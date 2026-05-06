Сервисы «Платформы ОФД» включены в «белый список» Минцифры ооборота и перевозок. Все они подтверждены как критически важные для цифровой устойчивости страны: «Платформа ОФД» — передача фискальных данных в ФНС, контроль нарушений 54-ФЗ, аналитика продаж

«Платформа ОФД» и группа компаний «ВестЛинк» открыли партнерство по разработке и внедрению ИИ-технологий Компания «Платформа ОФД», владелец чековых данных в России и разработчик сервисов для бизнеса, а также

Лишь 8% предпринимателей полностью готовы к инновациям и ИИ. Исследование Платформы ОФД о цифровой открытости малого бизнеса изить количество ошибок и практически полностью исключить риски, связанные с кассовой дисциплиной. «Платформа ОФД» делает ставку на развитие ИИ-агентов, которые действуют как «умный помощник» р

«Платформа ОФД» представила новый сервис коммуникации брендов с покупателями «Платформа ОФД» выпустила новый инструмент коммуникации для брендов из розничной торговли и ус

«Платформа ОФД» открыла единый личный кабинет для бизнеса етности теперь в едином окне авторизации, с бесшовным переключением и без нагруженного интерфейса. «Платформа ОФД» оптимизировала единый личный кабинет сервисов для клиента. Изменения направлен

И.о. гендиректора «Платформы ОФД» стал Дмитрий Батюшенков Исполняющим обязанности генерального директора компании «Платформа ОФД» (ООО «Эвотор ОФД») назначен Дмитрий Батюшенков. Об этом CNews сообщили предста

«Платформа ЭПД» открыла бизнесу тест-драйв ЭДО на транспорте Сервис электронных перевозочных документов «Платформа ЭПД» от участника рынка ОФД, компании «Платформа ОФД», – запускает тест-драйв на 3 месяца для всех желающих. Об этом CNews сообщили

«Платформа ОФД» обеспечит бизнесу переход на электронные доверенности МЧД «Платформа ОФД», оператор фискальных данных страны, открыл сервис выпуска и получения электрон

Спрос на услуги ремонта электроники вырос за год на 16%, а летом ускорился до 37% асходных материалов, обычно не менее четверти конечной стоимости образует наценка. *** ИТ-компания «Платформа ОФД» (ООО «Эвотор ОФД») - оператор фискальных данных (ОФД), электронного документоо

«Платформа ОФД» сфокусировалась на сервисах для цифровизации бизнеса Оператор фискальных «Платформа ОФД» обновил сайт и сменил фокус бизнеса. Platformaofd.ru стал проще в пользовании,

«Платформа ОФД» открыла интеграцию с «1С» для бухгалтерии Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» запустил в личном кабинете клиентов сервис «Интеграция ОФД в 1С». С его помощь

«Платформа ОФД» и ЦРПТ: половина продаваемых лекарств в стране уже имеет цифровую маркировку овала с июля 2020 г.) – 5%. Об этом свидетельствуют агрегированные обезличенные данные ИТ-компании «Платформа ОФД», российского оператора фискальных данных, обрабатывающего данные более 1 млн о

«Корус консалтинг СНГ» и «Платформа ОФД» открыли роуминг ЭДО для маркировки товаров Клиенты «Платформа ОФД» теперь смогут обмениваться юридически значимыми документами и УПД с пользовате

«Платформа ОФД» выпустила услугу работы с маркировкой «Учет марок. Выбытие товаров» «Платформа ОФД» выпустила услугу работы с маркировкой «Учет марок. Выбытие товаров». Услуга позволит предпринимателям передавать данные (тег 1162) в систему Честный ЗНАК с отслеживанием корректн

Сбербанк и «Платформа ОФД» сделали бесплатным сервис анализа продаж Сбербанк и «Платформа ОФД» сделали бесплатным сервис анализа продаж «Сравни себя с рынком» на период панд

Сбербанк и «Платформа ОФД» открыли малому бизнесу сервис анализа продаж на рынке Сбербанк и «Платформа ОФД» разработали сервис анализа продаж в торговле и индустрии питания «Сравни себя

«Платформа ОФД» выпустила комплексное решение по маркировке для предпринимателей в по работе с системой «Честный знак» и маркированными товарами. Об этом CNews сообщили в компании «Платформа ОФД». Услуга позволяет заказывать, получать, распечатывать цифровые коды маркировки

Сбербанк и «Платформа ОФД» назвали товары и услуги, чаще оплачиваемые картой Сбербанк и «Платформа ОФД» в проекте «СберДанные» (инициатива Сбербанка по анализу и обработке больших да

«Платформа ОФД» и Segmento выпустили новый инструмент таргетированной рекламы на базе фискальных данных Рекламная платформа Segmento и ИТ-компания, оператор фискальных данных «Платформа ОФД» договорились о развитии нового формата таргетированной рекламы с использование

«Платформа ОФД» выпустила бесплатное приложение для онлайн-аналитики продаж Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» выпустил новое мобильное приложение, которое теперь доступно и в App Store. Для пользователей устройств на Android, в ближайшее время запланирован релиз приложения в Google Play.

Сбербанк и «Платформа ОФД» представили инструменты для аналитики продаж и работы с чеками Сбербанк и «Платформа ОФД» представили предпринимателям новые инструменты бизнес-аналитики и работы с кассовыми чеками. Теперь в личном кабинете ОФД можно следить за выручкой, средним чеком, состоянием кас

«Платформа ОФД» представила бизнес-инструменты аналитики и работы с чеками «Платформа ОФД» объявила о том, что личный кабинет сервиса пополнился новым функционалом. Тепе

«Платформа ОФД» представила инструменты аналитики продаж для ритейла и общепита «Платформа ОФД» на аллее Digital METRO EXPO представила бизнес-решения по аналитике различных метрик продаж в розничной торговле и индустрии питания. Новые инструменты основываются на агрегирова

«Платформа ОФД» запустила сервис по сдаче отчетности в госорганы Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» объявила о расширении комплекса услуг для бизнеса. В преддверии сдачи обязательной отчетности за первый квартал 2019 г., компания запустила сервис «Платформа госотчет», позволяющ

«Платформа ОФД» запустила сервис ЭДО для ритейла и общепита России «Платформа ОФД», российский оператор фискальных данных, запустила в работу сервис электронного документооборота «Платформа ЭДО», чтобы обеспечить клиентам удобство и оперативность обмена докумен

Блокчейн и нейросети помогают увеличивать продажи в ритейле позволяют оптимизировать работу торговых точек, рассказал Дмитрий Батюшенков, директор по продукту «Платформа ОФД», на долю которой приходится порядка 600 тыс. касс из 2-3 млн подключенных. В с

«ИТ-сервисами года для ритейла» признаны решения «Платформа ОФД» для бизнеса е успешные проекты года. В этом году, в номинации «IT-сервис года для ритейла» - победителем стала «Платформа ОФД», крупнейший российский оператор фискальных данных. Российская экономика требуе

Сбербанк открыл малому бизнесу доступ к онлайн-сервису товарной аналитики ОФД рбанк открыл клиентам, имеющим расчетный счет в банке и подключенным к оператору фискальных данных «Платформа ОФД», доступ к онлайн-решению «Товарная аналитика». Сервис рассчитан прежде всего н

«Платформа ОФД» открыла сервис для развития программ лояльности магазинов на базе детализации данных чеков лектронный кассовый чек, если тот до момента расчета предоставил абонентский номер или адрес электронной почты. По запросам предпринимателей, для удобства работы с такой информацией от потребителей, «Платформа ОФД» открыла сервис «База электронных чеков», говорится в сообщении пресс-службы ОФД. Это новая дополнительная услуга для клиентов компании, которая доступна в разделе «Электронные че

«Платформа ОФД» обновила сервис по работе с отчетами ОФД «Платформа ОФД» к периоду сдачи полугодовой бухгалтерской и налоговой отчетности усовершенствовала сервис по выгрузке фискальных данных. Благодаря расширенному функционалу в личном кабинете клие

«Платформа ОФД» упростила сервис оплаты картами «Платформа ОФД» улучшила сервис по оплате услуг оператора фискальных данных при помощи электро

«Платформа ОФД» запустила бесплатную регистрацию касс в ФНС через ОФД «Платформа ОФД» запустила услугу по упрощенной регистрации кассы в ФНС России. Теперь вся процедура постановки на учет контрольно-кассовой техники производится в личном кабинете ОФД без перехода

«Платформа ОФД» объявила об акции для клиентов на ЕНВД и ПСН ии, применяющие ЕНВД (единый налог на вмененный доход) и ПСН (патентную систему налогообложения), получат бесплатный период использования услуги ОФД до 1 июля 2018 г. – в рамках специальной акции от «Платформа ОФД». При этом клиентам будет доступен весь функционал личного кабинета, включая комплекс дополнительных сервисов. Акция действует на лимитированное число подключений (первые 10 тыс.

«Платформа ОФД» открыла магазин приложений для бизнеса «Платформа ОФД» Группы Сбербанка запустила магазин приложений (маркетплейс) для клиентов - пользователей кассовой техники. Это совместное решение «Платформа ОФД» и сторонних разработчиков

«Платформа ОФД» представила партнерский сервис «Обратное партнерство» «Платформа ОФД» усовершенствовал сервис по получению целевых запросов клиентов для компаний-партнеров. Система «Обратное партнерство» позволяет представителям партнерской сети ОФД увеличивать кл

В системе «Платформа ОФД» обработано более 5 млрд чеков «Платформа ОФД» объявила о том, что с начала 2017 года в системе принято и обработано более 5 млрд кассовых чеков. Оператор фискальных данных ежедневно принимает и передает в ФНС России порядка

«Мое дело» и «Платформа ОФД» выпустили комплексное решение по 54-ФЗ для малого бизнеса Сервис интернет-бухгалтерии «Мое дело» и оператор фискальных данных «Платформа ОФД» объявили о старте партнерства. Сотрудничество компаний направлено на предостав

«Платформа ОФД» представила статистику по расходам россиян в праздники и выходные июня Согласно экспресс-обзору потребительской активности, подготовленному оператором фискальных данных «Платформа ОФД» на основе обработки полученных чеков с начала июня, величина среднего чека меж

«Платформа ОФД» проводит серию майских обновлений сервиса «Платформа ОФД» объявила о развитии функциональности Личного кабинета клиента. Компания провела серию обновлений сервиса для пользователей кассовой техники. В числе новых опций пакетная загрузка