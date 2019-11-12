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Россия ЮФО Республика Крым Симферополь
СОБЫТИЯ
|12.11.2019
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Образовательные организации Симферополя подключены к централизованной системе «Парус»
В Центре по обслуживанию образовательных организаций г. Симферополя создана облачная система на платформе «Парус». Это позволяет вести централизованный учет финансово-хозяйственной деятельности более 100 городских школ и детских садов. Обрабатываетс
|12.11.2019
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Образовательные организации Симферополя подключены к централизованной системе «Парус»
В центре по обслуживанию образовательных организаций Симферополя создана облачная система на платформе «Парус». Это позволяет вести централизованный учет финансово-хозяйственной деятельности более 100 городских школ и детских садов. Обрабатываетс
|01.08.2018
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«Первый БИТ» внедрил подсистему «1С:ERP» в аэропорту «Симферополь»
«Первый БИТ» внедрил подсистему программы «1С:ERP» в международном аэропорту «Симферополь». Подсистема позволила предприятию снизить трудозатраты на ведение учета, формирование регламентированной отчетности и расчета зарплаты в кадровой службе и бухгалтерии. До проекта с
|21.06.2018
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Inline Technologies построила коммуникационную инфраструктуру в аэропорту «Симферополь»
Inline Technologies реализовала проект по созданию сети передачи данных и системы унифицированных коммуникаций в новом аэровокзальном комплексе международного аэропорта «Симферополь» (Республика Крым). На территории нового терминала компания построила мультисервисную транспортную сеть передачи данных и спроектировала инфраструктуру Wi-Fi, организовав полное пок
|17.08.2016
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В администрации Симферополя оцифровывают архивные описи
ероприятиями программы «Совершенствование архивного дела муниципального образования городской округ Симферополь на 2016-2018 гг.», - прокомментировала руководитель архива Татьяна Космачевская.
|27.05.2016
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Севастополь и трасса Симферополь – Алушта полностью обеспечены покрытием 3G
терство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о том, что Севастополь и трасса Симферополь – Алушта полностью обеспечены покрытием российской сотовой связью в стандарте 3G.
|16.06.2014
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На территории Крыма и Симферополя начались массовые продажи российских sim-карт
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило о том, что на территории Крыма и Симферополя начались массовые продажи российских sim-карт с номерами в коде «+7». Sim-карты доступны во всех точках крупных сотовых ритейлеров на территории полуострова без ограничений на колич
|19.09.2011
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Dr.Web AV-Desk внедрен в Симферополе
Компания «Доктор Веб» сообщила о внедрении Dr.Web AV-Desk в компании ISP Ardinvest, предоставляющей услуги доступа в интернет в Симферополе, Украина. ISP Ardinvest предложила своим абонентам четыре тарифных пакета. С помощью «Dr.Web Классик» пользователи получат базовую защиту от вирусов и других вредоносных программ. «
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Медведев Дмитрий 1665 11
|Никифоров Николай 1138 9
|Аксенов Сергей 30 8
|Полонский Дмитрий 15 6
|Бызов Дмитрий 38 3
|Меняйло Сергей 22 3
|Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 17 3
|Шатравко Александр 3 3
|Фролова Светлана 42 3
|Путин Владимир 3454 3
|Волин Алексей 122 3
|Козырев Алексей 328 3
|Горшенин Максим 39 2
|Зарицкий Владимир 8 2
|Козак Дмитрий 22 2
|Подгородецкая Татьяна 2 2
|Химич Роман 44 2
|Дворяненко Вадим 5 2
|Исаакян Армен 5 2
|Кармазина Кристина 4 2
|Makhijani Vish - Махиджани Виш 7 2
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 2
|Волож Аркадий 268 2
|Евраев Михаил 266 2
|Порошенко Петр 27 2
|Wu Aiden - У Эйден 22 1
|Шойгу Сергей 92 1
|Колчина Оксана 11 1
|Евтушенко Алексей 42 1
|Бочерова Елена 46 1
|Лысов Денис 32 1
|Бречалов Александр 12 1
|Ройтман Евгений 44 1
|Соколов Максим 27 1
|Комиссаров Александр 16 1
|Кашанский Александр 1 1
|Солодовников Дмитрий 56 1
|Луканев Андрей 1 1
|Поляков Андрей 15 1
|Ташлыков Константин 11 1
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