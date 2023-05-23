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Бухгалтерия УПД Универсальный передаточный документ



23.05.2023 В СЭД «АТИ-доки» запущен редактор универсальных передаточных документов

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» внедрила в свою систему ЭДО «АТИ-доки» редактор универсальных передаточных документов (УПД). Новый инструмент позволяет создавать, заполнять, подписывать и отправлять УПД. Это существенно экономит время при работе с документацией и ускоряет документооборот в целом. Об этом
27.05.2022 Новый API-сервис «Портала поставщиков» упростил бизнесу оформление универсального передаточного документа

На «Портале поставщиков» запущен новый API-сервис, который упростил поставщикам, в первую очередь крупным компаниям, предоставление универсального передаточного документа (УПД). Раньше предприниматели заполняли его дважды: в собственной системе бухгалтерского учета и в личном кабинете портала, каждый раз вручную добавляя информацию. Теперь пользователям достаточн
26.10.2020 Пользователи Synerdocs теперь могут отследить статус УПД с данными о маркировке

что нового В новой версии сервиса можно отследить этап обработки документа с данными по маркировке в ГИС МТ. Теперь пользователи веб-клиента и интеграционного решения знают, в каком статусе находится УПД с информацией о кодах товара. Обработка сведений становится более прозрачной, а абонент может контролировать процесс передачи данных. Напоминаем, что для передачи данных в государственную с
14.04.2020 Edisoft помог сети «Леруа Мерлен» автоматизировать документооборот

«Леруа Мерлен» автоматизировал взаимодействие со своими логистическими операторами, перейдя с ними на электронный документооборот. Обмен счетами, реестрами и универсальными передаточными документами (УПД) теперь будет проходить через облачную B2B-платформу CorePlat, разработанную компанией Edisoft. Ранее в цепочке поставок «Леруа Мерлен» обработку данных, связанных с подтверждением доставки
01.09.2017 «ДоксВижн» обновила модуль интеграции Docsvision с операторами ЭДО

ентооборота Docsvision с операторами ЭДО. Модуль, позволяющий обмениваться с контрагентами документами, не выходя из интерфейса СЭД, теперь поддерживает формат универсального передаточного документа (УПД). Подключение возможно в перспективе к любому оператору, сейчас реализована возможность обмена документами через систему Диадок путём установки «Коннектора к Диадок» для Docsvision 5. Подде
31.05.2017 Факторинговая площадка FactorPlat переходит на электронные УПД

Электронная факторинговая площадка FactorPlat объявила о переходе на универсальные передаточные документы, на основе которых поставщики торговых сетей будут получать финансирование. Электронные УПД заменят привычные электронные счета-фактуры и позволят в среднем сократить расходы компаний на документооборот, сообщили CNews в FactorPlat. Переход FactorPlat на УПД связан с нововв
20.04.2017 «Метро Кэш энд Керри» и «Паулиг Рус» обмениваются УПД через «СКБ Контур»

С 17 февраля 2017 г. компания «Паулиг Рус», поставщик обжаренного кофе в России, выставляет сети «Метро Кэш энд Керри» электронные универсальные передаточные документы (УПД). Об этом CNews сообщили в компании «СКБ Контур». Раньше «Паулиг Рус» осуществлял поставки в «Метро Кэш энд Керри» в сопровождении бумажных накладных ТОРГ-12 и электронных счетов-фактур. Но
27.03.2017 УПД станет еще более универсальным

ании первичных бухгалтерских документов, с которыми участникам рынка факторинга до 1 июля 2017 г. предстоит расстаться (счет-фактура) в пользу новых форматов (универсальный передаточный документ, или УПД). В настоящий момент продолжается работа над оптимизацией УПД, сообщили CNews в провайдере электронного документооборота E-Com. Расширенный формат этого документа, в том числе с учет
12.01.2017 Вышел новый релиз TerraLink xDE for SAP с поддержкой обмена УПД

В декабре 2016 г. компания TerraLink выпустила новый релиз продукта TerraLink xDE for SAP с поддержкой обмена УПД по одному из операторов ЭДО из списка своих партнеров. Новый функционал позволит клиентам соблюсти требования законодательства, согласно которым с 1 июля 2017 г. упраздняется старый формат

05.12.2016 Более 20% поставщиков X5 в системе Evolution 3.0 готовы к УПД

Компания E-Com провела опрос среди поставщиков X5 Retail Group на предмет внедрения универсального передаточного документа (УПД). По предварительным данным системы Evolution 3.0, которая используется поставщиками для обмена электронными документами с торговой сетью, 23% респондентов уже готовы к переходу и 18% — пла

Публикаций - 105, упоминаний - 105

Бухгалтерия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Сбер - Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 94 18
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 746 13
SAP SE 4898 12
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 11
7342 11
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 190 9
Directum - Директум 920 9
Корус Консалтинг ГК 1120 7
Такском - Taxcom 221 7
Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com 110 7
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 297 6
TerraLink - ТерраЛинк 212 6
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 97 5
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1131 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 934 5
Эвотор - Evotor 160 4
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 191 3
ATI.SU - АТИ.СУ - ранее АвтоТрансИнфо - Биржа грузоперевозок 54 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 268 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1551 3
Oracle Corporation 6389 3
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 292 3
ДатаКрат - DataKrat 18 2
Ediweb - Эдивеб - Edisoft - Эдисофт 54 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 201 2
Telegram Group 1223 2
Amazon Inc - Amazon.com 2829 2
Yandex - Яндекс 6139 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 2
Microsoft Corporation 23868 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1078 2
МТС - МТТ MVNO - AIVA mobile - МТТ.Мобайл - виртуальный оператор мобильной связи 12 1
Auvix - Аувикс 20 1
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 31 1
Цифра ГК 2221 1
IBS - ИБС экспертиза 46 1
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 100 1
МТС - МТТ Инновации 9 1
Тензор 74 1
IBS Dunice - Дунайс 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 12
X5 Group 789 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 685 4
Лента - Сеть розничной торговли 1745 4
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 420 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 373 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1007 4
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 183 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 373 3
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 15 3
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 157 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 2
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 48 2
Газпром ПАО 1179 2
Альфа-Банк 1550 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 919 2
МКБ - Московский кредитный банк 460 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 716 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 204 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 185 1
Ренессанс Страхование 113 1
ВсеИнструменты.ру 35 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 167 1
Катрен НПК 18 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 299 1
Essity - Эссити 8 1
Jysan Bank - Жусан банк 3 1
ЦИАН - CIAN 101 1
Диас-К 1 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 20 1
БашХим Торговый дом - Башкирская химия 10 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент 43 1
БашХим Торговый дом - БСЗ - Березниковский содовый завод 3 1
БашХим Торговый дом - БСК - Башкирская содовая компания 1 1
Danone - Данон 65 1
БКО - Боровичский комбинат огнеупоров 3 1
Мираторг Агропромышленный Холдинг 25 1
Снежная Королева - СК Трейд 46 1
Ferrero SpA - Ferrero Rocher - Ферреро Руссия 8 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2443 36
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1462 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1612 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 699 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 187 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 120 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 297 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 2
Судебная власть - Judicial power 538 2
Администрация Президента РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 7 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 80 1
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 0 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 7 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 532 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 381 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 494 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 65 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 92 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 153 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 93 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 185 1
World Bank Group - Всемирный банк 224 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 500 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1406 1
Президент Российской Федерации 3373 1
Правительство Москвы 1871 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1656 1
Федеральное казначейство России 1592 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 894 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2256 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 20 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 394 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 26 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 3971 84
Проверка контрагентов 354 40
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 37
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 33
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 29
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1042 25
Электронный документ - Electronic document 1229 23
Маркировка - Marking 837 23
ЦРПТ Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 290 22
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 67 16
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 963 15
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 959 13
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 1445 6
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 3440 6
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 202 20
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TerraLink xDE - eXtended Document Exchange - юридически значимый электронный документооборот 35 6
Google Android 12999 5
Apple iOS 6908 5
Linux OS 8523 5
Directum СЭД - ECM-система 128 5
Microsoft Windows 14705 5
Abbyy FlexiCapture 148 4
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Microsoft Windows 2000 940 4
Сбер - Сберкорус Сфера EDI 17 4
Тензор СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 115 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1484 3
Apache OpenOffice 297 3
КриптоПро CSP СКЗИ 159 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 691 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1499 3
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 179 3
Directum Ario 30 3
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 196 3
Directum Solo 47 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 697 3
Новые облачные технологии - МойОфис 585 3
Apple macOS 1792 3
Microsoft Office Excel 720 3
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 628 2
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 295 2
Google Play - Google Store - Android Market 2599 2
Alibaba Group - AliPay 71 2
ЦРПТ ЭДО Лайт - сервис электронного документооборота 4 2
Microsoft Office 3493 2
НКТ - Р7-Офис 187 2
Яндекс.Маркет 529 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 396 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 465 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 230 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 191 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 462 2
Машурин Сергей 18 6
Афанасьев Дмитрий 18 4
Арлазаров Владимир 189 3
Анкудинов Алексей 19 3
Предыбайло Вячеслав 15 2
Юсупов Реваз 24 2
Анфимов Павел 39 2
Шифман Эдуард 16 2
Смирнов Александр 58 2
Вильде Александр 8 2
Bezos Jeff - Безос Джефф 147 2
Истомин Константин 50 2
Сухарев Игорь 6 1
Пургин Денис 9 1
Арипов Никита 1 1
Култыгин Леонид 5 1
Мальцев Василий 1 1
Валеев Ренат 1 1
Мраморов Дмитрий 29 1
Цветкова Зинаида 1 1
Кишковский Эдуард 17 1
Третьякова Наталья 1 1
Аксенов Алексей 9 1
Сергеев Михаил 101 1
Кудинова Елена 1 1
Ананьев Дмитрий 80 1
Лысенко Эдуард 279 1
Кочаров Григорий 18 1
Ананьев Денис 6 1
Семенихина Татьяна 2 1
Егоричев Александр 1 1
Кривенцев Андрей 2 1
Ананьев Андрей 2 1
Харитонов Василий 1 1
Фогель Олег 1 1
Вершков Сергей 5 1
Белянцева Наталья 1 1
Жданов Павел 8 1
Шевелев Илья 1 1
Котова Любовь 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 127081 68
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 7
Казахстан - Республика 4926 6
Беларусь - Белоруссия 4435 6
Германия - Федеративная Республика 8772 5
Европа 11993 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 891 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1385 2
Узбекистан - Республика 1472 2
Италия - Итальянская Республика 3006 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1095 2
Азия - Азиатский регион 4269 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6260 2
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Дания - Королевство 914 1
Финляндия - Финляндская Республика 1621 1
Великобритания - Лондон 2146 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1040 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1219 1
Россия - УФО - Свердловская область 1228 1
Таджикистан - Республика 785 1
Израиль 1722 1
Нидерланды - Амстердам 602 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 714 1
Люксембург Великое Герцогство 393 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2624 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 276 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 67 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 411 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 167 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2643 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2582 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1148 1
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CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 1 9
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 1809 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2689 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7414 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4913 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 1926 7
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 48 7
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 41 7
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 57 6
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 41 6
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Командировки - Системы управления командировками 437 4
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Пищевая промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 40 4
ТТН - товарно-транспортная накладная 12 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 2692 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7102 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 1621 3
Кредитование - Сrediting - Заём 1695 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 989 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 10 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 343 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 1692 3
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Прайм - Агентство экономической информации 797 1
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Forbes - Форбс 652 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1296 1
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ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 16 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 5
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 127 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
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