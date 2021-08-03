Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
InterTrust
ИнтерТраст
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 231, упоминаний - 302
InterTrust упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
|ПетроКазахстан 3 1
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 15
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
|Ипатов Вадим 80 71
|Храмцовская Наталья 38 12
|Липич Григорий 48 6
|Савельев Александр 29 3
|Макаров Станислав 111 3
|Рустамов Рустам 169 2
|Белокрылов Александр 20 1
|Горностаев Владимир 7 1
|Лукиных Василий 9 1
|Гребнов Евгений 2 1
|Преображенская Мария 1 1
|Александров Сергей 7 1
|Кулик Александр 1 1
|Островский Владимир 22 1
|Самойленко Максим 65 1
|Сапельников Сергей 100 1
|CNews Analytics 1988 4
|ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757535, в очереди разбора - 661225.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757535, в очереди разбора - 661225.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru