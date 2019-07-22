Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Космическая связь
ЦУП
Центр управления полетами
Публикаций - 63, упоминаний - 68
Космическая связь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
|Кравченко Константин 71 1
|Шалманов Сергей 194 1
|Лукин Александр 4 1
|Любимов Александр 11 1
|Языков Александр 3 1
|Носов Николай 12 1
|Гуральников Сергей 162 1
|Калегин Сергей 6 1
|Афанасьев Денис 29 1
|Рабинович Борис 8 1
|Кузнецов Александр 83 1
|Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк Ричард 56 1
|Богданов Кирилл 96 1
|Жуков Сергей 26 1
|Догадин Александр 5 1
|Ким Дмитрий 27 1
|Авербах Владимир 122 1
|Костырко Артем 6 1
|Козырев Алексей 274 1
|Бегтин Иван 49 1
|Калинин Александр 115 1
|Богачев Игорь 172 1
|Абакумов Евгений 109 1
|Чаркин Евгений 194 1
|Елистратов Николай 90 1
|Рогожникова Анастасия 1 1
|Артемьев Олег 3 1
|Ткаченко Владимир 4 1
|Кучеренко Максим 1 1
|Овчинин Алексей 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10232 3
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 334 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 774 2
|Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 116 2
|CNews RND - R&D.CNews 2035 1
|ЦНИИмаш - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 17 2
|ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 220 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 529 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru