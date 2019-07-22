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Космическая связь
ЦУП
Центр управления полетами



22.07.19 «Ростелеком» обеспечил прямое включение с МКС на фестивале «Нашествие» 2
16.07.19 «АМТ-груп» и «Меридиан» создадут ЦУП по заказу «Космической связи» 1
18.10.17 Ascreen приняла участие в создании спецэффектов для блокбастера «Салют-7» 1
24.10.16 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 1
06.10.16 «Ростелеком» обеспечил сеанс видеосвязи с экипажем МКС 1
27.09.16 «Космическая связь» приступила к предоставлению новой услуги для Eutelsat S.A. 1
03.03.15 Космодром «Восточный» будет оснащен спутниковой связью от «ОПК» 1
01.04.14 Кирилл Богданов - Аренда ЦОД обошлась бы дороже собственного дата-центра 1
18.09.12 Испытания нового оборудования для МЦ АУВД отложены на неопределенный срок 2
27.07.12 Polymedia оснастил проекционным оборудованием Центр управления полетами ЦНИИмаш 1
18.01.12 Российские интеграторы получают лицензии на космическую деятельность 1
30.07.10 Угрозы столкновения МКС с космическим мусором в ночь с четверга на пятницу не было 1
16.07.10 "Прогресс М-06М" скорректировал орбиту МКС 1
15.07.10 На 16 июля запланирована коррекция орбиты МКС 1
05.07.10 «РТКомм» завершил строительство наземной спутниковой станции 1
01.07.10 Завершается полет корабля "Прогресс М-04М" 1
18.06.10 "Союз ТМА-19" состыкован с МКС 1
08.06.10 Проведена корректировка орбиты МКС 1
11.05.10 "Прогресс М-04М" отстыкован от МКС 1
28.04.10 Полет "Прогресса М-03М" завершился в Тихом океане 1
23.04.10 "Прогресс М-03М" покинул МКС 1
25.03.10 Проведена плановая коррекция орбиты МКС 1
23.03.10 Орбиту МКС скорректирует корабль «Прогресс М-04М» 1
05.02.10 "Прогресс М-04М" состыкован с МКС 1
13.11.09 На МКС доставлен модуль "Поиск" 1
19.10.09 Корабль "Прогресс М-03М" состыкован с МКС 1
31.08.09 Шаттл Discovery состыковался с МКС 1
14.07.09 "Прогресс М-02М": полет завершен 1
19.05.09 Завершён полёт грузового корабля "Прогресс М-66" 1
18.05.09 Завершается полет грузового корабля "Прогресс М-66" 1
13.05.09 "Прогресс М-02М" состыковался с МКС 1
06.05.09 «Прогресс М-02М» готовится сменить на МКС «Прогресс М-66» 1
06.04.09 Приземление экипажа корабля "Союз ТМА-13" перенесено на сутки 1
10.03.09 В Центре управления полётами сегодня состоится космический урок 1
13.02.09 "Прогресс М-66" состыковался с МКС 1
09.02.09 Завершён полёт грузового корабля "Прогресс М-01М" 1
06.02.09 "Прогресс М-01М" отстыковался от МКС 1
01.12.08 "Прогресс М-01М" причалил к МКС 1
13.08.08 Коррекция орбиты МКС прошла успешно 1
08.08.08 Корабль "Жюль Верн" откорректирует орбиту МКС 1

Публикаций - 63, упоминаний - 68

Космическая связь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Космическая связь ФГУП ГПКС 365 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7655 3
Barco 47 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2418 2
Inline Group - Инлайн Груп 72 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 474 1
ГКС - Группа компаний Систематика 244 1
HP Inc. 5034 1
Oracle Corporation 5752 1
Sabre Corporation 139 1
HP - Hewlett-Packard 3421 1
Polymedia - Полимедиа 92 1
Crestron 84 1
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 48 1
Eastman Kodak 460 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1089 1
Eutelsat 133 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 124 1
Gilat Satellite Networks 69 1
SGI - Silicon Graphics 370 1
Cisco Systems 4617 1
РТКомм.ру 296 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 230 1
Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 285 1
Ланит ГК 1489 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 497 1
CleverDATA 54 1
Ascreen - Аскрин 17 1
Ростех - Ростехнологии 2281 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 206 1
Eaton 61 1
Eltex - Элтекс 76 1
Legrand 70 1
Schneider Electric 454 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 266 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 395 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 448 2
Lego 167 2
PepsiCo - Пепсико 143 2
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 131 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1542 1
Pizza Hut - Пицца Хат 16 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 159 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 226 1
Аэрофлот 612 1
Газпром ПАО 738 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4759 1
Boeing 848 1
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 53 1
ВТБ Страхование 53 1
Восточный Банк 124 1
S7 Airlines 92 1
Газпром нефть 392 1
РКС - Российские космические системы 110 1
РЖД - Российские железные дороги 1301 1
МКС - Международная космическая станция 1199 25
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1443 12
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 2627 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1817 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1121 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1091 1
Федеральное казначейство России 857 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1095 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 30 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2317 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 865 1
Правительство РФ 2616 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1483 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3153 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12009 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1329 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2461 1
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1022 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10018 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 97 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 260 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 463 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 890 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12032 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 528 1
Космодром Байконур 994 3
ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 62 2
Google YouTube - Видеохостинг 2150 1
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 76 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 474 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 542 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 109 1
CNES Космодром Куру - Гвианский космический центр 175 1
Lufthansa Systems Sirax AirFinance 6 1
Кравченко Константин 71 1
Шалманов Сергей 194 1
Лукин Александр 4 1
Любимов Александр 11 1
Языков Александр 3 1
Носов Николай 12 1
Гуральников Сергей 162 1
Калегин Сергей 6 1
Афанасьев Денис 29 1
Рабинович Борис 8 1
Кузнецов Александр 83 1
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк Ричард 56 1
Богданов Кирилл 96 1
Жуков Сергей 26 1
Догадин Александр 5 1
Ким Дмитрий 27 1
Авербах Владимир 122 1
Костырко Артем 6 1
Козырев Алексей 274 1
Бегтин Иван 49 1
Калинин Александр 115 1
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Абакумов Евгений 109 1
Чаркин Евгений 194 1
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Германия - Федеративная Республика 7582 1
США - Нью-Йорк 2537 1
Россия - Западная Сибирь 181 1
Россия- ЦФО - Московская область - Протвино 91 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 85 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожск 33 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация 319 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1284 1
Солнечная система 1550 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 395 1
Россия - ЦФО - Костромская область 289 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 500 1
Россия - ДФО - Амурская область 450 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 217 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 830 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2598 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 732 1
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Великая Отечественная война 196 1
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ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 90 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1446 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10232 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 334 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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