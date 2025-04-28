Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри

Metro, «Яндекс Еда» и «Деливери» расширили зону доставки Доставка из торговых центров Metro стала доступна большему числу москвичей и жителей области. Теперь заказать товары из магазинов сети можно во всех округах столицы, кроме Троицкого, и в 10 округах Московской области – в К

Количество заказов через приложение Metro увеличилось на 19% Количество посещений сайта и мобильного приложения Metro составило более 150 млн за 2024 г., а количество заказов выросло на 19% по сравнению с аналогичным периодом. Компания активно развивает digital-продукты и совершенствует сервисы, ориентир

Metro управляет всеми видами доверенностей в системе Directum RX Российский офис оператора оптовой торговли Metro организовал работу со всеми доверенностями в интеллектуальной системе Directum RX. Функциональность для управления МЧД на 95% реализована из коробки и сокращает трудозатраты на оформление

Metro запустила проект по цифровизации документооборота Компания Metro запустила проект по цифровизации документооборота, позволяющий оптимизировать процесс поставки товаров. Теперь весь пакет документов для В2В-клиентов доступен в один клик. Направление B2B

«Ростелеком» на страже безопасности магазинов Metro Cash&Carry «Ростелеком» внедрил в торговых центрах сети крупного оператора оптовой торговли Metro Cash&Carry интеллектуальную систему видеонаблюдения, которая в непрерывном режиме работ

Компания Metro будет выпускать МЧД в Directum RX Российский офис Metro выбрал для себя способ создания машиночитаемой доверенности в Directum RX через интеграцию с узлом блокчейн-сети — сервисом «Контур.Доверенность». Об этом CNews сообщили представители Dir

Российский офис Metro проводит инвентаризации без бумаги с помощью Directum RX Компания Metro полностью перевела регулярные инвентаризации 110 магазинов и складов в электронный формат на базе Directum RX, снизив временные затраты на оформление и согласование документов, а также ра

Metro запустила мобильное приложение для бизнеса M|SHOP ьных клиентов M|SHOP. Теперь бизнес-клиенты могут заказывать товары без привязки к рабочему месту с мобильных устройств, получая все документы за несколько минут. Об этом CNews сообщили представители Metro. M|SHOP - сервис онлайн-заказа и доставки товаров для профессиональных клиентов из сфер ресторанно-гостиничного бизнеса, мелкой розничной торговли, офисов и других предприятий. Сервис M|S

Metro и «Сбермаркет» открыли даркстор в центре Москвы Компания оптовой торговли Metro и сервис доставки продуктов «Сбермаркет» открыли отдельно стоящий даркстор площадью более 1 тыс. кв метров в районе Дубровка в Москве. Открытие даркстора позволит сократить время доставки

METRO совместно с компанией Axenix автоматизировала управление расходами Axenix (ex-Accenture в России) внедрила систему управления расходами в компании METRO, которая управляет 93 торговыми центрами в 51 регионе России. Цели проекта заключались в том, чтобы обеспечить стопроцентную прозрачность процесса закупок услуг и материалов всеми департа

«Сбермаркет» и Metro запустили «Виртуальные кассы» для оплаты заказов Онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» и торговая сеть Metro внедрили технологию «Виртуальные кассы», которая позволяет сборщикам проводить оплату собранных заказов без участия кассиров и без использования касс самообслуживания. К данной технологии

Ритейлер Metro рекомендует своим контрагентам переходить на электронный документооборот от «Сберкорус» Цифровая платформа для компаний и физических лиц «Сберкорус» и торговая сеть Metro реализовали возможность обмена электронными документами с клиентами. Теперь поставщики и контрагенты Metro могут бесплатно получать первичную документацию (УПД, УКД, Счет) в электр

Metro появился на AliExpress Россия AliExpress Россия, Metro и SaveTime запустили официальный магазин торговой сети через сервис «Есть!». Это специальный раздел в приложении AliExpress для продажи продуктов питания, товаров первой необходимости, де

Российский офис METRO переводит процессы в Directum RX «Директум» сообщила о том, что российское представительство торговой сети METRO выбрало Directum RX для цифровизации договорных процессов. Более 1000 сотрудников уже оценили преимущества новой системы при согласовании документов и обработке входящих счетов на оплату.

«Ант технолоджис» перевела склад Metro Group Logistics под управление WMS Logistics Vision Suite Платформа импортного товара складского комплекса Metro Group Logistics в Ногинске заработала под управлением WMS-системы Logistics Vision Suit

Мобильное приложение Metro Cash & Carry стало доступно в Appgallery Мобильное приложение Metro Cash & Carry стало доступно в магазине приложений Appgallery для смартфонов Huawei. При

«АНТ технолоджис» интегрировала WMS Logistics Vision Suite с системой маркировки обуви на распределительном центре Metro Group Logistics й цифровой маркировки и прослеживания товаров «Честный знак» на платформе распределительного центра Metro Group Logistics, работающей по системе кросс-докинга. Внедренное решение позволяет вест

Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла для того, чтобы не потерять клиентов. Евгений Мищенко, руководитель дивизиона электронной коммерции Metro C&C, рассказал, что в его компании решили не организовывать собственную службу доставки

«Билайн» запустил игровую облачную платформу с «Петькой и Василием Ивановичем», Syberia и Metro — отметил он. Что получает подписчик Подписчики Beeline Gaming смогут играть более чем в 2,5 тыс. игр, в том числе таких издателей как Buka (издатель серий игр «Петька и Василий Иванович», Syberia и Metro), My.Games (игровое подразделение Mail.Ru) и META Publishing. Также им будет открыт доступ к специальным предложениям партнеров и новостям сферы гейминга, которые будет поставлять интерне

METRO Cash&Carry присоединился к созданию Национального каталога товаров Оператор розничной и мелкооптовой торговли METRO присоединился к созданию Национального каталога товаров. Компания и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) подписали соответствующее соглашение 6 декабря на конференции «Маркировк

Решение «Крок» позволило вдвое сократить финансовые потери терминала Metro «Крок» реализовал функцию трекинга на основе видеоаналитики для одного из логистических терминалов Metro Cash&Carry. Решение позволило отслеживать перемещение объектов и автоматически выстраив

ВТБ24 запустил эквайринговое обслуживание в сети гипермаркетов «Метро Кэш энд Керри» ВТБ24 объявил о начале эквайрингового обслуживания сети гипермаркетов «Метро Кэш энд Керри» в России. До конца года планируемый объем оборота по этому проекту соста

«Метро Кэш энд Керри» и «Паулиг Рус» обмениваются УПД через «СКБ Контур» С 17 февраля 2017 г. компания «Паулиг Рус», поставщик обжаренного кофе в России, выставляет сети «Метро Кэш энд Керри» электронные универсальные передаточные документы (УПД). Об этом CNews сообщили в компании «СКБ Контур». Раньше «Паулиг Рус» осуществлял поставки в «Метро Кэш энд Керри

Brain4Net продемонстрирует интеграцию между сервисами Metro-сети и виртуальными сервисами Компания Brain4Net, инновационный разработчик SDN/NFV-решений, представит в рамках Open Networking Summit автоматизированное и полностью управляемое решение для городских (Metro) сетей. Как сообщили CNews в Brain4Net, решение сочетает в себе возможности открытых стандартов, запатентованных подходов к организации сетевой инфраструктуры, методов обработки сетевого

ВСС построила инженерную инфраструктуру нового торгового центра «Метро» СС было смонтировано 11 систем, обеспечивающих работу нового центра мелкооптовой торговли компании «Метро Кэш энд Керри». Новый торговый центр «Метро», открытие которого состоялось в конце сент

Brain4Net представит SDN/NFV-решение для Metro-сетей на форуме MEF16 Proof of Concept пании, во время очного выступления, которое состоится 7-11 ноября в городе Балтимор, штат Вашингтон, США в рамках глобального форума MEF16, компания проведет демонстрацию решения для построения сетей metro-агрегации операторского класса на базе технологий SDN и NFV.По условиям MEF16 Proof of Concept Showcase, разработчики технологического решения совместно с сервис-провайдером должны будут

«Новороссийский морской торговый порт» внедрил в основной и резервный ЦОД систему EMC VPLEX Metro «Новороссийский морской торговый порт» — российский портовый оператор — объявил об успешном внедрении в свой основной и резервный ЦОД системы виртуализации EMC VPLEX Metro. Об этом говорится в заявлении EMC, поступившем в редакцию CNews. Круглосуточная (24х7) и высокоинтенсивная работа критически важных бизнес-приложений и сервисов порта подразумевает обесп

«Метро Кэш энд Керри» повысит эффективность всех бизнес-процессов с «Билайн Бизнес» Ком» («Билайн Бизнес») сообщила о том, что становится единым поставщиком услуг мобильной связи для «Метро Кэш энд Керри Россия» — крупнейшей международной компании мелкооптовой и розничной торг

D-Link расширил линейку гигабитных коммутаторов для операторских сетей Metro Ethernet расширении линейки гигабитных коммутаторов моделями DGS-1210-10/ME, DGS-1210-52P/ME и DGS-1210-52MP/ME, предназначенными для использования на уровне доступа в корпоративных сетях и операторских сетях Metro Ethernet. Коммутатор DGS-1210-10/ME оснащен 8 портами 10/100/1000Base-T, 2 портами 1000Base-X SFP, консольным портом RJ-45, а также разъемом для подключения внешнего резервного источника

Alcatel-Lucent расширила портфель оптических сетевых продуктов, предназначенных для транспортных METRO-сетей х сетевых технологий, которые помогут сервис-провайдерам и крупным предприятиям удовлетворять растущие потребности, связанные с постоянным ростом спроса на широкополосный трафик на местных и зоновых (METRO) сетях, включая обеспечение взаимодействия между ЦОД. По мере того, как корпоративные и индивидуальные заказчики наращивают использование облачных сервисов для получения контента и работы

Alcatel-Lucent дополнила свой портфель малых сот новой линейкой Compact Metro Cell Outdoor Компания Alcatel-Lucent дополнила свой портфель малых сот новой линейкой Compact Metro Cell Outdoor, которая предоставляет операторам дополнительную гибкость для построения так называемых гетерогенных сетей или высокоэффективных многоплатформенных систем мобильного сверхшир

Metro Cash & Carry об исследовании больших данных народных компаний, все технологии отрабатываются в Германии нашим внутренним системным интегратором Metro Systems, который на все 29 стран разрабатывает политику автоматизации. При этом рассмат

Интерфейс Metro в Windows 8: причины появления Интерфейс Metro создан для пользователей, которые плохо умеют пользоваться компьютером или не умеют вовсе, рассказал в дискуссии на сайте Reddit Джейкоб Миллер (Jacob Miller), один из разработчиков польз

Metro: Last Light для Linux Студия 4А Games объявила о выходе версии шутера Metro: Last Light для ОС Linux. Игра является логическим продолжением "плохой" концовки первой части - улей "Тёмных" уничтожен, но история продолжается. В Metro: Last Light мы снова окаж

Metro: Last Light для Mac и Linux Студия 4А Games анонсировала версии шутера Metro: Last Light для операционных систем Mac и Linux. Версия для Mac станет доступна 10 сентября в App Store и Steam. Релиз Linux-версии состоится несколько позднее.Игра является логическим пр

Александр Борисов - Эффективность нашего прогноза в 2 раза выше нормы числа торговых точек. Меняется направленность, глубина анализа, поэтому развиваются инструменты. В "МЕТРО Кэш энд Керри" это не сильно видно, поскольку российское подразделение бизнеса работает

Metro: Last Light - Faction Pack в продаже В сервисе Steam состоялся релиз сюжетного дополнения Faction Pack для игры Metro: Last Light.В Metro: Last Light Faction Pack будет три одиночных миссии за трех разных персонажей из трех различных фракций: Снайпер "Красной Линии", боец "Рейха" и рейнджер из "По

DLC для Metro: Last Light скоро Первое сюжетное дополнение Faction Pack для игры Metro: Last Light появится в сервисах Steam и Xbox Live Marketplace на следующей неделе, 16 июля. Стоимость DLC составляет $4,99 или 400 MS Points. Версия дополнения для PlayStation 3 поступит

Релизный трейлер Metro: Last Light Компания Deep Silver опубликовала видеоролик игры Metro: Last Light от студии 4A Games, приуроченный к релизу игры. Видео можно скачать с нашего сервера (38 МБ) или посмотреть здесь.Игра является логическим продолжением "плохой" концовки перво