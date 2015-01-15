Определены главные технологии на рынке ТВ на ближайшие 2 года телей, которые не смогли освоить технологию OLED, говорится в отчете исследовательской компании NPD DisplaySearch. По данным NPD DisplaySearch, в 2015 г. на мировой рынок будет поставлен

Мировые поставки планшетов впервые сократились вки планшетов на мировой рынок впервые снизились. Снижение составило 4,6% год к году до 56,3 млн штук. В аналогичный период 2013 г. объем рынка в численном выражении достиг 59 млн устройств, сообщает DisplaySearch. В начале каждого года спрос на электронику, как правило, падает, вследствие сезонного фактора — покупатели удовлетворяют свой спрос перед новогодними праздниками. Однако в предыд

Поставки телевизоров продолжают сокращаться Мировые поставки ЖК-телевизоров в I квартале 2013 г. возросли на 4% до 44,8 млн, сообщает NPD DisplaySearch. Сегмент вырос благодаря высокому спросу в Китае, что обусловлено прохождением

Поставки ЖК-телевизоров упали впервые в истории . было поставлено 203,2 млн устройств, что оказалось на 1% ниже в сравнении с 2011 г., сообщает NPD DisplaySearch. В IV квартале 2012 г. поставки ЖК-телевизоров на мировой рынок увеличились на

Поставки ЖК-телевизоров сократились впервые в истории дом 2011 г. Это первый случай сокращения поставок ЖК-телевизоров в истории, сообщается в отчете NPD DisplaySearch. В целом поставки телевизоров на мировой рынок в первые три месяца текущего год

Телевизоры больше не нужны: На рынке ТВ самое затяжное падение в истории Аналитики компании NPD DisplaySearch предупреждают, что 2012 г. станет вторым годом подряд, по итогам которого поста

Телевизоры больше не нужны: Впервые в истории поставки ТВ сократились впервые за все время наблюдения за этим рынком, который ведется с 2004 г., сообщается в отчете NPD DisplaySearch. Поставки кинескопных телевизоров в прошлом году сократились на 34%, а плазменн

Цены на ЖК-ТВ упали до рекордных значений але 2011 г. достигли рекордно низких значений за все время, сообщается в отчете, подготовленном NPD DisplaySearch. Так, средняя розничная стоимость ЖК-телевизоров с диагональю экрана до 47 дюйм

Аналитики: Intel и Microsoft не стоит рассчитывать на рынок планшетов Аналитики DisplaySearch дали весьма пессимистичный прогноз относительно долей Intel и Microsoft на мировом рынке мультимедийных планшетов, таких как iPad. Ни первой, ни второй компании не стоит рассчитыв

Поставки ТВ сократились впервые за 2 года 1 г. сократились на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 55,5 млн штук, сообщает DisplaySearch, подтверждая негативную тенденцию. Для сравнения, во II квартале 2010 г. рост п

Apple отобрала у HP звание ведущего производителя мобильных ПК дителей мобильных систем, ранее принадлежавшее Hewlett-Packard, сообщает предварительные результаты DisplaySearch. В отличие от IDC и Gartner, аналитики DisplaySearch не разделяют планше

Мировой рынок ТВ резко замедлил рост поставок телевизоров на мировой рынок замедлился сильнее, чем обычно, сообщается в отчете компании DisplaySearch. По оценке аналитиков, общий объем в указанный период достиг 55,2 млн устройств

Нетбукам осталось недолго поставок портативных персональных компьютеров в 2011 г. замедлится по сравнению с 2010 г. Если в прошлом году рост составил 30%, то в текущем прогнозируется на уровне 27%, до 277,7 млн штук, сообщает DisplaySearch. «В последние несколько лет основными драйверами роста мирового рынка мобильных ПК являлись нетбуки и развивающиеся страны, - комментирует аналитик DisplaySearch Ричард Шим

OLED- и проекционные телевизоры стали не нужны тавили 54,78 млн штук. Это на 25% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает DisplaySearch. Несмотря на поквартальное снижение поставок в 19%, которое обусловлено, прежде

Продажи портативных ПК в 2010 г. резко вырастут В 2010 г. портативные ПК продолжат победоносное шествие по планете. По оценке DisplaySearch, продажи ноутбуков вырастут на 25% до 170,8 млн штук, мини-лэптопов, нетбуков и

Продажи телевизоров Sony и Sharp рухнули В конце 2008 г. аналитики DisplaySearch предупредили о том, что 2009 г. станет самым трудным для производителей телевиз

Нетбуки: плюс 103% в штуках и 72% в деньгах ю компенсировать падение продаж ноутбуков с большей диагональю, сообщает предварительные результаты DisplaySearch. Всего по итогам 2009 г. в мире продано 33,3 млн нетбуков, что на 103% больше п

ЖК-телевизоры берут количеством логичным показателем 2008 г. Выручка от продаж телевизоров снизилась на 12% до $23,7 млрд, сообщает DisplaySearch. Аналитики отмечают, что ситуация полностью аналогична 1-му кварталу 2009 г., к

Стагнация рынка панелей: OLED все нипочем нения, в период с 2000 г. по 2008 г. ежегодный рост составлял 20%, сообщает аналитическое агентство DisplaySearch. «Однако есть и положительные моменты», - комментирует вице-президент Displa

Продажи ТВ падают, устояли ЖК и плазма с аналогичным периодом прошлого года и на 25% меньше по сравнению с 4-м кварталом 2008 г., сообщает DisplaySearch. Значительное снижение продаж по сравнению с предыдущим кварталом обусловлено с

Кризис: телевизоры перестали покупать евизоров, выручка с их продажи сократилась еще сильнее – на 7% до приблизительно $30 млрд, сообщает DisplaySearch. Поставки плоских телевизоров в численном выражении увеличились в IV квартале 2

DisplaySearch провела исследование рынка мобильных дисплеев Компания DisplaySearch выпустила квартальный отчет Quarterly Mobile Phone Shipment and Forecast. По данным отчета было продано 275,3 млн. основных экранов и 60,7 млн. вспомогательных экранов для мобильн

DisplaySearch: спрос на ЖК-телевизоры вырастет во 2 половине года По словам С.Е. Вонга, президента тайваньского подразделения аналитической компании DisplaySearch, всемирный спрос на ЖК-телевизоры во второй половине этого года, стимулируемый предстоящими Олимпийскими играми в Афинах и Еврокубком UEFA Euro 2004 в Португалии, должен достигнут

DisplaySearch: Мировые поставки ЖК-мониторов во 2 квартале выросли на 1% о 2 квартале выросли всего на 1% по сравнению с предыдущим кварталом, в то же время, когда поставки ЭЛТ-мониторов вообще упали. Такие данные приводятся в квартальном отчете исследовательской компании DisplaySearch. По мнению аналитиков, неутешительные результаты вызваны влиянием эпидемии атипичной пневмонии на спрос и поставки, а также недостаточным производством ЖК-панелей на заводах пятог