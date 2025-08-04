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Interoperability solutions Интероперабельность Функциональная совместимость Способность к взаимодействию
СОБЫТИЯ
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|04.08.2025
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ZIIoT и «Цифра. Конструктор MES» получили сертификаты совместимости с ОС Astra Linux и СУБД Tantor Postgres
ГК «Цифра», разработчик промышленного ПО, получила сертификаты совместимости цифровой платформы управления производством ZIIoT и комплекса MES-решений для автоматизации процессов производства «Конструктор MES» с российской операционной системой
|20.01.2020
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Интероперабельность
я и/или развития компьютерных систем и сетей. (Термин не подразумевает взаимозаменяемости изделий.) Интероперабельность обеспечивается строгим соблюдением стандартов на протоколы связи, совмест
|11.11.2011
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Интероперабельность - стратегия Microsoft на рынке СПО в России
яет открытость и обладает большим опытом взаимодействия с компаниями из других стран». По всей видимости, Microsoft готова к заключению аналогичных соглашений и в других странах. Что стоит за словом «интероперабельность»? Разумеется, Microsoft сотрудничает не со всеми разработчиками ПО с открытым кодом, а лишь с наиболее интересными ей. «За многие годы Microsoft пришла к пониманию того, что
|23.11.2010
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Интероперабельность ПО: кто и зачем борется с ней?
сложнениями для человека. Проблемы с обменом данных чреваты потерей функциональности для программы. Интероперабельность – ключ к нормальной работе компьютерных программ Социализация – ключ к га
|03.06.1999
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Один из файлов Steinberg Software WaveLab несовместим с Windows 98
По сообщению Microsoft, файл с2rec.vxd, устанавливаемый инсталлятором системы Steinberg Software WaveLab, полностью несовместим с ОС Windows 98. Файл может приводить к зависанию компьютера сразу после установки Steinberg Software WaveLab. Microsoft рекомендует переименовать с2rec.vxd в с2rec.old и затем пере
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