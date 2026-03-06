ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта в, руководитель направления СЭД Dinord;Михаил Перевозчиков, Руководитель направления Directum в компании TANAiS Основные вопросы конференции: Российский рынок ЭДО Как развивается российский рынок СЭД/ECM и какими темпами он растет? Какие нормативные акты и инициативы государства оказывают наибольшее влияние на развитие рынка ЭДО? Каков текущий уровень проникновения ЭДО в различных отраслях

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта Регистрация по ссылке. Основные вопросы конференции: Российский рынок ЭДО Как развивается российский рынок СЭД/ECM и какими темпами он растет? Какие нормативные акты и инициативы государства оказывают наибольшее влияние на развитие рынка ЭДО? Каков текущий уровень проникновения ЭДО в различных отраслях

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта Регистрация по ссылке. Основные вопросы конференции: Российский рынок ЭДО Как развивается российский рынок СЭД/ECM и какими темпами он растет? Какие нормативные акты и инициативы государства оказывают наибольшее влияние на развитие рынка ЭДО? Каков текущий уровень проникновения ЭДО в различных отраслях

ИИ-напарник для внедренца формирует новую инженерную практику ECM сценариями, сложной логикой и большим объёмом повторяющихся операций, — от сопровождения и развития ECM-решений до их адаптации под новые требования и изменения бизнес-процессов. В этом смысле

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта Регистрация по ссылке. Основные вопросы конференции: Российский рынок ЭДО Как развивается российский рынок СЭД/ECM и какими темпами он растет? Какие нормативные акты и инициативы государства оказывают наибольшее влияние на развитие рынка ЭДО? Каков текущий уровень проникновения ЭДО в различных отраслях

«Первый Бит» представила специализированную ECM-систему для строительного бизнеса ИТ-компания «Первый Бит» в конце декабря 2025 г. выпустила на рынок новое отраслевое решение «БИТ.Строительство/Документооборот». Специализированная ECM-система (Enterprise Content Managmement) позволяет автоматизировать работу с электронными документами и сложные бизнес-процессы в строительных компаниях. «Многие строительные компании сталк

Корпоративный документооборот: бизнес переходит к единому цифровому контуру Рынок СЭД/ECM 2025: контекст и динамика Российский рынок систем электронного документооборота (СЭД) и у

SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) формирует новое направление SL Soft Flow, объединив ECM и BPM экспертизу ъединило экспертизу и команды, развивающие продукты в областях BPM (управление бизнес-процессами) и ECM (управление документами и корпоративным контентом). Развитие собственного портфеля продук

Подтверждена совместимость ECM-платформы «Цитрос» и ОС «Альт СП» Компании SL Soft и «Базальт СПО» подтвердили корректную работу ECM-платформы «Цитрос» на операционной системе «Альт СП» релиз 10 (x86_64). Результаты испытаний подтвердили стабильную работу всех модулей «Цитрос» в среде отечественной ОС, включая основные к

«Элар» внедрил для КБ «Кубань Кредит» централизованную ECM-систему нового поколения Элар» завершила проект по разработке и внедрению единой системы управления корпоративным контентом (ECM) для КБ «Кубань Кредит». Новый электронный архив, созданный на базе платформы «Элар Конте

ECM-платформа Documino интегрирована с объектным хранилищем «Закрома.Хранение» учают не просто масштабируемое хранилище, а полностью российское, безопасное и соответствующее всем требованиям регуляторов решение. Мы предлагаем рынку действительно надежную альтернативу зарубежным ECM-решениям, которая особенно востребована в госсекторе, финансах и других отраслях с высокими стандартами защиты данных», – сказал старший исполнительный директор ID2 Михаил Егоров. «Совместн

ECM и low-code в аудиториях: LDM и РТУ МИРЭА готовят кадры для цифровой экономики студентам третьего курса профиля «Цифровая трансформация» не просто изучать архитектуру современных ECM-решений, но и работать с ними, получая практический опыт, востребованный на рынке труда.

Будущее ECM-систем в России: дискуссия с участием LDM, «РОСЭУ» и ведущих компаний ктор НОРБИТ. В ходе дискуссии участники обсудят преимущества и недостатки перехода на отечественные ECM-платформы, проанализируют практические примеры внедрения и рассмотрят факторы, влияющие н

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Решение для управления корпоративным контентом Lexema-ECM совместимо с «Ред ОС М» Компании «Лексема» и «Ред Софт» подтвердили совместимость и корректность работы программного продукта Lexema-ECM с мобильной операционной системой «Ред ОС М». Результаты тестирования продемонстрировали высокую производительность, стабильность и безопасность взаимодействия программных продуктов. Об это

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ELMA примет участие в конференции CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2025» агодаря автоматизации процессов согласования, маршрутизации документов и других возможностей СЭД. – ECM/BPM решения для построения корпоративного документооборота и работы с бизнес-контентом, к

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2025» состоится 20 марта кументов, цифровых форматов и регламентов. Юридически значимый электронный документооборот. Информационная безопасность ЭДО. Операторы ЭДО и проблема роуминга. Технологии для организации ЭДО В тренде ECM-платформы. BPM-возможность систем ЭДО. Какие low-code нужны пользователям. ЭДО из облака. КЭДО и ЭДО. Искусственный интеллект в СЭД. Хранение электронных документов. Мобильный доступ к доку

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2025» состоится 20 марта кументов, цифровых форматов и регламентов. Юридически значимый электронный документооборот. Информационная безопасность ЭДО. Операторы ЭДО и проблема роуминга. Технологии для организации ЭДО В тренде ECM-платформы. BPM-возможность систем ЭДО. Какие low-code нужны пользователям. ЭДО из облака. КЭДО и ЭДО. Искусственный интеллект в СЭД. Хранение электронных документов. Мобильный доступ к доку

Как заменить OpenText и оптимизировать управление контентом димостью поиска альтернатив. Организации встали перед выбором другой платформы и лучшего сценария перехода с иностранной CSP-платформы. На вебинаре LDM поделится опытом внедрения и замены иностранных ECM/CSP-решений. Любовь Черкасова, ведущий практик и эксперт, расскажет, как современные организации адаптируются к новым условиям и реализуют переход на отечественные платформы. Также она разб

Международный концерн Zeppelin перешел на российскую ECM-платформу «Элар Контекст» Интегрированная с SAP мультиязычная система на базе российской ECM-платформы «Элар Контекст» со всторенной технологией роботизации бизнес-процессов (RPA) об

Олег Пашинин, «Философия.ИТ» — Как в «Росатоме» импортозаместили западную СЭД писать теперь уже само ядро системы CNews: Какова история появления импортонезависимого российского ECM-продукта, платформы «Атом.Контент»? Олег Пашинин: В 2016 году наша команда реализовала дл

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Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2024» состоится 21 марта тов, цифровых форматов и регламентов. Всеобщая цифровизация как стимул развития ЭДО. Импортозамещение СЭД. Риски информационной безопасности при внедрении СЭД. Технологии для организации ЭДО От СЭД к ECM-платформе. ЭДО как система управления бизнес-процессами. Low-code становится обязательным инструментом СЭД. ЭДО по модели SaaS. Как обеспечить хранение электронных документов. Искусственный

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2024» состоится 21 марта тов, цифровых форматов и регламентов. Всеобщая цифровизация как стимул развития ЭДО. Импортозамещение СЭД. Риски информационной безопасности при внедрении СЭД. Технологии для организации ЭДО От СЭД к ECM-платформе. ЭДО как система управления бизнес-процессами. Low-code становится обязательным инструментом СЭД. ЭДО по модели SaaS. Как обеспечить хранение электронных документов. Искусственный

SL Soft (ГК Softline) добавила инструменты интеграции с BI-системами в ECM-платформу «Цитрос» тические данные по различным категориям, удобно представлять эту информацию и использовать ее в повседневной деятельности. Об этом CNews сообщили представители Softline. «Цитрос цифровая платформа» – ЕСМ-платформа российской разработки компании SL Soft (ГК Softline), предназначенная для управления контентом, использующимся в бизнес-процессах. На базе этого решения можно развивать классическ

Как управлять цифровым контентом с применением ИИ — эволюция СЭД электронный обмен документами с партнерами и заказчиками. Долгое время с помощью систем класса ECM (Enterprise Content Management) организовывалась работа сотрудников на уровне всей организации

Как ЕСМ-платформы помогают уменьшить затраты и повысить эффективность? По штрихкоду можно быстро найти необходимый документ в системе для дальнейшей обработки. Внедрение ECM-системы помогло оптимизировать управление закупочной деятельностью. Все операции — от выя

Как организовать юридически значимый документооборот с контрагентами, не выходя из корпоративной СЭД/ECM-системы ыми и неформализованными документами с контрагентами удобным, быстрым и безопасным, в некоторых СЭД/ECM-системах реализованы интеграции с Операторами ЭДО. Основным элементом такой интеграции ст

Softline купил разработчика российской ИТ-системы юридически значимого обмена документами класса ECM. Об этом CNews сообщил представитель Softline. Сумма сделки не уточняется. ECM-система (Enterprise Content Management) – это ПО для управление документами и иным цифровым содержимым

Content AI будет внедрять свои технологии в СЭД/ECM-решения ЭОС шения своих задач. Мы готовы развивать наши технологические продукты для повышения функциональности СЭД/ECM-систем компании ЭОС и в дальнейшем». Технологии искусственного интеллекта Content AI,

Как эволюционировал BPMS в мире и в России BPM функциональность как неотъемлемая функция ECM-систем ECM (Enterprise Content Management) системы — средства управления корпоративным контентом существу

«Ланит» выступил генеральным партнером конференции CNews «Электронный документооборот и управление контентом» еме: «LDM – новый уровень управления цифровым контентом». Спикер рассказал о ключевых вызовах рынка ECM/CSP, предпосылках создания платформы Lanit Document Management, особенностях архитектуры

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Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом» пройдет при поддержке «Ланит» ый уровень управления цифровым контентом». Михаил расскажет о ключевых вызовах и перспективах рынка ECM/CSP, а также о возможностях новой платформы управления цифровым контентом Lanit Document

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом» состоится 24 ноября екать из электронных документов. Как искусственный интеллект может обрабатывать документы. BPMS или ECM: что выбрать. Импортозамещение СЭД и ECM. Что делать с устаревшими решениями. Прак

Эволюция ECM-систем: на TESSA USER DAY 2022 состоится живая дискуссия с представителями бизнеса торой коллеги из разных сфер бизнеса и госсектора обсудят актуальные тренды и задачи в развитии СЭД/ECM/CSP-решений. Форум пройдет в онлайн-формате: к участию приглашаются руководители ИТ-отдел

Softline запустила собственную платформу управления корпоративным контентом SL.ECM ожила российским заказчикам полнофункциональную систему управления корпоративным контентом Softline ECM (SL.ECM). Решение реализовано в рамках стратегии создания собственной продуктовой