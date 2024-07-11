Подтверждена совместимость ПК «Инферит» с ОС Astra Linux Special Edition 1.7

«Инферит Техника», подразделение российского вендора «Инферит» (ГК Softline) по производству компьютерного и серверного оборудования, получила сертификаты совместимости своих рабочих станций Inferit Slim и Inferit Desktop с защищенной операционной системой Astra Linux Special Edition 1.7. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Испытания, проведенные разработчиком ОС Astra Linux – «Группой Астра», подтвердили корректность работы персональных компьютеров вендора «Инферит» под управлением защищенной российской операционной системы в различных режимах и конфигурациях. Тестирование охватило ключевые подсистемы и интерфейсы, включая средства сетевой загрузки, графический адаптер, порты USB, Ethernet и аудио разъемы. Были проведены нагрузочные тесты ЦП и проверки энергосберегающих режимов.

Сертификаты получены на модели: Inferit Slim — компактная рабочая станция формата SFF на базе 4-ядерных процессоров Intel Core i3-10100 поколения Comet Lake, до 64 ГБ оперативной памяти DDR4, с видеоадаптером UHD Graphics 630 и набором интерфейсов, включая VGA, DVI-D, HDMI; Inferit Desktop — рабочая станция в корпусе Mid-Tower на 6-ядерных CPU Intel Core i5-12400 поколения Alder Lake, поддерживающая до 128 ГБ RAM, с видеоадаптером Intel UHD Graphics 730, широким выбором портов, включая USB 3.2 Gen 2×2.

Обе модели продемонстрировали совместимость и стабильность работы под управлением ОС Astra Linux 1.7 с актуальными версиями ядер Generic, Hardened, Lowlatency.

«Применение доверенной отечественной операционной системы Astra Linux на компьютерах “Инферит” дает нашим клиентам возможность развернуть современные безопасные и высокопроизводительные рабочие места, соответствующие всем требованиям регуляторов, — отметил Влад Ганюшин, директор по продажам «Инферит Техника».

Сертификаты совместимости техники «Инферит» и ОС Astra Linux 1.7 открывают возможность построения доверенных программно-аппаратных комплексов для государственных информационных систем, объектов критической информационной инфраструктуры, а также коммерческих организаций, которым важны надежность, безопасность и удобство использования.