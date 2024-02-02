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1С:Бухгалтерия 1С:БП 1С:Бухгалтерия птицефабрики

1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики


02.02.2024 «Первый Бит» перевел спецавтосервис Grossman на актуальную версию «Альфа-Авто»

о Бита» помогли нам быстро и легко перейти на новую версию «1С Альфа-Авто» и ее обмен с программой «1С:Бухгалтерия». Мы обязательно будем рекомендовать услуги компании «Первый Бит» своим коллег
18.10.2023 RDV перевел бизнес-процессы «Аггреко Евразия» с «M3 Infor» на «1C:ERP»

зия». Перед командой RDV стояла задача осуществить переход на новую ERP-систему не прерывая бизнес-процессов компании, а также интегрировать «1С:ERP Управление предприятием» с «1С:Документооборот» и «1С:Бухгалтерия», которые уже использовались в «Аггреко Евразия». Благодаря комплексному подходу и поэтапному решению задач, экспертам RDV удалось не только успешно завершить процесс перехода с

10.07.2023 Модульбанк запустил интеграцию с «1С:Бухгалтерией» для разметки операций АУСН в «1С»

Модульбанк запустил интеграцию с «1С:Бухгалтерией», которая позволяет предпринимателям более гибко работать с АУСН – автоматизированной упрощенной системой налогообложения. Теперь можно проверять разметку банка и корректировать
14.06.2023 Торговая сеть Selgros перешла с SAP на «1С:Бухгалтерия Корп»

Сеть гипермаркетов Selgros Cash&Carry (компания «Зельгрос») импортозаместила систему SAP российским программным продуктом «1С:Бухгалтерия Корп». Проект миграции реализовал международный ИТ-интегратор «Первый бит». Новая система позволила компании сократить операционные и административные расходы на 30%. «Зельгрос»

24.05.2023 ЦЦТ группы «Борлас» доработал бухгалтерскую систему в АО «Композит»

было отсутствие поддержки этой версии программного обеспечения со стороны разработчика – компании «1С». Главный бухгалтер АО «Композит» принял решение о переходе на новую систему учета на платформе «1С:Бухгалтерия 8 КОРП» версии 3.0. ЦЦТ Группы «Борлас» был выбран предприятием для помощи в доработке новой системы. На старте специалисты ЦЦТ провели обследование, дали заключение и определили
06.07.2022 «1С­-Рарус» автоматизировала учет и формирование отчетности по МСФО в компании «Сбердевайсы»

«1С-Рарус» обеспечила ведение регламентированного учета и подготовку отчетности в компании «Сбердевайсы», входящей в экосистему «Сбера». Автоматизация произведена с помощью решения «1С:Бухгалтерия КОРП МСФО», учтены все требования заказчика, касающиеся подготовки отчетности по МСФО. «Сбердевайсы» — ИТ компания, основная деятельность которой — разработка сервисов и умных ус
21.06.2022 Трансформация учета по МСФО холдинга United Elements Group с помощью решений 1С и «1С-Рарус»

учета, формирование и сдачу отчетности по МСФО в холдинге United Elements Group за счет внедрения «1С:Бухгалтерия предприятия» и «1С-Рарус:Финансовый менеджмент». Разработаны механизмы обмена

20.06.2022 Разделение бухгалтерского и оперативного учета в «1С:ERP» и «1С:Бухгалтерия» в компании «Гулливер»

вого учета и их реализация в “1С:ERP” не позволяли быстро внедрять эти изменения. После перехода в “1С:Бухгалтерию”, совместно с коллегами из “1С-Рарус”, был сделан упор именно на минимальные д
20.10.2021 Мособлдума внедрила решения «1С»

«1С:Первый бит» завершила внедрение решений «1С:Бухгалтерия государственного учреждения» и «1С:Зарплата и кадры государственного учреждени
10.12.2020 «Первый бит» внедрил ПО «1С:Бухгалтерия» и «БИТ. Финанс.Холдинг» в «Сиа групп»

Специалисты «Первого бита» внедрили программные решения «1С:Бухгалтерия» и «Бит.Финанс.Холдинг» для бюджетного контроля, что позволило автоматизироват
03.06.2020 В компании «Новая банка из Европы» внедрена «1С:Бухгалтерия»

бавили механизм оценки эффективности работы с покупателями и поставщиками. Для каждого контрагента «1С:Бухгалтерия» автоматически рассчитывает индекс, который учитывает частоту, объем и рентабе
03.12.2019 «Первый бит» внедрил в «Жилстройинвесте» системы «Бит.строительство/Корпорация» и «1С:Бухгалтерия»

Международный интегратор ИТ-решений «Первый бит» внедрил в группе компаний (ГК) «Жилстройинвест» системы «Бит.строительство/Корпорация» и «1С:Бухгалтерия» редакции 3.0 и. Благодаря этому в «Жилстройинвесте» ускорились процессы планирования, бюджетирования и казначейства. В результате на предприятии повысилась эффективность выполне
13.11.2018 «1С» объявила об интеграции своих продуктов с сервисом деловых поездок Smartway

C» и Smartway реализовали бесшовную интеграцию систем. Теперь пользователи корпоративных версий «1С:Бухгалтерия 8» и «1С:Зарплата и управление персоналом 8» смогут значительно снизить время на

02.04.2018 Сбербанк снизит проценты по кредитам тем, кто сдает ему отчеты в «1С: Бухгалтерия 8»

проценты по кредитам для тех своих корпоративных клиентов, которые сдают банку отчеты напрямую из «1С: Бухгалтерия 8» редакции 3.0. Насколько будет снижена ставка, зависит от того, какие именн
02.04.2018 Сбербанк снизил ставку для заемщиков, сдающих отчетность из «1С: Бухгалтерия 8»

ку по кредитам для корпоративных клиентов, которые будут сдавать финансовую отчетность напрямую из «1С: Бухгалтерия 8» (ред. 3.0).Акция действует с 4 апреля по октябрь 2018 г. В зависимости от

11.12.2017 Сбербанк запустил сдачу отчетности из 1С одним нажатием клавиши

отчётности корпоративных заемщиков вышел на этап промышленной эксплуатации. Теперь пользователи «1С:Бухгалтерии 8» могут прямо из программы отправлять более 60 видов отчётов заемщика во все тер
20.09.2017 «Мособлмедсервис» перешел на систему «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8»

ьютерные программы» автоматизировала работу бухгалтерии ГБУ МУ «Мособлмедсервис» с помощью решения «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» редакции 2. В результате обеспечено оперативное
05.06.2017 Магазин комплектующих Scania и DAF в Рязани автоматизировал учет на базе решений «1С»

Для автоматизации товарного и бухгалтерского учета компания выбрала два программных продукта — «1С:Бухгалтерия 8» и «1С:Управление торговлей 8», поручив внедрение экспертам «1С-Рарус». По отзы
03.03.2017 «1С:Первый БИТ» обеспечил «Канал имени Москвы» системой «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8»

:Первый БИТ» объявил о завершении проекта по переходу «Канала имени Москвы» на новые средства учета в связи со сменой формы организации с ФГУП на ФГБУ. Как рассказали CNews в компании, новая система «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» с дополнительным модулем финансового планирования, охватившая 300 рабочих мест в головном учреждении и 10 филиалах предприятия, помогла ускорить фо
10.02.2017 «1С-Рарус» интегрировал «1С:Бухгалтерию 8» и систему товарного учета для казахстанского офиса «Детского Мира»

ений департамента информационных технологий «Детского Мира». По итогам ускорен обмен данными между «1С:Бухгалтерией 8 для Казахстана» и новой системой учета. Оптимизированы процессы сверки доку
10.02.2017 «1С-Рарус» представила «1С-Рарус: Бухгалтерия для некоммерческой организации» в новой редакции 5.0

тизации деятельности некоммерческих организаций различного типа и расширяет возможности решения «1С:Бухгалтерия предприятия».Программа «1С-Рарус: Бухгалтерия для некоммерческой организации» ред
09.01.2017 «1С:Бухгалтерия 8» теперь поддерживает работу с новыми онлайн-кассами

Фирма «1С» объявила о том, что «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 начиная с версии 3.0.45.20 работает с новым типом оборудования: к
20.12.2016 «Первый БИТ» автоматизировал бюджетирование и казначейство «Пермэнергосбыта»

«Первый БИТ» объявил о завершении проекта автоматизации «Пермской Энергосбытовой Компании». Как рассказали CNews в компании, внедрение программных продуктов «БИТ.ФИНАНС.Холдинг» и «1С:Бухгалтерия 8 КОРП» позволило предприятию отладить процесс бюджетирования и казначейства, а также существенно снизить затраты на сопровождение учетной системы. Компания «Пермэнергосбыт» явля
24.10.2016 Axelot предоставил техническое сопровождение «Iron Mountain»

Axelot объявил об обеспечении технического сопровождения компании «Iron Mountain» по продукту «1С:Бухгалтерия 8 Корп». как рассказали CNews в компании, «Iron Mountain» потребовалось техническ
22.09.2016 «СиЭс Медика Поволжье» автоматизировала свою деятельность на базе решений «1С»

ь форс-мажорных ситуаций, обеспечивая стабильную работу компании. Из «1С:Управления торговлей 8» в «1С:Бухгалтерию 8» оперативно поступают данные, необходимые для ведения бухгалтерского учета.

25.08.2016 «Хомнет консалтинг» автоматизировал бухгалтерский и налоговый учёт в «Содействии»

Хомнет консалтинг». В результате консультаций общественный фонд остановил свой выбор на решении «1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия». По сравнению с предшествующей версией новая программа превосх
28.07.2016 «Хомнет консалтинг» обновил систему бухгалтерского и налогового учёта в «НанОптика»

В компании установлена «1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ» и перенесены данные из предыдущей системы – «1С:Бухгалтерия 8. Баз
05.07.2016 «Технострой» управляет финансами с помощью «1С:Бухгалтерии 8»

С помощью решения «1С:Бухгалтерия 8» специалисты компании «1С-Рарус» автоматизировали финансовый учет в производств
09.06.2016 «Аренда 1С» помогает «Эвересту» оперативно обрабатывать заказы

». Эксперты компании «1С-Рарус» настроили удаленный доступ к информационной системе, созданной на основе 5 решений: «1C:CRM Корп», «1С:Управление автотранспортом Проф», «1С:Управление торговлей», «1C:Бухгалтерия 8 Проф» и «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8». Новая база ежедневно обеспечивает сохранность более 10 тыс. методично наработанных контактов, сообщили CNews в «1С-Рарусе». Ежедне
13.05.2016 «1С-Рарус» создал учетную систему для «Национальной ассоциации инженеров-консультантов в строительстве»

д процессов в «Национальной ассоциации инженеров-консультантов в строительстве» на базе решений «1С:Бухгалтерия 8» и «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8». В рамка проекта автоматизированы бу
29.04.2016 «Хомнет консалтинг» автоматизировал бухгалтерский и налоговый учёт в «МГМ-Лифт»

В компании «МГМ-Лифт», поставляющей лифтовое оборудование, внедрена система «1С:Бухгалтерия» версии «Проф». Об этом CNews сообщили в компании «Хомнет консалтинг», реализо
28.04.2016 «Восход-К Авто» автоматизировала 600 рабочих мест с помощью «Хомнет консалтинг»

Компания «Восход-К Авто» подвела итоги применения решений «1С:Бухгалтерия 8 Проф» и «1С:Зарплата и управление персоналом 8» для автоматизации бизнес-процес
20.04.2016 Новая «1С:Бухгалтерия птицефабрики» поддерживает отчетность по СКД

«1С:Бухгалтерия птицефабрики» ред. 3.0 — разработка компании «1С-Рарус» и фирмы «1С» — теперь

16.03.2016 «1С-Рарус» внедрил «1С:Бухгалтерию 8» в кондитерской «Капкейк Стори»

Эксперты компании «1С-Рарус» внедрили программу «1С:Бухгалтерия 8» в кондитерской «Капкейк Стори». Автоматизация бухгалтерского и налогового учет
03.02.2016 «1С-Рарус» автоматизировал управление финансами в «АРС-Пресс»

ой организации «АРС-Пресс». Автоматизация бухгалтерского и налогового учета с помощью программы «1С:Бухгалтерия 8» позволила управлять затратами, ускорить процесс подготовки первичных документо
25.12.2015 «1С-Рарус» внедрил «1С:Бухгалтерию 8» в «224 Летном отряде»

Эксперты компании «1С-Рарус» завершили внедрение программного продукта «1С:Бухгалтерия 8» в государственной авиакомпании «224 Летный отряд». По отзыву заказчика, автома
11.12.2015 «1С-Рарус» внедрил «1С:Бухгалтерию 8» в «РосТрансАвто»

Специалисты компании «1С-Рарус» завершили внедрение системы бухгалтерского и налогового учета «1С:Бухгалтерия 8» в транспортной компании «РосТрансАвто». Решение сократило время и трудозатраты
24.11.2015 Cloud4Y предоставил ITC Group облачную «1С:Бухгалтерию»

истрибьютора серверного оборудования ITC Group. Об этом CNews сообщили в Cloud4Y. Дистрибьютор серверного и сетевого оборудования ITC Group предпочел воспользоваться арендой программного обеспечения «1С:Бухгалтерия» вместо покупки годовой лицензии. В рамках соглашения об обслуживании заказчик получил в аренду лицензии на указанную систему «1С», бесплатную поддержку, а также виртуальную инфр
20.10.2015 Мясокомбинат «Федино-Ферма» управляет финансами с помощью «1С:Бухгалтерии 8»

ухгалтерского и налогового учета на мясокомбинате «Федино-Ферма». На базе программного продукта «1С:Бухгалтерия 8» создана система, которая повысила прозрачность и оперативность работы бухгалте
16.10.2015 Типография «Вива-Стар» сократила время на расчёт зарплаты с помощью «1С:Предприятия 8»

Специалисты компании «Первый БИТ» выполнили внедрение решений «1С:Бухгалтерия предприятия» ред. 3.0 и «1С:Зарплата и управление персоналом» ред. 2.5 в типограф

Публикаций - 926, упоминаний - 1754

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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 62529 349
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11312 243
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12160 151
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9533 125
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1372 115
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6380 111
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2224 110
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation 905 87
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6459 84
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4259 81
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23426 75
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20278 72
Проверка контрагентов 1930 71
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15340 68
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47669 68
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12098 64
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ 1648 62
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28675 61
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10814 54
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2449 53
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 4793 48
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9479 47
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17537 46
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4972 43
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 5812 40
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 734 40
Оперативный учёт - оперативно-технический учёт - operational accounting 191 36
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11489 35
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24496 33
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 405 33
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Project Tracker 2412 30
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10581 29
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2217 29
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4102 28
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3832 28
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12469 26
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11449 26
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5496 26
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8282 26
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2224 366
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 525 203
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 437 150
Microsoft Office 3649 53
1С:ERP Управление предприятием 499 51
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 225 45
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 236 43
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 444 42
1С:Бухгалтерия государственного учреждения - 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения - 1С:БГУ 55 40
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 221 40
1С:Розница 100 35
Microsoft Office Excel 1167 32
1С:Бухгалтерия КОРП 41 29
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 43 23
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 85 21
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 45 20
Microsoft Windows 15364 18
1С:Бухгалтерия Проф 21 18
1С:Торговля и Склад 69 18
Microsoft Windows 2000 8660 17
1С:УХ - 1С:Управление Холдингом 150 17
1С-Рарус Альфа-Авто 60 16
Хомнет МСФО 40 15
1С:Консолидация 53 14
Linux OS 9549 14
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3117 14
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 918 13
1С:КА - 1С:Комплексная автоматизация 46 13
Google Android 13717 12
Microsoft SQL Server 1584 12
1С-Рарус Общепит 38 12
1С:CRM 65 11
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 555 11
Microsoft Dynamics 1170 11
1С:Свод отчетов 19 11
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 607 10
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 376 10
Хомнет Лизинг - программный комплекс для лизинговых компаний 34 10
1С:Документооборот КОРП 77 9
1С Первый Бит - БИТ.Строительство 21 9
Нуралиев Борис 285 21
Харитонов Александр 67 7
Попов Анатолий 126 5
Потапенко Михаил 45 4
Крыжановский Константин 9 3
Кривоносов Иван 3 3
Медведев Дмитрий 1648 3
Рейман Леонид 1044 3
Самойленко Максим 66 3
Безкоровайный Денис 15 2
Тузлукова Галина 2 2
Абакумов Евгений 188 2
Губкин Вадим 2 2
Возмилов Андрей 8 2
Федоров Иван 23 2
Олефиренко Борис 6 2
Акопова Кристина 4 2
Натрусов Артем 271 2
Ян Давид 65 2
Пересторонин Юрий 9 2
Аитов Тимур 197 2
Вахнин Павел 53 2
Евдокимов Игорь 49 2
Андреев Сергей 63 2
Пальчиков Иван 5 2
Дьяченко Валерий 95 2
Белов Александр 74 2
Власов Иван 24 2
Путин Владимир 3071 2
Голицына Людмила 4 2
Шахиджанян Владимир 4 2
Заржецкий Александр 35 2
Заянц Илья 33 2
Массух Илья 228 2
Авданин Евгений 2 2
Сударкин Евгений 25 2
Щеголев Игорь 697 1
Волков Сергей 75 1
Беляев Егор 2 1
Слышкин Василий 129 1
Россия - РФ - Российская федерация 138878 371
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42042 137
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13960 53
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16886 52
Казахстан - Республика 5416 32
Украина 7520 26
Германия - Федеративная Республика 12549 25
Россия - УФО - Екатеринбург 3805 25
Европа 21588 25
Россия - СФО - Новосибирск 4166 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7155 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51541 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16547 14
Беларусь - Белоруссия 5495 14
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2850 14
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2809 13
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2981 12
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2827 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1108 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14064 12
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1440 12
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2145 11
Франция - Французская Республика 7757 11
Россия - УФО - Свердловская область 1411 11
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1582 10
Россия - ПФО - Нижегородская область 1774 10
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1348 10
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2632 9
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1482 9
Россия - ПФО - Самарская область 1262 8
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1495 8
Япония 13200 8
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3010 7
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1296 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1857 7
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 678 7
Россия - УФО - Тюменская область 1094 7
Россия - ЮФО - Ростовская область 1462 7
Земля - планета Солнечной системы 10275 6
Россия - ПФО - Оренбургская область 594 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5804 628
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46629 304
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23204 147
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5850 145
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49300 119
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2641 112
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4706 82
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17681 81
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27871 70
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7669 70
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 719 63
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5101 61
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1279 57
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2065 57
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10613 56
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 184 52
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1610 52
HRM - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников (персонала) - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1683 50
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12793 49
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5852 47
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13390 46
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6555 46
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 386 44
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4016 40
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4764 37
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5469 34
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2255 33
Кредитование - Сrediting - Заём 6527 32
Торговля оптовая - Wholesale trade 1148 31
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9407 30
Страхование - Страховое дело - Insurance 5616 30
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15888 29
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6726 28
ЕПС - Единый план счетов 147 27
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 667 25
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 640 24
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3292 24
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2095 23
Логистика сбытовая - Сбыт 2350 23
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3476 22
Ведомости 893 13
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11163 7
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 879 2
TAdviser - Центр выбора технологий 381 2
23ABC News 170 2
CNews - ZOOM.CNews 1819 2
Forbes - Форбс 748 1
Bloomberg 1229 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 134 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 69 1
Компьютерра 41 1
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 31 1
РБК ТВ - телеканал 79 1
РБК Daily 91 1
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 63 1
За рулем 1 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7910 14
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3032 10
IDC - International Data Corporation 4894 7
Gartner - Гартнер 3531 2
BCG - Boston Consulting Group 106 1
Forrester Research 819 1
Microsoft Research 138 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
Market Research Future 8 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 588 1
Dator - Дейтор - Агентство маркетинговых исследований 11 1
CNews Инновация года - награда 110 1
Gartner - Giga Information Group 32 1
Dimensional Research 14 1
Gartner IT Spending and Staffing 4 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 226 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 856 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 786 3
СГЭУ - Самарский государственный экономический университет 8 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 191 2
ИМИСП - Санкт-Петербургский международный институт менеджмента - IMISP - International Management Institute of Saint Petersburg 16 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 76 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 291 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1459 2
МГУ НИИ ФХБ имени А.Н.Белозерского - НИИ Физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского 3 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 146 1
СибУПК ЗИП - Забайкальский институт Предпринимательства 1 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 116 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 147 1
АГУ имени В. Н. Татищева - Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева 14 1
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 39 1
Туран Университет 2 1
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 23 1
СПбПУ ИПЦ - Издательско-полиграфический центр Санкт-Петербургского политехнического университета 3 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 28 1
МИТРО Образовательный холдинг 2 1
Академия русского балета имени А. Я. Вагановой 4 1
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 19 1
Ногинский колледж ГБПОУ МО 5 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 406 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 513 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 71 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 133 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 561 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 514 1
РАН - Российская академия наук 1808 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 199 1
МЭИ - Московский энергетический институт 128 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 68 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 348 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 33 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 231 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 94 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 272 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 226 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2345 17
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 13
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1191 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1037 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1949 4
CNews FORUM Кейсы 220 3
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Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 2
День знаний - 1 сентября 32 2
CNews Баттл 64 1
Правительственные награды Российской Федерации 6 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 21 1
Связь-Экспокомм 113 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Intel Developer Forum - IDF 276 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада 19 1
itSMF - IT Service Management Forum 32 1
1С:Соревнования 1 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 128 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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