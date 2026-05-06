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Эвотор Платформа ОФД Оператор фискальных данных

Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных

ИТ-компания «Платформа ОФД» (ООО «Эвотор ОФД») - оператор фискальных данных (ОФД), электронного документооборота (ЭДО) и электронной отчетности. Компания ежедневно обрабатывает и передает в ФНС и оператору системы маркировки товаров ЦРПТ фискальные данные свыше 50 млн кассовых чеков. Входит в экосистему Сбера

 

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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06.05.2026 Сервисы «Платформы ОФД» включены в «белый список» Минцифры

ооборота и перевозок. Все они подтверждены как критически важные для цифровой устойчивости страны: «Платформа ОФД» — передача фискальных данных в ФНС, контроль нарушений 54-ФЗ, аналитика продаж
23.10.2025 «Платформа ОФД» и группа компаний «ВестЛинк» открыли партнерство по разработке и внедрению ИИ-технологий

Компания «Платформа ОФД», владелец чековых данных в России и разработчик сервисов для бизнеса, а также

12.09.2025 Лишь 8% предпринимателей полностью готовы к инновациям и ИИ. Исследование Платформы ОФД о цифровой открытости малого бизнеса

изить количество ошибок и практически полностью исключить риски, связанные с кассовой дисциплиной. «Платформа ОФД» делает ставку на развитие ИИ-агентов, которые действуют как «умный помощник» р
21.10.2024 «Платформа ОФД» представила новый сервис коммуникации брендов с покупателями

«Платформа ОФД» выпустила новый инструмент коммуникации для брендов из розничной торговли и ус
18.10.2024 «Платформа ОФД» открыла единый личный кабинет для бизнеса

етности теперь в едином окне авторизации, с бесшовным переключением и без нагруженного интерфейса. «Платформа ОФД» оптимизировала единый личный кабинет сервисов для клиента. Изменения направлен
17.09.2024 И.о. гендиректора «Платформы ОФД» стал Дмитрий Батюшенков

Исполняющим обязанности генерального директора компании «Платформа ОФД» (ООО «Эвотор ОФД») назначен Дмитрий Батюшенков. Об этом CNews сообщили предста
08.08.2024 «Платформа ЭПД» открыла бизнесу тест-драйв ЭДО на транспорте

Сервис электронных перевозочных документов «Платформа ЭПД» от участника рынка ОФД, компании «Платформа ОФД», – запускает тест-драйв на 3 месяца для всех желающих. Об этом CNews сообщили

03.06.2024 «Платформа ОФД» обеспечит бизнесу переход на электронные доверенности МЧД

«Платформа ОФД», оператор фискальных данных страны, открыл сервис выпуска и получения электрон
26.09.2023 Спрос на услуги ремонта электроники вырос за год на 16%, а летом ускорился до 37%

асходных материалов, обычно не менее четверти конечной стоимости образует наценка. *** ИТ-компания «Платформа ОФД» (ООО «Эвотор ОФД») - оператор фискальных данных (ОФД), электронного документоо
02.06.2023 «Платформа ОФД» сфокусировалась на сервисах для цифровизации бизнеса

Оператор фискальных «Платформа ОФД» обновил сайт и сменил фокус бизнеса. Platformaofd.ru стал проще в пользовании,
02.02.2023 «Платформа ОФД» открыла интеграцию с «1С» для бухгалтерии

Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» запустил в личном кабинете клиентов сервис «Интеграция ОФД в 1С». С его помощь
30.04.2021 «Платформа ОФД» и ЦРПТ: половина продаваемых лекарств в стране уже имеет цифровую маркировку

овала с июля 2020 г.) – 5%. Об этом свидетельствуют агрегированные обезличенные данные ИТ-компании «Платформа ОФД», российского оператора фискальных данных, обрабатывающего данные более 1 млн о
22.04.2020 «Корус консалтинг СНГ» и «Платформа ОФД» открыли роуминг ЭДО для маркировки товаров

Клиенты «Платформа ОФД» теперь смогут обмениваться юридически значимыми документами и УПД с пользовате
21.04.2020 «Платформа ОФД» выпустила услугу работы с маркировкой «Учет марок. Выбытие товаров»

«Платформа ОФД» выпустила услугу работы с маркировкой «Учет марок. Выбытие товаров». Услуга позволит предпринимателям передавать данные (тег 1162) в систему Честный ЗНАК с отслеживанием корректн
03.04.2020 Сбербанк и «Платформа ОФД» сделали бесплатным сервис анализа продаж

Сбербанк и «Платформа ОФД» сделали бесплатным сервис анализа продаж «Сравни себя с рынком» на период панд
25.03.2020 Сбербанк и «Платформа ОФД» открыли малому бизнесу сервис анализа продаж на рынке

Сбербанк и «Платформа ОФД» разработали сервис анализа продаж в торговле и индустрии питания «Сравни себя

11.02.2020 «Платформа ОФД» выпустила комплексное решение по маркировке для предпринимателей

в по работе с системой «Честный знак» и маркированными товарами. Об этом CNews сообщили в компании «Платформа ОФД». Услуга позволяет заказывать, получать, распечатывать цифровые коды маркировки
30.10.2019 Сбербанк и «Платформа ОФД» назвали товары и услуги, чаще оплачиваемые картой

Сбербанк и «Платформа ОФД» в проекте «СберДанные» (инициатива Сбербанка по анализу и обработке больших да
21.10.2019 «Платформа ОФД» и Segmento выпустили новый инструмент таргетированной рекламы на базе фискальных данных

Рекламная платформа Segmento и ИТ-компания, оператор фискальных данных «Платформа ОФД» договорились о развитии нового формата таргетированной рекламы с использование
24.06.2019 «Платформа ОФД» выпустила бесплатное приложение для онлайн-аналитики продаж

Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» выпустил новое мобильное приложение, которое теперь доступно и в App Store. Для пользователей устройств на Android, в ближайшее время запланирован релиз приложения в Google Play.
29.04.2019 Сбербанк и «Платформа ОФД» представили инструменты для аналитики продаж и работы с чеками

Сбербанк и «Платформа ОФД» представили предпринимателям новые инструменты бизнес-аналитики и работы с кассовыми чеками. Теперь в личном кабинете ОФД можно следить за выручкой, средним чеком, состоянием кас
22.04.2019 «Платформа ОФД» представила бизнес-инструменты аналитики и работы с чеками

«Платформа ОФД» объявила о том, что личный кабинет сервиса пополнился новым функционалом. Тепе
21.03.2019 «Платформа ОФД» представила инструменты аналитики продаж для ритейла и общепита

«Платформа ОФД» на аллее Digital METRO EXPO представила бизнес-решения по аналитике различных метрик продаж в розничной торговле и индустрии питания. Новые инструменты основываются на агрегирова
11.03.2019 «Платформа ОФД» запустила сервис по сдаче отчетности в госорганы

Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» объявила о расширении комплекса услуг для бизнеса. В преддверии сдачи обязательной отчетности за первый квартал 2019 г., компания запустила сервис «Платформа госотчет», позволяющ
01.02.2019 «Платформа ОФД» запустила сервис ЭДО для ритейла и общепита России

«Платформа ОФД», российский оператор фискальных данных, запустила в работу сервис электронного документооборота «Платформа ЭДО», чтобы обеспечить клиентам удобство и оперативность обмена докумен
29.11.2018 Блокчейн и нейросети помогают увеличивать продажи в ритейле

позволяют оптимизировать работу торговых точек, рассказал Дмитрий Батюшенков, директор по продукту «Платформа ОФД», на долю которой приходится порядка 600 тыс. касс из 2-3 млн подключенных. В с
09.11.2018 «ИТ-сервисами года для ритейла» признаны решения «Платформа ОФД» для бизнеса

е успешные проекты года. В этом году, в номинации «IT-сервис года для ритейла» - победителем стала «Платформа ОФД», крупнейший российский оператор фискальных данных. Российская экономика требуе
18.10.2018 Сбербанк открыл малому бизнесу доступ к онлайн-сервису товарной аналитики ОФД

рбанк открыл клиентам, имеющим расчетный счет в банке и подключенным к оператору фискальных данных «Платформа ОФД», доступ к онлайн-решению «Товарная аналитика». Сервис рассчитан прежде всего н
03.10.2018 «Платформа ОФД» открыла сервис для развития программ лояльности магазинов на базе детализации данных чеков

лектронный кассовый чек, если тот до момента расчета предоставил абонентский номер или адрес электронной почты. По запросам предпринимателей, для удобства работы с такой информацией от потребителей, «Платформа ОФД» открыла сервис «База электронных чеков», говорится в сообщении пресс-службы ОФД. Это новая дополнительная услуга для клиентов компании, которая доступна в разделе «Электронные че
06.07.2018 «Платформа ОФД» обновила сервис по работе с отчетами ОФД

«Платформа ОФД» к периоду сдачи полугодовой бухгалтерской и налоговой отчетности усовершенствовала сервис по выгрузке фискальных данных. Благодаря расширенному функционалу в личном кабинете клие
22.06.2018 «Платформа ОФД» упростила сервис оплаты картами

«Платформа ОФД» улучшила сервис по оплате услуг оператора фискальных данных при помощи электро
10.04.2018 «Платформа ОФД» запустила бесплатную регистрацию касс в ФНС через ОФД

«Платформа ОФД» запустила услугу по упрощенной регистрации кассы в ФНС России. Теперь вся процедура постановки на учет контрольно-кассовой техники производится в личном кабинете ОФД без перехода
06.04.2018 «Платформа ОФД» объявила об акции для клиентов на ЕНВД и ПСН

ии, применяющие ЕНВД (единый налог на вмененный доход) и ПСН (патентную систему налогообложения), получат бесплатный период использования услуги ОФД до 1 июля 2018 г. – в рамках специальной акции от «Платформа ОФД». При этом клиентам будет доступен весь функционал личного кабинета, включая комплекс дополнительных сервисов. Акция действует на лимитированное число подключений (первые 10 тыс.

22.02.2018 «Платформа ОФД» открыла магазин приложений для бизнеса

«Платформа ОФД» Группы Сбербанка запустила магазин приложений (маркетплейс) для клиентов - пользователей кассовой техники. Это совместное решение «Платформа ОФД» и сторонних разработчиков
16.02.2018 «Платформа ОФД» представила партнерский сервис «Обратное партнерство»

«Платформа ОФД» усовершенствовал сервис по получению целевых запросов клиентов для компаний-партнеров. Система «Обратное партнерство» позволяет представителям партнерской сети ОФД увеличивать кл
29.11.2017 В системе «Платформа ОФД» обработано более 5 млрд чеков

«Платформа ОФД» объявила о том, что с начала 2017 года в системе принято и обработано более 5 млрд кассовых чеков. Оператор фискальных данных ежедневно принимает и передает в ФНС России порядка

19.09.2017 «Мое дело» и «Платформа ОФД» выпустили комплексное решение по 54-ФЗ для малого бизнеса

Сервис интернет-бухгалтерии «Мое дело» и оператор фискальных данных «Платформа ОФД» объявили о старте партнерства. Сотрудничество компаний направлено на предостав
23.06.2017 «Платформа ОФД» представила статистику по расходам россиян в праздники и выходные июня

Согласно экспресс-обзору потребительской активности, подготовленному оператором фискальных данных «Платформа ОФД» на основе обработки полученных чеков с начала июня, величина среднего чека меж
15.05.2017 «Платформа ОФД» проводит серию майских обновлений сервиса

«Платформа ОФД» объявила о развитии функциональности Личного кабинета клиента. Компания провела серию обновлений сервиса для пользователей кассовой техники. В числе новых опций пакетная загрузка
28.04.2017 «Платформа ОФД» упростила регистрацию касс и запустила мультилогин

«Платформа ОФД» объявила о завершении этапа обновления сервиса для клиентов и партнеров. Как рассказали CNews в компании, клиентам стало проще регистрировать кассовую технику, используя личный к

Публикаций - 149, упоминаний - 231

Эвотор и организации, системы, технологии, персоны:

OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 113
9594 28
Эвотор - Evotor 231 23
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 22
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 21
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 20
Такском - Taxcom 256 19
Тензор 173 13
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 14 11
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 11
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 262 10
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 137 9
ИнитПро 10 9
Apple Inc 13154 9
Штрих-М - ОФД-Я - Ярус - оператор фискальных данных 17 9
Элемент ГК - Elementec - ELMT 228 8
Дримкас - Dreamkas 19 8
Крок - Croc 1964 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
Yandex - Яндекс 9216 7
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 6
NVision Group - Энвижн Груп 699 6
Электронный экспресс 14 6
Samsung Electronics 11064 6
Ростелеком 10948 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
Xiaomi - Сяоми 2231 6
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 5
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 5
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 5
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 5
Selectel - Селектел 544 5
Код Безопасности 812 4
Штрих-М НТЦ 65 4
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
Huawei 4676 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 35
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 14
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 5
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 95 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 4
Почта России ПАО 2370 4
Спортмастер - Sportmaster 201 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 3
Протек - Ригла - аптечная сеть 57 3
Абрау-Дюрсо 24 3
Paulig Group - Паулиг РУС 25 3
Yum! Brands - Ям Брэндс - YUM Restaurants - ЯмРесторан Раша - Интернэшнл Ресторант Брэндс - IRB Family 17 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Альфа-Банк 1979 3
Visa International 1993 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 77 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 2
ВТБ Страхование 61 2
Локотех - Локомотивные технологии 70 2
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 2
Splat Global - Сплат-Косметика - BioMio 22 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 60 2
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 2
Сбер - Сбербанк Юго-Западный банк 11 2
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BMW Group 482 2
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