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Oracle WebLogic Suite Oracle WebLogic Application Server BEA WebLogic Server BEA WebLogic Enterprise Platform



05.11.2020 Серверам приложений Oracle грозит опасность уровня 9,8 балла из 10 возможных
07.08.2020 Positive Technologies помогла Oracle устранить уязвимость в серверах приложений WebLogic
14.08.2015 Платформа FXL от FlexSoft поддерживает новейшие технологии Oracle
25.06.2013 Microsoft пополнила Windows Azure решениями Oracle
28.08.2012 Oracle обновила средства разработки Enterprise Pack for Eclipse
02.12.2011 Oracle WebLogic Server 12c поступил в продажу
21.12.2010 В банке «Траст» внедрена промышленная платформа WebLogic Server
27.08.2010 Новая версия Oracle Enterprise Pack for Eclipse 11g ускоряет разработку Java-приложений
21.10.2009 Oracle анонсировала новые версии инструментов разработки приложений на базе Java, SOA и Web 2.0
25.09.2009 Oracle представила в России новое поколение Oracle Fusion Middleware 11g
07.07.2009 Вышел Oracle WebLogic Suite 11g
18.09.2008 Анонсирован выпуск Oracle WebLogic Server 10g R3
20.04.2006 ColdFusion будет работать на WebLogic Server
23.03.2004 BEA предложит недорогие инструменты J2EE для WebLogic
17.03.2004 ReportingEngines выпустил набор Java-инструментов для составления отчетов в BEA WebLogic Workshop
20.09.2002 BEA: виртуальная Java-машина для Windows и Linux
03.12.2001 "ЛАНИТ" и BEA объявили о стратегическом партнерстве
05.05.1999 BEA выпустила версию сервера приложений WebLogic Server 4.0

Публикаций - 188, упоминаний - 358

Oracle WebLogic Suite упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 6004 76
IBM - International Business Machines Corp 8913 16
Oracle - BEA Systems 162 16
Microsoft Corporation 22435 12
SAP SE 4561 8
HP Inc. 5297 6
HP - Hewlett-Packard 3567 5
Check Point Software Technologies 693 4
Bellsoft - БеллСофт 34 4
Oracle Siebel 342 4
Intel Corporation 11229 4
Red Hat 1183 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8740 3
Cisco Systems 4712 3
Apple Inc 10651 3
VMware 2021 3
Oracle - Sun Microsystems 2175 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1566 3
R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 565 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7671 3
SEQ - SEC Consult Services 1395 2
Dell EMC 4717 2
Amazon Inc - Amazon.com 2640 2
Micro Focus - Novell 855 2
FlexSoft - ФлексСофт - ФОРС-Банковские Системы 56 2
1С-Битрикс - Bitrix 435 2
Adobe Systems 1433 2
Программный продукт ГК 3919 2
Google LLC 10241 2
Oracle Россия и СНГ 216 2
Macromedia 213 2
IBM Global Financing 21 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 581 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2339 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6447 1
Alibaba Group 352 1
Восход ФГБУ НИИ 524 1
Meta Platforms - Facebook 4257 1
Fortinet 319 1
Nginx - Энджайникс 113 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5161 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2093 2
Совкомбанк ПАО 169 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 85 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 146 1
Пробизнесбанк АКБ 125 1
Банк24.ру 56 1
L’Oreal 53 1
НБС - Национальный банк Сбережений 6 1
ВТБ - Транскредитбанк 97 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1363 1
АТАК - сеть магазинов 2685 1
Национальный банк Траст 140 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 266 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 135 1
ПСБ - Промсвязьбанк 668 1
НСПК - Национальная система платежных карт 372 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 96 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1633 1
ВТБ Факторинг 24 1
ВТБ - ВТБ24 655 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 910 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 182 1
UPS 124 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 313 1
Открытие ФК 2559 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2147 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7940 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2456 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1311 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3230 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 12075 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 194 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 548 1
Федеральное казначейство России 1295 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 738 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2003 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 509 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1061 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1330 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 180 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2327 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2134 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2362 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 36 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 245 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 291 1
ASF - Apache Software Foundation 98 1
Eclipse Foundation 25 1
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 27415 19
Сервер - Серверные платформы 9335 17
Oracle Java EE EJB - Enterprise JavaBeans 51 8
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 427 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 10537 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2831 7
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей 206 7
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3392 6
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 933 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 10780 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10540 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 42820 6
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 230 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 8216 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 3435 4
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 102 4
Website - Вебсайт 8167 4
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 132 4
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 454 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 746 4
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1169 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9102 4
Вредоносное ПО - Зловред - malware 3784 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3182 4
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 209 4
Масштабируемость - Scalability 1642 4
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 213 3
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 712 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 1950 3
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 532 3
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 1019 3
Big Data - Большие данные 3423 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 5491 3
Отказоустойчивость - свойство технической системы 1114 3
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 39 3
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 289 3
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 158 3
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 162 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 3832 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1469 2
Oracle Java - язык программирования 2541 41
Oracle Fusion Middleware 201 34
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 369 27
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 269 27
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 920 25
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 24
Linux OS 7638 20
Microsoft Windows 10 11480 14
Oracle JDeveloper 35 14
Oracle Coherence 19 12
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express 102 12
Oracle ADF - Oracle Application Development Framework 14 10
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 207 10
Oracle Exalogic 66 10
Oeacle SOA Suite - Oracle SOA Cloud 49 10
Oracle VM VirtualBox - Oracle VM Manager 100 8
Oracle E-Business Suite - OEBS 542 8
Orecle Exadata Database Machine X 96 8
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 108 8
Apache Tomcat - Веб-сервер и контейнер сервлетов 87 7
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 55 7
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud 201 7
Microsoft SQL Server 1414 7
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company 242 6
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 84 6
Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 81 6
Intel x86 - архитектура процессора 1372 6
Apache NetBeans IDE - NetBeans Integrated Development Environment 48 6
Red Hat WildFly - ранее JBoss Application Server - JBoss AS 106 6
Oracle Database Server 61 6
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 1446 6
PHP - Язык программирования 425 6
Oracle GlassFish Server Open Source Edition 24 5
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 259 5
Oracle Identity Management 37 5
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 493 5
Oracle PeopleSoft 372 5
Oracle Siebel CRM 207 5
IBM DB2 339 4
Oracle - Sun Solaris OS 153 4
Kurian Thomas - Куриан Томас 45 4
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 290 3
Лановенко Валерий 45 3
Белокрылов Александр 24 2
Катрич Алексей 42 1
Сенкевич Виктор 30 1
Гребнев Егор 41 1
Юргелас Мария 41 1
Демидов Михаил 132 1
Попович Алексей 4 1
Якимчук Сергей 28 1
Хомич Игорь 30 1
Кузин Вадим 34 1
Кулахметов Борис 10 1
Курьянов Сергей 162 1
Романов Дмитрий 61 1
Степанов Антон 57 1
Зеленюк Александр 2 1
Погодаев Александр 7 1
Ковалевский Анатолий 8 1
Лившиц Виктория 3 1
Годунов Андрей 7 1
Френкель Лев 48 1
Григоров Михаил 4 1
Гнездилов Андрей 17 1
Volpe Ken - Вольпе Кен 6 1
Ермилов Сергей 6 1
Машков Илья 6 1
Борискин Александр 2 1
Аксенова Юлия 8 1
Полевой Василий 14 1
Гаврилов Роман 5 1
Горная Марина 9 1
Житнюк Павел 31 1
Кругляков Роман 43 1
Драчев Никита 10 1
Колесняк Сергей 6 1
Коптелов Андрей 83 1
Кирюхин Дмитрий 78 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 1
Россия - Российская федерация - РФ 107083 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12474 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45559 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33509 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11623 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13500 3
США - Калифорния - Сан-Франциско 1344 3
Украина 6137 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12316 2
Европа 11700 2
Франция - Французская Республика 5587 2
Германия - Федеративная Республика 8714 2
Австралия - Австралийский Союз 2769 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1232 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1718 2
Россия - ЦФО - Московская область - Домодедово 11 1
Казахстан - Республика 4445 1
Япония 9922 1
Беларусь - Белоруссия 3489 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1195 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13340 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 987 1
Португалия - Португальская Республика 777 1
Испания - Королевство 2873 1
Россия - ПФО - Самарская область 923 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 77 1
Мозамбик - Республика 18 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 161 1
Новая Зеландия 621 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищи 121 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 256 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 359 1
Россия - УФО - Тюменская область 829 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 946 1
Канада 3248 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1895 1
Россия - СФО - Новосибирск 3250 1
Россия - ПФО - Казань 2047 1
Исландия 208 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 60 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 16183 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11346 8
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2599 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 934 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1627 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2139 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 7018 2
Инвестиции венчурные 682 1
Страхование - Страховое дело 1639 1
АРНУ - Автоматизированные регистры налогового учета 15 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление- Госсектор 12538 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1780 1
Русский язык 4844 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 16142 1
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 16 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1570 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 94 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 731 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 934 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 339 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3968 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1637 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
WSJ - The Wall Street Journal 1224 2
ZDnet 584 1
Vnunet 225 1
Silicon.com 354 1
ComputerWorld 139 1
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 1
MacWorld 136 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3361 2
Gartner 3300 2
Fortune Global 500 280 2
Gartner - AMR Research 48 1
Oracle Academy 8 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 39 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 1
Oracle OpenWorld 65 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 564 1
Oracle Modern Cloud Day 8 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180094, в очереди разбора - 977295.
Создано именных указателей - 73765.
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