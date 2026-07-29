Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск

«МегаФон» пересобрал сеть для ускорения 4G в Красноярске Расширенная емкость сети и быстрый мобильный интернет «МегаФона» стали доступны жителям и гостям Красноярска. Инженеры оператора провели рефарминг телеком-оборудования, перераспределив часто

МТС внедрила в Красноярске систему экомониторинга на базе ИИ МТС сообщает о запуске в Красноярске системы экологического контроля и проактивного управления экологическими рисками. Пилотный проект запущен совместно с Министерством экологии и рационального природопользования Красн

В пик пляжного сезона МТС перевела Усть-Ману на новые скорости интернета ала сеть сотовой связи в поселке Усть-Мана, одном из самых популярных мест для пляжного отдыха близ Красноярска. Благодаря подключению нового телеком-оборудования скорость мобильного интернета

«Ростелеком» протянул 450 км оптики для цифровизации Бора в Красноярском крае станцию сотовой связи перевели со спутникового канала на оптический. Теперь на очереди подключение частных домов». Бор расположен недалеко от устья реки Подкаменная Тунгуска, примерно в 1 тыс. км от Красноярска. Добраться сюда можно авиа и речным транспортом — в зависимости от сезона. Автодороги практически отсутствуют. Несмотря на территориальную изолированность, в поселке проживает более

«МегаФон» улучшил связь в спальных микрорайонах Красноярска нковскими приложениями, цифровыми сервисами и стриминговыми платформами, совершать покупки и слушать музыку онлайн, общаться в мессенджерах и соцсетях. Развитие инфраструктуры в спальных микрорайонах Красноярска расширило зону обслуживания технологии VoLTE — цифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за

Цифровые технологии МТС помогают бороться со стихийными свалками в Красноярске ого видеомониторинга стихийных свалок реализован МТС совместно с администрацией Октябрьского района Красноярска, в дальнейшем планируется развертывание проекта на другие районы краевой столицы.

МТС усилила сеть LTE в Красноярском крае с помощью отечественных базовых станций «Иртея» анков и «Госуслугами», находить нужную информацию для учебы и работы, смотреть фильмы и играть в онлайн-игры. «С помощью отечественного оборудования мы улучшаем качество связи на карте покрытия LTE в Красноярском крае и усиливаем сеть там, где это необходимо. Жители малых и отдалённых населенных пунктов получают доступ к современным возможностям, как и жители городов и райцентров. Запуск ба

Ozon запустил новый логистический центр в Красноярском крае Ozon открыл логистический центр в Красноярском крае. Региональные продавцы уже могут планировать поставки на новый склад — отгружать товары станет проще и удобнее. А местные жители смогут быстрее получать свои заказы с доставко

ЕГЭ все ближе: красноярские выпускники массово готовятся к экзаменам онлайн тем, в январе-марте 2026 г. передача данных на учебных порталах в Красноярском крае увеличилась на 42% относительно аналогичного периода 2025 г. Примечательно, что занятия не ограничиваются буднями. Красноярские выпускники равномерно распределяют нагрузку в течение недели: на каждый день приходится в среднем по 14,2% трафика. В числе самых популярных ресурсов — как государственные, так и к

«Т-Технологии» открыла первый ИТ-хаб в Красноярске Группа «Т-Технологии», материнская компания «Т-Банка», сообщила об открытии первого ИТ-хаба в Красноярске. Офис расположен в бизнес-центре «Собрание» и занимает этаж площадью 1,2 тыс. м².

«Росатом» запустил умную станцию экомониторинга в Красноярском крае тор направления разработки программно-аппаратных комплексов компании «Росатом Инфраструктурные решения». — Наш комплекс самостоятельно собирает информацию, и я уверен, что внедрение этой технологии в Красноярске позволит усилить экологический контроль и сделать процессы охраны окружающей среды более открытыми для жителей региона. Конфигурация «Смарт-шлюза» позволяет гибко подбирать набор ис

МТС обновила сеть в пригороде Красноярска Цифровая экосистема МТС обеспечила сетью LTE еще четыре малых населенных пункта в окрестностях Красноярска. Доступ к скоростному мобильному интернету и современным цифровым сервисам для ра

Simetra разработала транспортную модель Красноярска на российской платформе RITM³ работке и внедрению информационно-аналитической системы для управления транспортной инфраструктурой Красноярска. В ходе работ специалистами компании реализована транспортная модель города на от

Сервис на борту: аэропорт Красноярск стал первой воздушной гаванью, где установлена цифровая кабина «Ростелекома» х кабин «Ростелекома» охватывает 12 городов. Сервис доступен в Воронеже, Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярске, Магнитогорске, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Самаре, Санкт-Пете

Красноярцы стали чаще планировать путешествия через интернет При этом около двух третей всего тематического трафика приходится на сайт крупнейшего российского авиаперевозчика — он остается лидером по доле обращений среди жителей региона. Среди сибиряков именно красноярцы проявили наибольшую активность — на их запросы в Сети приходится 27% от общего объема онлайн-информации. Далее следуют Новосибирская область и Кузбасс. Чаще всего билеты ищут по пятн

МТС обеспечила 4G более 280 населенных пунктов в Красноярском крае Цифровая экосистема МТС сообщает о реализации масштабной программы расширения покрытия сети 4G и обновления телеком-оборудования в Красноярском крае. В ходе строительства и модернизации сети сотовой связи в 2024-2025 гг. МТС были выведены в эфир более 350 базовых станций стандарта LTE. Прирост покрытия сети 4G в регионе го

Ультрабыстрая зарядная станция E-Prom уже год успешно заряжает электробусы Красноярска обирать данные для анализа работы маршрутов и дальнейшего развития электротранспорта. Администрация Красноярска подтвердила качество работы УБЗС E-Prom в благодарственном письме, отметив полное

МТС выяснила, какие умные часы и колонки чаще всего сдают по трейд-ин в Красноярске a 1ТБ может составить 15 тыс. руб., что неплохо сэкономит семейный бюджет», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин. В 2026 . МТС расширила программу трейд-ин в Красноярском<

В окрестностях Красноярска рассредоточено больше всего майнинговых ферм в России в 2025 г. Согласно данным МТС, в 2025 г. количество обнаружений случаев майнинга в целом по стране выросло на 44%. В Красноярском крае чаще всего майнинговые фермы встречались в окрестностях Красноярска, Норильска и Минусинска. Об этом CNews сообщили представители МТС. Платформа EnergyTool от МТС в режиме реального времени анализирует данные с систем автоматизированного коммерческо

«СКБ Контур» и Фонд развития бизнеса будут вместе помогать предпринимателям и НКО в Красноярске ​ жке малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) в Красноярске. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур». Соглашение подписали генераль

Каждая вторая DDoS-атака на веб-ресурсы сибирских компаний пришлась на Красноярск тиков RED Security представила результаты исследования DDoS-атак за III квартал 2025 г. В Сибири впервые зафиксирован рост числа инцидентов в организациях гостиничной сферы, в особенности на Алтае, а Красноярск по-прежнему возглавляет топ самых атакуемых городов СФО. Об этом CNews сообщили представители МТС. С июля по сентябрь 2025 г. сервис RED Security Anti-DDoS выявил и заблокировал почт

Кикшеринг «МТС Юрент» подвел итоги сезона в Красноярске: поездки на самокатах стали на 30% короче, превратившись в по-настоящему транспортные Кикшеринг «МТС Юрент» проанализировал поездки жителей Красноярска на самокатах сервиса в сезоне 2025 г. Пользователи проехали более 2,7 млн километ

Почти 200 сельчан в Красноярском крае впервые вышли в онлайн рил потребности сельчан в досуге, самореализации, обучении, решении бытовых вопросов и даже поиске удаленной работы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». До Шошкино ехать на автомобиле из Красноярска около полутора часов. Деревня относится к категории «малых». В ней постоянно проживают почти 200 человек. Благодаря установке новой базовой станции они смогут быть на связи с родным

Simetra создаст информационно-аналитическую систему для управления транспортом в Красноярске Группа компаний Simetra приступила к работе над созданием информационно-аналитической системы Красноярска. Решение станет инструментом для принятия более эффективных решений в области тра

«Ростелеком» открыл учебный класс в Красноярске для подготовки мастеров по обслуживанию абонентов Компания «Ростелеком» запустила инновационный учебный класс на базе колледжа радиоэлектроники и информационных технологий в Красноярске. За четыре месяца студенты смогут бесплатно пройти профессиональную подготовку, сдать экзамены и приступить к работе мастера по обслуживанию абонентов. Об этом CNews сообщили предст

МТС оцифровала известное среди поклонников этнотуризма село в Красноярском крае с половиной тысяч человек теперь имеют доступ к высокоскоростному мобильному интернету МТС благодаря запуску покрытия сети 4G. «Основной тренд для нас на 2025 г. — масштабное строительство сети МТС в Красноярском крае. Наши технические специалисты без устали трудятся в разных уголках региона для того, чтобы связью четвертого поколения были охвачены как жители малых и отдаленных населенных п

Лето 2025 г. красноярцы провели в онлайн-созвонах с ИИ-помощником пользуемых опций возможность применять ИИ для аудио и видеоэффектов, в частности, для включения замены или размытия фона, примерки масок или цифровых аватаров. Чаще всего с января по август 2025 г. в Красноярском крае сервисы для онлайн-конференций использовали тренинговые компании и онлайн-школы. На втором месте оказался госсектор, на третьем — образовательные учреждения региона, в частнос

«Ростелеком» оцифровал Ярыгинскую набережную Красноярска для летнего отдыха горожан В августе 2025 г. на Ярыгинской набережной Красноярска прошел марафон мероприятий — кинопоказы, спортивные тренировки, творческие мастер-классы и концерты. «Ростелеком» построил цифровую инфраструктуру, чтобы летний праздник под названи

Два «малых» поселения в Красноярском крае впервые получили доступ к 4G ак и на улице. «МегаФон» построил базовые станции в Стерлитамаке Абанского округа и Березовке Ачинского округа. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». До Стерлитамака ехать на автомобиле из Красноярска около пяти часов. Деревня относится к категории «малых». В ней постоянно проживают всего около 100 человек. Из объектов социальной инфраструктуры есть фельдшерско-акушерский пункт,

Библиотеки Красноярска и Норильска получили в дар от МТС этнокомиксы с дополненной реальностью «Ожившие легенды Севера» й библиотеке Красноярского края. Ознакомиться с печатной версией издания теперь можно в библиотеках Красноярска, Норильска и поселка Снежногорск, а цифровая и аудиоверсии книги доступны в прило

К летнему сезону МТС прокачала интернет на федеральной трассе «Сибирь» в Красноярском крае (вдоль участка «Южный обход Канска») и Марьевка. Улучшения заметят автомобилисты, отправляющиеся из Красноярска в Иркутск. Скорости мобильного интернета и покрытие МТС также выросли на участках

В Красноярском крае 1700 семей выбрали безопасность с «Ростелеком Ключ» С начала 2025 г. к интеллектуальной видеодомофонии платформы «Ростелеком Ключ» присоединились 1700 семей из Красноярска и других крупных городов края. Большинство из них — новоселы, переехавшие в современные многоэтажки. В общей сложности в регионе насчитывается уже более 20 тыс. пользователей цифров

«МегаФон»: Сочи или Москва: куда поедут красноярцы на майские праздники а (20%). По данным «Купибилет», вторым по популярности городом для путешествий стала Москва. Не исключено, что для многих сибиряков столица является транзитной точкой в дальнейших путешествиях. Те же красноярцы, кто целенаправленно едет в Белокаменную, чтобы погулять, идут в Парк Победы (16% от общего количества туристов), на Красную площадь (14%), Парк Зарядье (12%), ВДНХ (10%) и Старый Ар

МТС улучшила покрытие в национальном парке «Красноярские Столбы» одных достопримечательностей в соцсетях. «МТС продолжает вносить свою лепту в развитие экотуризма в Красноярском крае. Ранее мы развернули систему умного видеомониторинга в фанпарке «Бобровый л

Первые отечественные базовые станции вышли в эфир в Красноярском крае ПАО «МТС» сообщает о запуске в эфир первых российских базовых станций «Иртея» в Красноярском крае. Новое телеком-оборудование стандарта LTE установлено в населенных пунктах Богучанского, Емельяновского и Тасеевского районов, а также в городах Дивногорск и Назарово. Всего д

«Аэрофлот» внедрил оплату дополнительных услуг на стойках регистрации и гейтах в аэропорту Красноярска Аэрофлот» установил мобильные кассы на стойках регистрации и гейтах (выходах на посадку) в аэропорту Красноярска. Теперь пассажиры «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия», вылетающие из сибирского хаба, могут быстро оплатить дополнительные услуги при регистрации на рейс или перед посадкой в самоле

«МегаФон»: Алжир, Вьетнам и Пакистан: красноярские бизнесмены расширяют деловые контакты ы построили и модернизировали около 200 телеком‑объектов в регионе», – сказал директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким. Положительную динамику бизнеса подтверждают данные из исследова

«МегаФон» «оцифровал» малые села в Красноярском крае ицы 4G, мы включаем в контур сети новые локации в разных районах края. Это дает возможность сельчанам решать многие вопросы, не выезжая за пределы населенного пункта», - отметил директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким. Развитие инфраструктуры в сельской местности шло в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие информационного общества» в партнерстве с министер