Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Громыко Роман
СОБЫТИЯ
Публикаций - 22, упоминаний - 24
Громыко Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|РЖД - Российские железные дороги 2102 1
|Почта России ПАО 2380 1
|Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 1
|РЖД ЖТК АО - Железнодорожная торговая компания 4 1
|Кравцов Роман 89 2
|Гуртов Дмитрий 12 2
|Ставенчук Надежда 1 1
|Яблочков Петр 1 1
|Медведев Руслан 1 1
|Ильин Юрий 5 1
|Булгакова Ирина 5 1
|Ерошенко Анатолий 2 1
|Пухальский Артем 1 1
|Козырев Алексей 328 1
|Соловенчук Александр 156 1
|Сивидов Алексей 40 1
|ВГТРК ГТРК Филиалы 30 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.