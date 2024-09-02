Старая уязвимость в Oracle WebLogic позволяет установить в него криптомайнер бербезопасности США (CISA) предписал госучреждениям до 24 июня установить обновления на инсталляции Oracle WebLogic Server для устранения высокоопасной уязвимости. Её уже активно эксплуатируют,

Серверам приложений Oracle грозит опасность уровня 9,8 балла из 10 возможных ать киберзлоумышленники. Речь идет о баге CVE-2020-14750, затрагивающем множественные версии Oracle WebLogic Server — платформы для разработки, развертывания и запуска корпоративных приложений,

Positive Technologies помогла Oracle устранить уязвимость в серверах приложений WebLogic Эксперт Positive Technologies Арсений Шароглазов обнаружил уязвимость в серверах приложений Oracle WebLogic Server. С помощью доступного из интернета сервисного URL-адреса злоумышленники могут

Платформа FXL от FlexSoft поддерживает новейшие технологии Oracle Компания FlexSoft перевела платформу FXL на новейшие версии технологий корпорации Oracle: Oracle WebLogic Server 12c, Oracle Application Development Framework 12c, Oracle Database 12c

Microsoft пополнила Windows Azure решениями Oracle Windows Azure, получат полноценный доступ к решениям Oracle, включая Java, Oracle Database и Oracle WebLogic. Недавно Microsoft предложила клиентам Windows Azure собственные приложения, включая

Oracle обновила средства разработки Enterprise Pack for Eclipse S для разработчиков, создающих стеки безопасности сервисов для Oracle Web Services Manager и Oracle WebLogic Server. В целом Oracle Enterprise Pack for Eclipse, входящий в состав семейства Orac

Oracle WebLogic Server 12c поступил в продажу Корпорация Oracle сообщила о выпуске Oracle WebLogic Server 12c — новой версии сервера приложений для традиционных систем, оптимизированн

Oracle оптимизирует системы Sun Blade для «облачных» и виртуализованных сред и сетевых модулей, а также типовой архитектурой Oracle VM blade cluster и оптимизированным решением Oracle WebLogic Suite от Oracle. «Мы продолжаем расширять наше продуктовое портфолио кластерн

В банке «Траст» внедрена промышленная платформа WebLogic Server ьство Oracle сообщило о том, что банковские системы НБ «Траст» переведены на промышленную платформу Oracle WebLogic Server. По информации Oracle, WebLogic Server является ядром связующего прогр

Новая версия Oracle Enterprise Pack for Eclipse 11g ускоряет разработку Java-приложений поддержка других компонентов комплекса Oracle Fusion Middleware, включая функции администрирования Oracle WebLogic Server, а также Oracle GlassFish Server и Oracle Coherence. Кроме того, новая

Oracle анонсировала новые версии инструментов разработки приложений на базе Java, SOA и Web 2.0 е к выпуску новые версии Oracle JDeveloper 11g, Oracle Application Development Framework (ADF) 11g, Oracle WebLogic Suite 11g, Oracle SOA Suite 11g и Oracle WebCenter Suite 11g, являющиеся комп

Oracle представила в России новое поколение Oracle Fusion Middleware 11g аняли 1,4 млн часов. Ядром инноваций стали принципиально обновленные комлексы Oracle SOA Suite 11g, Oracle WebLogic Suite 11g, Oracle WebCenter Suite 11g и Oracle Identity Management 11g. Реали

Oracle представит Oracle Fusion Middleware 11g в Москве жений и инструментов разработки до средств взаимодействия пользователей и управления контентом поколения Enterprise 2.0. Ядром инноваций стали принципиально обновленные комлексы Oracle SOA Suite 11g, Oracle WebLogic Suite 11g, Oracle WebCenter Suite 11g и Oracle Identity Management 11g. Этим направлениям будут посвящены ключевые выступления конференции. Представить новинки наиболее всеобъем

Вышел Oracle WebLogic Suite 11g Корпорация Oracle анонсировала выпуск комплекса Oracle WebLogic Suite 11g, входящего в состав семейства связующего программного обеспечения нового п

Oracle покупает Sun. Что будет с рынком? аналогичных Sun программных продуктов (например, СУБД Oracle 11g и связующая программная платформа WebLogic). Пересекались интересы Oracle и Sun только в одном направлении – технология Java, п

Анонсирован выпуск Oracle WebLogic Server 10g R3 ва Oracle Fusion Middleware и планы по интеграции продуктов BEA, выпустила сервер приложений Oracle WebLogic Server 10g R3. Oracle WebLogic Server 10g R3 является одним из первых продукт

BEA Systems ускорит Java шают проблему, сообщает Regdeveloper.co.uk. Первый - это движок приложений, настроенный на работу с Weblogic Event Server - облегчённой версией сервера приложений. Второй -WebLogic Real

BEA выпустила WebLogic Portal 10 BEA, разработчик ПО для корпоративных инфраструктур, представила BEA WebLogic Portal 10, в который вошли возможности Web 2.0. В портал добавлены функционал AJ

СА объявила о выпуске Introscope 7 иложения и платформы SOA: IBM WebSphere, включая WebSphere Portal и WebSphere Business Integration; BEA WebLogic, включая WebLogic Portal и WebLogic Integration; SAP NetWeaver, включая SAP Ente

ColdFusion будет работать на WebLogic Server ла программу BlueDragon от New Atlanta, которая позволит ColdFusion работать на серверной платформе WebLogic Server. Специальная версия программы, «BlueDragon, BEA WebLogic Edition», под

Symantec: новый продукт для управления приложениями нительные возможности: Новые инструменты Portal Server Management для IBM WebSphere Portal Server и BEA WebLogic Portal Server, которые регулярно или по требованию отображают данные о производи

BEA предложит недорогие инструменты J2EE для WebLogic яет недорогую версию своей среды разработки небольших J2EE-приложений для своего сервера приложений WebLogic. WebLogic Workshop Professional Edition, которая будет стоить $995, включает

ReportingEngines выпустил набор Java-инструментов для составления отчетов в BEA WebLogic Workshop четов для различных типов проектов. Разработчики смогут составлять отчеты, не покидая окружения BEA WebLogic Workshop. 8.1, и отправлять готовые отчеты прямо на сервер или портал BEA WebLogi

BEA и Compuware объединили усилия на благо Java-разработчиков силия для облегчения разработки Java-приложений, интегрировав среду разработки Compuware OptimalJ в BEA WebLogic Workshop 8.1. Это позволит обеспечить среду управления моделями, которая предост

BEA Systems откроет представительство в России EA Systems. Темой данного мероприятия стали информационные решения, построенные на основе платформы BEA WebLogic Enterprise Platform. Конференция собрала ИТ-директоров крупных предприятий и хол

Intel: дебют Prestonia с удвоенным кэшем ш-памяти 2 уровня, 2 ГБ оперативной памяти (под управлением ОС Windows 2000 Advanced Server (SP3) и BEA WebLogic JRockit 32-bit JVM, Build 1.4.1-300903-win-ia32) показал производительность SPEC

BEA объединяет усилия с Siebel и IBM Корпорация BEA Systems аннонсировала решение BEA WebLogic Integration 8.1, использующее реализацию среды Business Process Execution Language f

BEA WebLogic Server 7.0 – теперь и для систем HP на базе Itanium 2 Компании HP и BEA Systems объявили о выпуске версии продукта BEA WebLogic Server 7.0 для аппаратной платформы HP на базе процессоров Itanium 2. Совместными ус

Macromedia ColdFusion MX переходит на платформу J2EE риложений J2EE, а также о новой поддержке для платформы Mac OS X. Компания выпустила версии для BEA WebLogic Server от BEA Systems, WebSphere 5 от IBM и SunONE Application Server 7 от Sun Micro

BEA: виртуальная Java-машина для Windows и Linux мпании преимущество на указанных ОС, так же как и в других областях. Например, расширится рынок для WebLogic - одного из самых распространенных серверов приложений. Сейчас BEA WebLogic J

BEA Systems представила портал и набор сервисов для разработчиков ма позволит расширить сообщество разработчиков приложений, использующих в качестве основы платформу BEA WebLogic Enterprise Platform. В рамках программы dev2dev организован портал, предоставляю

BEA Systems проведет первую в России конференцию по интеграции функциональных систем крупного предприятия Systems - Sun Microsystems и Accenture. Платформа BEA WebLogic Enterprise Platform включает в себя: BEA WebLogic Server - лидирующий на мировом рынке Java-сервер приложений; BEA WebLogic Integr

BEA Systems представила "Visual Basic для Java" - WebLogic Workshop желание повторить успех своего главного конкурнета, представив универсальный инструментарий для разработки веб-сервисов, изначально заявленный под названием Cajun, однако позднее получивший название WebLogic Workshop. Корпорация заявляет, что при помощи нового решения гораздо большее число разработчиков проявят интерес к Java, как к языку программирования и, соответственно, смогут легко ис

"ЛАНИТ" и BEA объявили о стратегическом партнерстве ЛАНИТ" на курсах, авторизованных ВЕА Systems. Платформа BEA включает в себя: сервер приложений BEA Weblogic Server; компонент BEA Weblogic Integration, решающий задачи управления бизнес

BEA и Intel создали альянс для продвижения платформы Bea Weblogic на базе архитектуры Intel Itanium тронного бизнеса, объявили о начале совместной работы над оптимизацией программного обеспечения BEA WebLogic для семейства процессоров Intel Itanium и платформы IA-32. Основная задача нового ал

BEA представит новый сервер приложений WebLogic Server 6.1 Производитель программного обеспечения для бизнеса, компания BEA Systems, в понедельник анонсировала выпуск новой версии сервера приложений - WebLogic Server 6.1. Сервер является частью корпоративной системы, и служит в качестве базы для создания приложений большими компаниями. Представление сервера состоится на конференции JavaOne в

BEA выпустила версию сервера приложений WebLogic Server 4.0 Компания BEA Systems выпустила обновленную версию своего сервера приложений WebLogic, добавив в него ряд функций ориентированных на занятие электронной коммерцией и позв