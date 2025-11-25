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Армада РБК софт РБК ИС РБК Информационные Системы RBC Solutions

Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions

СОБЫТИЯ

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25.11.2025 «Армада Софт» и «Колибри-АРМ» объявили о начале партнерства

«Армада Софт» и «Колибри-АРМ» объявили о начале партнерства. В рамках заключенного соглашения

27.01.2020 Куратором цифрового здравоохранения может стать выходец из «Армады» и Администрации Президента

s по данному вопросу. Елена Бойко отказалась от комментариев, с Павлом Пугачевым связаться не удалось. Карьерный путь Павла Пугачева Пугачев начинал свою карьеру в ИТ-отрасли в системном интеграторе «Армада». В 2010 г. он стал заместителем руководителя Департамента государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи. В числе прочего Пугачев

07.06.2017 Bolаshak Atyrau автоматизировала формирование платежных поручений и обработку банковских выписок на базе RBC Solutions BIP

В компании Bolаshak Atyrau завершён проект внедрения RBC Solutions BIP (Bank Interface Program). Данное решение разработано RBC Group специально для компаний-пользователей ERP-систем и предназначено для упрощения работы с банк-клиентами любых бан
06.03.2017 RBC Group представила решение для ERP систем по работе с банк-клиентами любых банков

RBC Group (Казахстан) объявила о выпуске решения RBC Solutions BIP для выгрузки данных из ERP-cистем (MS Dynamics Navision, MS Dynamics Axapta, Infor FMS SunSystems, SAP, Scala, IFS, Oracle JD Edwards EnterpriseOne) в клиенты различных банков
20.09.2016 В «Армаде» назначен новый гендиректор. Предыдущий проработал 3 месяца

нансов РФ, в «Национальной резервной корпорации», компании Millhouse и т.п.Динамика цены акций ПАО «Армада» с 18 сентября 2015 года По его словам, затяжной корпоративный конфликт вокруг «Армады
08.10.2015 Группировка «Армада» требует денег у крупных компаний под угрозой DDoS-атаки

Компания Qrator Labs, специализирующаяся на защите сайтов от DDoS-атак, предупредила о появлении международной группировки «Армада», которая специализируется на организации масштабных DDoS-атак, в первую очередь, на крупные компании. Об этом CNews сообщили в Qrator Labs. Поскольку само проведение DDoS-атаки на сайт

04.09.2015 Сайт armada2014.ru разместил опровержение своих публикаций с обвинениями экс-гендиректора «Армады»

da2014.ru, открытый в 2014 г., был посвящен описанию корпоративного конфликта между владельцами ГК «Армада» и ее бывшим топ-менеджментом. В настоящий момент весь доступный контент сайта огранич
27.08.2015 Суд отказал в передаче «Армаде» «Программного продукта»

ГК «Армада» потерпела неудачу при попытке получить контроль над 100% долей компании «Программный

26.06.2015 Акционеру «Армады» не удалось опротестовать уголовное дело против себя

в ОВД «Донской» по факту обнаружения мною и иными членами совета директоров отсутствия в офисе ОАО «Армада» всего, что можно было бы назвать компанией или бизнесом: куда-то исчезло около 300 со
27.11.2014 А1 договорилась о сотрудничестве с мажоритарными акционерами «Армады»

ания А1, входящая в консорциум «Альфа-Групп», договорилась о сотрудничестве с рядом акционеров ОАО «Армада», совокупно владеющих 28% пакетом акций общества. Как сообщили CNews в А1, компания бу
27.11.2014 На сайте armd.ru размещена справка ФНС об отсутствии задолженности ОАО «Армада» по налогам

На сайте armd.ru опубликована справка ФНС об отсутствии у российской ИТ-компании ОАО «Армада» задолженности по налогам. Как говорится в справке, по состоянию на 12 ноября 2014 г.

25.11.2014 Журнал «Профиль» опроверг статьи, обвиняющие в преступных действиях экс-руководство «Армады»

ься» от 26.09.2014), размещенных на сайте profile.ru, в которых Андрей Возняк (экс-гендиректор ОАО «Армада») и Игорь Горбатов (занимал пост гендиректора до Андрея Возняка — прим. CNews) обвиняю
08.09.2014 Структура «Альфа-Групп» купила 6,9% акций «Армады»

Группа компаний А1, инвестиционное подразделение «Альфа-Групп», стала акционером ОАО «Армада». Одна из компаний, входящих в А1, приобрела 1 млн акций (6,9%), говорится в официальн
05.09.2014 Экс-гендиректор «Армады» опубликовал финрезультаты группы за первое полугодие

На сайте ОАО «Армада» (www.armd.ru), контроль над которым, по данным совета директоров компании, имеет ее б
21.08.2014 17% акций "Армады" сменили владельцев после резкого падения котировок

которое время назад он был продан частному лицу и теперь предпринимаются шаги по его возврату». «В «Армаде» складывается критическая ситуация: после пятничного падения акций капитализация компа
18.08.2014 Новым гендиректором «Армады» стал бывший топ-менеджер Х5 Retail Group

Сегодня совет директоров ИТ-компании «Армада» назначил на пост генерального директора Виталия Подольского, бывшего топ-менеджера Х5
18.08.2014 Конфликт в «Армаде»: комментарии сторон

Алексей Кузовкин, до июля 2014 г. председатель Совета Директоров и акционер (7,23%) ГК «Армада»: Корпоративный конфликт начался с того, что Герман Каплун и Александр Моргульчик, вла
18.08.2014 Интервью генерального директора ОАО "Армада" Андрея Возняка

Кто является сторонами конфликта в ГК «Армада»? Андрей Возняк: Инициатором конфликта выступила компания Arsenal Advisors LTD (BVI) с
24.06.2014 «Армада» разрешила своим «дочкам» выкупать ее акции с рынка

я из оценки всей компании в 5 P/E к прогнозной прибыли 2014 г. К дочерним относятся разработчик ПО «Армада Софт», интеграторы Helios IT-Solutions и «Союзинформ», компания PM Expert, занимающаяс
06.06.2014 «Армада» впервые выплатит дивиденды в размере 15-30% от чистой прибыли

Группа компания «Армада» приняла новую дивидендную политику и уже в следующем году собирается впервые выплатит
23.05.2014 Выручка «Армады» по итогам 2013 г. достигла 5,05 млрд руб.

зного, так и коробочного) и поставщике ИТ-услуг. По данным компании, общее число заказчиков группы «Армада» в 2013 г. превысило 1,2 тыс. Среди них: Правительство Москвы, Министерство внутренних
23.12.2013 «Армада» модернизирует федеральную информационную систему ГАИ

Группа компаний «Армада» в интересах МВД России модернизирует федеральную информационную систему Госавтоинспек
13.12.2013 «Армада» увеличила выручку за 9 месяцев 2013 г. на 6%

Группа компаний «Армада» опубликовала предварительные финансовые результаты за девять месяцев (с 1 января по 3
15.11.2013 Выручка «Армады» за 6 месяцев 2013 г. выросла на 5%

Группа компаний «Армада» опубликовала предварительную промежуточную финансовую отчетность, консолидированную п
18.10.2013 «Армада» автоматизировала сервис для записи детей в столичные кружки и секции

Компания «Армада» сообщила об автоматизации сервиса, позволяющего осуществлять электронную запись детей
13.09.2013 «Армада» обеспечит контроль билетов в общественном транспорте Москвы

Компания «Армада Центр» сообщила о победе в конкурсе ГКУ города Москва «Организатор перевозок». Согласн
30.08.2013 «Армада Софт» спроектирует систему для нового российского вертолета

Компания «Армада Софт», входящая в группу «Армада», сообщила о заключении контракта с компанией

23.07.2013 «Армада» предложит банкам портальное решение Backbase Bank 2.0

Компания «Армада Софт», входящая в группу «Армада», подписала соглашение с компанией Backbase, с
28.06.2013 Гендиректор «Армады» Роман Кругляков избран в новый состав совета директоров компании

Группа компаний «Армада» сообщила о решениях, принятых на годовом общем собрании акционеров. Акционерами компа
20.05.2013 Совет директоров «Армады» принял новые решения по выкупу акций и дивидендам

Группа компаний «Армада» сообщила о том, что на собрании 16 мая совет директоров компании принял решение поруч
15.04.2013 «Армада» выросла на 20%

Выручка группы компаний «Армада» в 2012 г. составила 5579 млн руб., что соответствует 20% росту по сравнению с показат
20.02.2013 Выручка «Армады» в 2012 г. росла почти в 3 раза быстрее ИТ-рынка

Группа компаний «Армада» опубликовала предварительные финансовые результаты за четвертый квартал 2012 г. и в ц
07.12.2012 «Армада» создала для МГЮА систему онлайн-регистрации абитуриентов

Компания «Армада Софт», входящая в группу «Армада», сообщила о завершении проекта по разработке

30.11.2012 Выручка «Армады» за 9 месяцев 2012 г. выросла на 15%

Группа компаний «Армада» опубликовала предварительные финансовые результаты за 9 месяцев 2012 г. (01.01.12-30.
20.11.2012 Sberbank CIB начал аналитическое покрытие «Армады»

мках интеграции «Сбербанка России» и «Тройки Диалог» — инициировал аналитическое покрытие компании «Армада» с рекомендации «покупать». Как сообщили CNews в «Армаде», аналитическое покрытие комп
09.11.2012 «Армада» создала сайт и закупочную площадку для «Газпром бурения»

Компания «Армада» сообщила об успешном завершении проекта по разработке нового корпоративного портала,

01.10.2012 Выручка «Армады» в первом полугодии 2012 г. увеличилась на 16%

Группа компаний «Армада» опубликовала предварительные финансовые результаты первого полугодия 2012 г. (период

20.09.2012 «Армада» внедряет МИС «Медиалог» для Самарского медицинского клинического центра ФМБА России

Компания «Армада» сообщила о победе в открытом конкурсе на право создания и внедрения медицинской инфор
02.07.2012 В состав совета директоров «Армады» вошел топ-менеджер «Лидера»

Группа компаний «Армада» обнародовала решения, принятые на состоявшемся годовом общем собрании акционеров. Акц
22.06.2012 «Армада» реализовала ряд электронных сервисов для портала госуслуг Москвы

Компания «Армада» сообщила об успешной реализации ряда социально значимых электронных сервисов для обно

Публикаций - 903, упоминаний - 1336

Армада и организации, системы, технологии, персоны:

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PM Expert - ПМ Эксперт 119 91
IBM - International Business Machines Corp 9699 91
Oracle Corporation 7074 85
Oracle Siebel Systems 519 63
SAP SE 5601 54
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Dell EMC 5180 33
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ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 30
Verisign 362 30
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Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 27
HP - Hewlett-Packard 3662 26
АйТи 1519 26
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 25
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 24
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 24
ЕТС - Единые торговые системы - eTradeCommunity 46 23
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 22
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HP Inc. 5883 21
Thawte 34 20
Yandex - Яндекс 9216 20
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 20
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 20
Google LLC 12690 19
Открытые технологии 732 19
Ростелеком - Связьинвест 1719 17
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 17
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 17
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 16
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 15
Philips 2099 15
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 53
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 37
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 36
Газпром ПАО 1493 33
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 31
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 30
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 29
ГУМ ТД - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 65 28
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 24
Finnair - Авиакомпания 34 19
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 14
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 12
Halyk Bank - QAZKOM - КАЗКОМ - Казкоммерцбанк 41 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 11
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 11
ГПБ - Газпромбанк 1273 11
Альфа-Банк 1979 11
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 11
Упаковочные системы - Тетра Пак - Tetra Pak 33 11
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 10
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 10
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 8
Евросеть 1421 8
Альфа-Групп 745 8
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 8
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 8
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 8
Citi - Citibank 158 8
Московская Биржа - ММВБ-РТС Старт - RTS Start 7 7
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 7
X5 Group - Перекрёсток 640 7
Северсталь ПАО - Severstal 629 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 7
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 7
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 7
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 7
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Информация для всех ОД - Общественное движение 78 5
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ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 3
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ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 3
ВЭО России - Вольное экономическое общество России - ВЭО Москвы - Вольное экономическое общество Москвы 14 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
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АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
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Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
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Greenpeace - Гринпис 130 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Ассоциация менеджеров 107 1
Национальная коалиция против спама - Национальная Антиспам Коалиция 6 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
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АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
Русский Щит - ассоциация 39 1
МАГ - Международная Ассамблея столиц и крупных городов 10 1
РСПМ - Российский союз поставщиков металлопродукции - Российская Ассоциация металлоторговцев 13 1
Ассоциация-800 20 1
КонфОП - Международная конфедерация обществ потребителей 8 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ЛДПР 116 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 247
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 165
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 117
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 83
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 83
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 81
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 76
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 68
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 66
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 62
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 58
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 57
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 57
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 55
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 55
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 55
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 54
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 53
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 52
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 50
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 49
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 44
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 42
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 41
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 37
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 37
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 37
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 36
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 33
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 33
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 29
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 29
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 28
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 27
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 941 27
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 26
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 25
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1277 24
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 24
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 23
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 47
Microsoft Windows 2000 8678 43
Linux OS 11533 39
Армада - РБК софт - RBC Contents 42 36
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 36
Microsoft Windows 16882 32
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 31
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 20
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 20
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 18
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 17
Армада - РБК Лизинг 16 15
Microsoft Office 4170 14
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 14
Oracle PeopleSoft 426 13
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 12
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 11
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации - MOEXTL 57 11
Google Android 15244 11
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 11
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 270 11
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 10
Армада - ПСПО - пакет свободного программного обеспечения 38 9
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 9
Oracle Java - язык программирования 3469 8
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 8
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 8
Microsoft Dynamics CRM 564 8
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 8
Ростелеком - Ростелеком Здоровье - ПМТ - Медиалог МИС - MeDialog 29 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 7
Apple iPad 4012 7
Apple iOS 8583 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 7
Microsoft Outlook 1506 7
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 7
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 7
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 7
Росстат ЕМИСС - Единая межведомственная информационно-статистическая система 29 6
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 6
Кузовкин Алексей 155 137
Аитов Тимур 197 136
Кругляков Роман 44 44
Савцов Олег 50 32
Кутузов Александр 40 31
Горбатов Игорь 25 25
Грановский Олег 21 21
Медведев Дмитрий 1665 18
Путин Владимир 3454 15
Рейман Леонид 1065 15
Каплун Герман 55 14
Новодворский Алексей 114 13
Ершова Элеонора 67 13
Казак Максим 162 12
Павлов Александр 121 11
Белик Дмитрий 15 10
Подольский Виталий 16 9
Бадалов Азер 10 9
Никифоров Николай 1138 8
Массух Илья 239 8
Шалманов Сергей 202 7
Милованцев Дмитрий 110 7
Возняк Андрей 8 7
Степанов Дмитрий 23 7
Щеголев Игорь 699 7
Смирнов Алексей 269 7
Чурсин Дмитрий 87 7
Моргульчик Александр 27 7
Селиванов Максим 28 7
Ухлинов Леонид 61 7
Кесельбренер Леонид 52 6
Мираков Александр 6 6
Комиссаров Дмитрий 248 6
Гвоздев Дмитрий 145 6
Матюхин Владимир 61 6
Юсупов Ренат 125 6
Макаров Станислав 118 5
Сапельников Сергей 109 5
Алкснис Виктор 70 5
Солонин Виталий 90 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 656
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 232
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 133
Европа 24964 97
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 83
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 55
Германия - Федеративная Республика 13221 43
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 42
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 42
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 36
Казахстан - Республика 6048 30
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 30
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 29
Франция - Французская Республика 8177 26
Япония 13807 25
Европа Восточная 3138 23
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 23
Украина 7928 23
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 20
Земля - планета Солнечной системы 10865 19
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 19
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 18
Беларусь - Белоруссия 6289 16
Индия - Bharat 5870 15
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 14
Азия - Азиатский регион 5920 14
Европа Западная 1496 14
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 12
Россия - СФО - Новосибирск 4876 11
Испания - Королевство 3840 11
Финляндия - Финляндская Республика 3697 10
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 10
Африка - Африканский регион 3641 10
Великобритания - Лондон 2432 10
Нидерланды 3746 10
Южная Корея - Республика 7052 9
Швеция - Королевство 3782 9
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 9
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 331
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 228
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 120
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 115
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 94
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 82
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 77
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 73
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 54
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 54
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 53
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 52
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 50
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 50
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 47
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 45
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 44
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 44
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 44
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 43
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 42
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 41
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 40
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 39
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 39
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 38
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 33
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 31
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 28
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 27
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 27
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 26
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 25
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 25
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 24
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 24
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 23
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 369
Silicon.com 364 20
РБК ТВ - телеканал 83 8
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 8
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 6
Bloomberg 1627 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 5
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
ИнформКурьерСвязь 14 3
TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 3
CNews - ZOOM.CNews 1866 3
AP - Associated Press 2007 3
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 3
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РИА Новости 1033 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 2
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 2
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 2
Российская газета 290 2
Госрасходы - портал 70 2
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 2
Компьютерра 45 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 170
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 63
Gartner - Гартнер 3658 47
IDC - International Data Corporation 4975 45
CNews Рынок ИТ-услуг 171 10
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 8
Forrester Research 834 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 5
Samsung Research 20 4
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 3
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 3
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
Dell'Oro Group 66 2
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 2
TeleGeography Research 40 2
Datamonitor 83 2
BroadGroup 6 2
Aberdeen Group 53 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
Gartner - AMR Research 48 2
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 2
StockCharts 19 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
Российский рынок ИТ-аутсорсинга 9 2
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 2
The Economist Intelligence Unit 41 2
Synergy Research Group 48 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
Ventana Research 7 1
Gartner - Dataquest 353 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
ITResearch 123 1
Moody's Investors Service 136 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Deloitte Technology Fast 16 1
Interthink Consulting - Organizational Project Management Baseline Study 6 1
Gartner Technology Demand Index - индекс востребованности технологий 3 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
РАН - Российская академия наук 2122 14
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 12
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 9
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 7
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 7
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 6
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 5
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 5
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 5
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 4
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 4
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 4
МГРИ - Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе - МГГРУ, РГГРУ и МГРИ-РГГРУ - Московская государственная геологоразведочная академия, МГГА 13 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 3
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 33 2
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 2
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
Сепычевская Средняя Общеобразовательная школа 25 1
ФЦИОР - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 5 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 1
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 19 1
АлтГПУ - Алтайский государственный педагогический университет 7 1
University of Manchester - Манчестерский университет 77 1
НИУ ВШЭ - Институт управления закупками и продажами имени А.Б. Соловьева 18 1
Воронежский ГАУ имени императора Петра I - Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 3 1
AAP - American Academy of Pediatric - Американская Академия Педиатрии 4 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 14 1
Минэкономразвития РФ - ВАВТ - Всероссийская академия внешней торговли - Высшая коммерческая школа Министерства экономического развития и торговли РФ 25 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
Pearson VUE 55 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 32
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 15
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 9
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 8
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 4
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