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InterTrust ИнтерТраст

InterTrust - ИнтерТраст

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 8 дел, на cумму 123 324 899 ₽*

Судебные дела (8) на сумму 123 324 899 ₽*
в качестве ответчика (6) на сумму 123 324 899 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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15.10.2025 «СберТех» и «ИнтерТраст» обеспечат бизнесу надежный электронный документооборот на отечественной СУБД

Российские разработчики программного обеспечения «ИнтерТраст» и «СберТех» завершили проверку совместимости своих продуктов. Компании протестировали комплексную работу корпоративной системы электронного документооборота (СЭД) CompanyMedia 7 и с
29.09.2025 Компании «ИнтерТраст» и «Ред Софт» подтвердили технологическую совместимость системы электронного документооборота CompanyMedia версии 6.3 с операционной системой «Ред ОС 8»

Компании «ИнтерТраст»», разработчик корпоративной системы электронного документооборота (СЭД) CompanyMe
21.04.2023 Правительство Пензенской области перешло на новую импортонезависимую версию СЭД CompanyMedia

ве свободного программного обеспечения и внедрение нового формата МЭДО - 2.7.1. На текущий момент в новой версии СЭДД работает более 2500 пользователей. Об этом CNews сообщили представители компании «Интертраст». Цели и задачи перехода на новую CompanyMedia С 2006 г. Правительство Пензенской области работает в системе электронного документооборота и делопроизводства на базе CompanyMedia, в

03.08.2021 «Интертраст» перевела свои Java-приложения на среду исполнения Liberica JDK

«Интертраст», специализирующаяся в области автоматизации деловых процессов, делопроизводства и документооборота, и Bellsoft, разработчик OpenJDK, объявили о завершении тестирования и переводе си
01.03.2019 «Ред Софт» и «Интертраст» подтвердили совместимость своих продуктов

«Ред Софт» и «Интертраст» в рамках соглашения о технологическом сотрудничестве провели тестирования на совместимость своих продуктов. По итогам была подтверждена корректность работы системы управления докуме
16.08.2018 «Ростелеком-Solar» и «Интертраст» сообщили об интеграции CompanyMedia с Solar Dozor и Solar inRights

«Ростелеком-Solar», разработчик продуктов и сервисов для целевого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью, и «Интертраст» завершили интеграцию продуктов, совместное использование которых позволит заказчикам разграничивать права доступа сотрудников в системе электронного документооборота и защититься от
06.06.2017 «ИнтерТраст» интегрировала СЭД CompanyMedia с почтой Zimbra для «Волгоуралнипигаза»

рг» — «Волгоуралнипигаз» — СЭД CompanyMedia была интегрирована с корпоративной почтой Zimbra. Интеграция почтового приложения и системы электронного документооборота проведена специалистами компании «ИнтерТраст». По итогам проекта пользователи «Волгоуралнипигаза» перешли к использованию современного почтового решения, отличающегося легкостью в установке и администрировании, сообщили CNews в
27.04.2017 «ИнтерТраст» и «НТЦ ИТ Роса» договорились о технологическом партнерстве

Компания «ИнтерТраст», отечественный разработчик систем электронного документооборота, объявила о техно
03.10.2016 «Интертраст» обновила систему управления документами CompanyMedia до версии 4.5

Компания «Интертраст» объявила о выпуске новой версии корпоративной системы управления документами, зад
12.07.2016 Postgres Professional и «Интертраст» договорились о сотрудничестве

Компании Postgres Professional и «Интертраст» заключили соглашение о сотрудничестве. Цель партнерства компаний — совместное продвижение прикладных решений на базе СЭД CompanyMedia и СУБД PostgreSQL, сообщили CNews в Postgres Pr
26.02.2015 «Астерра» автоматизировала договорную работу с помощью CompanyMedia

Компания «ИнтерТраст» завершила проект по автоматизации договорной деятельности в инвестиционно-девелоперской группе компаний «Астерра». Внедренное решение позволило сократить сроки согласования контракт
06.10.2014 Администрации поселков Ямала будут подключены к СЭД CompanyMedia

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа и компания «ИнтерТраст» объявили о начале проекта по подключению к системе электронного документооборота CompanyMedia администраций поселковых муниципальных образований ЯНАО. Поселковые муниципальные образ
04.10.2013 «ИнтерТраст» приняла участие в конференции «ИКТ в госсекторе: первые итоги перезагрузки»

26 сентября компания «ИнтерТраст» приняла участие в конференции «ИКТ в госсекторе: первые итоги перезагрузки», проведенной CNews Analytics и CNews Conferences. Основными темами конференции стали электронное правител
18.04.2013 «ИнтерТраст» обновила мобильное рабочее место для руководителя в СЭД CompanyMedia

Компания «ИнтерТраст» представила обновленную версию мобильного рабочего места для руководителя в системе электронного документооборота CompanyMedia. Новый продукт под названием iDocsVIP отличается от «с
25.03.2013 «ИнтехБанк» переводит региональные отделения на электронный документооборот

 Компания «ИнтерТраст» сообщила о том, что «ИнтехБанк» (Татарстан) подключает филиалы к электронному док
14.11.2012 «ИнтерТраст» запустила мобильное бизнес-приложение для BlackBerry

Компания «ИнтерТраст», разработчик систем поддержки принятия решений, управления документами, делами, в
03.08.2012 "Интертраст" занялась документами "Рострабанка"

В "Рострабанке" стартовал проект по организации электронного документооборота на основе СЭД CompanyMedia от компании "Интертраст". Планируется, что в ближайший квартал система будет установлена на 30 рабочих мест сотрудников банка и охватит отделы делопроизводства, договорной службы, финансовый и кадровый цент
25.07.2012 "ИнтерТраст" заняла пятое место в ежегодном рейтинге DSS Consulting

По данным аналитической компании DSS Consulting, в 2011 году компания "ИнтерТраст" заняла пятое место по количеству реализованных проектов внедрения тиражных ECM-продуктов на территории России в 2011 году, и аналогичную позицию по количеству автоматизированных раб
13.07.2012 "Интертраст" прошел проверку ISO 9001:2008

Компания "Интертраст" в очередной раз подтвердила соответствие системы менеджмента качества (СМК) требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 и национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Серии

03.07.2012 Как построить безопасную СЭД? Итоги бизнес-завтрака "Интертраст"

28 июня 2012 года компания "Интертраст" провела бизнес-завтрак, посвященный вопросам безопасности СЭД, - "Строим вместе б
22.06.2012 Строим вместе безопасную СЭД

В рамках инициативы "СЭД CompanyMedia – строим открыто!" компании "ИнтерТраст" пришло время поговорить о вопросах защиты информации. Корпоративная информационная система электронного документооборота и делопроизводства CompanyMedia, разработанная компанией "

31.05.2012 Компания "ИнтерТраст" подводит итоги бизнес-завтрака

ьные задачи. Как эта необходимость реализуется в разрабатываемой сейчас новой версии СЭД CompanyMedia, рассказал Эдуард Михайлов, начальник отдела развития типового программного обеспечения компании "ИнтерТраст", в выступлении "КоБРа – конструктор бизнес-решений. Новые возможности для повышения эффективности бизнеса". Конструктор бизнес-решений (КоБРа) в составе CompanyMedia позволяет быстр
25.05.2012 "ИнтерТраст" на Docflow 2012 рассказала о новых возможностях современных СЭД

15 мая 2012 года компания "ИнтерТраст", разработчик систем электронного документооборота и управления контентом, приняла
06.03.2012 «ИнтерТраст» разработала электронный тренажер для пользователей «CompanyMedia-Делопроизводство»

Компания «ИнтерТраст» разработала новый продукт — электронный тренажер для предметных пользователей системы электронного документооборота CompanyMedia. Он включает интерактивный курс лекций по основам ра
05.03.2012 СЭД CompanyMedia интегрирована с МЭДО

Компания «ИнтерТраст» сообщила о включении в типовую версию системы электронного документооборота CompanyMedia модуля, обеспечивающего ее интеграцию с системой межведомственного электронного документообо
01.03.2012 Lotusphere 2012 глазами "Интертраст": что ждет ПО от IBM?

С 27 по 31 января 2012 года в Орландо (штат Флорида, США) компания "Интертраст", бизнес-партнер корпорации IBM, принимала участие в ежегодной выставке-конференции Lotusphere, посвященной технологиям Lotus. Мероприятие собрало около 7 тысяч участников: пользоват
02.02.2012 "ИнтерТраст" договорилась с OpenText

Компания "ИнтерТраст", российский разработчик систем электронного документооборота, автоматизации делоп
30.01.2012 На бизнес-завтраке обсудили мобильность в СЭД

26 января 2012 года компания "ИнтерТраст", разработчик систем электронного документооборота и управления контентом, провела бизнес-завтрак для клиентов, журналистов и независимых разработчиков, посвященный актуальной и акти
20.01.2012 «ИнтерТраст» протестировала новый веб-интерфейс СЭД CompanyMedia 4.0

Компания «ИнтерТраст» объявила об успешных результатах тестирования нового веб-интерфейса СЭД CompanyMedia 4.0, разрабатываемого совместно со специалистами «Студии Артемия Лебедева». Новый веб-интерфейс

26.12.2011 "ИнтерТраст" будет использовать в своей СЭД платформу IBM FileNet

Компания "ИнтерТраст" намерена расширять набор платформ, поддерживаемых ее программными решениями в области организации электронного документооборота и взаимодействия: компания получила разрешение IBM на
12.12.2011 CompanyMedia: рынку показали интерфейс СЭД от "Студии Лебедева"

мнение и собственные требования к СЭД. Два шага вперед Открывая круглый стол, генеральный директор "Интертраст" Андрей Линев обозначил стратегическую цель разработки. Это – выведение системы на
20.10.2011 Топ-менеджеров «Евразийского банка» обеспечили мобильным доступом к корпоративной почтовой системе

Специалисты компании «ИнтерТраст» завершили проект по организации доступа топ-менеджмента «Евразийского Банка» к корпоративной почтовой системе с мобильных устройств. Корпоративная почтовая система, развернутая на б
04.07.2011 «ИнтерТраст» перевел «Энергопром Менеджмент» на новую версию СЭД CompanyMedia

желанием дальнейшей оптимизации информационной системы предприятия, модернизации с ее помощью новых важных процессов. Перевод CompanyMedia с версии 3.2 на 3.6 был осуществлен специалистами компании «ИнтерТраст» за две недели. В результате были оптимизированы существующие и автоматизированы новые процессы. В частности, с помощью нового модуля «Специализированный почтовый ящик» была организо
21.12.2010 «ИнтерТраст» создала рабочее место руководителя в СЭД CompanyMedia 3.6 под iPad

Компания «ИнтерТраст» объявила о завершении создания рабочего места руководителя высшего звена в СЭД CompanyMedia 3.6 под Apple iPad. Создание мобильного рабочего места для руководителей продиктовано их

02.12.2010 «ИнтерТраст» обновил СЭД CompanyMedia до версии 3.6

Компания «ИнтерТраст» объявила о выпуске новой – 3.6 – версии системы корпоративного электронного документооборота CompanyMedia. В рамках данной версии получили дальнейшее развитие возможности, обеспечив
03.08.2010 «ИнтерТраст» представил рабочее место в СЭД CompanyMedia на планшетном устройстве Apple iPad

Компания «ИнтерТраст» совместно с компанией Flexis завершает создание нового рабочего места системы электронного документооборота CompanyMedia на iPad для руководителей высшего звена. Автоматизированное

12.07.2010 «ИнтерТраст» организовал веб-сервисный доступ к СЭД CompanyMedia в ФСФР России

Специалисты компании «ИнтерТраст», российского разработчика систем электронного документооборота и управления контентом, завершили проект по созданию веб-сервисного доступа к СЭД CompanyMedia в Федеральной службе по
21.06.2010 «ИнтерТраст» оптимизировал ИТ-среду «ИФД КапиталЪ»

Компания «ИнтерТраст» завершила проект по обследованию ИТ-инфраструктуры и почтовой системы Группы «ИФД КапиталЪ» (диверсифицированный холдинг). Выданные в ходе обследования рекомендации по оптимизации п
27.01.2010 СЭД CompanyMedia – базис для создания электронного правительства Самарской области

Компании «Профессиональные информационные системы», бизнес-партнер московской компании «ИнтерТраст» в Приволжском федеральном округе, сообщила о промежуточных итогах проекта построения системы электронного документооборота для органов исполнительной власти Самарской области: в дек
27.11.2009 «ИнтерТраст» оптимизировал ИТ-инфраструктуру НК «Альянс»

Специалисты компании «ИнтерТраст» выполнили работы по оптимизации ИТ-инфраструктуры НК «Альянс», в том числе перено

Публикаций - 336, упоминаний - 392

InterTrust и организации, системы, технологии, персоны:

Docsvision - ДоксВижн 1060 112
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 92
TerraLink - ТерраЛинк 292 92
Directum - Директум 1268 70
IBM - International Business Machines Corp 9699 65
Microsoft Corporation 25775 60
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 55
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 47
АйТи 1519 43
OpenText 238 41
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 38
Oracle Corporation 7074 33
SAP SE 5601 30
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 27
Dell EMC 5180 26
9594 25
Paybot - Пэйбот 68 23
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 19
НТЦ ИРМ - Научно-Технологический Центр ИРМ 46 18
Системы документооборота 522 17
Google LLC 12690 16
Alfresco Software 156 16
Рексофт - Reksoft 488 15
1С-Битрикс - Bitrix 675 14
Летограф - Letograf 80 13
Гранит-Центр НПП 47 12
Инталев - Intalev 275 12
Ростелеком 10948 12
Xerox - The Haloid Company 1168 12
Крок - Croc 1964 10
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 10
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 9
Галактика - Корпорация 1545 9
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 9
Meta Platforms - Facebook 4621 8
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 138 8
Promt - Промт 323 8
Apple Inc 13156 7
Sony 6739 7
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 13
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 11
Студия Артемия Лебедева 101 10
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 8
ГПБ - Газпромбанк 1273 8
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 8
Газпром ПАО 1493 7
Татнефть 243 6
Мосэнерго ПАО 132 6
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 6
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
ОМЗ УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения - ОМЗ УЗТМ Картрэкс УК 50 4
Бурятзолото 12 4
Альфа-Банк 1979 4
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 72 4
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 3
КонсультантПлюс 161 3
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 3
Гознак КБФ - Краснокамская бумажная фабрика 17 3
Банк Сбережений и Кредита АКБ - С банк - СТБ, Столичный Торговый Банк - Сберкред Банк - Моссибинтербанк - Столичный торговый банк - Академхимбанк - Инвестбанк АКБ - Конверсбанк МФГ - Гранкомбанк, ГРАН Коммерческий банк - Воронежпромбанк - Воронежский Пром 25 3
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 3
Почта России ПАО 2370 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 3
X5 Group - Перекрёсток 640 3
Северсталь ПАО - Severstal 629 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 3
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Верный - торговая сеть 326 2
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СОГАЗ Мед Страховая компания 14 2
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 36
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 33
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 32
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 30
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 28
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 24
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 24
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 24
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 24
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 23
Российский рынок ЭДО - Российский рынок СЭД - Российский рынок систем электронного документооборота 124 23
Workflow - Поток работ 367 23
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 22
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 22
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 22
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Web Interface - Веб-интерфейс 2042 17
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 634 16
InterTrust - CompanyMedia - WebDocs 166 152
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 75
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 50
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 40
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 38
Apple iPad 4012 27
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 20
IBM FileNet 140 16
Microsoft Windows 16882 14
Microsoft Office 4170 13
Linux OS 11533 11
Microsoft Windows 2000 8678 10
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 10
Intersoft Lab - Референт 157 8
Oracle Java - язык программирования 3469 8
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 8
Docsvision СЭД - ECM-система 249 7
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 158 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 7
Google Android 15244 7
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 7
Apple iPhone 6 4861 7
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 359 7
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 6
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 294 5
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 270 5
SAP Sybase 292 5
OpenText Content Server - OpenText Content Analytics - OpenText LiveLink - Hummingbird 66 5
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 5
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 5
Directum СЭД - ECM-система 307 4
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 4
Apache Wave - Google Wave 35 4
Haulmont - Тезис СЭД 99 4
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 4
Microsoft Outlook 1506 4
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 4
ЭОС - eDocLib ECM-платформа 111 4
Ипатов Вадим 84 82
Курьянов Сергей 162 80
Бейдер Александр 75 49
Иванова Елена 83 34
Линев Андрей 25 24
Потапенко Михаил 45 23
Кубликова Ирина 28 22
Бушмелев Сергей 44 20
Сенкевич Виктор 30 20
Романов Дмитрий 69 19
Галимов Максим 33 19
Корюкин Юрий 29 16
Якимчук Сергей 30 16
Храмцовская Наталья 48 14
Житнюк Павел 34 14
Афанасьев Алексей 25 13
Макаров Станислав 118 12
Трещук Андрей 22 11
Кочуров Евгений 15 11
Стаханов Евгений 21 11
Аксельрод Александр 41 11
Андреев Владимир 101 10
Назаренко Алексей 10 9
Родионов Александр 31 9
Рыжиков Сергей 112 9
Сущев Виктор 19 8
Горностаев Владимир 8 7
Липич Григорий 65 7
Семенов Александр 166 7
Лебедев Артемий 110 6
Шелястина Елена 15 6
Кузнецов Сергей 163 6
Шушкин Дмитрий 95 6
Баласанян Владимир 45 5
Бабинцев Василий 24 5
Демидов Михаил 134 5
Гриб Андрей 17 5
Лубенец Андрей 7 5
Панов Владимир 6 5
Mancini John - Манчини Джон 14 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 222
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 67
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 32
Европа 24964 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 13
Казахстан - Республика 6048 10
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 9
Россия - СФО - Новосибирск 4876 8
Россия - ПФО - Пензенская область 637 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 7
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Россия - ПФО - Самарская область 1577 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 5
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 5
Украина 7928 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 5
Америка - Американский регион 2206 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Дания - Королевство 1337 3
Швеция - Королевство 3782 3
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 3
Индия - Bharat 5870 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 3
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 3
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 3
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 39
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 36
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 24
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 22
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 17
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 15
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HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 14
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 14
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 14
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 13
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 12
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 11
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 11
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 11
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 11
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 11
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 10
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 10
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 307 10
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 10
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 10
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 10
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 447 9
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 140 9
Английский язык 7030 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 9
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 9
ИТ-аналитика 47 8
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 143 8
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 11
Открытые системы ИД 176 9
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 5
PCweek 30 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
Intelligent Enterprise 27 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
Госрасходы - портал 70 1
ComputerWorld 144 1
СК Пресс 17 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
InformationWeek 241 1
Viacom - Video & Audio Communications 117 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
InfoWorld 56 1
Times 661 1
Казанский Портал - e-Kazan.ru 5 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
Финансовая газета 24 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
WikiLeaks 120 1
Wikipedia - Википедия 650 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
NYT - The New York Times 1100 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 44
Gartner - Гартнер 3658 20
Forrester Research 834 9
IDC - International Data Corporation 4975 8
Real Story Group 15 7
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 5
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 4
IDC Russia - IDC Россия 183 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
Harris Interactive 81 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
ITResearch 123 1
Aberdeen Group 53 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Gartner Magic Quadrant Enterprise Content Management - Content Services Platforms 4 1
Gartner ECM 4 1
Gartner Pace-Layered Application Strategy 1 1
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 1
Harvey Spencer Associates 16 1
Markets&Markets Research 113 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Forrester Wave 45 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 12
РАН - Российская академия наук 2122 4
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 22 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
БелГУ НИУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 30 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 1
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 14 1
МФЮА - Московский финансово-юридический университет - Московская финансово-юридическая академия 24 1
КазГИК - Казанский государственный институт культуры 2 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 38 1
КубГТУ - Кубанский государственный технологический университет 12 1
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 1
Росгидромет ЦАО ФГБУ - Центральная аэрологическая обсерватория 4 1
ТГУ им. Г. Р. Державина - Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина 22 1
НГПУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный педагогический университет - 9 1
Базальт СПО - Альт академия 38 1
НГПУ им. К. Минина - Мининский университет - Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина 5 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 26 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 1
Docflow 148 19
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 10
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 6
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
SAP TechEd 9 1
Цифровые Вершины - премия 12 1
Россия-Африка - саммит 4 1
Связь-Экспокомм 276 1
IBM Lotusphere - IBM Lotus Forum 14 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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