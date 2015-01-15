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NPD DisplaySearch
СОБЫТИЯ
|15.01.2015
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Определены главные технологии на рынке ТВ на ближайшие 2 года
телей, которые не смогли освоить технологию OLED, говорится в отчете исследовательской компании NPD DisplaySearch. По данным NPD DisplaySearch, в 2015 г. на мировой рынок будет поставлен
|26.05.2014
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Мировые поставки планшетов впервые сократились
вки планшетов на мировой рынок впервые снизились. Снижение составило 4,6% год к году до 56,3 млн штук. В аналогичный период 2013 г. объем рынка в численном выражении достиг 59 млн устройств, сообщает DisplaySearch. В начале каждого года спрос на электронику, как правило, падает, вследствие сезонного фактора — покупатели удовлетворяют свой спрос перед новогодними праздниками. Однако в предыд
|18.06.2013
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Поставки телевизоров продолжают сокращаться
Мировые поставки ЖК-телевизоров в I квартале 2013 г. возросли на 4% до 44,8 млн, сообщает NPD DisplaySearch. Сегмент вырос благодаря высокому спросу в Китае, что обусловлено прохождением
|22.03.2013
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Поставки ЖК-телевизоров упали впервые в истории
. было поставлено 203,2 млн устройств, что оказалось на 1% ниже в сравнении с 2011 г., сообщает NPD DisplaySearch. В IV квартале 2012 г. поставки ЖК-телевизоров на мировой рынок увеличились на
|21.06.2012
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Поставки ЖК-телевизоров сократились впервые в истории
дом 2011 г. Это первый случай сокращения поставок ЖК-телевизоров в истории, сообщается в отчете NPD DisplaySearch. В целом поставки телевизоров на мировой рынок в первые три месяца текущего год
|11.05.2012
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Телевизоры больше не нужны: На рынке ТВ самое затяжное падение в истории
Аналитики компании NPD DisplaySearch предупреждают, что 2012 г. станет вторым годом подряд, по итогам которого поста
|15.03.2012
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Телевизоры больше не нужны: Впервые в истории поставки ТВ сократились
впервые за все время наблюдения за этим рынком, который ведется с 2004 г., сообщается в отчете NPD DisplaySearch. Поставки кинескопных телевизоров в прошлом году сократились на 34%, а плазменн
|28.12.2011
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Цены на ЖК-ТВ упали до рекордных значений
але 2011 г. достигли рекордно низких значений за все время, сообщается в отчете, подготовленном NPD DisplaySearch. Так, средняя розничная стоимость ЖК-телевизоров с диагональю экрана до 47 дюйм
|24.10.2011
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Аналитики: Intel и Microsoft не стоит рассчитывать на рынок планшетов
Аналитики DisplaySearch дали весьма пессимистичный прогноз относительно долей Intel и Microsoft на мировом рынке мультимедийных планшетов, таких как iPad. Ни первой, ни второй компании не стоит рассчитыв
|26.08.2011
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Поставки ТВ сократились впервые за 2 года
1 г. сократились на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 55,5 млн штук, сообщает DisplaySearch, подтверждая негативную тенденцию. Для сравнения, во II квартале 2010 г. рост п
|22.08.2011
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Apple отобрала у HP звание ведущего производителя мобильных ПК
дителей мобильных систем, ранее принадлежавшее Hewlett-Packard, сообщает предварительные результаты DisplaySearch. В отличие от IDC и Gartner, аналитики DisplaySearch не разделяют планше
|07.06.2011
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Мировой рынок ТВ резко замедлил рост
поставок телевизоров на мировой рынок замедлился сильнее, чем обычно, сообщается в отчете компании DisplaySearch. По оценке аналитиков, общий объем в указанный период достиг 55,2 млн устройств
|14.04.2011
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Нетбукам осталось недолго
поставок портативных персональных компьютеров в 2011 г. замедлится по сравнению с 2010 г. Если в прошлом году рост составил 30%, то в текущем прогнозируется на уровне 27%, до 277,7 млн штук, сообщает DisplaySearch. «В последние несколько лет основными драйверами роста мирового рынка мобильных ПК являлись нетбуки и развивающиеся страны, - комментирует аналитик DisplaySearch Ричард Шим
|03.06.2010
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OLED- и проекционные телевизоры стали не нужны
тавили 54,78 млн штук. Это на 25% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает DisplaySearch. Несмотря на поквартальное снижение поставок в 19%, которое обусловлено, прежде
|06.04.2010
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Продажи портативных ПК в 2010 г. резко вырастут
В 2010 г. портативные ПК продолжат победоносное шествие по планете. По оценке DisplaySearch, продажи ноутбуков вырастут на 25% до 170,8 млн штук, мини-лэптопов, нетбуков и
|24.02.2010
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Продажи телевизоров Sony и Sharp рухнули
В конце 2008 г. аналитики DisplaySearch предупредили о том, что 2009 г. станет самым трудным для производителей телевиз
|23.12.2009
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Нетбуки: плюс 103% в штуках и 72% в деньгах
ю компенсировать падение продаж ноутбуков с большей диагональю, сообщает предварительные результаты DisplaySearch. Всего по итогам 2009 г. в мире продано 33,3 млн нетбуков, что на 103% больше п
|21.08.2009
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ЖК-телевизоры берут количеством
логичным показателем 2008 г. Выручка от продаж телевизоров снизилась на 12% до $23,7 млрд, сообщает DisplaySearch. Аналитики отмечают, что ситуация полностью аналогична 1-му кварталу 2009 г., к
|10.07.2009
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Стагнация рынка панелей: OLED все нипочем
нения, в период с 2000 г. по 2008 г. ежегодный рост составлял 20%, сообщает аналитическое агентство DisplaySearch. «Однако есть и положительные моменты», - комментирует вице-президент Displa
|20.05.2009
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Продажи ТВ падают, устояли ЖК и плазма
с аналогичным периодом прошлого года и на 25% меньше по сравнению с 4-м кварталом 2008 г., сообщает DisplaySearch. Значительное снижение продаж по сравнению с предыдущим кварталом обусловлено с
|20.02.2009
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Кризис: телевизоры перестали покупать
евизоров, выручка с их продажи сократилась еще сильнее – на 7% до приблизительно $30 млрд, сообщает DisplaySearch. Поставки плоских телевизоров в численном выражении увеличились в IV квартале 2
|20.09.2006
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DisplaySearch провела исследование рынка мобильных дисплеев
Компания DisplaySearch выпустила квартальный отчет Quarterly Mobile Phone Shipment and Forecast. По данным отчета было продано 275,3 млн. основных экранов и 60,7 млн. вспомогательных экранов для мобильн
|24.05.2004
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DisplaySearch: спрос на ЖК-телевизоры вырастет во 2 половине года
По словам С.Е. Вонга, президента тайваньского подразделения аналитической компании DisplaySearch, всемирный спрос на ЖК-телевизоры во второй половине этого года, стимулируемый предстоящими Олимпийскими играми в Афинах и Еврокубком UEFA Euro 2004 в Португалии, должен достигнут
|02.10.2003
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DisplaySearch: Мировые поставки ЖК-мониторов во 2 квартале выросли на 1%
о 2 квартале выросли всего на 1% по сравнению с предыдущим кварталом, в то же время, когда поставки ЭЛТ-мониторов вообще упали. Такие данные приводятся в квартальном отчете исследовательской компании DisplaySearch. По мнению аналитиков, неутешительные результаты вызваны влиянием эпидемии атипичной пневмонии на спрос и поставки, а также недостаточным производством ЖК-панелей на заводах пятог
|28.03.2003
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DisplaySearch: Поставки ЖК-мониторов в 2002 году выросли на 105%
По сообщению аналитической компании DisplaySearch мировые поставки ЖК-мониторов в 2002 году выросли на 105% до 32,2 млн. штук, а по итогам 4 квартала – на 30% по сравнению с предыдущим кварталом. Мировые поставки ЖК-мониторов в 2
NPD DisplaySearch и организации, системы, технологии, персоны:
|SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
|РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 2
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