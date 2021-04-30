Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Эвотор
Платформа ОФД
Оператор фискальных данных
ИТ-компания «Платформа ОФД» (ООО «Эвотор ОФД») - оператор фискальных данных (ОФД), электронного документооборота (ЭДО) и электронной отчетности. Компания ежедневно обрабатывает и передает в ФНС и оператору системы маркировки товаров ЦРПТ фискальные данные свыше 50 млн кассовых чеков. Входит в экосистему Сбера.
Публикаций - 76, упоминаний - 100
Эвотор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Баров Алексей 26 25
|Румянцев Антон 47 12
|Афанасьев Дмитрий 14 9
|Романенко Андрей 83 7
|Попов Анатолий 97 6
|Батюшенков Дмитрий 6 5
|Сергеенко Егор 11 4
|Макаров Алексей 54 3
|Паныч Инга 7 3
|Носова Юлия 12 3
|Ларькин Максим 26 2
|Потапов Алексей 7 2
|Шашкин Алексей 12 2
|Русинова Юлия 21 2
|Смирнов Александр 49 2
|Беренов Александр 4 2
|Дубровская Ольга 4 2
|Ермилова Анастасия 2 2
|Малахов Михаил 10 2
|Греф Герман 344 1
|Носков Константин 207 1
|Аксаков Анатолий 103 1
|Дубин Михаил 38 1
|Натрусов Артем 136 1
|Ягнятинский Евгений 32 1
|Беров Иван 41 1
|Зорин Александр 49 1
|Сергеев Сергей 63 1
|Силуанов Антон 54 1
|Кузнецов Станислав 71 1
|Нестеров Алексей 84 1
|Воробьев Андрей 148 1
|Аитов Тимур 187 1
|Чикунов Андрей 16 1
|Лигачев Глеб 61 1
|Онищенко Владислав 43 1
|Беляев Владислав 66 1
|Максимча Евгений 1 1
|Пермяков Артем 6 1
|Кошелькова Анна 1 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 322 1
|Российская газета 219 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2725 11
|CNews Мишень ОФД 3 3
|Сбер - СберДанные 4 2
|CNews Мишень 8 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170415, в очереди разбора - 1014617.
Создано именных указателей - 65367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170415, в очереди разбора - 1014617.
Создано именных указателей - 65367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru