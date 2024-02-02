1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики

«Первый Бит» перевел спецавтосервис Grossman на актуальную версию «Альфа-Авто» о Бита» помогли нам быстро и легко перейти на новую версию «1С Альфа-Авто» и ее обмен с программой «1С:Бухгалтерия». Мы обязательно будем рекомендовать услуги компании «Первый Бит» своим коллег

RDV перевел бизнес-процессы «Аггреко Евразия» с «M3 Infor» на «1C:ERP» зия». Перед командой RDV стояла задача осуществить переход на новую ERP-систему не прерывая бизнес-процессов компании, а также интегрировать «1С:ERP Управление предприятием» с «1С:Документооборот» и «1С:Бухгалтерия», которые уже использовались в «Аггреко Евразия». Благодаря комплексному подходу и поэтапному решению задач, экспертам RDV удалось не только успешно завершить процесс перехода с

Модульбанк запустил интеграцию с «1С:Бухгалтерией» для разметки операций АУСН в «1С» Модульбанк запустил интеграцию с «1С:Бухгалтерией», которая позволяет предпринимателям более гибко работать с АУСН – автоматизированной упрощенной системой налогообложения. Теперь можно проверять разметку банка и корректировать

Торговая сеть Selgros перешла с SAP на «1С:Бухгалтерия Корп» Сеть гипермаркетов Selgros Cash&Carry (компания «Зельгрос») импортозаместила систему SAP российским программным продуктом «1С:Бухгалтерия Корп». Проект миграции реализовал международный ИТ-интегратор «Первый бит». Новая система позволила компании сократить операционные и административные расходы на 30%. «Зельгрос»

ЦЦТ группы «Борлас» доработал бухгалтерскую систему в АО «Композит» было отсутствие поддержки этой версии программного обеспечения со стороны разработчика – компании «1С». Главный бухгалтер АО «Композит» принял решение о переходе на новую систему учета на платформе «1С:Бухгалтерия 8 КОРП» версии 3.0. ЦЦТ Группы «Борлас» был выбран предприятием для помощи в доработке новой системы. На старте специалисты ЦЦТ провели обследование, дали заключение и определили

«1С­-Рарус» автоматизировала учет и формирование отчетности по МСФО в компании «Сбердевайсы» «1С-Рарус» обеспечила ведение регламентированного учета и подготовку отчетности в компании «Сбердевайсы», входящей в экосистему «Сбера». Автоматизация произведена с помощью решения «1С:Бухгалтерия КОРП МСФО», учтены все требования заказчика, касающиеся подготовки отчетности по МСФО. «Сбердевайсы» — ИТ компания, основная деятельность которой — разработка сервисов и умных ус

Трансформация учета по МСФО холдинга United Elements Group с помощью решений 1С и «1С-Рарус» учета, формирование и сдачу отчетности по МСФО в холдинге United Elements Group за счет внедрения «1С:Бухгалтерия предприятия» и «1С-Рарус:Финансовый менеджмент». Разработаны механизмы обмена

Разделение бухгалтерского и оперативного учета в «1С:ERP» и «1С:Бухгалтерия» в компании «Гулливер» вого учета и их реализация в “1С:ERP” не позволяли быстро внедрять эти изменения. После перехода в “1С:Бухгалтерию”, совместно с коллегами из “1С-Рарус”, был сделан упор именно на минимальные д

Мособлдума внедрила решения «1С» «1С:Первый бит» завершила внедрение решений «1С:Бухгалтерия государственного учреждения» и «1С:Зарплата и кадры государственного учреждени

«Первый бит» внедрил ПО «1С:Бухгалтерия» и «БИТ. Финанс.Холдинг» в «Сиа групп» Специалисты «Первого бита» внедрили программные решения «1С:Бухгалтерия» и «Бит.Финанс.Холдинг» для бюджетного контроля, что позволило автоматизироват

В компании «Новая банка из Европы» внедрена «1С:Бухгалтерия» бавили механизм оценки эффективности работы с покупателями и поставщиками. Для каждого контрагента «1С:Бухгалтерия» автоматически рассчитывает индекс, который учитывает частоту, объем и рентабе

«Первый бит» внедрил в «Жилстройинвесте» системы «Бит.строительство/Корпорация» и «1С:Бухгалтерия» Международный интегратор ИТ-решений «Первый бит» внедрил в группе компаний (ГК) «Жилстройинвест» системы «Бит.строительство/Корпорация» и «1С:Бухгалтерия» редакции 3.0 и. Благодаря этому в «Жилстройинвесте» ускорились процессы планирования, бюджетирования и казначейства. В результате на предприятии повысилась эффективность выполне

«1С» объявила об интеграции своих продуктов с сервисом деловых поездок Smartway C» и Smartway реализовали бесшовную интеграцию систем. Теперь пользователи корпоративных версий «1С:Бухгалтерия 8» и «1С:Зарплата и управление персоналом 8» смогут значительно снизить время на

Сбербанк снизит проценты по кредитам тем, кто сдает ему отчеты в «1С: Бухгалтерия 8» проценты по кредитам для тех своих корпоративных клиентов, которые сдают банку отчеты напрямую из «1С: Бухгалтерия 8» редакции 3.0. Насколько будет снижена ставка, зависит от того, какие именн

Сбербанк снизил ставку для заемщиков, сдающих отчетность из «1С: Бухгалтерия 8» ку по кредитам для корпоративных клиентов, которые будут сдавать финансовую отчетность напрямую из «1С: Бухгалтерия 8» (ред. 3.0).Акция действует с 4 апреля по октябрь 2018 г. В зависимости от

Сбербанк запустил сдачу отчетности из 1С одним нажатием клавиши отчётности корпоративных заемщиков вышел на этап промышленной эксплуатации. Теперь пользователи «1С:Бухгалтерии 8» могут прямо из программы отправлять более 60 видов отчётов заемщика во все тер

«Мособлмедсервис» перешел на систему «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» ьютерные программы» автоматизировала работу бухгалтерии ГБУ МУ «Мособлмедсервис» с помощью решения «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» редакции 2. В результате обеспечено оперативное

Магазин комплектующих Scania и DAF в Рязани автоматизировал учет на базе решений «1С» Для автоматизации товарного и бухгалтерского учета компания выбрала два программных продукта — «1С:Бухгалтерия 8» и «1С:Управление торговлей 8», поручив внедрение экспертам «1С-Рарус». По отзы

«1С:Первый БИТ» обеспечил «Канал имени Москвы» системой «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» :Первый БИТ» объявил о завершении проекта по переходу «Канала имени Москвы» на новые средства учета в связи со сменой формы организации с ФГУП на ФГБУ. Как рассказали CNews в компании, новая система «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» с дополнительным модулем финансового планирования, охватившая 300 рабочих мест в головном учреждении и 10 филиалах предприятия, помогла ускорить фо

«1С-Рарус» интегрировал «1С:Бухгалтерию 8» и систему товарного учета для казахстанского офиса «Детского Мира» ений департамента информационных технологий «Детского Мира». По итогам ускорен обмен данными между «1С:Бухгалтерией 8 для Казахстана» и новой системой учета. Оптимизированы процессы сверки доку

«1С-Рарус» представила «1С-Рарус: Бухгалтерия для некоммерческой организации» в новой редакции 5.0 тизации деятельности некоммерческих организаций различного типа и расширяет возможности решения «1С:Бухгалтерия предприятия».Программа «1С-Рарус: Бухгалтерия для некоммерческой организации» ред

«1С:Бухгалтерия 8» теперь поддерживает работу с новыми онлайн-кассами Фирма «1С» объявила о том, что «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 начиная с версии 3.0.45.20 работает с новым типом оборудования: к

«Первый БИТ» автоматизировал бюджетирование и казначейство «Пермэнергосбыта» «Первый БИТ» объявил о завершении проекта автоматизации «Пермской Энергосбытовой Компании». Как рассказали CNews в компании, внедрение программных продуктов «БИТ.ФИНАНС.Холдинг» и «1С:Бухгалтерия 8 КОРП» позволило предприятию отладить процесс бюджетирования и казначейства, а также существенно снизить затраты на сопровождение учетной системы. Компания «Пермэнергосбыт» явля

Axelot предоставил техническое сопровождение «Iron Mountain» Axelot объявил об обеспечении технического сопровождения компании «Iron Mountain» по продукту «1С:Бухгалтерия 8 Корп». как рассказали CNews в компании, «Iron Mountain» потребовалось техническ

«СиЭс Медика Поволжье» автоматизировала свою деятельность на базе решений «1С» ь форс-мажорных ситуаций, обеспечивая стабильную работу компании. Из «1С:Управления торговлей 8» в «1С:Бухгалтерию 8» оперативно поступают данные, необходимые для ведения бухгалтерского учета.

«Хомнет консалтинг» автоматизировал бухгалтерский и налоговый учёт в «Содействии» Хомнет консалтинг». В результате консультаций общественный фонд остановил свой выбор на решении «1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия». По сравнению с предшествующей версией новая программа превосх

«Хомнет консалтинг» обновил систему бухгалтерского и налогового учёта в «НанОптика» В компании установлена «1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ» и перенесены данные из предыдущей системы – «1С:Бухгалтерия 8. Баз

«Технострой» управляет финансами с помощью «1С:Бухгалтерии 8» С помощью решения «1С:Бухгалтерия 8» специалисты компании «1С-Рарус» автоматизировали финансовый учет в производств

«Аренда 1С» помогает «Эвересту» оперативно обрабатывать заказы ». Эксперты компании «1С-Рарус» настроили удаленный доступ к информационной системе, созданной на основе 5 решений: «1C:CRM Корп», «1С:Управление автотранспортом Проф», «1С:Управление торговлей», «1C:Бухгалтерия 8 Проф» и «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8». Новая база ежедневно обеспечивает сохранность более 10 тыс. методично наработанных контактов, сообщили CNews в «1С-Рарусе». Ежедне

«1С-Рарус» создал учетную систему для «Национальной ассоциации инженеров-консультантов в строительстве» д процессов в «Национальной ассоциации инженеров-консультантов в строительстве» на базе решений «1С:Бухгалтерия 8» и «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8». В рамка проекта автоматизированы бу

«Хомнет консалтинг» автоматизировал бухгалтерский и налоговый учёт в «МГМ-Лифт» В компании «МГМ-Лифт», поставляющей лифтовое оборудование, внедрена система «1С:Бухгалтерия» версии «Проф». Об этом CNews сообщили в компании «Хомнет консалтинг», реализо

«Восход-К Авто» автоматизировала 600 рабочих мест с помощью «Хомнет консалтинг» Компания «Восход-К Авто» подвела итоги применения решений «1С:Бухгалтерия 8 Проф» и «1С:Зарплата и управление персоналом 8» для автоматизации бизнес-процес

Новая «1С:Бухгалтерия птицефабрики» поддерживает отчетность по СКД «1С:Бухгалтерия птицефабрики» ред. 3.0 — разработка компании «1С-Рарус» и фирмы «1С» — теперь

«1С-Рарус» внедрил «1С:Бухгалтерию 8» в кондитерской «Капкейк Стори» Эксперты компании «1С-Рарус» внедрили программу «1С:Бухгалтерия 8» в кондитерской «Капкейк Стори». Автоматизация бухгалтерского и налогового учет

«1С-Рарус» автоматизировал управление финансами в «АРС-Пресс» ой организации «АРС-Пресс». Автоматизация бухгалтерского и налогового учета с помощью программы «1С:Бухгалтерия 8» позволила управлять затратами, ускорить процесс подготовки первичных документо

«1С-Рарус» внедрил «1С:Бухгалтерию 8» в «224 Летном отряде» Эксперты компании «1С-Рарус» завершили внедрение программного продукта «1С:Бухгалтерия 8» в государственной авиакомпании «224 Летный отряд». По отзыву заказчика, автома

«1С-Рарус» внедрил «1С:Бухгалтерию 8» в «РосТрансАвто» Специалисты компании «1С-Рарус» завершили внедрение системы бухгалтерского и налогового учета «1С:Бухгалтерия 8» в транспортной компании «РосТрансАвто». Решение сократило время и трудозатраты

Cloud4Y предоставил ITC Group облачную «1С:Бухгалтерию» истрибьютора серверного оборудования ITC Group. Об этом CNews сообщили в Cloud4Y. Дистрибьютор серверного и сетевого оборудования ITC Group предпочел воспользоваться арендой программного обеспечения «1С:Бухгалтерия» вместо покупки годовой лицензии. В рамках соглашения об обслуживании заказчик получил в аренду лицензии на указанную систему «1С», бесплатную поддержку, а также виртуальную инфр

Мясокомбинат «Федино-Ферма» управляет финансами с помощью «1С:Бухгалтерии 8» ухгалтерского и налогового учета на мясокомбинате «Федино-Ферма». На базе программного продукта «1С:Бухгалтерия 8» создана система, которая повысила прозрачность и оперативность работы бухгалте