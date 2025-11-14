Власти постсоветской республики запретили работу майнинговых ферм, потреблявших электроэнергию из России

В Киргизии из-за дефицита электроэнергии запрещен майнинг криптовалют. В том числе была прекращена работа двух майнинговых ферм, хотя они потребляли электроэнергию из России.

Запрет на майнинг в Киргизии

Власти Киргизии запретили работу ферм, занимающихся майнингом криптовалют, до весны 2026 г. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на министра энергетики республики Таалайбека Ибраева. Причиной является дефицит электроэнергии. Речь идет о «полном запрете всех майнинг-ферм по всей республике».

По словам министра, в настоящее время в Киргизии есть две майнинговые фермы, которые заключили соглашения и работают на законных основаниях «Они импортируют электроэнергию из России, - рассказал Ибрагиев. - Поскольку в стране наблюдается дефицит электроэнергии, общественность считает, что электроэнергия перенаправляется на эти фермы».

Министр добавил, что у этих ферм есть договор с российской компанией «Русгидро» на поставки электроэнергии, а также с казахстанских KEGOC (национальный оператор электросетей Казахстана) на транспортировку электроэнергии. Чтобы довести эту электроэнергию до своей майнинг-фермы, они платят еще $0,38 за 1 кВт за транзит «Национальная электрическая сеть Киризии».

Unsplash - Michael Fortsch В Киргизии из-за дефицита электроэнергии запрещен майнинг криптовалют, в том числе на фермах, потребляющих электроэнергию из России

С 2023 г. они заплатили за транзит более 22 млн сомов (около $240 тыс.). «Они инвестируют законно и платят налоги, - говорит Ибрагиев, - Но общественность недовольна. Люди думают, что вся электроэнергия уходит на эти майнинговые операции. Чтобы недовольства людей не было, мы полностью отключили майнинг-фермы. Давайте покажем общественности, что даже при закрытии майнинг-ферм у нас все равно не хватает генерации».

Мнение эксперта

Глава Госкомитета по национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев подтвердил данную информацию. Он заверил, что до конца марта 2026 г. на территории республики не будет работать ни одна майнинг-ферма.

«Если кто-то попытается подсоединить свою майнинг-ферму к электросетям, то будет привлечен к самой строгой ответственности», - сообщил глава ГКНБ. На видео, распространенном агентством «Sputnik_Киргизия», показано, как в ЦОДе отключают оборудование одной из майнинг-ферм «МБТ Строй»

Собеседник CNews на российском рынке криптовалют считает, что введение всеобщего запрета - это плохой шаг. «В Киргизии есть много частных миниГЭС в горах, которые не влияют на дефицит тока в стране», - считает собеседник издания. Он также отметил, что власти Киргизии приводят неправильные данные о стоимости транспортировки электроэнергии для майнинговых ферм - $0,38 за 1 кВт. «Стоимость 1 кВт не может быть больше $0,05, иначе дешевле купить BTC на бирже», - пояснил эксперт.

Проблема с электроэнергией в Киргизии

На выработку электроэнергии в Киргизии сильно влияет уровень Токтогульского водохранилища, образованного плотиной Токтогульской ГЭС на реке Нарын. Уровень воды в водохранилище напрямую определяет, хватит ли электроэнергии в осенне-зимний период, когда потребление возрастает.

«Чтобы сохранить объем до 7 млрд кубов к 1 апреля 2026 г., потому что тогда закончится отопительный сезон и Токтогулка начнет наполняться, нам нужно экономить электроэнергию, - предупредил Ибраев. - Иначе есть риск уйти на «мертвую» отметку, когда наши генераторы встанут и не смогут вырабатывать электроэнергию».

В Киргизии ранее уже были введены ограничительные меры для экономии электроэнергии. В утренние и вечерние часы максимальных нагрузок были снижены лимиты мощности для бытовых потребителей - до 3 с 5 кВт.

После 18:00 запрещено наружное освещение в государственных и административных зданиях, также им запрещено в указанный период включать кондиционеры. В Минпросвещения республики заявили, что в связи с этим школы также переходят в режим энергосбережения и в течении одного часа после последнего урока свет в здании должны отключать.

Кроме того, глава ГКНБ потребовал строго соблюдать закон о тишине и постановление Правительства, согласно которым развлекательные мероприятия, а также работа кафе, ресторанов и ночных клубов должны завершаться не позднее 22:00.

Запреты на майнинг в России

В России закон о майнинге был принят в 2024 г. Согласно нему, Правительство может устанавливать запрет на осуществление майнинг на определенных территориях, причем как круглогодичный, так и сезонный (на время отопительного сезона).

Круглогодичный запрет на майнинг был введен на территории 11 регионов, включая республики Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан, Северная Осетия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия), новые регионы (Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области) и юг Иркутской области на срок до весны 2031 г. Причем сначала запрет на майнинг в Иркутской области был сезонным, но власти региона добились перевода его в круглогодичный режим.

Сезонные ограничения на майнинг были введены в Бурятии и Забайкальском крае. Власти этих регионов также хотели сделать запрет круглогодичным, но лето 2025 г., правительственная комиссия по электроэнергетики не стала принимать решение по данному вопросу. Также не было принято решения о вводе запрета на майнинг в республике Хакасия.

Запрет на майнинг в Абхазии

В конце 2024 г. запрет на майнинг был введен в Абхазии - до конца 2026 г. Причиной стали проблемы с поставками электроэнергии из России, за счет дешевизны которых майнинг в Абхазии был выгодным.

В ходе обсуждения соответствующего закона в парламенте Абхазии возникла перестрелка, в результате которой погиб один депутат. Тогда же в республике вводились ночные отключения интернета для предотвращения работы майнинговых ферм.

Сейчас запрет на майнинг в республике продолжает действовать. Осенью 2025 г. парламент республики принял закон об утилизации изъятого оборудования для майнинга.