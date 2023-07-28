Стартап экс-замминистра связи России отказался от спасительного слияния Arrival передумал осуществлять слияния со SPAC Базирующийся в Великобритании разработчик электрокаров Arrival отменил ранее объявленное слияние со SPAC-компанией Kensington Capital Acquisition Corp V (Kensington-V). Об этом говорится в заявлениях обоих компаний, размещенных на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). Обе компании отка

Проблемный стартап бывшего замминистра связи России нашел спасителя с $280 млн Arrival поглощает SPAC-компанию Kensington-V Базирующийся в Великобритании производитель электрокаров Arrival достиг соглашения об слиянии со SPAC-компанией Kensington Capital Acquisition Corp V (Kensington-V),

«Убить» ноутбук? Нет ничего проще! ноутбук (раньше аналогичным способом у многих «уводили» КПК). Спасти от кражи ноутбук поможет замок Kensington Lock Как с этим бороться, думаем, всем известно. Не стоит «афишировать» свой ноутб