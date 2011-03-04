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Seiko Epson EMP серия проекторов



04.03.2011 Epson EB-W9: новый лидер доступных 3LCD-проекторов
05.10.2010 Топовый проектор Epson EH-TW5500: лучше и дешевле большого телевизора
09.07.2010 Первые в мире 3LCD LED-проекторы яркостью более 1000 лм от Samsung
06.02.2009 Лучшие новинки ISE 2009: проекторы и телевизоры высокого разрешения
24.09.2008 Epson выпустил 50-миллионную панель для 3LCD-проекторов
25.09.2007 Проекторы с предельно высокой четкостью
21.09.2007 Проекторы: какими они бывают?
05.09.2007 EMP-TW1000 — первый Full HD-проектор от Epson
04.09.2007 Лучшие проекционные технологии начала 21 века
26.03.2007 3LCD-проекторы Epson: 1-е место на Российском рынке с долей 31%
17.01.2007 Xoro HTR 6002w: новая модель 3LCD проекционного телевизора
07.12.2006 Проекционные телевизоры сегодня
21.09.2006 Проектор-легенда Sanyo PLV-Z4

Публикаций - 86, упоминаний - 151

Seiko Epson EMP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Seiko Epson Corporation 857 64
Sony 6107 13
Sanyo Electric 333 8
JVC Kenwood 388 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2540 7
Toshiba Corporation 2825 6
Philips 1928 6
Вертикаль - башенный оператор 404 5
Samsung Electronics 9215 5
Hitachi - Хитачи 1404 4
ViewSonic 299 3
TI - Texas Instruments Incorporated 808 3
Qisda BenQ 377 3
Акцент 474 2
Xoro Eectronics 67 2
InFocus 66 2
NEC 1737 2
Apple Inc 10518 2
LG Electronics 3283 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 1059 2
Acer Group 2274 2
AverMedia 7 1
Ростех - Автоматика Концерн 836 1
Fostergroup 51 1
Pointer - Поинтер 9 1
Cisco Systems - Tandberg 157 1
Vivitek - Вивитек 17 1
Barco Display Systems 50 1
Nvidia Corp 3090 1
Вавилон - сотовый оператор Таджикистана 25 1
Pioneer Corporation 403 1
Philips Electronics - Royal Philips Electronics 312 1
Cinemood - МультиКубик 28 1
Samsung - Harman Kardon 272 1
Sharp Corporation 1017 1
Canon 1332 1
Fujitsu 1889 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5394 1
Intel Corporation 11142 1
Cisco Systems 4699 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 478 5
Эра HD - Эра ХД 52 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 241 1
AliExpress 319 1
Carl Zeiss 292 1
Bentley Motors 60 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 780 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 48 1
Композит 26 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 289 1
МВД РФ Управление К 84 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 242 7
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3070 39
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3626 30
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9114 26
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1570 21
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 665 19
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4333 14
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3073 14
WXGA - Wide XGA - набор нестандартных разрешений дисплеев 213 13
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 2695 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10375 12
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1330 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 9008 11
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 1604 10
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 8756 9
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 953 8
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель 304 8
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 257 8
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1452 7
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2197 7
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5343 7
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 581 7
LCOS - Liquid Crystal on Silicon - жидкий кристалл на кремнии 50 7
High-End - высочайший («элитный») класс техники 297 6
Домашний кинотеатр 277 6
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 228 6
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 602 5
SVGA - Super VGA - разрешение экрана 800x600 122 5
MHL - Mobile High-Definition Link - стандарт медиа-интерфейса, объединяющий в себе функциональность интерфейса HDMI и разъёма MicroUSB 92 5
WUXGA - Wide Ultra XGA - набор нестандартных разрешений дисплеев 64 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 14519 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5159 4
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 484 4
DivX - видеокодек 424 4
ТВ-тюнер - TV tuner 445 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2150 3
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 454 3
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 218 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 7963 3
МФУ - Многофункциональное устройство 846 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6426 3
Samsung BD-проигрыватель 80 8
Google Android 11797 6
Microsoft Office 3210 4
ЭОС Дело СЭД 2737 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6073 3
Apple iOS 6346 3
Microsoft Windows 10 11343 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3839 3
Adobe Photoshop 664 2
Qisda BenQ MP - серия проекторов 4 2
Xoro HTR 3 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2618 2
Apple iPod 1347 2
Avaya L100 - серия гарнитур 11 1
Sony ARC-F - All Range Crisp Focus 1 1
Microsoft Windows 2000 1775 1
Cinemood ДиаКубик 3 1
Lenovo Pocket Projector - портативный проектор 1 1
Philips PPX PicoPix - карманный проектор 1 1
LG PF - серия светодиодных проекторов 2 1
DViCO TViX-HD - сетевой медиаплеер 20 1
DViCO TViX - серия медиаплееров 33 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 494 1
Xoro НTR 1 1
Sanyo PLC - серия проекторов 1 1
Cinemood Кинокубик 4 1
Apple iPod video 45 1
Seiko Epson Micro Piezo 30 1
Sony Bravia 119 1
WEP - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 132 1
React - JavaScript фреймворк 32 1
VMware vCloud Director - VMware vCD 225 1
Acer C - Серия проекторов 7 1
Google Android 7 Nougat 143 1
Microsoft Office PowerPoint 626 1
Microsoft Skype 1914 1
Microsoft Edge - браузер 1879 1
Microsoft Windows XP 2385 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1166 1
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 65 1
Наумов Максим 89 7
Ширшов Павел 76 5
Ахметджанов Николай 7 3
Князева Мария 15 3
Иванов Александр 83 1
Фролов Александр 30 1
Кураш Антон 32 1
Сергеев Иван 71 1
Беляева Татьяна 23 1
Липатов Михаил 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 104840 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45041 11
Того - Тоголезская Республика 23069 10
Европа 10972 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32812 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12932 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13115 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11308 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12407 3
Германия - Берлин 616 3
Япония 9711 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 71 2
Америка 1979 2
Корея полуостров - Корейский полуостров 10 1
Россия - ПФО - Самарская область 906 1
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 902 1
Южная Корея - Республика 4053 1
Индонезия - Джакарта 37 1
Азия Восточная 69 1
Япония - Токио 907 1
Нидерланды 2151 1
Индонезия - Республика 782 1
Турция - Турецкая республика 1637 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2134 1
Нидерланды - Амстердам 504 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1267 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1960 1
Америка Северная 2636 1
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Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 2839 1
CNews - ZOOM.CNews 1388 2
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NPD DisplaySearch 282 2
NPD Group 140 2
IDC - International Data Corporation 4612 1
IHS iSuppli 389 1
Consumer Reports 37 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 225 16
Астраханский кремль - Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник 3 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 301 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1178195, в очереди разбора - 980625.
Создано именных указателей - 72296.
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