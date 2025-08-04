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Interoperability solutions Интероперабельность Функциональная совместимость Способность к взаимодействию

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


04.08.2025 ZIIoT и «Цифра. Конструктор MES» получили сертификаты совместимости с ОС Astra Linux и СУБД Tantor Postgres

ГК «Цифра», разработчик промышленного ПО, получила сертификаты совместимости цифровой платформы управления производством ZIIoT и комплекса MES-решений для автоматизации процессов производства «Конструктор MES» с российской операционной системой
20.01.2020 Интероперабельность

я и/или развития компьютерных систем и сетей. (Термин не подразумевает взаимозаменяемости изделий.) Интероперабельность обеспечивается строгим соблюдением стандартов на протоколы связи, совмест
11.11.2011 Интероперабельность - стратегия Microsoft на рынке СПО в России

яет открытость и обладает большим опытом взаимодействия с компаниями из других стран». По всей видимости, Microsoft готова к заключению аналогичных соглашений и в других странах. Что стоит за словом «интероперабельность»? Разумеется, Microsoft сотрудничает не со всеми разработчиками ПО с открытым кодом, а лишь с наиболее интересными ей. «За многие годы Microsoft пришла к пониманию того, что
23.11.2010 Интероперабельность ПО: кто и зачем борется с ней?

сложнениями для человека. Проблемы с обменом данных чреваты потерей функциональности для программы. Интероперабельность – ключ к нормальной работе компьютерных программ Социализация – ключ к га
03.06.1999 Один из файлов Steinberg Software WaveLab несовместим с Windows 98

По сообщению Microsoft, файл с2rec.vxd, устанавливаемый инсталлятором системы Steinberg Software WaveLab, полностью несовместим с ОС Windows 98. Файл может приводить к зависанию компьютера сразу после установки Steinberg Software WaveLab. Microsoft рекомендует переименовать с2rec.vxd в с2rec.old и затем пере

Публикаций - 325, упоминаний - 336

Interoperability solutions и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 67
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 39
Intel Corporation 12811 27
Ред Софт - Red Soft 1236 24
Apple Inc 13154 23
IBM - International Business Machines Corp 9699 23
Oracle Corporation 7074 17
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Softline - Софтлайн 3743 15
Google LLC 12688 13
SAP SE 5601 13
Cisco Systems 5372 12
Red Hat 1378 11
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 10
Samsung Electronics 11064 10
Broadcom - VMware 2610 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 9
OpenText - Micro Focus - Novell 880 8
Ростелеком 10948 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 8
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 7
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 7
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 7
МегаФон 10742 7
Yandex - Яндекс 9216 7
Meta Platforms - Facebook 4621 7
AMD - Advanced Micro Devices 4641 7
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 7
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 7
VK - Mail.ru Group 3602 7
Telegram Group 2940 6
АйТи 1519 6
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 6
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 6
Крок - Croc 1964 5
Directum - Директум 1268 5
TerraLink - ТерраЛинк 292 5
Lenovo Motorola 3566 5
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Газпром ПАО 1493 4
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
РВК - Российская венчурная компания 571 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Альфа-Банк 1979 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 2
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 2
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 37 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Meta Group 54 2
General Dynamics 60 2
СБ Банк - Судостроительный банк 59 2
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 55 2
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 58 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
Hyundai Motor Company 436 1
Visa International 1993 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
Volvo Cars 262 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Volkswagen Group - VW 308 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 44
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 39
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 29
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 15
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 7
ВНИИПВТИ ФГУП - Совет главных конструкторов информатизации регионов РФ 17 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 4
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 3
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 11
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
Apache Software Foundation - ASF 231 3
OSI - Open Source Initiative 80 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
ЛДПР 116 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
WS-Federation - Web Services Federation 6 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
OSEHRA - Open Source Electronic Health Record Agent 1 1
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 155
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 110
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 97
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 80
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 74
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 65
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 63
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 59
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 52
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 46
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 43
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 41
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 41
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 35
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 33
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 32
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 31
Стандартизация - Standardization 2339 31
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 31
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 30
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 29
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 28
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 27
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 26
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 26
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 25
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 23
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 22
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 22
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 21
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 21
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 20
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 20
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 19
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 19
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 19
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 19
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 19
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 18
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 16
Linux OS 11533 60
Microsoft Windows 16882 45
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 37
Oracle Java - язык программирования 3469 21
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 17
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 15
Microsoft Office 4170 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 15
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 14
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 12
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 10
Google Android 15243 9
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 9
Microsoft Azure 1526 9
Apple iOS 8583 8
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 7
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 7
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 7
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 7
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 7
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit TechBox - Inferit 240 7
Intel x86 - архитектура процессора 2151 7
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 7
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 6
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 6
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 6
Apache OpenOffice 490 6
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 6
Axiom JDK СЗИ 175 6
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 271 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 6
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 5
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 5
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 207 5
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 5
Рустамов Рустам 548 9
Кузнецов Александр 162 5
Макаров Станислав 118 5
Анфимов Павел 59 4
Кадомский Вячеслав 107 4
Костина Виктория 49 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Панченко Иван 197 3
Бейдер Александр 75 3
Ипатов Вадим 84 3
Гребнев Егор 41 3
Путин Владимир 3454 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 2
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Смирнов Алексей 269 2
Одинцов Дмитрий 119 2
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 2
Новодворский Алексей 114 2
Ляпунов Игорь 132 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
Аникин Леонид 61 2
Захаров Дмитрий 46 2
Федечкин Эдуард 58 2
Андрейчук Юрий 7 2
Волков Максим 34 2
Брауде-Золотарев Михаил 23 2
Пирогов Николай 8 2
Курьянов Сергей 162 2
Киселев Сергей 70 2
Глазьев Сергей 14 2
Морозова Анастасия 36 2
Попова Мария 141 2
Коровко Вадим 17 2
Perens Bruce - Перенс Брюс 12 2
Демидов Михаил 134 2
Храмцовская Наталья 48 2
Старостин Ефим 7 2
Карпицкий Олег 84 2
Дрожжинов Владимир 30 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 197
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 64
Европа 24964 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 35
Германия - Федеративная Республика 13221 24
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 23
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 15
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