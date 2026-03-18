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Индексная книга (каталог) CNews*
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Космическая связь ЦУП Центр управления полетами

Главный зал Центра управления полетами в Королеве (Калининград). Наблюдение за экспериментальным полетом "Аполлона" — "Союза", СССР, 1975 год Главный зал Центра управления полетами в Королеве (Калининград). Наблюдение за экспериментальным полетом "Аполлона" — "Союза", СССР, 1975 год
Главный зал Центра управления полетами в Королеве (Калининград). Наблюдение за экспериментальным полетом "Аполлона" — "Союза", СССР, 1975 год

СОБЫТИЯ

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18.03.2026 Научный мониторинг Антарктиды: ZALA Т-16 подтвердил надежность работы в высоких широтах 1
29.12.2025 Нижегородский кубсат «Лобачевский» на базе спутниковой платформы «Геоскан 16U» выведен на околоземную орбиту 1
24.10.2024 Какие космические технологии, сервисы и ПО будут созданы в России за 481 млрд руб. 1
17.08.2023 Дмитрий Чернышенко: наращивание спутниковых группировок даст мощный импульс развитию удаленных территорий 1
16.05.2023 Сергей Груздев -

Сергей Груздев, "Аладдин Р.Д.": Безопасная дистанционная работа с личного компьютера возможна

 1
13.02.2023 «Спутникс» и КузГТУ с помощью спутника соберут данные для проектирования новых космических аппаратов 1
13.01.2023 Денис Мантуров оценил научные разработки МГТУ им. Н.Э. Баумана 1
03.11.2022 Впервые в России произведено подключение к 5G через спутник 1
22.06.2022 В агрохолдинге «Степь» появится центр управления полетами агродронов 1
16.05.2022 «СёрчИнформ» внедрил российский софт для ИБ в более чем 70 компаниях РФ 1
11.01.2022 Технологии Cisco Webex будут использоваться в лунной миссии Artemis I 1
22.03.2021 На орбиту отправлен российский экспериментальный малый спутник ДЗЗ «ОрбиКрафт - Зоркий» 1
22.07.2019 «Ростелеком» обеспечил прямое включение с МКС на фестивале «Нашествие» 2
16.07.2019 «АМТ-груп» и «Меридиан» создадут ЦУП по заказу «Космической связи» 2
18.10.2017 Ascreen приняла участие в создании спецэффектов для блокбастера «Салют-7» 1
28.11.2016 Большие данные превратились из модной технологии в товар повседневного спроса 1
24.10.2016 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 1
06.10.2016 «Ростелеком» обеспечил сеанс видеосвязи с экипажем МКС 1
27.09.2016 «Космическая связь» приступила к предоставлению новой услуги для Eutelsat S.A. 1
06.06.2016 Экипаж МКС зашел в надувной модуль BEAM 1
03.03.2015 Космодром «Восточный» будет оснащен спутниковой связью от «ОПК» 2
25.11.2014 «X-Com | Системный интегратор» реконструировал центр космической связи «Медвежьи озера» 1
04.04.2014 Топ-менеджеры «Космической связи» отмечены государственными наградами 1
01.04.2014 Кирилл Богданов - Аренда ЦОД обошлась бы дороже собственного дата-центра 1
13.05.2013 Международная космическая станция перешла с Windows XP на Linux 1
21.12.2012 Запуск главной авиационной ИТ-системы Москвы снова провалился 1
23.11.2012 Бумага для покорения вселенной 1
18.09.2012 Испытания нового оборудования для МЦ АУВД отложены на неопределенный срок 1
27.07.2012 Polymedia оснастил проекционным оборудованием Центр управления полетами ЦНИИмаш 1
02.06.2012 "Дракон" в подробностях: открываем частный космос 1
08.02.2012 ГПКС и «СинеЛаб Дата Деливери» запустили проект доставки цифрового кино через спутниковые каналы в кинотеатры России и СНГ 1
18.01.2012 Российские интеграторы получают лицензии на космическую деятельность 1
18.01.2012 Американские беспилотные истребители теперь летают под Linux 1
22.11.2011 "Аэрофлот" создал современный высококлассный ситуационный центр 1
11.05.2011 ГПКС и Eutelsat в 2015 г. запустят новый спутник для расширения вещательных и мультимедийных услуг в Европейской части России 1
30.07.2010 Угрозы столкновения МКС с космическим мусором в ночь с четверга на пятницу не было 1
16.07.2010 "Прогресс М-06М" скорректировал орбиту МКС 1
15.07.2010 На 16 июля запланирована коррекция орбиты МКС 1
05.07.2010 «РТКомм» завершил строительство наземной спутниковой станции 1

Публикаций - 151, упоминаний - 166

Космическая связь и организации, системы, технологии, персоны:

Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 21
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 5
РЦКС - Республиканский центр космической связи и электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств 15 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 4
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
Ростелеком 10948 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Ситроникс спейс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 120 3
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 129 2
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 2
Barco NV - Barco Display Systems 57 2
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 82 2
Eastman Kodak - Кодак 509 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
СКАУТ 81 2
Helios IT-Operator - Helios Information Technologies - Helios IT-Solutions - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии - Гелиос Компьютер - Гелиос Дата 122 2
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 2
ВГТРК - Шаболовский телецентр - Технический Центр Шаболовка 8 2
Эликс-Кабель 10 2
Лептон НПО 6 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 2
Cisco Systems 5372 2
Microsoft Corporation 25775 2
HP Inc. 5883 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
HTC Corporation 1512 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 2
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 2
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 133 1
Ростех - КРЭТ - Компас МКБ АО - Московское конструкторское бюро 12 1
АЛС и ТЕК - АЛСиТЕК 6 1
Гудвин Концерн - Гудвин Европа - Goodwin - Ларт 29 1
Intel NSG - Intel Non-Volatile Memory Solutions Group 12 1
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 1
Болид НВП - Bolid 104 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 12
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 7
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 5
NASA Lyndon B. Johnson Space Center - Космический центр имени Линдона Джонсона 72 4
Газпром ПАО 1493 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 3
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 3
Pizza Hut - Пицца Хат - Пицца H - Феникс Мир 19 2
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 2
Роскосмос - ЦЭНКИ НИИ СК - Научно-исследовательский институт стартовых комплексов имени В.П. Бармина - КБОМ ФГУП - Конструкторское бюро общего машиностроения имени В.П. Бармина 22 2
Альба Альянс КБ 3 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
UPS 216 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 2
Boeing 1031 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 2
Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк - Aegis Media 40 2
ВТБ Страхование 61 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 2
LEGO 260 2
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 2
Lockheed Martin 777 1
Гранит 57 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
НефтеТрансСервис - НТС 7 1
NASA KSC - John Fitzgerald Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди 75 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Комета ЦНПО - Корпорация космических систем специального назначения 10 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Daikin Industries 64 1
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 1
Ростех - Калашников ГК - Zala Aero Group - Зала Аэро - Беспилотные системы 46 1
Южмаш - Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова - Южмашзавод - Производственное объединение 23 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - AFRL - Air Force Research Laboratory - Научно-исследовательская лаборатория ВВС США 45 1
АФК Система - Степь АХ - агрохолдинг 8 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 33
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 27
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
Космическая связь - ЦКС - Центр космической связи - Центр дальней космической связи 31 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 83 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 2
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Президент Украины 128 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
ГКА Украины - Государственное космическое агентство Украины - Национальное космическое агентство Украины 43 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Капустин Яр ГЦМП - государственный центральный межвидовой ракетный полигон в Астраханской области России 18 1
ФСБ РФ ЦЛСЗ - Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России 8 1
Администрация города-курорта Сочи - органы государственной власти 27 1
Росаэронавигация - Федеральная аэронавигационная служба 22 1
Администрация Костромы 4 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
РДШ - Российское движение школьников 3 1
Электрокабель 13 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Международная академия связи - МАС 46 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 102
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 29
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 28
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 14
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 14
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 10
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 8
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 6
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Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 6
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Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 5
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 5
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 4
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - Кубсат - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса - микроспутник - миниспутник - наноспутник - пикоспутник - фемтоспутник 223 4
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 425 4
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Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 4
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1615 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 3
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1219 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 87
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 47
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 29
Космодром Байконур 1072 17
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 14
РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник 72 7
Роскосмос - ЦНИИмаш Плазма-Прогресс - серия геофизических экспериментов 12 6
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 151 6
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 103 6
Microsoft Windows 2000 8678 4
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Space Shuttle Columbia 64 4
Linux OS 11533 4
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - ОрбиКрафт - OrbiCraft - Vizard-meteo 23 3
Microsoft Windows 16882 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 2
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 52 2
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 2
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 2
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Экран-М - советские геостационарные спутники связи прямого телевещания 16 2
Южмаш - Зенит - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 109 2
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 93 2
Airbus EADS Astrium - Beagle - Бигль 90 2
Space-π – Space PI - программа Дежурный по планете 22 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Фотон-М - серия специализированных космических аппаратов (спутников) 54 2
МКС РС - Российский сегмент Международной космической станции - ГЗУ ЦУП РС МКС 24 2
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Endeavour Space Shuttle Endeavour - Orbiter Vehicle Designation - Индевор шаттл 86 2
CNSA -Tàiyuán Wèixīng Fāshè Zhōngxīn - Космодром Тайюань 24 2
Звезда НПП имени Г.И. Северина - Орлан-МКС - РадиоСкаф - космический скафандр 17 2
ESA Cervantes - Миссия "Сервантес" Европейского аэрокосмического агентства 5 2
CMSA - ChángZhēng - Чанчжэн - серия ракет-носителей - 長征系列運載火箭 - 长征系列运载火箭 60 2
Microsoft Windows XP 2431 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 2
Яндекс.Доставка - Яндекс.Ровер 49 2
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 1
Avaya UC - Avaya Unified Communications - One-X Agent - One-X Communicator - One-X Protal - One-X Mobile - One-X Speech - Avaya Unified Messenger 28 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 275 1
Лончаков Юрий 29 7
Vittori Roberto - Виттори Роберто 16 6
Fink Michael - Финк Майкл 33 6
Маленченко Юрий 58 4
Калери Александр 19 4
Падалка Геннадий 22 4
Гидзенко Юрий 9 4
Tito Dennis - Тито Дэннис 36 4
Williams Jeffrey - Уильямс Джеффри 41 4
Foale Michael - Фоул Майкл 19 4
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 75 4
Тюрин Михаил 37 3
Noguchi Soichi - Ногучи Соичи - Ногути Соити 25 3
Simonyi Charles - Симони Чарльз 26 3
Lu Edward - Лу Эдвард 19 3
Barratt Michael - Барратт Майкл 14 3
Wakata Koichi - Ваката Коити 13 3
Прохоров Юрий 64 3
Рабинович Борис 8 2
Афанасьев Денис 77 2
Калегин Сергей 6 2
Языков Александр 3 2
Любимов Александр 14 2
Phillips Jon - Филлипс Джон 17 2
Котов Олег 49 2
Виноградов Павел 31 2
Юрчихин Федор 37 2
Измайлов Юрий 19 2
Крикалев Сергей 26 2
Тихонов Сергей 14 2
Скворцов Александр 13 2
Stott Nicole - Стотт Николь 14 2
Бондаренко Мирослава 2 2
Ходьков Дмитрий 5 2
Гоппов Сергей 2 2
Camarda Charlie - Камарда Чарли 13 2
Латышев Всеволод 2 2
Дука Александр 5 2
Усачев Юрий 2 2
Дежуров Владимир 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 102
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 67
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 51
Земля - планета Солнечной системы 10865 38
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 257 17
Европа 24964 17
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 16
Казахстан - Республика 6048 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 13
Франция - Французская Республика 8177 12
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 11
Япония 13807 10
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 9
Германия - Федеративная Республика 13221 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
США - Техас - Хьюстон 260 6
Франция - Тулуза 78 6
Колумбия - Республика 551 6
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Ближний Восток 3154 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 5
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station - Cape Canaveral Air Force Station - Space Coast - База Космических сил на мысе Канаверал 251 4
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 388 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
США - Нью-Йорк 3180 4
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 4
США - Техас 1048 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 3
Америка Южная 884 3
Канада 5082 3
Африка - Африканский регион 3641 3
Солнечная система - Solar system 2569 3
Испания - Королевство 3840 3
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 135 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 2
Казахстан - Павлодарская область - Павлодар 50 2
Китай - Северный 26 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 31
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 30
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 28
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 26
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 14
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 11
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 9
Астрономия - Космос - Космический мусор - Орбитальный мусор - Space debris 140 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 7
Английский язык 7030 5
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 283 4
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Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 4
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 4
Биология молекулярная - Стволовые клетки - Эмбриональные стволовые клетки - Stem cells 243 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 4
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 4
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 3
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Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 2
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BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
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