Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Армада РБК софт РБК ИС РБК Информационные Системы RBC Solutions
Публикаций - 714, упоминаний - 1100
Армада упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кузовкин Алексей 154 131
|Аитов Тимур 188 84
|Кругляков Роман 43 41
|Кутузов Александр 39 30
|Савцов Олег 46 25
|Горбатов Игорь 23 21
|Медведев Дмитрий 1604 18
|Новодворский Алексей 104 12
|Каплун Герман 52 11
|Исанин Антон 9365 11
|Путин Владимир 2542 11
|Казак Максим 161 10
|Павлов Александр 36 10
|Рейман Леонид 1009 10
|Ершова Элеонора 64 8
|Подольский Виталий 15 8
|Белик Дмитрий 13 8
|Никифоров Николай 1161 7
|Грановский Олег 21 7
|Селиванов Максим 20 7
|Моргульчик Александр 26 7
|Бадалов Азер 8 7
|Массух Илья 202 7
|Степанов Дмитрий 14 7
|Возняк Андрей 8 7
|Щеголев Игорь 685 6
|Матюхин Владимир 61 6
|Мираков Александр 6 6
|Гвоздев Дмитрий 91 6
|Басов Алексей 114 5
|Юсупов Ренат 113 5
|Городничев Игорь 5 5
|Попова Мария 139 5
|Семенов Александр 89 5
|Кесельбренер Леонид 49 5
|Чурсин Дмитрий 15 5
|Комиссаров Дмитрий 192 5
|Ухлинов Леонид 58 5
|Липич Григорий 65 4
|Сапельников Сергей 107 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1185297, в очереди разбора - 960428.
Создано именных указателей - 78738.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1185297, в очереди разбора - 960428.
Создано именных указателей - 78738.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru