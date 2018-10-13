Индексная книга (каталог) CNews*
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S-Video Separate Video раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 675, упоминаний - 685
S-Video и организации, системы, технологии, персоны:
|Наумов Максим 100 60
|Ксенин Алекс 311 41
|Ширшов Павел 76 30
|Сергеев Иван 74 19
|Беляева Татьяна 29 18
|Князева Мария 16 12
|Малафеев Андрей 52 10
|Бровкин Дмитрий 55 8
|Речменский Игорь 21 5
|Ерофеева Мария 31 4
|Клинаичев Андрей 33 4
|Борушевский Денис 37 4
|Овсянников Денис 23 4
|Попов Алексей 339 4
|Иванов Кирилл 20 3
|Kusturica Emir - Кустурица Эмир 3 3
|Пыкин Алексей 5 3
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
|Евстигнеев Денис 9 2
|Волошин Олег 5 2
|Schumacher Michael - Шумахер Михаэль 27 2
|Халутин Андрей 4 2
|Виноградов-Фотов Андрей 2 2
|Bloom Orlando - Блум Орландо 6 2
|Артамонов Вадим 3 2
|Кулешов Антон 3 2
|Cruise Tom - Круз Том 17 2
|Фролов Александр 40 2
|Липатов Михаил 7 2
|Ефремов Сергей 18 2
|Лукин Даниил 2 1
|Шуняев Сергей 25 1
|Константинов Константин 32 1
|Адров Дмитрий 34 1
|Внедорожный Петр 20 1
|Терентьев Константин 19 1
|Потапкин Никита 14 1
|Кузнецова Ольга 14 1
|Давлетханов Марат 12 1
|Николаев Григорий 10 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 34
|IDC - International Data Corporation 4975 2
|Gartner - Dataquest 353 1
|In-Stat 115 1
|Nikkei Market Access (NMA) 53 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.