Индустрия красоты Салоны красоты Beauty Salons Парикмахерские
|15.11.2011
|
БИТ автоматизировал салоны красоты «Жан Валлон»
Специалисты компании «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) выполнили внедрение продукта «БИТ:Красота» в салонах «Жан Валлон». Салоны красоты «Жан Валлон» - это французская группа салонов, открытых в Санкт-Петербурге в рамках франчайзинга. Как отмечается, салоны «Жан Валлон» ценят своих клиентов и дорожат высоким качес
|24.09.2008
|
Конкурс красоты в русском Perfect World
циаторами выступают разработчики, организовывая разные хэллоуины и охоту на злодеев. А иногда веселье устраивают сами игроками. На русском сервере Орион бесплатной MMO Perfect World недавно стартовал конкурс красоты, проведением которого занимается Женский Орден Femina совместно с Орденом Белых Драконов. Правила просты:«1. Принять участие в конкурсе могут персонажи женского пола сервера Ори
|02.09.2008
|
Mail.Ru запустила конкурс красоты «Мисс Интернет-2008»
Компания Mail.Ru объявила о том, что фотохостинг «Фото@Mail.Ru» запустил второй ежегодный конкурс красоты «Мисс Интернет-2008». В течение полутора месяцев пользователи Mail.Ru будут выбирать девушку, достойную стать лицом портала и всего российского интернета. Для участия в конкурсе
|21.03.2008
|
«Комильфо:Салон Красоты»: типовое решение для автоматизации индустрии красоты
:франчайзи «УмКо» с использованием технологий «1С-Рарус», предназначен для автоматизации учреждений индустрии красоты. В рамках взаимовыгодного сотрудничества «1С-Рарус» получил эксклюзивное пр
|22.02.2001
|
"Аромат.ру" проводит конкурс красоты
В преддверии Международного Женского Дня интернет-магазин "Аромат" проводит конкурс красоты среди прекрасной половины посетителей сайта. Принять участие в конкурсе может любой посетитель. Для этого требуется только заполнить анкету и прислать фотографию (в формате .jpg
Индустрия красоты замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
|Макаров Алексей 59 12
|Сергунина Наталья 330 3
|Колчина Оксана 11 3
|Путин Владимир 2897 2
|Фурсин Алексей 156 2
|Толстой Лев 44 2
|Болмосов Эдуард 6 2
|Хохлов Александр 6 2
|Чинкова Мария 28 2
|Гадалов Александр 9 2
|Русинова Юлия 24 2
|Романенко Андрей 91 2
|Чернин Роман 9 2
|Бобкова Ольга 3 2
|Королюк Алексей 86 1
|Кузнецов Александр 103 1
|Мишустин Михаил 565 1
|Коровин Алексей 13 1
|Низник Александр 19 1
|Дуров Павел 265 1
|Клячин Александр 14 1
|Силичев Владислав 2 1
|Крейнин Владислав 10 1
|Комлев Владимир 34 1
|Греф Герман 383 1
|Гавриленко Елена 3 1
|Лацанич Василь 105 1
|Петелина Екатерина 13 1
|Румянцев Антон 47 1
|Белоусов Максим 100 1
|Васильев Евгений 117 1
|Тиньков Олег 46 1
|Писарев Андрей 18 1
|Яманов Артем 9 1
|Солонин Спартак 29 1
|Ахмеров Тимур 86 1
|Ермаков Валерий 98 1
|Кирсанова Светлана 64 1
|Емельянова Инна 21 1
|Кузнецов Сергей 149 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1262276, в очереди разбора - 825739.
Создано именных указателей - 133210.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.