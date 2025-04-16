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Бухгалтерия УПД Универсальный передаточный документ

С 1 апреля 2025 года все участники ЭДО обязаны использовать формат УПД и счетов-фактур, который соответствует Приложению № 1 Приказа ФНС от 19.12.2023 N ЕД-7-26/970@. Предыдущий приказ от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ утратил силу и стал приложением к новому. До 31 марта 2025 года включительно продолжается переходный период, когда пользователи могут получать и отправлять УПД в обоих форматах.

СОБЫТИЯ

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16.04.2025 Поддержка нового формата УПД и счета-фактуры в СЭД ТЕЗИС

Согласно приказу ФНС № ЕД-7-26/970@, с 1 апреля 2025 г. организациям необходимо использовать новый 970 формат УПД и счета-фактуры. Команда СЭД ТЕЗИС реализовала поддержку этого формата в новой версии системы. Об этом CNews сообщили представители СЭД ТЕЗИС. Изменения требований регуляторов Приказ ФНС №

22.11.2024 В новой версии «Цитрос ЮЗ ЭДО» компании SL Soft (ГК Softline) поддержана трансформация данных в УПД нового формата

трансформация данных из корпоративных информационных систем в универсальный передаточный документ (УПД) по формату, утвержденному приказом № 970 ФНС. «Цитрос ЮЗ ЭДО» собирает полноценный докум
30.10.2024 Directum RX поддерживает новый формат УПД и загрузку счетов на оплату

tum RX 4.11 можно полноценно работать с измененным форматом универсального передаточного документа (УПД) и быстро загружать счета на оплату из сервисов СБИС и «Диадок». Об этом CNews сообщили п
16.09.2024 «СберКорус» реализовал новый формат УПД в сервисе электронного документооборота «Сфера Курьер»

Оператор электронного документооборота «СберКорус» внедрил в сервис «Сфера Курьер» шаблоны реквизитов для нового формата универсальных передаточных документов (УПД) 5.02, завершив обновление веб-версии. Обновления в сервисе для обмена юридически значимыми документами «Сфера Курьер» доступны с апреля 2024 г. в веб-версии сервиса и по API. Пользователи

08.04.2024 Docrobot реализовал поддержку нового формата УПД

Docrobot, разработчик SaaS-сервисов и оператор электронного документооборота (ЭДО), реализовал на платформе поддержку универсальных передаточных документов (УПД) нового формата, утверждённого приказом ФНС России от 19 декабря 2023 №ЕД-7-26/970@. Текущий приказ ФНС России от 19 декабря 2018 №ММВ-7-15/820@, утверждающий формат УПД, утратил сил
23.05.2023 В СЭД «АТИ-доки» запущен редактор универсальных передаточных документов

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» внедрила в свою систему ЭДО «АТИ-доки» редактор универсальных передаточных документов (УПД). Новый инструмент позволяет создавать, заполнять, подписывать и отправлять УПД. Это существенно экономит время при работе с документацией и ускоряет документооборот в целом. Об этом
27.05.2022 Новый API-сервис «Портала поставщиков» упростил бизнесу оформление универсального передаточного документа

На «Портале поставщиков» запущен новый API-сервис, который упростил поставщикам, в первую очередь крупным компаниям, предоставление универсального передаточного документа (УПД). Раньше предприниматели заполняли его дважды: в собственной системе бухгалтерского учета и в личном кабинете портала, каждый раз вручную добавляя информацию. Теперь пользователям достаточн
26.10.2020 Пользователи Synerdocs теперь могут отследить статус УПД с данными о маркировке

что нового В новой версии сервиса можно отследить этап обработки документа с данными по маркировке в ГИС МТ. Теперь пользователи веб-клиента и интеграционного решения знают, в каком статусе находится УПД с информацией о кодах товара. Обработка сведений становится более прозрачной, а абонент может контролировать процесс передачи данных. Напоминаем, что для передачи данных в государственную с
14.04.2020 Edisoft помог сети «Леруа Мерлен» автоматизировать документооборот

«Леруа Мерлен» автоматизировал взаимодействие со своими логистическими операторами, перейдя с ними на электронный документооборот. Обмен счетами, реестрами и универсальными передаточными документами (УПД) теперь будет проходить через облачную B2B-платформу CorePlat, разработанную компанией Edisoft. Ранее в цепочке поставок «Леруа Мерлен» обработку данных, связанных с подтверждением доставки
11.03.2020 «СКБ Контур» и «Магнит» успешно протестировали передачу данных в «Честный знак»

Оператор ЭДО «СКБ Контур» начал передавать документы для поставок маркированной продукции между «Магнитом» и его контрагентами. Первый электронный УПД «Магнит» принял от производителя обуви РПТ. Участники подписали документ в системе ЭДО «Диадок», а «Диадок» передал документ в систему маркировки «Честный знак». Оператор обработал документ
25.10.2019 Synerdocs представил решение для обмена электронными накладными

ание исходящих документов в веб-клиенте. Теперь можно создать новый документ с содержанием текущего. Значения полей нового документа перед отправкой можно изменить. Копирование строк табличных частей УПД, УКД, ДПТ и ДПРР. Это позволяет редактировать и заполнять данные в таблице намного быстрее. Кнопка копирования RP_Knopka_Copy расположена справа от табличной части. Приказом от 19.12.2018 №
07.08.2019 «Сбербанк факторинг» внедрил автоверификацию поставок для клиентов ритейла

«Сбербанк факторинг» запустил процесс автоматической верификации реестров поставок на основании универсального передаточного документа (УПД). Чтобы воспользоваться сервисом, клиент должен предоставить письменное согласие провайдеру электронного документооборота на пересылку УПД фактору. В дальнейшем, при запросе финансир
01.09.2017 «ДоксВижн» обновила модуль интеграции Docsvision с операторами ЭДО

ентооборота Docsvision с операторами ЭДО. Модуль, позволяющий обмениваться с контрагентами документами, не выходя из интерфейса СЭД, теперь поддерживает формат универсального передаточного документа (УПД). Подключение возможно в перспективе к любому оператору, сейчас реализована возможность обмена документами через систему Диадок путём установки «Коннектора к Диадок» для Docsvision 5. Подде
31.05.2017 Факторинговая площадка FactorPlat переходит на электронные УПД

Электронная факторинговая площадка FactorPlat объявила о переходе на универсальные передаточные документы, на основе которых поставщики торговых сетей будут получать финансирование. Электронные УПД заменят привычные электронные счета-фактуры и позволят в среднем сократить расходы компаний на документооборот, сообщили CNews в FactorPlat. Переход FactorPlat на УПД связан с нововв
20.04.2017 «Метро Кэш энд Керри» и «Паулиг Рус» обмениваются УПД через «СКБ Контур»

С 17 февраля 2017 г. компания «Паулиг Рус», поставщик обжаренного кофе в России, выставляет сети «Метро Кэш энд Керри» электронные универсальные передаточные документы (УПД). Об этом CNews сообщили в компании «СКБ Контур». Раньше «Паулиг Рус» осуществлял поставки в «Метро Кэш энд Керри» в сопровождении бумажных накладных ТОРГ-12 и электронных счетов-фактур. Но
27.03.2017 УПД станет еще более универсальным

ании первичных бухгалтерских документов, с которыми участникам рынка факторинга до 1 июля 2017 г. предстоит расстаться (счет-фактура) в пользу новых форматов (универсальный передаточный документ, или УПД). В настоящий момент продолжается работа над оптимизацией УПД, сообщили CNews в провайдере электронного документооборота E-Com. Расширенный формат этого документа, в том числе с учет
12.01.2017 Вышел новый релиз TerraLink xDE for SAP с поддержкой обмена УПД

В декабре 2016 г. компания TerraLink выпустила новый релиз продукта TerraLink xDE for SAP с поддержкой обмена УПД по одному из операторов ЭДО из списка своих партнеров. Новый функционал позволит клиентам соблюсти требования законодательства, согласно которым с 1 июля 2017 г. упраздняется старый формат

05.12.2016 Более 20% поставщиков X5 в системе Evolution 3.0 готовы к УПД

Компания E-Com провела опрос среди поставщиков X5 Retail Group на предмет внедрения универсального передаточного документа (УПД). По предварительным данным системы Evolution 3.0, которая используется поставщиками для обмена электронными документами с торговой сетью, 23% респондентов уже готовы к переходу и 18% — пла

Публикаций - 196, упоминаний - 219

Бухгалтерия и организации, системы, технологии, персоны:

9594 36
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 262 33
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 26
Directum - Директум 1268 20
SAP SE 5601 15
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 12
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 9
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 9
Такском - Taxcom 256 8
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 8
Softline - Софтлайн 3743 7
Тензор 173 6
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 6
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 90 6
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 6
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 6
TerraLink - ТерраЛинк 292 6
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 149 6
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 5
Эвотор - Evotor 231 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 4
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 4
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 137 3
Ediweb - Эдивеб - Edisoft - Эдисофт 66 3
Газинформсервис - ГИС 496 3
ATI.SU - АТИ.СУ - ранее АвтоТрансИнфо - Биржа грузоперевозок 108 3
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 71 3
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi 135 3
Системы документооборота 522 3
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 152 3
Ростелеком 10948 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Oracle Corporation 7074 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 3
Код Безопасности 812 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 2
АйДи - Технологии управления - id2 70 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 15
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 5
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 4
Газпром ПАО 1493 4
Газпром нефть 725 4
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 35 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 3
Альфа-Банк 1979 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 2
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 2
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 112 2
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 2
Альфа-Лизинг - Европлан - Europlan 47 2
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 2
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 52 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 2
Почта России ПАО 2370 2
МКБ - Московский кредитный банк 657 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
Татнефть 243 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 75 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 1
Московская Пивоваренная Компания - МПК 21 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 73
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 7
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
Судебная власть - Judicial power 2500 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 4
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Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
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СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 1
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Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 16
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Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Сфера Документы - Сфера EDI 47 10
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 8
Directum СЭД - ECM-система 307 8
Linux OS 11533 8
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 289 8
Directum Synerdocs - Сервис обмена электронными документами 44 8
Softline - Sl Soft - Цитрос Цифровая Платформа - Цитрос ЮЗ ЭДО - Цитрос Архив 42 7
Apple iOS 8583 7
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