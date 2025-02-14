Т2 улучшает условия роуминга в Белоруссии уб. соответственно. Пакет начнет расходоваться только после фактического выхода абонента в интернет в роуминге. Т2 сохраняет бесплатные входящие вызовы для клиентов во время пребывания в Белору

Половина россиян готовы отказаться от мобильной связи в путешествиях и пользоваться только бесплатным Wi-Fi ны россиян (54%) используют только бесплатный Wi-Fi во время поездок за рубеж. Почти 18% подключают роуминг от своего оператора, чтобы оставаться на связи. Еще треть россиян выбирают новую сим-

Россия и Белоруссия отменят плату за роуминг 1 марта 2025 года сшего госсовета Союзного государства была принята дорожная карта, предполагавшая полностью отменить роуминг до конца 2020 г. Unsplash - Adrien Россия и Белоруссия отменят роуминг с 1 мар

Next Mobile отменяет роуминг в Белоруссии . «В рамках философии создания комфортной и инновационной среды Next Mobile уже с 1 ноября отменяет роуминг на территории Белоруссии. Теперь путешествия, рабочие поездки и ведение бизнеса между

T2 отменил роуминг в Крыму ыму и Севастополе, и они смогут пользоваться привычными услугами на полуострове, не переплачивая за роуминг. С начала строительства нашей сети мы неукоснительно следуем самым строгим отраслевым

Россия и Белоруссия собрались в ближайшее время полностью отменить роуминг точно. Крутой уточнил, что мера будет действовать на всей территории Союзного государства. Понятие роуминг появилось после введения нового стандарта мобильной связи - Global System for Mobile

«СберКорус» настроил роуминг для обмена электронными транспортными накладными со СБИС другой — СБИС, для обмена ЭТрН пользователям достаточно будет настроить маршруты между участниками. Роуминг для обмена электронными транспортными накладными позволяет использовать разные систем

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«Точка» подключила роуминг с оператором ЭДО «СКБ Контур» Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» настроил роуминг с системой электронного документооборота (ЭДО) «Контур.Диадок» (входит в экосистему д

«СКБ Контур» настроил передачу МЧД в роуминге с другими операторами ЭДО ем пользователям разбираться с нововведениями и ведем активную работу над задачей по передаче МЧД в роуминг. Это позволило нам к 1 сентября 2023 г. подойти к переходу на МЧД максимально подгтов

Docrobot запустил роуминговый обмен электронными перевозочными документами с операторами «Такском» и Ediweb оператор информационной системы электронных перевозочных документов (ИС ЭПД), успешно протестировал роуминг с операторами «Такском» и Ediweb и обменялся с ними обязательными титулами электронно

Мобильный интернет на Кубе станет дешевле в 1750 раз. Пока только для клиентов билайна ется и отправка SMS. билайн ведет постоянную работу по увеличению числа стран с выгодными ценами на роуминг. По тем же ценам, что и на Кубе, сегодня услуги связи клиентам мобильного оператора д

«Мегафон» предоставил безлимит на сервисы «Яндекса» в роуминге в мобильном приложении пакетов роуминга объемом 1 ГБ, 3 ГБ, 10 ГБ, 30 ГБ или при подключении опции «Роуминг, гудбай PLUS». «В путешествиях особенно важно всегда оставаться на связи, поэтому мы

Роуминг в ЭДО вышел на новый уровень: каждый четвертый документ передается между разными операторами % заявок обрабатываем в течение одного дня и стремимся перейти на 100% настроек через автороуминг. «Роуминг в ЭДО — технология, которая позволяет клиентам, подключенным к разным операторам элек

Tele2 улучшил условия международного роуминга в ОАЭ ого сервиса в мобильном приложении или личном кабинете на сайте. Для этого им нужно зайти в раздел «Путешествия и роуминг», выбрать пункт «Планировать поездку», указать страну, период поездки и

Tele2 улучшила условия международного роуминга для россиян , Южной Корее и других странах. Помимо этого, Tele2 первой из российских телеком-компаний запустила роуминг на территории Сомали. C опцией «Безлимитный интернет за границей» клиенты оператора с

У абонентов «Билайна», «Мегафона» и Tele2 появилась связь в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях . Об этом, со ссылкой на свои источники, пишет газета «Ведомости». По данным издания, до конца года роуминг на указанных территориях запустит и оператор «Мобильные телесистемы» (МТС). Как на но

Клиенты Tele2 могут собрать персональный роуминг для путешествия т в мобильном приложении или личном кабинете на сайте оператора. Для этого им нужно зайти в раздел «Путешествия и роуминг», выбрать пункт «Планировать поездку», указать страну, период и услуги,

Yota: количество звонков в роуминге увеличилось более чем в 4 раза с начала 2022 года и половина — пришлась на социальные сети: Instagram (35%) и «Вконтакте» (15%). Также большими объемами данных обменивались в мессенджерах Whatsapp (12%) и Telegram (20%). Чуть меньше интернет-трафика в роуминге потрачено на Youtube (8%) и Tiktok (7%), а также стриминговые платформы Okko, Ivi, «Амедиатека», more.tv, Netflix — 3% на все перечисленные сервисы. «Значительный рост в течение всег

D-Link представила новую точку доступа Wi-Fi 6 с поддержкой бесшовного роуминга D-Link представила новую точку доступа Wi-Fi AX3600 DWL-X8630AP. Новинка предназначена для применения в современных беспроводных сетях стандарта Wi-Fi 6 c централизованным управлением и бесшовным роумингом. Устройство рекомендовано для построения новых и модернизации существующих беспроводных сетей с высокой плотностью клиентов и растущим объемом передаваемого трафика в госучреждениях,

Доходы Yota от роуминга выросли в 1,6 раз Ковидные ограничения стали испытанием для мобильных операторов, которые недополучили доход от роуминга в 2020 г. В Yota в 2020 г. выручка от роуминга сократилась в два раза по срав

D-Link представила DIR-820 – новый двухдиапазонный маршрутизатор Wi-Fi AC1200 аршрутизатор D-Link DIR-820 Маршрутизаторы DIR-820 поддерживают стандарты 802.11k/v для организации бесшовного роуминга в беспроводной сети, покрывающей большую площадь. Настройка и управление

«билайн» предлагает абонентам настроить персональный роуминг Клиенты «билайн» могут отправиться в путешествие с личным «роуминг-чемоданом», заранее выбрав один из пяти тарифных пакетов с учетом персональных интере

Россия и Белоруссия отменят роуминг и соединят информационные системы ого государства планируют интегрироваться на уровне государственных информационных систем, отменить роуминг и создать инструменты для «гармоничного» использования электронных документов и получ

«Билайн» запускает новые пакетные предложения для связи в международном роуминге скает пакетные предложения для связи в путешествиях за границей. Их уже можно подключить в разделе «Роуминг» мобильного приложения «Мой Билайн». Пакеты состоят из гигабайтов мобильного интернет

Tele2 улучшила условия международного роуминга для россиян в Турции ться связью Tele2. Компания расширила географию стран, где доступны выгодные условия международного роуминга. С 15 июля 2021 года в поездках в Турцию и Испанию минуты при звонках на номера Tele

МТС открывает 5G-роуминг в семи странах МТС объявляет о запуске услуг международного роуминга передачи данных в стандарте 5G. Первыми странами, где абоненты МТС смогут пользовать

«Мегафон» достиг гигабитных скоростей в международном 5G-роуминге триминги в 4К и 8К форматах. В феврале 2020 г. «Мегафон» предложил своим абонентам международный 5G-роуминг. Сейчас он доступен уже в 17 из 56 стран мира, где сети пятого поколения запущены в к

«Контур.Диадок» и «Платформа ЭДО» теперь в роуминге документооборот становится необходимой составляющей эффективности бизнеса, особенно в торговле. ЭДО-роуминг дает контрагентам возможность бесшовного обмена документами между разными операторами

Россиянам на год продлили льготный роуминг с Белоруссией Льготный роуминг между Россией и Белоруссией продлен до конца 2021 года Российские и белорусские сотов

Synerdocs и «Платформа ЭДО» настроили роуминг Synerdocs и «Платформа ЭДО» запустили роуминг для абонентов. Эта технология помогает настроить бесшовный обмен юридически значимыми

Отмена роуминга между Россией и Белоруссией начнется в ноябре 2020 года ния роуминговых тарифов при поездках россиян в Белоруссию. Финальный запуск «комфортных» тарифов на роуминг в Союзном государстве запланирован на 1 января 2021 г. Документ предлагал внести попр

Приложение «ВТБ Мои Инвестиции» теперь доступно абонентам «ВТБ Мобайл» бесплатно и в роуминге Для клиентов «ВТБ Мобайл» стала доступна возможность работы приложения «ВТБ Мои Инвестиции» при нулевом балансе, в том числе в роуминге. Пользователи приложения теперь могут торговать из любой точки мира, пользоваться сервисами брокера и при этом не платить за трафик. На тех же условиях доступны возможность просмотра

«Корус консалтинг СНГ» и «Платформа ОФД» открыли роуминг ЭДО для маркировки товаров документами и УПД с пользователями сервиса электронного документооборота от «Корус консалтинг СНГ». Роуминговое соединение реализовано в интересах организаций, которые участвуют в обороте марки

«Тинькофф мобайл» запустил доверительный платеж и бесплатные минуты в роуминге на время пандемии льзования (в обычных условиях срока возврата — три дня). Для абонентов за рубежом, которые не смогли вернуться в Россию, «Тинькофф мобайл» до 1 мая 2020 г. отменяет плату за пакет «30 минут входящих» в роуминге. Пакет обновляется ежедневно, поэтому бесплатными минутами можно пользоваться каждый день. Клиенты «Тинькофф» и в России, и за границей могут стать абонентами «Тинькофф мобайла» дист

«Билайн» расширяет возможности абонентов в роуминге для поддержки борьбы с коронавирусом жку борьбы с коронавирусом расширяет перечень возможностей для тех клиентов, которые в настоящий момент находятся за границей. «Билайн» временно отказывается от платы за услугу «Доверительный платеж» в роуминге, чтобы клиенты смогли пользоваться услугами связи за границей даже при нулевом балансе, когда нет возможности своевременно пополнить счет мобильной связи. Активировать услугу можно в

Aruba представила сервис 5G-роуминга Aruba Air Pass Aruba, компания Hewlett Packard Enterprise, представила новый сервис роуминга, с помощью которой абоненты сотовой связи смогут автоматически переключаться на Wi-Fi-сети предприятий, использующих технологию Aruba. Новый сервис Aruba Air Pass обеспечивает незаметн

«Такском» и СКБ «Контур» внедрили автоматический межоператорский роуминг «Такском» и СКБ «Контур» внедрили автоматический роуминг с использованием обмена приглашениями к электронному документообороту между своими кл

«Мегафон» открыл доступ к услугам 5G в международном роуминге а самой быстрой технологии мобильной связи стали доступны абонентам компании в зарубежных поездках. Роуминговым партнером «Мегафона» выступила телекоммуникационная группа Orange, оказывающая ус