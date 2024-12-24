Миранда-Медиа
Миранда-Медиа и организации, системы, технологии, персоны:
|Кузнецов Павел 37 10
|Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 14 7
|Ротенберг Борис 9 4
|Зима Иван 21 4
|Путин Владимир 3171 3
|Никифоров Николай 1136 3
|Ройтман Евгений 44 3
|Медведев Дмитрий 1654 3
|Сухов Андрей 6 3
|Крючков Олег 7 3
|Топорищев Павел 3 3
|Мылицын Роман 110 2
|Ахметов Ринат 55 2
|Голомолзин Анатолий 75 2
|Аксенов Сергей 26 2
|Поляков Андрей 12 2
|Меняйло Сергей 21 2
|Коломойский Игорь 8 2
|Развожаев Сергей 2 2
|Шарапова Ольга 3 2
|Галушко Дмитрий 19 2
|Данкин Александр 2 2
|Жижикин Игорь 27 2
|Акимов Максим 187 1
|Яценко Виктор 21 1
|Шойгу Сергей 89 1
|Сердюков Анатолий 83 1
|Florea Mihai Alexandru - Флореа Михаи Александр 1 1
|Haynes Clay - Хейнс Клей 1 1
|Conrado Miranda - Конрадо Миранда 1 1
|Pierre Steven - Пьер Стивен 1 1
|Громов Ростислав 13 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Жаров Александр 174 1
|Новиков Евгений 44 1
|Иванов Олег 141 1
|Hurd Mark - Херд Марк 95 1
|Аксенев Сергей 1 1
|Таврин Иван 117 1
|Айбашева Анна 97 1
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