Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму

|18.04.2018
|
MAPS.ME совместно с Ростуризмом запускает маршруты по городам ЧМ-2018
нием MAPS.ME и размещенными в нем маршрутами для знакомства с нашей страной», – сказал руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. «Мы предлагаем болельщикам со всего мира пеши
|26.03.2018
|
«АйТеко» внедряет в Ростуризме бизнес-аналитику к ЧМ2018
и анализа ситуаций, в том числе пространственной 3D-инфографики. По словам заместителя руководителя Ростуризма Николая Королева, данные могут обладать огромной потенциальной стоимостью, но в от
|22.09.2017
|
Ростуризм и «Астерос» объявили о запуске открытого тестирования «Электронной путевки»
участники рынка.Информационная система «Электронная путевка» создается группой «Астерос» по заказу Ростуризма. Реализация проекта разбита на три ключевых этапа; в настоящее время системный инт
|20.12.2016
|
«Электронная путевка» выходит на финишную прямую: завершен центральный этап проекта
директор проекта группы «Астерос». — Нам удалось проделать большую работу совместно с коллегами из Ростуризма. На данный момент готовность системы доведена до 80%. Мы добились максимального ур
|01.07.2015
|
Стартовал первый этап проекта по созданию ИС «Электронная путевка»
номического эффекта для туристов, отрасли и государства в целом, — считает заместитель руководителя Ростуризма Сергей Корнеев. — В первую очередь, речь идет о снижении числа недобросовестных ту
|08.06.2015
|
Из нескольких именитых интеграторов со второй попытки выбран создатель ИС для Ростуризма
ударственных органов, в последние несколько лет АО «Астерос» не являлось исполнителем по контрактам Ростуризма. Исходя из технического задания проект по созданию ИС «Электронная путевка» рассчи
|21.11.2013
|
Конкурс Ростуризма на создание и развитие АИС «Туризм» не состоялся
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) подвело итоги открытого конкурса на выполнение работ по созданию, обеспечению функ
|06.09.2013
|
Ростуризм выделит 223 млн руб. на создание и развитие АИС «Туризм»
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) объявило о проведении открытого конкурса на выполнение работ по созданию, обеспече
|29.11.2010
|
БФТ – консультант Минспорттуризма РФ по переходу на финансирование на основе государственных заданий
сударственных услуг, оказываемых федеральными государственными учреждениями, находящимися в ведении Минспорттуризма России. БФТ также обеспечит консалтинговое сопровождение процесса определения
