Бухгалтерия УПД Универсальный передаточный документ

В СЭД «АТИ-доки» запущен редактор универсальных передаточных документов «Биржа грузоперевозок ATI.SU» внедрила в свою систему ЭДО «АТИ-доки» редактор универсальных передаточных документов (УПД). Новый инструмент позволяет создавать, заполнять, подписывать и отправлять УПД. Это существенно экономит время при работе с документацией и ускоряет документооборот в целом. Об этом

Новый API-сервис «Портала поставщиков» упростил бизнесу оформление универсального передаточного документа На «Портале поставщиков» запущен новый API-сервис, который упростил поставщикам, в первую очередь крупным компаниям, предоставление универсального передаточного документа (УПД). Раньше предприниматели заполняли его дважды: в собственной системе бухгалтерского учета и в личном кабинете портала, каждый раз вручную добавляя информацию. Теперь пользователям достаточн

Пользователи Synerdocs теперь могут отследить статус УПД с данными о маркировке что нового В новой версии сервиса можно отследить этап обработки документа с данными по маркировке в ГИС МТ. Теперь пользователи веб-клиента и интеграционного решения знают, в каком статусе находится УПД с информацией о кодах товара. Обработка сведений становится более прозрачной, а абонент может контролировать процесс передачи данных. Напоминаем, что для передачи данных в государственную с

Edisoft помог сети «Леруа Мерлен» автоматизировать документооборот «Леруа Мерлен» автоматизировал взаимодействие со своими логистическими операторами, перейдя с ними на электронный документооборот. Обмен счетами, реестрами и универсальными передаточными документами (УПД) теперь будет проходить через облачную B2B-платформу CorePlat, разработанную компанией Edisoft. Ранее в цепочке поставок «Леруа Мерлен» обработку данных, связанных с подтверждением доставки

«ДоксВижн» обновила модуль интеграции Docsvision с операторами ЭДО ентооборота Docsvision с операторами ЭДО. Модуль, позволяющий обмениваться с контрагентами документами, не выходя из интерфейса СЭД, теперь поддерживает формат универсального передаточного документа (УПД). Подключение возможно в перспективе к любому оператору, сейчас реализована возможность обмена документами через систему Диадок путём установки «Коннектора к Диадок» для Docsvision 5. Подде

Факторинговая площадка FactorPlat переходит на электронные УПД Электронная факторинговая площадка FactorPlat объявила о переходе на универсальные передаточные документы, на основе которых поставщики торговых сетей будут получать финансирование. Электронные УПД заменят привычные электронные счета-фактуры и позволят в среднем сократить расходы компаний на документооборот, сообщили CNews в FactorPlat. Переход FactorPlat на УПД связан с нововв

«Метро Кэш энд Керри» и «Паулиг Рус» обмениваются УПД через «СКБ Контур» С 17 февраля 2017 г. компания «Паулиг Рус», поставщик обжаренного кофе в России, выставляет сети «Метро Кэш энд Керри» электронные универсальные передаточные документы (УПД). Об этом CNews сообщили в компании «СКБ Контур». Раньше «Паулиг Рус» осуществлял поставки в «Метро Кэш энд Керри» в сопровождении бумажных накладных ТОРГ-12 и электронных счетов-фактур. Но

УПД станет еще более универсальным ании первичных бухгалтерских документов, с которыми участникам рынка факторинга до 1 июля 2017 г. предстоит расстаться (счет-фактура) в пользу новых форматов (универсальный передаточный документ, или УПД). В настоящий момент продолжается работа над оптимизацией УПД, сообщили CNews в провайдере электронного документооборота E-Com. Расширенный формат этого документа, в том числе с учет

Вышел новый релиз TerraLink xDE for SAP с поддержкой обмена УПД В декабре 2016 г. компания TerraLink выпустила новый релиз продукта TerraLink xDE for SAP с поддержкой обмена УПД по одному из операторов ЭДО из списка своих партнеров. Новый функционал позволит клиентам соблюсти требования законодательства, согласно которым с 1 июля 2017 г. упраздняется старый формат