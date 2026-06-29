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Ходьков Дмитрий
СОБЫТИЯ
Ходьков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
|Гоппов Сергей 2 2
|Мамонов Вадим 5 2
|Абакумов Евгений 226 2
|Костырко Артем 6 2
|Жуков Сергей 39 2
|Рабинович Борис 8 2
|Афанасьев Денис 77 2
|Калегин Сергей 6 2
|Языков Александр 3 2
|Тихонов Сергей 14 2
|Бондаренко Мирослава 2 2
|Мирошников Анатолий 1 1
|Правдин Олег 5 1
|Чаркин Евгений 317 1
|Бойко Елена 152 1
|Богачев Игорь 183 1
|Бегтин Иван 61 1
|Реймер Денис 54 1
|Козырев Алексей 328 1
|Авербах Владимир 127 1
|Кравченко Константин 101 1
|Елистратов Николай 90 1
|Бобылев Сергей 15 1
|Гуральников Сергей 164 1
|Носов Николай 13 1
|Агеева Анна 8 1
|Борисов Пётр 10 1
|Gartner - Гартнер 3649 1
|Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 55 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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