Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ

Сервис «Сфера Госзапросы» от «СберКорус» вошел в реестр отечественного ПО Сервис «Сфера Госзапросы» включен в реестр отечественного ПО (реестровая запись №31986 от 06.02.2026) на основании поручения Минцифры России. Об этом CNews сообщили представители «СберКорус». «Сфера Госзапросы» ‒ это система предоставления сведений для информационного взаимодействия через обмен электронными документами кредитных организаций с правоохранительными органами

«СберАналитика» и «СберКорус»: почти 40% российских компаний используют BI-решения Эксперты «СберАналитики» и «СберКорус» представили результаты исследования использования систем бизнес-аналитики (BI) в российских компаниях. В опросе приняли участие 1147 наёмных сотрудников в возрасте от 18 до 65 лет, п

«СберКорус»: количество активных пользователей ЭДО в России за год увеличилось в 2,5 раза По данным аналитиков оператора электронного документооборота «СберКорус», среднемесячная аудитория предпринимателей, активно пользовавшихся электронным док

«СберКорус» и «Актив» выпустили лимитированную партию премиальных ключевых носителей Оператор электронного документооборота «СберКорус» совместно с российским производителем и разработчиком программно-аппаратных средств защиты информации компанией «Актив» представили первую в России партию уникальных ключевых носител

«СберКорус» и «Актив» выпустили лимитированную партию позолоченных ключевых носителей Оператор электронного документооборота «СберКорус» совместно с российским производителем и разработчиком программно-аппаратных средств защиты информации компанией «Актив» представили первую в России партию уникальных ключевых носител

«СберКорус» запустил ИИ-ассистента для ЭДО в ритейле «СберКорус» внедрил ИИ‑ассистента на базе большой языковой модели (LLM) GigaChat в EDI‑сервис

«СберКорус» подвёл итоги года компании и рассказал об основных трендах в индустрии ЭДО Оператор электронного документооборота «СберКорус» подвёл итоги 2025 г., обозначив главные достижения как самой компании, так и трендов отрасли цифровых документов. Для команды «СберКорус» 2025 г. стал насыщенным, динамичным и

«СберКорус»: количество электронных перевозочных документов в России за год выросло почти в два раза Оператор электронного документооборота «СберКорус» фиксирует прирост сгенерированных QR-кодов на 82% в сервисе для транспортного электронного документооборота «Сфера Перевозки» по итогам 11 месяцев 2025 г. по отношению к аналогичному

ИИ-ассистент заработал в сервисе юридически значимого ЭДО «СберКорус» В сервисе для юридически значимого электронного документооборота между организациями «Сфера Документы» компании «СберКорус» интегрирован ИИ-ассистент. Новый инструмент доступен в формате чат-бота во вспомогательном диалоговом окне в пользовательском интерфейсе для юридически значимого обмена электронными

ГК «ПКМ» будет внедрять электронные перевозочные документы с помощью «СберКорус» ГК «ПКМ» (бренды «Морозко», «Цезарь», La Trattoria, «Жаренки» и др.) и оператор электронного документооборота «СберКорус» объявили о намерении внедрить электронные транспортные документы полного цикла в инфраструктуру производственной компании. Планируемый трафик в год составит более полумиллиона электр

Ozon и «СберКорус» предоставят продавцам бесплатный электронный документооборот Ozon с помощью оператора электронного документооборота «СберКорус» автоматизирует документооборот с продавцами маркетплейса без дополнительных платежей. Подключив ЭДО, селлеры смогут бесплатно обмениваться электронными документами с Ozon и в любой м

«СберКорус» сделал доступным получение квалифицированного сертификата электронной подписи онлайн по всей стране через приложение «Госключ» «СберКорус» сделал доступным получение квалифицированного сертификата электронной подписи онла

«СберКорус» запустил мобильное приложение для транспортного ЭДО в RuStore и App Store Оператор электронного документооборота «СберКорус» объявляет о выходе в магазинах приложений своего мобильного приложения «Сфера Перевозки» для учета и автоматизации логистических процессов в любых пассажиро- и грузоперевозках, а так

«СберКорус» запустил услугу в помощи по снятию самозапрета на кредиты Специалисты удостоверяющего центра (УЦ) «СберКорус» помогут удаленно снять самозапрет на выдачу кредитов с минимумом затрат. Об этом C

«СберКорус» увеличил долю на рынке электронных перевозочных документов до 60% и перевел 180 компаний на транспортный ЭДО Прирост в сравнении с июнем 2025 г. составил 3%. Рост доли связан с началом цифровизации документооборота логистическими компаниями и подключением оператором ЭДО «СберКорус» к сервису электронных перевозочных документов (ЭПД) новых участников рынка. Об это CNews сообщили представители «СберКорус». Коммерческий директор «СберКорус» Андрей Ко

Количество электронных перевозочных документов «СберКорус» в ГИС ЭПД выросло в 2 раза Количество электронных перевозочных документов «СберКорус» в ГИС ЭПД выросло в два раза. Оператор электронного документооборота фиксирует прирост сгенерированных QR-кодов на 122% в сервисе для транспортного электронного документооборота «Сфе

«СберКорус» вывел продажу токенов электронной подписи на Wildberries Оператор ЭДО начал продажу сертифицированных носителей (токенов) для записи квалифицированной электронной подписи на Wildberries. Теперь токены «СберКорус» доступны на двух российских маркетплейсах. Заказать носитель можно в несколько кликов с доставкой в любой город России без посещения удостоверяющего центра (УЦ) оператора. Носитель р

«Восток-Запад» расширила применение ЭДО «СберКорус» В первом полугодии 2025 г. объем электронных документов поставщика пищевой продукции «Восток-Запад» в сервисах «Сфера Документы» и «Сфера Торговля» компании «СберКорус» вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой рост обусловлен расширением количества контрагентов дистрибьютора. Об этом CNews сообщил представитель «СберК

«СберКорус» вывел продажу токенов электронной подписи на маркетплейсы «СберКорус» начал продажу сертифицированных носителей для записи квалифицированной электронной подписи на Ozon. Заказать носитель можно в несколько кликов с доставкой в любой город России без по

«СберКорус» начнет использование ИИ-агентов в электронном документообороте Генеральный директор «СберКорус» Виталий Тарасов поделился видением дальнейшего развития мобильных сервисов ЭДО и планами оператора по внедрению ИИ. По словам Тарасова, интеграция ИИ в ЭДО поможет бизнесу ускорить о

«СберКорус» автоматизировал управление ИТ-сервисами и проектами на базе решений Naumen на основе решений Naumen Service Desk и Naumen Project Ruler сервисные процессы и проектные задачи реализованы в единой среде, которой сегодня пользуются более 800 специалистов различных направлений «СберКорус», российского оператора электронного документооборота. До перехода на Naumen в «СберКорус» использовалась Jira Service Management. После ухода вендора с российского рынка было

Moscow Business Academy и «СберКорус» начнут обучать предпринимателей ведению бизнеса с помощью электронного документооборота Эксперты Moscow Business Academy и «СберКорус» запустили образовательный курс «Технологии и методы ведения бизнеса: предпринимате

«СберКорус» представил обновленную версию сервиса «Сфера Перевозки» Оператор электронного документооборота «СберКорус» представил обновления в сервисе для учета и автоматизации логистических процессов и обмена электронными документами «Сфера Перевозки». Новая версия продукта уже доступна для пользова

«Реж-Хлеб» ускорил доставку свежего хлеба в крупные сети почти в два раза благодаря электронному документообороту «СберКорус» ота количество передаваемых EDI-документов хлебозавода в сервисе «Сфера Торговля» выросло на 36% в I квартале 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «СберКорус». За четыре года сотрудничества сервис для обмена EDI-сообщениями от «СберКорус» упростил поставки хлеба компании в 13 торговых сетей, среди которых игроки рынка ритейла: «Лент

«СберКорус» запустил для компаний-поставщиков в ритейле бесплатный образовательный курс «Академия EDI» Бесплатные видеоуроки с советами для поставщиков уже доступны в социальных сетях «СберКорус» и на отдельной странице. В формате коротких видео эксперт «СберКорус» делится практическими советами и отвечает на самые популярные вопросы о работе с EDI-системой: какие типы

«СберКорус» и дистрибьютор «Маркет Лайн» увеличили объем трафика электронных документов на 10% По данным аналитиков «СберКорус» показатель переданных электронных документов дистрибьютора «Маркет Лайн» в сервисах «Сфера Торговля» и «Сфера Документы» в I квартале 2025 г. на 10% больше, чем за аналогичный период

«СберКорус» внедрил ИИ в сервис электронного документооборота «Сфера Документы» тооборота «Сфера Документы» пользователям стал доступен основанный на технологиях искусственного интеллекта чат-бот «Сфера», отвечающий на запросы пользователей. Об этом CNews сообщили представители «СберКорус». Ранее обработка пользовательских запросов занимала в среднем 10 минут у одного оператора поддержки. Теперь время автоматического ответа от чат-бота «Сфера» занимает 1-2 секунды. В ч

Игроки пивного рынка смогут отправлять документы в систему маркировки «Честный знак» с помощью «СберКорус» Теперь пивоваренные компании и поставщики пива могут передавать сведения об обороте товаров для проверки и фиксации в системе маркировки прямо в сервисе Сфера Документы от «СберКорус». Об этом CNews сообщили представители «СберКорус». Чтобы соблюдать требования законодательства, перед перемещением товаров из категории «Пиво, напитки, изготавливаемые на осно

С сервисом «Сфера Госзапросы» от «СберКорус» «Т-Банк» стал обмениваться информацией с правоохранительными органами в разы быстрее для увеличения раскрываемости преступлений электронный документооборот (ЭДО) при обмене информацией о пользователях банковских услуг с правоохранительными органами в случае законных запросов от последних. Об этом CNews сообщили представители «СберКорус». Это стало возможно благодаря сервису «Сфера Госзапросы», который разработал «СберКорус», оператор электронного документооборота. Решение доступно для работы «Т-Банка» с ведом

«СберКорус» и Минцифры запустили подпись электронных перевозочных документов через смартфон ранспортных средств могут подписывать транспортные документы с помощью электронной подписи в мобильном приложении «Госключ» и работать со смартфона или планшета. Об этом CNews сообщили представители «СберКорус». Для улучшения работы механиков-контролеров в сервисе электронного транспортного документооборота «Сфера Перевозки» от «СберКорус» теперь используется мобильное приложение «Го

«СберКорус» обновил свою линейку сервисов для обмена электронными документами «СберКорус» обновил свою линейку сервисов для обмена электронными документами (ЭДО) «Сфера». При этом весь функционал сервисов, а также все договорные обязательства с клиентами и партнёрами комп

Количество выпущенных транспортных электронных документов «СберКорус» через ГИС ЭПД Минтранса России выросло почти в три раза По данным аналитиков «СберКорус», динамика роста сгенерированных QR-кодов в сервисе «Сфера Перевозки» по итогам 202

«СберКорус» представил обновление сервиса «Сфера Подписание» для обмена электронными документами между самозанятыми, ИП и юрлицами Сервис мгновенной отправки и подписания цифровых документов от «СберКорус» доступен в веб-версии, также появилась адаптивная мобильная версия для физических лиц. Об этом CNews сообщили представители «СберКорус». «Сфера Подписание» помогает бизнесу по

«СберКорус» и «Лента» увеличили трафик электронного документооборота EDI/ЭДО торговой сети на 21% «СберКорус» и «Лента» увеличили трафик электронного документооборота EDI/ЭДО торговой сети на

«СберКорус»: количество электронных перевозочных документов транспортно-логистические компаний в России выросло на четверть за два года По данным оператора ЭДО «СберКорус», количество электронных документов выпущенных за последние два года в России в сферах транспорта и логистики выросло в среднем на 24,5%. Об этом CNews сообщили представители «Сбер

«Балтика» будет внедрять электронные перевозочные документы с помощью «СберКорус» Пивоваренная компания «Балтика» и оператор электронного документооборота «СберКорус» объявили о намерении внедрить электронные транспортные документы полного цикла. «Балтика» сможет обмениваться и подписывать всю цепочку транспортных документов в электронном формате,

«СберКорус» и «Мосгортранс» перевели эксплуатационную площадку «Зеленоградская» на электронные путевые листы и завершили перевод своей части автобусных парков Цифровая платформа для электронного документооборота «СберКорус» совместно с «Мосгортрансом», оператором наземного городского пассажирского транспорта, расширили внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) для водителей и цифровизировали эксплуатац

«СберКорус» и Мосгортранс перевели автопарк «Тушино» на электронные путевые листы Оператор электронного документооборота «СберКорус» совместно с Мосгортрансом, оператором наземного городского пассажирского транспорта, расширили внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) для водителей и цифровизировали автопарк «Ту

«СберКорус» и Мосгортранс перевели Дом для электробусов «Митино» на электронные путевые листы Оператор электронного документооборота «СберКорус» совместно с Мосгортрансом, крупнейшим в столице и в России оператором наземного го