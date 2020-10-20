Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

ДНР
Донецкая Народная Республика


20.10.2020 Бывшего пресс-секретаря Роскомнадзора взяли на работу в театр 1
04.09.2020 «Скорую помощь» ДНР перевели на СПО 5
15.06.2020 Российский Autodesk возглавил выходец из Microsoft и IBM 1
13.02.2020 «Почта Донбасса» внедрила СПО от умельцев из ДНР 3
15.11.2019 Autodesk внезапно разогнал руководство российского офиса 1
22.08.2019 Госбанки отбирают «Укртелеком» у главного донбасского олигарха 1
25.06.2019 ДНР наладила тайный обмен с «Почтой Россией» 2
02.05.2019 Как ДНР построила себе «российский 4G», и почему ЛНР держится за украинский CDMA. Репортаж 5
14.03.2019 Власти ДНР вложат 350 миллионов в СМЭВ и электронную подпись 7
22.02.2019 ДНР и ЛНР наладили прямое телефонное сообщение с Россией 25
09.01.2019 ДНР и ЛНР полностью переключили магистральный трафик на Россию 23
26.11.2018 Власти не смогли отобрать «Укртелеком» у главного донбасского олигарха 1
10.09.2018 Порошенко: Украина перехватывает данные с российских спутников 1
16.01.2018 Жители ДНР и ЛНР остались без МТС 8
11.01.2018 У главного донбасского олигарха арестовали активы из-за сделки с «Укртелекомом» 2
13.12.2017 Как в ДНР восстанавливали связь на конфискованном украинском оборудовании. Репортаж 15
20.10.2017 У главного донбасского олигарха отбирают «Укртелеком» 2
04.07.2017 Власти ДНР решили узнать заводские и абонентские номера мобильников всех приезжих 10
21.06.2017 Мобильная связь ДНР в западне между украинским прошлым и российским будущим. Репортаж 25
24.05.2017 Министр связи ДНР Виктор Яценко: Государство не может зависеть от вендоров — это зло 1
18.05.2017 ДНР зовет к себе оставшихся без работы украинских разработчиков «1С» 6
28.04.2017 Абонентов «Билайна» и Tele2 лишили роуминга в ДНР 17
02.03.2017 Украина вывела из строя оборудование Huawei и Juniper в ДНР и ЛНР 9
10.02.2017 На Украине посадили двух блогеров за пропаганду «Русского мира» во «Вконтакте» 1
18.10.2016 На Украине запретили «Золотую корону», «Юнистрим» и другие российские платежные системы 1
18.05.2016 «Украинские хакеры» атаковали ДНР и ЛНР 3
17.09.2015 В госведомствах Украины запретили «Касперского» и «Доктора Веб» 1
02.07.2015 Европейский интернет-регистратор назвал ДНР и ЛНР частями России 11
16.01.2015 Жители Донецкой и Луганской областей ежемесячно проводят через терминалы самообслуживания «ПриватБанка» свыше 1 млрд операций 2
27.11.2014 «МТС-Украина» заработала на потере Крыма 1
15.09.2014 Гендиректор Autodesk в России: Мы сожалеем о негативных последствиях санкций 1
01.09.2014 Интеграторы: Компании, закупившие лицензии Autodesk, спокойно проработают на текущих версиях еще 3-5 лет 1
26.08.2014 Российская ИТ-компания: Cisco отказалась продать оборудование из-за санкций 1
15.08.2014 Autodesk запретил своим партнерам работать с российской оборонкой 1
08.07.2014 Украинский телеком в ожидании снижения ARPU 1
14.02.2013 Пенсионеры-клиенты «ПриватБанка» смогут получать наличные в банкоматах других банков без комиссий 1
17.08.2012 Каждый пятый украинский пенсионер получает пенсию через «ПриватБанк» 1
04.07.2012 Казначейство Украины в Черниговской области под защитой Dr.Web 1
25.05.2007 Украинский телеком: без войны не обойтись 1

Публикаций - 39, упоминаний - 200

ДНР упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 9
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 8
Укртелеком 131 7
Киевстар 261 6
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 5
Астелит 73 4
Комтел 12 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 3
Lifecell - Лайфселл - Украинский оператор мобильной связи 18 3
Тримоб 30 3
Vodafone Group 386 3
Углетелеком ГПС 4 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 3
Cisco Systems 2056 3
Лугаком - Lugacom 5 3
Dr.Web - Доктор Веб 978 2
КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 69 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
Yandex - Яндекс 4103 2
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 2
3779 2
Базальт СПО 206 2
Facebook 3768 2
Интерднестрком 6 1
Интертелеком - Intertelecom 31 1
RETN - Ретннет 11 1
Bentley Systems 43 1
Астерос - Asteros 531 1
PEOPLEnet 18 1
Миранда-Медиа 20 1
RIPE NCC - Network Coordination Centre 19 1
Золотая Корона 281 1
Летограф ИТ Консалтинг и услуги 6 1
Rancher Labs 11 1
Honeywell 138 1
SAP SE 3220 1
Microsoft Corporation 11168 1
Huawei 2733 1
IBM 3557 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 4
Газпром ПАО 524 3
EPIC Telecom Invest 72 3
System Capital Management (SCM) 23 3
Ощадбанк - Державний ощадний банк України 14 2
Русское время - Часовой дом 4 2
Аброс ИК 7 2
Сахатранс 6 2
Трансойл 12 2
Зест -лизинговая компания 6 2
Авиа Групп 4 2
Стройтрансгаз 15 2
СтройГазМонтаж 12 2
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 54 2
Феодосийский морской нефтяной терминал 4 2
Укрэксимбанк - Ukreximbank 9 2
EPIC Telecom Invest - Raga Establishment 4 2
Group DF 7 2
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 2
СМП банк - Северный морской путь 71 2
ИнвестКапиталБанк 15 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 2
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 2
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
ПриватБанк 177 1
ДТЭК 8 1
Радабанк 2 1
LinkedIn 521 1
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 1 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
DTEK Managment 1 1
Связь-банк 79 1
Юнистрим - Unistream 167 1
Почта России ПАО 1579 1
ДНР - Почта Донбасса 9 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 5
ДНР - Минсвязи - Министерство связи Донецкой Народной Республики 7 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 4
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 19 3
ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины 12 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 2
ВСУ - Вооружённые силы Украины 1 1
Фонд государственного имущества Украины 6 1
Президент Украины 14 1
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 17 1
РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 8 1
Министерство юстиции Украины - Департамент государственной исполнительной службы - Государственная исполнительная служба Украины 1 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 10 1
СБУ - Служба безопасности Украины 48 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 2
3G - Стандарт мобильной связи 3753 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 111 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 488 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 138 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
Kerberos - Сетевой протокол аутентификации 44 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 127 1
Kubernetes 307 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 390 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
Linux OS 4276 3
Феникс SIM-карты 2 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu 547 2
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 1
ПриватБанк Приват24 113 1
Яндекс.Карты и Транспорт 293 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 1
Oracle Weblogic JMS - Java Message Service 2 1
Oracle LDAP ODSEE - Oracle Lightweight Directory Access Protocol Directory Server Enterprise Edition 1 1
Oracle ESB - Oracle Enterprise Service Bus 4 1
Apache ActiveMQ 21 1
BlackBerry DTEK STH - серия смартфонов 11 1
АИС СМП - Скорая медицинская помощь 1 1
Redmine 9 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Docker - Платформа распределённых приложений 146 1
Microsoft Exchange 684 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 118 1
Symbian OS 782 1
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Windows 856 1
WhatsApp Messenger 654 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 38 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
Java - Язык программирования 1180 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Red Hat WildFly - ранее JBoss Application Server - JBoss AS 64 1
Rakuten Viber 429 1
Ахметов Ринат 52 6
Яценко Виктор 13 5
Горбуненко Денис 5 3
Фирташ Дмитрий 8 3
Янукович Виктор 18 3
Захарченко Александр 2 2
Рыжов Алексей 18 2
Морозова Анастасия 27 2
Dahmash Louay - Дахмаш Луай 3 2
Химич Роман 37 1
Welch Dale - Уэлш Дейл 1 1
Atallah Naji - Аталлах Наджи 1 1
Olszewski Jarek - Ольшевский Ярек 1 1
Дубовицкий Николай 5 1
Becker Johannes - Беккер Йоханнес 2 1
Прилепин Захар 3 1
Воеводин Александр 1 1
Бояков Эдуард 1 1
Едидин Борис 7 1
Павлов Арсен 1 1
Плотницкий Игорь 1 1
Глинка Елизавета 1 1
Рубан Виктория 2 1
Жаров Александр 165 1
Звягинцева Анастасия 5 1
Маркин Сергей 2 1
Фетисов Олег 1 1
Азаров Николай 5 1
Сурженко Михаил 1 1
Толстых Михаил 1 1
Рудниченко Андрей 2 1
Весельчаков Александр 6 1
Хорошковский Валерий 5 1
Ампелонский Вадим 31 1
Порошенко Петр 17 1
Дворкович Аркадий 169 1
Путин Владимир 1828 1
Украина 3398 29
Россия - Российская федерация - РФ 57680 24
ЛНР - Луганская Народная Республика 32 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 7
Россия - Ростовская область 864 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 4
Украина - Одесса 58 3
Ближний Восток 1479 3
Великобритания - Лондон 828 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 3
Донбасс 25 3
ДНР - Донецк 52 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 3
Украина - Киев 476 3
Кипр - Республика 248 3
Нидерланды 981 2
Россия - Аксай - Аксайский район 13 2
Европа 3788 2
Россия - Республика Крым 626 2
Африка 1499 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Индия - Республика 2181 1
Япония 2811 1
Австрия - Австрийская Республика 530 1
Южная Осетия - Республика 81 1
Южная Азия 46 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
США - Редмонд 105 1
Казахстан - Республика 2650 1
ПМР - Приднестровская Молдавская Республика - Приднестровье 14 1
Прибалтика - Балтия 597 1
Россия - Севастополь 420 1
Нидерланды - Амстердам 259 1
Россия - Куйбышев 16 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
УК Украины - Уголовный кодекс Украины 18 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне 9 1
FT - Financial Times 247 1
Juniper Research 278 1
CNews Analytics 1991 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 47 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 193 1
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 1
ВУ МО РФ - Военный университет Министерства обороны Российской Федерации 6 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769321, в очереди разбора - 673005.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще