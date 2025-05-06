Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские

Что влияет на здоровье волос?

Среди множества факторов, влияющих на структуру и рост волос, питание занимает ключевое место. Наш рацион напрямую определяет, насколько хорошо функционируют волосяные фолликулы, насколько активен обмен веществ и как слаженно работают гормональная и иммунная системы. Правильный подход к питанию помогает не только сохранить красоту волос, но и защитить их от выпадения, особенно в стрессовых ситуациях, таких как, например, перенесённые вирусные инфекции.

Какие продукты полезны для волос?

Одним из самых эффективных продуктов для поддержания здоровья волос по праву считаются орехи — прежде всего миндаль. Он богат витамином Е, известным как мощный антиоксидант. Другим незаменимым продуктом для здоровья волос являются тыквенные семечки — ценный источник цинка. Он способствует регуляции обменных процессов в коже и волосяных фолликулах. Также в рационе должны присутствовать бобовые, особенно чечевица. Она богата витаминами группы B, которые необходимы для поддержания нормального кровоснабжения кожи головы. Нельзя забывать и об овощах. Болгарский перец — прекрасный источник витамина С, который играет ключевую роль в синтезе коллагена. Морковь — ещё один важный продукт. Она богата витамином А, который регулирует деятельность сальных желез.

* Пресс-служба РНИМУ