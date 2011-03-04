Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Seiko Epson EMP серия проекторов
Публикаций - 86, упоминаний - 151
Seiko Epson EMP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 242 7
|Наумов Максим 89 7
|Ширшов Павел 76 5
|Ахметджанов Николай 7 3
|Князева Мария 15 3
|Иванов Александр 83 1
|Фролов Александр 30 1
|Кураш Антон 32 1
|Сергеев Иван 71 1
|Беляева Татьяна 23 1
|Липатов Михаил 5 1
|Русский язык 4416 1
|Градус Цельсия 234 1
|Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 2839 1
|CNews - ZOOM.CNews 1388 2
|Engadget - Блог о технологиях 407 1
|Silicon 455 1
|NPD DisplaySearch 282 2
|NPD Group 140 2
|IDC - International Data Corporation 4612 1
|IHS iSuppli 389 1
|Consumer Reports 37 1
|ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 225 16
|Астраханский кремль - Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1178195, в очереди разбора - 980625.
Создано именных указателей - 72296.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1178195, в очереди разбора - 980625.
Создано именных указателей - 72296.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru