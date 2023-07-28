Kensington lock Кенсингтонский замок Замок Кенсингтона
|28.07.2023
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Стартап экс-замминистра связи России отказался от спасительного слияния
Arrival передумал осуществлять слияния со SPAC Базирующийся в Великобритании разработчик электрокаров Arrival отменил ранее объявленное слияние со SPAC-компанией Kensington Capital Acquisition Corp V (Kensington-V). Об этом говорится в заявлениях обоих компаний, размещенных на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). Обе компании отка
|10.04.2023
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Проблемный стартап бывшего замминистра связи России нашел спасителя с $280 млн
Arrival поглощает SPAC-компанию Kensington-V Базирующийся в Великобритании производитель электрокаров Arrival достиг соглашения об слиянии со SPAC-компанией Kensington Capital Acquisition Corp V (Kensington-V),
|17.01.2006
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«Убить» ноутбук? Нет ничего проще!
ноутбук (раньше аналогичным способом у многих «уводили» КПК). Спасти от кражи ноутбук поможет замок Kensington Lock Как с этим бороться, думаем, всем известно. Не стоит «афишировать» свой ноутб
|23.10.2003
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Новинки от Acer: 4х15
форт в работе, благодаря удобной панели управления и встроенным динамикам (в модели AL1513m). Для обеспечения безопасности и возможности удобного размещения в мониторах предусмотрены разъем для замка Kensington и крепление для кронштейна стандарта VESA. Остальные технические спецификации новых мониторов МодельAL1511AL1512mAL1513AL1513m Входной сигналАналоговый (D-Sub)Аналоговый (D-Sub)Анало
|14.05.2002
|Kensington выпустила USB-концентратор и цифровую клавиатуру для мобильных устройств
Kensington lock и организации, системы, технологии, персоны:
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