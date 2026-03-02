Россияне переходят на б/у iPhone. Спрос на восстановленные смартфоны вырос в три раза

В три раза в России вырос спрос на восстановленные смартфоны. Это происходит на фоне падения продаж новой техники.



Рост спроса на восстановленные смартфоны

В 2025 г. россияне в три раза чаще покупали восстановленные смартфоны, приводит «Коммерсант» данные сети «М.Видео». Спрос растет в основном за счет iPhone.

Самые популярные гаджет в этой категории — iPhone 11, а также iPhone 14 Pro Max и iPhone 15 Pro Max с памятью 256 ГБ, по информации опрошенных изданием игроков рынка.

Второе место после смартфонов Apple занимают бренды Samsung. Из них покупателей чаще всего интересуют Galaxy A10 и A12. Третье место занимают модели Xiaomi.

Daniel Romero / Unsplash Россияне экономят при покупке смартфона, скупая восстановленные устройства

Восстановленные устройства — это те, которые уже использовались или были возвращены продавцу. Их вновь пускают в продажу после проверки и ремонта.

Способ экономить

Например, iPhone 14 Pro Max требуется замена батарейки, которая обойдется в 25 тыс. руб. Владелец сдает его в trade-in, а себе приобретает iPhone 16 Pro Max, добавив 50-60 тыс. руб., пояснил собственник сервисного центра Fixed.One Дмитрий Дружбин.

Следующему владельцу восстановленный смартфон обойдется дешевле, чем такой же новый, при этом этот телефон останется 14-м Pro Max со всеми вытекающими. Такие смартфоны вполне себе жизнеспособны, можно проследить историю их ремонта, покупки, владения и так далее, сказал эксперт.

Другое дело — так называемые китайские восстановленные аппараты, которые могут претерпевать значительные модификации, не предусмотренные производителем, к примеру, вместо двух eSIM может быть добавлен слот для физических карт, что делает непрогнозируемым поведение устройства на длительной дистанции.

Продавцам сегмент восстановленной техники тоже интересен. «Тут самый важный момент — обеспечить некий поток. Ведь крупные сети находятся в более выигрышном положении: через них проходит гораздо больше устройств, которые можно таким образом восстанавливать и затем перепродавать», — рассказал Дружбин.

Apple активно продвигает продвигает восстановленные гаджеты. В категории устройств с пометками refurbished (восстановленный, отремонтированный — англ.) и like new (как новый — англ.) у компании есть смартфоны, компьютеры, планшеты, умные часы и многое другое.

Обвал продаж новых устройств

В 2025 г. в России фиксировался значительный спад продаж новых смартфонов. В сентябре 2025 г. CNews писал, что суммарно продажи новых планшетов и смартфонов на крупнейших российских маркетплейсах (Ozon, «Яндекс маркете» и Wildberries) рухнули на 26% год к году в натуральном выражении, то есть более чем на четверть. Падение в денежном выражении еще более существенное — 29% за тот же период времени. Хотя на протяжении многих лет перед началом учебного года их продажи показывали рост.

При этом россияне очень активно скупали подержанные смартфоны и электронику. На «Авито» доля продаж новых смартфонов в августе 2025 г. составила 29% против 25% годом ранее, а новых планшетов — 30% против 27% в августе 2024 г. Иными словами, 71% проданных на «Авито» смартфонов и 70% планшетов — подержанные.

По итогам 2025 г. рынок смартфонов в России сократился на четверть по сравнению с 2024 г. В 2025 г. было продано 24,2 млн смартфонов против 29,8 млн годом ранее. В деньгах рынок за тот же период просел с 720 млрд руб. до 588 млрд руб. Покупать мобильники люксовых брендов россияне и вовсе почти перестали, а Apple выбыла из тройки лидеров. Статистика «Платформы ОФД» гласит, что медианная цена смартфона по результатам в 2025 г. оказалась на уровне 25,3 тыс. руб., а годом ранее она была на 4% выше.