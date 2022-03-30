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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Interoperability solutions Интероперабельность Функциональная совместимость Способность к взаимодействию



30.03.2022 Создана суперЭВМ, способная работать на Intel и «Эльбрусах» одновременно 1
02.07.2021 Red Hat OpenShift 4.8 расширяет спектр рабочих нагрузок для гибридного облака 1
31.03.2021 «Галактика ERP» — это цифровая платформа управления ресурсами корпоративного уровня 1
30.03.2021 Расходы на развитие российского интернета вещей урезали в 4 раза 1
17.03.2021 Финансирование российских блокчейн-разработок урезали в пять раз 1
17.03.2021 Пандемия заставила граждан поверить в возможности цифровой медицины 1
04.02.2021 ГК «Нетрика» объявила о выводе на рынок компании «Нетрика медицина» 1
12.01.2021 Разработан проект национального стандарта о структуре и процессе применения эталонной архитектуры больших данных 1
09.04.2020 Как защитить данные в распределенных сетях Ethernet 1
08.04.2020 Koch Industries завершила процедуру приобретения Infor 1
30.01.2020 В России представлены национальные стандарты умного производства 1
20.01.2020 Интероперабельность 1
20.01.2020 «Включил и работай» 1
14.01.2020 Министр ЕЭК в интервью CNews – об общих цифровых экосистемах Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России 1
29.10.2019 Четыре крупнейших сотовых оператора США решили отказаться от SMS 1
31.07.2019 Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить 1
11.07.2019 Точки роста 1
28.06.2019 Большие данные принесут российской экономике 4 триллиона. Откуда они возьмутся? 1
24.05.2019 Национальный центр информатизации разработал дорожную карту по большим данным 1
06.08.2018 Постройка цифровых платформ обойдется в 24 миллиарда. Кто получит эти деньги? 1
21.06.2018 «Рамакс» рассказала о реализованных за прошедший год проектах 1
15.06.2018 О чем говорят эксперты в сфере ИТ для здравоохранения 1
26.04.2018 Великобритания, США, Австралия: самые эпичные провалы зарубежных госпроектов в ИТ 1
13.04.2018 Госдума собралась запретить ПО и «железо» из США. Реакция ИТ-компаний 1
09.11.2017 Orange и Red Hat совместно развивают технологии виртуализации сетей 1
08.11.2017 Red Hat представила новую версию OpenStack Platform 12 1
30.03.2017 Россияне достигли совместимости со Skype «вопреки желанию Microsoft» 1
14.02.2017 Дочка «Аскона» и «1С» договорилась с Autodesk о совместимости форматов 1
21.12.2016 Как «Инвитро» автоматизировала процесс диагностики с помощью Agfa Healthcare 1
18.12.2015 Autodesk представил открытый шаблон BIM-стандарта для российских компаний 1
04.12.2015 Елена Бойко: Задача 2016 г. – легитимизация медицинских э-документов 1
08.06.2015 Будущее больших данных – Open Source 1
22.05.2015 Главный бюрократ интернета загадочно подал в отставку 1
22.12.2014 Открыта регистрация на конференцию DevCon 2015 1
18.12.2014 ICANN стала жертвой банальной хакерской атаки 1
04.11.2014 Что такое система межведомственного взаимодействия NIEM 1
04.11.2014 Как организован обмен данными между ведомствами США 1
03.10.2014 Microsoft в Малайзии подружилась с сообществом Open Source 1
01.10.2014 Эффективность BPM зависит от подхода 1
19.09.2014 В России инструменты BPM использует 16% компаний 1

Публикаций - 99, упоминаний - 99

Interoperability solutions упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 36
IBM - International Business Machines Corp 8941 11
Oracle Corporation 6035 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 9
Google LLC 10352 8
SAP SE 4595 8
Ростех - Ростехнологии 2532 8
Cisco Systems 4720 7
Intel Corporation 11262 7
Apple Inc 10683 6
Red Hat 1183 6
Adobe Systems 1443 5
Micro Focus - Novell 856 4
VMware 2025 4
Docsvision - ДоксВижн 948 4
Meta Platforms - Facebook 4267 4
InterTrust - ИнтерТраст 294 4
VK - Mail.ru Group 3057 3
Oracle - Sun Microsystems 2176 3
1С-ИжТиСи 5461 3
SUSE 323 3
ЭОС - Электронные офисные системы 1262 3
Корус Консалтинг ГК 1014 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 3
Siemens AG - Siemens Group 2311 3
6072 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 3
ИКС холдинг - Форпост 48 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 3
1С-Битрикс - Bitrix 443 3
TerraLink - ТерраЛинк 252 3
Huawei 3222 2
Yandex - Яндекс 5015 2
Accenture - Аксенчер 810 2
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 564 2
Twitter 2493 2
Alibaba Group 353 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 228 2
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 198 2
VisionLabs - ВижнЛабс 123 2
Газпром ПАО 1008 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 768 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 291 2
Миракс Парк 1 1
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 73 1
Meta Group 54 1
СБ Банк - Судостроительный банк 57 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - ММЗ - Марийский машиностроительный завод 4 1
OTP Group - ОТП Банк 157 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 99 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 1
ВТБ - ВТБ24 658 1
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 36 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 1
Магнит - Сеть магазинов 447 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 11 1
Максима Лигал - Maxima Legal 5 1
ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 20 1
Stada 19 1
Пепеляев Групп 27 1
Ренессанс Страхование 83 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 181 1
Открытие ФК - Росгосстрах 266 1
РЖД - Российские железные дороги 1458 1
Аэрофлот 648 1
РВК - Российская венчурная компания 530 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 3
Правительство РФ 8292 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 179 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 98 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 102 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии 4 1
ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 28 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 128 1
World Bank Group - Всемирный банк 278 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 105 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 104 1
Счётная палата РФ 628 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 194 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 32 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
ASF - Apache Software Foundation 98 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 33 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 78 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 1
Гильдия Управляющих Документацией 72 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 24
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 20
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 7
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 6
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Мобильное приложение - Mobile app 4966 2
Linux OS 7669 18
Microsoft Office 3247 9
Microsoft Windows 10 11713 8
Oracle Java - язык программирования 2554 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 6
Google Android 11959 6
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 397 5
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 495 5
Apache OpenOffice 448 5
Linux - Debian GNU - Ubuntu 628 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 4
Microsoft Azure 1276 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 524 4
Microsoft SharePoint Products and Technologies 768 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1323 3
PHP - Язык программирования 427 3
JavaScript - Язык программирования 959 3
Microsoft SQL Server 1416 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 250 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 3
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 50 2
Yandex ClickHouse - Колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 43 2
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 252 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 367 2
Linux - Debian GNU 339 2
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 75 2
Red Hat WildFly - ранее JBoss Application Server - JBoss AS 106 2
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 188 2
Microsoft Edge - браузер 1891 2
Intel x86 - архитектура процессора 1391 2
SUSE Manager 11 2
Apache Hadoop 356 2
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 108 2
Yandex Object Storage 4 2
Autodesk Revit 84 2
Microsoft Power BI 132 2
Apple iOS 6422 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 426 2
Baidu 254 2
NetApp ONTAP 61 2
Ипатов Вадим 84 3
Бейдер Александр 75 3
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 3
Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 65 2
Киселев Сергей 15 2
Попова Мария 139 2
Морозова Анастасия 34 2
Макаров Станислав 116 2
Гребнев Егор 41 2
Митюнин Владимир 6 2
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 147 2
Курьянов Сергей 162 2
Старостин Ефим 7 2
Сущев Виктор 19 2
Храмцовская Наталья 45 2
Мартынов Дмитрий 35 1
Загоруйко Александр 5 1
Ковалевский Анатолий 8 1
Брауде-Золотарев Михаил 21 1
Морозов Алексей 32 1
Оганесян Ашот 84 1
Коробова Анна 18 1
Мошков Артем 11 1
Козлов Павел 20 1
Притула Павел 33 1
Одинцов Дмитрий 88 1
Чернышев Виктор 6 1
Санадзе Георгий 16 1
Сенкевич Виктор 30 1
Корсаков Анатолий 10 1
Раменский Демьян 12 1
Лесь Алексей 10 1
Оснач Дмитрий 13 1
Шевченко Григорий 18 1
Лаврентьев Дмитрий 11 1
Житнюк Павел 31 1
Мызовский Герман 11 1
Ильин Николай 17 1
Тимофеев Михаил 2 1
Кравченко Игорь 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 14
Европа 12319 9
Германия - Федеративная Республика 8903 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 4
Украина 6212 4
Австралия - Австралийский Союз 2791 4
Дания - Королевство 900 4
Бразилия - Федеративная Республика 1945 3
Швеция - Королевство 2072 3
Южная Корея - Республика 4394 3
Индия - Республика 4263 2
Чехия - Чешская Республика 1053 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 2
Беларусь - Белоруссия 3525 2
США - Вашингтон - Редмонд 193 2
Япония 10069 2
Европа Центральная 260 1
США - Флорида - Орландо 126 1
США - Алабама 137 1
Эстония - Эстонская Республика 695 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 1
Америка Северная 2650 1
Москва - Зеленоградский административный округ - Зеленоград 231 1
Малайзия 744 1
Бельгия - Брюссель 188 1
Турция - Турецкая республика 1708 1
Бельгия - Королевство 851 1
Нидерланды 2197 1
Германия - Бавария - Мюнхен 424 1
США - Флорида 734 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 235 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 351 1
США - Массачусетс 463 1
Португалия - Португальская Республика 788 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 460 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 41
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 4
Информационное общество - Государственная программа 1238 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 2
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 68 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1681 2
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 2
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 238 1
Экономический эффект 694 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 86 1
Аутсорсинг 1351 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 690 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 854 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 1
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - астма - туберкулез - коклюш 25 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 74 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 1
НПА - Нормативный правовой акт 61 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 372 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 83 1
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 96 1
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 11 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 81 1
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