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Индексная книга (каталог) CNews*
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Миранда-Медиа

Миранда-Медиа


24.12.2024 «Т2» и «Ростелеком» купили четыре AdTech-компании 1
18.12.2024 В Крыму анонсировали отключения мобильного интернета. Эксперты полагают, что из-за атак БПЛА 2
16.12.2024 «СберМобайл» отменил наценку за услуги в Крыму 1
11.12.2024 Минцифры: связь в Крыму становится доступнее 1
08.10.2024 T2 отменил роуминг в Крыму 2
24.09.2024 Сотовый оператор Крыма и новых регионов незаметно сменил владельца 2
17.09.2024 Крымский оператор связи получил иск на миллиард с лишним 3
11.09.2024 Власти отобрали лицензию у крымского сотового оператора 2
28.08.2024 Власти возбудили дело против «Билайна», МТС и «Мегафона» из-за цен на связь в Крыму, хотя операторы там не работают 2
29.07.2024 В Крыму появится второй за месяц мобильный оператор 3
01.07.2024 В Крыму массовые проблемы с переносом номеров к местным операторам 2
27.06.2024 Против Крыма развернуты массированные DDoS-атаки 2
18.06.2024 Tele2 отменяет роуминговую наценку в Крыму 1
18.01.2024 4G-сети в редком диапазоне построят в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях 2
19.12.2023 Введены ковровые санкции против российских ИТ, электроники и сына Медведева 2
27.11.2023 Чем российские телеком-операторы могут заменить ПО Oracle, Amdocs и Microsoft 1
13.07.2023 Операторы ЛНР получат от властей отсрочку на хранение всех звонков и сообщений граждан 1
15.05.2023 «Дочка» Роскомнадзора потратит миллиарды на «спецжелезо», чтобы следить за беспилотниками и штрафовать операторов связи 1
25.04.2023 Минцифры: итоги заседания ГКРЧ 1
14.04.2023 Новые регионы России будут полностью покрыты сотовыми сетями к концу 2025 года 2
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 1
17.02.2023 «Ростелеком» недополучил 2,6 миллиарда на подключение телерадиовещания к интернету 2
13.12.2022 У абонентов «Билайна», «Мегафона» и Tele2 появилась связь в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 1
09.12.2022 Власти нарезали частоты 4G для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей 2
30.11.2022 Операторы мечтают о тотальном импортозамещении роутеров, точек Wi-Fi, коммутаторов. Минфин резко против 1
17.11.2022 Двух операторов связи в Крыму возглавил один и тот же человек 5
22.08.2022 Сотовый оператор из ДНР начал работать на юге Украины 2
22.06.2022 Новый российский сотовый оператор приходит на юг Украины 2
15.06.2022 Бывший гендиректор МГТС купил сразу двух крупных сотовых операторов 2
27.05.2022 На юге Украины начал работать российский сотовый оператор 2
17.05.2022 Крымскому оператору дали 1,8 миллиарда на скоростной интернет 1
05.05.2022 Россия восстановила интернет на юге Украины 2
18.03.2022 Путин призвал МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 не бояться санкций и начать работу в Крыму 2
11.11.2021 Власти пустят с молотка 4G-частоты в Крыму 3
11.10.2021 Россияне выберут, куда провести мобильную связь 4G 1
28.12.2020 Власти заставят «Ростелеком» провести сотовую связь во все российские деревни 2
23.12.2020 Власти пустят «с молотка» 4G-частоты в Севастополе 2
12.11.2020 Оператор Севастополя покидает Крым перед приходом созданной «Ростелекомом» компании 2
27.10.2020 Вменяемую сотовую связь в Крыму будет строить компания, созданная «Ростелекомом» 1
26.08.2020 «Ростелекому» дадут 2,7 млрд руб., чтобы раздавать с телевышек специнтернет для школ и чиновников 1

Публикаций - 59, упоминаний - 98

Миранда-Медиа и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9701 44
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 27
К Телеком - Исеть Телеком 87 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 21
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 20
К-Телеком - Win Mobile 44 19
АйСи Инвест - КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 34 18
Миранда-Медиа - Крымтелеком 53 16
МегаФон 8805 15
Киевстар - Kyivstar 539 14
Укртелеком 241 14
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 769 13
Воентелеком - Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 38 13
СИНХ - Таттелеком 203 13
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 171 12
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 27 11
Миранда-Медиа - Элемтэ-Инвест ИК - Элемтэ Инвестиционная компания 14 10
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 375 9
Миранда-Медиа - МирТелеКом 46 9
АйСи Инвест 8 8
Прогресс ГК - АйТиПрогресс 14 7
Vodafone Group 1370 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 4
Интертелеком - Intertelecom 36 4
Лугаком - Lugacom 10 4
Telegram Group 1983 4
Huawei 3933 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 3
Вайнах Телеком 47 3
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 343 3
PEOPLEnet - Телесистемы Украины 25 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
X Corp - Twitter 2845 2
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 158 2
Yandex - Яндекс 7340 2
Астелит 134 2
Oracle Corporation 6688 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 2
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 42 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 4
Люкстранс СК - Люкстранс Судоходная компания 4 4
Газпром ПАО 1342 2
Северсталь ПАО - Severstal 478 2
Роснефть НК - нефтяная компания 514 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 2
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 109 2
Новатэк Новафининвест 54 2
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 2
Россети Ленэнерго 1700 2
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 55 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
eBay Inc 1619 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 290 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
Арм Телеком Венчурс Холдинг 2 1
Спецстройкрым 1 1
Фин-Партнер УК 4 1
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 6 1
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 26 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 51 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 97 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 15 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 56 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 40 1
Нефтиса НК 2 1
Автобан ДСК ГК 15 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 21
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 16
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 15
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 8
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 4
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 66 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Правительство Севастополя - Губернатор Севастополя 24 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
СБУ - Служба безопасности Украины 89 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 112 1
Верховная рада Украины - парламент Украины 55 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 144 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 296 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 71 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 7 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Судебная власть - Judicial power 2310 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 8
Project Veritas 2 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 23 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
Единая Россия - Политическая партия 293 1
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России 4 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 38
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 35
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 28
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 22
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 21
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 14
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2515 14
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24453 12
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 12
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 10
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 10
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 9
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 9
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 8
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1477 8
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1224 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 6
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2267 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 5
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 4
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 373 4
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1397 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1268 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 4
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 4
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 4
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1092 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1455 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 5
МТС SIM-карты - МТС Абонент 141 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 4
Pixabay 129 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 3
Linux OS 9937 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 2
ФГИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 11 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 2
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 162 2
FreePik 980 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 302 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple - App Store 2890 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 246 1
Oracle PeopleSoft 418 1
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Oracle E-Business Suite - OEBS 583 1
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 41 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 102 1
Google Cloud Services 218 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 414 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 56 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 126 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 322 1
Нанософт - nanoCAD 94 1
Aspen aspenONE 27 1
Siemens Teamcenter 66 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 18 1
Top Systems T-Flex PLM 17 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 14 1
OSIsoft PI System 10 1
Мобильный обходчик 18 1
Кузнецов Павел 37 10
Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 14 7
Ротенберг Борис 9 4
Зима Иван 21 4
Путин Владимир 3171 3
Никифоров Николай 1136 3
Ройтман Евгений 44 3
Медведев Дмитрий 1654 3
Сухов Андрей 6 3
Крючков Олег 7 3
Топорищев Павел 3 3
Мылицын Роман 110 2
Ахметов Ринат 55 2
Голомолзин Анатолий 75 2
Аксенов Сергей 26 2
Поляков Андрей 12 2
Меняйло Сергей 21 2
Коломойский Игорь 8 2
Развожаев Сергей 2 2
Шарапова Ольга 3 2
Галушко Дмитрий 19 2
Данкин Александр 2 2
Жижикин Игорь 27 2
Акимов Максим 187 1
Яценко Виктор 21 1
Шойгу Сергей 89 1
Сердюков Анатолий 83 1
Florea Mihai Alexandru - Флореа Михаи Александр 1 1
Haynes Clay - Хейнс Клей 1 1
Conrado Miranda - Конрадо Миранда 1 1
Pierre Steven - Пьер Стивен 1 1
Громов Ростислав 13 1
Щеголев Игорь 698 1
Жаров Александр 174 1
Новиков Евгений 44 1
Иванов Олег 141 1
Hurd Mark - Херд Марк 95 1
Аксенев Сергей 1 1
Таврин Иван 117 1
Айбашева Анна 97 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 48
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 47
Россия - ЮФО - Севастополь 540 35
Украина 7608 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 16
Украина - Запорожская область 81 15
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 12
ДНР - Донецкая Народная Республика 162 12
ЛНР - Луганская Народная Республика 132 11
Армения - Республика 2280 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 8
Россия - Крымский полуостров 52 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 5
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