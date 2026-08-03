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ФГИС ЕСНСИ Единая система нормативной справочной информации
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 51, упоминаний - 59
ФГИС ЕСНСИ и организации, системы, технологии, персоны:
|Бадалов Андрей 66 9
|Грязнов Павел 9 6
|Макар Герман 11 5
|Егорова Наталья 9 4
|Козырев Алексей 328 4
|Мельников Евгений 24 3
|Шадаев Максут 1209 3
|Кравцов Роман 89 3
|Рымар Максим 50 3
|Кочаров Армен 25 3
|Старовойтов Дмитрий 47 3
|Гуртов Дмитрий 12 2
|Чиркунов Олег 11 2
|Сивидов Алексей 40 2
|Клочков Дмитрий 7 2
|Громыко Роман 21 2
|Путин Владимир 3453 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Черненко Андрей 75 2
|Абызов Михаил 69 2
|Ахмеров Тимур 91 2
|Массух Илья 239 2
|Бутин Вячеслав 12 1
|Левашов Александр 92 1
|Богданов Александр 24 1
|Брауде-Золотарев Михаил 23 1
|Яцеленко Николай 25 1
|Захаров Владимир 22 1
|Макаров Владимир 78 1
|Галаган Дмитрий 2 1
|Торгашин Юрий 5 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Зейтениди Наталья 38 1
|Прямов Григорий 1 1
|Мошков Артем 15 1
|Леви Гавриил 24 1
|Вихарев Сергей 12 1
|Ильин Александр 17 1
|Ульянинкова Оксана 8 1
|Исайкин Олег 10 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 4
|Коммерсантъ - Издательский дом 2389 2
|РОИ - Российская общественная инициатива 85 2
|Известия ИД 767 1
|Ведомости 1462 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462017, в очереди разбора - 726979.
Создано именных указателей - 198792.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462017, в очереди разбора - 726979.
Создано именных указателей - 198792.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.