Миранда-Медиа

T2 отменил роуминг в Крыму 2

Сотовый оператор Крыма и новых регионов незаметно сменил владельца 2

Крымский оператор связи получил иск на миллиард с лишним 3

Власти отобрали лицензию у крымского сотового оператора 2

В Крыму появится второй за месяц мобильный оператор 3

В Крыму массовые проблемы с переносом номеров к местным операторам 2

Tele2 отменяет роуминговую наценку в Крыму 1

Операторы ЛНР получат от властей отсрочку на хранение всех звонков и сообщений граждан 1

Новые регионы России будут полностью покрыты сотовыми сетями к концу 2025 года 2

На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 1

Двух операторов связи в Крыму возглавил один и тот же человек 5

Сотовый оператор из ДНР начал работать на юге Украины 2

Новый российский сотовый оператор приходит на юг Украины 2

Бывший гендиректор МГТС купил сразу двух крупных сотовых операторов 2

На юге Украины начал работать российский сотовый оператор 2