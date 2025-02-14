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Мобильная связь Roaming Роуминг процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|14.02.2025
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Т2 улучшает условия роуминга в Белоруссии
уб. соответственно. Пакет начнет расходоваться только после фактического выхода абонента в интернет в роуминге. Т2 сохраняет бесплатные входящие вызовы для клиентов во время пребывания в Белору
|12.11.2024
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Половина россиян готовы отказаться от мобильной связи в путешествиях и пользоваться только бесплатным Wi-Fi
ны россиян (54%) используют только бесплатный Wi-Fi во время поездок за рубеж. Почти 18% подключают роуминг от своего оператора, чтобы оставаться на связи. Еще треть россиян выбирают новую сим-
|06.11.2024
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Россия и Белоруссия отменят плату за роуминг 1 марта 2025 года
сшего госсовета Союзного государства была принята дорожная карта, предполагавшая полностью отменить роуминг до конца 2020 г. Unsplash - Adrien Россия и Белоруссия отменят роуминг с 1 мар
|02.11.2024
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Next Mobile отменяет роуминг в Белоруссии
. «В рамках философии создания комфортной и инновационной среды Next Mobile уже с 1 ноября отменяет роуминг на территории Белоруссии. Теперь путешествия, рабочие поездки и ведение бизнеса между
|08.10.2024
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T2 отменил роуминг в Крыму
ыму и Севастополе, и они смогут пользоваться привычными услугами на полуострове, не переплачивая за роуминг. С начала строительства нашей сети мы неукоснительно следуем самым строгим отраслевым
|30.09.2024
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Россия и Белоруссия собрались в ближайшее время полностью отменить роуминг
точно. Крутой уточнил, что мера будет действовать на всей территории Союзного государства. Понятие роуминг появилось после введения нового стандарта мобильной связи - Global System for Mobile
|21.08.2024
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«СберКорус» настроил роуминг для обмена электронными транспортными накладными со СБИС
другой — СБИС, для обмена ЭТрН пользователям достаточно будет настроить маршруты между участниками. Роуминг для обмена электронными транспортными накладными позволяет использовать разные систем
|21.06.2024
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билайн представил «Выгодный роуминг»: единые условия в 185 странах
нужные места и не переживать о стоимости интернета. По такому случаю билайн представляет «Выгодный роуминг» — единые условия в 185 странах. Клиент может выбрать нужный объём трафика и минут ис
|03.04.2024
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«Точка» подключила роуминг с оператором ЭДО «СКБ Контур»
Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» настроил роуминг с системой электронного документооборота (ЭДО) «Контур.Диадок» (входит в экосистему д
|11.09.2023
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«СКБ Контур» настроил передачу МЧД в роуминге с другими операторами ЭДО
ем пользователям разбираться с нововведениями и ведем активную работу над задачей по передаче МЧД в роуминг. Это позволило нам к 1 сентября 2023 г. подойти к переходу на МЧД максимально подгтов
|05.07.2023
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Docrobot запустил роуминговый обмен электронными перевозочными документами с операторами «Такском» и Ediweb
оператор информационной системы электронных перевозочных документов (ИС ЭПД), успешно протестировал роуминг с операторами «Такском» и Ediweb и обменялся с ними обязательными титулами электронно
|15.06.2023
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Мобильный интернет на Кубе станет дешевле в 1750 раз. Пока только для клиентов билайна
ется и отправка SMS. билайн ведет постоянную работу по увеличению числа стран с выгодными ценами на роуминг. По тем же ценам, что и на Кубе, сегодня услуги связи клиентам мобильного оператора д
|19.05.2023
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«Мегафон» предоставил безлимит на сервисы «Яндекса» в роуминге
в мобильном приложении пакетов роуминга объемом 1 ГБ, 3 ГБ, 10 ГБ, 30 ГБ или при подключении опции «Роуминг, гудбай PLUS». «В путешествиях особенно важно всегда оставаться на связи, поэтому мы
|02.05.2023
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Роуминг в ЭДО вышел на новый уровень: каждый четвертый документ передается между разными операторами
% заявок обрабатываем в течение одного дня и стремимся перейти на 100% настроек через автороуминг. «Роуминг в ЭДО — технология, которая позволяет клиентам, подключенным к разным операторам элек
|01.02.2023
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Tele2 улучшил условия международного роуминга в ОАЭ
ого сервиса в мобильном приложении или личном кабинете на сайте. Для этого им нужно зайти в раздел «Путешествия и роуминг», выбрать пункт «Планировать поездку», указать страну, период поездки и
|23.12.2022
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Tele2 улучшила условия международного роуминга для россиян
, Южной Корее и других странах. Помимо этого, Tele2 первой из российских телеком-компаний запустила роуминг на территории Сомали. C опцией «Безлимитный интернет за границей» клиенты оператора с
|13.12.2022
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У абонентов «Билайна», «Мегафона» и Tele2 появилась связь в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях
. Об этом, со ссылкой на свои источники, пишет газета «Ведомости». По данным издания, до конца года роуминг на указанных территориях запустит и оператор «Мобильные телесистемы» (МТС). Как на но
|30.06.2022
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Клиенты Tele2 могут собрать персональный роуминг для путешествия
т в мобильном приложении или личном кабинете на сайте оператора. Для этого им нужно зайти в раздел «Путешествия и роуминг», выбрать пункт «Планировать поездку», указать страну, период и услуги,
|18.03.2022
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Yota: количество звонков в роуминге увеличилось более чем в 4 раза с начала 2022 года
и половина — пришлась на социальные сети: Instagram (35%) и «Вконтакте» (15%). Также большими объемами данных обменивались в мессенджерах Whatsapp (12%) и Telegram (20%). Чуть меньше интернет-трафика в роуминге потрачено на Youtube (8%) и Tiktok (7%), а также стриминговые платформы Okko, Ivi, «Амедиатека», more.tv, Netflix — 3% на все перечисленные сервисы. «Значительный рост в течение всег
|05.03.2022
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D-Link представила новую точку доступа Wi-Fi 6 с поддержкой бесшовного роуминга
D-Link представила новую точку доступа Wi-Fi AX3600 DWL-X8630AP. Новинка предназначена для применения в современных беспроводных сетях стандарта Wi-Fi 6 c централизованным управлением и бесшовным роумингом. Устройство рекомендовано для построения новых и модернизации существующих беспроводных сетей с высокой плотностью клиентов и растущим объемом передаваемого трафика в госучреждениях,
|28.01.2022
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Доходы Yota от роуминга выросли в 1,6 раз
Ковидные ограничения стали испытанием для мобильных операторов, которые недополучили доход от роуминга в 2020 г. В Yota в 2020 г. выручка от роуминга сократилась в два раза по срав
|20.01.2022
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D-Link представила DIR-820 – новый двухдиапазонный маршрутизатор Wi-Fi AC1200
аршрутизатор D-Link DIR-820 Маршрутизаторы DIR-820 поддерживают стандарты 802.11k/v для организации бесшовного роуминга в беспроводной сети, покрывающей большую площадь. Настройка и управление
|23.12.2021
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«билайн» предлагает абонентам настроить персональный роуминг
Клиенты «билайн» могут отправиться в путешествие с личным «роуминг-чемоданом», заранее выбрав один из пяти тарифных пакетов с учетом персональных интере
|10.09.2021
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Россия и Белоруссия отменят роуминг и соединят информационные системы
ого государства планируют интегрироваться на уровне государственных информационных систем, отменить роуминг и создать инструменты для «гармоничного» использования электронных документов и получ
|17.08.2021
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«Билайн» запускает новые пакетные предложения для связи в международном роуминге
скает пакетные предложения для связи в путешествиях за границей. Их уже можно подключить в разделе «Роуминг» мобильного приложения «Мой Билайн». Пакеты состоят из гигабайтов мобильного интернет
|16.07.2021
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Tele2 улучшила условия международного роуминга для россиян в Турции
ться связью Tele2. Компания расширила географию стран, где доступны выгодные условия международного роуминга. С 15 июля 2021 года в поездках в Турцию и Испанию минуты при звонках на номера Tele
|12.03.2021
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МТС открывает 5G-роуминг в семи странах
МТС объявляет о запуске услуг международного роуминга передачи данных в стандарте 5G. Первыми странами, где абоненты МТС смогут пользовать
|19.02.2021
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«Мегафон» достиг гигабитных скоростей в международном 5G-роуминге
триминги в 4К и 8К форматах. В феврале 2020 г. «Мегафон» предложил своим абонентам международный 5G-роуминг. Сейчас он доступен уже в 17 из 56 стран мира, где сети пятого поколения запущены в к
|18.01.2021
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«Контур.Диадок» и «Платформа ЭДО» теперь в роуминге
документооборот становится необходимой составляющей эффективности бизнеса, особенно в торговле. ЭДО-роуминг дает контрагентам возможность бесшовного обмена документами между разными операторами
|18.01.2021
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Россиянам на год продлили льготный роуминг с Белоруссией
Льготный роуминг между Россией и Белоруссией продлен до конца 2021 года Российские и белорусские сотов
|08.12.2020
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Synerdocs и «Платформа ЭДО» настроили роуминг
Synerdocs и «Платформа ЭДО» запустили роуминг для абонентов. Эта технология помогает настроить бесшовный обмен юридически значимыми
|21.10.2020
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Отмена роуминга между Россией и Белоруссией начнется в ноябре 2020 года
ния роуминговых тарифов при поездках россиян в Белоруссию. Финальный запуск «комфортных» тарифов на роуминг в Союзном государстве запланирован на 1 января 2021 г. Документ предлагал внести попр
|23.09.2020
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Приложение «ВТБ Мои Инвестиции» теперь доступно абонентам «ВТБ Мобайл» бесплатно и в роуминге
Для клиентов «ВТБ Мобайл» стала доступна возможность работы приложения «ВТБ Мои Инвестиции» при нулевом балансе, в том числе в роуминге. Пользователи приложения теперь могут торговать из любой точки мира, пользоваться сервисами брокера и при этом не платить за трафик. На тех же условиях доступны возможность просмотра
|22.04.2020
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«Корус консалтинг СНГ» и «Платформа ОФД» открыли роуминг ЭДО для маркировки товаров
документами и УПД с пользователями сервиса электронного документооборота от «Корус консалтинг СНГ». Роуминговое соединение реализовано в интересах организаций, которые участвуют в обороте марки
|15.04.2020
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«Тинькофф мобайл» запустил доверительный платеж и бесплатные минуты в роуминге на время пандемии
льзования (в обычных условиях срока возврата — три дня). Для абонентов за рубежом, которые не смогли вернуться в Россию, «Тинькофф мобайл» до 1 мая 2020 г. отменяет плату за пакет «30 минут входящих» в роуминге. Пакет обновляется ежедневно, поэтому бесплатными минутами можно пользоваться каждый день. Клиенты «Тинькофф» и в России, и за границей могут стать абонентами «Тинькофф мобайла» дист
|23.03.2020
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«Билайн» расширяет возможности абонентов в роуминге для поддержки борьбы с коронавирусом
жку борьбы с коронавирусом расширяет перечень возможностей для тех клиентов, которые в настоящий момент находятся за границей. «Билайн» временно отказывается от платы за услугу «Доверительный платеж» в роуминге, чтобы клиенты смогли пользоваться услугами связи за границей даже при нулевом балансе, когда нет возможности своевременно пополнить счет мобильной связи. Активировать услугу можно в
|18.03.2020
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Aruba представила сервис 5G-роуминга Aruba Air Pass
Aruba, компания Hewlett Packard Enterprise, представила новый сервис роуминга, с помощью которой абоненты сотовой связи смогут автоматически переключаться на Wi-Fi-сети предприятий, использующих технологию Aruba. Новый сервис Aruba Air Pass обеспечивает незаметн
|10.03.2020
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«Такском» и СКБ «Контур» внедрили автоматический межоператорский роуминг
«Такском» и СКБ «Контур» внедрили автоматический роуминг с использованием обмена приглашениями к электронному документообороту между своими кл
|26.02.2020
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«Мегафон» открыл доступ к услугам 5G в международном роуминге
а самой быстрой технологии мобильной связи стали доступны абонентам компании в зарубежных поездках. Роуминговым партнером «Мегафона» выступила телекоммуникационная группа Orange, оказывающая ус
|29.01.2020
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«Такском» и «Тензор» ввели автоматический роуминг ЭДО
«Такском» и «Тензор» ввели автоматический роуминг электронного документооборота. Роуминг подразумевает обмен юридически значимым
Мобильная связь и организации, системы, технологии, персоны:
|Никифоров Николай 1138 45
|Путин Владимир 3454 29
|Медведев Дмитрий 1665 23
|Голомолзин Анатолий 75 22
|Щеголев Игорь 699 20
|Шадаев Максут 1210 17
|Айбашева Анна 98 16
|Брюквин Юрий 300 14
|Кусков Денис 221 14
|Прянишников Николай 316 13
|Беляева Оксана 22 12
|Рейман Леонид 1065 12
|Вольфсон Влад 59 12
|Николаев Вячеслав 104 11
|Солодовников Дмитрий 56 11
|Иванов Олег 152 11
|Патока Андрей 110 10
|Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 17 10
|Решетин Олег 49 10
|Герчук Михаил 88 9
|Добрынин Владимир 35 9
|Морошкин Александр 118 9
|Лацанич Василь 106 9
|Григорьева Евгения 60 8
|Солонин Виталий 90 8
|Борзов Андрей 38 8
|Мельников Александр 98 7
|Миронов Сергей 64 7
|Мардер Наум 116 7
|Домбровский Юрий 62 7
|Володин Роман 32 7
|Хасьянова Гульнара 156 7
|Мишустин Михаил 787 7
|Свердлов Денис 201 7
|Солдатенков Сергей 162 6
|Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 6
|Кузьменко Валерия 62 6
|Дорохина Юлия 44 6
|Богатов Антон 79 6
|Осадчая Ирина 64 6
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