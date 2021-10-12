Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ECM
Enterprise Content Management
Управление корпоративным контентом
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 625, упоминаний - 1306
ECM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ипатов Вадим 80 48
|Храмцовская Наталья 38 12
|Макаров Станислав 111 12
|Липич Григорий 48 8
|Вайнштейн Виктор 18 7
|Андреев Владимир 66 6
|Смирнов Алексей 142 5
|Коновалов Роман 20 5
|Родионов Александр 30 5
|Семеновская Елена 28 4
|Горшков Павел 6 4
|Суровцева Евгения 5 4
|Малышев Александр 31 4
|Калина Роман 60 4
|Потемин Павел 7 4
|Кастильо Игорь 24 4
|Земской Николай 14 4
|Пермяков Артем 6 4
|Нестеров Алексей 79 4
|Котов Виталий 38 4
|Трефилов Алексей 34 4
|Гафаров Евгений 5 4
|Егоров Михаил 15 4
|Теличева Наталья 125 4
|Коровко Вадим 17 4
|Иванова Елена 69 3
|Рустамов Рустам 169 3
|Чукарин Алексей 56 3
|Рудычева Наталья 81 3
|Шадаев Максут 384 3
|Веригин Илья 28 3
|Шушкин Дмитрий 92 3
|Рыжкин Денис 3 3
|Круглов Максим 25 3
|Бабинцев Василий 21 3
|Притула Павел 31 3
|Соловьев Владимир 98 3
|Меджитов Тимур 56 3
|Бутенко Юрий 64 3
|Кузнецов Александр 75 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757261, в очереди разбора - 660951.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757261, в очереди разбора - 660951.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru