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ДНР Донецкая Народная Республика
СОБЫТИЯ
|30.06.2026
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«СберМобайл» запустил «белый список» в Крыму, Севастополе, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях
услуг федерального уровня «Миранда» настроил работу «белого списка» в Республике Крым, Севастополе, Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областя
|04.06.2026
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В ДНР построят первый дата-центр
Развитие ИТ-инфраструктуры К 2036 г. в Донецкой Народной Республики (ДНР) построят первый центр обработки данных (ЦОД), пишут «Ведомости». Общий объем инвестиций
|25.09.2025
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«СберМобайл» теперь в ДНР
дтверждении через «Госключ». «Выбор «Миранды» в качестве инфраструктурного партнера «СберМобайла» в ДНР говорит о высоких показателях качества покрытия и уровня клиентского сервиса, которые пок
|23.09.2025
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Сотовые операторы не успевают полностью покрыть «новые регионы»: им дадут отсрочку на год
стот для сотовой связи на территории четырех «новых» регионов России: Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Это следует из
|24.01.2025
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На ПК для чиновников ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей потратят 3,4 миллиарда
техники «Гравитон» Сергей Гендрих указал стоимость одного АРМ (ПК, монитор, периферия) в диапазоне от 70 тыс. до 100 тыс. руб. freepik АРМ может стоить от 30 до 100 тыс. руб. Количество чиновников в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не сообщается, пишет издание. При средней цене около 77 тыс. руб. за указанные средства можно обеспечить более 40 тыс. автоматизированных рабочих мес
|19.11.2024
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Майнинг криптовалют запретят в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской областях, на Северном Кавказе и на Байкале
ария, Карачаево-Черкесия – и на территории новых российских регионов: Донецкая Народная Республика (ДНР), Луганская Народная республика (ЛНР), Запорожская и Херсонская области. Основания для со
|04.10.2024
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На цифровизацию госуслуг в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей выделено почти 5 миллиардов
иториях новых российских регионов: Херсонской и Запорожской областей, Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Это следует из проекта федерального бюджета, утве
|13.09.2024
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Для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей закупят 40 тыс. ПК
АРМ для новых территорий Более 39,5 тыс. автоматизированных рабочих мест (АРМ) на общую сумму 3,04 млрд руб. поставят в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Аукцион на «Росэлторге» обнаружили «Ведомости», его проводил в июле 2024 г. «Ростелеком». В описании частей АРМ в каталоге товаров, работ и услуг (КТ
|14.08.2024
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На цифровизацию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в 2024 г. запланировано 710 миллионов
ИКТ-расходы ДНР, Херсонской и Запорожской областей CNews Analytics провел исследование ИКТ-бюджетов российских регионов. Полные результаты исследования будут опубликованы в ближайшее время. В рамках проект
|28.03.2024
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В ДНР появится уникальный проект по оптимизации производственных процессов
вой эксплуатации аппаратно-цифровых решений для отработки новых идей и их внедрения на предприятиях ДНР.
|18.01.2024
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4G-сети в редком диапазоне построят в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
омиссии, имеющихся в распоряжении CNews. Речь идет о выделении частот Донецкой народной республике (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областях. В итоговом прот
|11.01.2024
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«Аквариус» поставил 35 тысяч ПК в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области
Поставки ПК на новые территории Как стало известно CNews, в конце 2023 г. «Аквариус» произвел 35 тыс. персональных компьютеров, которые были поставлены в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Об этом CNews сообщили два собеседника среди производителей электроники, а также подтвердил представитель «Аквариуса». Поставку устройств осуществлял
|14.12.2023
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Школьники ДНР получили новые ноутбуки
ия» (управляющая организация холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») передала школьникам новых российских регионов ноутбуки и бесконтактные термометры. Техника будет использоваться в школах Донецкой Народной Республики для проведения учебного процесса и повышения доступности информационных образовательных сервисов. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники». Коме того,
|30.10.2023
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Путин поручил упростить ввоз беспилотников в ДНР и ЛНР
ых авиационных систем (БАС) на территориях новых российских регионов: Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Об этом CNews р
|04.09.2023
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Власти заплатят «Ростелекому» 4 миллиарда за подключение ЛНР и ДНР, Херсона и Запорожья к госуслугам
доставления массовых социально значимых госуслуг в электронном виде в Донецкой народной республике (ДНР), Луганской народной республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областях. Минцифры заключ
|21.04.2023
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В России местами отключило YouTube. Но власти ни при чем
олкнулись с очень нестабильной работой YouTube. Как пишут «Ведомости», проблемы наблюдаются в ЛНР и ДНР и длятся на протяжении нескольких дней. В ДНР доступ к YouTube осложняется периоди
|14.04.2023
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Новые регионы России будут полностью покрыты сотовыми сетями к концу 2025 года
ГКРЧ рассмотрит вопрос о частотах для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ)
|24.02.2023
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На фоне присоединения ДНР и ЛНР производители требуют маркировки российского «железа». Власти — за
правовой ситуацией на присоединенных к России территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В письме на имя министра промышленности Дениса Мантурова (копия имеется в распоря
|10.02.2023
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В России появится единый сотовый оператор
ператор сотовой связи, пишет «РИА Новости» со ссылкой на российского вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Сеть нового оператора будет построена на территории Запорожской и Херсонской областей, а также в ДНР и ЛНР. По словам Дмитрия Чернышенко, поручение создать нового единого оператора передано российскому Минцифры. В министерстве на запрос CNews не ответили. Вице-премьер подчеркнул, что насто
|13.12.2022
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У абонентов «Билайна», «Мегафона» и Tele2 появилась связь в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях
Роуминг в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Сотовые операторы «Вымпелком» (торговая марка «Би
|09.12.2022
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Власти нарезали частоты 4G для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
ГКРЧ распределит частоты в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ)
|19.09.2022
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ДНР национализировала имущество украинских сотовых операторов
ства украинских сотовых операторов Государственный комитет по обороне Донецкой народной республики (ДНР) принял решение о национализации имущества украинских сотовых, находившихся в республике.
|22.08.2022
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Сотовый оператор из ДНР начал работать на юге Украины
отать сотовый оператор «Феникс», созданный в Донецкой народной республике в 2015 г. после отделения ДНР от Украины. Новость об этом опубликовал телеграм-канал военно-гражданской администрации г
|27.05.2022
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Суперопасных «русских хакеров» из группы REvil могут освободить за финансовую помощь ДНР и ЛНР
нности, а изъятые у них средства они добровольно передали бы в качестве гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР. При этом и уникальный опыт бывших обвиняемых наверняка пригодился бы российским сп
|23.05.2022
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На территории ДНР и ЛНР начинается импортозамещение ПО и разработка единых стандартов связи
Связь ДНР и ЛНР Для освобожденных территорий Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и
|07.05.2022
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Сотовые операторы ДНР и ЛНР вошли в российскую зону нумерации
Российские коды для «Феникса» и «Лугакома» Сотовые операторы Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) перешли на работу в российскую систему нумерации.
|14.03.2022
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Электронике из ЛНР и ДНР дали преимущество на российских госзакупках
Преференции ЛНР и ДНР Министерство финансов (Минфин) подготовило приказ, согласно которому электронике и компью
|04.09.2020
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«Скорую помощь» ДНР перевели на СПО
Автоматизация скорой помощи ДНР Министерство связи непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) вместе с Минздр
|13.02.2020
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«Почта Донбасса» внедрила СПО от умельцев из ДНР
и относящееся к классу программного обеспечения с открытым кодом (СПО). Об этом CNews рассказали в Министерстве связи непризнанной Донецкой народной республики, курирующем данное предприятие.
|25.06.2019
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ДНР наладила тайный обмен с «Почтой Россией»
Почта на Донбассе Из непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) можно отправить письмо в Россию, которое будет доставлено до адресата «Почтой России». В
|02.05.2019
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Как ДНР построила себе «российский 4G», и почему ЛНР держится за украинский CDMA. Репортаж
Опасная разница во времени Командировка в непризнанную Донецкую народную республику (ДНР) могла закончиться для корреспондента CNews печальными последствиями. Еще на пограничном
|14.03.2019
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Власти ДНР вложат 350 миллионов в СМЭВ и электронную подпись
Предприятия Минсвязи ДНР заработали 2,4 млрд руб. за год Министерство связи непризнанной Доценкой народной республ
|22.02.2019
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ДНР и ЛНР наладили прямое телефонное сообщение с Россией
Из России стало возможным напрямую звонить в ЛНР и ДНР Из России теперь можно напрямую звонить на телефонные номера непризнанных Донецкой и Луга
|09.01.2019
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ДНР и ЛНР полностью переключили магистральный трафик на Россию
ДНР и ЛНР перешли на магистральный интернет из России Непризнанная Донецкая народная республика (ДНР) полностью перевела свои телекоммуникационные сети на работу с магистральными каналами, п
|16.01.2018
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Жители ДНР и ЛНР остались без МТС
У МТС поврежден кабель между МТС и ДНР/ЛНР Украинская «дочка» МТС компания «ВФ Украина» (торговая марка Vodafone, бывшая «МТС-Ук
|13.12.2017
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Как в ДНР восстанавливали связь на конфискованном украинском оборудовании. Репортаж
в отделение почтовой связи Старобешевского района самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), молодой человек в форме цвета хаки оказался неприятно удивлен. «Почему здесь нет Wi-Fi?
|04.07.2017
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Власти ДНР решили узнать заводские и абонентские номера мобильников всех приезжих
Сюрприз для въезжающих в ДНР При пересечении границы России с непризнанной Донецкой народной республикой (ДНР)
|21.06.2017
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Мобильная связь ДНР в западне между украинским прошлым и российским будущим. Репортаж
Пограничники требуют IMEI Въехав на территорию непризнанной Донецкой народной республики (ДНР), корреспондент CNews встретил первое упоминание о сотовой связи прямо на пограничном пос
|24.05.2017
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Министр связи ДНР Виктор Яценко: Государство не может зависеть от вендоров — это зло
«Электронных архивов в ДНР не существует» CNews: Как обстояли дела с информатизацией региона до 2014 года? Виктор Яц
|18.05.2017
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ДНР зовет к себе оставшихся без работы украинских разработчиков «1С»
ДНР построит технопарк Власти непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) приняли решение о создании технопарка. Как рассказал CNews министр связи республики Викт
ДНР и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 26
|Шадаев Максут 1210 12
|Яценко Виктор 22 11
|Янукович Виктор 57 9
|Федоров Михаил 30 7
|Чернышенко Дмитрий 580 7
|Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 6
|Волков Сергей 108 6
|Кузнецов Павел 42 5
|Мантуров Денис 126 5
|Порошенко Петр 27 5
|Пушилин Денис 5 5
|Кириенко Владимир 148 4
|Жижикин Игорь 32 4
|Кириенко Сергей 149 4
|Мишустин Михаил 787 4
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 3
|Шпак Василий 279 3
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|Горбуненко Денис 5 3
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