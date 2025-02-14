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Мобильная связь Roaming Роуминг процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети

СОБЫТИЯ

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14.02.2025 Т2 улучшает условия роуминга в Белоруссии

уб. соответственно. Пакет начнет расходоваться только после фактического выхода абонента в интернет в роуминге. Т2 сохраняет бесплатные входящие вызовы для клиентов во время пребывания в Белору
12.11.2024 Половина россиян готовы отказаться от мобильной связи в путешествиях и пользоваться только бесплатным Wi-Fi

ны россиян (54%) используют только бесплатный Wi-Fi во время поездок за рубеж. Почти 18% подключают роуминг от своего оператора, чтобы оставаться на связи. Еще треть россиян выбирают новую сим-
06.11.2024 Россия и Белоруссия отменят плату за роуминг 1 марта 2025 года

сшего госсовета Союзного государства была принята дорожная карта, предполагавшая полностью отменить роуминг до конца 2020 г. Unsplash - Adrien Россия и Белоруссия отменят роуминг с 1 мар
02.11.2024 Next Mobile отменяет роуминг в Белоруссии

. «В рамках философии создания комфортной и инновационной среды Next Mobile уже с 1 ноября отменяет роуминг на территории Белоруссии. Теперь путешествия, рабочие поездки и ведение бизнеса между
08.10.2024 T2 отменил роуминг в Крыму

ыму и Севастополе, и они смогут пользоваться привычными услугами на полуострове, не переплачивая за роуминг. С начала строительства нашей сети мы неукоснительно следуем самым строгим отраслевым
30.09.2024 Россия и Белоруссия собрались в ближайшее время полностью отменить роуминг

точно. Крутой уточнил, что мера будет действовать на всей территории Союзного государства. Понятие роуминг появилось после введения нового стандарта мобильной связи - Global System for Mobile

21.08.2024 «СберКорус» настроил роуминг для обмена электронными транспортными накладными со СБИС

другой — СБИС, для обмена ЭТрН пользователям достаточно будет настроить маршруты между участниками. Роуминг для обмена электронными транспортными накладными позволяет использовать разные систем
21.06.2024 билайн представил «Выгодный роуминг»: единые условия в 185 странах

нужные места и не переживать о стоимости интернета. По такому случаю билайн представляет «Выгодный роуминг» — единые условия в 185 странах. Клиент может выбрать нужный объём трафика и минут ис
03.04.2024 «Точка» подключила роуминг с оператором ЭДО «СКБ Контур»

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» настроил роуминг с системой электронного документооборота (ЭДО) «Контур.Диадок» (входит в экосистему д
11.09.2023 «СКБ Контур» настроил передачу МЧД в роуминге с другими операторами ЭДО

ем пользователям разбираться с нововведениями и ведем активную работу над задачей по передаче МЧД в роуминг. Это позволило нам к 1 сентября 2023 г. подойти к переходу на МЧД максимально подгтов
05.07.2023 Docrobot запустил роуминговый обмен электронными перевозочными документами с операторами «Такском» и Ediweb

оператор информационной системы электронных перевозочных документов (ИС ЭПД), успешно протестировал роуминг с операторами «Такском» и Ediweb и обменялся с ними обязательными титулами электронно
15.06.2023 Мобильный интернет на Кубе станет дешевле в 1750 раз. Пока только для клиентов билайна

ется и отправка SMS. билайн ведет постоянную работу по увеличению числа стран с выгодными ценами на роуминг. По тем же ценам, что и на Кубе, сегодня услуги связи клиентам мобильного оператора д
19.05.2023 «Мегафон» предоставил безлимит на сервисы «Яндекса» в роуминге

в мобильном приложении пакетов роуминга объемом 1 ГБ, 3 ГБ, 10 ГБ, 30 ГБ или при подключении опции «Роуминг, гудбай PLUS». «В путешествиях особенно важно всегда оставаться на связи, поэтому мы

02.05.2023 Роуминг в ЭДО вышел на новый уровень: каждый четвертый документ передается между разными операторами

% заявок обрабатываем в течение одного дня и стремимся перейти на 100% настроек через автороуминг. «Роуминг в ЭДО — технология, которая позволяет клиентам, подключенным к разным операторам элек
01.02.2023 Tele2 улучшил условия международного роуминга в ОАЭ

ого сервиса в мобильном приложении или личном кабинете на сайте. Для этого им нужно зайти в раздел «Путешествия и роуминг», выбрать пункт «Планировать поездку», указать страну, период поездки и
23.12.2022 Tele2 улучшила условия международного роуминга для россиян

, Южной Корее и других странах. Помимо этого, Tele2 первой из российских телеком-компаний запустила роуминг на территории Сомали. C опцией «Безлимитный интернет за границей» клиенты оператора с
13.12.2022 У абонентов «Билайна», «Мегафона» и Tele2 появилась связь в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

. Об этом, со ссылкой на свои источники, пишет газета «Ведомости». По данным издания, до конца года роуминг на указанных территориях запустит и оператор «Мобильные телесистемы» (МТС). Как на но
30.06.2022 Клиенты Tele2 могут собрать персональный роуминг для путешествия

т в мобильном приложении или личном кабинете на сайте оператора. Для этого им нужно зайти в раздел «Путешествия и роуминг», выбрать пункт «Планировать поездку», указать страну, период и услуги,
18.03.2022 Yota: количество звонков в роуминге увеличилось более чем в 4 раза с начала 2022 года

и половина — пришлась на социальные сети: Instagram (35%) и «Вконтакте» (15%). Также большими объемами данных обменивались в мессенджерах Whatsapp (12%) и Telegram (20%). Чуть меньше интернет-трафика в роуминге потрачено на Youtube (8%) и Tiktok (7%), а также стриминговые платформы Okko, Ivi, «Амедиатека», more.tv, Netflix — 3% на все перечисленные сервисы. «Значительный рост в течение всег
05.03.2022 D-Link представила новую точку доступа Wi-Fi 6 с поддержкой бесшовного роуминга

D-Link представила новую точку доступа Wi-Fi AX3600 DWL-X8630AP. Новинка предназначена для применения в современных беспроводных сетях стандарта Wi-Fi 6 c централизованным управлением и бесшовным роумингом. Устройство рекомендовано для построения новых и модернизации существующих беспроводных сетей с высокой плотностью клиентов и растущим объемом передаваемого трафика в госучреждениях,

28.01.2022 Доходы Yota от роуминга выросли в 1,6 раз

Ковидные ограничения стали испытанием для мобильных операторов, которые недополучили доход от роуминга в 2020 г. В Yota в 2020 г. выручка от роуминга сократилась в два раза по срав
20.01.2022 D-Link представила DIR-820 – новый двухдиапазонный маршрутизатор Wi-Fi AC1200

аршрутизатор D-Link DIR-820 Маршрутизаторы DIR-820 поддерживают стандарты 802.11k/v для организации бесшовного роуминга в беспроводной сети, покрывающей большую площадь. Настройка и управление

23.12.2021 «билайн» предлагает абонентам настроить персональный роуминг

Клиенты «билайн» могут отправиться в путешествие с личным «роуминг-чемоданом», заранее выбрав один из пяти тарифных пакетов с учетом персональных интере
10.09.2021 Россия и Белоруссия отменят роуминг и соединят информационные системы

ого государства планируют интегрироваться на уровне государственных информационных систем, отменить роуминг и создать инструменты для «гармоничного» использования электронных документов и получ
17.08.2021 «Билайн» запускает новые пакетные предложения для связи в международном роуминге

скает пакетные предложения для связи в путешествиях за границей. Их уже можно подключить в разделе «Роуминг» мобильного приложения «Мой Билайн». Пакеты состоят из гигабайтов мобильного интернет
16.07.2021 Tele2 улучшила условия международного роуминга для россиян в Турции

ться связью Tele2. Компания расширила географию стран, где доступны выгодные условия международного роуминга. С 15 июля 2021 года в поездках в Турцию и Испанию минуты при звонках на номера Tele
12.03.2021 МТС открывает 5G-роуминг в семи странах

МТС объявляет о запуске услуг международного роуминга передачи данных в стандарте 5G. Первыми странами, где абоненты МТС смогут пользовать
19.02.2021 «Мегафон» достиг гигабитных скоростей в международном 5G-роуминге

триминги в 4К и 8К форматах. В феврале 2020 г. «Мегафон» предложил своим абонентам международный 5G-роуминг. Сейчас он доступен уже в 17 из 56 стран мира, где сети пятого поколения запущены в к
18.01.2021 «Контур.Диадок» и «Платформа ЭДО» теперь в роуминге

документооборот становится необходимой составляющей эффективности бизнеса, особенно в торговле. ЭДО-роуминг дает контрагентам возможность бесшовного обмена документами между разными операторами
18.01.2021 Россиянам на год продлили льготный роуминг с Белоруссией

Льготный роуминг между Россией и Белоруссией продлен до конца 2021 года Российские и белорусские сотов
08.12.2020 Synerdocs и «Платформа ЭДО» настроили роуминг

Synerdocs и «Платформа ЭДО» запустили роуминг для абонентов. Эта технология помогает настроить бесшовный обмен юридически значимыми
21.10.2020 Отмена роуминга между Россией и Белоруссией начнется в ноябре 2020 года

ния роуминговых тарифов при поездках россиян в Белоруссию. Финальный запуск «комфортных» тарифов на роуминг в Союзном государстве запланирован на 1 января 2021 г. Документ предлагал внести попр
23.09.2020 Приложение «ВТБ Мои Инвестиции» теперь доступно абонентам «ВТБ Мобайл» бесплатно и в роуминге

Для клиентов «ВТБ Мобайл» стала доступна возможность работы приложения «ВТБ Мои Инвестиции» при нулевом балансе, в том числе в роуминге. Пользователи приложения теперь могут торговать из любой точки мира, пользоваться сервисами брокера и при этом не платить за трафик. На тех же условиях доступны возможность просмотра
22.04.2020 «Корус консалтинг СНГ» и «Платформа ОФД» открыли роуминг ЭДО для маркировки товаров

документами и УПД с пользователями сервиса электронного документооборота от «Корус консалтинг СНГ». Роуминговое соединение реализовано в интересах организаций, которые участвуют в обороте марки
15.04.2020 «Тинькофф мобайл» запустил доверительный платеж и бесплатные минуты в роуминге на время пандемии

льзования (в обычных условиях срока возврата — три дня). Для абонентов за рубежом, которые не смогли вернуться в Россию, «Тинькофф мобайл» до 1 мая 2020 г. отменяет плату за пакет «30 минут входящих» в роуминге. Пакет обновляется ежедневно, поэтому бесплатными минутами можно пользоваться каждый день. Клиенты «Тинькофф» и в России, и за границей могут стать абонентами «Тинькофф мобайла» дист
23.03.2020 «Билайн» расширяет возможности абонентов в роуминге для поддержки борьбы с коронавирусом

жку борьбы с коронавирусом расширяет перечень возможностей для тех клиентов, которые в настоящий момент находятся за границей. «Билайн» временно отказывается от платы за услугу «Доверительный платеж» в роуминге, чтобы клиенты смогли пользоваться услугами связи за границей даже при нулевом балансе, когда нет возможности своевременно пополнить счет мобильной связи. Активировать услугу можно в
18.03.2020 Aruba представила сервис 5G-роуминга Aruba Air Pass

Aruba, компания Hewlett Packard Enterprise, представила новый сервис роуминга, с помощью которой абоненты сотовой связи смогут автоматически переключаться на Wi-Fi-сети предприятий, использующих технологию Aruba. Новый сервис Aruba Air Pass обеспечивает незаметн
10.03.2020 «Такском» и СКБ «Контур» внедрили автоматический межоператорский роуминг

«Такском» и СКБ «Контур» внедрили автоматический роуминг с использованием обмена приглашениями к электронному документообороту между своими кл
26.02.2020 «Мегафон» открыл доступ к услугам 5G в международном роуминге

а самой быстрой технологии мобильной связи стали доступны абонентам компании в зарубежных поездках. Роуминговым партнером «Мегафона» выступила телекоммуникационная группа Orange, оказывающая ус
29.01.2020 «Такском» и «Тензор» ввели автоматический роуминг ЭДО

«Такском» и «Тензор» ввели автоматический роуминг электронного документооборота. Роуминг подразумевает обмен юридически значимым

Публикаций - 2634, упоминаний - 4331

Мобильная связь и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 597
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 584
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 551
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 295
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 181
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 152
Ростелеком 10948 143
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 93
Vodafone Group 1412 91
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 84
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 81
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 70
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 62
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 61
Киевстар - Kyivstar 569 59
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 57
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 57
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 57
Huawei 4675 55
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 53
МТС - Кубань GSM 118 50
Microsoft Corporation 25775 46
Apple Inc 13154 46
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 45
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 43
Cisco Systems 5372 42
Lenovo Motorola 3566 42
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 41
Siemens AG - Siemens Group 2673 41
Intel Corporation 12811 40
AT&T Inc 1725 40
Samsung Electronics 11064 39
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 37
МегаФон - Мобиком 230 36
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 35
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 34
Deutsche Telekom 954 33
Google LLC 12688 32
Telegram Group 2940 32
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 32
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 63
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 53
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 37
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 29
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 24
Россети Ленэнерго 1699 22
Связной ГК 1401 22
Евросеть 1421 21
Почта России ПАО 2370 20
Альфа-Банк 1979 19
Visa International 1993 19
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 18
РЖД - Российские железные дороги 2096 13
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 13
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 12
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 11
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 10
Газпром ПАО 1493 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 10
Альфа-Групп 745 10
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 8
ГПБ - Газпромбанк 1273 8
BMW Group 482 8
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3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 24
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АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 8
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IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 4
WiMAX Forum 69 4
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 3
FreeMove 5 3
Orange S.A. - Tesam Консорциум 5 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
Единая Россия - Политическая партия 321 3
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 2
Демократическая политическая партия США 122 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
РСТ - Российский союз туриндустрии 9 2
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 9 2
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 2
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 2
Parlay Group - Parlay API - Parlay X 8 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 1066
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 810
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 606
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 593
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 466
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 378
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 324
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 280
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 259
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 255
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 248
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 244
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 233
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 216
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 210
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 197
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 175
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 151
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 139
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 137
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 130
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 125
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 125
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 121
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 641 120
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9356 115
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 106
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 105
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 99
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 99
WLAN - Wireless LAN - Wi-LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1076 97
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 96
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 95
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 727 95
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 92
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 90
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 89
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 88
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 87
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 84
Google Android 15243 108
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 84
Apple iOS 8583 75
Microsoft Windows 2000 8678 70
Apache Camel 74 53
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 51
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 48
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 48
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 45
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 39
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 38
Apple - App Store 3109 37
Microsoft Windows 16882 36
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 35
Apple iPhone 6 4861 35
Rakuten Viber 665 34
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 30
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 27
Apple iPad 4011 24
МегаФон - GSMЛайт 50 21
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 21
МТС SIM-карты - МТС Абонент 143 20
Nokia Symbian OS 1411 20
Google YouTube - Видеохостинг 3002 19
Linux OS 11533 16
Oracle Java - язык программирования 3469 16
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 15
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 13
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 13
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 12
Opera Browser - Браузер 1050 12
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 12
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 177 12
Cisco Aironet - Aironet Wireless Communications 80 11
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 11
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 11
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 11
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 11
VK - Mail.ru - Одноклассники - ТамТам - TamTam - ОК сообщения - мессенджер 66 10
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 10
Никифоров Николай 1138 45
Путин Владимир 3454 29
Медведев Дмитрий 1665 23
Голомолзин Анатолий 75 22
Щеголев Игорь 699 20
Шадаев Максут 1210 17
Айбашева Анна 98 16
Брюквин Юрий 300 14
Кусков Денис 221 14
Прянишников Николай 316 13
Беляева Оксана 22 12
Рейман Леонид 1065 12
Вольфсон Влад 59 12
Николаев Вячеслав 104 11
Солодовников Дмитрий 56 11
Иванов Олег 152 11
Патока Андрей 110 10
Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 17 10
Решетин Олег 49 10
Герчук Михаил 88 9
Добрынин Владимир 35 9
Морошкин Александр 118 9
Лацанич Василь 106 9
Григорьева Евгения 60 8
Солонин Виталий 90 8
Борзов Андрей 38 8
Мельников Александр 98 7
Миронов Сергей 64 7
Мардер Наум 116 7
Домбровский Юрий 62 7
Володин Роман 32 7
Хасьянова Гульнара 156 7
Мишустин Михаил 787 7
Свердлов Денис 201 7
Солдатенков Сергей 162 6
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 6
Кузьменко Валерия 62 6
Дорохина Юлия 44 6
Богатов Антон 79 6
Осадчая Ирина 64 6
Россия - РФ - Российская федерация 166164 1475
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 609
Европа 24963 379
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 326
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 316
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 243
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 216
Украина 7928 189
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 181
Германия - Федеративная Республика 13221 167
Беларусь - Белоруссия 6289 160
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 153
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 142
Финляндия - Финляндская Республика 3697 135
Турция - Турецкая республика 2620 130
Франция - Французская Республика 8177 126
Казахстан - Республика 6047 125
Италия - Итальянская Республика 4508 118
Швеция - Королевство 3781 110
Япония 13807 107
Испания - Королевство 3839 102
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 94
Азия - Азиатский регион 5920 93
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 93
Армения - Республика 2449 90
Южная Корея - Республика 7051 88
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 87
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 79
Латвия - Латвийская Республика 836 78
Узбекистан - Республика 2005 77
Канада 5081 76
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 76
Индия - Bharat 5869 73
Россия - СФО - Новосибирск 4875 72
Египет - Арабская Республика 1100 72
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 71
Таиланд - Королевство 926 71
Грузия 1332 70
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 67
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 66
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Telecom.paper 194 7
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Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 3
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ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 6
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Strategy Analytics 285 4
Gartner - Dataquest 353 4
Forrester Research 834 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 3
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 3
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 3
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Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 3
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Synergy Research Group 48 1
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Fortune Global 100 142 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 26 1
CNews Мишень 186 1
B2B International 50 1
IDC COVID-19 Tech Index 2 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 17 1
NPD DisplaySearch 285 1
comScore 379 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 11
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 9
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 8
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 5
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 5
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 3
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 3
Heinrich Heine University Dusseldorf in Germany - HHU - Heinrich Heine University Düsseldorf - Дюссельдорфский университет имени Генриха Гейне 8 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 3
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 3
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 77 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 2
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Станция Беллинсгаузен - Станция Прогресс - Станция Новолазаревская - Станция Восток 47 2
РАМН СО - Томский НИМЦ - Томский НИИ медицинской генетики - Генетическая клиника НИИ медицинской генетики СО РАМН - НИИ кардиологии ТНЦ - Тюменский кардиологический научный центр 11 2
VTT Technical Research Centre of Finland - Центр технических исследований Финляндии 18 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 8 2
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 61 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
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