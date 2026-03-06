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ECM Enterprise Content Management Управление корпоративным контентом
- СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот
- КЭДО - Кадровый электронный документооборот
- МЭДО - межведомственный электронный документооборот
- ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот
- EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными
- CSP - Content Services Platform - платформа сервисов контента
- DAM - Digital Asset Management - Системы управления цифровыми архивами
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|06.03.2026
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Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта
в, руководитель направления СЭД Dinord;Михаил Перевозчиков, Руководитель направления Directum в компании TANAiS Основные вопросы конференции: Российский рынок ЭДО Как развивается российский рынок СЭД/ECM и какими темпами он растет? Какие нормативные акты и инициативы государства оказывают наибольшее влияние на развитие рынка ЭДО? Каков текущий уровень проникновения ЭДО в различных отраслях
|26.02.2026
|
Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта
Регистрация по ссылке. Основные вопросы конференции: Российский рынок ЭДО Как развивается российский рынок СЭД/ECM и какими темпами он растет? Какие нормативные акты и инициативы государства оказывают наибольшее влияние на развитие рынка ЭДО? Каков текущий уровень проникновения ЭДО в различных отраслях
|12.02.2026
|
Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта
Регистрация по ссылке. Основные вопросы конференции: Российский рынок ЭДО Как развивается российский рынок СЭД/ECM и какими темпами он растет? Какие нормативные акты и инициативы государства оказывают наибольшее влияние на развитие рынка ЭДО? Каков текущий уровень проникновения ЭДО в различных отраслях
|06.02.2026
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ИИ-напарник для внедренца формирует новую инженерную практику ECM
сценариями, сложной логикой и большим объёмом повторяющихся операций, — от сопровождения и развития ECM-решений до их адаптации под новые требования и изменения бизнес-процессов. В этом смысле
|04.02.2026
|
Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта
Регистрация по ссылке. Основные вопросы конференции: Российский рынок ЭДО Как развивается российский рынок СЭД/ECM и какими темпами он растет? Какие нормативные акты и инициативы государства оказывают наибольшее влияние на развитие рынка ЭДО? Каков текущий уровень проникновения ЭДО в различных отраслях
|26.12.2025
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«Первый Бит» представила специализированную ECM-систему для строительного бизнеса
ИТ-компания «Первый Бит» в конце декабря 2025 г. выпустила на рынок новое отраслевое решение «БИТ.Строительство/Документооборот». Специализированная ECM-система (Enterprise Content Managmement) позволяет автоматизировать работу с электронными документами и сложные бизнес-процессы в строительных компаниях. «Многие строительные компании сталк
|03.12.2025
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Корпоративный документооборот: бизнес переходит к единому цифровому контуру
Рынок СЭД/ECM 2025: контекст и динамика Российский рынок систем электронного документооборота (СЭД) и у
|25.11.2025
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SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) формирует новое направление SL Soft Flow, объединив ECM и BPM экспертизу
ъединило экспертизу и команды, развивающие продукты в областях BPM (управление бизнес-процессами) и ECM (управление документами и корпоративным контентом). Развитие собственного портфеля продук
|17.11.2025
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Подтверждена совместимость ECM-платформы «Цитрос» и ОС «Альт СП»
Компании SL Soft и «Базальт СПО» подтвердили корректную работу ECM-платформы «Цитрос» на операционной системе «Альт СП» релиз 10 (x86_64). Результаты испытаний подтвердили стабильную работу всех модулей «Цитрос» в среде отечественной ОС, включая основные к
|17.09.2025
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«Элар» внедрил для КБ «Кубань Кредит» централизованную ECM-систему нового поколения
Элар» завершила проект по разработке и внедрению единой системы управления корпоративным контентом (ECM) для КБ «Кубань Кредит». Новый электронный архив, созданный на базе платформы «Элар Конте
|13.08.2025
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ECM-платформа Documino интегрирована с объектным хранилищем «Закрома.Хранение»
учают не просто масштабируемое хранилище, а полностью российское, безопасное и соответствующее всем требованиям регуляторов решение. Мы предлагаем рынку действительно надежную альтернативу зарубежным ECM-решениям, которая особенно востребована в госсекторе, финансах и других отраслях с высокими стандартами защиты данных», – сказал старший исполнительный директор ID2 Михаил Егоров. «Совместн
|23.06.2025
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ECM и low-code в аудиториях: LDM и РТУ МИРЭА готовят кадры для цифровой экономики
студентам третьего курса профиля «Цифровая трансформация» не просто изучать архитектуру современных ECM-решений, но и работать с ними, получая практический опыт, востребованный на рынке труда.
|14.05.2025
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Будущее ECM-систем в России: дискуссия с участием LDM, «РОСЭУ» и ведущих компаний
ктор НОРБИТ. В ходе дискуссии участники обсудят преимущества и недостатки перехода на отечественные ECM-платформы, проанализируют практические примеры внедрения и рассмотрят факторы, влияющие н
|20.03.2025
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Электронный документооборот и управление контентом 2025
х документов, цифровых форматов и регламентов Юридически значимый электронный документооборот Информационная безопасность ЭДО Операторы ЭДО и проблема роуминга Технологии для организации ЭДО В тренде ECM-платформы BPM-возможность систем ЭДО Какие low-code нужны пользователям ЭДО из облака КЭДО и ЭДО Искусственный интеллект в СЭД Хранение электронных документов Мобильный доступ к документам
|05.03.2025
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Решение для управления корпоративным контентом Lexema-ECM совместимо с «Ред ОС М»
Компании «Лексема» и «Ред Софт» подтвердили совместимость и корректность работы программного продукта Lexema-ECM с мобильной операционной системой «Ред ОС М». Результаты тестирования продемонстрировали высокую производительность, стабильность и безопасность взаимодействия программных продуктов. Об это
|05.03.2025
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Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2025» состоится 20 марта
кументов, цифровых форматов и регламентов. Юридически значимый электронный документооборот. Информационная безопасность ЭДО. Операторы ЭДО и проблема роуминга. Технологии для организации ЭДО В тренде ECM-платформы. BPM-возможность систем ЭДО. Какие low-code нужны пользователям. ЭДО из облака. КЭДО и ЭДО. Искусственный интеллект в СЭД. Хранение электронных документов. Мобильный доступ к доку
|21.02.2025
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ELMA примет участие в конференции CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2025»
агодаря автоматизации процессов согласования, маршрутизации документов и других возможностей СЭД. – ECM/BPM решения для построения корпоративного документооборота и работы с бизнес-контентом, к
|18.02.2025
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Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2025» состоится 20 марта
кументов, цифровых форматов и регламентов. Юридически значимый электронный документооборот. Информационная безопасность ЭДО. Операторы ЭДО и проблема роуминга. Технологии для организации ЭДО В тренде ECM-платформы. BPM-возможность систем ЭДО. Какие low-code нужны пользователям. ЭДО из облака. КЭДО и ЭДО. Искусственный интеллект в СЭД. Хранение электронных документов. Мобильный доступ к доку
|28.01.2025
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Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2025» состоится 20 марта
кументов, цифровых форматов и регламентов. Юридически значимый электронный документооборот. Информационная безопасность ЭДО. Операторы ЭДО и проблема роуминга. Технологии для организации ЭДО В тренде ECM-платформы. BPM-возможность систем ЭДО. Какие low-code нужны пользователям. ЭДО из облака. КЭДО и ЭДО. Искусственный интеллект в СЭД. Хранение электронных документов. Мобильный доступ к доку
|27.01.2025
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Как заменить OpenText и оптимизировать управление контентом
димостью поиска альтернатив. Организации встали перед выбором другой платформы и лучшего сценария перехода с иностранной CSP-платформы. На вебинаре LDM поделится опытом внедрения и замены иностранных ECM/CSP-решений. Любовь Черкасова, ведущий практик и эксперт, расскажет, как современные организации адаптируются к новым условиям и реализуют переход на отечественные платформы. Также она разб
|06.11.2024
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Международный концерн Zeppelin перешел на российскую ECM-платформу «Элар Контекст»
Интегрированная с SAP мультиязычная система на базе российской ECM-платформы «Элар Контекст» со всторенной технологией роботизации бизнес-процессов (RPA) об
|27.03.2024
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Олег Пашинин, «Философия.ИТ» — Как в «Росатоме» импортозаместили западную СЭД
писать теперь уже само ядро системы CNews: Какова история появления импортонезависимого российского ECM-продукта, платформы «Атом.Контент»? Олег Пашинин: В 2016 году наша команда реализовала дл
|21.03.2024
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Электронный документооборот и управление контентом 2024
ументов, цифровых форматов и регламентов Всеобщая цифровизация как стимул развития ЭДО Импортозамещение СЭД Риски информационной безопасности при внедрении СЭД Технологии для организации ЭДО От СЭД к ECM-платформе ЭДО как система управления бизнес-процессами Low-code становится обязательным инструментом СЭД ЭДО по модели SaaS Как обеспечить хранение электронных документов Искусственный инте
|13.03.2024
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Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2024» состоится 21 марта
тов, цифровых форматов и регламентов. Всеобщая цифровизация как стимул развития ЭДО. Импортозамещение СЭД. Риски информационной безопасности при внедрении СЭД. Технологии для организации ЭДО От СЭД к ECM-платформе. ЭДО как система управления бизнес-процессами. Low-code становится обязательным инструментом СЭД. ЭДО по модели SaaS. Как обеспечить хранение электронных документов. Искусственный
|29.02.2024
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Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2024» состоится 21 марта
тов, цифровых форматов и регламентов. Всеобщая цифровизация как стимул развития ЭДО. Импортозамещение СЭД. Риски информационной безопасности при внедрении СЭД. Технологии для организации ЭДО От СЭД к ECM-платформе. ЭДО как система управления бизнес-процессами. Low-code становится обязательным инструментом СЭД. ЭДО по модели SaaS. Как обеспечить хранение электронных документов. Искусственный
|13.02.2024
|
Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2024» состоится 21 марта
тов, цифровых форматов и регламентов. Всеобщая цифровизация как стимул развития ЭДО. Импортозамещение СЭД. Риски информационной безопасности при внедрении СЭД. Технологии для организации ЭДО От СЭД к ECM-платформе. ЭДО как система управления бизнес-процессами. Low-code становится обязательным инструментом СЭД. ЭДО по модели SaaS. Как обеспечить хранение электронных документов. Искусственный
|12.12.2023
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SL Soft (ГК Softline) добавила инструменты интеграции с BI-системами в ECM-платформу «Цитрос»
тические данные по различным категориям, удобно представлять эту информацию и использовать ее в повседневной деятельности. Об этом CNews сообщили представители Softline. «Цитрос цифровая платформа» – ЕСМ-платформа российской разработки компании SL Soft (ГК Softline), предназначенная для управления контентом, использующимся в бизнес-процессах. На базе этого решения можно развивать классическ
|03.11.2023
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Как управлять цифровым контентом с применением ИИ — эволюция СЭД
электронный обмен документами с партнерами и заказчиками. Долгое время с помощью систем класса ECM (Enterprise Content Management) организовывалась работа сотрудников на уровне всей организации
|31.10.2023
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Как ЕСМ-платформы помогают уменьшить затраты и повысить эффективность?
По штрихкоду можно быстро найти необходимый документ в системе для дальнейшей обработки. Внедрение ECM-системы помогло оптимизировать управление закупочной деятельностью. Все операции — от выя
|27.04.2023
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Как организовать юридически значимый документооборот с контрагентами, не выходя из корпоративной СЭД/ECM-системы
ыми и неформализованными документами с контрагентами удобным, быстрым и безопасным, в некоторых СЭД/ECM-системах реализованы интеграции с Операторами ЭДО. Основным элементом такой интеграции ст
|14.04.2023
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Softline купил разработчика российской ИТ-системы юридически значимого обмена документами
класса ECM. Об этом CNews сообщил представитель Softline. Сумма сделки не уточняется. ECM-система (Enterprise Content Management) – это ПО для управление документами и иным цифровым содержимым
|12.04.2023
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Content AI будет внедрять свои технологии в СЭД/ECM-решения ЭОС
шения своих задач. Мы готовы развивать наши технологические продукты для повышения функциональности СЭД/ECM-систем компании ЭОС и в дальнейшем». Технологии искусственного интеллекта Content AI,
|25.11.2022
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Как эволюционировал BPMS в мире и в России
BPM функциональность как неотъемлемая функция ECM-систем ECM (Enterprise Content Management) системы — средства управления корпоративным контентом существу
|25.11.2022
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«Ланит» выступил генеральным партнером конференции CNews «Электронный документооборот и управление контентом»
еме: «LDM – новый уровень управления цифровым контентом». Спикер рассказал о ключевых вызовах рынка ECM/CSP, предпосылках создания платформы Lanit Document Management, особенностях архитектуры
|24.11.2022
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Электронный документооборот и управление контентом
к хранить электронные документы Технологии Электронный архив: выбираем решение Какие данные можно извлекать из электронных документов Как искусственный интеллект может обрабатывать документы BPMS или ECM: что выбрать Импортозамещение СЭД и ECM Что делать с устаревшими решениями Практический опыт Возможности и преимущества отказа от бумажного документооборота Переход на электронное вз
|21.11.2022
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Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом» пройдет при поддержке «Ланит»
ый уровень управления цифровым контентом». Михаил расскажет о ключевых вызовах и перспективах рынка ECM/CSP, а также о возможностях новой платформы управления цифровым контентом Lanit Document
|18.11.2022
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Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом» состоится 24 ноября
екать из электронных документов. Как искусственный интеллект может обрабатывать документы. BPMS или ECM: что выбрать. Импортозамещение СЭД и ECM. Что делать с устаревшими решениями. Прак
|03.11.2022
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Эволюция ECM-систем: на TESSA USER DAY 2022 состоится живая дискуссия с представителями бизнеса
торой коллеги из разных сфер бизнеса и госсектора обсудят актуальные тренды и задачи в развитии СЭД/ECM/CSP-решений. Форум пройдет в онлайн-формате: к участию приглашаются руководители ИТ-отдел
|13.07.2022
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Softline запустила собственную платформу управления корпоративным контентом SL.ECM
ожила российским заказчикам полнофункциональную систему управления корпоративным контентом Softline ECM (SL.ECM). Решение реализовано в рамках стратегии создания собственной продуктовой
|18.05.2022
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Чем заменить иностранные ECM
ок управления корпоративным контентом По данным Markets and Markets, в 2021 г. объем мирового рынка ECM–систем составил $23,6 млрд. В ближайшие 5 лет он будет расти в среднем на 9,8% в год и к
ECM и организации, системы, технологии, персоны:
|Курьянов Сергей 162 117
|Ипатов Вадим 84 76
|Бейдер Александр 75 72
|Иванова Елена 83 59
|Макаров Станислав 118 51
|Бушмелев Сергей 44 41
|Андреев Владимир 101 40
|Романов Дмитрий 69 33
|Потапенко Михаил 45 29
|Галимов Максим 33 29
|Шадаев Максут 1210 29
|Сенкевич Виктор 30 27
|Кубликова Ирина 28 26
|Житнюк Павел 34 26
|Бейлезон Олег 32 25
|Якимчук Сергей 30 24
|Нестеров Алексей 175 23
|Бабинцев Василий 24 23
|Трефилов Алексей 49 21
|Кирьянова Александра 169 21
|Шушкин Дмитрий 95 20
|Козырев Алексей 328 20
|Коптелов Андрей 134 20
|Панченко Иван 197 19
|Урусов Виктор 157 19
|Рыжиков Сергей 112 18
|Каменнова Мария 45 18
|Храмцовская Наталья 48 18
|Мельникова Алиса 100 17
|Галкин Николай 140 17
|Цыганков Дмитрий 38 17
|Соколов Кирилл 40 17
|Трещук Андрей 22 17
|Корюкин Юрий 29 17
|Истомин Константин 58 17
|Аникин Дмитрий 68 17
|Глазков Александр 151 17
|Будин Алексей 22 16
|Шарак Андрей 67 16
|Кубарев Алексей 59 16
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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