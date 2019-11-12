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Россия ЮФО Республика Крым Симферополь

Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь

СОБЫТИЯ


12.11.2019 Образовательные организации Симферополя подключены к централизованной системе «Парус»

В Центре по обслуживанию образовательных организаций г. Симферополя создана облачная система на платформе «Парус». Это позволяет вести централизованный учет финансово-хозяйственной деятельности более 100 городских школ и детских садов. Обрабатываетс
12.11.2019 Образовательные организации Симферополя подключены к централизованной системе «Парус»

В центре по обслуживанию образовательных организаций Симферополя создана облачная система на платформе «Парус». Это позволяет вести централизованный учет финансово-хозяйственной деятельности более 100 городских школ и детских садов. Обрабатываетс
01.08.2018 «Первый БИТ» внедрил подсистему «1С:ERP» в аэропорту «Симферополь»

«Первый БИТ» внедрил подсистему программы «1С:ERP» в международном аэропорту «Симферополь». Подсистема позволила предприятию снизить трудозатраты на ведение учета, формирование регламентированной отчетности и расчета зарплаты в кадровой службе и бухгалтерии. До проекта с
21.06.2018 Inline Technologies построила коммуникационную инфраструктуру в аэропорту «Симферополь»

Inline Technologies реализовала проект по созданию сети передачи данных и системы унифицированных коммуникаций в новом аэровокзальном комплексе международного аэропорта «Симферополь» (Республика Крым). На территории нового терминала компания построила мультисервисную транспортную сеть передачи данных и спроектировала инфраструктуру Wi-Fi, организовав полное пок
17.08.2016 В администрации Симферополя оцифровывают архивные описи

ероприятиями программы «Совершенствование архивного дела муниципального образования городской округ Симферополь на 2016-2018 гг.», - прокомментировала руководитель архива Татьяна Космачевская.

27.05.2016 Севастополь и трасса Симферополь – Алушта полностью обеспечены покрытием 3G

терство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о том, что Севастополь и трасса Симферополь – Алушта полностью обеспечены покрытием российской сотовой связью в стандарте 3G.
16.06.2014 На территории Крыма и Симферополя начались массовые продажи российских sim-карт

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило о том, что на территории Крыма и Симферополя начались массовые продажи российских sim-карт с номерами в коде «+7». Sim-карты доступны во всех точках крупных сотовых ритейлеров на территории полуострова без ограничений на колич
19.09.2011 Dr.Web AV-Desk внедрен в Симферополе

Компания «Доктор Веб» сообщила о внедрении Dr.Web AV-Desk в компании ISP Ardinvest, предоставляющей услуги доступа в интернет в Симферополе, Украина. ISP Ardinvest предложила своим абонентам четыре тарифных пакета. С помощью «Dr.Web Классик» пользователи получат базовую защиту от вирусов и других вредоносных программ. «

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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
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РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 3
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 48 3
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 60 2
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Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 44 2
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 6 2
ПриватБанк - PrivatBank 197 2
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 2
NF Group - НФ Групп - ранее Knight Frank - Найт Фрэнк 36 2
Международный аэропорт Жуковский 9 2
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 61 2
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АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
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Водный стадион Технопарк 15 1
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Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 13
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
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Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 5
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
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U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 3
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 17
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Интерфакс Украина 12 2
РИА Новости 1033 2
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Укринформ 3 1
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TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
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Fortune Global 500 295 1
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Т1 Цифровая академия 54 1
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