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Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ

СберКорус — цифровая платформа для компаний и физических лиц. В 2012 году вошла в экосистему Сбера и сменила название, сохранив за собой все свои технологии и разработки. СберКорус сегодня — разработчик и провайдер облачных сервисов для автоматизации процессов управления цепочками поставок и взаиморасчетов, поставщик №1 для Сбера по программному обеспечению и организатор процессов цифровой трансформации компаний из 58 регионов России. В портфеле компании 20 собственных продуктов.

 

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Всего 166 дел, на cумму 11 421 164 459 ₽*

Судебные дела (166) на сумму 11 421 164 459 ₽*
в качестве истца (116) на сумму 7 224 448 280 ₽*
в качестве ответчика (10) на сумму 3 413 111 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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27.03.2026 Сервис «Сфера Госзапросы» от «СберКорус» вошел в реестр отечественного ПО

Сервис «Сфера Госзапросы» включен в реестр отечественного ПО (реестровая запись №31986 от 06.02.2026) на основании поручения Минцифры России. Об этом CNews сообщили представители «СберКорус». «Сфера Госзапросы» ‒ это система предоставления сведений для информационного взаимодействия через обмен электронными документами кредитных организаций с правоохранительными органами
19.03.2026 «СберАналитика» и «СберКорус»: почти 40% российских компаний используют BI-решения

Эксперты «СберАналитики» и «СберКорус» представили результаты исследования использования систем бизнес-аналитики (BI) в российских компаниях. В опросе приняли участие 1147 наёмных сотрудников в возрасте от 18 до 65 лет, п
16.02.2026 «СберКорус»: количество активных пользователей ЭДО в России за год увеличилось в 2,5 раза

По данным аналитиков оператора электронного документооборота «СберКорус», среднемесячная аудитория предпринимателей, активно пользовавшихся электронным док
10.02.2026 «СберКорус» и «Актив» выпустили лимитированную партию премиальных ключевых носителей

Оператор электронного документооборота «СберКорус» совместно с российским производителем и разработчиком программно-аппаратных средств защиты информации компанией «Актив» представили первую в России партию уникальных ключевых носител
10.02.2026 «СберКорус» и «Актив» выпустили лимитированную партию позолоченных ключевых носителей

Оператор электронного документооборота «СберКорус» совместно с российским производителем и разработчиком программно-аппаратных средств защиты информации компанией «Актив» представили первую в России партию уникальных ключевых носител
21.01.2026 «СберКорус» запустил ИИ-ассистента для ЭДО в ритейле

«СберКорус» внедрил ИИ‑ассистента на базе большой языковой модели (LLM) GigaChat в EDI‑сервис

19.01.2026 «СберКорус» подвёл итоги года компании и рассказал об основных трендах в индустрии ЭДО

Оператор электронного документооборота «СберКорус» подвёл итоги 2025 г., обозначив главные достижения как самой компании, так и трендов отрасли цифровых документов. Для команды «СберКорус» 2025 г. стал насыщенным, динамичным и
23.12.2025 «СберКорус»: количество электронных перевозочных документов в России за год выросло почти в два раза

Оператор электронного документооборота «СберКорус» фиксирует прирост сгенерированных QR-кодов на 82% в сервисе для транспортного электронного документооборота «Сфера Перевозки» по итогам 11 месяцев 2025 г. по отношению к аналогичному
18.12.2025 ИИ-ассистент заработал в сервисе юридически значимого ЭДО «СберКорус»

В сервисе для юридически значимого электронного документооборота между организациями «Сфера Документы» компании «СберКорус» интегрирован ИИ-ассистент. Новый инструмент доступен в формате чат-бота во вспомогательном диалоговом окне в пользовательском интерфейсе для юридически значимого обмена электронными

08.12.2025 ГК «ПКМ» будет внедрять электронные перевозочные документы с помощью «СберКорус»

ГК «ПКМ» (бренды «Морозко», «Цезарь», La Trattoria, «Жаренки» и др.) и оператор электронного документооборота «СберКорус» объявили о намерении внедрить электронные транспортные документы полного цикла в инфраструктуру производственной компании. Планируемый трафик в год составит более полумиллиона электр
01.12.2025 Ozon и «СберКорус» предоставят продавцам бесплатный электронный документооборот

Ozon с помощью оператора электронного документооборота «СберКорус» автоматизирует документооборот с продавцами маркетплейса без дополнительных платежей. Подключив ЭДО, селлеры смогут бесплатно обмениваться электронными документами с Ozon и в любой м
28.11.2025 «СберКорус» сделал доступным получение квалифицированного сертификата электронной подписи онлайн по всей стране через приложение «Госключ»

«СберКорус» сделал доступным получение квалифицированного сертификата электронной подписи онла
04.09.2025 «СберКорус» запустил мобильное приложение для транспортного ЭДО в RuStore и App Store

Оператор электронного документооборота «СберКорус» объявляет о выходе в магазинах приложений своего мобильного приложения «Сфера Перевозки» для учета и автоматизации логистических процессов в любых пассажиро- и грузоперевозках, а так
28.08.2025 «СберКорус» запустил услугу в помощи по снятию самозапрета на кредиты

Специалисты удостоверяющего центра (УЦ) «СберКорус» помогут удаленно снять самозапрет на выдачу кредитов с минимумом затрат. Об этом C
11.08.2025 «СберКорус» увеличил долю на рынке электронных перевозочных документов до 60% и перевел 180 компаний на транспортный ЭДО

Прирост в сравнении с июнем 2025 г. составил 3%. Рост доли связан с началом цифровизации документооборота логистическими компаниями и подключением оператором ЭДО «СберКорус» к сервису электронных перевозочных документов (ЭПД) новых участников рынка. Об это CNews сообщили представители «СберКорус». Коммерческий директор «СберКорус» Андрей Ко
01.08.2025 Количество электронных перевозочных документов «СберКорус» в ГИС ЭПД выросло в 2 раза

Количество электронных перевозочных документов «СберКорус» в ГИС ЭПД выросло в два раза. Оператор электронного документооборота фиксирует прирост сгенерированных QR-кодов на 122% в сервисе для транспортного электронного документооборота «Сфе
29.07.2025 «СберКорус» вывел продажу токенов электронной подписи на Wildberries

Оператор ЭДО начал продажу сертифицированных носителей (токенов) для записи квалифицированной электронной подписи на Wildberries. Теперь токены «СберКорус» доступны на двух российских маркетплейсах. Заказать носитель можно в несколько кликов с доставкой в любой город России без посещения удостоверяющего центра (УЦ) оператора. Носитель р
24.07.2025 «Восток-Запад» расширила применение ЭДО «СберКорус»

В первом полугодии 2025 г. объем электронных документов поставщика пищевой продукции «Восток-Запад» в сервисах «Сфера Документы» и «Сфера Торговля» компании «СберКорус» вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой рост обусловлен расширением количества контрагентов дистрибьютора. Об этом CNews сообщил представитель «СберК
01.07.2025 «СберКорус» вывел продажу токенов электронной подписи на маркетплейсы

«СберКорус» начал продажу сертифицированных носителей для записи квалифицированной электронной подписи на Ozon. Заказать носитель можно в несколько кликов с доставкой в любой город России без по
10.06.2025 «СберКорус» начнет использование ИИ-агентов в электронном документообороте

Генеральный директор «СберКорус» Виталий Тарасов поделился видением дальнейшего развития мобильных сервисов ЭДО и планами оператора по внедрению ИИ. По словам Тарасова, интеграция ИИ в ЭДО поможет бизнесу ускорить о
09.06.2025 «СберКорус» автоматизировал управление ИТ-сервисами и проектами на базе решений Naumen

на основе решений Naumen Service Desk и Naumen Project Ruler сервисные процессы и проектные задачи реализованы в единой среде, которой сегодня пользуются более 800 специалистов различных направлений «СберКорус», российского оператора электронного документооборота. До перехода на Naumen в «СберКорус» использовалась Jira Service Management. После ухода вендора с российского рынка было

20.05.2025 Moscow Business Academy и «СберКорус» начнут обучать предпринимателей ведению бизнеса с помощью электронного документооборота

Эксперты Moscow Business Academy и «СберКорус» запустили образовательный курс «Технологии и методы ведения бизнеса: предпринимате
19.05.2025 «СберКорус» представил обновленную версию сервиса «Сфера Перевозки»

Оператор электронного документооборота «СберКорус» представил обновления в сервисе для учета и автоматизации логистических процессов и обмена электронными документами «Сфера Перевозки». Новая версия продукта уже доступна для пользова
14.05.2025 «Реж-Хлеб» ускорил доставку свежего хлеба в крупные сети почти в два раза благодаря электронному документообороту «СберКорус»

ота количество передаваемых EDI-документов хлебозавода в сервисе «Сфера Торговля» выросло на 36% в I квартале 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «СберКорус». За четыре года сотрудничества сервис для обмена EDI-сообщениями от «СберКорус» упростил поставки хлеба компании в 13 торговых сетей, среди которых игроки рынка ритейла: «Лент
28.04.2025 «СберКорус» запустил для компаний-поставщиков в ритейле бесплатный образовательный курс «Академия EDI»

Бесплатные видеоуроки с советами для поставщиков уже доступны в социальных сетях «СберКорус» и на отдельной странице. В формате коротких видео эксперт «СберКорус» делится практическими советами и отвечает на самые популярные вопросы о работе с EDI-системой: какие типы
08.04.2025 «СберКорус» и дистрибьютор «Маркет Лайн» увеличили объем трафика электронных документов на 10%

По данным аналитиков «СберКорус» показатель переданных электронных документов дистрибьютора «Маркет Лайн» в сервисах «Сфера Торговля» и «Сфера Документы» в I квартале 2025 г. на 10% больше, чем за аналогичный период
26.03.2025 «СберКорус» внедрил ИИ в сервис электронного документооборота «Сфера Документы»

тооборота «Сфера Документы» пользователям стал доступен основанный на технологиях искусственного интеллекта чат-бот «Сфера», отвечающий на запросы пользователей. Об этом CNews сообщили представители «СберКорус». Ранее обработка пользовательских запросов занимала в среднем 10 минут у одного оператора поддержки. Теперь время автоматического ответа от чат-бота «Сфера» занимает 1-2 секунды. В ч
24.03.2025 Игроки пивного рынка смогут отправлять документы в систему маркировки «Честный знак» с помощью «СберКорус»

Теперь пивоваренные компании и поставщики пива могут передавать сведения об обороте товаров для проверки и фиксации в системе маркировки прямо в сервисе Сфера Документы от «СберКорус». Об этом CNews сообщили представители «СберКорус». Чтобы соблюдать требования законодательства, перед перемещением товаров из категории «Пиво, напитки, изготавливаемые на осно
19.03.2025 С сервисом «Сфера Госзапросы» от «СберКорус» «Т-Банк» стал обмениваться информацией с правоохранительными органами в разы быстрее для увеличения раскрываемости преступлений

электронный документооборот (ЭДО) при обмене информацией о пользователях банковских услуг с правоохранительными органами в случае законных запросов от последних. Об этом CNews сообщили представители «СберКорус». Это стало возможно благодаря сервису «Сфера Госзапросы», который разработал «СберКорус», оператор электронного документооборота. Решение доступно для работы «Т-Банка» с ведом
04.03.2025 «СберКорус» и Минцифры запустили подпись электронных перевозочных документов через смартфон

ранспортных средств могут подписывать транспортные документы с помощью электронной подписи в мобильном приложении «Госключ» и работать со смартфона или планшета. Об этом CNews сообщили представители «СберКорус». Для улучшения работы механиков-контролеров в сервисе электронного транспортного документооборота «Сфера Перевозки» от «СберКорус» теперь используется мобильное приложение «Го
19.02.2025 «СберКорус» обновил свою линейку сервисов для обмена электронными документами

«СберКорус» обновил свою линейку сервисов для обмена электронными документами (ЭДО) «Сфера». При этом весь функционал сервисов, а также все договорные обязательства с клиентами и партнёрами комп
17.02.2025 Количество выпущенных транспортных электронных документов «СберКорус» через ГИС ЭПД Минтранса России выросло почти в три раза

По данным аналитиков «СберКорус», динамика роста сгенерированных QR-кодов в сервисе «Сфера Перевозки» по итогам 202
23.01.2025 «СберКорус» представил обновление сервиса «Сфера Подписание» для обмена электронными документами между самозанятыми, ИП и юрлицами

Сервис мгновенной отправки и подписания цифровых документов от «СберКорус» доступен в веб-версии, также появилась адаптивная мобильная версия для физических лиц. Об этом CNews сообщили представители «СберКорус». «Сфера Подписание» помогает бизнесу по
20.01.2025 «СберКорус» и «Лента» увеличили трафик электронного документооборота EDI/ЭДО торговой сети на 21%

«СберКорус» и «Лента» увеличили трафик электронного документооборота EDI/ЭДО торговой сети на

23.12.2024 «СберКорус»: количество электронных перевозочных документов транспортно-логистические компаний в России выросло на четверть за два года

По данным оператора ЭДО «СберКорус», количество электронных документов выпущенных за последние два года в России в сферах транспорта и логистики выросло в среднем на 24,5%. Об этом CNews сообщили представители «Сбер
05.11.2024 «Балтика» будет внедрять электронные перевозочные документы с помощью «СберКорус»

Пивоваренная компания «Балтика» и оператор электронного документооборота «СберКорус» объявили о намерении внедрить электронные транспортные документы полного цикла. «Балтика» сможет обмениваться и подписывать всю цепочку транспортных документов в электронном формате,
10.10.2024 «СберКорус» и «Мосгортранс» перевели эксплуатационную площадку «Зеленоградская» на электронные путевые листы и завершили перевод своей части автобусных парков

Цифровая платформа для электронного документооборота «СберКорус» совместно с «Мосгортрансом», оператором наземного городского пассажирского транспорта, расширили внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) для водителей и цифровизировали эксплуатац
09.10.2024 «СберКорус» и Мосгортранс перевели автопарк «Тушино» на электронные путевые листы

Оператор электронного документооборота «СберКорус» совместно с Мосгортрансом, оператором наземного городского пассажирского транспорта, расширили внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) для водителей и цифровизировали автопарк «Ту
07.10.2024 «СберКорус» и Мосгортранс перевели Дом для электробусов «Митино» на электронные путевые листы

Оператор электронного документооборота «СберКорус» совместно с Мосгортрансом, крупнейшим в столице и в России оператором наземного го
27.09.2024 Количество создаваемых квалифицированных сертификатов электронной подписи выросло на 34% за 8 месяцев 2024 года в УЦ «СберКорус»

По данным аналитиков «СберКорус», в период с января по август аккредитованный удостоверяющий центр (УЦ) оператора ЭДО «СберКорус» выпустил более 870 тыс. квалифицированных сертификатов электронной подписи (КЭ

Публикаций - 260, упоминаний - 337

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1448 68
9426 40
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1310 32
Softline - Софтлайн 3615 21
Тензор 152 18
Такском - Taxcom 253 14
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 130 14
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 217 13
SAP SE 5561 11
Крок - Croc 1940 11
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 11
Ростелеком 10802 10
Microsoft Corporation 25654 10
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 365 10
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 144 10
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 421 9
Электронный экспресс 14 9
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 259 9
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 282 8
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 298 7
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 315 7
Эвотор - Evotor 226 7
NVision Group - Энвижн Груп 699 7
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1117 7
Schneider Electric - Systeme Electric - Эlevel - Элевел 10 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15448 6
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 6
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1114 5
Дримкас - Dreamkas 19 5
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1443 5
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 85 5
Mindbox - Майндбокс 27 5
ИнитПро 10 5
iiko - айко 59 5
Цифровая Траектория - Weigandt Consulting - Вайгандт Консалтинг 6 5
1С - CISLink - Сислинк 12 5
Yandex - Яндекс 9040 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1750 5
Oracle Corporation 7041 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2365 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8678 106
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1044 17
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1189 17
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2376 14
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 48 12
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 499 9
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 238 8
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1229 8
Auchan Holding - Ашан Ритейл 338 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1840 8
ЭвоКом - Эволюция Комфорта - Essity - Эссити - Zewa, Libresse, ТЕНА, Tork 13 7
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 563 7
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 17 6
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 191 6
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус УЦ - СберКорус Удостоверяющий центр 5 5
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 39 4
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 106 4
Лента - Утконос 179 4
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 34 3
Почта России ПАО 2327 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3114 3
Газпром ПАО 1457 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1484 3
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 205 3
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 131 3
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 108 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 294 2
Восток-Запад - EWS Holding 47 2
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 54 2
Сбер - СберАвто 37 2
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 2
Совкомбанк Факторинг - Национальная Факторинговая Компания, НФК 19 2
Лента - Монетка - торговая сеть 67 2
X5 Group - X5 Transport - X5 Транспорт - X5 Logistics - ИКС 5 Логистика 10 2
Прогресс Агро - Рассвет АО 4 2
X5 Group - Перекрёсток 632 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 226 2
Альфа-Групп 744 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3257 62
Мосгортранс ГУП 138 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13527 19
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 232 18
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 715 16
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 752 14
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2825 14
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 952 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3557 11
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1581 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2119 8
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 125 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1487 6
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 199 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3559 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5379 5
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 440 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5906 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6481 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5563 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1524 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 346 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 366 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 386 2
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 2
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 52 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 751 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 427 2
Фонд президентских грантов 17 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1399 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 205 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 83 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 271 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 281 1
Росавтотранс ФБУ - Агентство автомобильного транспорта 16 1
Радиоэкспорт ВО ФГУП - Внешнеэкономическое объединение 7 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 53 1
Электронная Москва АО 30 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 31 5
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 54 3
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 1
European E-Invoicing Service Provider Association - Европейская ассоциация поставщиков услуг e-invoicing 3 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 775 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 147 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13767 207
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60609 160
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4281 69
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35516 64
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63706 61
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2339 57
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17848 56
Электронный документ - Electronic document 1564 52
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11998 51
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 479 48
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 421 46
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 187 33
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13651 32
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23988 28
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CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8095 26
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1110 26
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24935 26
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27020 24
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5161 24
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17751 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32978 21
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2617 19
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1332 18
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4818 17
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9215 16
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 744 16
Оцифровка - Digitization 5110 15
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12667 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21309 14
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13426 14
Оповещение и уведомление - Notification 5763 13
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 389 13
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4146 12
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5019 12
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2505 12
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6106 11
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8467 11
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1359 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34066 11
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Сфера Документы - Сфера EDI 46 41
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Сфера курьер ЭДО 47 38
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 378 27
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Транспортный ЭДО 24 18
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 372 13
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Сфера Перевозки 13 13
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Сфера Торговля 9 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6143 9
Qsoft - amoCRM 149 7
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 172 6
Минцифры РФ - Госключ 212 6
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - СберРост ИСУ - интеллектуальная система управления сотрудниками 5 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1095 5
Microsoft Office 365 1033 5
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 121 5
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 684 4
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 4
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Каталог 4 4
Корус Консалтинг - Корус ОФД 4 4
Google Android 15110 4
Apple iOS 8516 4
Linux OS 11353 4
Oracle Java - язык программирования 3431 4
JavaScript - JS - язык программирования 1390 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1316 4
Directum Synerdocs - Сервис обмена электронными документами 44 4
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 234 4
Ланит - Онланта OnCloud.ru 56 3
Сбер - Business Travel 13 3
СКБ Контур - Контур.Экстерн 91 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 351 3
Электронный дневник - Цифровой дневник 174 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
СКБ Контур - Контур.Экстерн - Контур.Бухгалтерия 51 3
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 3
FreePik 1769 3
Интеллектуальные технологии - Лахта.spb Платформа МТО 7 3
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Е-Факторинг 4 3
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Сфера Подписание 3 3
Apple iPad 3981 3
Тарасов Виталий 49 49
Машурин Сергей 21 18
Думикян Арсен 18 18
Ликсутов Максим 226 16
Собянин Сергей 526 16
Зеленько Игорь 12 9
Коченков Андрей 10 9
Попов Анатолий 153 8
Строкова Анастасия 19 7
Белобров Александр 6 6
Вершков Сергей 5 5
Шифман Эдуард 17 5
Баров Алексей 31 5
Семенов Александр 166 4
Козловский Андрей 12 4
Рубцов Илья 5 4
Сахненко Алексей 4 4
Опалёва Надежда 4 4
Колбин Евгений 86 4
Румянцев Антон 47 3
Бойко Андрей 56 3
Аникин Леонид 61 3
Предыбайло Вячеслав 26 3
Якубовский Леонид 5 3
Хизова Ксения 6 3
Байгачева Татьяна 3 3
Апкаликов Алексей 3 3
Самойлов Юрий 75 3
Березин Максим 141 2
Сергеенко Егор 11 2
Андреев Владимир 100 2
Мацоцкий Сергей 179 2
Афанасьев Дмитрий 21 2
Потапов Алексей 11 2
Прозоров Денис 11 2
Новиков Юрий 10 2
Анкудинов Алексей 25 2
Токовинин Михаил 4 2
Малинин Юрий 11 2
Перевалов Илья 10 2
Россия - РФ - Российская федерация 163803 171
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14737 62
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47132 39
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19308 18
Москва - ЮЗАО - Ясенево 39 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54281 9
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4435 8
Беларусь - Белоруссия 6228 7
Европа 24874 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3396 4
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1646 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18877 3
Казахстан - Республика 5978 3
Южная Корея - Республика 6997 3
Индия - Bharat 5821 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1402 3
Германия - Федеративная Республика 13108 3
Украина 7898 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2797 3
Россия - ЦФО - Липецкая область 621 3
Россия - ЦФО - Воронежская область 936 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3317 2
Молдавия - Республика Молдова 735 2
Москва - Чертаново 27 2
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 358 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 957 2
Москва - Новая Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 36 2
Москва - ЮЗАО - Юго-Западный административный округ 93 2
Москва - СЗАО - Тушино 38 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4175 2
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Финляндия - Финляндская Республика 3683 2
Россия - УФО - Свердловская область 1903 2
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3536 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56847 89
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26894 71
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52788 64
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8730 53
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21270 50
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 397 46
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11266 29
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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