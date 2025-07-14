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Юрченко Сергей


УПОМИНАНИЯ


14.07.2025 Х5 Media запустил новые рекламные форматы в приложении «Пятерочки» 1
07.06.2023 «Сбермаркет» запустил брендирование — новый формат рекламы в Retail Media 1
05.04.2023 В «Сбермаркете» появились новые возможности размещения спонсорских полок 1
14.08.2015 ТТК расширил сотрудничество со Сбербанком в Хабаровске 1
27.06.2003 Избран совет директоров ОАО "ВолгаТелеком" 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Юрченко Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2060 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Лента - Сеть розничной торговли 2174 1
NCH Advisors - NCH Capital - Эн-Си-Эйч Эдвайзорс 34 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 301 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 477 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 216 1
X5 Group - X5 Media 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7761 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 906 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 79 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16400 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4957 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1739 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network 741 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрические шашлычницы - Электрошашлычницы 9 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1902 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25053 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9491 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28410 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3845 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 187 2
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 139 1
Люлин Владимир 18 1
Линник Иван 55 1
Савченко Виктор 30 1
Ромский Георгий 23 1
Бобин Максим 11 1
Григорьева Алла 9 1
Черногородский Сергей 8 1
Забузова Елена 9 1
Юрченко Евгений 132 1
Лопатин Александр 22 1
Дудченко Владимир 22 1
Федоров Олег 14 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1523 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 336 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1191 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44546 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 922 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2776 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 989 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2372 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4558 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 146 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5064 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 232 1
Торговля - FMCG&Retail - Зоотовары 61 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49697 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7665 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6332 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5225 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16872 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8037 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1183 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25043 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11329 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371735, в очереди разбора - 749903.
Создано именных указателей - 178342.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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