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ДНР Донецкая Народная Республика

ДНР - Донецкая Народная Республика

СОБЫТИЯ


30.06.2026 «СберМобайл» запустил «белый список» в Крыму, Севастополе, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

услуг федерального уровня «Миранда» настроил работу «белого списка» в Республике Крым, Севастополе, Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областя
04.06.2026 В ДНР построят первый дата-центр

Развитие ИТ-инфраструктуры К 2036 г. в Донецкой Народной Республики (ДНР) построят первый центр обработки данных (ЦОД), пишут «Ведомости». Общий объем инвестиций

25.09.2025 «СберМобайл» теперь в ДНР

дтверждении через «Госключ». «Выбор «Миранды» в качестве инфраструктурного партнера «СберМобайла» в ДНР говорит о высоких показателях качества покрытия и уровня клиентского сервиса, которые пок
23.09.2025 Сотовые операторы не успевают полностью покрыть «новые регионы»: им дадут отсрочку на год

стот для сотовой связи на территории четырех «новых» регионов России: Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Это следует из

24.01.2025 На ПК для чиновников ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей потратят 3,4 миллиарда

техники «Гравитон» Сергей Гендрих указал стоимость одного АРМ (ПК, монитор, периферия) в диапазоне от 70 тыс. до 100 тыс. руб. freepik АРМ может стоить от 30 до 100 тыс. руб. Количество чиновников в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не сообщается, пишет издание. При средней цене около 77 тыс. руб. за указанные средства можно обеспечить более 40 тыс. автоматизированных рабочих мес
19.11.2024 Майнинг криптовалют запретят в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской областях, на Северном Кавказе и на Байкале

ария, Карачаево-Черкесия – и на территории новых российских регионов: Донецкая Народная Республика (ДНР), Луганская Народная республика (ЛНР), Запорожская и Херсонская области. Основания для со
04.10.2024 На цифровизацию госуслуг в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей выделено почти 5 миллиардов

иториях новых российских регионов: Херсонской и Запорожской областей, Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Это следует из проекта федерального бюджета, утве
13.09.2024 Для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей закупят 40 тыс. ПК

АРМ для новых территорий Более 39,5 тыс. автоматизированных рабочих мест (АРМ) на общую сумму 3,04 млрд руб. поставят в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Аукцион на «Росэлторге» обнаружили «Ведомости», его проводил в июле 2024 г. «Ростелеком». В описании частей АРМ в каталоге товаров, работ и услуг (КТ
14.08.2024 На цифровизацию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в 2024 г. запланировано 710 миллионов

ИКТ-расходы ДНР, Херсонской и Запорожской областей CNews Analytics провел исследование ИКТ-бюджетов российских регионов. Полные результаты исследования будут опубликованы в ближайшее время. В рамках проект
28.03.2024 В ДНР появится уникальный проект по оптимизации производственных процессов

вой эксплуатации аппаратно-цифровых решений для отработки новых идей и их внедрения на предприятиях ДНР.
18.01.2024 4G-сети в редком диапазоне построят в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

омиссии, имеющихся в распоряжении CNews. Речь идет о выделении частот Донецкой народной республике (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областях. В итоговом прот
11.01.2024 «Аквариус» поставил 35 тысяч ПК в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области

Поставки ПК на новые территории Как стало известно CNews, в конце 2023 г. «Аквариус» произвел 35 тыс. персональных компьютеров, которые были поставлены в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Об этом CNews сообщили два собеседника среди производителей электроники, а также подтвердил представитель «Аквариуса». Поставку устройств осуществлял
14.12.2023 Школьники ДНР получили новые ноутбуки

ия» (управляющая организация холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») передала школьникам новых российских регионов ноутбуки и бесконтактные термометры. Техника будет использоваться в школах Донецкой Народной Республики для проведения учебного процесса и повышения доступности информационных образовательных сервисов. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники». Коме того,

30.10.2023 Путин поручил упростить ввоз беспилотников в ДНР и ЛНР

ых авиационных систем (БАС) на территориях новых российских регионов: Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Об этом CNews р
04.09.2023 Власти заплатят «Ростелекому» 4 миллиарда за подключение ЛНР и ДНР, Херсона и Запорожья к госуслугам

доставления массовых социально значимых госуслуг в электронном виде в Донецкой народной республике (ДНР), Луганской народной республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областях. Минцифры заключ
21.04.2023 В России местами отключило YouTube. Но власти ни при чем

олкнулись с очень нестабильной работой YouTube. Как пишут «Ведомости», проблемы наблюдаются в ЛНР и ДНР и длятся на протяжении нескольких дней. В ДНР доступ к YouTube осложняется периоди
14.04.2023 Новые регионы России будут полностью покрыты сотовыми сетями к концу 2025 года

ГКРЧ рассмотрит вопрос о частотах для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ)

24.02.2023 На фоне присоединения ДНР и ЛНР производители требуют маркировки российского «железа». Власти — за

правовой ситуацией на присоединенных к России территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В письме на имя министра промышленности Дениса Мантурова (копия имеется в распоря
10.02.2023 В России появится единый сотовый оператор

ператор сотовой связи, пишет «РИА Новости» со ссылкой на российского вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Сеть нового оператора будет построена на территории Запорожской и Херсонской областей, а также в ДНР и ЛНР. По словам Дмитрия Чернышенко, поручение создать нового единого оператора передано российскому Минцифры. В министерстве на запрос CNews не ответили. Вице-премьер подчеркнул, что насто
13.12.2022 У абонентов «Билайна», «Мегафона» и Tele2 появилась связь в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Роуминг в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Сотовые операторы «Вымпелком» (торговая марка «Би
09.12.2022 Власти нарезали частоты 4G для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

ГКРЧ распределит частоты в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ)

19.09.2022 ДНР национализировала имущество украинских сотовых операторов

ства украинских сотовых операторов Государственный комитет по обороне Донецкой народной республики (ДНР) принял решение о национализации имущества украинских сотовых, находившихся в республике.
22.08.2022 Сотовый оператор из ДНР начал работать на юге Украины

отать сотовый оператор «Феникс», созданный в Донецкой народной республике в 2015 г. после отделения ДНР от Украины. Новость об этом опубликовал телеграм-канал военно-гражданской администрации г
27.05.2022 Суперопасных «русских хакеров» из группы REvil могут освободить за финансовую помощь ДНР и ЛНР

нности, а изъятые у них средства они добровольно передали бы в качестве гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР. При этом и уникальный опыт бывших обвиняемых наверняка пригодился бы российским сп
23.05.2022 На территории ДНР и ЛНР начинается импортозамещение ПО и разработка единых стандартов связи

Связь ДНР и ЛНР Для освобожденных территорий Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и

07.05.2022 Сотовые операторы ДНР и ЛНР вошли в российскую зону нумерации

Российские коды для «Феникса» и «Лугакома» Сотовые операторы Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) перешли на работу в российскую систему нумерации.

14.03.2022 Электронике из ЛНР и ДНР дали преимущество на российских госзакупках

Преференции ЛНР и ДНР Министерство финансов (Минфин) подготовило приказ, согласно которому электронике и компью
04.09.2020 «Скорую помощь» ДНР перевели на СПО

Автоматизация скорой помощи ДНР Министерство связи непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) вместе с Минздр
13.02.2020 «Почта Донбасса» внедрила СПО от умельцев из ДНР

и относящееся к классу программного обеспечения с открытым кодом (СПО). Об этом CNews рассказали в Министерстве связи непризнанной Донецкой народной республики, курирующем данное предприятие.

25.06.2019 ДНР наладила тайный обмен с «Почтой Россией»

Почта на Донбассе Из непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) можно отправить письмо в Россию, которое будет доставлено до адресата «Почтой России». В
02.05.2019 Как ДНР построила себе «российский 4G», и почему ЛНР держится за украинский CDMA. Репортаж

Опасная разница во времени Командировка в непризнанную Донецкую народную республику (ДНР) могла закончиться для корреспондента CNews печальными последствиями. Еще на пограничном

14.03.2019 Власти ДНР вложат 350 миллионов в СМЭВ и электронную подпись

Предприятия Минсвязи ДНР заработали 2,4 млрд руб. за год Министерство связи непризнанной Доценкой народной республ
22.02.2019 ДНР и ЛНР наладили прямое телефонное сообщение с Россией

Из России стало возможным напрямую звонить в ЛНР и ДНР Из России теперь можно напрямую звонить на телефонные номера непризнанных Донецкой и Луга
09.01.2019 ДНР и ЛНР полностью переключили магистральный трафик на Россию

ДНР и ЛНР перешли на магистральный интернет из России Непризнанная Донецкая народная республика (ДНР) полностью перевела свои телекоммуникационные сети на работу с магистральными каналами, п
16.01.2018 Жители ДНР и ЛНР остались без МТС

У МТС поврежден кабель между МТС и ДНР/ЛНР Украинская «дочка» МТС компания «ВФ Украина» (торговая марка Vodafone, бывшая «МТС-Ук
13.12.2017 Как в ДНР восстанавливали связь на конфискованном украинском оборудовании. Репортаж

в отделение почтовой связи Старобешевского района самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), молодой человек в форме цвета хаки оказался неприятно удивлен. «Почему здесь нет Wi-Fi?
04.07.2017 Власти ДНР решили узнать заводские и абонентские номера мобильников всех приезжих

Сюрприз для въезжающих в ДНР При пересечении границы России с непризнанной Донецкой народной республикой (ДНР)

21.06.2017 Мобильная связь ДНР в западне между украинским прошлым и российским будущим. Репортаж

Пограничники требуют IMEI Въехав на территорию непризнанной Донецкой народной республики (ДНР), корреспондент CNews встретил первое упоминание о сотовой связи прямо на пограничном пос
24.05.2017 Министр связи ДНР Виктор Яценко: Государство не может зависеть от вендоров — это зло

«Электронных архивов в ДНР не существует» CNews: Как обстояли дела с информатизацией региона до 2014 года? Виктор Яц
18.05.2017 ДНР зовет к себе оставшихся без работы украинских разработчиков «1С»

ДНР построит технопарк Власти непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) приняли решение о создании технопарка. Как рассказал CNews министр связи республики Викт

Публикаций - 232, упоминаний - 357

ДНР и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 33
Ростелеком 10948 32
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 29
Киевстар - Kyivstar 569 20
Миранда-Медиа 82 20
Укртелеком - Ukrtelecom 244 18
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 17
Apple Inc 13154 17
МегаФон 10742 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 15
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 14
Telegram Group 2940 14
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 14
К Телеком - Исеть Телеком 97 13
Астелит 137 13
Microsoft Corporation 25774 13
Лугаком - Lugacom 12 12
Meta Platforms - Facebook 4621 12
Тримоб - TriMob 35 11
X Corp - Twitter 2938 11
Vodafone Group 1412 11
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 164 10
Миранда-Медиа - МирТелеКом 51 10
Yandex - Яндекс 9215 10
Huawei 4675 10
Intel Corporation 12811 10
Turkcell - Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 95 9
Google LLC 12687 9
Комтел 17 9
АйСи Групп - К-Телеком - Winmobile - Win Mobile - Вин Мобай 55 9
9594 9
Oracle Corporation 7074 9
Миранда-Медиа - Крымтелеком 58 8
АйСи Групп - КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 38 8
Углетелеком ГПС ГУП ДНР 8 8
Samsung Electronics 11064 8
Cisco Systems 5372 8
AMD - Advanced Micro Devices 4641 8
Autodesk 639 8
VK - Mail.ru Group 3602 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 23
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 10
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 7
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 6
SCM Holdings - System Capital Management - Систем Кэпитал Менеджмент - System Capital Group 32 6
Газпром ПАО 1493 6
EPIC Telecom Invest 212 5
СТГ - Стройтрансгаз 19 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 5
Visa International 1993 5
ПСБ - Промсвязьбанк 963 5
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 4
ИнвестКапиталБанк 26 4
Феодосийский морской нефтяной терминал 4 4
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 4
СтройГазМонтаж 14 4
Авиа Групп 8 4
Зест -лизинговая компания 6 4
Трансойл 13 4
Сахатранс 6 4
Аброс ИК 7 4
Русское время - Часовой дом 6 4
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 23 4
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 4
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 4
АБ Россия - Аброс ИК - инвестиционная компания 15 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 48 3
EPIC Telecom Invest - Raga Establishment 5 3
Укрэксимбанк - Ukreximbank 10 3
Ощадбанк - Державний ощадний банк України - Государственный сберегательный банк Украины 20 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
ПриватБанк - PrivatBank 197 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 68
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 36
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 27
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 26
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 24
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 18
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 16
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 15
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 12
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 10
ДНР - Почта Донбасса 9 9
Президент Украины 128 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 9
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 8
СБУ - Служба безопасности Украины 98 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 6
Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 47 5
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 5
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 5
Судебная власть - Judicial power 2500 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 4
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 4
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 4
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 4
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 3
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 52 3
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 38 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 19
АМП - Ассоциация промышленного майнинга 8 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
АПСС - Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе - НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 13 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 70
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 53
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 51
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 46
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 45
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 42
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 26
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 23
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 23
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 22
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 22
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 21
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 21
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9355 20
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 19
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