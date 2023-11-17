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Индексная книга (каталог) CNews*
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ГУМ Государственный универсальный магазин Верхние торговые ряды


«ГУМ». 1950-е гг. Художник — Самсонов Марат Иванович. «ГУМ». 1950-е гг. Художник — Самсонов Марат Иванович.
«ГУМ». 1950-е гг. Художник — Самсонов Марат Иванович.


17.11.2023 Сеть магазинов «Бубль-гум» запустила кассы самообслуживания

Сеть магазинов «Бубль-гум» запустила кассы самообслуживания. «Бубль-гум» — гипермаркеты товаров для детей из Владивостока, в сети почти 50 магазинов. В 2023 г. ритейлер впервые предложил своим покупателям поп
06.08.2019 ФТО внедрила «1С:ERP» для торговой сети «Бубль гум»

Сеть детских магазинов «Бубль гум» отказалась от использования Microsoft Dynamics Ax в пользу современного российского программного продукта «1С:ERP». Об этом CNews сообщили в компании ФТО. Руководством торговой сети было п
22.09.2016 Сеть гипермаркетов детских товаров «Бубль Гум» оптимизирует складское планирование с помощью решений JDA

Российская компания розничной торговли детских товаров «Бубль Гум» начинает внедрение решений JDA Intelligent Fulfillment, включая JDA Demand, JDA Fulfillment, JDA Order Optimization, JDA Demand Classification, JDA Demand 360, JDA Slow Mover Forecasting &
08.12.2011 ГУМ начал принимать к оплате карты с бесконтактной технологией MasterCard PayPass

Банк «Петрокоммерц» сообщил о начале приема карт с технологией бесконтактных платежей MasterCard PayPass в «Главном Универсальном Магазине» (ГУМ). Первые терминалы уже установлены на кассах «Гастронома №1», «Столовой №57», кафе «Фестивальное», «ГУМ-Катка» и «Кинозала ГУМ». Эквайринг обеспечивает банк «Петрокоммерц». По
23.05.2007 ГУМ доверил ИБ «Лаборатории Касперского»

«Лаборатория Касперского» подписала соглашение с ТД ГУМ о предоставлении услуг аутсорсинга защиты почтового трафика. «Лаборатория Касперского», разработчик систем защиты от вирусов, хакерских атак и спама, предоставила услуги аутсорсинга защиты

13.08.2003 Бывший глава "ГУМ-Интернет" будет развивать бизнес "РБК СОФТ"

Корр.: С чем связан ваш уход из ГУМа? Почему Вы выбрали именно "РБК СОФТ"? Аитов: "РБК СОФТ" - динамичная и развивающаяся компания, ей присуще такое важное качество, как финансовый успех. ГУМ есть ГУМ – это торговая компания, даже если в ней и занимаешься информационными технологиями. В "РБК СОФТ" мне гораздо интереснее работать. Здесь я чувствую, что работаю на переднем

18.12.2000 15 "кирпичных" универмагов и 1 "виртуальный" создадут ООО "ГУМ-Интернет-АРУ"

15 крупных российских универсальных магазинов, входящих в Ассоциацию российских универмагов (АРУ) и виртуальный универмаг "ГУМ-Интернет" подписали учредительные документы по созданию ООО "ГУМ-Интернет-АРУ". Новая организационная структура призвана продвигать новейшие технологии интернет-торговли в российскую
13.12.2000 netBridge и ОАО "Торговый Дом ГУМ" создадут торговый портал List.ГУМ

Компания netBridge и ОАО "Торговый Дом ГУМ" договорились на паритетной основе о создании торгового портала List.ГУМ, который будет представлять собой виртуальный торговый центр, сдающий в аренду места уже действующим интернет
24.11.2000 Открылся виртуальный ГУМ

Сегодня состоялась пресс-конференция, на которой представители крупнейшего российского универмага ГУМ и Интернет-холдинга РБК сообщили об открытии торгового портала "ГУМ-Интернет". Первую демонстрацию возможностей новых интернет-технологий можно будет увидеть в день запуска портала.

30.10.2000 ГУМ-АРУ - новый проект интернет-торговли

Учредителями проекта ГУМ-Интернет принято решение о начале реализации нового крупномасштабного проекта по интернет-торговле - ГУМ-АРУ и создания с этой целью соответствующей организационной структуры. В числ

Публикаций - 59, упоминаний - 59

ГУМ и организации, системы, технологии, персоны:

Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 27
Microsoft Corporation 24671 20
Intel Corporation 12219 20
Oracle Corporation 6708 19
IBM - International Business Machines Corp 9448 18
Verisign 357 13
Philips 2056 12
Oracle Siebel Systems 507 12
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 436 11
Thawte 32 10
Dell EMC 5036 9
AltaVista Search Engine 197 8
HP - Hewlett-Packard 3625 7
Yandex - Яндекс 7423 3
HP Inc. 5693 3
Robertson&Blums - Робертсон и Блумс Корпорейшн - Робертсон и Блумс Корпорейшн-Раша 58 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12785 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8773 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2915 2
KPMG 257 2
SAP SE 5284 2
8269 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 2
Webmoney 542 2
Network Solutions - Web.com 104 2
Samsung Electronics 10290 2
Руслан Коммуникейшнз - Ruslan Communications 18 2
Ростелеком 9749 1
МегаФон 8951 1
Huawei 3954 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 833 1
СИНХ - Таттелеком 203 1
Inline Group - Инлайн Груп 99 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 412 1
Genesys 208 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 1
Lenovo Motorola 3502 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 128 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 92 23
Finnair - Авиакомпания 34 19
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 19
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 466 15
Газпром ПАО 1345 13
Упаковочные системы - Тетра Пак - Tetra Pak 20 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1641 5
X5 Group - Перекрёсток 550 4
Бубль гум - Сеть детских магазинов 4 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2388 3
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 3
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 422 3
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 3
Caterpillar - 89 3
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 66 3
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 149 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2819 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 339 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 411 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 481 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1359 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 340 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1883 2
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 2
РФГ - Русская Фитнес Группа - World Class - фитнес-клуб 29 2
Интер РАО - Костромская ГРЭС - ОГК-3 - Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 20 2
Афанасий Холдинг 3 2
Тенгизшевройл - Tengizchevroil 3 2
Николаевцемент 2 2
Казцинк 6 2
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 255 2
Ист Лайн Группа - East Line Group 21 2
Атриум ТЦ - Атриум ТРЦ - Атриум ТРК 10 2
Альфа-Банк 1778 1
Visa International 1950 1
Ак Барс Банк 272 1
Альфа-Групп 699 1
IKEA - ИКЕА 156 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4995 13
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 31 12
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 143 5
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 413 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2723 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3064 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11736 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2523 2
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 150 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 983 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 919 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 576 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1398 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3000 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 677 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1381 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3151 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 426 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3346 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4793 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4538 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 702 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5479 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 99 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 260 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 617 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 172 1
Конституционный суд РФ 107 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 19 1
Музеон - парк искусств 19 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 268 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 3
Greenpeace - Гринпис 128 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1436 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 20
МПС - Международные платежные системы 144 12
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2926 11
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 847 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10161 10
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4899 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30961 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12100 7
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27958 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25517 4
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Intranet - Интранет - Интрасеть 778 3
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Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2385 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5091 3
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1448 3
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 970 2
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 440 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1280 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1693 2
Email - IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 224 2
Email - POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 238 2
Microsoft Windows 2000 8661 10
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 379 10
Армада - РБК софт - RBC Contents 41 6
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 246 4
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 586 3
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 3
Армада - РБК Лизинг 16 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1635 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 834 2
Perl - Язык программирования 139 2
Oracle PeopleSoft 418 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 528 2
Apple iPhone 6 4862 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 923 2
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 210 2
HPE Integrity - серия серверов 134 1
JavaScript - JS - язык программирования 1198 1
Microsoft Windows XP 2402 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 593 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 576 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 884 1
Opera Browser - Браузер 1022 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 1
Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 131 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 537 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 203 1
Intel Itanium 628 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 175 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 138 1
Apple Keynote 63 1
HP UX - Hewlett Packard Unix 229 1
HPE ServiceGuard 21 1
Linden Lab - Second Life - трёхмерный виртуальный мир с элементами социальной сети 122 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 1
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 1
Oracle Java EE EJB - Enterprise JavaBeans 78 1
1С:ERP Управление предприятием 560 1
Microsoft Dynamics 1177 1
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 89 1
Кузовкин Алексей 155 10
Степанов Дмитрий 23 6
Сухов Алексей 11 2
Смиркин Дмитрий 15 1
Воробьев Андрей 168 1
Коротков Андрей 85 1
Толкачева Екатерина 43 1
Савцов Олег 50 1
Рябый Илья 20 1
Степанов Андрей 30 1
Карпачев Игорь 12 1
Рузин Андрей 6 1
Романенкова Татьяна 5 1
Аитов Тимур 197 1
Иващенко Евгения 4 1
Сухопалов Юрий 1 1
Горбачева Ирина 2 1
Pilipenko Vega - Пилипенко Вега 1 1
Мамедов Али 1 1
Швецов Владимир 50 1
Дмитриев Алексей 46 1
Симаков Андрей 6 1
Пименов Сергей 5 1
Попов Дмитрий 32 1
Широков Павел 2 1
Калмыков Дмитрий 5 1
Швецов Олег 3 1
Лымарь Алексей 4 1
Суркова Ирина 5 1
Радина Мария 2 1
Dyson James - Дайсон Джеймс 29 1
Изместьев Дмитрий 6 1
Журавская Ольга 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 145419 45
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43403 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17485 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7502 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52231 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14150 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1580 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3971 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2928 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17134 2
Казахстан - Республика 5566 2
Германия - Федеративная Республика 12708 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2439 2
Россия - ПФО - Самарская область 1327 2
Чехия - Чешская Республика 1310 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1787 2
Европа 21808 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2960 2
Россия - ЦФО - Московская область - Воскресенск 50 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 844 2
Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 59 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1354 2
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 358 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13345 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14223 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2887 1
Россия - УФО - Свердловская область 1519 1
Америка - Американский регион 2164 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3532 1
Израиль 2738 1
Бельгия - Королевство 1151 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 564 1
Франция - Французская Республика 7861 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1679 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 96 1
Украина 7628 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 616 1
Нидерланды 3531 1
Россия - ПФО - Саратовская область 734 1
Россия - УФО - Челябинская область 1230 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24249 19
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48311 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51410 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29304 15
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3173 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5459 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11000 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11007 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16394 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7879 4
Торговля оптовая - Wholesale trade 1182 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5892 4
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5748 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18671 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4912 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5557 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10006 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3562 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7038 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5426 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6993 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5041 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5793 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13644 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6429 2
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 139 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2846 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8766 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1584 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8089 2
Энергетика - Energy - Energetically 5124 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6738 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 908 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2107 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1515 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3053 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4848 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6299 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5864 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2745 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11260 31
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 651 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1897 2
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National Geographic 95 1
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Gartner - Гартнер 3561 1
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РГБ - Российская государственная библиотека 105 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 376 1
РАН - Российская академия наук 1885 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 337 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 10 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 79 1
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 532 1
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ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 54 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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