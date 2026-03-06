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ECM Enterprise Content Management Управление корпоративным контентом

ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом

СОБЫТИЯ

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06.03.2026 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта

в, руководитель направления СЭД Dinord;Михаил Перевозчиков, Руководитель направления Directum в компании TANAiS Основные вопросы конференции: Российский рынок ЭДО Как развивается российский рынок СЭД/ECM и какими темпами он растет? Какие нормативные акты и инициативы государства оказывают наибольшее влияние на развитие рынка ЭДО? Каков текущий уровень проникновения ЭДО в различных отраслях

26.02.2026 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта

Регистрация по ссылке. Основные вопросы конференции: Российский рынок ЭДО Как развивается российский рынок СЭД/ECM и какими темпами он растет? Какие нормативные акты и инициативы государства оказывают наибольшее влияние на развитие рынка ЭДО? Каков текущий уровень проникновения ЭДО в различных отраслях

12.02.2026 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта

Регистрация по ссылке. Основные вопросы конференции: Российский рынок ЭДО Как развивается российский рынок СЭД/ECM и какими темпами он растет? Какие нормативные акты и инициативы государства оказывают наибольшее влияние на развитие рынка ЭДО? Каков текущий уровень проникновения ЭДО в различных отраслях

06.02.2026 ИИ-напарник для внедренца формирует новую инженерную практику ECM

сценариями, сложной логикой и большим объёмом повторяющихся операций, — от сопровождения и развития ECM-решений до их адаптации под новые требования и изменения бизнес-процессов. В этом смысле

04.02.2026 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта

Регистрация по ссылке. Основные вопросы конференции: Российский рынок ЭДО Как развивается российский рынок СЭД/ECM и какими темпами он растет? Какие нормативные акты и инициативы государства оказывают наибольшее влияние на развитие рынка ЭДО? Каков текущий уровень проникновения ЭДО в различных отраслях

26.12.2025 «Первый Бит» представила специализированную ECM-систему для строительного бизнеса

ИТ-компания «Первый Бит» в конце декабря 2025 г. выпустила на рынок новое отраслевое решение «БИТ.Строительство/Документооборот». Специализированная ECM-система (Enterprise Content Managmement) позволяет автоматизировать работу с электронными документами и сложные бизнес-процессы в строительных компаниях. «Многие строительные компании сталк
03.12.2025 Корпоративный документооборот: бизнес переходит к единому цифровому контуру

Рынок СЭД/ECM 2025: контекст и динамика Российский рынок систем электронного документооборота (СЭД) и у
25.11.2025 SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) формирует новое направление SL Soft Flow, объединив ECM и BPM экспертизу

ъединило экспертизу и команды, развивающие продукты в областях BPM (управление бизнес-процессами) и ECM (управление документами и корпоративным контентом). Развитие собственного портфеля продук
17.11.2025 Подтверждена совместимость ECM-платформы «Цитрос» и ОС «Альт СП»

Компании SL Soft и «Базальт СПО» подтвердили корректную работу ECM-платформы «Цитрос» на операционной системе «Альт СП» релиз 10 (x86_64). Результаты испытаний подтвердили стабильную работу всех модулей «Цитрос» в среде отечественной ОС, включая основные к
17.09.2025 «Элар» внедрил для КБ «Кубань Кредит» централизованную ECM-систему нового поколения

Элар» завершила проект по разработке и внедрению единой системы управления корпоративным контентом (ECM) для КБ «Кубань Кредит». Новый электронный архив, созданный на базе платформы «Элар Конте
13.08.2025 ECM-платформа Documino интегрирована с объектным хранилищем «Закрома.Хранение»

учают не просто масштабируемое хранилище, а полностью российское, безопасное и соответствующее всем требованиям регуляторов решение. Мы предлагаем рынку действительно надежную альтернативу зарубежным ECM-решениям, которая особенно востребована в госсекторе, финансах и других отраслях с высокими стандартами защиты данных», – сказал старший исполнительный директор ID2 Михаил Егоров. «Совместн
23.06.2025 ECM и low-code в аудиториях: LDM и РТУ МИРЭА готовят кадры для цифровой экономики

студентам третьего курса профиля «Цифровая трансформация» не просто изучать архитектуру современных ECM-решений, но и работать с ними, получая практический опыт, востребованный на рынке труда.

14.05.2025 Будущее ECM-систем в России: дискуссия с участием LDM, «РОСЭУ» и ведущих компаний

ктор НОРБИТ. В ходе дискуссии участники обсудят преимущества и недостатки перехода на отечественные ECM-платформы, проанализируют практические примеры внедрения и рассмотрят факторы, влияющие н
20.03.2025 Электронный документооборот и управление контентом 2025

х документов, цифровых форматов и регламентов Юридически значимый электронный документооборот Информационная безопасность ЭДО Операторы ЭДО и проблема роуминга Технологии для организации ЭДО В тренде ECM-платформы BPM-возможность систем ЭДО Какие low-code нужны пользователям ЭДО из облака КЭДО и ЭДО Искусственный интеллект в СЭД Хранение электронных документов Мобильный доступ к документам

05.03.2025 Решение для управления корпоративным контентом Lexema-ECM совместимо с «Ред ОС М»

Компании «Лексема» и «Ред Софт» подтвердили совместимость и корректность работы программного продукта Lexema-ECM с мобильной операционной системой «Ред ОС М». Результаты тестирования продемонстрировали высокую производительность, стабильность и безопасность взаимодействия программных продуктов. Об это
05.03.2025 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2025» состоится 20 марта

кументов, цифровых форматов и регламентов. Юридически значимый электронный документооборот. Информационная безопасность ЭДО. Операторы ЭДО и проблема роуминга. Технологии для организации ЭДО В тренде ECM-платформы. BPM-возможность систем ЭДО. Какие low-code нужны пользователям. ЭДО из облака. КЭДО и ЭДО. Искусственный интеллект в СЭД. Хранение электронных документов. Мобильный доступ к доку
21.02.2025 ELMA примет участие в конференции CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2025»

агодаря автоматизации процессов согласования, маршрутизации документов и других возможностей СЭД. – ECM/BPM решения для построения корпоративного документооборота и работы с бизнес-контентом, к
18.02.2025 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2025» состоится 20 марта

кументов, цифровых форматов и регламентов. Юридически значимый электронный документооборот. Информационная безопасность ЭДО. Операторы ЭДО и проблема роуминга. Технологии для организации ЭДО В тренде ECM-платформы. BPM-возможность систем ЭДО. Какие low-code нужны пользователям. ЭДО из облака. КЭДО и ЭДО. Искусственный интеллект в СЭД. Хранение электронных документов. Мобильный доступ к доку
28.01.2025 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2025» состоится 20 марта

кументов, цифровых форматов и регламентов. Юридически значимый электронный документооборот. Информационная безопасность ЭДО. Операторы ЭДО и проблема роуминга. Технологии для организации ЭДО В тренде ECM-платформы. BPM-возможность систем ЭДО. Какие low-code нужны пользователям. ЭДО из облака. КЭДО и ЭДО. Искусственный интеллект в СЭД. Хранение электронных документов. Мобильный доступ к доку
27.01.2025 Как заменить OpenText и оптимизировать управление контентом

димостью поиска альтернатив. Организации встали перед выбором другой платформы и лучшего сценария перехода с иностранной CSP-платформы. На вебинаре LDM поделится опытом внедрения и замены иностранных ECM/CSP-решений. Любовь Черкасова, ведущий практик и эксперт, расскажет, как современные организации адаптируются к новым условиям и реализуют переход на отечественные платформы. Также она разб
06.11.2024 Международный концерн Zeppelin перешел на российскую ECM-платформу «Элар Контекст»

Интегрированная с SAP мультиязычная система на базе российской ECM-платформы «Элар Контекст» со всторенной технологией роботизации бизнес-процессов (RPA) об
27.03.2024 Олег Пашинин, «Философия.ИТ» — Как в «Росатоме» импортозаместили западную СЭД

писать теперь уже само ядро системы CNews: Какова история появления импортонезависимого российского ECM-продукта, платформы «Атом.Контент»? Олег Пашинин: В 2016 году наша команда реализовала дл
21.03.2024 Электронный документооборот и управление контентом 2024

ументов, цифровых форматов и регламентов Всеобщая цифровизация как стимул развития ЭДО Импортозамещение СЭД Риски информационной безопасности при внедрении СЭД Технологии для организации ЭДО От СЭД к ECM-платформе ЭДО как система управления бизнес-процессами Low-code становится обязательным инструментом СЭД ЭДО по модели SaaS Как обеспечить хранение электронных документов Искусственный инте
13.03.2024 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2024» состоится 21 марта

тов, цифровых форматов и регламентов. Всеобщая цифровизация как стимул развития ЭДО. Импортозамещение СЭД. Риски информационной безопасности при внедрении СЭД. Технологии для организации ЭДО От СЭД к ECM-платформе. ЭДО как система управления бизнес-процессами. Low-code становится обязательным инструментом СЭД. ЭДО по модели SaaS. Как обеспечить хранение электронных документов. Искусственный
29.02.2024 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2024» состоится 21 марта

тов, цифровых форматов и регламентов. Всеобщая цифровизация как стимул развития ЭДО. Импортозамещение СЭД. Риски информационной безопасности при внедрении СЭД. Технологии для организации ЭДО От СЭД к ECM-платформе. ЭДО как система управления бизнес-процессами. Low-code становится обязательным инструментом СЭД. ЭДО по модели SaaS. Как обеспечить хранение электронных документов. Искусственный
13.02.2024 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2024» состоится 21 марта

тов, цифровых форматов и регламентов. Всеобщая цифровизация как стимул развития ЭДО. Импортозамещение СЭД. Риски информационной безопасности при внедрении СЭД. Технологии для организации ЭДО От СЭД к ECM-платформе. ЭДО как система управления бизнес-процессами. Low-code становится обязательным инструментом СЭД. ЭДО по модели SaaS. Как обеспечить хранение электронных документов. Искусственный
12.12.2023 SL Soft (ГК Softline) добавила инструменты интеграции с BI-системами в ECM-платформу «Цитрос»

тические данные по различным категориям, удобно представлять эту информацию и использовать ее в повседневной деятельности. Об этом CNews сообщили представители Softline. «Цитрос цифровая платформа» – ЕСМ-платформа российской разработки компании SL Soft (ГК Softline), предназначенная для управления контентом, использующимся в бизнес-процессах. На базе этого решения можно развивать классическ
03.11.2023 Как управлять цифровым контентом с применением ИИ — эволюция СЭД

электронный обмен документами с партнерами и заказчиками. Долгое время с помощью систем класса ECM (Enterprise Content Management) организовывалась работа сотрудников на уровне всей организации
31.10.2023 Как ЕСМ-платформы помогают уменьшить затраты и повысить эффективность?

По штрихкоду можно быстро найти необходимый документ в системе для дальнейшей обработки. Внедрение ECM-системы помогло оптимизировать управление закупочной деятельностью. Все операции — от выя
27.04.2023 Как организовать юридически значимый документооборот с контрагентами, не выходя из корпоративной СЭД/ECM-системы

ыми и неформализованными документами с контрагентами удобным, быстрым и безопасным, в некоторых СЭД/ECM-системах реализованы интеграции с Операторами ЭДО. Основным элементом такой интеграции ст
14.04.2023 Softline купил разработчика российской ИТ-системы юридически значимого обмена документами

класса ECM. Об этом CNews сообщил представитель Softline. Сумма сделки не уточняется. ECM-система (Enterprise Content Management) – это ПО для управление документами и иным цифровым содержимым
12.04.2023 Content AI будет внедрять свои технологии в СЭД/ECM-решения ЭОС

шения своих задач. Мы готовы развивать наши технологические продукты для повышения функциональности СЭД/ECM-систем компании ЭОС и в дальнейшем». Технологии искусственного интеллекта Content AI,
25.11.2022 Как эволюционировал BPMS в мире и в России

BPM функциональность как неотъемлемая функция ECM-систем ECM (Enterprise Content Management) системы — средства управления корпоративным контентом существу
25.11.2022 «Ланит» выступил генеральным партнером конференции CNews «Электронный документооборот и управление контентом»

еме: «LDM – новый уровень управления цифровым контентом». Спикер рассказал о ключевых вызовах рынка ECM/CSP, предпосылках создания платформы Lanit Document Management, особенностях архитектуры

24.11.2022 Электронный документооборот и управление контентом

к хранить электронные документы Технологии Электронный архив: выбираем решение Какие данные можно извлекать из электронных документов Как искусственный интеллект может обрабатывать документы BPMS или ECM: что выбрать Импортозамещение СЭД и ECM Что делать с устаревшими решениями Практический опыт Возможности и преимущества отказа от бумажного документооборота Переход на электронное вз
21.11.2022 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом» пройдет при поддержке «Ланит»

ый уровень управления цифровым контентом». Михаил расскажет о ключевых вызовах и перспективах рынка ECM/CSP, а также о возможностях новой платформы управления цифровым контентом Lanit Document

18.11.2022 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом» состоится 24 ноября

екать из электронных документов. Как искусственный интеллект может обрабатывать документы. BPMS или ECM: что выбрать. Импортозамещение СЭД и ECM. Что делать с устаревшими решениями. Прак
03.11.2022 Эволюция ECM-систем: на TESSA USER DAY 2022 состоится живая дискуссия с представителями бизнеса

торой коллеги из разных сфер бизнеса и госсектора обсудят актуальные тренды и задачи в развитии СЭД/ECM/CSP-решений. Форум пройдет в онлайн-формате: к участию приглашаются руководители ИТ-отдел
13.07.2022 Softline запустила собственную платформу управления корпоративным контентом SL.ECM

ожила российским заказчикам полнофункциональную систему управления корпоративным контентом Softline ECM (SL.ECM). Решение реализовано в рамках стратегии создания собственной продуктовой

18.05.2022 Чем заменить иностранные ECM

ок управления корпоративным контентом По данным Markets and Markets, в 2021 г. объем мирового рынка ECM–систем составил $23,6 млрд. В ближайшие 5 лет он будет расти в среднем на 9,8% в год и к


Публикаций - 1453, упоминаний - 2895

ECM и организации, системы, технологии, персоны:

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SAP SE 5601 168
IBM - International Business Machines Corp 9699 166
TerraLink - ТерраЛинк 292 140
Oracle Corporation 7074 138
АйТи 1519 134
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АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 110
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Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 98
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Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 74
Alfresco Software 156 73
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Ростелеком 10948 57
Softline - Софтлайн 3743 44
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 44
Google LLC 12688 43
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Крок - Croc 1964 39
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 61 37
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Paybot - Пэйбот 68 26
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МайТэк - Major Technologies Group - MT Group 52 24
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 24
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 138 24
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 23
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 90 23
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 66
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 52
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 36
Альфа-Банк 1979 34
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 29
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 28
Газпром ПАО 1493 26
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 20
РЖД - Российские железные дороги 2096 19
Почта России ПАО 2370 19
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 18
ГПБ - Газпромбанк 1273 18
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 18
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 17
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 17
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Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 15
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Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 15
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Транснефть 335 14
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ССК - Сибирская Сервисная Компания 23 12
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 11
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Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 8
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 8
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 8
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 132 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 60
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 13
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 11
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 8
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 5
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 4
Apache Software Foundation - ASF 231 3
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
IABC - International Association of Business Communicators - Международная ассоциация бизнес-коммуникаций 7 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 2
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 2
Единая Россия - Политическая партия 321 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 8 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
OIN - Open Invention Network 24 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 8 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
Eclipse Foundation 26 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1053
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 750
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 622
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 551
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 432
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 376
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 325
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 299
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 249
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 248
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 229
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 208
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 188
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 185
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 182
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 171
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 171
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 170
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 168
Электронный документ - Electronic document 1579 162
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 161
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 158
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 150
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 145
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 142
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 138
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 135
Оцифровка - Digitization 5185 133
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 129
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 122
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 122
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 120
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 120
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 116
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 111
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 111
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 99
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 98
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 96
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 93
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 183
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 121
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 119
Directum СЭД - ECM-система 307 115
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 82
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 289 76
Microsoft Office 4170 73
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 67
IBM FileNet 140 67
Linux OS 11533 57
Microsoft Windows 16882 57
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 49
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 122 46
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 46
Google Android 15243 46
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 45
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 44
ЭОС - eDocLib ECM-платформа 111 44
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 158 41
Apple iPad 4011 40
Apple iOS 8583 40
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 34
Microsoft Outlook 1506 34
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 31
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 30
Microsoft Windows 2000 8678 30
Oracle Java - язык программирования 3469 30
Intersoft Lab - Референт 157 27
Новые облачные технологии - МойОфис 958 27
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 26
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 25
1С:ERP Управление предприятием 841 25
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 24
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 23
Abbyy FlexiCapture 178 23
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 23
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 21
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 21
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 21
ELMA 365 Low-code BPM 184 21
Курьянов Сергей 162 117
Ипатов Вадим 84 76
Бейдер Александр 75 72
Иванова Елена 83 59
Макаров Станислав 118 51
Бушмелев Сергей 44 41
Андреев Владимир 101 40
Романов Дмитрий 69 33
Потапенко Михаил 45 29
Галимов Максим 33 29
Шадаев Максут 1210 29
Сенкевич Виктор 30 27
Кубликова Ирина 28 26
Житнюк Павел 34 26
Бейлезон Олег 32 25
Якимчук Сергей 30 24
Нестеров Алексей 175 23
Бабинцев Василий 24 23
Трефилов Алексей 49 21
Кирьянова Александра 169 21
Шушкин Дмитрий 95 20
Козырев Алексей 328 20
Коптелов Андрей 134 20
Панченко Иван 197 19
Урусов Виктор 157 19
Рыжиков Сергей 112 18
Каменнова Мария 45 18
Храмцовская Наталья 48 18
Мельникова Алиса 100 17
Галкин Николай 140 17
Цыганков Дмитрий 38 17
Соколов Кирилл 40 17
Трещук Андрей 22 17
Корюкин Юрий 29 17
Истомин Константин 58 17
Аникин Дмитрий 68 17
Глазков Александр 151 17
Будин Алексей 22 16
Шарак Андрей 67 16
Кубарев Алексей 59 16
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1003
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 225
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 164
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 140
Европа 24964 113
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 61
Германия - Федеративная Республика 13221 48
Казахстан - Республика 6048 38
Украина 7928 37
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 34
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 30
Беларусь - Белоруссия 6289 29
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 25
Канада 5081 25
Россия - УФО - Тюменская область 1365 25
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 24
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 23
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 23
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 22
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 22
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 22
Индия - Bharat 5869 21
Франция - Французская Республика 8177 21
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 20
Земля - планета Солнечной системы 10865 19
Европа Восточная 3138 19
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 17
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 16
Азия - Азиатский регион 5920 16
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 16
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 15
Россия - СФО - Новосибирск 4876 15
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 14
Россия - ПФО - Пензенская область 637 12
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 12
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 12
Европа Западная 1496 11
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 11
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 480
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 388
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 198
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 184
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 177
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 133
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 90
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Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1400 44
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Defensetech 47 3
Fortune 211 2
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InformationWeek 241 2
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BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
Forbes - Форбс 1002 2
Bloomberg 1627 2
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РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
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Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
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Variety 24 1
ComputerWorld 144 1
Компьютерра 45 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
SAP UK and Ireland User Group 1 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 243 1
АиФ - Аргументы и факты 52 1
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The Globe and Mail 73 1
Intelligent Enterprise 27 1
ТАСС Телеком 38 1
Times 661 1
Information Age 2 1
Мир МГТРК - межгосударственная телерадиокомпания 10 1
DW - Deutsche Welle - Немецкая волна 70 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 169
Gartner - Гартнер 3658 134
IDC - International Data Corporation 4975 82
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 62
Forrester Research 834 48
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 35
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 18
Real Story Group 15 14
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 12
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 8
IDC Russia - IDC Россия 183 7
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Harvey Spencer Associates 16 7
CNews Инновация года - награда 155 5
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 5
Gartner Magic Quadrant Enterprise Content Management - Content Services Platforms 4 4
Fortune Global 500 295 4
Forrester Wave 45 3
CNews Рынок ИТ-услуг 171 3
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 3
Gartner ECM 4 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
Markets&Markets Research 113 3
BCG - Boston Consulting Group 117 3
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 2
The Economist Intelligence Unit 41 2
Mordor Intelligence 35 2
Forbes Global 2000 50 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
Aberdeen Group 53 2
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 2
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
IAOP Global Outsourcing 100 18 1
Frost & Sullivan 207 1
Forrester Consulting 26 1
ARC Advisory Group 20 1
TAdviser 100 5 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 15
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 7
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 7
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 5
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 4
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 3
РАН - Российская академия наук 2122 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 2
МГПУ - Московский городской педагогический университет 56 2
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 2
Росгидромет - ВНИИГМИ-МЦД - Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации — Мировой центр данных 7 2
МФЮА - Московский финансово-юридический университет - Московская финансово-юридическая академия 24 2
Росгидромет - Планета НИЦ космической гидрометеорологии планеты ФГБУ 11 2
БГПУ им. М. Акмуллы - Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы 5 2
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 15 2
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 40 1
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CeBIT 614 3
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Directum Forum 3 3
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Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
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