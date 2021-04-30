Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных

ИТ-компания «Платформа ОФД» (ООО «Эвотор ОФД») - оператор фискальных данных (ОФД), электронного документооборота (ЭДО) и электронной отчетности. Компания ежедневно обрабатывает и передает в ФНС и оператору системы маркировки товаров ЦРПТ фискальные данные свыше 50 млн кассовых чеков. Входит в экосистему Сбера.