Бухгалтерия УПД Универсальный передаточный документ
|23.05.2023
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В СЭД «АТИ-доки» запущен редактор универсальных передаточных документов
«Биржа грузоперевозок ATI.SU» внедрила в свою систему ЭДО «АТИ-доки» редактор универсальных передаточных документов (УПД). Новый инструмент позволяет создавать, заполнять, подписывать и отправлять УПД. Это существенно экономит время при работе с документацией и ускоряет документооборот в целом. Об этом
|27.05.2022
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Новый API-сервис «Портала поставщиков» упростил бизнесу оформление универсального передаточного документа
На «Портале поставщиков» запущен новый API-сервис, который упростил поставщикам, в первую очередь крупным компаниям, предоставление универсального передаточного документа (УПД). Раньше предприниматели заполняли его дважды: в собственной системе бухгалтерского учета и в личном кабинете портала, каждый раз вручную добавляя информацию. Теперь пользователям достаточн
|26.10.2020
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Пользователи Synerdocs теперь могут отследить статус УПД с данными о маркировке
что нового В новой версии сервиса можно отследить этап обработки документа с данными по маркировке в ГИС МТ. Теперь пользователи веб-клиента и интеграционного решения знают, в каком статусе находится УПД с информацией о кодах товара. Обработка сведений становится более прозрачной, а абонент может контролировать процесс передачи данных. Напоминаем, что для передачи данных в государственную с
|14.04.2020
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Edisoft помог сети «Леруа Мерлен» автоматизировать документооборот
«Леруа Мерлен» автоматизировал взаимодействие со своими логистическими операторами, перейдя с ними на электронный документооборот. Обмен счетами, реестрами и универсальными передаточными документами (УПД) теперь будет проходить через облачную B2B-платформу CorePlat, разработанную компанией Edisoft. Ранее в цепочке поставок «Леруа Мерлен» обработку данных, связанных с подтверждением доставки
|01.09.2017
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«ДоксВижн» обновила модуль интеграции Docsvision с операторами ЭДО
ентооборота Docsvision с операторами ЭДО. Модуль, позволяющий обмениваться с контрагентами документами, не выходя из интерфейса СЭД, теперь поддерживает формат универсального передаточного документа (УПД). Подключение возможно в перспективе к любому оператору, сейчас реализована возможность обмена документами через систему Диадок путём установки «Коннектора к Диадок» для Docsvision 5. Подде
|31.05.2017
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Факторинговая площадка FactorPlat переходит на электронные УПД
Электронная факторинговая площадка FactorPlat объявила о переходе на универсальные передаточные документы, на основе которых поставщики торговых сетей будут получать финансирование. Электронные УПД заменят привычные электронные счета-фактуры и позволят в среднем сократить расходы компаний на документооборот, сообщили CNews в FactorPlat. Переход FactorPlat на УПД связан с нововв
|20.04.2017
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«Метро Кэш энд Керри» и «Паулиг Рус» обмениваются УПД через «СКБ Контур»
С 17 февраля 2017 г. компания «Паулиг Рус», поставщик обжаренного кофе в России, выставляет сети «Метро Кэш энд Керри» электронные универсальные передаточные документы (УПД). Об этом CNews сообщили в компании «СКБ Контур». Раньше «Паулиг Рус» осуществлял поставки в «Метро Кэш энд Керри» в сопровождении бумажных накладных ТОРГ-12 и электронных счетов-фактур. Но
|27.03.2017
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УПД станет еще более универсальным
ании первичных бухгалтерских документов, с которыми участникам рынка факторинга до 1 июля 2017 г. предстоит расстаться (счет-фактура) в пользу новых форматов (универсальный передаточный документ, или УПД). В настоящий момент продолжается работа над оптимизацией УПД, сообщили CNews в провайдере электронного документооборота E-Com. Расширенный формат этого документа, в том числе с учет
|12.01.2017
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Вышел новый релиз TerraLink xDE for SAP с поддержкой обмена УПД
В декабре 2016 г. компания TerraLink выпустила новый релиз продукта TerraLink xDE for SAP с поддержкой обмена УПД по одному из операторов ЭДО из списка своих партнеров. Новый функционал позволит клиентам соблюсти требования законодательства, согласно которым с 1 июля 2017 г. упраздняется старый формат
|05.12.2016
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Более 20% поставщиков X5 в системе Evolution 3.0 готовы к УПД
Компания E-Com провела опрос среди поставщиков X5 Retail Group на предмет внедрения универсального передаточного документа (УПД). По предварительным данным системы Evolution 3.0, которая используется поставщиками для обмена электронными документами с торговой сетью, 23% респондентов уже готовы к переходу и 18% — пла
Бухгалтерия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Машурин Сергей 18 6
|Афанасьев Дмитрий 18 4
|Арлазаров Владимир 189 3
|Анкудинов Алексей 19 3
|Предыбайло Вячеслав 15 2
|Юсупов Реваз 24 2
|Анфимов Павел 39 2
|Шифман Эдуард 16 2
|Смирнов Александр 58 2
|Вильде Александр 8 2
|Bezos Jeff - Безос Джефф 147 2
|Истомин Константин 50 2
|Сухарев Игорь 6 1
|Пургин Денис 9 1
|Арипов Никита 1 1
|Култыгин Леонид 5 1
|Мальцев Василий 1 1
|Валеев Ренат 1 1
|Мраморов Дмитрий 29 1
|Цветкова Зинаида 1 1
|Кишковский Эдуард 17 1
|Третьякова Наталья 1 1
|Аксенов Алексей 9 1
|Сергеев Михаил 101 1
|Кудинова Елена 1 1
|Ананьев Дмитрий 80 1
|Лысенко Эдуард 279 1
|Кочаров Григорий 18 1
|Ананьев Денис 6 1
|Семенихина Татьяна 2 1
|Егоричев Александр 1 1
|Кривенцев Андрей 2 1
|Ананьев Андрей 2 1
|Харитонов Василий 1 1
|Фогель Олег 1 1
|Вершков Сергей 5 1
|Белянцева Наталья 1 1
|Жданов Павел 8 1
|Шевелев Илья 1 1
|Котова Любовь 1 1
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