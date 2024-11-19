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Майнинг криптовалют запретят в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской областях, на Северном Кавказе и на Байкале

Правительственная комиссия по электроэнергетике определила перечень регионов, в которых будет запрещен майнинг. Запрет на организацию майнинга в осенне-зимний отопительный период планируется установить в Иркутской области и части территорий Забайкальского края и Бурятии. Также ограничения на майнинг планируется ввести в республиках Северного Кавказа и новых регионах России.

Запрет на майнинговую деятельность в отдельных регионах

Правительственная комиссия по вопросам развития электроэнергетики обсудили условия введения запрета на майнинг цифровой валюты на территории российских регионов. Как сообщает пресс-служба Правительства, заседание комиссии провел вице-премьер по вопросам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Александр Новак.

Указанный запрет в осенне-зимний отопительный период планируется ввести на всей территории Иркутской области, в отдельных частях республики Бурятия и Забайкальского края. Запрет будет действовать до 2031 г. Отметим, что Бурятия и Иркутская область находятся в районе озера Байкал.

Кроме того, до 2031 г. планируется ввести ограничения на майнинг на территориях ряд регионов Северного Кавказареспубликах Дагестан, Северная Осетия-Алания, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия – и на территории новых российских регионов: Донецкая Народная Республика (ДНР), Луганская Народная республика (ЛНР), Запорожская и Херсонская области. Основания для соответствующих запретов и ограничений может быть сложная режимно-балансовая ситуация в электроэнергетике, в частности, прогнозируемый дефицит электроэнергии и мощности в осенне-зимний отопительный период.

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Фото: FreePik
Перечень регионов, в которых будет запрещен майнинг, определила правительственная комиссия по электроэнергетике.

Минэнерго совместно с энергетическими компаниями и другими заинтересованными органами федеральной и региональной власти поручено проработать вопросы введения механизма осуществления контроля за реализацией запрета, высвобождения используемой электрической мощности потребителей, осуществляющих майнинговую деятельность, для технологического присоединения иных потребителей, особенно имеющих социально значимый статус, а также введения запрета в иных регионах, в том числе в тех, где реализуются программы повышения надежности электросетевого комплекса, финансируемые из бюджетных средств.

Регулирование майнинга в России

Летом 2024 г. в России был принят закон (в виде поправок в Закон «О цифровых финансовых активах») о майнинге. Он определил понятия майнинг, майниг-пула, лица, организующего деятельность майнинг-пула, майнинговой инфраструктуры и оператора майнинговой инфраструктуры. Также было введено понятие адреса-идентификатора – уникальной последовательности символов, предназначенной для учета в информационной систем приходных и расходных операций с цифровой валютой.

Российским резидентам разрешили получать цифровую валюту в качестве встречного вознаграждения за товары и услуги, если она получена в результате выпуска цифровой валюты или получена лицом, организующим деятельность майнинг-пула, в качестве вознаграждения за подтверждения записей в информационной системе. В то же время запрещается реклама цифровых валют, товаров и услуг в целях организации их обращения.

Российские индивидуальные предприниматели и юридические лица могут заниматься майнингом с момента включения в соответствующий реестр. Физические лица могут заниматься майнингом и без включения в реестр, если потребляемая ими электроэнергия не превышает установленный Правительством лимит. Соответствующий размер был установлен в размере 6 тыс. киловатт-часов в месяц. Лимит распространяется и на деятельность в составе майнинг-пула.

Оператором майнинговой инфраструктуры могут стать индивидуальные предприниматели и юридические лица после включения в соответствующий реестр. В первой версии закона предполагалось, что ведением реестра лиц, осуществляющих майнинг, будет заниматься Минцифры. Однако затем был принят новый закон, согласно которому вопросы регулирования майнинга отошли к Федеральной налоговой службе (ФНС). Организаторами майнинг-пула могут выступать российские физические и юридические лица, в том числе не являющиеся индивидуальными предпринимателями.

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В каких случаях устанавливается запрет на осуществление майнинга на отдельных территориях

Закон предоставил Правительству право запретить майнинг на отдельных территориях или в субъектах федерации. В случае неисполнения потребителями электроэнергии данного запрета или деятельности по майнингу без включения в реестр, в отношении энергопринимающих устройств, принадлежащих данному потребителю, по решению суда устанавливается изменение параметров технологического присоединения в части уменьшения максимальной присоединенной мощности вплоть до полного отсоединения таких энергопринимающих устройств от электрической сети. Плата за технологическое присоединение таких энергопринимающих устройств в указанных случаях возврату не подлежит.

Согласно постановлению Правительства, запрет на осуществление майнинга на отдельных территориях может быть установлен в случаях существующего и прогнозируемого дефицита электрической энергии и мощности. В том числе установление запрета возможно в случае отнесения их в соответствии с утвержденной схемой и программой развития электроэнергетических систем России к территориям технологически необходимой генерации или в случаях обращения высшего должностного лица субъекта федерации. Решения принимаются на основании предложений правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики.

Игорь Королев

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