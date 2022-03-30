Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Interoperability solutions Интероперабельность Функциональная совместимость Способность к взаимодействию
Публикаций - 99, упоминаний - 99
Interoperability solutions упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ипатов Вадим 84 3
|Бейдер Александр 75 3
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 3
|Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 65 2
|Киселев Сергей 15 2
|Попова Мария 139 2
|Морозова Анастасия 34 2
|Макаров Станислав 116 2
|Гребнев Егор 41 2
|Митюнин Владимир 6 2
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 147 2
|Курьянов Сергей 162 2
|Старостин Ефим 7 2
|Сущев Виктор 19 2
|Храмцовская Наталья 45 2
|Мартынов Дмитрий 35 1
|Загоруйко Александр 5 1
|Ковалевский Анатолий 8 1
|Брауде-Золотарев Михаил 21 1
|Морозов Алексей 32 1
|Оганесян Ашот 84 1
|Коробова Анна 18 1
|Мошков Артем 11 1
|Козлов Павел 20 1
|Притула Павел 33 1
|Одинцов Дмитрий 88 1
|Чернышев Виктор 6 1
|Санадзе Георгий 16 1
|Сенкевич Виктор 30 1
|Корсаков Анатолий 10 1
|Раменский Демьян 12 1
|Лесь Алексей 10 1
|Оснач Дмитрий 13 1
|Шевченко Григорий 18 1
|Лаврентьев Дмитрий 11 1
|Житнюк Павел 31 1
|Мызовский Герман 11 1
|Ильин Николай 17 1
|Тимофеев Михаил 2 1
|Кравченко Игорь 10 1
|Мобильные системы 94 2
|The Verge - Издание 482 1
|The Register 1286 1
|Прайм - Агентство экономической информации 694 1
|Fortune 196 1
|WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
|CNews - ZOOM.CNews 1609 1
|Vnunet 225 1
|РС Рro 87 1
|Network World 32 1
|AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 576 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1184122, в очереди разбора - 963009.
Создано именных указателей - 77841.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1184122, в очереди разбора - 963009.
Создано именных указателей - 77841.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru