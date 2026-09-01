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Громыко Роман

СОБЫТИЯ


01.09.2026 Роман Громыко назначен первым заместителем генерального директора компании «ТрансТелеКом» 2
26.12.2017 Кассы «Железнодорожной торговой компании» подключены к интернету ТТК 1
28.10.2016 «Транстелеком» обеспечит защищенными каналами связи 160 вокзалов 1
01.11.2013 R-Style забрал у AT Consulting контракт на развитие Единой системы идентификации 1
28.10.2013 «Ланит» пытается забрать у AT Consulting Единый портал госуслуг 1
26.04.2013 «Ростелеком» расширил функционал сервисов О7.ЖКХ 1
06.12.2012 «Ростелеком» презентовал пилотную модель информационной системы ЖКХ в Пензенской области 1
24.03.2011 «Ростелеком» предоставил номер в коде 8-800 Новосибирскому институту имени академика Мешалкина 1
01.02.2011 «Ростелеком» обеспечит ГТРК «Чита» высокоскоростным доступом в интернет 1
14.12.2010 «Ростелеком» обеспечил доступом в интернет Народный Хурал республики Бурятия 1
02.12.2010 «Ростелеком» обеспечит МГ/МН-связью ГУВД по Иркутской области 2
29.11.2010 «Ростелеком» предоставит МТС магистральный доступ в интернет в СФО 1
26.11.2010 «Ростелеком» увеличил на 4 Гбит/с суммарную ширину каналов доступа в интернет для «Сибирьтелекома» 1
19.11.2010 «Ростелеком» предоставил доступ в интернет УФСБ Хакасии 1
10.11.2010 «Ростелеком» обеспечил «интеллектуальной аудиоконференцсвязью» офисы Алтайского филиала «Росбанка» 1
25.10.2010 «Ростелеком» обеспечил МГ/МН-связью Омскую филармонию 1
22.10.2010 «Ростелеком» предоставил номер в коде 8-800 банку «Акцепт» 1
05.10.2010 «Ростелеком» обеспечил безлимитным интернетом Омский государственный академический театр драмы 1
12.08.2010 «Ростелеком» обеспечил интернетом Сибирский федеральный университет 1
05.08.2010 «Ростелеком» предоставил «МегаФону» каналы связи для расширения сети 3G в трех регионах Сибири 1
23.06.2010 «Ростелеком» увеличил суммарную пропускную способность магистральных каналов подключения к интернету для «Сибирьтелекома» 1
17.06.2010 «Ростелеком» расширил пропускную способность узлов доступа своей IP/MPLS сети в Новосибирске и Красноярске 1

Публикаций - 22, упоминаний - 24

Громыко Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10986 19
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 286 16
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2399 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2150 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 2
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 2
МегаФон 10828 1
Восход ФГБУ НИИ 721 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15923 1
Meta Platforms - Facebook 4625 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 369 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5004 1
МТС Сибирь макрорегион 49 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 1
РЖД - Российские железные дороги 2102 1
Почта России ПАО 2380 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 1
РЖД ЖТК АО - Железнодорожная торговая компания 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13964 2
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5986 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3664 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3331 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3593 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6578 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5452 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 388 1
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия - Президент Республики Бурятия - Народный Хурал республики Бурятия - органы государственной власти 48 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12253 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2329 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54246 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18127 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9815 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23040 2
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 460 2
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 734 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6733 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 981 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13431 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4517 2
Пропускная способность - Bandwidth 1920 1
Аудиоконференция - Конференц-связь - Конференц-телефоны - технология избирательной (селекторной) телефонной связи 303 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23050 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3906 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18223 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4198 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2485 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1908 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7555 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9351 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2538 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1063 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4670 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24537 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29783 1
OAuth - Open Authorization - открытый протокол (схема) авторизации 121 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1433 1
Web Interface - Веб-интерфейс 2060 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3223 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13759 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6873 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1734 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3157 1
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14007 1
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 687 1
Apple iPhone 6 4861 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1107 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6322 2
ФГИС ЕСНСИ - Единая система нормативной справочной информации 51 2
HPE - Juniper Networks - Juniper EX Series - Juniper MX Series - серия коммутаторов 19 1
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 335 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 556 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3694 1
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 81 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 1
Кравцов Роман 89 2
Гуртов Дмитрий 12 2
Ставенчук Надежда 1 1
Яблочков Петр 1 1
Медведев Руслан 1 1
Ильин Юрий 5 1
Булгакова Ирина 5 1
Ерошенко Анатолий 2 1
Пухальский Артем 1 1
Козырев Алексей 328 1
Соловенчук Александр 156 1
Сивидов Алексей 40 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2851 15
Россия - РФ - Российская федерация 167112 11
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1715 10
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Россия - СФО - Новосибирск 4897 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2075 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 1290 3
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Россия - ПФО - Пензенская область 644 2
Россия - СФО - Хакасия Республика 611 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47776 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1229 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3352 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14827 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3203 1
Россия - ЦФО - Курская область 761 1
Россия - СФО - Омская область 791 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1366 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 732 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 722 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 932 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 500 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 747 1
Россия - СФО - Республика Тыва 420 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1561 1
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Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 192 1
Россия - СФО - Республика Тыва - Кызылский кожуун - Кызыл 93 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33965 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3985 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7066 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 930 1
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Энергетика - Energy - Energetically 5901 1
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Здравоохранение - Педиатрия - Детское здравоохранение 80 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2727 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11398 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1646 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1330 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6635 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6810 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5013 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 293 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10434 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21805 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27450 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6088 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 597 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 799 1
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - NeuroTech - Neurostimulation 202 1
ВГТРК ГТРК Филиалы 30 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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