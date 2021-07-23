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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь


23.07.2021 В 2021 году почти в два раза выросло количество пользователей, которые используют соцсети для поиска работы 1
12.03.2021 Серверы на «Эльбрусах» для МВД подорожали на 200 миллионов 1
01.03.2021 Полиция Крыма, Чечни и Дагестана получит серверы на «Эльбрусах» в ходе миллиардной закупки 1
13.11.2020 Ростех сертифицировал интеллектуальную систему охраны аэропортов 1
12.11.2020 Оператор Севастополя покидает Крым перед приходом созданной «Ростелекомом» компании 2
15.10.2020 Hyundai подвела итоги первого года Hyundai Mobility 1
02.10.2020 Tele2 проанализировала пассажиропоток в московских аэропортах 1
12.08.2020 Автоматизация регионального перечня услуг и работ. Практика Республики Крым 1
28.05.2020 Пилоты самолетов смогут заблаговременно узнать погоду в российских аэропортах 1
30.01.2020 «Яндекс» открыл набор на летнюю стажировку в Москве 2
12.11.2019 Образовательные организации Симферополя подключены к централизованной системе «Парус» 1
26.03.2019 «Балтика» переходит на новую ИТ-инфраструктуру 1
29.12.2018 10 знаковых сделок 2018 г., которые изменили ИКТ-отрасль России 1
27.12.2018 «Яндекс.Путешествия» проанализировали поездки россиян в 2018 году 1
25.12.2018 Экс-главком ракетных войск купил «Крымтелеком» за миллиард 1
17.10.2018 Navitel обновил карты России, Беларуси, Казахстана 3
17.07.2018 «Яндекс» открыл новый набор в школу разработки интерфейсов 2
25.06.2018 В Крыму дважды не нашли строителей для главного ЦОДа чиновников 1
15.03.2018 «Яндекс» открыл набор на летнюю стажировку 1
14.03.2018 Российские правоохранители закупают технику для взлома iPhone и смартфонов на Android 1
26.02.2018 «Связной Трэвел» удержал показатели выручки и EBITDA по итогам 2017 года 1
24.01.2018 R-Style Softlab открыла филиал в Новосибирске 1
27.12.2017 MCN Telecom ввел в эксплуатацию сеть дальней связи в ЮФО 1
12.12.2017 В Крыму потратят 50 миллионов на ремонт нового ЦОДа 2
21.06.2017 Годовой оборот «Манго Телеком» превысил 2,2 млрд рублей 1
08.06.2017 Вышел рейтинг CNews «Крупнейшие поставщики ИТ для транспорта». За год рынок вырос на треть 1
22.05.2017 «Кронштадт» завершил первый этап создания единой картографической системы для Минобороны РФ 1
24.03.2017 «Яндекс» открывает набор на летнюю стажировку 2017 года 1
15.03.2017 Центр электронной картографии Минобороны РФ оснащен системой создания и обновления цифровой информации о местности 1
21.02.2017 «Элар» автоматизировала деятельность Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого Севастополя 1
15.02.2017 Mango Office обеспечит бизнес в 6 новых регионах облачными коммуникационными сервисами 1
01.02.2017 «СёрчИнформ»: с утечками конфиденциальной информации в 2016 году столкнулась каждая вторая российская компания 2
17.01.2017 Украина отбирает товарный знак у МТС 1
11.01.2017 В 2017 году качество мобильной связи протестируют в 83 субъектах РФ 1
30.12.2016 Современными услугами мобильной связи обеспечено около 97% территории Крыма 3
19.10.2016 МТС подвел итоги летних розничных продаж билетов в сети МТС Ростовской области 1
18.10.2016 МТС подвел итоги продаж билетов в розничной сети МТС Пермского края 1
13.10.2016 «Деловая Россия» и «Атол» проведут семинары о реформе 54-ФЗ в 15 городах России 2
11.10.2016 ФНС рассказала о том, как перейти на онлайн-кассы 1
27.09.2016 Объявлены победители Всероссийских соревнований в сфере ИКТ Huawei Honor Cup 2016 1

Публикаций - 119, упоминаний - 151

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4188 15
Киевстар 292 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 11
Крымтелеком 41 9
Укртелеком 146 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 8
К Телеком 47 7
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 149 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 6
Huawei 2791 6
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 620 6
Интертелеком - Intertelecom 32 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 419 5
Intel Corporation 4546 5
Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 26 4
Microsoft Corporation 12409 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4936 4
АТОЛ ГК 168 3
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 227 3
Тримоб 30 3
К-Телеком - Win Mobile 23 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1715 3
Ростех - Ростехнологии 2238 3
PEOPLEnet 19 3
VK - Mail.ru Group 2568 3
Nokia Corporation 2699 3
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 269 2
4205 2
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 20 2
Инфосистемы Джет 698 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2009 2
Yahoo! 1451 2
Эвотор - Evotor 105 2
Астелит 87 2
SearchInform - Серчинформ 184 2
Ростех Росэлектроника Вега - Концерн радиостроения 123 2
Lenovo Motorola 1154 2
ZTE Corporation 560 2
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 453 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
Аэрофлот 507 4
РусславБанк - РСБ 147 3
РЖД - Российские железные дороги 1118 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 188 3
Qiwi 783 2
ПриватБанк 179 2
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 5 2
Ай-Петри - Санаторий Ялта Крым 4 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 2
Почта России ПАО 1631 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 705 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 91 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1707 2
Связной ГК 935 2
Softline Venture Partners - венчурный фонд 71 1
Aviasales - Jetradar 47 1
Водный стадион Технопарк 10 1
AliExpress 276 1
Международный аэропорт Нижний Новгород имени В. П. Чкалова - Стригино 5 1
Связной Travel - Связной Трэвел 8 1
Hyundai Mobility Lab 2 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 23 1
Бельбек - аэродром совместного базирования на северо-западе Севастополя 4 1
Virgin Hyperloop 6 1
System Capital Management (SCM) 23 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 19 1
Knight Frank 10 1
Дюльбер - Санаторий 3 1
Мисхор - клинический санаторий 3 1
Жемчужина - Санаторий 6 1
Газпромбанк - ГПБ 706 1
Anywayanyday 18 1
Газпром ПАО 552 1
Carlsberg Group 13 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 253 1
Pandao 21 1
Евросеть 1062 1
Почта Банк 290 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Транснефть 161 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6008 16
Правительство РФ 2264 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1713 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1431 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 323 4
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 155 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1760 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1756 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1270 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1024 3
НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 13 2
Совет Министров Республики Крым 10 2
Совет Министров Республики Крым - Министерство Внутренней Политики Информации и Связи Республики Крым 5 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 288 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1552 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 588 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1677 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2300 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 1
World Bank Group - Всемирный банк 141 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 30 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 111 1
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 48 1
ФТС РФ - Ростовская таможня 2 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 181 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 404 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 25 1
Администрации города Симферополя - Управлении образования администрации города Симферополя 2 1
Амбулатория Партенит - Партенитская амбулатория 1 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ 56 1
Президент Украины 15 1
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 20 1
Марка АО - ФГУП Издательско-торговый центр Марка 42 1
Минцифры РФ - Общественный совет 2 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 463 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2013 1
Счётная палата РФ 473 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 965 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 540 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 223 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 858 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
3G - Стандарт мобильной связи 3920 13
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3988 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3289 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7664 4
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 537 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2523 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2261 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 809 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 648 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 468 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 505 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5703 2
WCDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 184 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1822 2
ЦОВ - Центр обработки вызовов 108 2
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 175 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1239 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3033 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1265 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 306 2
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 146 1
Родительский контроль 158 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 580 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1093 1
МгМн-сеть - Междугородная и международная телекоммуникационная сеть 4 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 284 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 136 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 164 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 489 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 219 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 67 1
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 150 1
РЭС - Радиоэлектронные средства 35 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1214 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 152 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 716 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 235 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 598 1
Google Android 10773 7
Apple iOS 5750 7
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 132 2
Microsoft Skype 1570 2
Microsoft Windows 10 7196 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 490 2
Mango Cloud Systems - Mango Office 115 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 444 2
Intel x86 - Архитектура процессора 1022 2
Крымтехнологии ЦОД 2 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Apple iPhone - серия смартфонов 5350 2
ПриватБанк Приват24 113 2
Hyundai Mobikey 1 1
Cisco VSS - Cisco Virtual Switching Systems 1 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 848 1
Этлас ЭДО 96 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 206 1
Autodesk AutoCAD 195 1
Ростех Азимут D-ATIS - сервис доставки метеорологической и аэронавигационной информации 1 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 90 1
Яндекс.Карты и Транспорт 295 1
Яндекс.Метрика 81 1
Dr.Web Антивирус 198 1
1С:Бухгалтерия 428 1
Schneider Electric Inrow RC 3 1
Архивный фонд РФ 11 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 257 1
Hyundai Creta - кроссовер 3 1
Alibaba Tmail 7 1
Citrix ADM - Citrix Application Delivery Management 1 1
Symantec NetBackup 54 1
Nokia BB5 1 1
Cisco ASR - Cisco Aggregation Services Routers - Cisco Aggregated Service Router - серия маршрутизаторов 20 1
Schneider Electric Galaxy - Серия ИБП 12 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 1
Hyundai Sonata - беспилотный автомобиль 11 1
Dr.Web AV-Desk 131 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1158 1
Медведев Дмитрий 1459 11
Никифоров Николай 1127 9
Полонский Дмитрий 13 5
Ахметов Ринат 52 5
Фролова Светлана 41 3
Бызов Дмитрий 31 3
Меняйло Сергей 17 3
Шатравко Александр 3 3
Волин Алексей 113 3
Козырев Алексей 271 3
Волож Аркадий 184 2
Горшенин Максим 15 2
Зарицкий Владимир 7 2
Порошенко Петр 17 2
Евраев Михаил 224 2
Химич Роман 39 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 2
Путин Владимир 1877 2
Дробышевский Михаил 50 1
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Бредучев Александр 1 1
Емельянов Антон 57 1
Александров Николай 2 1
Пангин Дмитрий 11 1
Малис Олег 58 1
Токарев Юрий 2 1
Чернышов Петр 6 1
Сорокин Александр 5 1
Королев Сергей 10 1
Золотухин Сергей 3 1
Бережной Сергей 3 1
Боос Алексей 1 1
Воронцов Владимир 1 1
Аршевская Алла 10 1
Середа Олеся 1 1
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Громов Иван 96 1
Воронова Мария 11 1
Подгородецкая Татьяна 2 1
Дорош Алексей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 61456 84
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Турция - Турецкая республика 1000 5
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 149 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 755 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3429 5
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 406 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4217 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 3
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 3
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 2
Пиратство - Авторское право 231 2
Информационное общество - Государственная программа 283 2
Русский язык 1081 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1194 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 585 2
Автомагистраль Р-256 (М-52) Чуйский тракт - Федеральная автомобильная дорога по маршруту Новосибирск-Новоалтайск-Бийск-Майма-государственная граница с Монголией 2 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 124 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3048 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
POI - points of interest 61 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 95 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 30 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 669 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 268 1
Великая Отечественная война 135 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 300 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 580 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1270 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 677 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 374 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 3363 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1129 1
РИА Новости 697 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 244 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 61 1
Пятница - Телеканал 20 1
CNews Analytics 2239 4
IDC - International Data Corporation 2892 1
Fortune Global 500 169 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 52 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 418 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 95 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 123 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 200 1
Яндекс ШРИ - Школа разработки интерфейсов 5 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 3
Олимпийские игры - Olympic Games 323 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 331 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
Digital October - конференционное пространство 86 1
Час кода - международное движение 11 1
Huawei Honor Cup 11 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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