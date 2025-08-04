Интероперабельность - стратегия Microsoft на рынке СПО в России яет открытость и обладает большим опытом взаимодействия с компаниями из других стран». По всей видимости, Microsoft готова к заключению аналогичных соглашений и в других странах. Что стоит за словом «интероперабельность»? Разумеется, Microsoft сотрудничает не со всеми разработчиками ПО с открытым кодом, а лишь с наиболее интересными ей. «За многие годы Microsoft пришла к пониманию того, что