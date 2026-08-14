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Экономическая безопасность Проверка контрагентов Оценка контрагентов выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями Конкурентная разведка Competitive Intelligence TPRM Third-Party Risk Management

Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence - TPRM - Third-Party Risk Management

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14.08.2026 Федеральный холдинг в сфере рыбной промышленности сократил время проверки контрагентов с семи дней до одного часа с ELMA365

бирали информацию из нескольких источников, история проверок хранилась разрозненно, а один и тот же контрагент мог повторно проверяться разными подразделениями. В результате проверка занимала о
09.04.2026 С сервисом «1С-ЭДО» НПК «Канцлеръ» экономит 4 млн рублей в год на электронном документообороте с контрагентами

комплектов в год. Для регламентированного учета в компании используется «1С:Бухгалтерия КОРП», для оперативного управления — «1С:Комплексная автоматизация». При этом обмен электронными документами с контрагентами долго время был организован с помощью двух внешних, изолированных от «1С», программах. Данные приходилось дублировать, нередкими были ошибки, передача документов контрагентам затя
01.04.2026 «Контур» и Directum представили решение для быстрого запуска проверки контрагентов

оряет заключение договоров, но и повышает защищенность бизнеса от сотрудничества с неблагонадежными контрагентами, формируя единую систему оценки и критериев принятия решений». Иван Агапов, мен
12.11.2025 «Контур.Фокус» создал ИИ-ассистента для проверки контрагентов ​

через поисковую строку и изучение каждого документа, а в диалоге с искусственным интеллектом. Пользователь получает готовые выводы и рекомендации. «Контур.Фокус» стал первым среди российских сервисов проверки контрагентов, где не просто внедрили ИИ-технологии, а сделали их полноценным аналитическим инструментом». В первом релизе доступны две ключевые возможности: формирование ИИ-отчета о ко
27.10.2025 «Контур» и Naumen выпустили совместное решение для проверки контрагентов ​

нтрагентов. Такая возможность появилась благодаря интеграции с «Контур.Фокусом». Об этом CNews сообщили представители «Контура». Naumen SRM предназначен для взаимодействия внутренних служб компании с контрагентами по процессам закупок и снабжения. Система собирает и анализирует данные о деятельности поставщиков, помогает отобрать партнеров с самыми выгодными условиями, контролировать исполн
20.10.2025 В «Контур.Фокусе» можно проверить контрагента по ЭКГ-рейтингу ​

ской политике». Сегодня ЭКГ-рейтинг охватывает более 7 млн организаций — 2,4 млн юридических лиц и 4,7 млн индивидуальных предпринимателей. Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус»: «Если контрагент участвует в ЭКГ-рейтинге, сервис «Контур.Фокус» покажет результат оценки и даст ссылку на первоисточник. Пользователь сможет увидеть, в каких направлениях компания сильна и на что ст
25.08.2025 «Контур» помог сети «Буше» автоматизировать проверки контрагентов ​

сования. Чтобы оптимизировать процесс в компании приняли решение автоматизировать проверку контрагентов и интегрировать ее в корпоративный портал, разработанный на базе «Битрикс24». Для автоматизации проверки контрагентов выбрали API-решение от «Контур.Фокуса» — интеграционный модуль для «Битрикс24». Поскольку базовая коробочная версия программы не отвечала всем потребностям компании, потре
21.01.2025 В Documino разработан модуль ЮЗЭДО

ентооборота (ЮЗЭДО), который позволяет обмениваться юридически значимыми электронными документами с контрагентами. Чтобы цифровой документ приняли в налоговой службе или суде, он должен обладат
23.12.2024 «Контур» и MoreKIT представили универсальный коннектор для автоматизации проверки контрагентов

ения разработчиков создавать собственные правила проверки, объединять их в сценарии. Антон Яковлев, эксперт проекта «Контур.Фокус» по экономической безопасности бизнеса: «Использование коннектора для проверки контрагентов упрощает процесс интеграции и открывает для пользователей широкие возможности кастомизации системы. Если раньше приходилось разрабатывать индивидуальные модули для каждой

02.12.2024 ЮЗЭДО-решение «Цитрос» компании SL Soft (ГК Softline) используется для обмена договорными документами с внешними контрагентами в ПАО «Газпром нефть»

поративном центре ПАО «Газпром нефть» и тиражирован на дочерние общества компании. В рамках программы цифровизации у заказчика была задача обеспечить процесс обмена договорными документами с внешними контрагентами, исключив бумажные версии. Об этом CNews сообщили представители Softline. Для ее решения требовалась система обмена электронными документами, которая бы выполняла функцию интеграц
22.10.2024 В SberCRM теперь можно обмениваться документами с контрагентами

ок» («СКБ Контур») — теперь их можно настроить без дополнительной разработки и помощи интеграторов. В результате пользователи SberCRM сейчас могут обмениваться юридическими и платёжными документами с контрагентами прямо внутри системы — переходить на другие платформы больше не нужно. Рабочее место легко настроить под себя с помощью встроенного конструктора, навыки программирования для этого
30.08.2024 «СКБ Контур» обступили контрагенты-неплательщики

ак повод Что же касается причины расторжения договоров, то, как сообщили CNews в пресс-службе «СКБ Контур», «общей причиной расторжения договоров стало невыполнение договорных обязательств отдельными контрагентами». При этом предметом договора было не распространение токенов «Рутокен Лайт», а выполнение поручений от имени и за счет «СКБ Контур». CNews обратился к представителям некоторых ко
14.06.2024 Sellty выпустили обновление: оно позволит производителям сократить цикл сделки с контрагентами

ча новой функциональности — еще больше автоматизировать и оптимизировать работу оптовых магазинов с контрагентами и повысить тем самым качество клиентского опыта. На согласование документов, со
22.05.2024 В «Контур.Фокусе» появились контакты для быстрой связи с контрагентами

ь и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов, решения по обеспечению информационной безопасности, электронные подпис
21.03.2024 85% топ-менеджеров не готовы полностью автоматизировать процессы экономической безопасности

все данные сохранятся в периметре компании. В числе рисков, связанных с экономической безопасностью, большинство участников фокус-группы отмечают проблемы, связанные с неблагонадежными сотрудниками и контрагентами, а также, опасности, связанные с нарушениями законодательства при работе с контрагентами – 36%. Ключевыми факторами при выборе системы экономической безопасности респондент
27.02.2024 «Юникон Бизнес Солюшнс» разработал платформенно-независимое решение для проверки контрагентов на данных «Контур.Фокуса»

ь и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит групп
21.02.2024 «Мосинжпроект» запустил цифровую платформу для работы с контрагентами на градостроительных проектах столицы

х. Для новых, ранее не задействованных на объектах холдинга, но устойчивых и перспективных компаний появилась возможность заявить о себе на высоком уровне. Предложить свои услуги смогут и иностранные контрагенты из дружественных стран», — сказал глава холдинга. В свою очередь, заместитель генерального директора АО «Мосинжпроект» по управлению поставками Константин Гусев добавил, что сервис

25.01.2024 В Directum RX можно аннулировать документы при обмене с контрагентами

лировании в самой системе, не переключаясь на сторонние сервисы. Новая возможность значительно ускоряет отмену ошибочного документа. Об этом CNews сообщили представители Directum. Иногда при обмене с контрагентами появляются документы, которые необходимо признать недействительными. Например, если они переданы ошибочно, или в них содержатся неточности. Обычно пользователи «отменяют» такие до
04.12.2023 «Нота» оптимизировала работу с контрагентами в CRM-платформе с помощью технологий «СКБ Контур»

) с сервисом проверки российских и зарубежных контрагентов «Контур.Фокус» от компании «СКБ Контур». Решение позволит заказчикам оптимизировать стандартные процессы и снизить трудозатраты при работе с контрагентами на CRM-платформе. В результате интеграции пользователи «Нота модус» смогут пользоваться возможностями «API Фокуса» из привычного интерфейса CRM. Это повысит эффективность рабочих

27.11.2023 В «Контур.фокусе» стало удобнее наблюдать за контрагентами

ь и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит групп
10.10.2023 API «Контур.фокуса» появился на платформе цифровых решений «эффективность.рф»

м CNews сообщили представители «Контура». Елена Катаева, руководитель проекта API «Контур.фокуса»: «Проверка контрагентов помогает избежать сотрудничества с ненадежными бизнес-партнерами, снизи
27.04.2023 Как организовать юридически значимый документооборот с контрагентами, не выходя из корпоративной СЭД/ECM-системы

Электронный документооборот с контрагентами Любой компании важно вести работу с документацией грамотно и, желательно, опера
17.04.2023 «Контур» и «Ланит» выпустили совместное решение для автоматической проверки контрагентов

ие для автоматической проверки контрагентов на платформе Lanit Document Management — LDM.Управление контрагентами. Возможности нового продукта позволяют автоматизировать проверку и вести единый
17.01.2023 В «Контур.фокусе» появилась скоринговая проверка контрагентов

к своему менеджеру. *** «Контур» — экосистема для бизнеса. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г.
16.12.2022 Клиенты «Точки» смогут напрямую общаться с госорганами и обмениваться документами с контрагентами

фейса интернет-банка. «Точка» будет доверенным оператором электронного документооборота с Налоговой службой, ФСС, ПФР и Росстатом. Также компания выступит в качестве оператора по обмену документами с контрагентами. «Точка» — один из первых банков, который стал доверенным оператором электронного документооборота. По части интеграций мы продолжим работать с подрядчиками, но будем развивать и

18.11.2022 Danone совместно с GlowByte оптимизировала процессы логистики и проверки контрагентов с помощью программных роботов

стики (убыткам, задержкам, нередко – штрафам) и снижению удовлетворенности уровнем взаимодействия с контрагентами», – сказал Александр Меньшиков. Автоматизация путем внедрения программных робот
17.11.2022 Проверка контрагента стала проще: «Контур.фокус» научился распознавать хорошие и плохие новости о компаниях

ь и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит групп
14.09.2022 В Directum RX появилась возможность быстрой проверки контрагентов с помощью API «Контур.фокуса»

ь и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит групп
25.08.2022 «БФТ-холдинг» дополнил новыми модулями решения по управлению государственными финансами

ль продуктов финансового блока. Разработан ряд подсистем для обеспечения социального заказа, сервис проверки контрагентов, расширена функциональность подсистемы информационного взаимодействия.

28.06.2022 «Контур» и solOS представили совместное решение для комплексной проверки контрагентов на благонадежность

ь и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит групп
15.06.2022 «Сбер» запустил сервис расчётов между контрагентами на блокчейн-платформе

«Сбер» запустил новый сервис расчётов между контрагентами на блокчейн-платформе с возможностью использовать смарт-контракты для заключения сделок. Его первым партнёром стала цифровая торговая площадка GrainChain ГК «Белая дача». В резуль
07.06.2022 «АДС-софт» и «API Контур.Фокуса» разработали решение для проверки контрагентов и соблюдения требований ПОД/ФТ

В специализированной системе для исполнения требований ПОД/ФТ «АДС: Комплексная проверка контрагентов» теперь можно автоматически идентифицировать клиентов и определять их у
07.04.2022 «Яндекс.Маркет» перешел на электронный обмен документами с контрагентами на платформе «СберКорус»

«СберКорус» и маркетплейс «Яндекс.Маркет» реализовали возможность обмена электронными документами с контрагентами посредством системы «Сфера Курьер». Об этом CNews сообщили представители «СберК
03.08.2021 API Контур.Фокуса разработал новое решение для проверки контрагентов

яет вести проверку на благонадежность по настраиваемым скоринговым моделям. С его помощью можно формировать отчеты, отслеживать изменения статуса партнеров, находить малейшие факторы риска в работе с контрагентами, чтобы оперативно на них реагировать. К преимуществу модуля можно отнести возможность работать автономно, так как он не зависит от информационной системы. Это готовое решение, поэ
14.01.2021 «Контур» и IPG создали решение для контроля рисков контрагентов в «Битрикс24»

нтрагентов в популярной CRM Битрикс24. Компания IPG разработала приложение «Отчет из «Контур.Фокус. Проверка контрагентов». Решение моментально доставляет сведения о контрагенте сервиса «Контур
19.10.2020 Райффайзенбанк запустил сервис проверки контрагентов на базе «СПАРК -Интерфакс»

позволяет предостеречь клиентов банка от небезопасных платежей и сотрудничества с неблагонадежными контрагентами, снизить коммерческие и налоговые риски, оперативно реагировать на изменения, п
16.09.2020 Банк «Открытие» запустил сервис для мгновенной проверки контрагентов из Китая

Банк «Открытие» предложил предпринимателям – участникам ВЭД бесплатный сервис проверки контрагентов из Китая. Услуга доступна в интернет-банке «Бизнес портал» в разделе «П
21.05.2020 «Корус консалтинг СНГ» расширил сервис проверки контрагентов на другие страны

Силенов, владелец продукта «Сервис проверки контрагентов» «Корус консалтинг СНГ», отметил: «Раньше проверка контрагентов, зарегистрированных на территории других стран, была затруднительна, та
06.02.2020 «Корус консалтинг СНГ» улучшила сервис «Проверка контрагентов»

нсалтинг СНГ» (входит в экосистему Сбербанка) расширила возможности сервиса проверки контрагентов («Проверка контрагентов»). Теперь все пользователи сервиса могут бесплатно подключить к нему до
20.08.2019 Райффайзенбанк запустил бесплатный сервис для проверки контрагентов

по работе с малым бизнесом. Любого потенциального бизнес-партнера можно проверить по ИНН в разделе «Мои контрагенты», нажав на кнопку «Проверить контрагента». Вместе с индикатором появляется во

Публикаций - 2436, упоминаний - 2687

Экономическая безопасность и организации, системы, технологии, персоны:

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СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1358 394
Microsoft Corporation 25809 137
SAP SE 5608 130
Directum - Директум 1273 113
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1487 76
Ростелеком 10982 69
Oracle Corporation 7089 69
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1124 69
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15894 63
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 262 57
Docsvision - ДоксВижн 1061 56
IBM - International Business Machines Corp 9706 51
Yandex - Яндекс 9278 50
Softline - Софтлайн 3762 49
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 974 47
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 45
1С-Рарус 984 43
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9521 42
Telegram Group 2962 39
Google LLC 12734 38
Такском - Taxcom 256 37
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 36
МегаФон 10818 33
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1520 32
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5676 30
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3111 30
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 29
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 295 27
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 26
Гэндальф - Gendalf 95 26
Cisco Systems 5372 24
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3464 24
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1111 24
Softline - Sl Soft - Сл Софт 346 23
ATI.SU - АТИ.СУ - ранее АвтоТрансИнфо - Биржа грузоперевозок 110 23
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 90 22
VK - Mail.ru Group 3606 22
Крок - Croc 1965 22
TerraLink - ТерраЛинк 292 22
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8906 152
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3153 56
Альфа-Банк 1983 51
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1209 35
Почта России ПАО 2376 33
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1900 29
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2437 27
РЖД - Российские железные дороги 2101 26
НСПК - Национальная система платежных карт 954 26
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 26
ГПБ - Газпромбанк 1278 24
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 24
ПСБ - Промсвязьбанк 965 24
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1777 23
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 22
Газпром ПАО 1495 19
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1144 18
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 106 18
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1535 18
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1066 17
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 575 17
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 53 16
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 690 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2969 16
Газпром нефть 731 16
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 532 15
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 604 15
МКБ - Московский кредитный банк 659 14
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1941 14
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 550 14
ВТБ - Почта Банк 514 13
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1338 13
Роснефть НК - нефтяная компания 562 13
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 277 13
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 552 12
Северсталь ПАО - Severstal 634 12
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1711 12
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 503 12
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 621 11
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1160 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3326 234
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13941 129
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5699 94
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5727 68
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5445 55
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6571 54
Федеральное казначейство России 1950 53
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3660 46
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 46
Судебная власть - Judicial power 2512 44
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3445 37
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5987 35
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 985 35
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3590 33
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2135 33
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4962 32
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3699 31
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3951 28
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СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 27
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2341 25
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1305 25
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1174 24
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2340 22
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ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 12
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Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1195 11
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 783 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 10
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 818 9
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1524 8
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 361 5
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 5
FairSearch альянс 4 4
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 106 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 76 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1067 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 409 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 3
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 8 3
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 132 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 76 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
ЛДПР 116 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 142 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 2
OWASP - Open Web Application Security Project 150 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 2
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 12 2
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
4CIO 20 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14018 1087
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36397 911
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54180 769
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12322 504
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26457 498
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4350 437
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25979 359
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35268 326
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18213 292
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24521 287
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22972 264
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8310 262
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7852 255
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33621 243
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12902 231
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2530 222
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 318 209
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13989 192
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13187 186
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5258 176
Электронный документ - Electronic document 1587 174
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13754 171
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10241 169
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13007 165
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13411 163
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 436 156
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12242 139
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4620 139
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28377 135
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7182 135
Оповещение и уведомление - Notification 6018 134
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5310 132
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9441 127
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8358 122
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3153 122
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10723 118
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9343 118
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4885 118
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13707 117
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9957 116
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 403 163
СКБ Контур - Контур.Фокус 1370 141
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2559 113
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1014 78
Microsoft Office 4190 73
Google Android 15292 67
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2531 67
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6313 60
Linux OS 11576 59
Apple iOS 8605 57
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3692 57
Microsoft Windows 16936 51
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1519 51
Microsoft Dynamics 1197 50
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 383 47
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 512 41
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 40
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 489 39
Microsoft Windows 2000 8678 37
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5767 36
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 290 35
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 946 35
СКБ Контур - Контур.Толк 129 32
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 704 32
Google Play - Google Store - Google Android Market 3567 30
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1804 29
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1406 29
Directum СЭД - ECM-система 309 27
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1053 26
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 784 26
1С:ERP Управление предприятием 850 26
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1789 24
Directum Synerdocs - Сервис обмена электронными документами 44 24
ELMA 365 Low-code BPM 189 23
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 319 23
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 23
Гэндальф - Скан-Архив 44 22
СКБ Контур - Контур.Экстерн 93 22
Apple - App Store 3125 21
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 21
Сродных Михаил 97 32
Скрипниченко Павел 64 20
Путин Владимир 3462 20
Катаева Елена 32 20
Вильде Святослав 80 18
Соколов Кирилл 40 17
Ломовский Антон 24 15
Шадаев Максут 1213 14
Добровольский Михаил 41 13
Яковлев Антон 33 12
Сергунина Наталья 375 12
Прокопьев Василий 11 11
Врацкий Андрей 176 10
Бар-Бирюкова Мария 106 10
Мраморов Дмитрий 36 10
Покрышкин Дмитрий 27 9
Лоевская Анна 71 9
Козлов Константин 15 9
Воронин Павел 199 9
Кишковский Эдуард 17 8
Бублик Илья 27 8
Немченкова Маргарита 10 8
Коптелов Андрей 137 8
Андреев Владимир 101 8
Емышев Владимир 17 8
Казаков Сергей 15 8
Шифман Эдуард 17 7
Макаров Станислав 118 7
Истомин Константин 58 7
Коптелов Павел 13 7
Ахкямов Раис 14 7
Рейман Леонид 1066 7
Попов Анатолий 155 7
Дворянский Александр 22 7
Ташлыков Константин 11 7
Курьянов Сергей 162 7
Иванченко Евгений 15 7
Агапов Иван 22 7
Попов Геннадий 21 7
Усов Александр 25 6
Россия - РФ - Российская федерация 166953 1525
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47735 319
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14826 146
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54852 121
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19594 120
Европа 24992 115
Казахстан - Республика 6074 93
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19229 90
Беларусь - Белоруссия 6314 68
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4498 54
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8605 53
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13833 45
Украина 7936 45
Германия - Федеративная Республика 13244 43
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4210 38
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3350 31
Россия - СФО - Новосибирск 4893 29
Азия - Азиатский регион 5934 26
Франция - Французская Республика 8184 26
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3474 24
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3591 23
Земля - планета Солнечной системы 10883 22
Европа Восточная 3140 22
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2541 21
Россия - УФО - Свердловская область 1968 21
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3053 20
Узбекистан - Республика 2018 20
Япония 13820 18
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1673 18
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1731 17
Турция - Турецкая республика 2631 16
Нидерланды 3754 16
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3463 15
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1810 15
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2376 15
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1446 14
Южная Корея - Республика 7069 14
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3665 14
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2864 14
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3144 13
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РИА Новости 1039 7
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Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 88 3
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ABC News 52 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1342 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 2
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Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
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CNET Networks - CNET News 1643 1
Русский роман - телеканал 15 1
Спорт 1 HD - телеканал 44 1
Инфобизнес 24 1
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 1
The Verge - Издание 620 1
FT - Financial Times 1298 1
The Register - The Register Hardware 1788 1
ZDnet 664 1
Tom’s Hardware 609 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 245 1
БРЭ АНО - Большая Российская Энциклопедия - "суверенная Википедия" 22 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4008 64
Gartner - Гартнер 3661 47
IDC - International Data Corporation 4995 30
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Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 7
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 6
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 5
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 5
Fortune Global 500 295 4
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 228 3
BCG - Boston Consulting Group 117 3
Forrester Research 834 3
CNews Инновация года - награда 155 3
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
Aberdeen Group 53 2
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 2
Celent - Celent Communications 12 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
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Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 152 2
Markets&Markets Research 113 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 145 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 91 2
Mordor Intelligence 35 2
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 17 2
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 2
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
ITResearch 126 1
Moody's Investors Service 136 1
Mobile Research Group 87 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 63 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
Coleman Parkes 11 1
Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 6 1
DSecRG - DSec Research Group - Digital Security Research Group 26 1
СКБ Контур - АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 26 19
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1498 19
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 751 12
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 606 6
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 464 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 747 6
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 595 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 464 3
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 14 3
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Роскосмос - РКС - НПО ИТ - Научно-производственное объединение измерительной техники 7 2
СПбГУ ЦТРР - Центр компетенций НТИ Центр технологий распределенных реестров 7 2
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 22 2
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НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 306 2
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СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 2
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