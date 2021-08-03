Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

InterTrust
ИнтерТраст


03.08.2021 «Интертраст» перевела свои Java-приложения на среду исполнения Liberica JDK 1
22.07.2021 Bellsoft обеспечила совместимость программного стека Java с российским процессором Baikal-M 1
08.06.2020 ВТБ внедрил технологию безбумажной подготовки документов для заседаний 1
23.03.2020 Подтверждена совместимость СЭД Companymedia и «Ред ОС» 1
30.01.2020 Документооборот для всех госорганов построят на продукте самарской компании. 30 существующих СЭД останутся не у дел 1
01.03.2019 «Ред Софт» и «Интертраст» подтвердили совместимость своих продуктов 1
16.08.2018 «Ростелеком-Solar» и «Интертраст» сообщили об интеграции CompanyMedia с Solar Dozor и Solar inRights 2
19.03.2018 Новосибирская область перешла на импортонезависимую СЭДД 1
20.06.2017 «Энергопром Менеджмент» перешла на новую версию СЭД CompanyMedia 1
06.06.2017 «ИнтерТраст» интегрировала СЭД CompanyMedia с почтой Zimbra для «Волгоуралнипигаза» 2
27.04.2017 «ИнтерТраст» и «НТЦ ИТ Роса» договорились о технологическом партнерстве 4
28.03.2017 Правительство ЯНАО перешло на новую версию СЭД CompanyMedia 1
03.10.2016 «Интертраст» обновила систему управления документами CompanyMedia до версии 4.5 1
12.07.2016 Postgres Professional и «Интертраст» договорились о сотрудничестве 2
07.10.2015 Как развивалась СЭД Евразийского банка: от 100 к 4000 пользователей 3
26.02.2015 «Астерра» автоматизировала договорную работу с помощью CompanyMedia 1
05.12.2014 CompanyMedia совместима с СУБД «Линтер-ВС» и «Мобильной системой вооруженных сил» 3
06.10.2014 Администрации поселков Ямала будут подключены к СЭД CompanyMedia 1
15.04.2014 В Москве на Docflow 2014 обсудят, как вести борьбу с информационным хаосом 1
31.03.2014 Аэропорт Владивостока: СЭД позволяет управлять не только документами, но и проектами 3
26.03.2014 20 мая в Москве состоится конференция Docflow 2014 1
15.01.2014 «Логика бизнеса» модернизирует систему управления документооборотом «Аэрофлота» на базе IBM FileNet 5.2 2
07.11.2013 Российские СЭД стали самыми популярными 1
09.10.2013 ИКТ в госсекторе: первые итоги перезагрузки 1
04.10.2013 «ИнтерТраст» приняла участие в конференции «ИКТ в госсекторе: первые итоги перезагрузки» 2
30.09.2013 СЭД в госсекторе – проблема в заказчиках 1
23.09.2013 Замминистра экономического развития выступит на конференции CNews об ИТ в госсекторе 1
11.09.2013 Минкомсвязи, Минздрав, Казначейство, УЭК - на конференции CNews «ИКТ в госсекторе» 1
17.07.2013 «Логика бизнеса 2.0» распалась 1
20.06.2013 Агентство труда и занятости населения Красноярского края запустило СЭД CompanyMedia в промышленную эксплуатацию 1
31.05.2013 «Согаз-Мед» расширила масштабы СЭД CompanyMedia 1
07.05.2013 «ОФК Банк» перешел на новую версию CompanyMediа и внедрил мобильные рабочие места СЭД для iPad 3
30.04.2013 Руководство Нижневартовска получило возможность работать с документами с помощью iPad 1
18.04.2013 «ИнтерТраст» обновила мобильное рабочее место для руководителя в СЭД CompanyMedia 2
25.03.2013 «ИнтехБанк» переводит региональные отделения на электронный документооборот 1
25.03.2013 Будут ли ведомства общаться электронно? 1
05.03.2013 Рынок СЭД 2013: правила диктуют разработчики 2
16.01.2013 Фрилансеры "в законе": к чему готовиться рынку СЭД 1
22.11.2012 IBM проведет ребрендинг продуктовой линейки Lotus Notes/Domino 1
14.11.2012 «ИнтерТраст» запустила мобильное бизнес-приложение для BlackBerry 1

Публикаций - 231, упоминаний - 302

InterTrust упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

CompanyMedia 110 97
OpenText 160 28
Microsoft Corporation 11039 24
АйТи 749 21
Летограф - Letograf 63 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 9
SAP SE 3208 5
IBM 3530 3
Ред Софт - Red Soft 246 2
Кодекс Консорциум - Справочно-правовая система 3 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 1
Samsung Electronics 5641 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 593 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
Восход ФГБУ НИИ 365 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
ПетроКазахстан 3 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 2
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 25 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 1
Прокуратура Новосибирской области 1 1
Законодательное собрание Новосибирской области 4 1
КСП Новосибирской области - Контрольно-счётная палата Новосибирской области 2 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 15
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 7
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
Web Interface - Веб-интерфейс 177 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 390 1
Flash 472 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 340 26
OpenText Documentum 189 6
Google Android 10750 5
ЭОС Дело СЭД 620 4
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 3
Microsoft SharePoint Server 103 3
Java - Язык программирования 1169 3
Linux OS 4249 2
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 2
Microsoft Excel 435 2
SQL - Язык программирования 432 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Ред ОС 239 2
Apple iOS 5741 2
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 1
Летограф Бонапарт 2 1
Летограф Основа 9 1
Летограф Ансамбль 2 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
OpenText Tempo 4 1
BellSoft LiberCat 8 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
Google Picasa Web Albums 119 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 192 1
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 50 1
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 29 1
JavaScript - Язык программирования 627 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Microsoft Windows 851 1
Microsoft Windows 7 1662 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
TerraLink xDE - eXtended Document Exchange - Юридически значимый электронный документооборот 18 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
Intel x86 - Архитектура процессора 991 1
Ипатов Вадим 80 71
Храмцовская Наталья 38 12
Липич Григорий 48 6
Савельев Александр 29 3
Макаров Станислав 111 3
Рустамов Рустам 169 2
Белокрылов Александр 20 1
Горностаев Владимир 7 1
Лукиных Василий 9 1
Гребнов Евгений 2 1
Преображенская Мария 1 1
Александров Сергей 7 1
Кулик Александр 1 1
Островский Владимир 22 1
Самойленко Максим 65 1
Сапельников Сергей 100 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 125
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 10
Европа 3736 7
Казахстан - Республика 2622 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 6
Россия - ПФО - Самара 1287 5
Россия - СФО - Новосибирск 1959 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 3
Украина 3353 3
Индия - Республика 2165 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 2
Германия - Федеративная Республика 3618 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 1
Россия - ЯНАО - Надым - Надымский район 30 1
Европа Западная 611 1
Россия - Новосибирская область 811 1
Франция - Французская Республика 2116 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 1
Россия - ПФО - Казань 1510 1
Восточная Европа 1674 1
Беларусь - Белоруссия 2084 1
Япония 2771 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 578 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Иркутская область 540 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 6
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 1
CNews Analytics 1988 4
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
Docflow 58 10
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757535, в очереди разбора - 661225.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще