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Экономическая безопасность Проверка контрагентов Оценка контрагентов выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями Конкурентная разведка Competitive Intelligence TPRM Third-Party Risk Management
- TPRM (Third-Party Risk Management) — это система управления рисками, связанными с внешними контрагентами: поставщиками, подрядчиками, сервис-провайдерами и другими партнёрами.
- ЦБ РФ - ЗСК Платформа - Знай своего клиента
- Anti-Money Laundering
Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём
- Коррупционные расследования
- The Financial Action Task Force (on Money Laundering)
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
- Федеральный закон 115-ФЗ
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции
- ФСБ РФ - СЭБ - Служба экономической безопасности
- CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента
KYC - Know your customer - Знай своих клиентов
- OSINT - Open Source INTelligence - Разведка на основе открытых источников
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|14.08.2026
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Федеральный холдинг в сфере рыбной промышленности сократил время проверки контрагентов с семи дней до одного часа с ELMA365
бирали информацию из нескольких источников, история проверок хранилась разрозненно, а один и тот же контрагент мог повторно проверяться разными подразделениями. В результате проверка занимала о
|09.04.2026
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С сервисом «1С-ЭДО» НПК «Канцлеръ» экономит 4 млн рублей в год на электронном документообороте с контрагентами
комплектов в год. Для регламентированного учета в компании используется «1С:Бухгалтерия КОРП», для оперативного управления — «1С:Комплексная автоматизация». При этом обмен электронными документами с контрагентами долго время был организован с помощью двух внешних, изолированных от «1С», программах. Данные приходилось дублировать, нередкими были ошибки, передача документов контрагентам затя
|01.04.2026
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«Контур» и Directum представили решение для быстрого запуска проверки контрагентов
оряет заключение договоров, но и повышает защищенность бизнеса от сотрудничества с неблагонадежными контрагентами, формируя единую систему оценки и критериев принятия решений». Иван Агапов, мен
|12.11.2025
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«Контур.Фокус» создал ИИ-ассистента для проверки контрагентов
через поисковую строку и изучение каждого документа, а в диалоге с искусственным интеллектом. Пользователь получает готовые выводы и рекомендации. «Контур.Фокус» стал первым среди российских сервисов проверки контрагентов, где не просто внедрили ИИ-технологии, а сделали их полноценным аналитическим инструментом». В первом релизе доступны две ключевые возможности: формирование ИИ-отчета о ко
|27.10.2025
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«Контур» и Naumen выпустили совместное решение для проверки контрагентов
нтрагентов. Такая возможность появилась благодаря интеграции с «Контур.Фокусом». Об этом CNews сообщили представители «Контура». Naumen SRM предназначен для взаимодействия внутренних служб компании с контрагентами по процессам закупок и снабжения. Система собирает и анализирует данные о деятельности поставщиков, помогает отобрать партнеров с самыми выгодными условиями, контролировать исполн
|20.10.2025
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В «Контур.Фокусе» можно проверить контрагента по ЭКГ-рейтингу
ской политике». Сегодня ЭКГ-рейтинг охватывает более 7 млн организаций — 2,4 млн юридических лиц и 4,7 млн индивидуальных предпринимателей. Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус»: «Если контрагент участвует в ЭКГ-рейтинге, сервис «Контур.Фокус» покажет результат оценки и даст ссылку на первоисточник. Пользователь сможет увидеть, в каких направлениях компания сильна и на что ст
|25.08.2025
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«Контур» помог сети «Буше» автоматизировать проверки контрагентов
сования. Чтобы оптимизировать процесс в компании приняли решение автоматизировать проверку контрагентов и интегрировать ее в корпоративный портал, разработанный на базе «Битрикс24». Для автоматизации проверки контрагентов выбрали API-решение от «Контур.Фокуса» — интеграционный модуль для «Битрикс24». Поскольку базовая коробочная версия программы не отвечала всем потребностям компании, потре
|21.01.2025
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В Documino разработан модуль ЮЗЭДО
ентооборота (ЮЗЭДО), который позволяет обмениваться юридически значимыми электронными документами с контрагентами. Чтобы цифровой документ приняли в налоговой службе или суде, он должен обладат
|23.12.2024
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«Контур» и MoreKIT представили универсальный коннектор для автоматизации проверки контрагентов
ения разработчиков создавать собственные правила проверки, объединять их в сценарии. Антон Яковлев, эксперт проекта «Контур.Фокус» по экономической безопасности бизнеса: «Использование коннектора для проверки контрагентов упрощает процесс интеграции и открывает для пользователей широкие возможности кастомизации системы. Если раньше приходилось разрабатывать индивидуальные модули для каждой
|02.12.2024
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ЮЗЭДО-решение «Цитрос» компании SL Soft (ГК Softline) используется для обмена договорными документами с внешними контрагентами в ПАО «Газпром нефть»
поративном центре ПАО «Газпром нефть» и тиражирован на дочерние общества компании. В рамках программы цифровизации у заказчика была задача обеспечить процесс обмена договорными документами с внешними контрагентами, исключив бумажные версии. Об этом CNews сообщили представители Softline. Для ее решения требовалась система обмена электронными документами, которая бы выполняла функцию интеграц
|22.10.2024
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В SberCRM теперь можно обмениваться документами с контрагентами
ок» («СКБ Контур») — теперь их можно настроить без дополнительной разработки и помощи интеграторов. В результате пользователи SberCRM сейчас могут обмениваться юридическими и платёжными документами с контрагентами прямо внутри системы — переходить на другие платформы больше не нужно. Рабочее место легко настроить под себя с помощью встроенного конструктора, навыки программирования для этого
|30.08.2024
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«СКБ Контур» обступили контрагенты-неплательщики
ак повод Что же касается причины расторжения договоров, то, как сообщили CNews в пресс-службе «СКБ Контур», «общей причиной расторжения договоров стало невыполнение договорных обязательств отдельными контрагентами». При этом предметом договора было не распространение токенов «Рутокен Лайт», а выполнение поручений от имени и за счет «СКБ Контур». CNews обратился к представителям некоторых ко
|14.06.2024
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Sellty выпустили обновление: оно позволит производителям сократить цикл сделки с контрагентами
ча новой функциональности — еще больше автоматизировать и оптимизировать работу оптовых магазинов с контрагентами и повысить тем самым качество клиентского опыта. На согласование документов, со
|22.05.2024
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В «Контур.Фокусе» появились контакты для быстрой связи с контрагентами
ь и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов, решения по обеспечению информационной безопасности, электронные подпис
|21.03.2024
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85% топ-менеджеров не готовы полностью автоматизировать процессы экономической безопасности
все данные сохранятся в периметре компании. В числе рисков, связанных с экономической безопасностью, большинство участников фокус-группы отмечают проблемы, связанные с неблагонадежными сотрудниками и контрагентами, а также, опасности, связанные с нарушениями законодательства при работе с контрагентами – 36%. Ключевыми факторами при выборе системы экономической безопасности респондент
|27.02.2024
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«Юникон Бизнес Солюшнс» разработал платформенно-независимое решение для проверки контрагентов на данных «Контур.Фокуса»
ь и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит групп
|21.02.2024
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«Мосинжпроект» запустил цифровую платформу для работы с контрагентами на градостроительных проектах столицы
х. Для новых, ранее не задействованных на объектах холдинга, но устойчивых и перспективных компаний появилась возможность заявить о себе на высоком уровне. Предложить свои услуги смогут и иностранные контрагенты из дружественных стран», — сказал глава холдинга. В свою очередь, заместитель генерального директора АО «Мосинжпроект» по управлению поставками Константин Гусев добавил, что сервис
|25.01.2024
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В Directum RX можно аннулировать документы при обмене с контрагентами
лировании в самой системе, не переключаясь на сторонние сервисы. Новая возможность значительно ускоряет отмену ошибочного документа. Об этом CNews сообщили представители Directum. Иногда при обмене с контрагентами появляются документы, которые необходимо признать недействительными. Например, если они переданы ошибочно, или в них содержатся неточности. Обычно пользователи «отменяют» такие до
|04.12.2023
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«Нота» оптимизировала работу с контрагентами в CRM-платформе с помощью технологий «СКБ Контур»
) с сервисом проверки российских и зарубежных контрагентов «Контур.Фокус» от компании «СКБ Контур». Решение позволит заказчикам оптимизировать стандартные процессы и снизить трудозатраты при работе с контрагентами на CRM-платформе. В результате интеграции пользователи «Нота модус» смогут пользоваться возможностями «API Фокуса» из привычного интерфейса CRM. Это повысит эффективность рабочих
|27.11.2023
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В «Контур.фокусе» стало удобнее наблюдать за контрагентами
ь и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит групп
|10.10.2023
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API «Контур.фокуса» появился на платформе цифровых решений «эффективность.рф»
м CNews сообщили представители «Контура». Елена Катаева, руководитель проекта API «Контур.фокуса»: «Проверка контрагентов помогает избежать сотрудничества с ненадежными бизнес-партнерами, снизи
|27.04.2023
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Как организовать юридически значимый документооборот с контрагентами, не выходя из корпоративной СЭД/ECM-системы
Электронный документооборот с контрагентами Любой компании важно вести работу с документацией грамотно и, желательно, опера
|17.04.2023
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«Контур» и «Ланит» выпустили совместное решение для автоматической проверки контрагентов
ие для автоматической проверки контрагентов на платформе Lanit Document Management — LDM.Управление контрагентами. Возможности нового продукта позволяют автоматизировать проверку и вести единый
|17.01.2023
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В «Контур.фокусе» появилась скоринговая проверка контрагентов
к своему менеджеру. *** «Контур» — экосистема для бизнеса. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г.
|16.12.2022
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Клиенты «Точки» смогут напрямую общаться с госорганами и обмениваться документами с контрагентами
фейса интернет-банка. «Точка» будет доверенным оператором электронного документооборота с Налоговой службой, ФСС, ПФР и Росстатом. Также компания выступит в качестве оператора по обмену документами с контрагентами. «Точка» — один из первых банков, который стал доверенным оператором электронного документооборота. По части интеграций мы продолжим работать с подрядчиками, но будем развивать и
|18.11.2022
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Danone совместно с GlowByte оптимизировала процессы логистики и проверки контрагентов с помощью программных роботов
стики (убыткам, задержкам, нередко – штрафам) и снижению удовлетворенности уровнем взаимодействия с контрагентами», – сказал Александр Меньшиков. Автоматизация путем внедрения программных робот
|17.11.2022
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Проверка контрагента стала проще: «Контур.фокус» научился распознавать хорошие и плохие новости о компаниях
ь и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит групп
|14.09.2022
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В Directum RX появилась возможность быстрой проверки контрагентов с помощью API «Контур.фокуса»
ь и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит групп
|25.08.2022
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«БФТ-холдинг» дополнил новыми модулями решения по управлению государственными финансами
ль продуктов финансового блока. Разработан ряд подсистем для обеспечения социального заказа, сервис проверки контрагентов, расширена функциональность подсистемы информационного взаимодействия.
|28.06.2022
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«Контур» и solOS представили совместное решение для комплексной проверки контрагентов на благонадежность
ь и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит групп
|15.06.2022
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«Сбер» запустил сервис расчётов между контрагентами на блокчейн-платформе
«Сбер» запустил новый сервис расчётов между контрагентами на блокчейн-платформе с возможностью использовать смарт-контракты для заключения сделок. Его первым партнёром стала цифровая торговая площадка GrainChain ГК «Белая дача». В резуль
|07.06.2022
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«АДС-софт» и «API Контур.Фокуса» разработали решение для проверки контрагентов и соблюдения требований ПОД/ФТ
В специализированной системе для исполнения требований ПОД/ФТ «АДС: Комплексная проверка контрагентов» теперь можно автоматически идентифицировать клиентов и определять их у
|07.04.2022
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«Яндекс.Маркет» перешел на электронный обмен документами с контрагентами на платформе «СберКорус»
«СберКорус» и маркетплейс «Яндекс.Маркет» реализовали возможность обмена электронными документами с контрагентами посредством системы «Сфера Курьер». Об этом CNews сообщили представители «СберК
|03.08.2021
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API Контур.Фокуса разработал новое решение для проверки контрагентов
яет вести проверку на благонадежность по настраиваемым скоринговым моделям. С его помощью можно формировать отчеты, отслеживать изменения статуса партнеров, находить малейшие факторы риска в работе с контрагентами, чтобы оперативно на них реагировать. К преимуществу модуля можно отнести возможность работать автономно, так как он не зависит от информационной системы. Это готовое решение, поэ
|14.01.2021
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«Контур» и IPG создали решение для контроля рисков контрагентов в «Битрикс24»
нтрагентов в популярной CRM Битрикс24. Компания IPG разработала приложение «Отчет из «Контур.Фокус. Проверка контрагентов». Решение моментально доставляет сведения о контрагенте сервиса «Контур
|19.10.2020
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Райффайзенбанк запустил сервис проверки контрагентов на базе «СПАРК -Интерфакс»
позволяет предостеречь клиентов банка от небезопасных платежей и сотрудничества с неблагонадежными контрагентами, снизить коммерческие и налоговые риски, оперативно реагировать на изменения, п
|16.09.2020
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Банк «Открытие» запустил сервис для мгновенной проверки контрагентов из Китая
Банк «Открытие» предложил предпринимателям – участникам ВЭД бесплатный сервис проверки контрагентов из Китая. Услуга доступна в интернет-банке «Бизнес портал» в разделе «П
|21.05.2020
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«Корус консалтинг СНГ» расширил сервис проверки контрагентов на другие страны
Силенов, владелец продукта «Сервис проверки контрагентов» «Корус консалтинг СНГ», отметил: «Раньше проверка контрагентов, зарегистрированных на территории других стран, была затруднительна, та
|06.02.2020
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«Корус консалтинг СНГ» улучшила сервис «Проверка контрагентов»
нсалтинг СНГ» (входит в экосистему Сбербанка) расширила возможности сервиса проверки контрагентов («Проверка контрагентов»). Теперь все пользователи сервиса могут бесплатно подключить к нему до
|20.08.2019
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Райффайзенбанк запустил бесплатный сервис для проверки контрагентов
по работе с малым бизнесом. Любого потенциального бизнес-партнера можно проверить по ИНН в разделе «Мои контрагенты», нажав на кнопку «Проверить контрагента». Вместе с индикатором появляется во
Экономическая безопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|Сродных Михаил 97 32
|Скрипниченко Павел 64 20
|Путин Владимир 3462 20
|Катаева Елена 32 20
|Вильде Святослав 80 18
|Соколов Кирилл 40 17
|Ломовский Антон 24 15
|Шадаев Максут 1213 14
|Добровольский Михаил 41 13
|Яковлев Антон 33 12
|Сергунина Наталья 375 12
|Прокопьев Василий 11 11
|Врацкий Андрей 176 10
|Бар-Бирюкова Мария 106 10
|Мраморов Дмитрий 36 10
|Покрышкин Дмитрий 27 9
|Лоевская Анна 71 9
|Козлов Константин 15 9
|Воронин Павел 199 9
|Кишковский Эдуард 17 8
|Бублик Илья 27 8
|Немченкова Маргарита 10 8
|Коптелов Андрей 137 8
|Андреев Владимир 101 8
|Емышев Владимир 17 8
|Казаков Сергей 15 8
|Шифман Эдуард 17 7
|Макаров Станислав 118 7
|Истомин Константин 58 7
|Коптелов Павел 13 7
|Ахкямов Раис 14 7
|Рейман Леонид 1066 7
|Попов Анатолий 155 7
|Дворянский Александр 22 7
|Ташлыков Константин 11 7
|Курьянов Сергей 162 7
|Иванченко Евгений 15 7
|Агапов Иван 22 7
|Попов Геннадий 21 7
|Усов Александр 25 6
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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