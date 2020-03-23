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«Билайн» расширяет возможности абонентов в роуминге для поддержки борьбы с коронавирусом

Телеком Мобильная связь

«Билайн» в поддержку борьбы с коронавирусом расширяет перечень возможностей для тех клиентов, которые в настоящий момент находятся за границей.

«Билайн» временно отказывается от платы за услугу «Доверительный платеж» в роуминге, чтобы клиенты смогли пользоваться услугами связи за границей даже при нулевом балансе, когда нет возможности своевременно пополнить счет мобильной связи. Активировать услугу можно в мобильном приложении «Мой Билайн» (12+) или с помощью USSD-команды *141#. После активации услуги мобильный счет клиента будет автоматически пополнен на три дня. Другие условия использования услуги «Доверительный платеж» сохраняются в том же формате, что и ранее. Размер суммы пополнения зависит от показателя средних ежемесячных расходов клиента на мобильную связь и тарифа.

В ходе реализации комплекса мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции «Билайн» совместно с Ростуризмом провел SMS-оповещение клиентов, находящихся за границей, а также сделал бесплатными звонки на телефон горячей линии Ростуризма по вопросам коронавируса. Номер горячей линии +74996781203.

Информация о способах профилактики коронавируса доступна для клиентов в том числе и в приложении «Мой Билайн», через SMS и push-уведомления.

С 19 марта 2020 г. «Билайн» для клиентов предоплатных тарифов в пять раз увеличил количество минут и интернета в составе пакетов популярных услуг в международном роуминге. С 20 марта аналогичные условия действуют и для клиентов с постоплатной системой расчета, а также для корпоративных клиентов «Билайна».

Новые условия будут действовать до 30 апреля 2020 г. и могут быть продлены.

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