Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЮФО
Республика Крым
Симферополь
Публикаций - 119, упоминаний - 151
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1459 11
|Никифоров Николай 1127 9
|Полонский Дмитрий 13 5
|Ахметов Ринат 52 5
|Фролова Светлана 41 3
|Бызов Дмитрий 31 3
|Меняйло Сергей 17 3
|Шатравко Александр 3 3
|Волин Алексей 113 3
|Козырев Алексей 271 3
|Волож Аркадий 184 2
|Горшенин Максим 15 2
|Зарицкий Владимир 7 2
|Порошенко Петр 17 2
|Евраев Михаил 224 2
|Химич Роман 39 2
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 2
|Путин Владимир 1877 2
|Дробышевский Михаил 50 1
|Ксенин Алекс 90 1
|Бредучев Александр 1 1
|Емельянов Антон 57 1
|Александров Николай 2 1
|Пангин Дмитрий 11 1
|Малис Олег 58 1
|Токарев Юрий 2 1
|Чернышов Петр 6 1
|Сорокин Александр 5 1
|Королев Сергей 10 1
|Золотухин Сергей 3 1
|Бережной Сергей 3 1
|Боос Алексей 1 1
|Воронцов Владимир 1 1
|Аршевская Алла 10 1
|Середа Олеся 1 1
|Кохановская Елена 19 1
|Громов Иван 96 1
|Воронова Мария 11 1
|Подгородецкая Татьяна 2 1
|Дорош Алексей 1 1
|CNews Analytics 2239 4
|IDC - International Data Corporation 2892 1
|Fortune Global 500 169 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru