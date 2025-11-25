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Армада РБК софт РБК ИС РБК Информационные Системы RBC Solutions
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|25.11.2025
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«Армада Софт» и «Колибри-АРМ» объявили о начале партнерства
«Армада Софт» и «Колибри-АРМ» объявили о начале партнерства. В рамках заключенного соглашения
|27.01.2020
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Куратором цифрового здравоохранения может стать выходец из «Армады» и Администрации Президента
s по данному вопросу. Елена Бойко отказалась от комментариев, с Павлом Пугачевым связаться не удалось. Карьерный путь Павла Пугачева Пугачев начинал свою карьеру в ИТ-отрасли в системном интеграторе «Армада». В 2010 г. он стал заместителем руководителя Департамента государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи. В числе прочего Пугачев
|07.06.2017
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Bolаshak Atyrau автоматизировала формирование платежных поручений и обработку банковских выписок на базе RBC Solutions BIP
В компании Bolаshak Atyrau завершён проект внедрения RBC Solutions BIP (Bank Interface Program). Данное решение разработано RBC Group специально для компаний-пользователей ERP-систем и предназначено для упрощения работы с банк-клиентами любых бан
|06.03.2017
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RBC Group представила решение для ERP систем по работе с банк-клиентами любых банков
RBC Group (Казахстан) объявила о выпуске решения RBC Solutions BIP для выгрузки данных из ERP-cистем (MS Dynamics Navision, MS Dynamics Axapta, Infor FMS SunSystems, SAP, Scala, IFS, Oracle JD Edwards EnterpriseOne) в клиенты различных банков
|20.09.2016
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В «Армаде» назначен новый гендиректор. Предыдущий проработал 3 месяца
нансов РФ, в «Национальной резервной корпорации», компании Millhouse и т.п.Динамика цены акций ПАО «Армада» с 18 сентября 2015 года По его словам, затяжной корпоративный конфликт вокруг «Армады
|08.10.2015
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Группировка «Армада» требует денег у крупных компаний под угрозой DDoS-атаки
Компания Qrator Labs, специализирующаяся на защите сайтов от DDoS-атак, предупредила о появлении международной группировки «Армада», которая специализируется на организации масштабных DDoS-атак, в первую очередь, на крупные компании. Об этом CNews сообщили в Qrator Labs. Поскольку само проведение DDoS-атаки на сайт
|04.09.2015
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Сайт armada2014.ru разместил опровержение своих публикаций с обвинениями экс-гендиректора «Армады»
da2014.ru, открытый в 2014 г., был посвящен описанию корпоративного конфликта между владельцами ГК «Армада» и ее бывшим топ-менеджментом. В настоящий момент весь доступный контент сайта огранич
|27.08.2015
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Суд отказал в передаче «Армаде» «Программного продукта»
ГК «Армада» потерпела неудачу при попытке получить контроль над 100% долей компании «Программный
|26.06.2015
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Акционеру «Армады» не удалось опротестовать уголовное дело против себя
в ОВД «Донской» по факту обнаружения мною и иными членами совета директоров отсутствия в офисе ОАО «Армада» всего, что можно было бы назвать компанией или бизнесом: куда-то исчезло около 300 со
|27.11.2014
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А1 договорилась о сотрудничестве с мажоритарными акционерами «Армады»
ания А1, входящая в консорциум «Альфа-Групп», договорилась о сотрудничестве с рядом акционеров ОАО «Армада», совокупно владеющих 28% пакетом акций общества. Как сообщили CNews в А1, компания бу
|27.11.2014
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На сайте armd.ru размещена справка ФНС об отсутствии задолженности ОАО «Армада» по налогам
На сайте armd.ru опубликована справка ФНС об отсутствии у российской ИТ-компании ОАО «Армада» задолженности по налогам. Как говорится в справке, по состоянию на 12 ноября 2014 г.
|25.11.2014
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Журнал «Профиль» опроверг статьи, обвиняющие в преступных действиях экс-руководство «Армады»
ься» от 26.09.2014), размещенных на сайте profile.ru, в которых Андрей Возняк (экс-гендиректор ОАО «Армада») и Игорь Горбатов (занимал пост гендиректора до Андрея Возняка — прим. CNews) обвиняю
|08.09.2014
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Структура «Альфа-Групп» купила 6,9% акций «Армады»
Группа компаний А1, инвестиционное подразделение «Альфа-Групп», стала акционером ОАО «Армада». Одна из компаний, входящих в А1, приобрела 1 млн акций (6,9%), говорится в официальн
|05.09.2014
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Экс-гендиректор «Армады» опубликовал финрезультаты группы за первое полугодие
На сайте ОАО «Армада» (www.armd.ru), контроль над которым, по данным совета директоров компании, имеет ее б
|21.08.2014
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17% акций "Армады" сменили владельцев после резкого падения котировок
которое время назад он был продан частному лицу и теперь предпринимаются шаги по его возврату». «В «Армаде» складывается критическая ситуация: после пятничного падения акций капитализация компа
|18.08.2014
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Новым гендиректором «Армады» стал бывший топ-менеджер Х5 Retail Group
Сегодня совет директоров ИТ-компании «Армада» назначил на пост генерального директора Виталия Подольского, бывшего топ-менеджера Х5
|18.08.2014
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Конфликт в «Армаде»: комментарии сторон
Алексей Кузовкин, до июля 2014 г. председатель Совета Директоров и акционер (7,23%) ГК «Армада»: Корпоративный конфликт начался с того, что Герман Каплун и Александр Моргульчик, вла
|18.08.2014
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Интервью генерального директора ОАО "Армада" Андрея Возняка
Кто является сторонами конфликта в ГК «Армада»? Андрей Возняк: Инициатором конфликта выступила компания Arsenal Advisors LTD (BVI) с
|24.06.2014
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«Армада» разрешила своим «дочкам» выкупать ее акции с рынка
я из оценки всей компании в 5 P/E к прогнозной прибыли 2014 г. К дочерним относятся разработчик ПО «Армада Софт», интеграторы Helios IT-Solutions и «Союзинформ», компания PM Expert, занимающаяс
|06.06.2014
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«Армада» впервые выплатит дивиденды в размере 15-30% от чистой прибыли
Группа компания «Армада» приняла новую дивидендную политику и уже в следующем году собирается впервые выплатит
|23.05.2014
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Выручка «Армады» по итогам 2013 г. достигла 5,05 млрд руб.
зного, так и коробочного) и поставщике ИТ-услуг. По данным компании, общее число заказчиков группы «Армада» в 2013 г. превысило 1,2 тыс. Среди них: Правительство Москвы, Министерство внутренних
|23.12.2013
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«Армада» модернизирует федеральную информационную систему ГАИ
Группа компаний «Армада» в интересах МВД России модернизирует федеральную информационную систему Госавтоинспек
|13.12.2013
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«Армада» увеличила выручку за 9 месяцев 2013 г. на 6%
Группа компаний «Армада» опубликовала предварительные финансовые результаты за девять месяцев (с 1 января по 3
|15.11.2013
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Выручка «Армады» за 6 месяцев 2013 г. выросла на 5%
Группа компаний «Армада» опубликовала предварительную промежуточную финансовую отчетность, консолидированную п
|18.10.2013
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«Армада» автоматизировала сервис для записи детей в столичные кружки и секции
Компания «Армада» сообщила об автоматизации сервиса, позволяющего осуществлять электронную запись детей
|13.09.2013
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«Армада» обеспечит контроль билетов в общественном транспорте Москвы
Компания «Армада Центр» сообщила о победе в конкурсе ГКУ города Москва «Организатор перевозок». Согласн
|30.08.2013
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«Армада Софт» спроектирует систему для нового российского вертолета
Компания «Армада Софт», входящая в группу «Армада», сообщила о заключении контракта с компанией
|23.07.2013
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«Армада» предложит банкам портальное решение Backbase Bank 2.0
Компания «Армада Софт», входящая в группу «Армада», подписала соглашение с компанией Backbase, с
|28.06.2013
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Гендиректор «Армады» Роман Кругляков избран в новый состав совета директоров компании
Группа компаний «Армада» сообщила о решениях, принятых на годовом общем собрании акционеров. Акционерами компа
|20.05.2013
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Совет директоров «Армады» принял новые решения по выкупу акций и дивидендам
Группа компаний «Армада» сообщила о том, что на собрании 16 мая совет директоров компании принял решение поруч
|15.04.2013
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«Армада» выросла на 20%
Выручка группы компаний «Армада» в 2012 г. составила 5579 млн руб., что соответствует 20% росту по сравнению с показат
|20.02.2013
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Выручка «Армады» в 2012 г. росла почти в 3 раза быстрее ИТ-рынка
Группа компаний «Армада» опубликовала предварительные финансовые результаты за четвертый квартал 2012 г. и в ц
|07.12.2012
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«Армада» создала для МГЮА систему онлайн-регистрации абитуриентов
Компания «Армада Софт», входящая в группу «Армада», сообщила о завершении проекта по разработке
|30.11.2012
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Выручка «Армады» за 9 месяцев 2012 г. выросла на 15%
Группа компаний «Армада» опубликовала предварительные финансовые результаты за 9 месяцев 2012 г. (01.01.12-30.
|20.11.2012
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Sberbank CIB начал аналитическое покрытие «Армады»
мках интеграции «Сбербанка России» и «Тройки Диалог» — инициировал аналитическое покрытие компании «Армада» с рекомендации «покупать». Как сообщили CNews в «Армаде», аналитическое покрытие комп
|09.11.2012
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«Армада» создала сайт и закупочную площадку для «Газпром бурения»
Компания «Армада» сообщила об успешном завершении проекта по разработке нового корпоративного портала,
|01.10.2012
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Выручка «Армады» в первом полугодии 2012 г. увеличилась на 16%
Группа компаний «Армада» опубликовала предварительные финансовые результаты первого полугодия 2012 г. (период
|20.09.2012
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«Армада» внедряет МИС «Медиалог» для Самарского медицинского клинического центра ФМБА России
Компания «Армада» сообщила о победе в открытом конкурсе на право создания и внедрения медицинской инфор
|02.07.2012
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В состав совета директоров «Армады» вошел топ-менеджер «Лидера»
Группа компаний «Армада» обнародовала решения, принятые на состоявшемся годовом общем собрании акционеров. Акц
|22.06.2012
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«Армада» реализовала ряд электронных сервисов для портала госуслуг Москвы
Компания «Армада» сообщила об успешной реализации ряда социально значимых электронных сервисов для обно
Армада и организации, системы, технологии, персоны:
|Кузовкин Алексей 155 137
|Аитов Тимур 197 136
|Кругляков Роман 44 44
|Савцов Олег 50 32
|Кутузов Александр 40 31
|Горбатов Игорь 25 25
|Грановский Олег 21 21
|Медведев Дмитрий 1665 18
|Путин Владимир 3454 15
|Рейман Леонид 1065 15
|Каплун Герман 55 14
|Новодворский Алексей 114 13
|Ершова Элеонора 67 13
|Казак Максим 162 12
|Павлов Александр 121 11
|Белик Дмитрий 15 10
|Подольский Виталий 16 9
|Бадалов Азер 10 9
|Никифоров Николай 1138 8
|Массух Илья 239 8
|Шалманов Сергей 202 7
|Милованцев Дмитрий 110 7
|Возняк Андрей 8 7
|Степанов Дмитрий 23 7
|Щеголев Игорь 699 7
|Смирнов Алексей 269 7
|Чурсин Дмитрий 87 7
|Моргульчик Александр 27 7
|Селиванов Максим 28 7
|Ухлинов Леонид 61 7
|Кесельбренер Леонид 52 6
|Мираков Александр 6 6
|Комиссаров Дмитрий 248 6
|Гвоздев Дмитрий 145 6
|Матюхин Владимир 61 6
|Юсупов Ренат 125 6
|Макаров Станислав 118 5
|Сапельников Сергей 109 5
|Алкснис Виктор 70 5
|Солонин Виталий 90 5
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