Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СФО
Красноярский край
Красноярск
Публикаций - 872, упоминаний - 1134
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Аветисян Армен 41 21
|Баженов Михаил 38 13
|Орловский Виктор 229 10
|Путин Владимир 1840 7
|Шилов Сергей 61 6
|Валяева Елизавета 72 6
|Ушацкий Андрей 101 5
|Ускова Ольга 128 5
|Никифоров Николай 1126 5
|Медведев Дмитрий 1437 5
|Бызов Дмитрий 31 4
|Кацоев Алексей 17 4
|Мельников Александр 63 4
|Мишустин Михаил 302 3
|Солодухин Константин 94 3
|Гусев Сергей 23 3
|Солонин Спартак 25 3
|Васильев Евгений 94 3
|Кудрявцев Максим 37 3
|Сергунина Наталья 163 3
|Рудычева Наталья 81 3
|Цыганов Вячеслав 54 3
|Фурсин Алексей 100 3
|Тюрина Мария 39 3
|Меламед Александр 40 2
|Арсентьев Андрей 54 2
|Скворцова Вероника 51 2
|Массух Илья 192 2
|Попов Анатолий 98 2
|Лебедева Ирина 17 2
|Столяров Александр 12 2
|Сельский Андрей 21 2
|Певнев Сергей 17 2
|Тиньков Олег 38 2
|Руденко Дмитрий 25 2
|Нигматуллин Ринат 7 2
|Акимов Максим 167 2
|Круглов Алексей 18 2
|Лисов Станислав 4 2
|Пехтерев Сергей 40 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786245, в очереди разбора - 689921.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786245, в очереди разбора - 689921.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru