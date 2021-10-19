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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск


19.10.2021 15 городов России охватит сеть коммерческих ЦОДов за 50 миллиардов 1
14.10.2021 ИТ-системы ПФР и московских судов помогают оформить выплаты на детей 1
07.10.2021 «Ростелеком» стал единым поставщиком телеком-услуг Универсиады-2023 в Екатеринбурге 1
15.09.2021 Национальный репозиторий СПО предлагают наполнить софтом, созданным по госзаказу 1
13.09.2021 «Яндекс.Еда» и KFC объявляют о начале сотрудничества 1
10.09.2021 «Ланит-Сибирь» завершила работы по системной интеграции в здании Третьего арбитражного апелляционного суда Красноярска 1
13.08.2021 Softline поставила ноутбуки для детей из многодетных малообеспеченных семей Красноярского края 1
09.08.2021 Российских водителей завалят новыми штрафами. Их начала выписывать умная нейросеть 1
28.07.2021 «М.видео-Эльдорадо» откроет распределительные центры на Юге, в Поволжье, Сибири, на Урале и Дальнем Востоке 3
23.07.2021 В 2021 году почти в два раза выросло количество пользователей, которые используют соцсети для поиска работы 2
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
15.07.2021 «Билайн» подсчитал, что женщины говорят по мобильному телефону на 20% дольше мужчин 1
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 1
08.07.2021 «Яндекс.маркет» и «Яндекс.доставка» запустили экспресс-доставку в новых регионах 1
08.07.2021 Российские ИТ-разработчики получили миллионы рублей на онлайн-хакатоне Moscow City Hack 2
29.06.2021 Определены победители премии для изобретателей «Новатор Москвы» 1
18.06.2021 Аналитика «М.видео-Эльдорадо»: продажи смартфонов с поддержкой 5G за год увеличились в 30 раз 1
07.06.2021 «Яндекс.маркет» открыл сортировочные центры в 10 городах России 1
01.06.2021 «Роснефть» обеспечила ноутбуками ICL с ОС Astra Linux многодетные семьи Красноярского края 1
27.05.2021 Syssoft и Cloudflare защитили веб-ресурсы «Циан» 1
20.05.2021 Cognitive Pilot произведет 5 тыс. автопилотов для умной сельхозтехники 1
17.05.2021 Huawei и УрФУ подписали соглашение о сотрудничестве 1
12.05.2021 Абоненты Tele2 объединяются в группы и получают скидки на связь до 20% 1
05.05.2021 Подрывник здания ФСБ в компьютерной игре вышел из тюрьмы 1
21.04.2021 Комбайны «Брянсксельмаша» будут серийно комплектоваться автопилотами Cognitive Pilot на основе ИИ 1
15.04.2021 «Лига цифровой экономики» открыла офис в Минске 1
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1
08.04.2021 Региональная команда ОТР выросла на 35% 1
08.04.2021 Zoom пошел на попятную и разрешил российским властям и госкомпаниям пользоваться его связью. Но по новым правилам 1
06.04.2021 Zoom запретил пользоваться своей видеосвязью властям России и госкомпаниям 1
01.04.2021 В Красноярске состоялась «цифровая прокачка» 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
12.03.2021 Названы зарплатные максимумы для сисадминов Unix в России 1
11.03.2021 В Москве пройдут соревнования по робототехнике для школьников 2
05.03.2021 Власти радикально пересмотрели бюджет и цели «Информационного общества» 1
25.02.2021 Поселок в Красноярском крае с помощью спутникового интернета РТКОММ экономит 1 млн рублей в год 1
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
01.02.2021 Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт» начнет работать в 2021 году 1
28.01.2021 Cognitive Pilot открыла 13 региональных представительств за три месяца 1
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 1

Публикаций - 872, упоминаний - 1134

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 85
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 69
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 64
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 36
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 35
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 26
Yandex - Яндекс 4129 26
Microsoft Corporation 11628 25
Ростелеком Сибирьтелеком 337 18
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 563 18
3934 16
ЛайфТелеком - Телфин 97 16
Samsung Electronics 5878 14
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 14
IBM 3677 13
Softline - Софтлайн 1507 12
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 12
Cisco Systems 2158 12
Ростех - Ростехнологии 2230 12
VK - Mail.ru Group 2508 11
Huawei 2750 11
SAP SE 3272 10
Синтерра - Synterra 602 10
Apple Inc - Эппл Рус 7861 9
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 9
Google LLC 7439 9
Ericsson 899 8
NVision Group - Энвижн Груп 552 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 8
АйТи 771 7
Avaya Inc - Avaya СНГ 575 7
Dr.Web - Доктор Веб 996 7
Intel Corporation 4335 7
HP Inc. 3043 7
Скай Линк - Skylink 548 7
Facebook 3796 7
iTeco - Ай-Теко 729 6
Nokia Corporation 2546 6
Ланит ГК 1185 6
AT Consulting - Группа ЭйТи 278 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 40
Почта России ПАО 1586 15
РЖД - Российские железные дороги 1093 14
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 19 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 12
Visa International 1358 12
Альфа-Банк 1135 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 10
Яндекс.Такси 271 8
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 162 8
Uber 257 8
Роснефть НК 372 8
Uber Technologies 258 8
Аэрофлот 496 6
Газпром ПАО 538 5
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 5
Связной ГК 897 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 645 5
Уралсиб Банк 391 4
Яндекс.Еда 93 4
УЭК - Универсальная электронная карта 512 4
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 138 4
Почта Банк 289 4
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 73 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 226 4
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 186 4
Росбанк ПАО - Societe Generale 330 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод 251 4
Евросеть 939 3
МТС банк 254 3
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 3
Юнистрим - Unistream 169 3
AliExpress 275 3
Бинбанк 184 3
Норникель - Норильский никель 180 3
Татнефть 116 3
Газпром нефть 384 3
Газпромбанк - ГПБ 696 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 37
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 14
Президент Российской Федерации 1447 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 14
Администрация Красноярского края 25 13
Правительство РФ 2226 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 12
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 11
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 10
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 9
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 7
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 7
Правительство Москвы 660 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 5
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 427 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
Федеральное казначейство России 766 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 3
Счётная палата РФ 464 3
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 134 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 427 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 240 3
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 87 3
Мосгортранс ГУП 71 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 5
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 101 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 140 1
Руссофт - Russoft 269 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 125 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 43 1
АРБ - Ассоциация российских банков 84 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
ICOM - International Council of Museums - ИКОМ - Международный совет музеев 3 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 21 1
Союз машиностроителей России 26 1
OSI - Open Source Initiative 34 1
3G - Стандарт мобильной связи 3835 74
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 54
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 52
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 33
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 30
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 24
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 20
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 20
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 17
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 16
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 14
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 12
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Безопасный город 348 10
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Linux OS 4386 6
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Microsoft Skype 1501 5
Java - Язык программирования 1221 5
Яндекс.Карты и Транспорт 293 5
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 491 5
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Apple macOS 944 3
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 6
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1478 4
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EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 655 4
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 146 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 367 3
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 3
Великая Отечественная война 130 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 3
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Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 60 3
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Рен ТВ - телеканал 48 1
Bloomberg 789 1
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Technavio 23 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
RepTrak - Reputation Institute - Институт репутации 2 1
Интерфакс-100 11 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 662 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 411 3
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева 3 3
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 3
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СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 120 2
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РАН - Российская академия наук 326 2
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ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 136 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 38 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 108 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 92 1
МГУ - Химический факультет - Лаборатория химической кибернетики 1 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 57 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46513.
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