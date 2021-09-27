Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 121277
ИКТ 9903
Организации 7674
Ведомства 1392
Ассоциации 764
Технологии 3114
Системы 20224
Персоны 48274
География 1953
Статьи 1355
Пресса 979
ИАА 608
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1920
Мероприятия 816

UL Solutions Futuremark PCMark



27.09.2021 Обзор Lenovo Fold X1: ноутбук со складным экраном за 330 000 рублей 2

18.06.2021 У новой Windows 11 серьезные проблемы. Она замедляет работу мощных современных ноутбуков 2

18.05.2021 Обзор HP EliteBook 835: бизнес-ноутбук для работы в дороге и офисе (видео) 2

14.09.2020 Бенчмарки — как они работают и на что обращать внимание 1

09.04.2020 Знаменитый производитель процессоров годами обманывал весь мир. Пострадала репутация Xiaomi, Oppo и Vivo 1

03.12.2019 Обзор жесткого диска WD Gold 4 Тбайт (WD4003FRYZ): золотая середина 1

30.10.2019 Первый взгляд на Samsung Galaxy Fold: революционный смартфон с гибким экраном 1

09.04.2019 AMD перевела свои мобильные процессоры на 12 нм. У Intel пока 14 нм 2

07.05.2018 Обзор Lenovo Thinkpad X1 Carbon: достойный конкурент MacBook Pro 3

16.11.2017 Обзор ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Carbon: компактный бизнес-инструмент 1

05.11.2017 Обзор ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Carbon: компактный бизнес-инструмент 1

29.09.2017 Первый в России обзор нового игрового ноутбука HP Omen 17 1

22.05.2017 Ситилинк: собираем домашний компьютер в браузере 1

10.11.2016 Обзор ноутбука HP ENVY x360 2

23.09.2016 Обзор ноутбука Dell Latitude 7370: все, что нужно 1

10.06.2016 Обзор планшетного компьютера Dell XPS 12 (9250): чудесные превращения 1

17.05.2016 Обзор планшетного ПК 2-в-1 Fujitsu STYLISTIC Q665: деловой, мобильный, надежный 2

15.03.2016 Первый тест в России: ноутбук Lenovo Ideapad 100S-11 3

18.08.2015 WD анонсировала накопители WD Black объемом до 6 ТБ 1

16.07.2015 Ноутбук Dell XPS 13: безграничные возможности с безрамочным дисплеем 1

07.07.2015 Обзор Dell Venue 11 Pro (7140): ноутбук в планшете 2

17.06.2015 Смартфоны-флагманы: Названы лучшие и худшие по времени автономной работы 2

14.05.2015 Обзор ноутбука HP Omen: для игр и не только 1

22.04.2015 Обзор игрового ноутбука Dell Alienware 13: удобный размер 1

26.03.2015 Обзор ноутбука Lenovo Z50-70 и первые пробы Windows 10 1

02.02.2015 Первый в России обзор Lenovo ThinkCentre S40: офисный трудяга 1

21.08.2014 Тест ультрабука HP EliteBook Folio 1040 G1: безопасность — это легко 2

30.07.2014 Тест игрового ноутбука Razer Blade 14: игры с IGZO 1

24.07.2014 Планшет IRU Tablet PC C1101W на ОС Windows 8.1 1

19.06.2014 Яблоком в окно: как и зачем ставить Windows 7 на Apple MacBook Air 13" 2014 1

06.06.2014 Деловые люди: обзор бизнес-ультрабука Acer Travelmate Pro TMP645-MG 1

29.04.2014 Обзор планшета Acer Iconia Tab W4: имеет ли Windows 8.1 право на жизнь? 2

22.04.2014 Работа над ошибками по-китайски: тест ультрабука Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2014 1

17.04.2014 Корпоративные ценности: обзор бизнес-ультрабука Fujitsu Lifebook U772 1

24.03.2014 Обзор корпоративного ноутбука Fujitsu Lifebook E753: акула большого бизнеса? 1

05.03.2014 Обзор мобильной рабочей станции HP ZBook 15: ZOOM.CNews рекомендует 1

24.02.2014 Управляем ноутбуком взмахом руки: обзор HP ENVY 17-j100sr Leap Motion TS SE 1

30.12.2013 Сплав стекла и металла: тестируем один из лучших ультрабуков года Asus Zenbook UX302 1

23.12.2013 Первый тест в России ультрабука Acer S7-392: заявка на лидерство среди Windows-устройств 1

20.12.2013 Планшет Prestigio MultiPad Visconte PMP810E: обзор бизнес-планшета 2


Публикаций - 196, упоминаний - 273

UL Solutions упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Zoom Int - Zoom Video Communications 1357 36
Intel Corporation 11751 35
ASUS - AsusTek Computer Inc 1979 33
Nvidia Corp 3248 31
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2440 22
Toshiba Corporation 2903 19
Lenovo Group 2201 14
HP Inc. 5587 14
Samsung Electronics 9834 13
Sony 6495 12
Microsoft Corporation 23762 10
Apple Inc 11387 7
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 414 7
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 775 6
Fujitsu 2048 6
Dell EMC 4954 6
VAIO 341 6
IBM - International Business Machines Corp 9260 6
AMD - Advanced Micro Devices 3915 6
AMD Graphics Product Group - ATI 925 6
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 555 5
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 314 4
PassMark Software 25 4
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 798 4
Siemens AG - Siemens Group 2555 4
Google LLC 11128 3
HTC Corporation 1495 2
Kingston Technology 194 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 395 2
Базовые Решения - Platformix - СИЛА 1 2
HP Compaq Computer Corp 1918 2
Maxon - Maxon Computer - Maxon Telecom 14 2
Bang&Olufsen 130 2
4A Games 769 1
Adobe Systems 1521 1
K-Systems - К-Системс 138 1
Цифра ГК 2190 1
5nine Software 1840 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1265 1
Meta Platforms - Facebook 4354 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6710 6
Май - Майский чай - российская торговая компания 1065 4
Открытие ФК - Банк Открытие 2846 3
Совкомбанк Совесть 269 3
Россети Ленэнерго 2393 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 697 2
Automobili Lamborghini S.p.A. 54 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 240 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1906 1
BMW Group 415 1
Ferrari NV 154 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 189 1
Лента - Сеть розничной торговли 1783 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 65 1
Assist - Ассист 205 1
Toyota - Lexus 63 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1931 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2905 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1811 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6158 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 197 1
4CIO 736 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13442 98
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9433 97
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5748 90
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11732 83
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8595 82
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17830 81
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19517 80
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8833 79
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12011 78
QWERTY-клавиатура - ЙЦУКЕН-клавиатура 3269 70
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6823 68
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12950 63
Наушники - Headphones 3635 61
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1657 60
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5831 58
Клавиатура - Keyboard 1869 57
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1665 57
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 548 54
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5554 53
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17708 51
Webcam - Веб-камера 1319 50
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3288 49
Микрофон - Microphone 2204 49
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4086 49
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3547 48
Cardreader - Кардридер - Картридер 643 46
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 871 45
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9535 44
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 1868 41
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12472 41
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6155 40
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9996 40
DDR - Double data rate 2568 37
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22590 35
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5478 34
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 476 33
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1898 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40939 30
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1122 29
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2093 29
Battery Eater - notebook benchmark tool 131 62
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 951 59
Microsoft Windows 14691 44
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 370 30
Intel Centrino - Intel Sonoma 625 17
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1240 17
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 186 15
Acer Aspire - серия ноутбуков 308 15
Microsoft Windows 7 1899 14
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 14
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1348 13
Qisda BenQ Joybook 53 10
Microsoft Windows Vista Longhorn 1596 10
AMD Mobility Radeon 232 10
Intel Core Solo 86 9
Microsoft Skype 1995 8
Intel HD Graphics - графический процессор 155 8
VAIO VGN 90 7
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 693 7
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 183 7
Intel Core i - Cерия процессоров 479 6
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 867 6
Toshiba Qosmio 85 6
Adobe Photoshop 699 6
Microsoft Edge - браузер 1952 6
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 477 6
Apple iPhone 6 6293 6
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 159 6
Microsoft Outlook 1308 6
Nvidia GeForce GT 203 6
Intel Celeron - Серия процессоров 949 6
Intel Centrino Duo 108 5
Microsoft Windows Media Center 125 5
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 906 5
AMD Turion 130 5
Microsoft Office 3510 5
HP EliteBook - серия ноутбуков 81 5
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 679 5
Microsoft Windows 10 1558 5
Fujitsu LifeBook 167 5
Ксенин Алекс 314 31
Ерофеева Мария 31 14
Терентьев Константин 19 2
Гаврилова Ольга 2 2
Фрумусан Андрей 2 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 905 1
Frumusanu Andrei - Фрумусану Андрей 3 1
Артюшкин Сергей 6 1
Волошин Олег 5 1
Бойко Филипп 2 1
Лесничий Иван 1 1
Притула Павел 33 1
Baltuch Oliver - Балтач Оливер 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 126702 18
Солнце - звезда Солнечной системы 4951 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15460 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50695 4
Китай - Тайвань 3815 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40241 4
Япония 13035 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17270 3
Земля - планета Солнечной системы 9993 3
Европа 21516 3
Южная Корея - Республика 6341 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3420 1
Греция - Греческая Республика 963 1
Европа Западная 1420 1
Солнечная система - Solar system 2463 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2706 1
США - Лос-Анджелес 743 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13084 1
США - Джорджия - Атланта 250 1
Америка Латинская 1720 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15617 1
Луна - спутник Земли 1437 1
Финляндия - Хельсинки 248 1
Германия - Берлин 705 1
Финляндия - Финляндская Республика 3498 1
США - Калифорния 4688 1
Ergonomics - Эргономика 1507 40
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4370 38
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1280 12
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10188 12
Английский язык 6247 9
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4730 8
Ctrl 81 7
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2298 6
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2502 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3929 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4822 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4316 4
Зоология - Животные - Птицы - Birds 670 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43095 4
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1518 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8113 4
Бизнес-акселератор 403 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 5110 4
Латинский алфавит 178 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1728 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4996 3
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1256 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9500 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5377 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15652 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6625 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 734 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 1924 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1780 2
Русский язык - Кириллица - Кириллические алфавиты - Кириллическая письменность 132 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1622 2
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 142 2
Физика - Physics - область естествознания 2460 2
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 1166 2
Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат 862 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11086 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1642 1
Паспорт - Паспортные данные 2153 1
Ртуть - Hydrargyrum - химический элемент 89 1
Здравоохранение - Офтальмология 374 1
CNews - ZOOM.CNews 1763 16
AnandTech 72 2
91Mobiles 1732 2
Engadget - Блог о технологиях 421 1
PhoneArena 73 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7579 29
Cinebench 25 4
IDC - International Data Corporation 4869 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11856 9
CeBIT 461 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 37 1
День молодёжи - 27 июня 707 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1238965, в очереди разбора - 853099.
Создано именных указателей - 121277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

За какие новые функции фитнес-браслетов стоит платить в 2023 году

Поддерживаем форму летом: лучшие приложения для контроля питания и веса

Как создать стикеры в WhatsApp: инструкция для ПК и смартфонов

Показать еще

Наука

Революция структурированного света: продемонстрирована бесшумная оптическая связь

ИИ идентифицировал фигуры из загадочных линий Наски в Перу

Астрономы обнаружили сотни невидимых структур — они растут из центра нашей галактики
Показать еще