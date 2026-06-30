ДНР - Донецкая Народная Республика

«СберМобайл» запустил «белый список» в Крыму, Севастополе, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях услуг федерального уровня «Миранда» настроил работу «белого списка» в Республике Крым, Севастополе, Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областя

В ДНР построят первый дата-центр Развитие ИТ-инфраструктуры К 2036 г. в Донецкой Народной Республики (ДНР) построят первый центр обработки данных (ЦОД), пишут «Ведомости». Общий объем инвестиций

«СберМобайл» теперь в ДНР дтверждении через «Госключ». «Выбор «Миранды» в качестве инфраструктурного партнера «СберМобайла» в ДНР говорит о высоких показателях качества покрытия и уровня клиентского сервиса, которые пок

Сотовые операторы не успевают полностью покрыть «новые регионы»: им дадут отсрочку на год стот для сотовой связи на территории четырех «новых» регионов России: Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Это следует из

На ПК для чиновников ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей потратят 3,4 миллиарда техники «Гравитон» Сергей Гендрих указал стоимость одного АРМ (ПК, монитор, периферия) в диапазоне от 70 тыс. до 100 тыс. руб. freepik АРМ может стоить от 30 до 100 тыс. руб. Количество чиновников в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не сообщается, пишет издание. При средней цене около 77 тыс. руб. за указанные средства можно обеспечить более 40 тыс. автоматизированных рабочих мес

Майнинг криптовалют запретят в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской областях, на Северном Кавказе и на Байкале ария, Карачаево-Черкесия – и на территории новых российских регионов: Донецкая Народная Республика (ДНР), Луганская Народная республика (ЛНР), Запорожская и Херсонская области. Основания для со

На цифровизацию госуслуг в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей выделено почти 5 миллиардов иториях новых российских регионов: Херсонской и Запорожской областей, Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Это следует из проекта федерального бюджета, утве

Для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей закупят 40 тыс. ПК АРМ для новых территорий Более 39,5 тыс. автоматизированных рабочих мест (АРМ) на общую сумму 3,04 млрд руб. поставят в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Аукцион на «Росэлторге» обнаружили «Ведомости», его проводил в июле 2024 г. «Ростелеком». В описании частей АРМ в каталоге товаров, работ и услуг (КТ

На цифровизацию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в 2024 г. запланировано 710 миллионов ИКТ-расходы ДНР, Херсонской и Запорожской областей CNews Analytics провел исследование ИКТ-бюджетов российских регионов. Полные результаты исследования будут опубликованы в ближайшее время. В рамках проект

В ДНР появится уникальный проект по оптимизации производственных процессов вой эксплуатации аппаратно-цифровых решений для отработки новых идей и их внедрения на предприятиях ДНР.

4G-сети в редком диапазоне построят в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях омиссии, имеющихся в распоряжении CNews. Речь идет о выделении частот Донецкой народной республике (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областях. В итоговом прот

«Аквариус» поставил 35 тысяч ПК в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области Поставки ПК на новые территории Как стало известно CNews, в конце 2023 г. «Аквариус» произвел 35 тыс. персональных компьютеров, которые были поставлены в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Об этом CNews сообщили два собеседника среди производителей электроники, а также подтвердил представитель «Аквариуса». Поставку устройств осуществлял

Школьники ДНР получили новые ноутбуки ия» (управляющая организация холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») передала школьникам новых российских регионов ноутбуки и бесконтактные термометры. Техника будет использоваться в школах Донецкой Народной Республики для проведения учебного процесса и повышения доступности информационных образовательных сервисов. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники». Коме того,

Путин поручил упростить ввоз беспилотников в ДНР и ЛНР ых авиационных систем (БАС) на территориях новых российских регионов: Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Об этом CNews р

Власти заплатят «Ростелекому» 4 миллиарда за подключение ЛНР и ДНР, Херсона и Запорожья к госуслугам доставления массовых социально значимых госуслуг в электронном виде в Донецкой народной республике (ДНР), Луганской народной республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областях. Минцифры заключ

В России местами отключило YouTube. Но власти ни при чем олкнулись с очень нестабильной работой YouTube. Как пишут «Ведомости», проблемы наблюдаются в ЛНР и ДНР и длятся на протяжении нескольких дней. В ДНР доступ к YouTube осложняется периоди

Новые регионы России будут полностью покрыты сотовыми сетями к концу 2025 года ГКРЧ рассмотрит вопрос о частотах для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ)

На фоне присоединения ДНР и ЛНР производители требуют маркировки российского «железа». Власти — за правовой ситуацией на присоединенных к России территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В письме на имя министра промышленности Дениса Мантурова (копия имеется в распоря

В России появится единый сотовый оператор ператор сотовой связи, пишет «РИА Новости» со ссылкой на российского вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Сеть нового оператора будет построена на территории Запорожской и Херсонской областей, а также в ДНР и ЛНР. По словам Дмитрия Чернышенко, поручение создать нового единого оператора передано российскому Минцифры. В министерстве на запрос CNews не ответили. Вице-премьер подчеркнул, что насто

У абонентов «Билайна», «Мегафона» и Tele2 появилась связь в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях Роуминг в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Сотовые операторы «Вымпелком» (торговая марка «Би

Власти нарезали частоты 4G для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей ГКРЧ распределит частоты в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ)

ДНР национализировала имущество украинских сотовых операторов ства украинских сотовых операторов Государственный комитет по обороне Донецкой народной республики (ДНР) принял решение о национализации имущества украинских сотовых, находившихся в республике.

Сотовый оператор из ДНР начал работать на юге Украины отать сотовый оператор «Феникс», созданный в Донецкой народной республике в 2015 г. после отделения ДНР от Украины. Новость об этом опубликовал телеграм-канал военно-гражданской администрации г

Суперопасных «русских хакеров» из группы REvil могут освободить за финансовую помощь ДНР и ЛНР нности, а изъятые у них средства они добровольно передали бы в качестве гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР. При этом и уникальный опыт бывших обвиняемых наверняка пригодился бы российским сп

На территории ДНР и ЛНР начинается импортозамещение ПО и разработка единых стандартов связи Связь ДНР и ЛНР Для освобожденных территорий Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и

Сотовые операторы ДНР и ЛНР вошли в российскую зону нумерации Российские коды для «Феникса» и «Лугакома» Сотовые операторы Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) перешли на работу в российскую систему нумерации.

Электронике из ЛНР и ДНР дали преимущество на российских госзакупках Преференции ЛНР и ДНР Министерство финансов (Минфин) подготовило приказ, согласно которому электронике и компью

«Скорую помощь» ДНР перевели на СПО Автоматизация скорой помощи ДНР Министерство связи непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) вместе с Минздр

«Почта Донбасса» внедрила СПО от умельцев из ДНР и относящееся к классу программного обеспечения с открытым кодом (СПО). Об этом CNews рассказали в Министерстве связи непризнанной Донецкой народной республики, курирующем данное предприятие.

ДНР наладила тайный обмен с «Почтой Россией» Почта на Донбассе Из непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) можно отправить письмо в Россию, которое будет доставлено до адресата «Почтой России». В

Как ДНР построила себе «российский 4G», и почему ЛНР держится за украинский CDMA. Репортаж Опасная разница во времени Командировка в непризнанную Донецкую народную республику (ДНР) могла закончиться для корреспондента CNews печальными последствиями. Еще на пограничном

Власти ДНР вложат 350 миллионов в СМЭВ и электронную подпись Предприятия Минсвязи ДНР заработали 2,4 млрд руб. за год Министерство связи непризнанной Доценкой народной республ

ДНР и ЛНР наладили прямое телефонное сообщение с Россией Из России стало возможным напрямую звонить в ЛНР и ДНР Из России теперь можно напрямую звонить на телефонные номера непризнанных Донецкой и Луга

ДНР и ЛНР полностью переключили магистральный трафик на Россию ДНР и ЛНР перешли на магистральный интернет из России Непризнанная Донецкая народная республика (ДНР) полностью перевела свои телекоммуникационные сети на работу с магистральными каналами, п

Жители ДНР и ЛНР остались без МТС У МТС поврежден кабель между МТС и ДНР/ЛНР Украинская «дочка» МТС компания «ВФ Украина» (торговая марка Vodafone, бывшая «МТС-Ук

Как в ДНР восстанавливали связь на конфискованном украинском оборудовании. Репортаж в отделение почтовой связи Старобешевского района самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), молодой человек в форме цвета хаки оказался неприятно удивлен. «Почему здесь нет Wi-Fi?

Власти ДНР решили узнать заводские и абонентские номера мобильников всех приезжих Сюрприз для въезжающих в ДНР При пересечении границы России с непризнанной Донецкой народной республикой (ДНР)

Мобильная связь ДНР в западне между украинским прошлым и российским будущим. Репортаж Пограничники требуют IMEI Въехав на территорию непризнанной Донецкой народной республики (ДНР), корреспондент CNews встретил первое упоминание о сотовой связи прямо на пограничном пос

Министр связи ДНР Виктор Яценко: Государство не может зависеть от вендоров — это зло «Электронных архивов в ДНР не существует» CNews: Как обстояли дела с информатизацией региона до 2014 года? Виктор Яц