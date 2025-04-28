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Metro AG Metro Cash&Carry Metro C&C Метро Кэш энд Керри

Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри

METRO – один из крупнейших транснациональных операторов оптовой торговли. Компания предлагает широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров и специализируется на удовлетворении потребностей сегмента HoReCa и независимых торговых организаций. METRO также поддерживает конкурентоспособность предпринимателей и владельцев собственного бизнеса с помощью цифровых решений, тем самым внося свой вклад в повышение социокультурного многообразия в розничной торговле и индустрии гостеприимства. По данным на 2022 год компания представлена в 30 странах с общим количеством сотрудников свыше 95 000  сотрудников по всему миру. Объем продаж METRO за 2020/2021 финансовый год составил приблизительно 24,8 млрд. евро. 

В России METRO Cash&Carry управляет 93 торговыми центрами в 51 регионе. В России объем продаж за 2020/2021 финансовый год составил 2,4 млрд. евро. Численность сотрудников – около 11 000 человек.

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28.04.2025 Metro, «Яндекс Еда» и «Деливери» расширили зону доставки

Доставка из торговых центров Metro стала доступна большему числу москвичей и жителей области. Теперь заказать товары из магазинов сети можно во всех округах столицы, кроме Троицкого, и в 10 округах Московской области – в К
03.04.2025 Количество заказов через приложение Metro увеличилось на 19%

Количество посещений сайта и мобильного приложения Metro составило более 150 млн за 2024 г., а количество заказов выросло на 19% по сравнению с аналогичным периодом. Компания активно развивает digital-продукты и совершенствует сервисы, ориентир
26.02.2025 Metro управляет всеми видами доверенностей в системе Directum RX

Российский офис оператора оптовой торговли Metro организовал работу со всеми доверенностями в интеллектуальной системе Directum RX. Функциональность для управления МЧД на 95% реализована из коробки и сокращает трудозатраты на оформление
16.07.2024 Metro запустила проект по цифровизации документооборота

Компания Metro запустила проект по цифровизации документооборота, позволяющий оптимизировать процесс поставки товаров. Теперь весь пакет документов для В2В-клиентов доступен в один клик. Направление B2B
15.02.2024 «Ростелеком» на страже безопасности магазинов Metro Cash&Carry

«Ростелеком» внедрил в торговых центрах сети крупного оператора оптовой торговли Metro Cash&Carry интеллектуальную систему видеонаблюдения, которая в непрерывном режиме работ
22.12.2023 Компания Metro будет выпускать МЧД в Directum RX

Российский офис Metro выбрал для себя способ создания машиночитаемой доверенности в Directum RX через интеграцию с узлом блокчейн-сети — сервисом «Контур.Доверенность». Об этом CNews сообщили представители Dir
17.05.2023 Российский офис Metro проводит инвентаризации без бумаги с помощью Directum RX

Компания Metro полностью перевела регулярные инвентаризации 110 магазинов и складов в электронный формат на базе Directum RX, снизив временные затраты на оформление и согласование документов, а также ра
10.04.2023 Metro запустила мобильное приложение для бизнеса M|SHOP

ьных клиентов M|SHOP. Теперь бизнес-клиенты могут заказывать товары без привязки к рабочему месту с мобильных устройств, получая все документы за несколько минут. Об этом CNews сообщили представители Metro. M|SHOP - сервис онлайн-заказа и доставки товаров для профессиональных клиентов из сфер ресторанно-гостиничного бизнеса, мелкой розничной торговли, офисов и других предприятий. Сервис M|S
15.02.2023 Metro и «Сбермаркет» открыли даркстор в центре Москвы

Компания оптовой торговли Metro и сервис доставки продуктов «Сбермаркет» открыли отдельно стоящий даркстор площадью более 1 тыс. кв метров в районе Дубровка в Москве. Открытие даркстора позволит сократить время доставки
19.12.2022 METRO совместно с компанией Axenix автоматизировала управление расходами

Axenix (ex-Accenture в России) внедрила систему управления расходами в компании METRO, которая управляет 93 торговыми центрами в 51 регионе России. Цели проекта заключались в том, чтобы обеспечить стопроцентную прозрачность процесса закупок услуг и материалов всеми департа
19.12.2022 «Сбермаркет» и Metro запустили «Виртуальные кассы» для оплаты заказов

Онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» и торговая сеть Metro внедрили технологию «Виртуальные кассы», которая позволяет сборщикам проводить оплату собранных заказов без участия кассиров и без использования касс самообслуживания. К данной технологии
16.11.2021 Ритейлер Metro рекомендует своим контрагентам переходить на электронный документооборот от «Сберкорус»

Цифровая платформа для компаний и физических лиц «Сберкорус» и торговая сеть Metro реализовали возможность обмена электронными документами с клиентами. Теперь поставщики и контрагенты Metro могут бесплатно получать первичную документацию (УПД, УКД, Счет) в электр
21.06.2021 Metro появился на AliExpress Россия

AliExpress Россия, Metro и SaveTime запустили официальный магазин торговой сети через сервис «Есть!». Это специальный раздел в приложении AliExpress для продажи продуктов питания, товаров первой необходимости, де
04.03.2021 Российский офис METRO переводит процессы в Directum RX

«Директум» сообщила о том, что российское представительство торговой сети METRO выбрало Directum RX для цифровизации договорных процессов. Более 1000 сотрудников уже оценили преимущества новой системы при согласовании документов и обработке входящих счетов на оплату.
21.01.2021 «Ант технолоджис» перевела склад Metro Group Logistics под управление WMS Logistics Vision Suite

Платформа импортного товара складского комплекса Metro Group Logistics в Ногинске заработала под управлением WMS-системы Logistics Vision Suit
20.01.2021 Мобильное приложение Metro Cash & Carry стало доступно в Appgallery

Мобильное приложение Metro Cash & Carry стало доступно в магазине приложений Appgallery для смартфонов Huawei. При
26.11.2020 «АНТ технолоджис» интегрировала WMS Logistics Vision Suite с системой маркировки обуви на распределительном центре Metro Group Logistics

й цифровой маркировки и прослеживания товаров «Честный знак» на платформе распределительного центра Metro Group Logistics, работающей по системе кросс-докинга. Внедренное решение позволяет вест
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла

для того, чтобы не потерять клиентов. Евгений Мищенко, руководитель дивизиона электронной коммерции Metro C&C, рассказал, что в его компании решили не организовывать собственную службу доставки
04.10.2019 «Билайн» запустил игровую облачную платформу с «Петькой и Василием Ивановичем», Syberia и Metro

— отметил он. Что получает подписчик Подписчики Beeline Gaming смогут играть более чем в 2,5 тыс. игр, в том числе таких издателей как Buka (издатель серий игр «Петька и Василий Иванович», Syberia и Metro), My.Games (игровое подразделение Mail.Ru) и META Publishing. Также им будет открыт доступ к специальным предложениям партнеров и новостям сферы гейминга, которые будет поставлять интерне
07.12.2018 METRO Cash&Carry присоединился к созданию Национального каталога товаров

Оператор розничной и мелкооптовой торговли METRO присоединился к созданию Национального каталога товаров. Компания и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) подписали соответствующее соглашение 6 декабря на конференции «Маркировк
22.11.2018 Решение «Крок» позволило вдвое сократить финансовые потери терминала Metro

«Крок» реализовал функцию трекинга на основе видеоаналитики для одного из логистических терминалов Metro Cash&Carry. Решение позволило отслеживать перемещение объектов и автоматически выстраив
12.07.2017 ВТБ24 запустил эквайринговое обслуживание в сети гипермаркетов «Метро Кэш энд Керри»

ВТБ24 объявил о начале эквайрингового обслуживания сети гипермаркетов «Метро Кэш энд Керри» в России. До конца года планируемый объем оборота по этому проекту соста
20.04.2017 «Метро Кэш энд Керри» и «Паулиг Рус» обмениваются УПД через «СКБ Контур»

С 17 февраля 2017 г. компания «Паулиг Рус», поставщик обжаренного кофе в России, выставляет сети «Метро Кэш энд Керри» электронные универсальные передаточные документы (УПД). Об этом CNews сообщили в компании «СКБ Контур». Раньше «Паулиг Рус» осуществлял поставки в «Метро Кэш энд Керри

20.03.2017 Brain4Net продемонстрирует интеграцию между сервисами Metro-сети и виртуальными сервисами

Компания Brain4Net, инновационный разработчик SDN/NFV-решений, представит в рамках Open Networking Summit автоматизированное и полностью управляемое решение для городских (Metro) сетей. Как сообщили CNews в Brain4Net, решение сочетает в себе возможности открытых стандартов, запатентованных подходов к организации сетевой инфраструктуры, методов обработки сетевого

14.12.2016 ВСС построила инженерную инфраструктуру нового торгового центра «Метро»

СС было смонтировано 11 систем, обеспечивающих работу нового центра мелкооптовой торговли компании «Метро Кэш энд Керри». Новый торговый центр «Метро», открытие которого состоялось в конце сент
23.09.2016 Brain4Net представит SDN/NFV-решение для Metro-сетей на форуме MEF16 Proof of Concept

пании, во время очного выступления, которое состоится 7-11 ноября в городе Балтимор, штат Вашингтон, США в рамках глобального форума MEF16, компания проведет демонстрацию решения для построения сетей metro-агрегации операторского класса на базе технологий SDN и NFV.По условиям MEF16 Proof of Concept Showcase, разработчики технологического решения совместно с сервис-провайдером должны будут

10.03.2016 «Новороссийский морской торговый порт» внедрил в основной и резервный ЦОД систему EMC VPLEX Metro

«Новороссийский морской торговый порт» — российский портовый оператор — объявил об успешном внедрении в свой основной и резервный ЦОД системы виртуализации EMC VPLEX Metro. Об этом говорится в заявлении EMC, поступившем в редакцию CNews. Круглосуточная (24х7) и высокоинтенсивная работа критически важных бизнес-приложений и сервисов порта подразумевает обесп
24.12.2015 «Метро Кэш энд Керри» повысит эффективность всех бизнес-процессов с «Билайн Бизнес»

Ком» («Билайн Бизнес») сообщила о том, что становится единым поставщиком услуг мобильной связи для «Метро Кэш энд Керри Россия» — крупнейшей международной компании мелкооптовой и розничной торг
08.06.2015 D-Link расширил линейку гигабитных коммутаторов для операторских сетей Metro Ethernet

расширении линейки гигабитных коммутаторов моделями DGS-1210-10/ME, DGS-1210-52P/ME и DGS-1210-52MP/ME, предназначенными для использования на уровне доступа в корпоративных сетях и операторских сетях Metro Ethernet. Коммутатор DGS-1210-10/ME оснащен 8 портами 10/100/1000Base-T, 2 портами 1000Base-X SFP, консольным портом RJ-45, а также разъемом для подключения внешнего резервного источника

24.03.2015 Alcatel-Lucent расширила портфель оптических сетевых продуктов, предназначенных для транспортных METRO-сетей

х сетевых технологий, которые помогут сервис-провайдерам и крупным предприятиям удовлетворять растущие потребности, связанные с постоянным ростом спроса на широкополосный трафик на местных и зоновых (METRO) сетях, включая обеспечение взаимодействия между ЦОД. По мере того, как корпоративные и индивидуальные заказчики наращивают использование облачных сервисов для получения контента и работы
20.02.2015 Alcatel-Lucent дополнила свой портфель малых сот новой линейкой Compact Metro Cell Outdoor

Компания Alcatel-Lucent дополнила свой портфель малых сот новой линейкой Compact Metro Cell Outdoor, которая предоставляет операторам дополнительную гибкость для построения так называемых гетерогенных сетей или высокоэффективных многоплатформенных систем мобильного сверхшир
16.04.2014 Metro Cash & Carry об исследовании больших данных

народных компаний, все технологии отрабатываются в Германии нашим внутренним системным интегратором Metro Systems, который на все 29 стран разрабатывает политику автоматизации. При этом рассмат
19.02.2014 Интерфейс Metro в Windows 8: причины появления

Интерфейс Metro создан для пользователей, которые плохо умеют пользоваться компьютером или не умеют вовсе, рассказал в дискуссии на сайте Reddit Джейкоб Миллер (Jacob Miller), один из разработчиков польз
07.11.2013 Metro: Last Light для Linux

Студия 4А Games объявила о выходе версии шутера Metro: Last Light для ОС Linux. Игра является логическим продолжением "плохой" концовки первой части - улей "Тёмных" уничтожен, но история продолжается. В Metro: Last Light мы снова окаж
28.08.2013 Metro: Last Light для Mac и Linux

Студия 4А Games анонсировала версии шутера Metro: Last Light для операционных систем Mac и Linux. Версия для Mac станет доступна 10 сентября в App Store и Steam. Релиз Linux-версии состоится несколько позднее.Игра является логическим пр
01.08.2013 Александр Борисов - Эффективность нашего прогноза в 2 раза выше нормы

числа торговых точек. Меняется направленность, глубина анализа, поэтому развиваются инструменты. В "МЕТРО Кэш энд Керри" это не сильно видно, поскольку российское подразделение бизнеса работает
16.07.2013 Metro: Last Light - Faction Pack в продаже

В сервисе Steam состоялся релиз сюжетного дополнения Faction Pack для игры Metro: Last Light.В Metro: Last Light Faction Pack будет три одиночных миссии за трех разных персонажей из трех различных фракций: Снайпер "Красной Линии", боец "Рейха" и рейнджер из "По
11.07.2013 DLC для Metro: Last Light скоро

Первое сюжетное дополнение Faction Pack для игры Metro: Last Light появится в сервисах Steam и Xbox Live Marketplace на следующей неделе, 16 июля. Стоимость DLC составляет $4,99 или 400 MS Points. Версия дополнения для PlayStation 3 поступит

15.05.2013 Релизный трейлер Metro: Last Light

Компания Deep Silver опубликовала видеоролик игры Metro: Last Light от студии 4A Games, приуроченный к релизу игры. Видео можно скачать с нашего сервера (38 МБ) или посмотреть здесь.Игра является логическим продолжением "плохой" концовки перво
30.04.2013 Metro: Last Light. Видео Redemption

Компания Deep Silver опубликовала новы видеоролик игры Metro: Last Light, релиз которой состоится 17 мая этого года. Работает над проектом киевская студия 4A Games.Видео можно скачать с нашего сервера (38,6 МБ) или посмотреть здесь.Игра является ло

Публикаций - 501, упоминаний - 563

Metro AG и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 109
Intel Corporation 12811 48
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 47
IBM - International Business Machines Corp 9699 30
9594 29
Oracle Corporation 7074 27
4A Games 52 25
Dell EMC 5180 25
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 24
SAP SE 5601 24
Apple Inc 13154 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 23
Nvidia Corp 4002 21
МегаФон 10742 21
Ростелеком 10948 19
Yandex - Яндекс 9216 19
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 19
Huawei 4676 18
Philips 2099 18
Samsung Electronics 11064 17
Google LLC 12688 16
Oracle Siebel Systems 519 16
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 16
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 16
Verisign 362 15
Thawte 34 15
Крок - Croc 1964 15
Sony 6739 15
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 15
Ростелеком - Связьинвест 1719 14
VK - Mail.ru Group 3602 14
Такском - Taxcom 256 14
Центр2М - Center2М 67 13
Ситилабс 44 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 13
Бука - Buka Entertaiment 493 13
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 13
Schneider Electric 614 13
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 13
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 75
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 58
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 49
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 49
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 48
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 41
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 30
РЖД - Российские железные дороги 2096 26
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 23
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 20
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 19
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 19
X5 Group - Перекрёсток 640 19
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 18
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 17
Газпром ПАО 1493 17
ГПБ - Газпромбанк 1273 17
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 17
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 94 16
ГУМ ТД - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 65 16
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 16
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 16
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 15
Траско - Trasko 32 15
Альфа-Банк 1979 15
Ингосстрах СПАО 478 15
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 15
ВкусВилл - Избёнка 216 15
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 14
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 14
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 14
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 14
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 14
Связной ГК 1401 14
МКБ - Московский кредитный банк 657 14
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 14
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 14
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 13
OKS Group 51 13
ВТБ - ВТБ24 671 13
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 32
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 27
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 24
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 21
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 18
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 17
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 35 16
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 13
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Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 8
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Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
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Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Роскачество - Российская система качества 49 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
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АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 21 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 8 1
Дари Еду - Благотворительный проект 4 1
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WiMAX Forum 69 1
Российский социально-экологический союз 3 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 1
European E-Invoicing Service Provider Association - Европейская ассоциация поставщиков услуг e-invoicing 3 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 119
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 97
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 78
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 71
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 70
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 62
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 62
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 58
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 58
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 50
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 49
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 48
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 46
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 45
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 44
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 44
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 43
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 42
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 41
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 41
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 40
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 38
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 38
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 37
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 36
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 36
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 33
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 32
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 32
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 32
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 32
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 32
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 32
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 30
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 30
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 29
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 29
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 29
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Microsoft Windows 16882 100
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 82
Google Android 15243 45
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 220 35
Microsoft Windows 7 2007 34
Apple iOS 8583 31
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 31
4A Games - Metro: Last Light 39 29
Microsoft Windows 2000 8678 22
Microsoft Office 4170 22
Intel x86 - архитектура процессора 2151 19
Microsoft Design Language - MDL - Microsoft Metro UI 46 17
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 17
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 15
Apple iPad 4011 15
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 14
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 340 14
Linux OS 11533 14
1С:ERP Управление предприятием 841 14
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 365 14
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 13
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 13
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 12
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 12
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 12
Microsoft Windows 10 1938 11
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 10
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 10
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 9
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 9
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 9
Microsoft Windows XP 2431 9
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 8
Apple - App Store 3109 8
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 8
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 8
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 8
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 7
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 433 7
Антонов Александр 77 15
Оберемок Андрей 17 15
Чаркин Евгений 317 15
Абакумов Евгений 227 15
Сотин Денис 216 14
Путятинский Сергей 112 14
Платонов Михаил 42 14
Емелин Александр 45 14
Савцов Игорь 29 14
Валчев Стоян 48 14
Мищенко Евгений 15 14
Халматов Максим 64 13
Урьяс Вадим 98 13
Клепиков Алексей 121 13
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Соловьев Алексей 97 13
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Ямщиков Владимир 51 13
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Вахнин Павел 53 13
Лебедев Антон 53 13
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Шадура Максим 17 13
Портной Михаил 42 13
Рыстенко Михаил 62 13
Москальков Дмитрий 43 13
Алтухов Дмитрий 47 13
Россия - РФ - Российская федерация 166168 267
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 107
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 64
Европа 24964 52
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 50
Германия - Федеративная Республика 13221 45
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 42
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 28
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 28
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 362 24
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 23
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 18
Европа Восточная 3138 17
Украина 7928 16
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 14
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 14
Франция - Французская Республика 8177 14
Россия - СФО - Новосибирск 4876 13
Казахстан - Республика 6048 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 11
Земля - планета Солнечной системы 10865 11
Азия - Азиатский регион 5920 11
Япония 13807 11
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 11
Украина - Киев 1151 10
Южная Корея - Республика 7052 10
Беларусь - Белоруссия 6289 9
Израиль 2856 9
США - Нью-Йорк 3180 9
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 9
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 9
Великобритания - Лондон 2432 8
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 7
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 7
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 7
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 6
Великобритания - Банбери 6 6
Швеция - Королевство 3782 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 196
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 91
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 43
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 41
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 35
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 32
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 31
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 29
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 28
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1134 28
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 156 26
Торговля - FMCG&Retail - Зоотовары 70 25
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 20
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 19
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Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 335 13
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РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 2
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UvA - Universiteit van Amsterdam - Амстердамский университет - Университет Амстердама 20 2
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ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 15 1
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Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 30 1
Минобороны РФ - ТвСВУ - Тверское Суворовское военное училище 1 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
CNews AWARDS - награда 571 18
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 15
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 13
CNews Баттл 69 13
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 12
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 6
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 6
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 5
CeBIT 614 4
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 2
Intel Developer Forum - IDF 317 2
Связь-Экспокомм 276 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
Teradata Universe - Teradata CTO Roadshow 10 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Metro Expo 6 1
Microsoft Build - конференция 39 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 1
Цифровые Вершины - премия 12 1
Effie Awards 11 1
ИгроМир 125 1
Логистический Форум 2 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Масленица - Масленая неделя 26 1
GoCloud Tech 5 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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