Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions

«Армада Софт» и «Колибри-АРМ» объявили о начале партнерства «Армада Софт» и «Колибри-АРМ» объявили о начале партнерства. В рамках заключенного соглашения

Куратором цифрового здравоохранения может стать выходец из «Армады» и Администрации Президента s по данному вопросу. Елена Бойко отказалась от комментариев, с Павлом Пугачевым связаться не удалось. Карьерный путь Павла Пугачева Пугачев начинал свою карьеру в ИТ-отрасли в системном интеграторе «Армада». В 2010 г. он стал заместителем руководителя Департамента государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи. В числе прочего Пугачев

Bolаshak Atyrau автоматизировала формирование платежных поручений и обработку банковских выписок на базе RBC Solutions BIP В компании Bolаshak Atyrau завершён проект внедрения RBC Solutions BIP (Bank Interface Program). Данное решение разработано RBC Group специально для компаний-пользователей ERP-систем и предназначено для упрощения работы с банк-клиентами любых бан

RBC Group представила решение для ERP систем по работе с банк-клиентами любых банков RBC Group (Казахстан) объявила о выпуске решения RBC Solutions BIP для выгрузки данных из ERP-cистем (MS Dynamics Navision, MS Dynamics Axapta, Infor FMS SunSystems, SAP, Scala, IFS, Oracle JD Edwards EnterpriseOne) в клиенты различных банков

В «Армаде» назначен новый гендиректор. Предыдущий проработал 3 месяца нансов РФ, в «Национальной резервной корпорации», компании Millhouse и т.п.Динамика цены акций ПАО «Армада» с 18 сентября 2015 года По его словам, затяжной корпоративный конфликт вокруг «Армады

Группировка «Армада» требует денег у крупных компаний под угрозой DDoS-атаки Компания Qrator Labs, специализирующаяся на защите сайтов от DDoS-атак, предупредила о появлении международной группировки «Армада», которая специализируется на организации масштабных DDoS-атак, в первую очередь, на крупные компании. Об этом CNews сообщили в Qrator Labs. Поскольку само проведение DDoS-атаки на сайт

Сайт armada2014.ru разместил опровержение своих публикаций с обвинениями экс-гендиректора «Армады» da2014.ru, открытый в 2014 г., был посвящен описанию корпоративного конфликта между владельцами ГК «Армада» и ее бывшим топ-менеджментом. В настоящий момент весь доступный контент сайта огранич

Суд отказал в передаче «Армаде» «Программного продукта» ГК «Армада» потерпела неудачу при попытке получить контроль над 100% долей компании «Программный

Акционеру «Армады» не удалось опротестовать уголовное дело против себя в ОВД «Донской» по факту обнаружения мною и иными членами совета директоров отсутствия в офисе ОАО «Армада» всего, что можно было бы назвать компанией или бизнесом: куда-то исчезло около 300 со

А1 договорилась о сотрудничестве с мажоритарными акционерами «Армады» ания А1, входящая в консорциум «Альфа-Групп», договорилась о сотрудничестве с рядом акционеров ОАО «Армада», совокупно владеющих 28% пакетом акций общества. Как сообщили CNews в А1, компания бу

На сайте armd.ru размещена справка ФНС об отсутствии задолженности ОАО «Армада» по налогам На сайте armd.ru опубликована справка ФНС об отсутствии у российской ИТ-компании ОАО «Армада» задолженности по налогам. Как говорится в справке, по состоянию на 12 ноября 2014 г.

Журнал «Профиль» опроверг статьи, обвиняющие в преступных действиях экс-руководство «Армады» ься» от 26.09.2014), размещенных на сайте profile.ru, в которых Андрей Возняк (экс-гендиректор ОАО «Армада») и Игорь Горбатов (занимал пост гендиректора до Андрея Возняка — прим. CNews) обвиняю

Структура «Альфа-Групп» купила 6,9% акций «Армады» Группа компаний А1, инвестиционное подразделение «Альфа-Групп», стала акционером ОАО «Армада». Одна из компаний, входящих в А1, приобрела 1 млн акций (6,9%), говорится в официальн

Экс-гендиректор «Армады» опубликовал финрезультаты группы за первое полугодие На сайте ОАО «Армада» (www.armd.ru), контроль над которым, по данным совета директоров компании, имеет ее б

17% акций "Армады" сменили владельцев после резкого падения котировок которое время назад он был продан частному лицу и теперь предпринимаются шаги по его возврату». «В «Армаде» складывается критическая ситуация: после пятничного падения акций капитализация компа

Новым гендиректором «Армады» стал бывший топ-менеджер Х5 Retail Group Сегодня совет директоров ИТ-компании «Армада» назначил на пост генерального директора Виталия Подольского, бывшего топ-менеджера Х5

Конфликт в «Армаде»: комментарии сторон Алексей Кузовкин, до июля 2014 г. председатель Совета Директоров и акционер (7,23%) ГК «Армада»: Корпоративный конфликт начался с того, что Герман Каплун и Александр Моргульчик, вла

Интервью генерального директора ОАО "Армада" Андрея Возняка Кто является сторонами конфликта в ГК «Армада»? Андрей Возняк: Инициатором конфликта выступила компания Arsenal Advisors LTD (BVI) с

«Армада» разрешила своим «дочкам» выкупать ее акции с рынка я из оценки всей компании в 5 P/E к прогнозной прибыли 2014 г. К дочерним относятся разработчик ПО «Армада Софт», интеграторы Helios IT-Solutions и «Союзинформ», компания PM Expert, занимающаяс

«Армада» впервые выплатит дивиденды в размере 15-30% от чистой прибыли Группа компания «Армада» приняла новую дивидендную политику и уже в следующем году собирается впервые выплатит

Выручка «Армады» по итогам 2013 г. достигла 5,05 млрд руб. зного, так и коробочного) и поставщике ИТ-услуг. По данным компании, общее число заказчиков группы «Армада» в 2013 г. превысило 1,2 тыс. Среди них: Правительство Москвы, Министерство внутренних

«Армада» модернизирует федеральную информационную систему ГАИ Группа компаний «Армада» в интересах МВД России модернизирует федеральную информационную систему Госавтоинспек

«Армада» увеличила выручку за 9 месяцев 2013 г. на 6% Группа компаний «Армада» опубликовала предварительные финансовые результаты за девять месяцев (с 1 января по 3

Выручка «Армады» за 6 месяцев 2013 г. выросла на 5% Группа компаний «Армада» опубликовала предварительную промежуточную финансовую отчетность, консолидированную п

«Армада» автоматизировала сервис для записи детей в столичные кружки и секции Компания «Армада» сообщила об автоматизации сервиса, позволяющего осуществлять электронную запись детей

«Армада» обеспечит контроль билетов в общественном транспорте Москвы Компания «Армада Центр» сообщила о победе в конкурсе ГКУ города Москва «Организатор перевозок». Согласн

«Армада Софт» спроектирует систему для нового российского вертолета Компания «Армада Софт», входящая в группу «Армада», сообщила о заключении контракта с компанией

«Армада» предложит банкам портальное решение Backbase Bank 2.0 Компания «Армада Софт», входящая в группу «Армада», подписала соглашение с компанией Backbase, с

Гендиректор «Армады» Роман Кругляков избран в новый состав совета директоров компании Группа компаний «Армада» сообщила о решениях, принятых на годовом общем собрании акционеров. Акционерами компа

Совет директоров «Армады» принял новые решения по выкупу акций и дивидендам Группа компаний «Армада» сообщила о том, что на собрании 16 мая совет директоров компании принял решение поруч

«Армада» выросла на 20% Выручка группы компаний «Армада» в 2012 г. составила 5579 млн руб., что соответствует 20% росту по сравнению с показат

Выручка «Армады» в 2012 г. росла почти в 3 раза быстрее ИТ-рынка Группа компаний «Армада» опубликовала предварительные финансовые результаты за четвертый квартал 2012 г. и в ц

«Армада» создала для МГЮА систему онлайн-регистрации абитуриентов Компания «Армада Софт», входящая в группу «Армада», сообщила о завершении проекта по разработке

Выручка «Армады» за 9 месяцев 2012 г. выросла на 15% Группа компаний «Армада» опубликовала предварительные финансовые результаты за 9 месяцев 2012 г. (01.01.12-30.

Sberbank CIB начал аналитическое покрытие «Армады» мках интеграции «Сбербанка России» и «Тройки Диалог» — инициировал аналитическое покрытие компании «Армада» с рекомендации «покупать». Как сообщили CNews в «Армаде», аналитическое покрытие комп

«Армада» создала сайт и закупочную площадку для «Газпром бурения» Компания «Армада» сообщила об успешном завершении проекта по разработке нового корпоративного портала,

Выручка «Армады» в первом полугодии 2012 г. увеличилась на 16% Группа компаний «Армада» опубликовала предварительные финансовые результаты первого полугодия 2012 г. (период

«Армада» внедряет МИС «Медиалог» для Самарского медицинского клинического центра ФМБА России Компания «Армада» сообщила о победе в открытом конкурсе на право создания и внедрения медицинской инфор

В состав совета директоров «Армады» вошел топ-менеджер «Лидера» Группа компаний «Армада» обнародовала решения, принятые на состоявшемся годовом общем собрании акционеров. Акц