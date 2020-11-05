Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Oracle WebLogic Suite Oracle WebLogic Application Server BEA WebLogic Server BEA WebLogic Enterprise Platform
Публикаций - 188, упоминаний - 358
Oracle WebLogic Suite упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Kurian Thomas - Куриан Томас 45 4
|Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 290 3
|Лановенко Валерий 45 3
|Белокрылов Александр 24 2
|Катрич Алексей 42 1
|Сенкевич Виктор 30 1
|Гребнев Егор 41 1
|Юргелас Мария 41 1
|Демидов Михаил 132 1
|Попович Алексей 4 1
|Якимчук Сергей 28 1
|Хомич Игорь 30 1
|Кузин Вадим 34 1
|Кулахметов Борис 10 1
|Курьянов Сергей 162 1
|Романов Дмитрий 61 1
|Степанов Антон 57 1
|Зеленюк Александр 2 1
|Погодаев Александр 7 1
|Ковалевский Анатолий 8 1
|Лившиц Виктория 3 1
|Годунов Андрей 7 1
|Френкель Лев 48 1
|Григоров Михаил 4 1
|Гнездилов Андрей 17 1
|Volpe Ken - Вольпе Кен 6 1
|Ермилов Сергей 6 1
|Машков Илья 6 1
|Борискин Александр 2 1
|Аксенова Юлия 8 1
|Полевой Василий 14 1
|Гаврилов Роман 5 1
|Горная Марина 9 1
|Житнюк Павел 31 1
|Кругляков Роман 43 1
|Драчев Никита 10 1
|Колесняк Сергей 6 1
|Коптелов Андрей 83 1
|Кирюхин Дмитрий 78 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
|WSJ - The Wall Street Journal 1224 2
|ZDnet 584 1
|Vnunet 225 1
|Silicon.com 354 1
|ComputerWorld 139 1
|Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 1
|MacWorld 136 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3361 2
|Gartner 3300 2
|Fortune Global 500 280 2
|Gartner - AMR Research 48 1
|Oracle Academy 8 1
|Ланит Сетевая академия - учебный центр 39 1
|CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180094, в очереди разбора - 977295.
Создано именных указателей - 73765.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1180094, в очереди разбора - 977295.
Создано именных указателей - 73765.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru