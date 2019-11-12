Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь

Образовательные организации Симферополя подключены к централизованной системе «Парус» В Центре по обслуживанию образовательных организаций г. Симферополя создана облачная система на платформе «Парус». Это позволяет вести централизованный учет финансово-хозяйственной деятельности более 100 городских школ и детских садов. Обрабатываетс

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«Первый БИТ» внедрил подсистему «1С:ERP» в аэропорту «Симферополь» «Первый БИТ» внедрил подсистему программы «1С:ERP» в международном аэропорту «Симферополь». Подсистема позволила предприятию снизить трудозатраты на ведение учета, формирование регламентированной отчетности и расчета зарплаты в кадровой службе и бухгалтерии. До проекта с

Inline Technologies построила коммуникационную инфраструктуру в аэропорту «Симферополь» Inline Technologies реализовала проект по созданию сети передачи данных и системы унифицированных коммуникаций в новом аэровокзальном комплексе международного аэропорта «Симферополь» (Республика Крым). На территории нового терминала компания построила мультисервисную транспортную сеть передачи данных и спроектировала инфраструктуру Wi-Fi, организовав полное пок

В администрации Симферополя оцифровывают архивные описи ероприятиями программы «Совершенствование архивного дела муниципального образования городской округ Симферополь на 2016-2018 гг.», - прокомментировала руководитель архива Татьяна Космачевская.

Севастополь и трасса Симферополь – Алушта полностью обеспечены покрытием 3G терство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о том, что Севастополь и трасса Симферополь – Алушта полностью обеспечены покрытием российской сотовой связью в стандарте 3G.

На территории Крыма и Симферополя начались массовые продажи российских sim-карт Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило о том, что на территории Крыма и Симферополя начались массовые продажи российских sim-карт с номерами в коде «+7». Sim-карты доступны во всех точках крупных сотовых ритейлеров на территории полуострова без ограничений на колич