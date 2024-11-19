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ГК Simetra и НИИАТ объявили о стратегическом партнёрстве

ГК Simetra и Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (НИИАТ) заключили соглашение о стратегическом партнёрстве.

В рамках сотрудничества специалисты Simetra и НИИАТ будут совместно работать над расширением функциональных возможностей программного обеспечения RITM³, включая его доработку под специфические задачи НИИАТ. Организации договорились продвигать и распространять цифровую платформу на российском рынке.

Полностью российская цифровая платформа RITM³ — собственная разработка ГК Simetra, предназначенная для анализа, планирования и управления транспортными системами. Платформа решает задачи мониторинга, моделирования и менеджмента на уровне региона, города или промышленного объекта, применяется как для стратегического планирования, так и для оперативного управления транспортной ситуацией в режиме реального времени.

Ещё одно направление совместной работынаучно-методическое сопровождение проектов института, выполняемых в цифровой платформе RITM³, а также организация обучения сотрудников и заказчиков института в целях пополнения отрасли квалифицированными кадрами.

Стороны также будут реализовывать совместные проекты, привлекать перспективных партнёров, обеспечивать информационное сопровождение и поддержку совместных активностей.

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Цифровизация

«Мы рады начать сотрудничество с ГК Simetra. Это партнёрство открывает новые перспективы по использованию программного обеспечения RITM³ для нас и наших проектов, для восполнения дефицита кадров в отрасли. Совместными усилиями мы сможем достичь результатов, которые принесут пользу не только нашим организациям, но и всей отрасли в целом», — отметил генеральный директор НИИАТ Валерий Машков.

«Сотрудничество с НИИАТ — старейшим и опытнейшим институтом автотранспортной отрасли в стране — позволит нам обмениваться опытом и усиливать экспертизу друг друга. Институт сможет применять пул возможностей RITM³ в своих проектах по транспортному планированию и моделированию, в образовательной деятельности, а мы, со своей стороны, сможем углублять возможности цифровой платформы на основе технической экспертизы НИИАТ. Вместе это позволит нашим заказчикам решать свои задачи в соответствии с современными требованиями к уровню цифровизации, безопасности движения и надёжности отечественных ИТ-решений», — сказал генеральный директор ГК Simetra Владимир Швецов.

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