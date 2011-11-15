Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские

БИТ автоматизировал салоны красоты «Жан Валлон» Специалисты компании «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) выполнили внедрение продукта «БИТ:Красота» в салонах «Жан Валлон». Салоны красоты «Жан Валлон» - это французская группа салонов, открытых в Санкт-Петербурге в рамках франчайзинга. Как отмечается, салоны «Жан Валлон» ценят своих клиентов и дорожат высоким качес

Конкурс красоты в русском Perfect World циаторами выступают разработчики, организовывая разные хэллоуины и охоту на злодеев. А иногда веселье устраивают сами игроками. На русском сервере Орион бесплатной MMO Perfect World недавно стартовал конкурс красоты, проведением которого занимается Женский Орден Femina совместно с Орденом Белых Драконов. Правила просты:«1. Принять участие в конкурсе могут персонажи женского пола сервера Ори

Mail.Ru запустила конкурс красоты «Мисс Интернет-2008» Компания Mail.Ru объявила о том, что фотохостинг «Фото@Mail.Ru» запустил второй ежегодный конкурс красоты «Мисс Интернет-2008». В течение полутора месяцев пользователи Mail.Ru будут выбирать девушку, достойную стать лицом портала и всего российского интернета. Для участия в конкурсе

«Комильфо:Салон Красоты»: типовое решение для автоматизации индустрии красоты :франчайзи «УмКо» с использованием технологий «1С-Рарус», предназначен для автоматизации учреждений индустрии красоты. В рамках взаимовыгодного сотрудничества «1С-Рарус» получил эксклюзивное пр