Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 157792
ИКТ 12368
Организации 9822
Ведомства 1435
Ассоциации 931
Технологии 3319
Системы 23985
Персоны 66113
География 2581
Статьи 1494
Пресса 1139
ИАА 670
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2471
Мероприятия 842

Kensington lock Кенсингтонский замок Замок Кенсингтона



28.07.2023 Стартап экс-замминистра связи России отказался от спасительного слияния

Arrival передумал осуществлять слияния со SPAC Базирующийся в Великобритании разработчик электрокаров Arrival отменил ранее объявленное слияние со SPAC-компанией Kensington Capital Acquisition Corp V (Kensington-V). Об этом говорится в заявлениях обоих компаний, размещенных на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). Обе компании отка
10.04.2023 Проблемный стартап бывшего замминистра связи России нашел спасителя с $280 млн

Arrival поглощает SPAC-компанию Kensington-V Базирующийся в Великобритании производитель электрокаров Arrival достиг соглашения об слиянии со SPAC-компанией Kensington Capital Acquisition Corp V (Kensington-V),

17.01.2006 «Убить» ноутбук? Нет ничего проще!

ноутбук (раньше аналогичным способом у многих «уводили» КПК). Спасти от кражи ноутбук поможет замок Kensington Lock Как с этим бороться, думаем, всем известно. Не стоит «афишировать» свой ноутб
23.10.2003 Новинки от Acer: 4х15

форт в работе, благодаря удобной панели управления и встроенным динамикам (в модели AL1513m). Для обеспечения безопасности и возможности удобного размещения в мониторах предусмотрены разъем для замка Kensington и крепление для кронштейна стандарта VESA. Остальные технические спецификации новых мониторов МодельAL1511AL1512mAL1513AL1513m Входной сигналАналоговый (D-Sub)Аналоговый (D-Sub)Анало
14.05.2002 Kensington выпустила USB-концентратор и цифровую клавиатуру для мобильных устройств


Публикаций - 241, упоминаний - 262

Kensington lock и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12084 86
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2508 57
Nvidia Corp 3411 39
ASUS - AsusTek Computer Inc 2028 31
HP Inc. 5661 28
Samsung Electronics 10159 26
Apple Inc 11912 26
Lenovo Group 2272 26
AMD - Advanced Micro Devices 4139 24
ДОК 823 23
Dell EMC 5007 19
Microsoft Corporation 24436 16
Sony 6523 15
Toshiba Corporation 2923 15
Fujitsu 2037 13
IBM - International Business Machines Corp 9402 12
LG Electronics 3595 11
Google LLC 11631 11
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 590 8
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 323 8
Digma 165 7
Philips 2046 7
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1467 6
Merlion - Мерлион 749 6
Dell Technologies - Dell Computer 2128 6
AMD Graphics Product Group - ATI 940 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 5
Hitachi - Хитачи 1462 5
VAIO 334 5
Цифра ГК 2364 5
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 807 5
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 414 4
Optoma 31 4
Bang&Olufsen - B&O 137 4
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 356 4
Seagate Technology 735 4
Rover - RoverComputers 414 4
Seiko Epson Corporation 895 4
Amazon Inc - Amazon.com 2953 3
Netgear 236 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 12
Эра HD - Эра ХД 54 6
UPS 198 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 4
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 46 4
Композит 88 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2708 4
Россети Ленэнерго 1700 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1222 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 464 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1258 2
Наукоград - технопарк 128 2
Совкомбанк Совесть 270 2
Tesla Motors 383 2
Kinetik 20 2
Promo.ru 37 1
Аристократ 13 1
Scuderia Ferrari Formula 1 21 1
БТК холдинг 7 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 249 1
101Hotels.com 456 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2214 1
Toyota - Lexus 71 1
Русский Стиль 43 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 79 1
Ferrari NV 157 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 203 1
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 101 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 130 1
TÜV Rheinland Group 131 1
Unilever - Юнилевер Русь 148 1
Возрождение - Коммерческий банк 341 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 993 1
Royal Dutch Shell - Шелл 208 1
Лента - Сеть розничной торговли 2027 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 821 1
LinkedIn 628 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4568 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2588 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 997 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3830 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5343 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 308 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 604 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11222 1
Судебная власть - Judicial power 2282 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 135 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 51 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 189 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 420 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 632 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1348 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1122 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1762 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5764 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3052 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 238 17
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 523 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6231 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1419 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 13 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 55 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9840 187
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14167 174
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20454 144
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9095 143
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5971 136
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12315 126
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3717 126
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12343 122
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23586 121
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7054 112
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9423 112
Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3407 105
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24697 104
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13572 103
Клавиатура - Keyboard 2129 102
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1788 99
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5992 91
Наушники - Headphones 3900 87
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3132 86
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4218 80
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16833 80
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3589 78
DDR - Double data rate 2683 78
Микрофон - Microphone 2429 77
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 48326 76
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3579 74
Cardreader - Кардридер - Картридер 667 72
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2318 72
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces 9984 69
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2488 68
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1761 68
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 746 68
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5910 64
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5569 60
Webcam - Веб-камера 1405 58
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 951 56
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15969 53
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2678 51
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10621 50
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12015 48
Microsoft Windows 15445 80
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1285 56
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1328 55
UL Solutions - Futuremark - PCMark 196 51
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 291 49
Intel Core - Семейство процессоров 1184 39
Battery Eater - notebook benchmark tool 130 36
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1410 28
Microsoft Windows 7 1969 28
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 25
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 712 24
Microsoft Windows 10 1723 22
Acer Aspire - серия ноутбуков 319 21
Intel Core i - Cерия процессоров 509 20
Intel HD Graphics - графический процессор 155 20
Linux OS 9643 19
Intel Celeron - Серия процессоров 961 19
Nvidia GeForce GT 336 18
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 930 17
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 481 17
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 170 16
Apple MacBook - серия ноутбуков 915 15
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 185 14
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 451 14
Adobe Photoshop 760 13
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 620 13
Microsoft Windows Vista Longhorn 1769 13
Microsoft Windows 11 478 12
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1893 12
Google Android 13797 11
Google YouTube - Видеохостинг 2676 11
Google Chrome - браузер 1538 11
Intel Centrino - Intel Sonoma 580 10
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 834 10
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 109 10
Microsoft Windows XP 2393 10
Apple MacBook Pro 516 9
Samsung BD Blu-Ray-плеер 82 9
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 446 9
Fujitsu LifeBook 167 9
Наумов Максим 98 9
Ерофеева Мария 31 8
Ксенин Алекс 311 7
Малафеев Андрей 51 6
Князева Мария 15 5
Свердлов Денис 200 4
Торгов Игорь 42 4
Lin James - Лин Джеймс 15 3
Сергеев Иван 74 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 908 2
Gulati Himanshu - Гулати Химаншу 4 2
Kaempfer Jan - Кэмпфер Ян 10 2
Хоменко Артем 7 1
Конявская Светлана 1 1
Лисогорский Владимир 2 1
Конев Макс 1 1
Panay Panos - Панай Панос 18 1
Galush Bob - Галуш Боб 2 1
Виноградова Ирина 1 1
Роман-Погоржельская Инесса 3 1
Никасов Дмитрий 2 1
Чернявский Олег 2 1
Томазов Евгений 3 1
Лесничий Иван 1 1
Саина Ирина 5 1
Волошин Олег 5 1
Сударева Галина 7 1
Fukasawa Naoto - Фукасава Наото 6 1
Баранов Дмитрий 24 1
Никитин Николай 22 1
Терентьев Константин 19 1
Адров Дмитрий 34 1
Кравченко Дмитрий 42 1
Виноградов Дмитрий 74 1
Ахметджанов Николай 7 1
Шмыков Николай 8 1
Немошкалов Александр 11 1
Кравченко Александр 15 1
Walker Chris - Уокер Крис 7 1
Вагизов Ильдар 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 140192 70
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51673 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42352 17
Солнце - звезда Солнечной системы 5111 15
Япония 13224 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14098 6
Европа 21634 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13252 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17023 5
Люксембург Великое Герцогство 432 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14006 3
Китай - Тайвань 3926 3
Южная Корея - Республика 6586 3
Земля - планета Солнечной системы 10298 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3314 3
Германия - Федеративная Республика 12603 2
Великобритания - Лондон 2382 2
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 97 2
Россия - СФО - Новосибирск 4203 2
Италия - Итальянская Республика 4328 2
Великобритания - Острова Кайман - Каймановы острова 58 2
Ближний Восток 2902 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16668 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3848 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 347 2
Америка - Американский регион 2125 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2186 2
Африка - Африканский регион 3430 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1866 2
Азия - Азиатский регион 5415 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7237 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2804 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2382 1
Украина 7543 1
Германия - Бавария - Аугсбург 19 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3015 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1350 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2660 1
Нидерланды - Амстердам 603 1
Франция - Французская Республика 7787 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4837 61
Ergonomics - Эргономика 1576 46
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1346 33
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10785 22
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23418 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28151 13
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2836 12
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5733 12
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4742 11
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13608 10
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2671 10
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2537 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12969 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10694 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6771 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49695 7
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2997 7
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3866 7
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 567 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5564 6
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1891 6
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 2050 6
Командировки - Системы управления командировками 1163 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4918 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6073 5
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 574 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8348 5
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3511 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4670 5
Латинский алфавит 186 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5837 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4365 4
Английский язык 6503 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8552 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4625 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46926 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4820 4
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 539 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15968 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5343 3
CNews - ZOOM.CNews 1845 37
Чудо техники 60 4
The Verge - Издание 541 1
Wikipedia - Википедия 475 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5886 1
Engadget - Блог о технологиях 422 1
MacWorld 133 1
allNetDevices 160 1
DrumGalaxy 1 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7934 9
Cinebench 27 4
IDC - International Data Corporation 4897 1
Confiant 3 1
HFS Research 47 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 280 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 873 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 4
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 7 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 169 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 335 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 1
Retail Business Technology Expo 1 1
iF Design Awards 25 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 629 1
День молодёжи - 27 июня 855 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1313379, в очереди разбора - 784581.
Создано именных указателей - 157792.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Гаджеты для домашних заготовок: выбор ZOOM

Обзор Predator XB323QUM3bmiiphx: игровой монитор «все в одном»

Дружим с налоговой: как легально проводить операции с криптовалютой в 2024 году в России

Показать еще

Наука

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: