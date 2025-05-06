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Индустрия красоты Салоны красоты Beauty Salons Парикмахерские

Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские

 

Что влияет на здоровье волос?
Среди множества факторов, влияющих на структуру и рост волос, питание занимает ключевое место. Наш рацион напрямую определяет, насколько хорошо функционируют волосяные фолликулы, насколько активен обмен веществ и как слаженно работают гормональная и иммунная системы. Правильный подход к питанию помогает не только сохранить красоту волос, но и защитить их от выпадения, особенно в стрессовых ситуациях, таких как, например, перенесённые вирусные инфекции.

Какие продукты полезны для волос?
Одним из самых эффективных продуктов для поддержания здоровья волос по праву считаются орехи — прежде всего миндаль. Он богат витамином Е, известным как мощный антиоксидант. Другим незаменимым продуктом для здоровья волос являются тыквенные семечки — ценный источник цинка. Он способствует регуляции обменных процессов в коже и волосяных фолликулах. Также в рационе должны присутствовать бобовые, особенно чечевица. Она богата витаминами группы B, которые необходимы для поддержания нормального кровоснабжения кожи головы. Нельзя забывать и об овощах. Болгарский перец — прекрасный источник витамина С, который играет ключевую роль в синтезе коллагена. Морковь — ещё один важный продукт. Она богата витамином А, который регулирует деятельность сальных желез.

* Пресс-служба РНИМУ

 

"В парикмахерской" 1992 г. холст, масло Василий Колотев "В парикмахерской" 1992 г. холст, масло Василий Колотев
Caлон красоты в СССР. Caлон красоты в СССР.
Мужские причёски 18 века. Мужские причёски 18 века.
"Парикмахер", 1880 Художник: Николас Гизис (Nikolaos Gyzis) Холст, масло; 89×66 см Частная коллекция "Парикмахер", 1880 Художник: Николас Гизис (Nikolaos Gyzis) Холст, масло; 89×66 см Частная коллекция
«Парикмахерская» 1946г Уильям Робертс «Парикмахерская» 1946г Уильям Робертс
1946 год, СССР Лезвия «Турист», «Экстра», «Звезда». Советская реклама бритвенных принадлежностей. Художники Яковлев В., Маслов М. 1946 год, СССР Лезвия «Турист», «Экстра», «Звезда». Советская реклама бритвенных принадлежностей. Художники Яковлев В., Маслов М.
«Завтра в школу», 1951 г. Суздальцев М.А. «Завтра в школу», 1951 г. Суздальцев М.А.
"В парикмахерской" 1992 г. холст, масло Василий Колотев

СОБЫТИЯ


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Весной рынок труда в индустрии красоты демонстрирует выраженную сезонную динамику — в преддверии лета спрос на специалистов этой сферы активно растет. В апреле 2025 г. на «Авито Работе» число вакансий для фитнес-тр
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Сервисы доставки, салоны красоты и отели в фокусе киберпреступников в новогодние праздники. Об этом CNews сообщили представители «Солар». Артем Избаенков, директор платформы облачной киберзащиты Solar Space, ГК

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циаторами выступают разработчики, организовывая разные хэллоуины и охоту на злодеев. А иногда веселье устраивают сами игроками. На русском сервере Орион бесплатной MMO Perfect World недавно стартовал конкурс красоты, проведением которого занимается Женский Орден Femina совместно с Орденом Белых Драконов. Правила просты:«1. Принять участие в конкурсе могут персонажи женского пола сервера Ори
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:франчайзи «УмКо» с использованием технологий «1С-Рарус», предназначен для автоматизации учреждений индустрии красоты. В рамках взаимовыгодного сотрудничества «1С-Рарус» получил эксклюзивное пр
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В преддверии Международного Женского Дня интернет-магазин "Аромат" проводит конкурс красоты среди прекрасной половины посетителей сайта. Принять участие в конкурсе может любой посетитель. Для этого требуется только заполнить анкету и прислать фотографию (в формате .jpg

Публикаций - 265, упоминаний - 283

Индустрия красоты и организации, системы, технологии, персоны:

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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