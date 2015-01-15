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NPD DisplaySearch

СОБЫТИЯ


15.01.2015 Определены главные технологии на рынке ТВ на ближайшие 2 года

телей, которые не смогли освоить технологию OLED, говорится в отчете исследовательской компании NPD DisplaySearch. По данным NPD DisplaySearch, в 2015 г. на мировой рынок будет поставлен
26.05.2014 Мировые поставки планшетов впервые сократились

вки планшетов на мировой рынок впервые снизились. Снижение составило 4,6% год к году до 56,3 млн штук. В аналогичный период 2013 г. объем рынка в численном выражении достиг 59 млн устройств, сообщает DisplaySearch. В начале каждого года спрос на электронику, как правило, падает, вследствие сезонного фактора — покупатели удовлетворяют свой спрос перед новогодними праздниками. Однако в предыд
18.06.2013 Поставки телевизоров продолжают сокращаться

Мировые поставки ЖК-телевизоров в I квартале 2013 г. возросли на 4% до 44,8 млн, сообщает NPD DisplaySearch. Сегмент вырос благодаря высокому спросу в Китае, что обусловлено прохождением

22.03.2013 Поставки ЖК-телевизоров упали впервые в истории

. было поставлено 203,2 млн устройств, что оказалось на 1% ниже в сравнении с 2011 г., сообщает NPD DisplaySearch. В IV квартале 2012 г. поставки ЖК-телевизоров на мировой рынок увеличились на

21.06.2012 Поставки ЖК-телевизоров сократились впервые в истории

дом 2011 г. Это первый случай сокращения поставок ЖК-телевизоров в истории, сообщается в отчете NPD DisplaySearch. В целом поставки телевизоров на мировой рынок в первые три месяца текущего год
11.05.2012 Телевизоры больше не нужны: На рынке ТВ самое затяжное падение в истории

Аналитики компании NPD DisplaySearch предупреждают, что 2012 г. станет вторым годом подряд, по итогам которого поста
15.03.2012 Телевизоры больше не нужны: Впервые в истории поставки ТВ сократились

впервые за все время наблюдения за этим рынком, который ведется с 2004 г., сообщается в отчете NPD DisplaySearch. Поставки кинескопных телевизоров в прошлом году сократились на 34%, а плазменн
28.12.2011 Цены на ЖК-ТВ упали до рекордных значений

але 2011 г. достигли рекордно низких значений за все время, сообщается в отчете, подготовленном NPD DisplaySearch. Так, средняя розничная стоимость ЖК-телевизоров с диагональю экрана до 47 дюйм
24.10.2011 Аналитики: Intel и Microsoft не стоит рассчитывать на рынок планшетов

Аналитики DisplaySearch дали весьма пессимистичный прогноз относительно долей Intel и Microsoft на мировом рынке мультимедийных планшетов, таких как iPad. Ни первой, ни второй компании не стоит рассчитыв
26.08.2011 Поставки ТВ сократились впервые за 2 года

1 г. сократились на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 55,5 млн штук, сообщает DisplaySearch, подтверждая негативную тенденцию. Для сравнения, во II квартале 2010 г. рост п
22.08.2011 Apple отобрала у HP звание ведущего производителя мобильных ПК

дителей мобильных систем, ранее принадлежавшее Hewlett-Packard, сообщает предварительные результаты DisplaySearch. В отличие от IDC и Gartner, аналитики DisplaySearch не разделяют планше
07.06.2011 Мировой рынок ТВ резко замедлил рост

поставок телевизоров на мировой рынок замедлился сильнее, чем обычно, сообщается в отчете компании DisplaySearch. По оценке аналитиков, общий объем в указанный период достиг 55,2 млн устройств
14.04.2011 Нетбукам осталось недолго

поставок портативных персональных компьютеров в 2011 г. замедлится по сравнению с 2010 г. Если в прошлом году рост составил 30%, то в текущем прогнозируется на уровне 27%, до 277,7 млн штук, сообщает DisplaySearch. «В последние несколько лет основными драйверами роста мирового рынка мобильных ПК являлись нетбуки и развивающиеся страны, - комментирует аналитик DisplaySearch Ричард Шим
03.06.2010 OLED- и проекционные телевизоры стали не нужны

тавили 54,78 млн штук. Это на 25% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает DisplaySearch. Несмотря на поквартальное снижение поставок в 19%, которое обусловлено, прежде
06.04.2010 Продажи портативных ПК в 2010 г. резко вырастут

В 2010 г. портативные ПК продолжат победоносное шествие по планете. По оценке DisplaySearch, продажи ноутбуков вырастут на 25% до 170,8 млн штук, мини-лэптопов, нетбуков и
24.02.2010 Продажи телевизоров Sony и Sharp рухнули

В конце 2008 г. аналитики DisplaySearch предупредили о том, что 2009 г. станет самым трудным для производителей телевиз
23.12.2009 Нетбуки: плюс 103% в штуках и 72% в деньгах

ю компенсировать падение продаж ноутбуков с большей диагональю, сообщает предварительные результаты DisplaySearch. Всего по итогам 2009 г. в мире продано 33,3 млн нетбуков, что на 103% больше п
21.08.2009 ЖК-телевизоры берут количеством

логичным показателем 2008 г. Выручка от продаж телевизоров снизилась на 12% до $23,7 млрд, сообщает DisplaySearch. Аналитики отмечают, что ситуация полностью аналогична 1-му кварталу 2009 г., к
10.07.2009 Стагнация рынка панелей: OLED все нипочем

нения, в период с 2000 г. по 2008 г. ежегодный рост составлял 20%, сообщает аналитическое агентство DisplaySearch. «Однако есть и положительные моменты», - комментирует вице-президент Displa
20.05.2009 Продажи ТВ падают, устояли ЖК и плазма

с аналогичным периодом прошлого года и на 25% меньше по сравнению с 4-м кварталом 2008 г., сообщает DisplaySearch. Значительное снижение продаж по сравнению с предыдущим кварталом обусловлено с
20.02.2009 Кризис: телевизоры перестали покупать

евизоров, выручка с их продажи сократилась еще сильнее – на 7% до приблизительно $30 млрд, сообщает DisplaySearch. Поставки плоских телевизоров в численном выражении увеличились в IV квартале 2
20.09.2006 DisplaySearch провела исследование рынка мобильных дисплеев

Компания DisplaySearch выпустила квартальный отчет Quarterly Mobile Phone Shipment and Forecast. По данным отчета было продано 275,3 млн. основных экранов и 60,7 млн. вспомогательных экранов для мобильн
24.05.2004 DisplaySearch: спрос на ЖК-телевизоры вырастет во 2 половине года

По словам С.Е. Вонга, президента тайваньского подразделения аналитической компании DisplaySearch, всемирный спрос на ЖК-телевизоры во второй половине этого года, стимулируемый предстоящими Олимпийскими играми в Афинах и Еврокубком UEFA Euro 2004 в Португалии, должен достигнут
02.10.2003 DisplaySearch: Мировые поставки ЖК-мониторов во 2 квартале выросли на 1%

о 2 квартале выросли всего на 1% по сравнению с предыдущим кварталом, в то же время, когда поставки ЭЛТ-мониторов вообще упали. Такие данные приводятся в квартальном отчете исследовательской компании DisplaySearch. По мнению аналитиков, неутешительные результаты вызваны влиянием эпидемии атипичной пневмонии на спрос и поставки, а также недостаточным производством ЖК-панелей на заводах пятог
28.03.2003 DisplaySearch: Поставки ЖК-мониторов в 2002 году выросли на 105%

По сообщению аналитической компании DisplaySearch мировые поставки ЖК-мониторов в 2002 году выросли на 105% до 32,2 млн. штук, а по итогам 4 квартала – на 30% по сравнению с предыдущим кварталом. Мировые поставки ЖК-мониторов в 2

Публикаций - 285, упоминаний - 334

NPD DisplaySearch и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11065 148
LG Electronics 3735 105
Sony 6739 100
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 73
Sharp Corporation 1062 50
Philips 2099 33
Toshiba Corporation 2980 32
Apple Inc 13156 31
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 259 29
Acer Group - Acer Inc 2776 19
Hitachi - Хитачи 1501 18
Samsung SDI 84 17
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 17
Dell EMC 5180 15
Intel Corporation 12811 15
Microsoft Corporation 25775 14
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 13
Qisda BenQ Corp - AUO - AU Optronics - Unipac Optoelectronics 98 12
HP Inc. 5883 11
Lenovo Group 2447 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 10
Amazon Inc - Amazon.com 3277 9
Innolux Corporation - CHIMEI - Chi Mei Optoelectronics - Chi Mei Innolux Corporation - Chi Mei Communication Systems - TPO Displays 67 8
Fujitsu 2105 8
Lenovo Motorola 3566 8
Seiko Epson Corporation 908 8
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 7
Google LLC 12690 7
HP - Hewlett-Packard 3662 6
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 221 5
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 335 5
Hitachi Fujitsu Plasma Display 33 4
Vizio Holding Corp 24 4
Dell Technologies - Dell Computer 2219 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 4
TPV Philips - TPV Technology - TP Vision - TPV CIS - Ти Пи Ви Си-Ай-Эс 79 4
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 3
Sharp Microelectronics 4 3
Optrex 6 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 16
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 3
101Hotels.com 456 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Yamaha - Ямаха 110 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Barnes & Noble 171 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 1
Prudential Financial 52 1
Cantor Fitzgerald 12 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 1
Менатеп - Menatep 39 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Parks Associates 24 1
John Lewis & Partners 11 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 1
Ford 435 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 25 1
LEGO 260 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 57 1
ЦФТ - Платежный Центр РНКО - Платежный Центр Расчетная небанковская кредитная организация 56 1
Barclays Capital - Barclays Equity Research 36 1
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 1
KGI Securities 50 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
OLPC - One Laptop per Child 82 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 1
Bryan Norris Associates 14 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 182
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 133
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 71
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 69
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 52
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 50
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 50
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1513 40
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1101 33
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 33
Электроника - PDP - Plasma Display Panel - Плазменная панель - Газоразрядный экран - Плазменный телевизор 220 32
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1170 26
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 22
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CRT - Cathode Ray Tube - ЭЛТ-монитор - Электронно-лучевая трубка 472 16
3D ТВ - 3D телевизор - 3D телевидение - 3D television - 3DTV - 3D видео - 3D video 240 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 15
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 13
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 13
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 12
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1528 12
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HRM - Расчет отпуска 873 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 11
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 10
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PDP - Proof of Data Possession - Доказательство владения данными 94 9
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SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 8
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1571 8
Apple iPad 4012 22
Google Android 15244 11
ASUS Eee PC - серия нетбуков 196 9
Apple iPad mini 430 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 7
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 7
Microsoft Windows 2000 8678 7
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 6
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 6
Sony Bravia 251 6
Sony XEL 15 5
Microsoft Windows 16882 5
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 329 5
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 5
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 5
Apple iOS 8583 4
Apple iPhone 6 4861 4
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 4
Amazon Kindle 195 4
Amazon Kindle Fire - Amazon Fire - планшет 109 3
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 3
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 3
Acer Aspire One 83 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Microsoft Surface - Планшет 450 3
Apple iPod 1553 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 3
LG OLED - серия телевизоров 98 3
Microsoft Windows Embedded 208 3
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 2
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 2
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 219 2
Sony AIBO - Sony Artificial Intelligence RoBOt - серия собак-роботов 66 2
SRS Labs - TruSurround XT Surround Sound System - TruSurround HD Surround Sound System - WOW 3D - WOW Mobile 169 2
Seiko Epson EMP - серия проекторов 132 2
Microsoft Office 2013 82 2
Acer Iconia 105 2
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 2
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 2
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 2
Gagnon Paul - Гэнон Пол 12 11
Shim Richard - Шим Ричард 15 10
Hsieh David - Хси Дэвид 9 9
Jacobs John - Якобс Джон 9 7
Young Ross - Янг Росс 5 5
Patel Riddhi - Пэтел Риддхи 11 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 4
Semenza Paul - Семенза Пол 4 3
Munster Gene - Манстер Джин 60 3
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 3
Jackson Michael - Джексон Майкл 49 2
Alexander Rhoda - Александер Рода 4 2
Ihara Katsumi - Ихара Катсуми 7 2
Machida Katsuhiko - Матида Кацухико 5 2
Imbruglia Natalie - Имбрулья Натали 3 2
Provoost Rudy - Провуст Руди 4 2
White Brian - Уайт Брайан 12 2
Jacobs John - Джейкобс Джон 3 2
Barnes David - Барнс Дэвид 2 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Чубайс Анатолий 222 2
Симонов Игорь 103 1
Воронецкий Эдуард 47 1
Снытко Игорь 20 1
Мочар Василий 19 1
Меркулов Игорь 6 1
Кузьмин Андрей 11 1
Жараспаев Кайрат 6 1
Чернов Тимур 2 1
Wilkins Matthew - Вилкинс Мэтью 7 1
Ершов Aндрей 1 1
Шуняева Екатерина 3 1
Бурмистров Василий 2 1
Lanci Gianfranco - Лянчи Джанфранко 47 1
Митяева Дареджан 2 1
Hoffman Charles - Хоффман Чарльз 4 1
Rubenstein David - Рубенштейн Дэвид 2 1
Isaacson Walter - Исааксон Уолтер - Айзексон Уолтер 28 1
Glasgow Stan - Глазго Стэн 3 1
Япония 13807 97
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 71
Южная Корея - Республика 7052 61
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 56
Европа 24964 48
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 39
Россия - РФ - Российская федерация 166168 35
Америка - Американский регион 2206 19
Европа Западная 1496 19
Китай - Тайвань 4245 16
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 13
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 12
Ближний Восток 3154 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 10
Азия - Азиатский регион 5920 10
Африка - Африканский регион 3641 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 8
Европа Восточная 3138 7
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 6
Франция - Французская Республика 8177 6
Германия - Федеративная Республика 13221 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Нидерланды 3746 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 4
Индия - Bharat 5870 4
США - Калифорния 4829 4
Япония - Токио 1020 4
Германия - Берлин 732 4
Южная Корея - Сеул 375 4
Франция - Канны 114 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 3
Япония - Хиого, Хёго - Амагасаки 10 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
Канада 5082 3
Израиль 2856 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
США - Нью-Йорк 3180 2
Великобритания - Лондон 2432 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 18
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 14
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 12
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 10
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 8
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 8
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 7
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 6
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 6
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 6
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
Йена - денежная единица Японии 503 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 4
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 3
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1000 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 3
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 233 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
Энергетика - Energy - Energetically 5855 2
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 729 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 2
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 517 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 2
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 2
DigiTimes - Издание 1331 31
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 22
CNET Networks - CNET News 1643 6
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 6
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 6
Bloomberg 1627 4
Engadget - Блог о технологиях 429 4
AppleInsider 400 4
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 3
ZDnet 663 3
Pocket-Lint 71 2
Maeil Business Newspaper 90 2
Taipei Times 32 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
NYT - The New York Times 1100 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
Inquirer 463 2
AP - Associated Press 2007 2
TechRadar 97 2
PCWorld - PC World 47 2
GigaOM 71 1
Reg Hardware 91 1
MacWorld 134 1
Silicon 494 1
NE Asia Online 313 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
SpaceDaily - Space Daily 187 1
Dow Jones Business News 88 1
cw360 84 1
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Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 1
Corriere della Sera - Коррьере делла сера 14 1
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Televisa - Grupo Televisa - TelevisaUnivision - Univision Communications - Univision Holdings Inc - Spanish International Communications Corporation 9 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
Yomiuri Shimbun 19 1
Seattle Times 40 1
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NPD Group 140 2
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Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
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Consumer Reports 40 1
Futuresource Consulting 16 1
PMA - Pacific Media Associates 7 1
Juniper Research 131 1
Forrester Research 834 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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