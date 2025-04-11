Индексная книга (каталог) CNews*
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Швецов Владимир
СОБЫТИЯ
Публикаций - 52, упоминаний - 56
Швецов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Швецов Никита 21 6
|Минниханов Рифкат 15 3
|Попов Андрей 116 2
|Швецов Денис 14 2
|Гурко Александр 139 2
|Прохоров Андрей 24 2
|Недосеков Андрей 25 2
|Гребенников Николай 33 2
|Швецов Сергей 7 2
|Левитин Игорь 35 2
|Швецов Вадим 4 2
|Урличич Юрий 52 2
|Седов Денис 3 2
|Авдеев Сергей 29 2
|Краус Олег 12 2
|Шишкарев Сергей 6 2
|Швецов Андрей 2 2
|Козлов Леонид 2 2
|Варданян Ваган 4 2
|Циклис Борис 3 2
|Машков Валерий 2 2
|Михайлов Сергей 58 1
|Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 28 1
|Нагаев Олег 30 1
|Jansen Florian - Янсен Флориан 26 1
|Фомичев Олег 139 1
|Меламед Леонид 150 1
|Гимранов Ринат 126 1
|Трапезин Владимир 30 1
|Козырев Алексей 328 1
|Размахаев Сергей 49 1
|Ермолаев Артем 379 1
|Бокучава Тариэл 21 1
|Сахаров Александр 93 1
|Волков Никита 80 1
|Янкин Андрей 52 1
|Заикин Андрей 36 1
|Беглов Александр 37 1
|Коростелев Павел 43 1
|Бисембаева Алина 13 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 2
|Forbes - Форбс 1002 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.