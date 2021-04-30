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Эвотор
Платформа ОФД
Оператор фискальных данных

Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных

ИТ-компания «Платформа ОФД» (ООО «Эвотор ОФД») - оператор фискальных данных (ОФД), электронного документооборота (ЭДО) и электронной отчетности. Компания ежедневно обрабатывает и передает в ФНС и оператору системы маркировки товаров ЦРПТ фискальные данные свыше 50 млн кассовых чеков. Входит в экосистему Сбера

 


30.04.2021 «Платформа ОФД» и ЦРПТ: половина продаваемых лекарств в стране уже имеет цифровую маркировку
22.04.2020 «Корус консалтинг СНГ» и «Платформа ОФД» открыли роуминг ЭДО для маркировки товаров
21.04.2020 «Платформа ОФД» выпустила услугу работы с маркировкой «Учет марок. Выбытие товаров»
03.04.2020 Сбербанк и «Платформа ОФД» сделали бесплатным сервис анализа продаж
25.03.2020 Сбербанк и «Платформа ОФД» открыли малому бизнесу сервис анализа продаж на рынке
11.02.2020 «Платформа ОФД» выпустила комплексное решение по маркировке для предпринимателей
30.10.2019 Сбербанк и «Платформа ОФД» назвали товары и услуги, чаще оплачиваемые картой
21.10.2019 «Платформа ОФД» и Segmento выпустили новый инструмент таргетированной рекламы на базе фискальных данных
24.06.2019 «Платформа ОФД» выпустила бесплатное приложение для онлайн-аналитики продаж
29.04.2019 Сбербанк и «Платформа ОФД» представили инструменты для аналитики продаж и работы с чеками
22.04.2019 «Платформа ОФД» представила бизнес-инструменты аналитики и работы с чеками
21.03.2019 «Платформа ОФД» представила инструменты аналитики продаж для ритейла и общепита
11.03.2019 «Платформа ОФД» запустила сервис по сдаче отчетности в госорганы
01.02.2019 «Платформа ОФД» запустила сервис ЭДО для ритейла и общепита России
29.11.2018 Блокчейн и нейросети помогают увеличивать продажи в ритейле
09.11.2018 «ИТ-сервисами года для ритейла» признаны решения «Платформа ОФД» для бизнеса
18.10.2018 Сбербанк открыл малому бизнесу доступ к онлайн-сервису товарной аналитики ОФД
03.10.2018 «Платформа ОФД» открыла сервис для развития программ лояльности магазинов на базе детализации данных чеков
06.07.2018 «Платформа ОФД» обновила сервис по работе с отчетами ОФД
22.06.2018 «Платформа ОФД» упростила сервис оплаты картами
10.04.2018 «Платформа ОФД» запустила бесплатную регистрацию касс в ФНС через ОФД
06.04.2018 «Платформа ОФД» объявила об акции для клиентов на ЕНВД и ПСН
22.02.2018 «Платформа ОФД» открыла магазин приложений для бизнеса
16.02.2018 «Платформа ОФД» представила партнерский сервис «Обратное партнерство»
29.11.2017 В системе «Платформа ОФД» обработано более 5 млрд чеков
19.09.2017 «Мое дело» и «Платформа ОФД» выпустили комплексное решение по 54-ФЗ для малого бизнеса
23.06.2017 «Платформа ОФД» представила статистику по расходам россиян в праздники и выходные июня
15.05.2017 «Платформа ОФД» проводит серию майских обновлений сервиса
28.04.2017 «Платформа ОФД» упростила регистрацию касс и запустила мультилогин
03.04.2017 Новым гендиректором «Платформы ОФД» стал топ-менеджер «Эвотора»
16.01.2017 «Контур.ОФД» объединил техрешение «Платформы ОФД» и «Личный кабинет владельца ККТ» от «СКБ Контур»

Публикаций - 76, упоминаний - 100

Эвотор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 237 58
5289 18
АТОЛ ГК 181 12
Эвотор - Evotor 117 12
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 94 12
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 146 10
ОФД-Я - Ярус 18 9
Такском - Taxcom 126 9
Дримкас - Dreamkas 13 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7557 7
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 9 6
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 102 6
Yandex - Яндекс 4687 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 622 5
Электронный экспресс 12 5
ИнитПро 6 5
Тензор 47 4
NVision Group - Энвижн Груп 631 4
ОФД-Я - Оператор фискальных данных 9 4
Элемент ГК - Elementec 168 4
Калуга Астрал 44 3
1С-Битрикс - Bitrix 415 3
Robokassa - Робокасса 44 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7875 3
СКБ Контур 457 3
Selectel - Селектел 148 2
IBM - International Business Machines Corp 8732 2
NetCAT - НетКэт 38 2
RetailCRM 22 2
Штрих-М 39 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8574 2
Vocord - Вокорд 117 2
Saprun - Сапран групп 38 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6255 2
Программный продукт ГК 1689 2
Код Безопасности 402 2
Inspector Cloud - Инспектор Клауд 5 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2253 2
2КОМ 16 2
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 64 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4921 29
Почта России ПАО 1806 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1593 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1633 3
Visa International 1660 3
Магнит - Сеть магазинов 310 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 737 3
Аэрофлот 619 2
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 159 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 113 2
ВТБ Страхование 59 2
Локотех - Локомотивные технологии 41 2
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 45 2
X5 Group - Перекресток 266 2
Альфа-Банк 1328 2
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 39 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 777 2
Хабаровск Кейтеринг 1 1
YUM Restaurants - ЯмРесторан Раша 10 1
Сбер - Сбербанк АСТ SberB2B - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 155 1
Черкизово ГК 74 1
Deutsche Lufthansa AG 99 1
Henkel - Хенкель Рус 31 1
British Airways - British Midland International 119 1
Адамас - Adamas - Ювелирная группа 61 1
Finnair - Авиакомпания 35 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберCтрахование 49 1
Aviasales - Jetradar 52 1
Uniteller 52 1
Ригла - аптечная сеть 48 1
SkyScanner 18 1
Деловые Линии ГК 40 1
Абрау-Дюрсо 12 1
American Airlines 77 1
Визгин Игорь 1 1
Paulig Group - Паулиг РУС 24 1
Сбер - Сбербанк Западно-Сибирский банк 25 1
СберАвто 18 1
X5 Group 653 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2048 41
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 3669 6
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 616 4
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1206 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2846 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2375 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1264 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2445 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2058 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2077 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 85 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1862 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1209 1
Президент Российской Федерации 2128 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7464 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 228 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 221 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 61 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 45 1
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 15 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 725 31
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1991 11
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 164 9
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 4703 8
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 519 7
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1689 6
Проверка контрагентов 105 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 839 5
e-Commerce - Электронная коммерция - Интернет-магазины 451 4
Big Data - Большие данные 1837 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 3691 4
УПД - Универсальный передаточный документ 45 3
ЭКЛЗ - Электронная контрольная лента защищённая 27 3
GTIN - Global Trade Item Number - международный код маркировки и учёта логистических единиц 5 3
Мобильное приложение - Mobile app 2408 3
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 90 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1582 2
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 171 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10164 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 86 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 2797 2
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8959 2
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 18 2
Электроника 280 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12418 2
Network Edge - Защита сетевой периферии - Защита сетевой инфраструктуры 5 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3114 2
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 161 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2329 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1822 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 5924 1
Отказоустойчивость - свойство технической системы 675 1
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 94 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 265 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 228 1
DataMatrix - электронный точечный двухмерный код 11 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 219 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 17926 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 982 1
Умный магазин - Smartstore - автоматизация и информатизация розничных торговых сетей 12 1
Сбер - Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 181 9
Эвотор ОФД 10 6
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 182 6
Сбер - Сбербанк Моя бухгалтерия онлайн 5 5
Эвотор Онлайн-касса 7 5
Сбер - Сбербанк Бизнес Аналитика 8 5
Сбер - Сбербанк Моя команда 10 5
Сбер - Сбербанк Моя торговля 9 5
Сбер - Сбербанк Пульс рынка - онлайн-сервис 6 5
Microsoft Office 365 804 5
АТОЛ Онлайн-кассы 54 4
Т1 Мультикарта 149 4
Тензор СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 20 4
Сбер - E-invoicing ЭДО 67 4
OFD.RU Renta - аналитика продаж для торговых центров, франчайзи и производителей товаров 5 3
OFD.RU Venda 5 3
OFD.RU Ferma 9 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1475 2
Microsoft Office 3048 2
Rakuten Viber 465 2
Яндекс.Маркет 483 2
Simtech CS-Cart 13 2
Эвотор Платформа Госотчёт 2 2
СКБ Контур - Контур.ОФД 7 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 517 2
Сбер - SberBusinessAPI - Fintech API 13 2
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов 33 2
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 98 2
АТОЛ Frontol Xpos 5 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - ОФД Билайн 3 1
Apple - App Store 2366 1
Сбер - Yoom.shop 2 1
Яндекс.ОФД 5 1
Такском ОФД 3 1
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Калуга Астрал.ОФД 2 1
Код Безопасности - Континент АПКШ 49 1
Google Play - Google Store - Android Market 2650 1
АМИ-софт Простор:Касса 1 1
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Попов Анатолий 97 6
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Беренов Александр 4 2
Дубровская Ольга 4 2
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Малахов Михаил 10 2
Греф Герман 344 1
Носков Константин 207 1
Аксаков Анатолий 103 1
Дубин Михаил 38 1
Натрусов Артем 136 1
Ягнятинский Евгений 32 1
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Силуанов Антон 54 1
Кузнецов Станислав 71 1
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Лигачев Глеб 61 1
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Пермяков Артем 6 1
Кошелькова Анна 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 90185 46
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 28452 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11699 4
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4323 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12109 2
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 144 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 427 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1103 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 35813 1
Казахстан - Республика 4172 1
Европа 7743 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2021 1
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Европа Восточная 2838 1
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Россия - СЗФО - Республика Коми 599 1
Индонезия - Республика 771 1
Чехия - Чешская Республика 977 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 399 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1572 1
Россия - ЦФО - Курская область 427 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 173 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11785 1
Россия - ПФО - Казань 1905 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2908 1
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1935 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2141 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1257 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1173 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1396 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1131 1
Россия - ЦФО - Тульская область 931 1
Россия - ЮФО - Республика Крым 685 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1110 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 771 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 644 1
Россия - ПФО - Самарская область 788 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 161 16
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5059 10
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 536 6
ММБ - малый бизнес и микробизнес 23 4
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 68 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2769 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 132 3
ФФД - формат фискальных документов 7 3
ПСН - Патентная система налогообложения 15 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 847 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 470 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 759 2
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Здравоохранение - Фарминдустрия 48 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 208 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3669 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление 7 1
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1508 1
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