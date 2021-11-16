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Ритейлер Metro рекомендует своим контрагентам переходить на электронный документооборот от «Сберкорус»

Цифровая платформа для компаний и физических лиц «Сберкорус» и торговая сеть Metro реализовали возможность обмена электронными документами с клиентами.

Теперь поставщики и контрагенты Metro могут бесплатно получать первичную документацию (УПД, УКД, Счет) в электронном виде через решение «Сберкорус», тем самым полностью отказавшись от использования первичной документации на бумажном носителе.

Официальное письмо с рекомендацией по переходу на электронный документооборот от «Сберкорус» было отправлено партнерам и контрагентам Metro 16 ноября 2021 г.

«Электронный документооборот является приоритетным для торговой сети Metro методом обмена первичной и прочей документацией», – говорится в официальном письме немецкого ритейлера.

«Сберкорус» реализовал процесс перехода на электронный документооборот в Metro в 2010 г. За октябрь 2021 г. Metro отправил через «Сферу EDI» от «Сберкорус» 257 941 документ. А за 10 месяцев 2021 г. — более 2,7 млн документов.

«На данный момент с компанией Metro возможно обмениваться в электронном виде как EDI сообщениями, так и юридически значимыми документами, что позволяет существенно сократить время на обработку поступающей информации и мгновенно реагировать на запросы контрагентов», – сказал заместитель руководителя отдела внедрения EDI/ЭДО «Сберкорус» Максим Соловьев.

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