Минэкономразвития РФ Ростуризм Федеральное агентство по туризму

Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму

СОБЫТИЯ


18.04.2018 MAPS.ME совместно с Ростуризмом запускает маршруты по городам ЧМ-2018

нием MAPS.ME и размещенными в нем маршрутами для знакомства с нашей страной», – сказал руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. «Мы предлагаем болельщикам со всего мира пеши
26.03.2018 «АйТеко» внедряет в Ростуризме бизнес-аналитику к ЧМ2018

и анализа ситуаций, в том числе пространственной 3D-инфографики. По словам заместителя руководителя Ростуризма Николая Королева, данные могут обладать огромной потенциальной стоимостью, но в от
22.09.2017 Ростуризм и «Астерос» объявили о запуске открытого тестирования «Электронной путевки»

участники рынка.Информационная система «Электронная путевка» создается группой «Астерос» по заказу Ростуризма. Реализация проекта разбита на три ключевых этапа; в настоящее время системный инт
20.12.2016 «Электронная путевка» выходит на финишную прямую: завершен центральный этап проекта

директор проекта группы «Астерос». —  Нам удалось проделать большую работу совместно с коллегами из Ростуризма. На данный момент готовность системы доведена до 80%. Мы добились максимального ур
01.07.2015 Стартовал первый этап проекта по созданию ИС «Электронная путевка»

номического эффекта для туристов, отрасли и государства в целом, — считает заместитель руководителя Ростуризма Сергей Корнеев. — В первую очередь, речь идет о снижении числа недобросовестных ту
08.06.2015 Из нескольких именитых интеграторов со второй попытки выбран создатель ИС для Ростуризма

ударственных органов, в последние несколько лет АО «Астерос» не являлось исполнителем по контрактам Ростуризма. Исходя из технического задания проект по созданию ИС «Электронная путевка» рассчи
21.11.2013 Конкурс Ростуризма на создание и развитие АИС «Туризм» не состоялся

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) подвело итоги открытого конкурса на выполнение работ по созданию, обеспечению функ
06.09.2013 Ростуризм выделит 223 млн руб. на создание и развитие АИС «Туризм»

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) объявило о проведении открытого конкурса на выполнение работ по созданию, обеспече
29.11.2010 БФТ – консультант Минспорттуризма РФ по переходу на финансирование на основе государственных заданий

сударственных услуг, оказываемых федеральными государственными учреждениями, находящимися в ведении Минспорттуризма России. БФТ также обеспечит консалтинговое сопровождение процесса определения

Публикаций - 77, упоминаний - 106

