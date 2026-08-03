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Индексная книга (каталог) CNews*
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ФГИС ЕСНСИ Единая система нормативной справочной информации

СОБЫТИЯ

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03.08.2026 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за июль 2026 года 1
09.07.2025 Минцифры: участники третьего этапа багбаунти проверят безопасность девяти госсистем 1
23.04.2025 «Цифра» разработала отраслевое MES-решение для горной добычи 1
13.01.2025 БФТ-Холдинг в 2024 году: масштабные проекты, новые корпоративные клиенты, расширение партнерской сети и рост команды 1
10.11.2023 Минцифры запускает второй этап багбаунти 1
09.11.2023 Минцифры заплатит миллион «белым» хакерам за взлом «Госуслуг» 1
01.09.2022 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за август 2022 года 1
20.06.2022 В ГК «РТсофт» внедрена автоматизированная система управления проектами на базе «1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2» 1
20.01.2022 «Ростелеком» получил 12 млрд руб. на обеспечение работы портала госуслуг, СМЭВ и других госсервисов 1
29.11.2021 Прогноз CNews сбылся. Главой НИИ «Восход» назначен экс-министр по ИТ Подмосковья 1
19.11.2021 Рокировка забуксовала. Временным главой НИИ «Восход» стал его первый замдиректора 1
18.11.2021 Главой НИИ «Восход» готовят ИТ-министра Подмосковья, а в министры прочат директора «Восхода» 1
09.08.2021 Главу НИИ «Восход» заменили через неделю после назначения 1
30.07.2021 Бывший глава НИИ «Восход» стал вице-президентом «Транснефти» 1
30.07.2021 Руководителем НИИ «Восход» назначили выходца из «Росатома» 1
29.07.2021 НИИ «Восход» остается без директора 1
19.04.2021 НИИ Минцифры просит госсубсидию, чтобы превратить немецкий SAP в российский 1
25.03.2021 НИИ «Восход» добился автономии от Минцифры 1
28.05.2020 Как власти распределят 235 миллиардов на цифровизацию госуправления 1
11.02.2020 Как государство потратит 101 миллиард на цифровое госуправление 1
16.07.2019 У НИИ «Восход» после шести лет перерыва появился директор 1
02.07.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2019 г. 1
21.02.2019 Прогноз CNews сбылся: назначен новый глава НИИ «Восход» 1
30.01.2019 НИИ «Восход» возглавит человек, отбиравший у чиновников чайники и двери кабинетов 1
27.12.2018 «Ростелеком» запустил Резервный центр обработки данных инфраструктуры электронного правительства 2
23.11.2018 Госсектор полностью готов к всеобщей цифровизации 1
04.07.2018 Минфин хочет стать суперрегулятором данных граждан и юрлиц 1
27.04.2018 В чем причины провалов Минкомсвязи в информатизации госсектора. Мнение ИТ-отрасли по итогам 6 лет 1
09.04.2018 «Ростелекому» дадут на обслуживание электронного правительства на 270 миллионов меньше, чем 3 года назад 2
30.11.2017 «Госуслуги 2.0» или какими будут электронные услуги через несколько лет 1
16.06.2016 АИС «Контингент»: как создается система управления образованием в России 1
15.06.2016 Как создавался региональный сегмент АИС «Контингент» в Ленинградской области 1
15.06.2016 Тимур Ахмеров -

Проект «Контингент» стал хорошим стимулом для развития рынка региональной информатизации

 1
14.10.2015 Электронное правительство в Крыму создаст «Систематика» за 90 млн 1
01.12.2014 Минкомсвязь заключила контракт с «Ростелекомом» на развитие «Единой системы нормативной справочной информации» 2
06.11.2014 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за октябрь 2014 г. 2
04.02.2014 Алексей Козырев: О планах развития ЕПГУ, СМЭВ и других систем электронного правительства 2
01.11.2013 R-Style забрал у AT Consulting контракт на развитие Единой системы идентификации 1
31.10.2013 "Ланит" не смог забрать Единый портал госуслуг у AT Consulting 1
28.10.2013 «Ланит» пытается забрать у AT Consulting Единый портал госуслуг 1

Публикаций - 51, упоминаний - 59

ФГИС ЕСНСИ и организации, системы, технологии, персоны:

Восход ФГБУ НИИ 721 22
Ростелеком 10938 18
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3453 6
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 6
Meta Platforms - Facebook 4618 5
Крок - Croc 1965 4
РКСС - Российская корпорация средств связи 40 3
Atlantis Communications - Атлантис комьюникейшнз 14 3
Microsoft Corporation 25767 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2401 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4957 3
Агава КБ 31 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
МегаФон 10717 2
SAP SE 5598 2
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 150 2
Accenture plc 719 2
9587 2
Oracle Corporation 7070 2
БАРС Груп 579 2
Ростелеком - РТЛабс 211 2
N3 Group - Netrika - Нетрика 176 2
АйТи 1519 2
Google LLC 12679 1
ФГАНУ ЦИТиС - Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти им. А.В. Старовойтова 20 1
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 18 1
Открытые технологии 732 1
Кварта ВК - Quarta 12 1
Caravan - Караван - Русский Экспресс - Бюро Телекоммуникационных Услуг 93 1
Росимущество - Управления информационных технологий 19 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 197 1
Бинго-Софт - Акцент 11 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 1
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 1
ЦОСиВТ - Центр Открытых Систем и Высоких Технологий 8 1
ITLand Group - АйТиЛенд Софт 23 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 127 1
Verysell Enterprise ONE 17 1
ИРТех - IRTech 14 1
Naumen - НАУ-Сервис 6 1
Почта России ПАО 2367 7
Транснефть 335 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8832 4
МГУ Научный парк - Научный Парк Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 25 3
ГПБ - Газпромбанк 1267 3
РЖД - Российские железные дороги 2094 2
Россети Ленэнерго 1699 1
Парижская коммуна 6 1
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 1
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 1
Unicon - Юникон Консалтинг 38 1
Слата 18 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 1
101Hotels.com 456 1
Основа Холдинг ГК 29 1
Совкомбанк жизнь - МетЛайф - Metlife Alico - RUS AIG - Страховая компания AIG Россия - Страховая компания АИГ Лайф - Страховая компания АЛИКО 15 1
Газпром ПАО 1492 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 37 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13846 38
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5425 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6535 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3300 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4948 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1595 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1505 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2333 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 976 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2130 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1301 5
Федеральное казначейство России 1949 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2870 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 4
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 363 3
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 78 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3646 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5649 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5672 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1541 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3688 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2066 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 2
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия - Президент Республики Бурятия - Народный Хурал республики Бурятия - органы государственной власти 48 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 183 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 2
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 96 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 55 1
Ассоциация пользователей и разработчиков CD-ROM-продукции 4 3
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
ГосИнформСистемы 160 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 781 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53778 30
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36140 25
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 969 23
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1902 23
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4324 16
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13285 15
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26177 13
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1196 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13904 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33446 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13945 9
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3581 7
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2763 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25668 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12880 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34898 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12833 6
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 743 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13695 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3123 5
Электронный документ - Electronic document 1579 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13107 5
Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 128 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9427 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12925 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8636 4
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2873 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7816 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24374 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7584 3
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 318 3
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1727 3
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2022 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26280 3
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1505 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5197 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28239 3
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5116 3
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2215 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6261 24
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1101 23
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 12
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3661 8
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 547 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 39 3
ФТЦ АИС - Федеральный телефонный центр сбора мнений граждан о качестве государственных услуг 6 3
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 3
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 148 3
Сбер - BI.Zone Bug Bounty 82 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 429 3
Новые облачные технологии - МойОфис 956 3
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5710 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 3
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 126 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 75 2
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 2
АИСПД - АИС ПУ - Автоматизированная информационная система проектной деятельности - Автоматизированная информационная система проектного управления 2 2
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 36 2
ФГИС ДО - Федеральная государственная информационная система досудебного обжалования 8 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 69 2
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 138 2
WordPress Foundation - WordPress 255 2
БАРС.Alpha BI 47 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 203 2
Минцифры РФ - Госвеб - ГосWeb - Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти 22 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 270 1
Генпрокуратура РФ - ГАС ПС - Государственная автоматизированная система правовой статистики 9 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 1
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 2 1
ЭС ЦТО - Экспертная система центров телефонного обслуживания граждан и организаций 1 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 1
ФГИС ЕРП - Единый реестр проверок 16 1
Всероссийский реестр информационных ресурсов 5 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 91 1
Бадалов Андрей 66 9
Грязнов Павел 9 6
Макар Герман 11 5
Егорова Наталья 9 4
Козырев Алексей 328 4
Мельников Евгений 24 3
Шадаев Максут 1209 3
Кравцов Роман 89 3
Рымар Максим 50 3
Кочаров Армен 25 3
Старовойтов Дмитрий 47 3
Гуртов Дмитрий 12 2
Чиркунов Олег 11 2
Сивидов Алексей 40 2
Клочков Дмитрий 7 2
Громыко Роман 21 2
Путин Владимир 3453 2
Никифоров Николай 1138 2
Черненко Андрей 75 2
Абызов Михаил 69 2
Ахмеров Тимур 91 2
Массух Илья 239 2
Бутин Вячеслав 12 1
Левашов Александр 92 1
Богданов Александр 24 1
Брауде-Золотарев Михаил 23 1
Яцеленко Николай 25 1
Захаров Владимир 22 1
Макаров Владимир 78 1
Галаган Дмитрий 2 1
Торгашин Юрий 5 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Зейтениди Наталья 38 1
Прямов Григорий 1 1
Мошков Артем 15 1
Леви Гавриил 24 1
Вихарев Сергей 12 1
Ильин Александр 17 1
Ульянинкова Оксана 8 1
Исайкин Олег 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 165943 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47567 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8566 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1792 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 2293 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 3
Земля - планета Солнечной системы 10859 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19523 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14807 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 906 2
Евразия - Евразийский континент 642 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1687 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 581 2
Россия - УФО - Тюменская область 1364 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1089 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 952 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика 779 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 94 1
Россия - ЦФО - Московская область - Волоколамск 54 1
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Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1516 1
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21606 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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