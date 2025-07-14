Получите все материалы CNews по ключевому слову
Юрченко Сергей
УПОМИНАНИЯ
Юрченко Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 79 1
|Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 187 2
|Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 139 1
|Люлин Владимир 18 1
|Линник Иван 55 1
|Савченко Виктор 30 1
|Ромский Георгий 23 1
|Бобин Максим 11 1
|Григорьева Алла 9 1
|Черногородский Сергей 8 1
|Забузова Елена 9 1
|Юрченко Евгений 132 1
|Лопатин Александр 22 1
|Дудченко Владимир 22 1
|Федоров Олег 14 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11329 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371735, в очереди разбора - 749903.
Создано именных указателей - 178342.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.