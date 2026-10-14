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Под санкции ЕС попали «Аквариус» и «дочки» ГК «Элемент»

ЕС наложил санкции на две сотни российских компаний из сферы ИТ и электроники, а также их руководителей, которым запретят въезд в страны Евросоюза. Если у этих компаний есть активы на территории ЕС, они могут быть заморожены. 

Новый пакет антироссийских санкций ЕС

Совет Европейского союза (ЕС) 12 октября 2026 г. принял новый, 22-ой пакет санкций против России, ставший крупнейшим. В него включили 826 предприятий и 743 физических лица, которые в основном являются руководителей этих организаций, пишет «Коммерсант». В списке числится около 200 российских компаний, относящихся к сфере электроники.

Обоснованием введения ограничений указано признание указанных предприятий частью российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Свои выводы европейские чиновники обосновали публичными данными российского Правительства и предоставленным им правом получать федеральные субсидии.

В опубликованном в журнале Евросоюза перечне, по данным издания, значатся около 20–30 организаций, связанных с микроэлектроникой и производством полупроводников; с СВЧ-электроникой и радиочастотными компонентами — около 10–15; с радиоэлектроникой, включая производство электронной аппаратуры, радиотехнических систем и приборов, — около 140; с ИТ, ПО и вычислительными системами — около 10–20; с телекомом — 10–15; с фотоникой, лазерными и оптическими технологиями — около 8–12.

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Wikipedia
Евросоюз вносит российские компании в санкционные списки сотнями

Включение в санкционный список означает замораживание активов на территории ЕС, запрет на предоставление денежных средств и экономических ресурсов и запрет на въезд в страны ЕС для физических лиц.

Производители электроники под санкциями

Из производителей электроники в новый санкционный список попало ООО «Производственная компания "Аквариус"» и его гендиректор Игорь Янакевич; завод по производству печатных плат ООО «Резонит» и его гендиректор Андрей Кучерявый; разработчик автономного морского транспорта АО «Ситроникс КТ» и его гендиректор Евгений Шишенин; производитель корпусов интегральных схем АО «Завод "Марс"» и его гендиректор Валерий Ключников; АО «Аккумуляторная компания "Ригель"» и его гендиректор Михаил Семенов; АО «Светлана-Электронприбор» и его директор Никита Гладков, АО «НИИ "Субмикрон"» и его гендиректор Алексей Орлов.

В списке перечислены несколько дочерних компаний крупного российского производителя микроэлектроники ГК «Элемент», например, АО «ВЗПП-Микрон», АО «Светлана-Полупроводники» и их руководитель Дмитрий Ерш.

Ограничения ЕС коснутся «Научно-исследовательского института электронной техники» (НИИЭТ, занимается разработкой микросхем, силовых и СВЧ-транзисторов) и его гендиректора Павла Куцько, АО «Новосибирский завод полупроводниковых приборов "Восток"» (НЗПП «Восток», производит полупроводниковые приборы) и его гендиректора Кирилла Ипполитова, АО «Научно-исследовательский институт точной механики» (НИИТМ, создает оборудование для микроэлектронных производств) и его гендиректора Олега Антонова.

Совет Евросоюза не ленится составлять списки

Внушительный список российских разработчиков радиоэлектроники уже был включен в недавний 20-й санкционный пакет ЕС, о чем CNews писал в апреле 2026 г.

Он затронул также целый ряд производителей дронов и поставщиков электронных компонентов. 20-ый пакет вводил ограничения и в отношении нескольких компаний из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Турции, якобы сотрудничающих с Россией.

Активы МТС. Инфографика CNews
Активы МТС. Инфографика CNews

В октябре 2026 г. стало известно, что интернет-холдинг VK подал иск против Совета Европейского Союза, намереваясь оспорить его решение о включении компании в санкционный список. VK считает решение незаконным и необоснованным.

Анна Любавина

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