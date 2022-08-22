Сотовый оператор из ДНР начал работать на юге Украины

Сотовый оператор «Феникс» из ДНР начал работу в Херсонской области Украины. Это уже третий мобильный оператор, начавший предоставление услуг на этой территории после установления контроля над ней со стороны России. В то же время еще один новый оператор «Миртелеком» начал работать на подконтрольной России части Харьковской области.

Сотовый оператор «Феникс» пришел в Херсонскую область

В Херсонской области Украины начал работать сотовый оператор «Феникс», созданный в Донецкой народной республике в 2015 г. после отделения ДНР от Украины.

Новость об этом опубликовал телеграм-канал военно-гражданской администрации города Скадовск Херсонской области.

Канал отмечает, что SIM-карты «Феникс» продаются в бывшем офисе «Укрпочты» в Херсоне при предъявлении паспорта. «В одни руки» выдается не более двух SIM-карт. Отметим, что в самой Украине SIM-карты продаются без паспорта.

Как на Юге Украине появляется российская сотовая связь

С начала специальной военной операции (СВО) России на Украине территория Херсонской области находится под контролем российский властей. В мае 2022 г. на территории области началось замещение украинских операторов связи. В частности, интернет-провайдеры были переключены на магистральные каналы крымского оператора «Миранда-Медиа».

Сотовый оператор «Феникс» из ДНР начал работу в Херсонской области Украины

Территория Херсонской области находится на Юге Украины и граничит с полуостровом Крым. А «Миранда-Медиа» имеет два подводных волоконно-оптических канала связи, связывающих полуостров с основной территорией России. «Миранда-Медиа» была создана в 2014 г. «Ростелекомом» для оказания услуг фиксированной связи на территории полуострова Крым. Затем доля «Ростелекома» в этой компании была снижена до менее чем 20%.

Позднее Херсонскую область покинули украинские сотовые операторы. Им на смену пришла компания «+7Мобайл». Эта же компания начала работу и на части территории Запорожской области, которая с момента начала СВО также находится под контролем России.

Компания «+7Мобайл» создана крымским сотовым оператором «К-Телеком» (торговая марка Win Mobile), который в 2014 г. стал первым мобильным оператором, заработавшем в Крыму после присоединения данного полуострова к России.

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Позднее в Крыму появился еще один сотовый оператор - «КТК-Телеком» (торговая марка «Волна Мобайл»), который использует инфраструктуру совместно с «К-Телеком». В 2022 г. владельцем обоих крымских операторов стала компания «АйСи-Инвест», созданная бывшим вице-президентом оператора «Мобильные телесистемы» (МТС) Павлом Кузнецовым.

Российская сотовая связь в Харьковской области

В июне 2022 г. в Херсонской области заработал еще один сотовый оператор «Миртелеком». В августе «Миртелеком» также стал работать на части территории Харьковской области Украины, находящейся под контролем России.

Источник CNews на телекоммуникационном рынке говорит, что «Миртелеком» связан с «Миранда-Медиа». Однако в «Миранда-Медиа» заявляют, что работают только на территории Республики Крым и города Севастополь, который также находится на территории полуострова Крым.

Что касается Херсонской области, то, с учетом «Феникса», теперь в этом регионе работает три новых сотовых оператора. Все они используют российский код нумерации - «+7».