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Oracle WebLogic Suite Oracle WebLogic Application Server BEA WebLogic Server BEA WebLogic Enterprise Platform
СОБЫТИЯ
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|02.09.2024
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Старая уязвимость в Oracle WebLogic позволяет установить в него криптомайнер
бербезопасности США (CISA) предписал госучреждениям до 24 июня установить обновления на инсталляции Oracle WebLogic Server для устранения высокоопасной уязвимости. Её уже активно эксплуатируют,
|05.11.2020
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Серверам приложений Oracle грозит опасность уровня 9,8 балла из 10 возможных
ать киберзлоумышленники. Речь идет о баге CVE-2020-14750, затрагивающем множественные версии Oracle WebLogic Server — платформы для разработки, развертывания и запуска корпоративных приложений,
|07.08.2020
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Positive Technologies помогла Oracle устранить уязвимость в серверах приложений WebLogic
Эксперт Positive Technologies Арсений Шароглазов обнаружил уязвимость в серверах приложений Oracle WebLogic Server. С помощью доступного из интернета сервисного URL-адреса злоумышленники могут
|14.08.2015
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Платформа FXL от FlexSoft поддерживает новейшие технологии Oracle
Компания FlexSoft перевела платформу FXL на новейшие версии технологий корпорации Oracle: Oracle WebLogic Server 12c, Oracle Application Development Framework 12c, Oracle Database 12c
|25.06.2013
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Microsoft пополнила Windows Azure решениями Oracle
Windows Azure, получат полноценный доступ к решениям Oracle, включая Java, Oracle Database и Oracle WebLogic. Недавно Microsoft предложила клиентам Windows Azure собственные приложения, включая
|28.08.2012
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Oracle обновила средства разработки Enterprise Pack for Eclipse
S для разработчиков, создающих стеки безопасности сервисов для Oracle Web Services Manager и Oracle WebLogic Server. В целом Oracle Enterprise Pack for Eclipse, входящий в состав семейства Orac
|02.12.2011
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Oracle WebLogic Server 12c поступил в продажу
Корпорация Oracle сообщила о выпуске Oracle WebLogic Server 12c — новой версии сервера приложений для традиционных систем, оптимизированн
|11.01.2011
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Oracle оптимизирует системы Sun Blade для «облачных» и виртуализованных сред
и сетевых модулей, а также типовой архитектурой Oracle VM blade cluster и оптимизированным решением Oracle WebLogic Suite от Oracle. «Мы продолжаем расширять наше продуктовое портфолио кластерн
|21.12.2010
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В банке «Траст» внедрена промышленная платформа WebLogic Server
ьство Oracle сообщило о том, что банковские системы НБ «Траст» переведены на промышленную платформу Oracle WebLogic Server. По информации Oracle, WebLogic Server является ядром связующего прогр
|27.08.2010
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Новая версия Oracle Enterprise Pack for Eclipse 11g ускоряет разработку Java-приложений
поддержка других компонентов комплекса Oracle Fusion Middleware, включая функции администрирования Oracle WebLogic Server, а также Oracle GlassFish Server и Oracle Coherence. Кроме того, новая
|21.10.2009
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Oracle анонсировала новые версии инструментов разработки приложений на базе Java, SOA и Web 2.0
е к выпуску новые версии Oracle JDeveloper 11g, Oracle Application Development Framework (ADF) 11g, Oracle WebLogic Suite 11g, Oracle SOA Suite 11g и Oracle WebCenter Suite 11g, являющиеся комп
|25.09.2009
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Oracle представила в России новое поколение Oracle Fusion Middleware 11g
аняли 1,4 млн часов. Ядром инноваций стали принципиально обновленные комлексы Oracle SOA Suite 11g, Oracle WebLogic Suite 11g, Oracle WebCenter Suite 11g и Oracle Identity Management 11g. Реали
|14.09.2009
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Oracle представит Oracle Fusion Middleware 11g в Москве
жений и инструментов разработки до средств взаимодействия пользователей и управления контентом поколения Enterprise 2.0. Ядром инноваций стали принципиально обновленные комлексы Oracle SOA Suite 11g, Oracle WebLogic Suite 11g, Oracle WebCenter Suite 11g и Oracle Identity Management 11g. Этим направлениям будут посвящены ключевые выступления конференции. Представить новинки наиболее всеобъем
|07.07.2009
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Вышел Oracle WebLogic Suite 11g
Корпорация Oracle анонсировала выпуск комплекса Oracle WebLogic Suite 11g, входящего в состав семейства связующего программного обеспечения нового п
|23.04.2009
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Oracle покупает Sun. Что будет с рынком?
аналогичных Sun программных продуктов (например, СУБД Oracle 11g и связующая программная платформа WebLogic). Пересекались интересы Oracle и Sun только в одном направлении – технология Java, п
|18.09.2008
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Анонсирован выпуск Oracle WebLogic Server 10g R3
ва Oracle Fusion Middleware и планы по интеграции продуктов BEA, выпустила сервер приложений Oracle WebLogic Server 10g R3. Oracle WebLogic Server 10g R3 является одним из первых продукт
|30.05.2007
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BEA Systems ускорит Java
шают проблему, сообщает Regdeveloper.co.uk. Первый - это движок приложений, настроенный на работу с Weblogic Event Server - облегчённой версией сервера приложений. Второй -WebLogic Real
|17.04.2007
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BEA выпустила WebLogic Portal 10
BEA, разработчик ПО для корпоративных инфраструктур, представила BEA WebLogic Portal 10, в который вошли возможности Web 2.0. В портал добавлены функционал AJ
|31.05.2006
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СА объявила о выпуске Introscope 7
иложения и платформы SOA: IBM WebSphere, включая WebSphere Portal и WebSphere Business Integration; BEA WebLogic, включая WebLogic Portal и WebLogic Integration; SAP NetWeaver, включая SAP Ente
|20.04.2006
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ColdFusion будет работать на WebLogic Server
ла программу BlueDragon от New Atlanta, которая позволит ColdFusion работать на серверной платформе WebLogic Server. Специальная версия программы, «BlueDragon, BEA WebLogic Edition», под
|09.02.2006
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Symantec: новый продукт для управления приложениями
нительные возможности: Новые инструменты Portal Server Management для IBM WebSphere Portal Server и BEA WebLogic Portal Server, которые регулярно или по требованию отображают данные о производи
|23.03.2004
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BEA предложит недорогие инструменты J2EE для WebLogic
яет недорогую версию своей среды разработки небольших J2EE-приложений для своего сервера приложений WebLogic. WebLogic Workshop Professional Edition, которая будет стоить $995, включает
|17.03.2004
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ReportingEngines выпустил набор Java-инструментов для составления отчетов в BEA WebLogic Workshop
четов для различных типов проектов. Разработчики смогут составлять отчеты, не покидая окружения BEA WebLogic Workshop. 8.1, и отправлять готовые отчеты прямо на сервер или портал BEA WebLogi
|23.12.2003
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BEA и Compuware объединили усилия на благо Java-разработчиков
силия для облегчения разработки Java-приложений, интегрировав среду разработки Compuware OptimalJ в BEA WebLogic Workshop 8.1. Это позволит обеспечить среду управления моделями, которая предост
|24.10.2003
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BEA Systems откроет представительство в России
EA Systems. Темой данного мероприятия стали информационные решения, построенные на основе платформы BEA WebLogic Enterprise Platform. Конференция собрала ИТ-директоров крупных предприятий и хол
|15.07.2003
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Intel: дебют Prestonia с удвоенным кэшем
ш-памяти 2 уровня, 2 ГБ оперативной памяти (под управлением ОС Windows 2000 Advanced Server (SP3) и BEA WebLogic JRockit 32-bit JVM, Build 1.4.1-300903-win-ia32) показал производительность SPEC
|29.04.2003
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BEA объединяет усилия с Siebel и IBM
Корпорация BEA Systems аннонсировала решение BEA WebLogic Integration 8.1, использующее реализацию среды Business Process Execution Language f
|12.03.2003
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BEA WebLogic Server 7.0 – теперь и для систем HP на базе Itanium 2
Компании HP и BEA Systems объявили о выпуске версии продукта BEA WebLogic Server 7.0 для аппаратной платформы HP на базе процессоров Itanium 2. Совместными ус
|09.01.2003
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Macromedia ColdFusion MX переходит на платформу J2EE
риложений J2EE, а также о новой поддержке для платформы Mac OS X. Компания выпустила версии для BEA WebLogic Server от BEA Systems, WebSphere 5 от IBM и SunONE Application Server 7 от Sun Micro
|20.09.2002
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BEA: виртуальная Java-машина для Windows и Linux
мпании преимущество на указанных ОС, так же как и в других областях. Например, расширится рынок для WebLogic - одного из самых распространенных серверов приложений. Сейчас BEA WebLogic J
|04.04.2002
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BEA Systems представила портал и набор сервисов для разработчиков
ма позволит расширить сообщество разработчиков приложений, использующих в качестве основы платформу BEA WebLogic Enterprise Platform. В рамках программы dev2dev организован портал, предоставляю
|28.03.2002
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BEA Systems проведет первую в России конференцию по интеграции функциональных систем крупного предприятия
Systems - Sun Microsystems и Accenture. Платформа BEA WebLogic Enterprise Platform включает в себя: BEA WebLogic Server - лидирующий на мировом рынке Java-сервер приложений; BEA WebLogic Integr
|28.02.2002
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BEA Systems представила "Visual Basic для Java" - WebLogic Workshop
желание повторить успех своего главного конкурнета, представив универсальный инструментарий для разработки веб-сервисов, изначально заявленный под названием Cajun, однако позднее получивший название WebLogic Workshop. Корпорация заявляет, что при помощи нового решения гораздо большее число разработчиков проявят интерес к Java, как к языку программирования и, соответственно, смогут легко ис
|03.12.2001
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"ЛАНИТ" и BEA объявили о стратегическом партнерстве
ЛАНИТ" на курсах, авторизованных ВЕА Systems. Платформа BEA включает в себя: сервер приложений BEA Weblogic Server; компонент BEA Weblogic Integration, решающий задачи управления бизнес
|25.07.2001
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BEA и Intel создали альянс для продвижения платформы Bea Weblogic на базе архитектуры Intel Itanium
тронного бизнеса, объявили о начале совместной работы над оптимизацией программного обеспечения BEA WebLogic для семейства процессоров Intel Itanium и платформы IA-32. Основная задача нового ал
|05.06.2001
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BEA представит новый сервер приложений WebLogic Server 6.1
Производитель программного обеспечения для бизнеса, компания BEA Systems, в понедельник анонсировала выпуск новой версии сервера приложений - WebLogic Server 6.1. Сервер является частью корпоративной системы, и служит в качестве базы для создания приложений большими компаниями. Представление сервера состоится на конференции JavaOne в
|05.05.1999
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BEA выпустила версию сервера приложений WebLogic Server 4.0
Компания BEA Systems выпустила обновленную версию своего сервера приложений WebLogic, добавив в него ряд функций ориентированных на занятие электронной коммерцией и позв
|13.04.1999
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Hewlett-Packard и BEA Systems начали сотрудничество по разработке комплексных корпоративных систем в Интернет
ems объявили о разработке интегрированной системы на базе продуктов HP Praesidium VirtualVault, BEA WebLogic Server и BEA TUXEDO. Система является комплексным решением для построения корпоратив
Oracle WebLogic Suite и организации, системы, технологии, персоны:
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 6
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|Мобильные системы 118 2
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
|Hacker News 92 1
|Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
|CRN 50 1
|ComputerWorld 144 1
|Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
|MacWorld 134 1
|SecurityLab - Секьюрити лаб 243 1
|Silicon 494 1
|Vnunet 224 1
|Silicon.com 364 1
|VNUNet.com 214 1
|allNetDevices 160 1
|O'Reilly Media - O'Reilly & Associates 36 1
|TechnologyAdvice - eWeek 230 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
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|The Register - The Register Hardware 1784 1
|Bloomberg 1627 1
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|BleepingComputer - Издание 458 1
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