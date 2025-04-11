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Швецов Владимир

СОБЫТИЯ


11.04.2025 НИИАТ и Simetra объединят усилия для развития отечественного ПО в сфере транспортного моделирования 1
15.01.2025 «Step Транспортные решения» и Simetra подписали соглашение о сотрудничестве 1
19.11.2024 ГК Simetra и НИИАТ объявили о стратегическом партнёрстве 1
28.10.2024 Simetra и СПбПУ открыли лабораторию ИТС 2.0 1
03.05.2024 Студенты СПбГАСУ будут учиться моделированию на цифровой платформе RITM³ компании Simetra 1
12.02.2024 Время движения трамвая №55 в Петербурге сократилось на 6 минут благодаря проекту ГК Simetra 1
03.11.2023 В России создано ПО для транспортного планирования городов. До сих пор 95% моделей строят на немецком софте 2
12.07.2023 Новая цифровая платформа RITM³ «B2B» для предприятий 1
30.05.2023 Специалисты Simetra проводят работы по актуализации транспортной модели Москвы 1
25.01.2023 Simetra создаст транспортную модель Казанской агломерации 1
12.12.2022 В Казани появилась научная Лаборатория интеллектуальных транспортных систем 1
07.09.2022 Simetra продолжит развивать единую транспортную модель автомобильных дорог «Автодора» 1
17.02.2022 Simetra поставила в Белоруссию технологии для моделирования на микроуровне 1
27.10.2021 Simetra поможет улучшить дороги Саратовской области 1
24.09.2021 В Казанском национальном исследовательском техническом университете появится лаборатория интеллектуальных транспортных систем 1
21.06.2021 Simetra поможет улучшить транспортное планирование в Ереване 2
20.05.2021 Simetra и СПбПУ открыли совместную научную лабораторию интеллектуальных транспортных систем 1
03.02.2021 Simetra разработала программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Ленинградской области 1
30.10.2020 Коронакризис ускорил цифровую трансформацию банков 1
30.09.2020 «Коронакризис» меняет приоритеты в сфере защиты информации 1
30.09.2020 Simetra и Национальный центр ГЧП объявили о стратегическом партнерстве 1
28.09.2020 Simetra обеспечила НИПИГАЗ технологиями для транспортного моделирования 1
27.08.2020 Doc+, в которую инвестировал «Яндекс», объединилась с «Доктор рядом» 1
14.07.2020 Simetra разработает программу развития транспортной инфраструктуры Ленинградской области 2
26.06.2020 Simetra поможет развитию транспортной системы Красноярска 1
19.06.2020 «Строй Инвест Проект» закупил ПО Simetra для транспортного планирования 1
15.06.2020 Simetra поставила ЮУрГУ ПО для транспортного моделирования 1
01.06.2020 Как пандемия стала стимулом для развития телемедицины 1
27.04.2020 Путин распорядился продавать россиянам автомобили в онлайне 1
17.03.2020 Simetra помогает Ростову-на-Дону развивать интеллектуальную транспортную систему 1
12.03.2020 Simetra разработала цифровую платформу для управления транспортными системами 1
20.11.2019 «А+С транспроект» переименовался в Simetra 1
21.10.2019 «А+С транспроект» станет единственным поставщиком решений PTV Group в России 1
05.09.2019 Глава ДИТ Москвы, ИТ-директора РЖД, Росатома, «Мегафона», «Мечела» и других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2019 1
31.07.2019 «А+С Транспроект» повысит точность данных в российских транспортных сервисах 1
23.07.2019 «А+С транспроект» поставил в НИПИ ТРТИ программный комплекс для транспортного моделирования 1
03.07.2019 «А+С транспроект» начал развивать устойчивые решения для градостроительства 1
17.12.2018 «А+С Транспроект» поставила ПО для национальной транспортной модели России 1
03.12.2018 Главным по ИТ в Райффайзенбанке стал выходец из «Касперского» 1

Публикаций - 52, упоминаний - 56

Швецов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 120 34
PTV Group 44 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 52 3
Доктор рядом - Doc+ 55 2
Satellic 4 2
Ascom Holding AG - Ascom Nordic 28 2
МегаФон 10742 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Softline - Софтлайн 3743 2
Ланит Интеграция 219 1
Fly 214 1
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 62 1
RBI 29 1
IBM Европа 7 1
Google LLC 12690 1
ICL Системные Технологии - ICL СТ - АйСиЭл СТ - АйСиЭл Системные Технологии 35 1
HTC Russia/CIS/Baltics - ХТС РУС 3 1
Строй Инвест Проект 7 1
StarForce Technologies - Протекшен Технолоджи 56 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо бизнес - ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 23 1
Технологии Будущего 169 1
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 127 1
E-Ten Information Systems 119 1
ИММО - Информ-Мобил 54 1
Schlothauer&Wauer 4 1
А1:Первый Альтернативный Контент-провайдер 10 1
Yandex - Яндекс 9216 1
9594 1
Информзащита 941 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 1
Крок - Croc 1964 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Diasoft - Диасофт 1144 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
Philips 2099 1
MediaTek - Ralink 595 1
Schneider Electric 614 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
Автодор - Российские автомобильные дороги 99 3
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 2
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 2
Ленавтодор ГКУ - Управление автомобильных дорог Ленинградской области 3 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
Евросеть 1421 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 2
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
OneTwoTrip Travel Agency LLP 58 1
Mazda Motor Corporation 73 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 1
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
Ниармедик - Nearmedic - Сеть многопрофильных лечебных учреждений 8 1
Vostok New Ventures 10 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 1
Hyundai Mobility Lab 2 1
Winter Capital 9 1
Lifan 6 1
Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус 47 1
Доктор рядом МК - Медицинская компания 5 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Fresh Auto Сеть автосалонов 1 1
Красноярскгортранс МКУ 2 1
ГУМ ТД - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 65 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по транспорту Санкт-Петербурга - Горэлектротранс СПб ГУП - Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие городского электрического транспорта 8 1
Сибур Холдинг - НИПИГАЗ - НИПИгазпереработка 15 1
Стройпроект - Инженерная группа 8 1
SsangYong Motor Company 11 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 5
Минтранс РФ - НИИАТ - Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта 10 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 24 2
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 98 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
Национальный центр ГЧП 3 1
Минтранс РФ - Ространсмодернизация ФКУ - Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры 9 1
Администрация Челябинска - Челябинская городская Дума - органы государственной власти 19 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 1
АТИ - Ассоциация транспортных инженеров 6 3
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
Международная Академия транспорта 5 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 22
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 21
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 13
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 9
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Транспорт - КСОТ - Комплексная схема организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом 25 7
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 3
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 3
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 2
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1008 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 2
Транспорт - V2P - vehicle-to-pedestrian - автомобиль-пешеход - Прогнозирование траекторий движения пешеходов - Pedestrian trajectory prediction - Распознавание пешеходов - Pedestrian Detection - Предупреждение столкновения - Pedestrian Protection System 172 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1602 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1257 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 2
Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 67 13
PTV Vissim 19 10
PTV Visum 29 10
Simetra PTV Vision Traffic Suite 8 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Red Hat Linux 205 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 1
Яндекс.Здоровье 25 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Corporate Endpoint Security Suite - Kaspersky Hybrid Cloud Security 146 1
InfoTeCS - ViPNet Connect - ViPNet CSS Connect 21 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 1
Hyundai Sonata - беспилотный автомобиль 22 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity ETHIC - Infosecurity External Threats & Human Intelligence Center - ETHIC.CPT - ETHIC Continuous Penetration Testing 15 1
HPE Superdome - серия серверов 77 1
Минтранс РФ - АСУ ТК - Информационно-аналитическая система регулирования на транспорте 12 1
HP UX - Hewlett Packard Unix 232 1
ЕМИАС Электронный рецепт 90 1
FreePik 1841 1
Google Chrome - браузер 1701 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
Microsoft Windows 16882 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 1
Kaspersky Security Cloud 29 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса - ЮScan 254 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 145 1
InfoTeCS - ViPNet Client 122 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 133 1
Швецов Никита 21 6
Минниханов Рифкат 15 3
Попов Андрей 116 2
Швецов Денис 14 2
Гурко Александр 139 2
Прохоров Андрей 24 2
Недосеков Андрей 25 2
Гребенников Николай 33 2
Швецов Сергей 7 2
Левитин Игорь 35 2
Швецов Вадим 4 2
Урличич Юрий 52 2
Седов Денис 3 2
Авдеев Сергей 29 2
Краус Олег 12 2
Шишкарев Сергей 6 2
Швецов Андрей 2 2
Козлов Леонид 2 2
Варданян Ваган 4 2
Циклис Борис 3 2
Машков Валерий 2 2
Михайлов Сергей 58 1
Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 28 1
Нагаев Олег 30 1
Jansen Florian - Янсен Флориан 26 1
Фомичев Олег 139 1
Меламед Леонид 150 1
Гимранов Ринат 126 1
Трапезин Владимир 30 1
Козырев Алексей 328 1
Размахаев Сергей 49 1
Ермолаев Артем 379 1
Бокучава Тариэл 21 1
Сахаров Александр 93 1
Волков Никита 80 1
Янкин Андрей 52 1
Заикин Андрей 36 1
Беглов Александр 37 1
Коростелев Павел 43 1
Бисембаева Алина 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 5
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Америка - Американский регион 2206 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 3
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 3
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 288 2
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 263 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Европа 24964 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Россия - УФО - Свердловская область 1951 2
Индия - Bharat 5870 2
Европа Восточная 3138 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 2
Испания - Королевство 3840 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 2
Россия - УФО - Челябинская область 1512 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 485 2
Словакия - Словацкая Республика 482 1
Молдавия - Республика Молдова 738 1
Армения - Ереван 223 1
Европа Центральная 278 1
Россия - УФО - Челябинская область - Миасс 129 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 138 1
Узбекистан - Самарканд - Самаркандская агломерация 42 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 388 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 223 1
Москва - ЗАО - Кутузовский проспект 56 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 36
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 14
Национальный проект - Беспилотные логистические коридоры - программа развития умного автономного транспорта в России - ПКРТИ - программа комплексного развития транспортной инфраструктуры - проект Караван по развитию перевозок беспилотным транспортом 55 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 8
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 5
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 3
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 953 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 2
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 416 2
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 101 2
Английский язык 7030 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
ФЦП Повышение безопасности дорожного движения - Федеральная целевая программа 37 2
Образование в России 2893 2
Национальный проект - Безопасные и качественные автомобильные дороги - БКД 92 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АПВГК - Автоматические пункты весогабаритного контроля 16 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 112 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 396 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 2
Forbes - Форбс 1002 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Gartner - Гартнер 3658 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 4
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 3
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 2
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 1
НИПИ ТРТИ - Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры 3 1
СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 16 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 1
University of Leeds - Лидсский университет - Университет Лидса 55 1
University of Bradford - Брэдфордский университет - Университет Бредфорда 6 1
МГУ им. адм. Г. И. Невельского - Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского 18 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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