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Индексная книга (каталог) CNews*
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S-Video Separate Video раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс

СОБЫТИЯ

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13.10.2018 Обзор телевизора Hisense H50U7A 1
23.09.2018 Обзор телевизора Hisense H50U7A 1
10.04.2018 Обзор проектора RICOH PJ HD5451 1
23.01.2017 Viewsonic представил короткофокусный проектор PX800HD. Фото 1
30.04.2015 Vivitek представила новые мультимедийные проекторы для широкого круга задач 1
15.10.2013 iiyama предлагает 46-дюймовый сенсорный монитор для бизнеса и учебных заведений 1
04.10.2013 Vivitek анонсировал новые мультимедийные проекторы с яркостью 4000 ANSI люмен 1
22.05.2013 iiyama радует корпоративных клиентов большим сенсорным дисплеем 1
03.04.2013 ZOOM.CNews рекомендует: подробный обзор флагманского медиаплеера Dune HD Base 3D 1
06.03.2013 ViewSonic представил два новых проектора с разрешением Full HD и XGA 1
14.02.2013 ViewSonic выпустил доступный Full HD-проектор для дома и бизнеса 1
25.04.2012 Как выбрать стационарный медиаплеер. Рекомендации ZOOM.CNews 1
21.02.2012 «Пикотех» обновил продуктовую линейку устройств видеоконференцсвязи 1
26.01.2012 Обзор проектора NEC PA500U: Hi-End кинотеатр по цене нового автомобиля 1
27.10.2011 Метеоритный гость: тест колонок Harman/Kardon GLA-55 1
20.10.2011 Выбор ZOOM: лучшие медиаплееры 1
23.08.2011 NEC выпустила новые стационарные видеопроекторы серии PX 1
06.07.2011 Тест телевизора 3D IZUMI TLD42F010B: три измерения по цене двух 1
22.06.2011 Выбор ZOOM: лучшие видеокамеры для отдыха 1
08.06.2011 Спецификация Wii U 1
25.04.2011 NEC вывела на рынок мониторы профессионального уровня для общественных мест 1
04.03.2011 Epson EB-W9: новый лидер доступных 3LCD-проекторов 1
03.03.2011 NEC показала бюджетные проекторы серии P 1
10.02.2011 Epson EH-TW3600: кинотеатральный проектор как альтернатива "плазме" 1
07.02.2011 Выбор ZOOM: лучшие универсальные проекторы 1
17.01.2011 Стереопроектор Sony VPL-VW90ES: тест убийцы 3D-телевизоров 1
28.12.2010 Телевизор IZUMI TLE19H300B — универсальные 19 дюймов 1
16.12.2010 Sanyo представила проектор для больших помещений 1
17.11.2010 Mitsubishi выпустила гибридный игровой монитор 1
09.11.2010 Sanyo сделала экологичный видеопроектор 1
08.11.2010 Sanyo выпустила новые компактные проекторы для профессионалов 1
01.11.2010 3D-телевизор Philips с подсветкой Ambilight: тест 1
05.10.2010 Топовый проектор Epson EH-TW5500: лучше и дешевле большого телевизора 1
24.09.2010 Sharp показала FullHD DLP-проектор с поддержкой 3D 1
20.09.2010 Dell выпустила топовый 30-дюймовый монитор 1
09.09.2010 Broadway Seeks представила новый сетевой тюнер 1
20.07.2010 Panasonic VIERA TX-PR42G20: плазменный ТВ нового поколения 1
24.06.2010 AOC 2490Fwt: монитор на все случаи жизни 1

Публикаций - 675, упоминаний - 685

S-Video и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 92
Sony 6739 67
Samsung Electronics 11065 61
Toshiba Corporation 2980 51
Xoro Eectronics 81 50
Nvidia Corp 4002 49
Acer Group - Acer Inc 2776 38
AMD Graphics Product Group - ATI 973 38
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 36
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 35
Microsoft Corporation 25775 31
Dell EMC 5180 28
Philips 2099 28
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 26
Seiko Epson Corporation 908 26
BBK Electronics Corp 332 25
HP Inc. 5883 24
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 198 23
LG Electronics 3735 22
ViewSonic 325 22
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 21
Apple Inc 13156 21
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 21
Fostergroup 52 20
Fujitsu 2105 20
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 20
JVC Kenwood 422 20
Rover - RoverComputers 423 17
Dell Technologies - Dell Computer 2219 16
AMD - Advanced Micro Devices 4641 16
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 15
Samsung - Harman - DEI Holdings - Sound United - D&M Holdings - Denon & Marantz - Definitive Technology - Polk Audio - Bowers & Wilkins, B&W 87 15
InFocus 70 15
Optoma 31 13
IBM - International Business Machines Corp 9699 13
Hitachi - Хитачи 1501 13
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 13
VAIO 475 13
Merlion iRU - Деловой офис 352 12
Sharp Corporation 1062 12
Эра HD - Эра ХД 54 32
Композит 99 31
Россети Ленэнерго 1699 14
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
Русский Стиль 45 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 4
Совкомбанк Совесть 279 4
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 3
Carl Zeiss AG 307 3
Ferrari NV 159 3
Белый Ветер 365 3
Pink Floyd - британская рок-группа 18 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Hyundai Motor Company 436 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 2
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 43 2
Верный - торговая сеть 326 2
Toyota - Lexus 83 2
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 2
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 1
Геометрия НПО 165 1
Grundig 42 1
Daewoo 104 1
Резонанс НПП 407 1
Новый век 27 1
Венец АКБ 21 1
Scuderia Ferrari Formula 1 21 1
101Hotels.com 456 1
Смоленский Пассаж ТДК - торгово-деловой комплекс 10 1
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 39 1
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 1
Dell Ventures 30 1
Polar Asset Management 8 1
ТопМэн 4 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
eBay Inc 1640 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 4
Санкт-Петербург - Зимний дворец - главный императорский дворец России 11 2
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 21
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 2
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 396
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 313
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 296
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 271
Контрастность 3042 260
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 235
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 209
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 206
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 205
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 201
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 193
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 192
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 177
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 268 173
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 172
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 166
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 160
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 159
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 804 157
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 149
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 143
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 874 142
Наушники - Headphones 4479 140
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 138
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 129
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 126
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 126
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 125
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 125
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 987 120
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1208 118
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 115
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 110
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 108
RCA разъем - phono connector - CINCH/AV connector - «тюльпан», «колокольчик» - Композитный видеовыход - Композитный видеовход - Composite Video Signal 241 107
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 107
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 107
ANSI Lumen - Люмен - единица измерения светового потока в Международной системе единиц, является световой величиной. 657 104
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 103
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 98
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 83
Microsoft Windows 2000 8678 61
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 55
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 53
AMD Mobility Radeon 232 49
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 255 49
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 49
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 45
Samsung BD Blu-Ray-плеер 82 43
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 39
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 205 37
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 35
Xoro HSD - DVD-проигрыватель 55 33
Battery Eater - notebook benchmark tool 130 32
Microsoft Windows 16882 32
Nvidia GeForce Go 189 31
Microsoft Windows XP 2431 31
Seiko Epson EMP - серия проекторов 132 30
SRS Labs - TruSurround XT Surround Sound System - TruSurround HD Surround Sound System - WOW 3D - WOW Mobile 169 26
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 26
Intel Celeron - Серия процессоров 979 25
UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 25
Dolby Surround - Dolby Pro Logic - Dolby Mobile 162 22
Apple iPod 1553 22
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 21
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 21
Eastman Kodak Picture CD 43 20
Sanyo PLC - Sanyo PLV - Sanyo LP - Sanyo Z4 - серия проекторов 26 19
Intel PRO/Wireless - Intel PROSet - серия адаптеров 135 18
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 18
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 18
Rover - RoverBook 156 16
Intel Centrino Duo - Intel Centrino Montevina 128 16
Microsoft DirectX 723 16
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 216 16
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 16
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 15
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 14
AMD Turion 169 14
Inrel Celeron M 101 13
Наумов Максим 100 60
Ксенин Алекс 311 41
Ширшов Павел 76 30
Сергеев Иван 74 19
Беляева Татьяна 29 18
Князева Мария 16 12
Малафеев Андрей 52 10
Бровкин Дмитрий 55 8
Речменский Игорь 21 5
Ерофеева Мария 31 4
Клинаичев Андрей 33 4
Борушевский Денис 37 4
Овсянников Денис 23 4
Попов Алексей 339 4
Иванов Кирилл 20 3
Kusturica Emir - Кустурица Эмир 3 3
Пыкин Алексей 5 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
Евстигнеев Денис 9 2
Волошин Олег 5 2
Schumacher Michael - Шумахер Михаэль 27 2
Халутин Андрей 4 2
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Bloom Orlando - Блум Орландо 6 2
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Cruise Tom - Круз Том 17 2
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 49
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 42
Южная Корея - Республика 7052 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 17
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 16
Азия - Азиатский регион 5920 9
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
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Италия - Итальянская Республика 4508 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Африка - Африканский регион 3641 4
Япония - Токио 1020 4
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 3
Ближний Восток 3154 3
Испания - Королевство 3840 3
Германия - Берлин 732 3
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 3
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 3
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 3
Казахстан - Республика 6048 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Америка - Американский регион 2206 2
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Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
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