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Индустрия красоты Салоны красоты Beauty Salons Парикмахерские

Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские

Caлон красоты в СССР. Caлон красоты в СССР.
Мужские причёски 18 века. Мужские причёски 18 века.
Caлон красоты в СССР.


15.11.2011 БИТ автоматизировал салоны красоты «Жан Валлон»

Специалисты компании «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) выполнили внедрение продукта «БИТ:Красота» в салонах «Жан Валлон». Салоны красоты «Жан Валлон» - это французская группа салонов, открытых в Санкт-Петербурге в рамках франчайзинга. Как отмечается, салоны «Жан Валлон» ценят своих клиентов и дорожат высоким качес
24.09.2008 Конкурс красоты в русском Perfect World

циаторами выступают разработчики, организовывая разные хэллоуины и охоту на злодеев. А иногда веселье устраивают сами игроками. На русском сервере Орион бесплатной MMO Perfect World недавно стартовал конкурс красоты, проведением которого занимается Женский Орден Femina совместно с Орденом Белых Драконов. Правила просты:«1. Принять участие в конкурсе могут персонажи женского пола сервера Ори
02.09.2008 Mail.Ru запустила конкурс красоты «Мисс Интернет-2008»

Компания Mail.Ru объявила о том, что фотохостинг «Фото@Mail.Ru» запустил второй ежегодный конкурс красоты «Мисс Интернет-2008». В течение полутора месяцев пользователи Mail.Ru будут выбирать девушку, достойную стать лицом портала и всего российского интернета. Для участия в конкурсе
21.03.2008 «Комильфо:Салон Красоты»: типовое решение для автоматизации индустрии красоты

:франчайзи «УмКо» с использованием технологий «1С-Рарус», предназначен для автоматизации учреждений индустрии красоты. В рамках взаимовыгодного сотрудничества «1С-Рарус» получил эксклюзивное пр
22.02.2001 "Аромат.ру" проводит конкурс красоты

В преддверии Международного Женского Дня интернет-магазин "Аромат" проводит конкурс красоты среди прекрасной половины посетителей сайта. Принять участие в конкурсе может любой посетитель. Для этого требуется только заполнить анкету и прислать фотографию (в формате .jpg

Публикаций - 191, упоминаний - 201

Индустрия красоты замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 230 20
Yandex - Яндекс 6326 13
7519 11
Samsung Electronics 9911 8
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 302 7
Эвотор - Evotor 164 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8350 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2658 6
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 723 6
Intel Corporation 11844 6
YClients - УайКлаентс 21 5
Zoom Int - Zoom Video Communications 1371 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10444 5
Google LLC 11308 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10585 4
Philips 2033 4
LG Electronics 3559 4
Microsoft Corporation 23953 4
Telegram Group 1369 3
Oracle Corporation 6467 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 802 3
БАРС Груп 524 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5631 3
Apple Inc 11551 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7592 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2627 2
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 151 2
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 248 2
Sony 6477 2
Almatel - Алмател - Алма Групп 16 2
Корус Консалтинг ГК 1136 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 742 2
Siemens AG - Siemens Group 2547 2
1С-Рарус 839 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 439 2
Цифра ГК 2243 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 236 2
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 103 2
SAP SE 5068 2
Huawei 3658 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6376 14
Лента - Сеть розничной торговли 1868 6
Visa International 1908 5
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 992 5
Braun 75 4
Groupe SEB - Tefal 86 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1807 3
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 173 3
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 41 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Открытие ФК - Банк Открытие 523 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2584 3
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 215 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1063 2
НСПК - Национальная система платежных карт 698 2
Starbucks 86 2
Связной ГК 1356 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1988 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 877 2
Block - Square 196 2
Qiwi 963 2
Альфа-Банк 1648 2
Gett 74 2
Beurer - Бойрер 18 2
Техносила - СервисТрейд 241 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 344 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Почта России ПАО 1979 1
TMT Investments 111 1
ПСБ - Промсвязьбанк 780 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 613 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 436 1
Ак Барс Банк 255 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 384 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 748 1
ВкусВилл - Избёнка 116 1
Дикси - Сеть магазинов 138 1
БАРС Венчерз 5 1
Hyundai Motor Company 349 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 109 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2619 15
Правительство Москвы 2135 5
Президент Российской Федерации 3968 3
Минфин РФ - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками 80 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 282 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 267 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1727 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2571 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5392 2
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 71 1
Правительство Москвы - ГБУ Малый бизнес Москвы 52 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5028 1
Санкт-Петербург - Зимний дворец - главный императорский дворец России 4 1
Минэкономразвития РФ - Департамент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития РФ 9 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 219 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 230 1
Петербургский метрополитен ГУП 126 1
Правительство Москвы - Городское агентство управления инвестициями 6 1
Правительство Москвы - ДТУ Москва - Департамент торговли и услуг - Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы - Департамент продовольственных ресурсов города Москвы 25 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 62 1
Парк Зарядье 31 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3283 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10178 1
ОЭЗ Технополис Москва Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 353 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2678 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2093 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 317 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3088 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 105 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1283 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2198 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2522 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 60 5
4CIO 761 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 993 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 105 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 54 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 62 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57565 38
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22450 36
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27641 30
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2012 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43095 25
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 10798 23
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9498 22
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11938 19
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей 4037 17
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11635 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18773 14
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7847 12
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12064 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14332 12
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6843 12
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13416 11
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4450 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22453 11
Торговля - RetailTech - Вендинг - Vending - Вендинговый автомат - Торговый автомат - Торгомат 68 11
Аксессуары 3631 10
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10777 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23284 10
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 1682 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5587 9
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6009 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3928 9
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1369 9
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8980 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15322 9
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 5664 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13663 9
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9578 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26436 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8961 8
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5813 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16401 8
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1403 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9544 8
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12082 7
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6247 7
Google Android 13252 25
Apple iOS 7246 19
Microsoft Windows 14912 9
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 72 8
Apple - App Store 2742 7
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 363 6
Яндекс.Карты и Транспорт 431 6
АТОЛ Frontol 45 5
1С Первый Бит - БИТ.Красота 21 5
Apple iPhone - серия смартфонов 6810 4
Google Play - Google Store - Android Market 3124 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4832 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2154 4
Google YouTube - Видеохостинг 2543 3
Apple iPhone 6 4862 3
Яндекс.Лавка 185 3
Эвотор Маркет - Evotor Store - магазин приложений 32 3
Linux OS 8927 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4514 3
Microsoft Office 3567 3
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 501 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 788 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1884 3
Qsoft amoCRM 90 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 144 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 162 2
Яндекс.Маркет 751 2
Тинькофф Инвестиции - Тинькофф БПИФ - Тинькофф Индекс - Tinkoff Invest 41 2
Microsoft SQL Server 1518 2
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3020 2
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 280 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 827 2
Apple iPad 3786 2
Сбер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 166 2
АТОЛ Sigma - Смарт-терминал - онлайн-касса 93 2
Biglion - Биглион 59 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3961 2
Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 64 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 659 2
Макаров Алексей 59 12
Сергунина Наталья 330 3
Колчина Оксана 11 3
Путин Владимир 2897 2
Фурсин Алексей 156 2
Толстой Лев 44 2
Болмосов Эдуард 6 2
Хохлов Александр 6 2
Чинкова Мария 28 2
Гадалов Александр 9 2
Русинова Юлия 24 2
Романенко Андрей 91 2
Чернин Роман 9 2
Бобкова Ольга 3 2
Королюк Алексей 86 1
Кузнецов Александр 103 1
Мишустин Михаил 565 1
Коровин Алексей 13 1
Низник Александр 19 1
Дуров Павел 265 1
Клячин Александр 14 1
Силичев Владислав 2 1
Крейнин Владислав 10 1
Комлев Владимир 34 1
Греф Герман 383 1
Гавриленко Елена 3 1
Лацанич Василь 105 1
Петелина Екатерина 13 1
Румянцев Антон 47 1
Белоусов Максим 100 1
Васильев Евгений 117 1
Тиньков Олег 46 1
Писарев Андрей 18 1
Яманов Артем 9 1
Солонин Спартак 29 1
Ахмеров Тимур 86 1
Ермаков Валерий 98 1
Кирсанова Светлана 64 1
Емельянова Инна 21 1
Кузнецов Сергей 149 1
Россия - РФ - Российская федерация 130591 99
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40093 48
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15881 23
Россия - УФО - Екатеринбург 3536 12
Россия - СФО - Новосибирск 3890 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50719 10
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2544 9
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2444 8
Европа 21273 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1965 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6706 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15820 7
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1484 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2696 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13602 7
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 897 7
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1306 6
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1342 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13797 6
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1022 6
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1248 5
Франция - Французская Республика 7661 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1671 5
Япония 13075 5
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 400 4
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1389 4
Казахстан - Республика 5191 4
Германия - Федеративная Республика 12337 4
Азия - Азиатский регион 5225 4
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 148 4
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Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 324 4
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 636 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13080 4
Южная Корея - Республика 6407 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 823 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2693 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 1038 3
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 747 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4361 60
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