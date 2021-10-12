ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом

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12.10.2021 Abbyy открыла сервис автоматической обработки документов для тех, кто не умеет программировать 1
12.10.2021 ABBYY представила low-code/no-code платформу Vantage 1
30.09.2021 Прогноз «Эдит про»: рынок СЭД в России вырастет на 12-15% в 2021 году 1
26.09.2021 Долой Excel: компании избавляются от самого популярного средства автоматизации отчетности 2
17.09.2021 Directum выпустила облачный ИИ-сервис по 100% распознаванию документов 1
16.09.2021 «Корус консалтинг» выводит на рынок новый продукт «Спутник репозиторий» 1
14.07.2021 Власти России банкротят сколковскую компанию — «дочку» зарубежного разработчика дронов 1
14.07.2021 Тенденции, преимущества и недостатки систем электронного документооборота СЭД 2
11.03.2021 Market.CNews готовит первый в России рейтинг СЭД/ЭДО/ECM. Идет сбор данных 1
09.03.2021 Чек-лист: как выбрать идеальную систему электронного документооборота 5
23.12.2020 «Директум» представила новую версию Directum Smart Search 1
18.12.2020 Исследование Abbyy: более половины российских компаний изменили ИТ-стратегию в 2020 году 1
13.12.2020 Как данные определяют ключевые особенности СХД 1
03.12.2020 Классические СЭД нуждаются в срочной модернизации 1
10.11.2020 «Крок» обновила портфель решений для управления документами под отрасли, импортозамещение и «удаленку» 2
05.11.2020 Market.CNews запустил первый в России агрегатор тарифов на BPM-системы 1
05.11.2020 Обновленная платформа Docsvision поддерживает работу с PostgreSQL 3
03.11.2020 Почему компании не справляются с переходом на электронный документооборот и как это исправить 7
03.11.2020 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг BPM-систем 1
12.10.2020 «Ланит» выпустил новую версию платформы для управления корпоративным контентом Landocs 1
29.09.2020 Государство меняет подход к цифровизации 1
22.09.2020 Минцифры раздаст 7 миллиардов российским ИТ-разработчикам 1
16.09.2020 Обновленная платформа «Спутник ЕСМ» получила конструктор бизнес-процессов 1
21.07.2020 «Спутник ЕСМ» по-новому организует рабочее пространство пользователей 1
25.05.2020 Terralink xDЕ получила новые возможности по созданию единого электронного архива 1
12.05.2020 «Корус консалтинг» обновил платформу «Спутник ЕСМ» 2
30.04.2020 Создано первое решение для МФЦ на «Эльбрусах», отечественной СУБД и российском Linux 1
28.04.2020 «Ланит» выпустила СПО-платформу управления контентом DocsHouse 1
17.03.2020 «Ланит» выпустил новую версию ECM-платформы Landocs 2
29.11.2019 ГК «ПиР» тиражирует DirectumRX на предприятия группы 2
28.11.2019 Почему российский рынок BPM растет быстрее мирового 2
28.11.2019 Российский рынок BPM показал взрывной рост 1
27.11.2019 CNews FORUM 2019 прошел с рекордным успехом. Фото 1
26.11.2019 Eisai использует DirectumRX для организации мероприятий 1
22.11.2019 Последние дни регистрации на конференцию «Рынок ЭДО 2019» 1
14.11.2019 Подтверждена совместимость платформы Documino и «Ред ОС» 2
31.10.2019 Фирма «1С» представит новые решения для цифровизации бизнеса на CNews Forum 2019 1
19.09.2019 Directum представила Directum новой версии 5.8 3
18.09.2019 ЭОС и «Базальт СПО» подтвердили совместимость своих продуктов 1
16.09.2019 Российское подразделение Kellogg перешло в облако DirectumRX 2

Публикаций - 625, упоминаний - 1306

ECM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 77
Directum - Директум 644 76
АйТи 749 57
OpenText 160 55
SAP SE 3207 43
3727 32
IBM 3527 23
ЭОС - Электронные офисные системы 982 22
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 21
Docsvision - ДоксВижн 768 16
Логика Бизнеса 141 16
Крок 1219 14
МайТэк - Major Technologies Group - MT Group 44 13
Oracle Corporation 3331 11
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 10
Летограф - Letograf 63 10
АйДи - Технологии управления 41 10
CompanyMedia 110 9
Ланит ГК 1155 9
Abbyy 793 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 8
Google LLC 7128 8
Корус Консалтинг ГК 804 7
Akelon - Акелон 26 7
Базальт СПО 206 7
TerraLink - ТерраЛинк 183 6
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 6
Digital Design - Диджитал Дизайн 371 6
ELMA 106 5
Dell EMC 2387 5
Naumen - Наумен 341 5
Ред Софт - Red Soft 246 4
ЭвриТег - EveryTag 17 4
AT Consulting - Группа ЭйТи 274 4
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 239 4
Юниксофт 18 4
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 4
Samsung Electronics 5633 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 10
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 8
Газпромбанк - ГПБ 692 7
Транснефть 159 6
Газпром ПАО 518 6
ССК - Сибирская Сервисная Компания 12 5
Локотех - Локомотивные технологии 40 4
РПКБ - Раменское приборостроительное конструкторское бюро 7 4
Роснефть НК 367 4
РусГидро ПАО 129 4
Полипластик 11 4
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 4
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 4
СтройТрансНефтеГаз 7 4
Paulig Group - Паулиг РУС 24 4
Сургутнефтегаз - СНГ 123 4
Дикси - Сеть магазинов 79 4
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 3
X5 Group 599 3
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 2
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 17 2
ВТБ Факторинг 22 2
А101 Группа Компаний 30 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
Uber Technologies 258 2
Уралсиб Банк 389 2
ТНК-ВР Холдинг 148 2
Р-Фарм 20 2
ПГК - Первая грузовая компания 98 2
Ингосстрах СПАО 210 2
Uber 257 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 2
Мосэнергосбыт АО 77 2
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 2
Почта России ПАО 1570 2
X5 Group - Пятерочка 559 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 11
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 11
Федеральное казначейство России 766 8
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
Правительство РФ 2200 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 425 3
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 3
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 3
ОМСУ - Органы местного самоуправления 19 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 87 2
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 2
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 2
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 2
Государственный комитет Республики Башкортостан по информатизации 15 2
Счётная палата РФ 460 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 2
ПФР Департамент информационных технологий 102 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 32
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 250 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 1
РФС - Российский футбольный союз 13 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 64
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 50
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 16
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 13
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 12
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 10
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 9
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 8
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 61 8
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 8
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 8
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 7
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 7
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 7
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 7
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 6
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 112 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 5
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 999 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 5
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 5
DevOps - Development и Operations 296 4
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Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 4
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 3
Big Data - Большие данные 1136 3
Process Mining - Процессная аналитика 50 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 3
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 79 3
OpenText Documentum 188 30
Directum - DirectumRX 62 27
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 24
Google Android 10750 23
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 338 21
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 19
Apple iOS 5741 19
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 16
Linux OS 4243 15
Alfresco 114 12
ЭОС Дело СЭД 620 12
Microsoft Windows 10 6612 10
Microsoft SharePoint Server 103 9
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 9
АйДи - Технологии управления - Documino 19 9
Directum Jazz 25 8
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 7
ЭОС EOS for SharePoint 112 7
Java - Язык программирования 1167 7
Microsoft Office 1921 7
Directum Solo 33 6
ЭОС eDocLib 85 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 6
Microsoft SharePoint 2007 60 5
Ланит LanDocs 41 5
Microsoft Windows 8 1228 5
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 5
Directum Ario 14 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 5
SQL - Язык программирования 432 4
Microsoft Exchange 678 4
Directum Synerdocs - Сервис обмена электронными документами 44 4
Крок КСЭД - Комплексная система электронного документооборота 9 4
1С:ERP Управление предприятием 203 4
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 4
Ред ОС 239 4
Red Hat WildFly - ранее JBoss Application Server - JBoss AS 63 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
Apple macOS 922 4
Ипатов Вадим 80 48
Храмцовская Наталья 38 12
Макаров Станислав 111 12
Липич Григорий 48 8
Вайнштейн Виктор 18 7
Андреев Владимир 66 6
Смирнов Алексей 142 5
Коновалов Роман 20 5
Родионов Александр 30 5
Семеновская Елена 28 4
Горшков Павел 6 4
Суровцева Евгения 5 4
Малышев Александр 31 4
Калина Роман 60 4
Потемин Павел 7 4
Кастильо Игорь 24 4
Земской Николай 14 4
Пермяков Артем 6 4
Нестеров Алексей 79 4
Котов Виталий 38 4
Трефилов Алексей 34 4
Гафаров Евгений 5 4
Егоров Михаил 15 4
Теличева Наталья 125 4
Коровко Вадим 17 4
Иванова Елена 69 3
Рустамов Рустам 169 3
Чукарин Алексей 56 3
Рудычева Наталья 81 3
Шадаев Максут 384 3
Веригин Илья 28 3
Шушкин Дмитрий 92 3
Рыжкин Денис 3 3
Круглов Максим 25 3
Бабинцев Василий 21 3
Притула Павел 31 3
Соловьев Владимир 98 3
Меджитов Тимур 56 3
Бутенко Юрий 64 3
Кузнецов Александр 75 3
Россия - Российская федерация - РФ 57180 334
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 80
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 71
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 60
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 24
Европа 3730 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 14
Казахстан - Республика 2621 13
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 13
Беларусь - Белоруссия 2081 13
Украина 3347 12
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 10
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 10
Европа Западная 610 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 9
Франция - Французская Республика 2112 8
Индия - Республика 2161 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 7
Россия - ПФО - Самара 1287 7
Россия - СФО - Новосибирск 1956 7
Япония 2760 6
Россия - ПФО - Казань 1510 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 5
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 5
Россия - Хабаровский край 414 4
Россия - Владивосток 864 4
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 4
Черкизон - Черкизовский рынок 60 4
Австралия - Австралийский Союз 1118 3
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 411 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 3
Россия - Республика Алтай 681 3
Россия - Тюменская область 582 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 28
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 22
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 19
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 18
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 14
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ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 6
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 3
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 3
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 3
Русский язык 970 3
Доктрина информационной безопасности России 14 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 2
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 16 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 201 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Кодекс корпоративной этики - Кодекс делового поведения и этики 3 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 49 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 2
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
Wikipedia - Википедия 274 1
РИА Новости 654 1
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