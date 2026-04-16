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Intel UHD Graphics Серия видеокарт

СОБЫТИЯ

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16.04.2026 «Инферит Техника» представила неттоп TechBox CM2821 для офисных задач и медиацентра 1
24.03.2026 Astra Linux подтвердила совместимость с рабочей станцией «Гигант» ГКС-777 1
24.02.2026 Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж 2
17.02.2026 iRu представил новую модификацию корпоративного неттопа 310H6ITF с возможностью конфигурации портов под требования заказчика 2
16.02.2026 Новые мини-ПК Tecno Mega Mini M1 Lite AMD и Mega Mini M1 Air уже в продаже в России 1
16.02.2026 Компьютеры «Рикор» легли в основу цифровой среды госучреждений Чувашии 2
19.12.2025 Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж 4
29.10.2025 RDW Computers анонсирует релиз эргономичного мини ПК серии «Таймыр» 2
29.10.2025 Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира 2
21.10.2025 Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM 2
13.10.2025 Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера 1
10.10.2025 Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против 1
24.09.2025 Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей 2
23.09.2025 На российском рынке стартовали продажи легких ноутбуков Acer Swift Lite 2
10.09.2025 «Амур» представляет серию офисных моноблоков «Тигр» на базе собственной материнской платы 2
26.08.2025 Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM 2
22.08.2025 Мини-ПК «Финвал» от бренда «Амур»: компактное решение для государственных предприятий и бизнеса 1
30.04.2025 Обзор ноутбука DIGMA EVE i5980: каждому по карману 1
24.01.2025 Техника «Рикор» поможет студентам СПбГУТ освоить ИТ-специальности 2
30.12.2024 Обзор моноблока HIPER V6: компактное и мощное решение с прицелом на апгрейд 1
25.12.2024 Обзор ноутбука HIPER WORKBOOK I151: универсальный помощник для дома и офиса 1
06.12.2024 В РГУ нефти и газа открыта ИТ-лаборатория «Ред Софт» 2
15.11.2024 Лучшие моноблоки с диагональю 24 дюйма: хиты продаж 3
14.11.2024 Мини-ПК Rikor поддерживают ОС Astra Linux Special Edition 2
28.10.2024 Неттопы и мини-ПК для учебы и игр: хиты продаж 2
21.10.2024 Многофункциональная и расширяемая встраиваемая материнская плата GIMB-JT-H610I от Gronet 1
27.09.2024 Polywell Computers выпускает медиаплеер Slim-UC14L2V4c для цифровых вывесок и не только 1
11.07.2024 Подтверждена совместимость ПК «Инферит» с ОС Astra Linux Special Edition 1.7 2
01.07.2024 Polywell Computers представляет промышленный компьютер Nano-U12FL2C6 1
27.03.2024 Первая серия неттопов Digma Pro 2
28.02.2024 Процессоры Intel преодолели барьер 6 ГГц. Это мировой рекорд 2
24.01.2024 Линейка ноутбуков Tecno Megabook T1: теперь в новых конфигурациях 2
30.11.2023 Россияне создали «суровые ноутбуки» на замену иностранным: «Они лучше Acer, Dell и HP» 1
14.11.2023 Обзор ноутбука Digma Pro Fortis M: «рабочая лошадка» в офисе и дома 2
11.08.2023 Древние гаджеты, уничтоженные смартфонами, восстали из мертвых. Выпущен «нано-ПК» на Windows 11 1
18.07.2023 Департамент Private labels.Merlion объявил о запуске бренда современной электроники Digma Pro 2
14.02.2023 Обзор моноблока Acer Veriton Z4880G: компактный компьютер для дома и офиса 1
17.01.2023 Лучшие моноблоки: хиты продаж 1
13.01.2023 Intel выпустила первый в мире супермощный процессор с частотой 6 ГГц. AMD нечем ответить. Видео 1

Публикаций - 205, упоминаний - 275

Intel UHD Graphics и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 144
Acer Group - Acer Inc 2776 56
Nvidia Corp 4002 53
Lenovo Group 2446 51
AMD - Advanced Micro Devices 4641 46
Microsoft Corporation 25775 37
Apple Inc 13154 36
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 32
HP Inc. 5883 31
Dell EMC 5180 25
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 15
Samsung Electronics 11064 14
Digma 251 9
Xiaomi - Сяоми 2231 9
Toshiba Corporation 2980 9
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 8
Fujitsu 2105 7
Bang&Olufsen - B&O 148 6
VAIO 475 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Huawei 4676 5
Qualcomm Technologies 1974 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 5
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 5
Merlion iRU - Деловой офис 352 5
AMD Graphics Product Group - ATI 973 5
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 81 4
Sony 6739 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
Рикор Холдинг - Rikor 173 4
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 3
Polywell Computers 25 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 3
Dell Technologies - Dell Computer 2219 3
Fortnite 95 3
Ред Софт - Red Soft 1236 3
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 3
Realtek Semiconductor 66 3
Doom Eternal 12 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Совкомбанк Совесть 279 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Yamaha - Ямаха 110 1
Volkswagen Audi Group 232 1
Верный - торговая сеть 326 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
New Industry Ventures - Новая индустрия - венчурный фонд 11 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 1
Gamber-Johnson 2 1
Saab AB - Saab Automobile AB 44 1
Adidas - Адидас 170 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 1
TÜV Rheinland Group 181 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 9
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 175
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 154
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 140
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 135
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 120
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 116
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 110
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 105
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 98
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 96
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 87
DDR - Double data rate 3083 87
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 79
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 79
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 76
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 76
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 69
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 68
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 65
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 62
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 59
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 54
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 53
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 51
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 51
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 50
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 866 48
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 47
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 47
Микрофон - Microphone 2808 47
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 45
Наушники - Headphones 4478 44
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1054 43
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 41
USB Type-A - USB-A 697 40
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1155 40
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1597 38
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1973 38
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 37
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 35
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 112
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 89
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Intel Core i - Cерия процессоров 534 46
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