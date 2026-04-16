Индексная книга (каталог) CNews*
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Intel UHD Graphics Серия видеокарт
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 205, упоминаний - 275
Intel UHD Graphics и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews - ZOOM.CNews 1866 31
|TechSpot 188 2
|CNET Networks - CNET News 1643 2
|The Verge - Издание 619 2
|Tom’s Hardware 600 2
|Чудо техники 60 1
|Windows Central 36 1
|AppleInsider 400 1
|Harvard Business Review 22 1
|Vc.ru - Виси.ру 42 1
|Neowin 217 1
|WinFuture 15 1
|Hardware Times 5 1
|Fanless Tech 2 1
|FanlessTech 1 1
|9to5Mac 70 1
|БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 1
|Times 661 1
|ZDnet 663 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
|BleepingComputer - Издание 458 1
|Engadget - Блог о технологиях 429 1
|WCCFTech - Издание 110 1
|MacRumors 148 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.