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Oracle WebLogic Suite Oracle WebLogic Application Server BEA WebLogic Server BEA WebLogic Enterprise Platform

СОБЫТИЯ

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02.09.2024 Старая уязвимость в Oracle WebLogic позволяет установить в него криптомайнер

бербезопасности США (CISA) предписал госучреждениям до 24 июня установить обновления на инсталляции Oracle WebLogic Server для устранения высокоопасной уязвимости. Её уже активно эксплуатируют,
05.11.2020 Серверам приложений Oracle грозит опасность уровня 9,8 балла из 10 возможных

ать киберзлоумышленники. Речь идет о баге CVE-2020-14750, затрагивающем множественные версии Oracle WebLogic Server — платформы для разработки, развертывания и запуска корпоративных приложений,
07.08.2020 Positive Technologies помогла Oracle устранить уязвимость в серверах приложений WebLogic

Эксперт Positive Technologies Арсений Шароглазов обнаружил уязвимость в серверах приложений Oracle WebLogic Server. С помощью доступного из интернета сервисного URL-адреса злоумышленники могут
14.08.2015 Платформа FXL от FlexSoft поддерживает новейшие технологии Oracle

Компания FlexSoft перевела платформу FXL на новейшие версии технологий корпорации Oracle: Oracle WebLogic Server 12c, Oracle Application Development Framework 12c, Oracle Database 12c
25.06.2013 Microsoft пополнила Windows Azure решениями Oracle

Windows Azure, получат полноценный доступ к решениям Oracle, включая Java, Oracle Database и Oracle WebLogic. Недавно Microsoft предложила клиентам Windows Azure собственные приложения, включая
28.08.2012 Oracle обновила средства разработки Enterprise Pack for Eclipse

S для разработчиков, создающих стеки безопасности сервисов для Oracle Web Services Manager и Oracle WebLogic Server. В целом Oracle Enterprise Pack for Eclipse, входящий в состав семейства Orac
02.12.2011 Oracle WebLogic Server 12c поступил в продажу

Корпорация Oracle сообщила о выпуске Oracle WebLogic Server 12c — новой версии сервера приложений для традиционных систем, оптимизированн
11.01.2011 Oracle оптимизирует системы Sun Blade для «облачных» и виртуализованных сред

и сетевых модулей, а также типовой архитектурой Oracle VM blade cluster и оптимизированным решением Oracle WebLogic Suite от Oracle. «Мы продолжаем расширять наше продуктовое портфолио кластерн
21.12.2010 В банке «Траст» внедрена промышленная платформа WebLogic Server

ьство Oracle сообщило о том, что банковские системы НБ «Траст» переведены на промышленную платформу Oracle WebLogic Server. По информации Oracle, WebLogic Server является ядром связующего прогр
27.08.2010 Новая версия Oracle Enterprise Pack for Eclipse 11g ускоряет разработку Java-приложений

поддержка других компонентов комплекса Oracle Fusion Middleware, включая функции администрирования Oracle WebLogic Server, а также Oracle GlassFish Server и Oracle Coherence. Кроме того, новая
21.10.2009 Oracle анонсировала новые версии инструментов разработки приложений на базе Java, SOA и Web 2.0

е к выпуску новые версии Oracle JDeveloper 11g, Oracle Application Development Framework (ADF) 11g, Oracle WebLogic Suite 11g, Oracle SOA Suite 11g и Oracle WebCenter Suite 11g, являющиеся комп
25.09.2009 Oracle представила в России новое поколение Oracle Fusion Middleware 11g

аняли 1,4 млн часов. Ядром инноваций стали принципиально обновленные комлексы Oracle SOA Suite 11g, Oracle WebLogic Suite 11g, Oracle WebCenter Suite 11g и Oracle Identity Management 11g. Реали
14.09.2009 Oracle представит Oracle Fusion Middleware 11g в Москве

жений и инструментов разработки до средств взаимодействия пользователей и управления контентом поколения Enterprise 2.0. Ядром инноваций стали принципиально обновленные комлексы Oracle SOA Suite 11g, Oracle WebLogic Suite 11g, Oracle WebCenter Suite 11g и Oracle Identity Management 11g. Этим направлениям будут посвящены ключевые выступления конференции. Представить новинки наиболее всеобъем
07.07.2009 Вышел Oracle WebLogic Suite 11g

Корпорация Oracle анонсировала выпуск комплекса Oracle WebLogic Suite 11g, входящего в состав семейства связующего программного обеспечения нового п
23.04.2009 Oracle покупает Sun. Что будет с рынком?

аналогичных Sun программных продуктов (например, СУБД Oracle 11g и связующая программная платформа WebLogic). Пересекались интересы Oracle и Sun только в одном направлении – технология Java, п
18.09.2008 Анонсирован выпуск Oracle WebLogic Server 10g R3

ва Oracle Fusion Middleware и планы по интеграции продуктов BEA, выпустила сервер приложений Oracle WebLogic Server 10g R3. Oracle WebLogic Server 10g R3 является одним из первых продукт
30.05.2007 BEA Systems ускорит Java

шают проблему, сообщает Regdeveloper.co.uk. Первый - это движок приложений, настроенный на работу с Weblogic Event Server - облегчённой версией сервера приложений. Второй -WebLogic Real

17.04.2007 BEA выпустила WebLogic Portal 10

BEA, разработчик ПО для корпоративных инфраструктур, представила BEA WebLogic Portal 10, в который вошли возможности Web 2.0. В портал добавлены функционал AJ
31.05.2006 СА объявила о выпуске Introscope 7

иложения и платформы SOA: IBM WebSphere, включая WebSphere Portal и WebSphere Business Integration; BEA WebLogic, включая WebLogic Portal и WebLogic Integration; SAP NetWeaver, включая SAP Ente
20.04.2006 ColdFusion будет работать на WebLogic Server

ла программу BlueDragon от New Atlanta, которая позволит ColdFusion работать на серверной платформе WebLogic Server. Специальная версия программы, «BlueDragon, BEA WebLogic Edition», под
09.02.2006 Symantec: новый продукт для управления приложениями

нительные возможности: Новые инструменты Portal Server Management для IBM WebSphere Portal Server и BEA WebLogic Portal Server, которые регулярно или по требованию отображают данные о производи
23.03.2004 BEA предложит недорогие инструменты J2EE для WebLogic

яет недорогую версию своей среды разработки небольших J2EE-приложений для своего сервера приложений WebLogic. WebLogic Workshop Professional Edition, которая будет стоить $995, включает

17.03.2004 ReportingEngines выпустил набор Java-инструментов для составления отчетов в BEA WebLogic Workshop

четов для различных типов проектов. Разработчики смогут составлять отчеты, не покидая окружения BEA WebLogic Workshop. 8.1, и отправлять готовые отчеты прямо на сервер или портал BEA WebLogi
23.12.2003 BEA и Compuware объединили усилия на благо Java-разработчиков

силия для облегчения разработки Java-приложений, интегрировав среду разработки Compuware OptimalJ в BEA WebLogic Workshop 8.1. Это позволит обеспечить среду управления моделями, которая предост
24.10.2003 BEA Systems откроет представительство в России

EA Systems. Темой данного мероприятия стали информационные решения, построенные на основе платформы BEA WebLogic Enterprise Platform. Конференция собрала ИТ-директоров крупных предприятий и хол
15.07.2003 Intel: дебют Prestonia с удвоенным кэшем

ш-памяти 2 уровня, 2 ГБ оперативной памяти (под управлением ОС Windows 2000 Advanced Server (SP3) и BEA WebLogic JRockit 32-bit JVM, Build 1.4.1-300903-win-ia32) показал производительность SPEC
29.04.2003 BEA объединяет усилия с Siebel и IBM

Корпорация BEA Systems аннонсировала решение BEA WebLogic Integration 8.1, использующее реализацию среды Business Process Execution Language f
12.03.2003 BEA WebLogic Server 7.0 – теперь и для систем HP на базе Itanium 2

Компании HP и BEA Systems объявили о выпуске версии продукта BEA WebLogic Server 7.0 для аппаратной платформы HP на базе процессоров Itanium 2. Совместными ус
09.01.2003 Macromedia ColdFusion MX переходит на платформу J2EE

риложений J2EE, а также о новой поддержке для платформы Mac OS X. Компания выпустила версии для BEA WebLogic Server от BEA Systems, WebSphere 5 от IBM и SunONE Application Server 7 от Sun Micro
20.09.2002 BEA: виртуальная Java-машина для Windows и Linux

мпании преимущество на указанных ОС, так же как и в других областях. Например, расширится рынок для WebLogic - одного из самых распространенных серверов приложений. Сейчас BEA WebLogic J
04.04.2002 BEA Systems представила портал и набор сервисов для разработчиков

ма позволит расширить сообщество разработчиков приложений, использующих в качестве основы платформу BEA WebLogic Enterprise Platform. В рамках программы dev2dev организован портал, предоставляю
28.03.2002 BEA Systems проведет первую в России конференцию по интеграции функциональных систем крупного предприятия

Systems - Sun Microsystems и Accenture. Платформа BEA WebLogic Enterprise Platform включает в себя: BEA WebLogic Server - лидирующий на мировом рынке Java-сервер приложений; BEA WebLogic Integr
28.02.2002 BEA Systems представила "Visual Basic для Java" - WebLogic Workshop

желание повторить успех своего главного конкурнета, представив универсальный инструментарий для разработки веб-сервисов, изначально заявленный под названием Cajun, однако позднее получивший название WebLogic Workshop. Корпорация заявляет, что при помощи нового решения гораздо большее число разработчиков проявят интерес к Java, как к языку программирования и, соответственно, смогут легко ис
03.12.2001 "ЛАНИТ" и BEA объявили о стратегическом партнерстве

ЛАНИТ" на курсах, авторизованных ВЕА Systems. Платформа BEA включает в себя: сервер приложений BEA Weblogic Server; компонент BEA Weblogic Integration, решающий задачи управления бизнес
25.07.2001 BEA и Intel создали альянс для продвижения платформы Bea Weblogic на базе архитектуры Intel Itanium

тронного бизнеса, объявили о начале совместной работы над оптимизацией программного обеспечения BEA WebLogic для семейства процессоров Intel Itanium и платформы IA-32. Основная задача нового ал
05.06.2001 BEA представит новый сервер приложений WebLogic Server 6.1

Производитель программного обеспечения для бизнеса, компания BEA Systems, в понедельник анонсировала выпуск новой версии сервера приложений - WebLogic Server 6.1. Сервер является частью корпоративной системы, и служит в качестве базы для создания приложений большими компаниями. Представление сервера состоится на конференции JavaOne в
05.05.1999 BEA выпустила версию сервера приложений WebLogic Server 4.0

Компания BEA Systems выпустила обновленную версию своего сервера приложений WebLogic, добавив в него ряд функций ориентированных на занятие электронной коммерцией и позв
13.04.1999 Hewlett-Packard и BEA Systems начали сотрудничество по разработке комплексных корпоративных систем в Интернет

ems объявили о разработке интегрированной системы на базе продуктов HP Praesidium VirtualVault, BEA WebLogic Server и BEA TUXEDO. Система является комплексным решением для построения корпоратив

Публикаций - 215, упоминаний - 380

Oracle WebLogic Suite и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7074 127
IBM - International Business Machines Corp 9699 36
Oracle - BEA Systems 162 35
Microsoft Corporation 25775 32
SAP SE 5601 17
Oracle Siebel Systems 519 13
HP Inc. 5883 12
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 11
Intel Corporation 12811 11
HP - Hewlett-Packard 3662 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 8
Red Hat 1378 8
Ростелеком 10948 7
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 6
Diasoft - Диасофт 1144 6
ФОРС - Центр разработки 703 6
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 5
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 5
Cisco Systems 5372 5
9594 5
Check Point Software Technologies 829 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
OpenText - Micro Focus - Novell 880 5
AltaVista Search Engine 202 4
Adobe Macromedia 219 4
Открытые технологии 732 4
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 4
Broadcom - VMware 2610 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
Dell EMC 5180 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 141 4
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 4
Axiom JDK - Аксиом АО - ранее Bellsoft - БеллСофт 54 4
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 4
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 4
Verisign 362 4
Google LLC 12690 3
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 181 3
Apple Inc 13156 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Газпром ПАО 1493 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Альфа-Банк 1979 3
ВТБ - ВТБ24 671 3
Intel Capital 148 2
Петербургская Биржа - Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ранее СПбМТСБ 24 2
Honda Motor Company - HND 240 2
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 2
Россети Ленэнерго 1699 2
ГУМ ТД - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 65 2
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 97 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Русский Стиль 45 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 2
L’Oreal 58 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 72 1
Банк24.ру 72 1
Пробизнесбанк АКБ 135 1
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 1
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 58 1
Intouch Insurance - Интач Страхование 34 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 1
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 1
НБС - Национальный банк Сбережений 6 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 1
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии - NatWest - Ulster Bank 69 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 1
Пойдём! - Первый Добрый Банк 7 1
НТЦ ЦК АНО - Национальный технологический центр цифровой криптографии 27 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Институт Генплана Москвы ГАУ 13 1
Cbonds Group - Сбондс.Ру 11 1
Алексо 4 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Федеральное казначейство России 1949 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 2
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 93 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 2
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Eclipse Foundation 26 1
WS-Federation - Web Services Federation 6 1
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 122
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 78
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 63
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 52
Сервер приложений - Application server 357 42
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 37
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 31
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 30
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 30
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 25
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 23
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 22
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 22
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 21
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 19
Middleware - AIM - Application Infrastructure and Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 195 19
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 17
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 17
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 16
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 16
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 16
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 16
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 16
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 16
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 15
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей - EIDE - Enhanced IDE 372 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 14
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 14
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 13
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 13
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 13
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 13
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 12
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 831 11
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 11
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 11
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 11
Oracle Java - язык программирования 3469 87
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 70
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 69
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 60
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 238 44
Linux OS 11533 36
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 155 31
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 31
Microsoft Windows 16882 29
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 145 27
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 120 22
Oeacle SOA Suite - Oracle SOA Cloud 60 21
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 131 20
Oracle ADF - Oracle Application Development Framework - Oracle TopLink ADF - Oracle TopLink Application Development Framework 31 20
Axiom JDK - LiberCat 67 18
Oracle JDeveloper 44 18
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 18
Oracle Java Development Kit - JDK 207 18
Oracle Java EE EJB - Enterprise JavaBeans 89 16
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java - Oracle Java SDK 168 16
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 15
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 228 14
Axiom JDK СЗИ 175 14
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux - Oracle Autonomous Linux Oracle Unbreakable Linux - Oracle Unbreakable Enterprise Kernel - Oracle Public Yum Server 177 13
Oracle Coherence - Oracle Tangosol Coherence Data Grid 20 13
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 13
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 154 13
Oracle Identity Governance - Oracle Identity and Access Management Suite - Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service - Oracle Waveset - Oracle ESSO - Oracle Enterprise Single Sign-On - Oracle Adaptive Intelligent Applications -  Oracle Identity SOC 102 12
Oracle PeopleSoft 426 12
Oracle VM VirtualBox - Oracle VM Manager - Oracle VM Templates - Oracle VM blade cluster 129 12
Oracle Fusion ERP 68 12
Oracle Exalogic 73 11
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 239 11
Oracle WebCenter Suite 39 10
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 10
Intel x86 - архитектура процессора 2151 10
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 10
OpenJDK - Open Java Development Kit 124 10
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 10
Oracle AS - Oracle Application Server 94 9
Кузнецов Александр 162 9
Kurian Thomas - Куриан Томас 46 6
Farrell Ted - Фаррел Тед 8 5
Кузовкин Алексей 155 4
Sarwal Richard - Сарвал Ричард 8 4
Лановенко Валерий 46 3
Fowler John - Фаулер Джон 22 3
Зайцев Михаил 345 3
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 3
Дергунова Ольга 120 3
Катьянов Юрий 3 2
Pawlik Greg - Павлик Грег 4 2
Борискин Александр 12 2
Коротков Андрей 87 2
Кудрявцев Алексей 40 2
Тамбовский Андрей 19 2
Шевченко Андрей 18 2
Mentzer Eric - Ментцер Эрик 6 2
Карпов Роман 80 2
Rizvi Hasan - Ризви Хасан 18 2
Leglise Claude - Леглиз Клод 4 2
Davies John - Дэвис Джон 16 2
Fister Michael - Фистер Майкл 4 2
Chase Steve - Чейз Стив 28 2
Sunlin Chou - Чу Сунлин 13 2
Гребенщиков Дмитрий 39 2
Белокрылов Александр 27 2
Урбанский Владимир 36 1
Романов Дмитрий 69 1
Назипов Дмитрий 86 1
Подкопаев Олег 30 1
Гагарин Юрий 98 1
Курьянов Сергей 162 1
Попова Мария 141 1
Арсентьев Илья 15 1
Coekaerts Wim - Кукаертс Вим 22 1
Ершова Элеонора 67 1
Кулахметов Борис 10 1
Кузин Вадим 38 1
Анфиногентов Василий 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 65
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 9
Европа 24964 7
Германия - Федеративная Республика 13221 5
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 5
Казахстан - Республика 6048 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Франция - Французская Республика 8177 3
Украина 7928 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Великобритания - Лондон 2432 2
Испания - Королевство 3840 2
Мозамбик - Республика 52 1
Мировой океан - World Ocean 528 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 238 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 1
Великобритания - Остров Мэн 82 1
Россия - ЦФО - Московская область - Домодедовский район - Домодедово 47 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 141 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Россия - ПФО - Самарская область - Жигулевск 26 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Япония 13807 1
Исландия 255 1
Сингапур - Республика 1953 1
Америка - Американский регион 2206 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 1
Канада 5082 1
Израиль 2856 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 44
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 25
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 22
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 21
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 16
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 12
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 11
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 6
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 4
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 3
Энергетика - Energy - Energetically 5855 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 3
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Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 3
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Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 6
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Hacker News 92 1
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CRN 50 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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