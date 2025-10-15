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InterTrust ИнтерТраст
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 8 дел, на cумму 123 324 899 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|15.10.2025
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«СберТех» и «ИнтерТраст» обеспечат бизнесу надежный электронный документооборот на отечественной СУБД
Российские разработчики программного обеспечения «ИнтерТраст» и «СберТех» завершили проверку совместимости своих продуктов. Компании протестировали комплексную работу корпоративной системы электронного документооборота (СЭД) CompanyMedia 7 и с
|29.09.2025
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Компании «ИнтерТраст» и «Ред Софт» подтвердили технологическую совместимость системы электронного документооборота CompanyMedia версии 6.3 с операционной системой «Ред ОС 8»
Компании «ИнтерТраст»», разработчик корпоративной системы электронного документооборота (СЭД) CompanyMe
|21.04.2023
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Правительство Пензенской области перешло на новую импортонезависимую версию СЭД CompanyMedia
ве свободного программного обеспечения и внедрение нового формата МЭДО - 2.7.1. На текущий момент в новой версии СЭДД работает более 2500 пользователей. Об этом CNews сообщили представители компании «Интертраст». Цели и задачи перехода на новую CompanyMedia С 2006 г. Правительство Пензенской области работает в системе электронного документооборота и делопроизводства на базе CompanyMedia, в
|03.08.2021
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«Интертраст» перевела свои Java-приложения на среду исполнения Liberica JDK
«Интертраст», специализирующаяся в области автоматизации деловых процессов, делопроизводства и документооборота, и Bellsoft, разработчик OpenJDK, объявили о завершении тестирования и переводе си
|01.03.2019
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«Ред Софт» и «Интертраст» подтвердили совместимость своих продуктов
«Ред Софт» и «Интертраст» в рамках соглашения о технологическом сотрудничестве провели тестирования на совместимость своих продуктов. По итогам была подтверждена корректность работы системы управления докуме
|16.08.2018
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«Ростелеком-Solar» и «Интертраст» сообщили об интеграции CompanyMedia с Solar Dozor и Solar inRights
«Ростелеком-Solar», разработчик продуктов и сервисов для целевого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью, и «Интертраст» завершили интеграцию продуктов, совместное использование которых позволит заказчикам разграничивать права доступа сотрудников в системе электронного документооборота и защититься от
|06.06.2017
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«ИнтерТраст» интегрировала СЭД CompanyMedia с почтой Zimbra для «Волгоуралнипигаза»
рг» — «Волгоуралнипигаз» — СЭД CompanyMedia была интегрирована с корпоративной почтой Zimbra. Интеграция почтового приложения и системы электронного документооборота проведена специалистами компании «ИнтерТраст». По итогам проекта пользователи «Волгоуралнипигаза» перешли к использованию современного почтового решения, отличающегося легкостью в установке и администрировании, сообщили CNews в
|27.04.2017
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«ИнтерТраст» и «НТЦ ИТ Роса» договорились о технологическом партнерстве
Компания «ИнтерТраст», отечественный разработчик систем электронного документооборота, объявила о техно
|03.10.2016
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«Интертраст» обновила систему управления документами CompanyMedia до версии 4.5
Компания «Интертраст» объявила о выпуске новой версии корпоративной системы управления документами, зад
|12.07.2016
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Postgres Professional и «Интертраст» договорились о сотрудничестве
Компании Postgres Professional и «Интертраст» заключили соглашение о сотрудничестве. Цель партнерства компаний — совместное продвижение прикладных решений на базе СЭД CompanyMedia и СУБД PostgreSQL, сообщили CNews в Postgres Pr
|26.02.2015
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«Астерра» автоматизировала договорную работу с помощью CompanyMedia
Компания «ИнтерТраст» завершила проект по автоматизации договорной деятельности в инвестиционно-девелоперской группе компаний «Астерра». Внедренное решение позволило сократить сроки согласования контракт
|06.10.2014
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Администрации поселков Ямала будут подключены к СЭД CompanyMedia
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа и компания «ИнтерТраст» объявили о начале проекта по подключению к системе электронного документооборота CompanyMedia администраций поселковых муниципальных образований ЯНАО. Поселковые муниципальные образ
|04.10.2013
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«ИнтерТраст» приняла участие в конференции «ИКТ в госсекторе: первые итоги перезагрузки»
26 сентября компания «ИнтерТраст» приняла участие в конференции «ИКТ в госсекторе: первые итоги перезагрузки», проведенной CNews Analytics и CNews Conferences. Основными темами конференции стали электронное правител
|18.04.2013
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«ИнтерТраст» обновила мобильное рабочее место для руководителя в СЭД CompanyMedia
Компания «ИнтерТраст» представила обновленную версию мобильного рабочего места для руководителя в системе электронного документооборота CompanyMedia. Новый продукт под названием iDocsVIP отличается от «с
|25.03.2013
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«ИнтехБанк» переводит региональные отделения на электронный документооборот
Компания «ИнтерТраст» сообщила о том, что «ИнтехБанк» (Татарстан) подключает филиалы к электронному док
|14.11.2012
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«ИнтерТраст» запустила мобильное бизнес-приложение для BlackBerry
Компания «ИнтерТраст», разработчик систем поддержки принятия решений, управления документами, делами, в
|03.08.2012
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"Интертраст" занялась документами "Рострабанка"
В "Рострабанке" стартовал проект по организации электронного документооборота на основе СЭД CompanyMedia от компании "Интертраст". Планируется, что в ближайший квартал система будет установлена на 30 рабочих мест сотрудников банка и охватит отделы делопроизводства, договорной службы, финансовый и кадровый цент
|25.07.2012
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"ИнтерТраст" заняла пятое место в ежегодном рейтинге DSS Consulting
По данным аналитической компании DSS Consulting, в 2011 году компания "ИнтерТраст" заняла пятое место по количеству реализованных проектов внедрения тиражных ECM-продуктов на территории России в 2011 году, и аналогичную позицию по количеству автоматизированных раб
|13.07.2012
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"Интертраст" прошел проверку ISO 9001:2008
Компания "Интертраст" в очередной раз подтвердила соответствие системы менеджмента качества (СМК) требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 и национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Серии
|03.07.2012
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Как построить безопасную СЭД? Итоги бизнес-завтрака "Интертраст"
28 июня 2012 года компания "Интертраст" провела бизнес-завтрак, посвященный вопросам безопасности СЭД, - "Строим вместе б
|22.06.2012
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Строим вместе безопасную СЭД
В рамках инициативы "СЭД CompanyMedia – строим открыто!" компании "ИнтерТраст" пришло время поговорить о вопросах защиты информации. Корпоративная информационная система электронного документооборота и делопроизводства CompanyMedia, разработанная компанией "
|31.05.2012
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Компания "ИнтерТраст" подводит итоги бизнес-завтрака
ьные задачи. Как эта необходимость реализуется в разрабатываемой сейчас новой версии СЭД CompanyMedia, рассказал Эдуард Михайлов, начальник отдела развития типового программного обеспечения компании "ИнтерТраст", в выступлении "КоБРа – конструктор бизнес-решений. Новые возможности для повышения эффективности бизнеса". Конструктор бизнес-решений (КоБРа) в составе CompanyMedia позволяет быстр
|25.05.2012
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"ИнтерТраст" на Docflow 2012 рассказала о новых возможностях современных СЭД
15 мая 2012 года компания "ИнтерТраст", разработчик систем электронного документооборота и управления контентом, приняла
|06.03.2012
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«ИнтерТраст» разработала электронный тренажер для пользователей «CompanyMedia-Делопроизводство»
Компания «ИнтерТраст» разработала новый продукт — электронный тренажер для предметных пользователей системы электронного документооборота CompanyMedia. Он включает интерактивный курс лекций по основам ра
|05.03.2012
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СЭД CompanyMedia интегрирована с МЭДО
Компания «ИнтерТраст» сообщила о включении в типовую версию системы электронного документооборота CompanyMedia модуля, обеспечивающего ее интеграцию с системой межведомственного электронного документообо
|01.03.2012
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Lotusphere 2012 глазами "Интертраст": что ждет ПО от IBM?
С 27 по 31 января 2012 года в Орландо (штат Флорида, США) компания "Интертраст", бизнес-партнер корпорации IBM, принимала участие в ежегодной выставке-конференции Lotusphere, посвященной технологиям Lotus. Мероприятие собрало около 7 тысяч участников: пользоват
|02.02.2012
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"ИнтерТраст" договорилась с OpenText
Компания "ИнтерТраст", российский разработчик систем электронного документооборота, автоматизации делоп
|30.01.2012
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На бизнес-завтраке обсудили мобильность в СЭД
26 января 2012 года компания "ИнтерТраст", разработчик систем электронного документооборота и управления контентом, провела бизнес-завтрак для клиентов, журналистов и независимых разработчиков, посвященный актуальной и акти
|20.01.2012
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«ИнтерТраст» протестировала новый веб-интерфейс СЭД CompanyMedia 4.0
Компания «ИнтерТраст» объявила об успешных результатах тестирования нового веб-интерфейса СЭД CompanyMedia 4.0, разрабатываемого совместно со специалистами «Студии Артемия Лебедева». Новый веб-интерфейс
|26.12.2011
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"ИнтерТраст" будет использовать в своей СЭД платформу IBM FileNet
Компания "ИнтерТраст" намерена расширять набор платформ, поддерживаемых ее программными решениями в области организации электронного документооборота и взаимодействия: компания получила разрешение IBM на
|12.12.2011
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CompanyMedia: рынку показали интерфейс СЭД от "Студии Лебедева"
мнение и собственные требования к СЭД. Два шага вперед Открывая круглый стол, генеральный директор "Интертраст" Андрей Линев обозначил стратегическую цель разработки. Это – выведение системы на
|20.10.2011
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Топ-менеджеров «Евразийского банка» обеспечили мобильным доступом к корпоративной почтовой системе
Специалисты компании «ИнтерТраст» завершили проект по организации доступа топ-менеджмента «Евразийского Банка» к корпоративной почтовой системе с мобильных устройств. Корпоративная почтовая система, развернутая на б
|04.07.2011
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«ИнтерТраст» перевел «Энергопром Менеджмент» на новую версию СЭД CompanyMedia
желанием дальнейшей оптимизации информационной системы предприятия, модернизации с ее помощью новых важных процессов. Перевод CompanyMedia с версии 3.2 на 3.6 был осуществлен специалистами компании «ИнтерТраст» за две недели. В результате были оптимизированы существующие и автоматизированы новые процессы. В частности, с помощью нового модуля «Специализированный почтовый ящик» была организо
|21.12.2010
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«ИнтерТраст» создала рабочее место руководителя в СЭД CompanyMedia 3.6 под iPad
Компания «ИнтерТраст» объявила о завершении создания рабочего места руководителя высшего звена в СЭД CompanyMedia 3.6 под Apple iPad. Создание мобильного рабочего места для руководителей продиктовано их
|02.12.2010
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«ИнтерТраст» обновил СЭД CompanyMedia до версии 3.6
Компания «ИнтерТраст» объявила о выпуске новой – 3.6 – версии системы корпоративного электронного документооборота CompanyMedia. В рамках данной версии получили дальнейшее развитие возможности, обеспечив
|03.08.2010
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«ИнтерТраст» представил рабочее место в СЭД CompanyMedia на планшетном устройстве Apple iPad
Компания «ИнтерТраст» совместно с компанией Flexis завершает создание нового рабочего места системы электронного документооборота CompanyMedia на iPad для руководителей высшего звена. Автоматизированное
|12.07.2010
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«ИнтерТраст» организовал веб-сервисный доступ к СЭД CompanyMedia в ФСФР России
Специалисты компании «ИнтерТраст», российского разработчика систем электронного документооборота и управления контентом, завершили проект по созданию веб-сервисного доступа к СЭД CompanyMedia в Федеральной службе по
|21.06.2010
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«ИнтерТраст» оптимизировал ИТ-среду «ИФД КапиталЪ»
Компания «ИнтерТраст» завершила проект по обследованию ИТ-инфраструктуры и почтовой системы Группы «ИФД КапиталЪ» (диверсифицированный холдинг). Выданные в ходе обследования рекомендации по оптимизации п
|27.01.2010
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СЭД CompanyMedia – базис для создания электронного правительства Самарской области
Компании «Профессиональные информационные системы», бизнес-партнер московской компании «ИнтерТраст» в Приволжском федеральном округе, сообщила о промежуточных итогах проекта построения системы электронного документооборота для органов исполнительной власти Самарской области: в дек
|27.11.2009
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«ИнтерТраст» оптимизировал ИТ-инфраструктуру НК «Альянс»
Специалисты компании «ИнтерТраст» выполнили работы по оптимизации ИТ-инфраструктуры НК «Альянс», в том числе перено
InterTrust и организации, системы, технологии, персоны:
|Ипатов Вадим 84 82
|Курьянов Сергей 162 80
|Бейдер Александр 75 49
|Иванова Елена 83 34
|Линев Андрей 25 24
|Потапенко Михаил 45 23
|Кубликова Ирина 28 22
|Бушмелев Сергей 44 20
|Сенкевич Виктор 30 20
|Романов Дмитрий 69 19
|Галимов Максим 33 19
|Корюкин Юрий 29 16
|Якимчук Сергей 30 16
|Храмцовская Наталья 48 14
|Житнюк Павел 34 14
|Афанасьев Алексей 25 13
|Макаров Станислав 118 12
|Трещук Андрей 22 11
|Кочуров Евгений 15 11
|Стаханов Евгений 21 11
|Аксельрод Александр 41 11
|Андреев Владимир 101 10
|Назаренко Алексей 10 9
|Родионов Александр 31 9
|Рыжиков Сергей 112 9
|Сущев Виктор 19 8
|Горностаев Владимир 8 7
|Липич Григорий 65 7
|Семенов Александр 166 7
|Лебедев Артемий 110 6
|Шелястина Елена 15 6
|Кузнецов Сергей 163 6
|Шушкин Дмитрий 95 6
|Баласанян Владимир 45 5
|Бабинцев Василий 24 5
|Демидов Михаил 134 5
|Гриб Андрей 17 5
|Лубенец Андрей 7 5
|Панов Владимир 6 5
|Mancini John - Манчини Джон 14 5
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