Сбербанк и «Платформа ОФД» сделали бесплатным сервис анализа продаж

Сбербанк и «Платформа ОФД» сделали бесплатным сервис анализа продаж «Сравни себя с рынком» на период пандемии коронавируса COVID-19. Сервис анализа продаж будет бесплатным, пока сложный период для сектора МСП не будет пройден.

Инициатива направлена на повышение доступности инструментов оценки и прогнозирования для малой торговли, индустрии питания и сферы услуг.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка, отметил: «Каждый предприниматель на этапе деятельности проходит через испытания. Сейчас непростое время для всех. Сохранять рентабельность и конкурентоспособность чрезвычайно сложно. Понимая это, мы хотим помочь малому и среднему бизнесу держать ситуацию под контролем, для этого мы предоставим предпринимателям бесплатный доступ к нашему сервису анализа продаж. Этот удобный сервис поможет увидеть скрытые возможности, тенденции и текущие тренды вокруг, что даст возможность сопоставить себя с конкурентами, проанализировать собственные бизнес-результаты и найти резервы для улучшения ситуации. Предприниматель на основе аналитических данных сможет понять, как ему поступать в той или иной ситуации, какие риски стоит учитывать и в каком тренде нужно развивать бизнес далее. Если понимать текущее положение, понимать текущие тренды, то бизнес легко можно адаптировать даже под самые сложные сценарии».

Клиентам «Платформы ОФД» открыты и другие инструменты аналитики в разделе «Бизнес» личного кабинета. Они позволяют следить за наиболее популярными товарами, состоянием касс, магазинов и другими показателями торговли в режиме онлайн.

Решение для анализа продаж в торговле и индустрии питания «Сравни себя с рынком» предназначено для кафе, кофеен, продуктовых магазинов, автосервисов, салонов красоты и других организаций сектора несетевой розницы.

В одном окне, в режиме реального времени и удобном графическом виде предприниматель получает аналитику по основным метрикам бизнеса: выручке, среднему чеку, числу покупок (чеков), объему товарных позиций в чеке и ассортименту. Одновременно отражаются аналогичные среднерыночные показатели в выбранной торговой категории (продукты питания, автозапчасти, парикмахерские, цветы и др.).

Пользователь сам выбирает, по какому географическому признаку сравнивать собственные продажи с рыночными. Территория охвата может быть от определенного района торговли до уровня города или региона. Клиенту обеспечивается автоматический подбор территории продаж по выбранному адресу.

Пользуясь решением «Сравни себя с рынком», предприниматель может отслеживать ситуацию на рынке и в своей торговой точке, чтобы управлять продажами и покупательской активностью, оперативно корректировать цены и ассортимент.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно подключить «Оператор фискальных данных» в разделе «Все продукты и услуги» в интернет-банке Сбербанк Бизнес Онлайн и затем оформить подписку в личном кабинете «Платформы ОФД».