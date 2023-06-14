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Торговая сеть Selgros перешла с SAP на «1С:Бухгалтерия Корп»

Сеть гипермаркетов Selgros Cash&Carry (компания «Зельгрос») импортозаместила систему SAP российским программным продуктом «1С:Бухгалтерия Корп». Проект миграции реализовал международный ИТ-интегратор «Первый бит». Новая система позволила компании сократить операционные и административные расходы на 30%.

«Зельгрос» — компания с австрийскими корнями — более 15 лет развивается на российском рынке. Сегодня под этим брендом работают торговые центры в Москве, Московской области, Рязани, Волгограде, Казани, Ростове-на-Дону и Туле. Ранее в компании использовалась европейская учетная система SAP, но после ухода вендора из России в компании встал вопрос о переносе бизнес-процессов анализа данных и ведения отчётности на российское ПО.

Партнером по проекту стала компания «Первый бит», офис Спортивная, которая имеет значительный опыт проектных внедрений продуктов «1С» в холдинговые структуры. Как результат — проект удалось реализовать в короткие сроки, всего за шесть месяцев.

В ходе проекта команда интегратора столкнулась с рядом трудностей. Во-первых, обнаружилась сложность в обмене данными между системой оперативного учета Wawi — разработкой немецких программистов — и «». Поскольку программа Wawi давно не обновлялась, то с первого раза не удалось расшифровать файлы для настройки интеграции с «». Специалистам «Первого бита» пришлось подстраиваться под исторический формат обмена данными между SAP и Wawi и расшифровывать файлы и данные обмена методом проб и ошибок. Это частично увеличило сроки реализации проекта.

Во-вторых, сами файлы для загрузки остатков менялись и не имели единой структуры, постоянно изменялось их наименование и количество столбцов в таблицах. Кроме того, часть данных приходилось подгружать из других файлов, поскольку не было единого шаблона. Для каждого счета учета остатков по РСБУ пришлось писать отдельную обработку, а по некоторым остаткам оказалось быстрее ввести данные вручную.

Однако главное препятствие заключалось в том, что для системы оперативного и товарного учета не существовало справочника контрагентов. В системе Wawi отдельными объектами являлись код договора и номер заказа, а в системе SAP к объекту «Договор контрагента» добавлялся код SAP. В связи с этим возникли сложности при формировании справочника «Контрагенты» и справочника «Договоры» в «1С:Бухгалтерия Корп».

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Для корректного переноса остатков в «1С:Бухгалтерия Корп» данные пришлось брать из файла с остатками по коду договора Wawi и из файла с данными о контрагенте, с учетом кода договора Wawi и кода SAP.

По итогам реализации проекта основная компания группы «Зельгрос» и три юридических лица перешли в систему «1С:Бухгалтерия Корп». Также был автоматизирован учет основных средств и нематериальных активов, произведен переход с суммового учета товара на количественно-суммовой и автоматизирован расчет налогов.

«Основная задача проекта состояла в том, чтобы перейти на отечественное ПО без потери информации, в вынужденных условиях отказа от SAP. Благодаря усилиям проектной команды «Первого бита» эти условия были соблюдены, а данные не потеряны, — отметил Михаил Киселев, ИТ-директор компании Selgros. — Более того, использование системы «1С» позволило нам автоматизировать расчет налогов, которые ранее считались в MS Exel».

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