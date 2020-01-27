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Армада РБК софт РБК ИС РБК Информационные Системы RBC Solutions

Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions


27.01.2020 Куратором цифрового здравоохранения может стать выходец из «Армады» и Администрации Президента
20.09.2016 В «Армаде» назначен новый гендиректор. Предыдущий проработал 3 месяца
08.10.2015 Группировка «Армада» требует денег у крупных компаний под угрозой DDoS-атаки
04.09.2015 Сайт armada2014.ru разместил опровержение своих публикаций с обвинениями экс-гендиректора «Армады»
27.08.2015 Суд отказал в передаче «Армаде» «Программного продукта»
26.06.2015 Акционеру «Армады» не удалось опротестовать уголовное дело против себя
27.11.2014 А1 договорилась о сотрудничестве с мажоритарными акционерами «Армады»
27.11.2014 На сайте armd.ru размещена справка ФНС об отсутствии задолженности ОАО «Армада» по налогам
25.11.2014 Журнал «Профиль» опроверг статьи, обвиняющие в преступных действиях экс-руководство «Армады»
08.09.2014 Структура «Альфа-Групп» купила 6,9% акций «Армады»
05.09.2014 Экс-гендиректор «Армады» опубликовал финрезультаты группы за первое полугодие
21.08.2014 17% акций "Армады" сменили владельцев после резкого падения котировок
18.08.2014 Новым гендиректором «Армады» стал бывший топ-менеджер Х5 Retail Group
18.08.2014 Конфликт в «Армаде»: комментарии сторон
18.08.2014 Интервью генерального директора ОАО "Армада" Андрея Возняка
24.06.2014 «Армада» разрешила своим «дочкам» выкупать ее акции с рынка
06.06.2014 «Армада» впервые выплатит дивиденды в размере 15-30% от чистой прибыли
23.05.2014 Выручка «Армады» по итогам 2013 г. достигла 5,05 млрд руб.
23.12.2013 «Армада» модернизирует федеральную информационную систему ГАИ
13.12.2013 «Армада» увеличила выручку за 9 месяцев 2013 г. на 6%
15.11.2013 Выручка «Армады» за 6 месяцев 2013 г. выросла на 5%
18.10.2013 «Армада» автоматизировала сервис для записи детей в столичные кружки и секции
13.09.2013 «Армада» обеспечит контроль билетов в общественном транспорте Москвы
30.08.2013 «Армада Софт» спроектирует систему для нового российского вертолета
23.07.2013 «Армада» предложит банкам портальное решение Backbase Bank 2.0
28.06.2013 Гендиректор «Армады» Роман Кругляков избран в новый состав совета директоров компании
20.05.2013 Совет директоров «Армады» принял новые решения по выкупу акций и дивидендам
15.04.2013 «Армада» выросла на 20%
20.02.2013 Выручка «Армады» в 2012 г. росла почти в 3 раза быстрее ИТ-рынка
07.12.2012 «Армада» создала для МГЮА систему онлайн-регистрации абитуриентов
30.11.2012 Выручка «Армады» за 9 месяцев 2012 г. выросла на 15%
20.11.2012 Sberbank CIB начал аналитическое покрытие «Армады»
09.11.2012 «Армада» создала сайт и закупочную площадку для «Газпром бурения»
01.10.2012 Выручка «Армады» в первом полугодии 2012 г. увеличилась на 16%
20.09.2012 «Армада» внедряет МИС «Медиалог» для Самарского медицинского клинического центра ФМБА России
02.07.2012 В состав совета директоров «Армады» вошел топ-менеджер «Лидера»
22.06.2012 «Армада» реализовала ряд электронных сервисов для портала госуслуг Москвы
18.05.2012 «Армада» создает систему электронных госуслуг в Тверской области
03.05.2012 Акции: На вялом рынке росли Mail.ru и «Армада»
27.04.2012 «Армада» создала информационную систему техосмотра автомобилей

Публикаций - 714, упоминаний - 1100

Армада упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 109
PM Expert 112 80
IBM - International Business Machines Corp 8941 75
Oracle Corporation 6035 70
Oracle Siebel Systems 198 58
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 46
Intel Corporation 11262 45
SAP SE 4595 37
Helios IT-Operator - Helios Information Technologies - Helios IT-Solutions - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии - Гелиос Компьютер 110 35
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 35
Крок - Croc 1616 30
Verisign 354 28
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 27
6072 26
1С-Битрикс - Bitrix 443 26
Dell EMC 4736 26
1С-ИжТиСи 5461 24
Программный продукт ГК 3960 23
АйТи 1179 23
Корус Консалтинг ГК 1014 22
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 22
Cisco Systems 4720 22
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 386 19
Thawte 32 19
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 18
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 18
21 век – ТВ - Народный телефон 3990 18
ЕТС - Единые торговые системы 32 18
HP - Hewlett-Packard 3567 17
Yandex - Яндекс 5015 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 17
HP Inc. 5313 16
Открытые технологии 600 16
Google LLC 10352 15
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы. 1283 15
Philips 1960 14
Ростелеком - Связьинвест 1698 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 14
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 268 14
ALT Linux - Альт Линукс 150 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 42
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 82 32
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 31
Газпром ПАО 1008 31
РТС - Фондовая биржа 354 31
РОСНО СК 171 29
ГУМ - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 46 27
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 24
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 24
Finnair - Авиакомпания 35 20
Тетра Пак - Tetra Pak 18 11
ГПБ - Газпромбанк 842 10
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 10
Альфа-Банк 1476 10
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 10
Открытие ФК 2713 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 8
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 226 8
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 8
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 7
Citi - Citibank - Ситибанк 265 7
Евросеть 1393 7
ТНК-ВР Холдинг 248 7
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 6
GM - General Motors 434 6
X5 Group 709 6
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 250 6
Toyota Motor - Тойота Мотор 399 6
Ингосстрах СПАО 301 5
Societe Generale - Росбанк 438 5
РЖД - Российские железные дороги 1458 5
X5 Group - Перекрёсток 340 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 5
ВТБ - ВТБ24 658 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 5
Альфа-Групп 613 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 5
ЮКОС НК 138 4
Почта России ПАО 1853 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 104
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 63
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 38
Правительство РФ 8292 35
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 26
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 26
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 22
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 22
Правительство Москвы 1640 18
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 18
Администрация Президента РФ 904 17
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 16
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 16
Президент Российской Федерации 3770 15
Федеральное казначейство России 1345 14
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 199 14
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 12
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 10
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 10
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 212 8
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 8
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 8
МИД РФ - Министерство иностранных дел 347 7
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 6
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 6
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 129 6
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 6
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 94 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 5
Счётная палата РФ 628 5
Гильдия Управляющих Документацией 72 9
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 8
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 33 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 4
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 4
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 3
Информация для всех ОД - Общественное движение 65 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 3
IPMA - International Project Management Association 7 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 32 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 2
Web development - Веб-разработка 0 1
Greenpeace - Гринпис 115 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 78 1
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 27 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 1
Ассоциация менеджеров 33 1
OSI - Open Source Initiative 58 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
ASF - Apache Software Foundation 98 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 7 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 55 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 160 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 48 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 62 1
Единая Россия - Политическая партия 246 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
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Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 44
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Автоматизация процессов - Системы и средства автоматизации 5223 43
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MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 2908 19
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 40
OpenText Documentum 350 34
Linux OS 7669 33
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1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 250 24
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LG 75SM99 2832 18
ЭОС Дело СЭД 4365 18
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 842 16
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 367 16
Армада - РБК Лизинг 15 15
Microsoft Windows 2000 2856 14
AltaVista Search Engine 197 13
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 13
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 12
Microsoft Office 3247 12
Google Android 11959 11
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 495 11
PHP - Язык программирования 427 10
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 10
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 9
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 8
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 516 8
Oracle PeopleSoft 373 8
Oracle Siebel CRM 209 7
Microsoft Dynamics CRM 525 7
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 7
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 299 7
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management 166 7
Apple iPad 3663 7
Apple iOS 6422 7
Microsoft Windows 2104 6
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 6
Microsoft SQL Server 1416 6
Microsoft Outlook 1241 6
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 426 6
SAP Sybase 280 5
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 5
Кузовкин Алексей 154 131
Аитов Тимур 188 84
Кругляков Роман 43 41
Кутузов Александр 39 30
Савцов Олег 46 25
Горбатов Игорь 23 21
Медведев Дмитрий 1604 18
Новодворский Алексей 104 12
Каплун Герман 52 11
Исанин Антон 9365 11
Путин Владимир 2542 11
Казак Максим 161 10
Павлов Александр 36 10
Рейман Леонид 1009 10
Ершова Элеонора 64 8
Подольский Виталий 15 8
Белик Дмитрий 13 8
Никифоров Николай 1161 7
Грановский Олег 21 7
Селиванов Максим 20 7
Моргульчик Александр 26 7
Бадалов Азер 8 7
Массух Илья 202 7
Степанов Дмитрий 14 7
Возняк Андрей 8 7
Щеголев Игорь 685 6
Матюхин Владимир 61 6
Мираков Александр 6 6
Гвоздев Дмитрий 91 6
Басов Алексей 114 5
Юсупов Ренат 113 5
Городничев Игорь 5 5
Попова Мария 139 5
Семенов Александр 89 5
Кесельбренер Леонид 49 5
Чурсин Дмитрий 15 5
Комиссаров Дмитрий 192 5
Ухлинов Леонид 58 5
Липич Григорий 65 4
Сапельников Сергей 107 4
Россия - РФ - Российская федерация 108428 510
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 173
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 84
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 63
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 41
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 39
Европа 12319 36
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 29
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1008 29
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 28
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 27
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 25
Казахстан - Республика 4467 22
Германия - Федеративная Республика 8903 21
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1276 20
Украина 6212 20
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 681 19
Европа Восточная 2927 19
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 928 15
Франция - Французская Республика 5665 15
Япония 10069 13
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 11
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 10
Беларусь - Белоруссия 3525 9
Россия - СФО - Новосибирск 3269 9
Великобритания - Лондон 2031 9
Россия - ПФО - Казань 2085 9
Индия - Республика 4263 9
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 8
Россия - СЗФО - Республика Коми 648 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 8
Финляндия - Финляндская Республика 1816 8
Россия - ПФО - Саратовская область 564 8
Россия - УФО - Тюменская область 838 8
Россия - УФО - Свердловская область 1102 7
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 7
Африка - Африканский регион 2928 7
Россия - ЦФО - Ярославская область 674 7
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 865 7
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1044 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление- Госсектор 15886 110
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 107
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 86
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 81
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 60
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 895 58
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 56
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 34
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 28
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 25
Здравоохранение - Фарминдустрия - Медицина и фармацевтика - Медицинские услуги 3233 25
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 24
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 7314 24
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 711 23
Инвестиции - Инвестирование - Инвестиционные проекты 4110 21
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 20
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 20
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 19
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 18
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 690 18
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 15
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 15
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 854 15
Информационное общество - Государственная программа 1238 15
Рентабельность 552 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 14
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 14
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 775 14
Страхование - Страховое дело 1920 13
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 12
Юриспруденция 1629 12
Аудит 0 11
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1681 11
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 10
Финансовые показатели 786 9
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 9
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 9
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 687 8
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 253
Прайм - Агентство экономической информации 694 8
Silicon.com 354 7
Открытые системы ИД 160 4
Thomson Reuters - Рейтер 5731 4
РБК ТВ - телеканал 59 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 4
Rambler - Секрет фирмы 30 3
TAdviser - Центр выбора технологий 243 3
WSJ - The Wall Street Journal 1225 3
Bloomberg Businessweek 121 3
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 61 2
CNews - ZOOM.CNews 1609 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 2
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 170 2
Коммерсантъ - Издательский дом 888 2
Госрасходы - портал 36 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 2
Ведомости 375 2
cw360 84 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 2
Караван историй 1 1
InfoWorld 56 1
Телепортал.ру - Teleportal.ru 7 1
Intelligent Enterprise 27 1
EWeek 179 1
PR Newswire 48 1
Вести 24 - Российский информационный канал 29 1
Silicon 459 1
Los Angeles Times 69 1
Times 500 1
The Banker 6 1
Нефтегазохимический портал 1 1
Мобильные системы 94 1
АиФ - Аргументы и факты 34 1
РБК Daily 81 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 122 1
Wikipedia - Википедия 413 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 40
Gartner - Гартнер 3301 28
IDC - International Data Corporation 4671 26
500 Startups 4742 12
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 10
Forrester Research 810 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 4
Samsung Research 14 4
Dow Jones & Company - Доу Джонс 150 3
CNews Рынок ИТ-услуг 34 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 108 2
BroadGroup 6 2
TeleGeography Research 39 2
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 14 2
Synergy Research Group 39 2
Datamonitor 83 1
Gartner - Dataquest 340 1
Moody's Investors Service 135 1
Gartner - AMR Research 48 1
Ventana Research 7 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 63 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
ARC Advisory Group 19 1
CNews Инновация года - награда 41 1
RAEX - Эксперт РА - РАЭКС-Аналитика 80 1
ABI Research 230 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 177 1
Juniper Research 468 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 43
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 36 10
РАН - Российская академия наук 1397 10
ВНИИДАД - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 40 6
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 6
CMU - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - SEI Институт программной инженерии Карнеги-Меллон 28 6
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 230 5
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 5
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 20 4
РУДН - Российский университет дружбы народов 55 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 354 3
РГБ - Российская государственная библиотека 86 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 3
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 48 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 67 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 2
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 25 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 2
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 82 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 2
НИУ ВШЭ Институт управления закупками и продажами имени А.Б. Соловьева 10 1
University of Manchester - Манчестерский университет 52 1
Воронежский ГАУ имени императора Петра I - Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 3 1
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 16 1
РАМН НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева (НЦССХ) - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 1
AAP - American Academy of Pediatric - Американская Академия Педиатрии 3 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 10 1
ФЦИОР - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 5 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 0 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 47 1
Академия наук СССР - АН СССР 33 1
МВОКУ - МосВОКУ (МВВКУ) - Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР 4 1
РНБ - Российская национальная библиотека 24 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского ГБУЗ НИИ 18 1
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 30 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 63 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 55 1
ТГПУ - Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого 8 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 55 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 19
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 5195 14
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 12
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 0 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 4
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 2
CNews AWARDS - награда 347 2
Defcon 39 2
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 23 2
Логистический Форум 2 2
Электронное государство XXI века 31 2
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 2
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 74 1
Новый год - Новогодние каникулы 0 1
Связь-Экспокомм 48 1
ЭОС Осенний документооборот 13 1
La Biennale di Venezia - Венецианская биеннале современного искусства 4 1
ИнфоКом 59 1
Венчурная ярмарка 21 1
Docflow 123 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 157 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 127 1
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Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 85 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
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Создано именных указателей - 78738.
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