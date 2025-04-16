Бухгалтерия УПД Универсальный передаточный документ

Поддержка нового формата УПД и счета-фактуры в СЭД ТЕЗИС Согласно приказу ФНС № ЕД-7-26/970@, с 1 апреля 2025 г. организациям необходимо использовать новый 970 формат УПД и счета-фактуры. Команда СЭД ТЕЗИС реализовала поддержку этого формата в новой версии системы. Об этом CNews сообщили представители СЭД ТЕЗИС. Изменения требований регуляторов Приказ ФНС №

В новой версии «Цитрос ЮЗ ЭДО» компании SL Soft (ГК Softline) поддержана трансформация данных в УПД нового формата трансформация данных из корпоративных информационных систем в универсальный передаточный документ (УПД) по формату, утвержденному приказом № 970 ФНС. «Цитрос ЮЗ ЭДО» собирает полноценный докум

Directum RX поддерживает новый формат УПД и загрузку счетов на оплату tum RX 4.11 можно полноценно работать с измененным форматом универсального передаточного документа (УПД) и быстро загружать счета на оплату из сервисов СБИС и «Диадок». Об этом CNews сообщили п

«СберКорус» реализовал новый формат УПД в сервисе электронного документооборота «Сфера Курьер» Оператор электронного документооборота «СберКорус» внедрил в сервис «Сфера Курьер» шаблоны реквизитов для нового формата универсальных передаточных документов (УПД) 5.02, завершив обновление веб-версии. Обновления в сервисе для обмена юридически значимыми документами «Сфера Курьер» доступны с апреля 2024 г. в веб-версии сервиса и по API. Пользователи

Docrobot реализовал поддержку нового формата УПД Docrobot, разработчик SaaS-сервисов и оператор электронного документооборота (ЭДО), реализовал на платформе поддержку универсальных передаточных документов (УПД) нового формата, утверждённого приказом ФНС России от 19 декабря 2023 №ЕД-7-26/970@. Текущий приказ ФНС России от 19 декабря 2018 №ММВ-7-15/820@, утверждающий формат УПД, утратил сил

В СЭД «АТИ-доки» запущен редактор универсальных передаточных документов «Биржа грузоперевозок ATI.SU» внедрила в свою систему ЭДО «АТИ-доки» редактор универсальных передаточных документов (УПД). Новый инструмент позволяет создавать, заполнять, подписывать и отправлять УПД. Это существенно экономит время при работе с документацией и ускоряет документооборот в целом. Об этом

Новый API-сервис «Портала поставщиков» упростил бизнесу оформление универсального передаточного документа На «Портале поставщиков» запущен новый API-сервис, который упростил поставщикам, в первую очередь крупным компаниям, предоставление универсального передаточного документа (УПД). Раньше предприниматели заполняли его дважды: в собственной системе бухгалтерского учета и в личном кабинете портала, каждый раз вручную добавляя информацию. Теперь пользователям достаточн

Пользователи Synerdocs теперь могут отследить статус УПД с данными о маркировке что нового В новой версии сервиса можно отследить этап обработки документа с данными по маркировке в ГИС МТ. Теперь пользователи веб-клиента и интеграционного решения знают, в каком статусе находится УПД с информацией о кодах товара. Обработка сведений становится более прозрачной, а абонент может контролировать процесс передачи данных. Напоминаем, что для передачи данных в государственную с

Edisoft помог сети «Леруа Мерлен» автоматизировать документооборот «Леруа Мерлен» автоматизировал взаимодействие со своими логистическими операторами, перейдя с ними на электронный документооборот. Обмен счетами, реестрами и универсальными передаточными документами (УПД) теперь будет проходить через облачную B2B-платформу CorePlat, разработанную компанией Edisoft. Ранее в цепочке поставок «Леруа Мерлен» обработку данных, связанных с подтверждением доставки

«СКБ Контур» и «Магнит» успешно протестировали передачу данных в «Честный знак» Оператор ЭДО «СКБ Контур» начал передавать документы для поставок маркированной продукции между «Магнитом» и его контрагентами. Первый электронный УПД «Магнит» принял от производителя обуви РПТ. Участники подписали документ в системе ЭДО «Диадок», а «Диадок» передал документ в систему маркировки «Честный знак». Оператор обработал документ

Synerdocs представил решение для обмена электронными накладными ание исходящих документов в веб-клиенте. Теперь можно создать новый документ с содержанием текущего. Значения полей нового документа перед отправкой можно изменить. Копирование строк табличных частей УПД, УКД, ДПТ и ДПРР. Это позволяет редактировать и заполнять данные в таблице намного быстрее. Кнопка копирования RP_Knopka_Copy расположена справа от табличной части. Приказом от 19.12.2018 №

«Сбербанк факторинг» внедрил автоверификацию поставок для клиентов ритейла «Сбербанк факторинг» запустил процесс автоматической верификации реестров поставок на основании универсального передаточного документа (УПД). Чтобы воспользоваться сервисом, клиент должен предоставить письменное согласие провайдеру электронного документооборота на пересылку УПД фактору. В дальнейшем, при запросе финансир

«ДоксВижн» обновила модуль интеграции Docsvision с операторами ЭДО ентооборота Docsvision с операторами ЭДО. Модуль, позволяющий обмениваться с контрагентами документами, не выходя из интерфейса СЭД, теперь поддерживает формат универсального передаточного документа (УПД). Подключение возможно в перспективе к любому оператору, сейчас реализована возможность обмена документами через систему Диадок путём установки «Коннектора к Диадок» для Docsvision 5. Подде

Факторинговая площадка FactorPlat переходит на электронные УПД Электронная факторинговая площадка FactorPlat объявила о переходе на универсальные передаточные документы, на основе которых поставщики торговых сетей будут получать финансирование. Электронные УПД заменят привычные электронные счета-фактуры и позволят в среднем сократить расходы компаний на документооборот, сообщили CNews в FactorPlat. Переход FactorPlat на УПД связан с нововв

«Метро Кэш энд Керри» и «Паулиг Рус» обмениваются УПД через «СКБ Контур» С 17 февраля 2017 г. компания «Паулиг Рус», поставщик обжаренного кофе в России, выставляет сети «Метро Кэш энд Керри» электронные универсальные передаточные документы (УПД). Об этом CNews сообщили в компании «СКБ Контур». Раньше «Паулиг Рус» осуществлял поставки в «Метро Кэш энд Керри» в сопровождении бумажных накладных ТОРГ-12 и электронных счетов-фактур. Но

УПД станет еще более универсальным ании первичных бухгалтерских документов, с которыми участникам рынка факторинга до 1 июля 2017 г. предстоит расстаться (счет-фактура) в пользу новых форматов (универсальный передаточный документ, или УПД). В настоящий момент продолжается работа над оптимизацией УПД, сообщили CNews в провайдере электронного документооборота E-Com. Расширенный формат этого документа, в том числе с учет

Вышел новый релиз TerraLink xDE for SAP с поддержкой обмена УПД В декабре 2016 г. компания TerraLink выпустила новый релиз продукта TerraLink xDE for SAP с поддержкой обмена УПД по одному из операторов ЭДО из списка своих партнеров. Новый функционал позволит клиентам соблюсти требования законодательства, согласно которым с 1 июля 2017 г. упраздняется старый формат