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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СФО Красноярский край Красноярск

Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск

Н.С. Сальников "Правобережье Красноярска" (1977) Н.С. Сальников "Правобережье Красноярска" (1977)
«Красноярск - город мостов». 1969 год. Поздеев Андрей Геннадьевич (27.09.1926, Нижний Ингаш Енисейской губернии - 12.07.1998, Красноярск). «Красноярск - город мостов». 1969 год. Поздеев Андрей Геннадьевич (27.09.1926, Нижний Ингаш Енисейской губернии - 12.07.1998, Красноярск).
Андрей Лекаренко "Ранний снег. Красноярск" (1976) Андрей Лекаренко "Ранний снег. Красноярск" (1976)
Юрий Худогонов "Красноярск индустриальный" (1964) Юрий Худогонов "Красноярск индустриальный" (1964)
Сергей Афанасьев "Красноярск. Проспект газеты Красноярский Рабочий" (1967) Сергей Афанасьев "Красноярск. Проспект газеты Красноярский Рабочий" (1967)
Борис Ряузов "Железнодорожный вокзал Красноярск" (1981) Борис Ряузов "Железнодорожный вокзал Красноярск" (1981)
Н.С. Сальников "Правобережье Красноярска" (1977)

СОБЫТИЯ


29.07.2026 «МегаФон» пересобрал сеть для ускорения 4G в Красноярске

Расширенная емкость сети и быстрый мобильный интернет «МегаФона» стали доступны жителям и гостям Красноярска. Инженеры оператора провели рефарминг телеком-оборудования, перераспределив часто
09.07.2026 МТС внедрила в Красноярске систему экомониторинга на базе ИИ

МТС сообщает о запуске в Красноярске системы экологического контроля и проактивного управления экологическими рисками. Пилотный проект запущен совместно с Министерством экологии и рационального природопользования Красн
25.06.2026 В пик пляжного сезона МТС перевела Усть-Ману на новые скорости интернета

ала сеть сотовой связи в поселке Усть-Мана, одном из самых популярных мест для пляжного отдыха близ Красноярска. Благодаря подключению нового телеком-оборудования скорость мобильного интернета

22.06.2026 «Ростелеком» протянул 450 км оптики для цифровизации Бора в Красноярском крае

станцию сотовой связи перевели со спутникового канала на оптический. Теперь на очереди подключение частных домов». Бор расположен недалеко от устья реки Подкаменная Тунгуска, примерно в 1 тыс. км от Красноярска. Добраться сюда можно авиа и речным транспортом — в зависимости от сезона. Автодороги практически отсутствуют. Несмотря на территориальную изолированность, в поселке проживает более
17.06.2026 «МегаФон» улучшил связь в спальных микрорайонах Красноярска

нковскими приложениями, цифровыми сервисами и стриминговыми платформами, совершать покупки и слушать музыку онлайн, общаться в мессенджерах и соцсетях. Развитие инфраструктуры в спальных микрорайонах Красноярска расширило зону обслуживания технологии VoLTE — цифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за

07.05.2026 Цифровые технологии МТС помогают бороться со стихийными свалками в Красноярске

ого видеомониторинга стихийных свалок реализован МТС совместно с администрацией Октябрьского района Красноярска, в дальнейшем планируется развертывание проекта на другие районы краевой столицы.
22.04.2026 МТС усилила сеть LTE в Красноярском крае с помощью отечественных базовых станций «Иртея»

анков и «Госуслугами», находить нужную информацию для учебы и работы, смотреть фильмы и играть в онлайн-игры. «С помощью отечественного оборудования мы улучшаем качество связи на карте покрытия LTE в Красноярском крае и усиливаем сеть там, где это необходимо. Жители малых и отдалённых населенных пунктов получают доступ к современным возможностям, как и жители городов и райцентров. Запуск ба
20.04.2026 Ozon запустил новый логистический центр в Красноярском крае

Ozon открыл логистический центр в Красноярском крае. Региональные продавцы уже могут планировать поставки на новый склад — отгружать товары станет проще и удобнее. А местные жители смогут быстрее получать свои заказы с доставко
14.04.2026 ЕГЭ все ближе: красноярские выпускники массово готовятся к экзаменам онлайн

тем, в январе-марте 2026 г. передача данных на учебных порталах в Красноярском крае увеличилась на 42% относительно аналогичного периода 2025 г. Примечательно, что занятия не ограничиваются буднями. Красноярские выпускники равномерно распределяют нагрузку в течение недели: на каждый день приходится в среднем по 14,2% трафика. В числе самых популярных ресурсов — как государственные, так и к
06.04.2026 «Т-Технологии» открыла первый ИТ-хаб в Красноярске

Группа «Т-Технологии», материнская компания «Т-Банка», сообщила об открытии первого ИТ-хаба в Красноярске. Офис расположен в бизнес-центре «Собрание» и занимает этаж площадью 1,2 тыс. м².
23.03.2026 «Росатом» запустил умную станцию экомониторинга в Красноярском крае

тор направления разработки программно-аппаратных комплексов компании «Росатом Инфраструктурные решения». — Наш комплекс самостоятельно собирает информацию, и я уверен, что внедрение этой технологии в Красноярске позволит усилить экологический контроль и сделать процессы охраны окружающей среды более открытыми для жителей региона. Конфигурация «Смарт-шлюза» позволяет гибко подбирать набор ис
12.03.2026 МТС обновила сеть в пригороде Красноярска

Цифровая экосистема МТС обеспечила сетью LTE еще четыре малых населенных пункта в окрестностях Красноярска. Доступ к скоростному мобильному интернету и современным цифровым сервисам для ра
03.03.2026 Simetra разработала транспортную модель Красноярска на российской платформе RITM³

работке и внедрению информационно-аналитической системы для управления транспортной инфраструктурой Красноярска. В ходе работ специалистами компании реализована транспортная модель города на от
02.03.2026 Сервис на борту: аэропорт Красноярск стал первой воздушной гаванью, где установлена цифровая кабина «Ростелекома»

х кабин «Ростелекома» охватывает 12 городов. Сервис доступен в Воронеже, Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярске, Магнитогорске, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Самаре, Санкт-Пете
26.02.2026 Красноярцы стали чаще планировать путешествия через интернет

При этом около двух третей всего тематического трафика приходится на сайт крупнейшего российского авиаперевозчика — он остается лидером по доле обращений среди жителей региона. Среди сибиряков именно красноярцы проявили наибольшую активность — на их запросы в Сети приходится 27% от общего объема онлайн-информации. Далее следуют Новосибирская область и Кузбасс. Чаще всего билеты ищут по пятн
19.02.2026 МТС обеспечила 4G более 280 населенных пунктов в Красноярском крае

Цифровая экосистема МТС сообщает о реализации масштабной программы расширения покрытия сети 4G и обновления телеком-оборудования в Красноярском крае. В ходе строительства и модернизации сети сотовой связи в 2024-2025 гг. МТС были выведены в эфир более 350 базовых станций стандарта LTE. Прирост покрытия сети 4G в регионе го
16.02.2026 Ультрабыстрая зарядная станция E-Prom уже год успешно заряжает электробусы Красноярска

обирать данные для анализа работы маршрутов и дальнейшего развития электротранспорта. Администрация Красноярска подтвердила качество работы УБЗС E-Prom в благодарственном письме, отметив полное
13.02.2026 МТС выяснила, какие умные часы и колонки чаще всего сдают по трейд-ин в Красноярске

a 1ТБ может составить 15 тыс. руб., что неплохо сэкономит семейный бюджет», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин. В 2026 . МТС расширила программу трейд-ин в Красноярском<
15.01.2026 В окрестностях Красноярска рассредоточено больше всего майнинговых ферм

в России в 2025 г. Согласно данным МТС, в 2025 г. количество обнаружений случаев майнинга в целом по стране выросло на 44%. В Красноярском крае чаще всего майнинговые фермы встречались в окрестностях Красноярска, Норильска и Минусинска. Об этом CNews сообщили представители МТС. Платформа EnergyTool от МТС в режиме реального времени анализирует данные с систем автоматизированного коммерческо
12.11.2025 «СКБ Контур» и Фонд развития бизнеса будут вместе помогать предпринимателям и НКО в Красноярске ​

жке малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) в Красноярске. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур». Соглашение подписали генераль
06.11.2025 Каждая вторая DDoS-атака на веб-ресурсы сибирских компаний пришлась на Красноярск

тиков RED Security представила результаты исследования DDoS-атак за III квартал 2025 г. В Сибири впервые зафиксирован рост числа инцидентов в организациях гостиничной сферы, в особенности на Алтае, а Красноярск по-прежнему возглавляет топ самых атакуемых городов СФО. Об этом CNews сообщили представители МТС. С июля по сентябрь 2025 г. сервис RED Security Anti-DDoS выявил и заблокировал почт
23.10.2025 Кикшеринг «МТС Юрент» подвел итоги сезона в Красноярске: поездки на самокатах стали на 30% короче, превратившись в по-настоящему транспортные

Кикшеринг «МТС Юрент» проанализировал поездки жителей Красноярска на самокатах сервиса в сезоне 2025 г. Пользователи проехали более 2,7 млн километ
22.10.2025 Почти 200 сельчан в Красноярском крае впервые вышли в онлайн

рил потребности сельчан в досуге, самореализации, обучении, решении бытовых вопросов и даже поиске удаленной работы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». До Шошкино ехать на автомобиле из Красноярска около полутора часов. Деревня относится к категории «малых». В ней постоянно проживают почти 200 человек. Благодаря установке новой базовой станции они смогут быть на связи с родным
08.10.2025 Simetra создаст информационно-аналитическую систему для управления транспортом в Красноярске

Группа компаний Simetra приступила к работе над созданием информационно-аналитической системы Красноярска. Решение станет инструментом для принятия более эффективных решений в области тра
23.09.2025 «Ростелеком» открыл учебный класс в Красноярске для подготовки мастеров по обслуживанию абонентов

Компания «Ростелеком» запустила инновационный учебный класс на базе колледжа радиоэлектроники и информационных технологий в Красноярске. За четыре месяца студенты смогут бесплатно пройти профессиональную подготовку, сдать экзамены и приступить к работе мастера по обслуживанию абонентов. Об этом CNews сообщили предст
19.09.2025 МТС оцифровала известное среди поклонников этнотуризма село в Красноярском крае

с половиной тысяч человек теперь имеют доступ к высокоскоростному мобильному интернету МТС благодаря запуску покрытия сети 4G. «Основной тренд для нас на 2025 г. — масштабное строительство сети МТС в Красноярском крае. Наши технические специалисты без устали трудятся в разных уголках региона для того, чтобы связью четвертого поколения были охвачены как жители малых и отдаленных населенных п
12.09.2025 Лето 2025 г. красноярцы провели в онлайн-созвонах с ИИ-помощником

пользуемых опций возможность применять ИИ для аудио и видеоэффектов, в частности, для включения замены или размытия фона, примерки масок или цифровых аватаров. Чаще всего с января по август 2025 г. в Красноярском крае сервисы для онлайн-конференций использовали тренинговые компании и онлайн-школы. На втором месте оказался госсектор, на третьем — образовательные учреждения региона, в частнос
28.08.2025 «Ростелеком» оцифровал Ярыгинскую набережную Красноярска для летнего отдыха горожан

В августе 2025 г. на Ярыгинской набережной Красноярска прошел марафон мероприятий — кинопоказы, спортивные тренировки, творческие мастер-классы и концерты. «Ростелеком» построил цифровую инфраструктуру, чтобы летний праздник под названи
18.08.2025 Два «малых» поселения в Красноярском крае впервые получили доступ к 4G

ак и на улице. «МегаФон» построил базовые станции в Стерлитамаке Абанского округа и Березовке Ачинского округа. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». До Стерлитамака ехать на автомобиле из Красноярска около пяти часов. Деревня относится к категории «малых». В ней постоянно проживают всего около 100 человек. Из объектов социальной инфраструктуры есть фельдшерско-акушерский пункт,

16.06.2025 Библиотеки Красноярска и Норильска получили в дар от МТС этнокомиксы с дополненной реальностью «Ожившие легенды Севера»

й библиотеке Красноярского края. Ознакомиться с печатной версией издания теперь можно в библиотеках Красноярска, Норильска и поселка Снежногорск, а цифровая и аудиоверсии книги доступны в прило
06.06.2025 К летнему сезону МТС прокачала интернет на федеральной трассе «Сибирь» в Красноярском крае

(вдоль участка «Южный обход Канска») и Марьевка. Улучшения заметят автомобилисты, отправляющиеся из Красноярска в Иркутск. Скорости мобильного интернета и покрытие МТС также выросли на участках
06.05.2025 В Красноярском крае 1700 семей выбрали безопасность с «Ростелеком Ключ»

С начала 2025 г. к интеллектуальной видеодомофонии платформы «Ростелеком Ключ» присоединились 1700 семей из Красноярска и других крупных городов края. Большинство из них — новоселы, переехавшие в современные многоэтажки. В общей сложности в регионе насчитывается уже более 20 тыс. пользователей цифров
24.04.2025 «МегаФон»: Сочи или Москва: куда поедут красноярцы на майские праздники

а (20%). По данным «Купибилет», вторым по популярности городом для путешествий стала Москва. Не исключено, что для многих сибиряков столица является транзитной точкой в дальнейших путешествиях. Те же красноярцы, кто целенаправленно едет в Белокаменную, чтобы погулять, идут в Парк Победы (16% от общего количества туристов), на Красную площадь (14%), Парк Зарядье (12%), ВДНХ (10%) и Старый Ар
22.04.2025 Подводные камеры и машинное обучение: ученые из Красноярска испытали новый способ изучения зоопланктона в озерах
04.04.2025 МТС улучшила покрытие в национальном парке «Красноярские Столбы»

одных достопримечательностей в соцсетях. «МТС продолжает вносить свою лепту в развитие экотуризма в Красноярском крае. Ранее мы развернули систему умного видеомониторинга в фанпарке «Бобровый л
26.03.2025 Первые отечественные базовые станции вышли в эфир в Красноярском крае

ПАО «МТС» сообщает о запуске в эфир первых российских базовых станций «Иртея» в Красноярском крае. Новое телеком-оборудование стандарта LTE установлено в населенных пунктах Богучанского, Емельяновского и Тасеевского районов, а также в городах Дивногорск и Назарово. Всего д
10.03.2025 «Аэрофлот» внедрил оплату дополнительных услуг на стойках регистрации и гейтах в аэропорту Красноярска

Аэрофлот» установил мобильные кассы на стойках регистрации и гейтах (выходах на посадку) в аэропорту Красноярска. Теперь пассажиры «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия», вылетающие из сибирского хаба, могут быстро оплатить дополнительные услуги при регистрации на рейс или перед посадкой в самоле
19.02.2025 «МегаФон»: Алжир, Вьетнам и Пакистан: красноярские бизнесмены расширяют деловые контакты

ы построили и модернизировали около 200 телеком‑объектов в регионе», – сказал директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким. Положительную динамику бизнеса подтверждают данные из исследова
10.02.2025 «МегаФон» «оцифровал» малые села в Красноярском крае

ицы 4G, мы включаем в контур сети новые локации в разных районах края. Это дает возможность сельчанам решать многие вопросы, не выезжая за пределы населенного пункта», - отметил директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким. Развитие инфраструктуры в сельской местности шло в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие информационного общества» в партнерстве с министер
31.01.2025 За 2024 г. в Красноярском крае количество онлайн-совещаний выросло в четыре раза

отников сферы здравоохранения также пришелся результат в чуть менее 6%. «С каждым днем все активнее красноярские компании и ведомства переходят на российские решения для онлайн-коммуникаций. На

Публикаций - 1922, упоминаний - 2233

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 287
Ростелеком 10948 127
МегаФон 10742 122
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 101
Yandex - Яндекс 9216 72
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 60
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 57
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 56
Microsoft Corporation 25775 52
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 284 43
Samsung Electronics 11064 39
9594 38
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 128 34
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 28
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 27
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 27
Cisco Systems 5372 27
IBM - International Business Machines Corp 9699 27
Huawei 4676 26
Apple Inc 13154 26
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 25
АйТи 1519 24
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 24
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 24
Intel Corporation 12811 24
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 23
Softline - Софтлайн 3743 23
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 23
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 18
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 17
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 17
ЛайфТелеком - Телфин 290 16
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 16
SAP SE 5601 16
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 15
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 15
Google LLC 12688 15
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 15
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 15
VK - Mail.ru Group 3602 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 62
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 44 39
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 30
Почта России ПАО 2370 28
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 27
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 25
РЖД - Российские железные дороги 2096 24
Superjob - Суперджоб 858 21
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 21
Связной ГК 1401 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 17
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 16
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 16
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 15
МТС Трэвел - MTS Travel 292 15
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 14
Visa International 1993 14
Альфа-Банк 1979 12
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 12
Роснефть НК - нефтяная компания 562 12
Евросеть 1421 12
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 12
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 11
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 11
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 10
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 10
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 83 10
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 10
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 9
Dixis - Диксис - Dиксис 371 9
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 156 9
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 8
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 8
Uber 357 8
Россети Ленэнерго 1699 8
НСПК - Национальная система платежных карт 948 8
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 7
Ингосстрах СПАО 478 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 80
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 56
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 45
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 43
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 39
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 37
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 93 30
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 30
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 28
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 27
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 22
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 21
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 20
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 19
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 19
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 14
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 13
Судебная власть - Judicial power 2500 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 13
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 12
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 11
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 11
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 10
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 8
Федеральное казначейство России 1949 8
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 8
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 8
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 8
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 8
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 48
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 4
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
ФЛМ - Федерация лабораторной медицины 11 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
РГУД - Российская гильдия управляющих и девелоперов 6 2
FISU - Fédération Internationale du Sport Universitaire - Международная федерация университетского спорта 2 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 303
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 287
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 267
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 225
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 224
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 199
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 185
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 182
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 177
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 136
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 119
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 114
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 107
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 107
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 106
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 104
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 103
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 103
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 97
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 96
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 96
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 91
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 85
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 85
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 82
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 82
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 82
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 76
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 75
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 70
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 70
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 67
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 66
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 64
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 61
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 61
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 60
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 60
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 60
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 58
Google Android 15243 72
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 62
Apple iOS 8583 47
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 34
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 27
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 26
Microsoft Windows 2000 8678 25
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 22
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 21
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 20
Microsoft Windows 16882 20
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 19
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 19
Apple iPhone 6 4861 18
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 16
Linux OS 11533 16
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 15
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 14
Apple - App Store 3109 14
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 13
Apple iPad 4011 13
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 12
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 12
Google YouTube - Видеохостинг 3002 12
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 153 11
Oracle Java - язык программирования 3469 10
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 10
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 10
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 9
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 98 9
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 9
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 9
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 8
Космодром Байконур 1072 8
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 8
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 7
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 7
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 7
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 7
Егошин Сергей 117 71
Ким Андрей 58 32
Аветисян Армен 47 29
Распопин Николай 48 19
Путин Владимир 3454 19
Баженов Михаил 39 17
Орловский Виктор 408 13
Усатов Алексей 43 12
Иванов Сергей 405 11
Косолапов Александр 8 8
Никифоров Николай 1138 6
Шилов Сергей 99 6
Соловенчук Александр 156 6
Горожанинов Дмитрий 7 6
Медведев Дмитрий 1665 6
Автомонов Александр 9 6
Валяева Елизавета 72 6
Шиянов Егор 6 6
Монахов Дмитрий 22 6
Цыганов Вячеслав 79 5
Сергунина Наталья 375 5
Ускова Ольга 174 5
Ушацкий Андрей 105 5
Васильев Евгений 132 5
Левин Дмитрий 47 5
Гусев Сергей 44 5
Пожидаев Николай 85 5
Низомиддинов Олег 12 5
Туров Алексей 10 5
Рейман Леонид 1065 5
Мишустин Михаил 787 4
Меламед Александр 95 4
Кудрявцев Максим 43 4
Мельников Александр 98 4
Дмитриев Алексей 85 4
Пехтерев Сергей 56 4
Бызов Дмитрий 38 4
Фурсин Алексей 158 4
Кацоев Алексей 17 4
Шалманов Сергей 202 4
Россия - РФ - Российская федерация 166167 1225
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 862
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 671
Россия - СФО - Новосибирск 4876 620
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 571
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 473
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 399
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 374
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 372
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 318
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 309
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 303
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 290
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 279
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 266
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 263
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 244
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 240
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 228
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 209
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 191
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 191
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 571 166
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 164
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 161
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 159
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 660 157
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 137
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 137
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 127
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 120
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 114
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 114
Россия - СФО - Хакасия Республика 606 114
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 106
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 106
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 99
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 94
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 92
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 92
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 253
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 129
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 55
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 14
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 11
Ведомости 1466 6
РИА Новости 1033 5
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 5
Известия ИД 770 5
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 5
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 3
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 3
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 3
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 3
Forbes - Форбс 1002 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 2
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 2
Advanced Functional Materials 5 2
Российская газета 290 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
NEWSru.com 229 2
Спорт 1 HD - телеканал 44 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 2
Компьютерное обозрение 3 2
SpaceNews 73 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
Bloomberg 1627 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 1
N+1 - Издание 188 1
Комсомольская правда ИД 83 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 40
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 20
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 9
IDC - International Data Corporation 4975 8
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 3
Gartner - Dataquest 353 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 3
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
Автостат 55 2
Интерфакс-100 21 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 2
Mobile Research Group 87 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Рустелеком ТК 305 1
CNews Инновация года - награда 155 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
CNews Мишень 186 1
Technavio 29 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
RepIn - Reputation Institute - Институт репутации - RepTrak Global 100 6 1
NPD DisplaySearch 285 1
Moody's Investors Service 136 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Минстрой РФ - IQ городов - Умный город - Индекс цифровизации городского хозяйства 6 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
MForum Analytics 20 1
ACSI - American Customer Satisfaction Index - Американский индекс удовлетворенности потребителей 19 1
Т-Банк - Тинькофф - Tinkoff Data 5 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
StartupBlink 5 1
Ptolemus Consulting Group 4 1
Эвотор - Платформа ОФД - Чек индекс 26 1
INFOLine-Аналитика 78 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 47
РАН - Российская академия наук 2122 24
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 16
РАН СО ФИЦ КНЦ ФГБНУ - Федеральный исследовательский центр Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 24 16
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 15
КрасГМУ имени Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого - Красноярская государственная медицинская академия - Красноярский государственный медицинский институт 15 11
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 9
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 9
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 8
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 7
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 7
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 7
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 6
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 6
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 5
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 5
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 5
КГПУ им. В. П. Астафьева - Красноярский Государственный Педагогический университет им. В. П. Астафьева 6 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 5
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 4
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 4
СФУ - КрасГУ - Красноярский государственный университет 5 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 3
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 3
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 48 3
ТГУ - Томский государственный университет 233 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 3
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 3
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 43 3
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 3
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 3
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 3
СамГУ - Самарский государственный университет 34 3
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 3
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 3
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 42
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 21
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 6
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Единый день голосования 143 5
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
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АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
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Цифровая прокачка региона 29 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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