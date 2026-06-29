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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 196789
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Ходьков Дмитрий

СОБЫТИЯ


29.06.2026 Visitech fabricaONE.AI добавила в ИСОБР новый модуль для автоматизации СОУТ и управления производственными рисками 1
18.04.2017 Резидент «Сколково» обеспечит безопасность работ в «Газпромнефти» 1
27.02.2017 Multi Digital Services из «Сколково» показала платформу для виртуального LTE-роуминга в 100+ странах мира 1
28.11.2016 Большие данные превратились из модной технологии в товар повседневного спроса 2
24.10.2016 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Ходьков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 396 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 772 2
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 2
IBM - International Business Machines Corp 9677 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2385 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 197 1
Salesforce - Informatica 138 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - SL Prom Soft - Визитек - Visitech 20 1
Альба Альянс КБ 3 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8736 2
Газпром нефть 702 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 144 2
ВТБ Страхование 61 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 2
РЖД - Российские железные дороги 2082 1
Газпромнефть Хантос 3 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3409 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2054 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13629 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1496 1
Федеральное казначейство России 1939 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7786 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35721 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5569 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12802 2
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 505 2
Data Fabric - DataFabric - Фабрика данных - Единое решение (концептуальная архитектура) управления хранением информации в системах разных производителей 92 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 877 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5191 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1816 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5070 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12943 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6419 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64137 1
Оцифровка - Digitization 5135 1
IoE - Internet of Everything - Интернет всего 17 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61002 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1690 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1255 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3756 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6449 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13827 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2190 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6171 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5809 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2622 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24133 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27125 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29545 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2582 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5336 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12717 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2300 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4187 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8506 1
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 225 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13732 1
Data monetization - Монетизация данных 1946 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22724 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6344 1
Стандартизация - Standardization 2325 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 2
Apache Hadoop 468 1
Ланит - Lansoft - CleverDATA 1DMC - CleverDATA Data Monetization Center 10 1
Ланит - Lansoft - CleverDATA 1DMP - CleverDATA Data Marketing Platform 9 1
Softline - Визитек ИСОБР - Интегрированная система обеспечения безопасности работ 6 1
Гоппов Сергей 2 2
Мамонов Вадим 5 2
Абакумов Евгений 226 2
Костырко Артем 6 2
Жуков Сергей 39 2
Рабинович Борис 8 2
Афанасьев Денис 77 2
Калегин Сергей 6 2
Языков Александр 3 2
Тихонов Сергей 14 2
Бондаренко Мирослава 2 2
Мирошников Анатолий 1 1
Правдин Олег 5 1
Чаркин Евгений 317 1
Бойко Елена 152 1
Богачев Игорь 183 1
Бегтин Иван 61 1
Реймер Денис 54 1
Козырев Алексей 328 1
Авербах Владимир 127 1
Кравченко Константин 101 1
Елистратов Николай 90 1
Бобылев Сергей 15 1
Гуральников Сергей 164 1
Носов Николай 13 1
Агеева Анна 8 1
Борисов Пётр 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 164494 2
Европа 24904 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47263 2
Азия - Азиатский регион 5885 1
Германия - Федеративная Республика 13148 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1763 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57112 2
Аудит - аудиторский услуги 3385 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1692 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1891 1
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 451 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6526 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3928 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3101 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21379 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6963 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15852 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10810 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1060 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8166 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52975 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33359 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6578 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3006 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1699 1
Gartner - Гартнер 3649 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 55 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1270 2
CNews AWARDS - награда 569 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 942 1
CNews APPWards 36 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453218, в очереди разбора - 728101.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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