«СберТех» и «ИнтерТраст» обеспечат бизнесу надежный электронный документооборот на отечественной СУБД Российские разработчики программного обеспечения «ИнтерТраст» и «СберТех» завершили проверку совместимости своих продуктов. Компании протестировали комплексную работу корпоративной системы электронного документооборота (СЭД) CompanyMedia 7 и с

Компании «ИнтерТраст» и «Ред Софт» подтвердили технологическую совместимость системы электронного документооборота CompanyMedia версии 6.3 с операционной системой «Ред ОС 8» Компании «ИнтерТраст»», разработчик корпоративной системы электронного документооборота (СЭД) CompanyMe

Правительство Пензенской области перешло на новую импортонезависимую версию СЭД CompanyMedia ве свободного программного обеспечения и внедрение нового формата МЭДО - 2.7.1. На текущий момент в новой версии СЭДД работает более 2500 пользователей. Об этом CNews сообщили представители компании «Интертраст». Цели и задачи перехода на новую CompanyMedia С 2006 г. Правительство Пензенской области работает в системе электронного документооборота и делопроизводства на базе CompanyMedia, в

«Интертраст» перевела свои Java-приложения на среду исполнения Liberica JDK «Интертраст», специализирующаяся в области автоматизации деловых процессов, делопроизводства и документооборота, и Bellsoft, разработчик OpenJDK, объявили о завершении тестирования и переводе си

«Ред Софт» и «Интертраст» подтвердили совместимость своих продуктов «Ред Софт» и «Интертраст» в рамках соглашения о технологическом сотрудничестве провели тестирования на совместимость своих продуктов. По итогам была подтверждена корректность работы системы управления докуме

«Ростелеком-Solar» и «Интертраст» сообщили об интеграции CompanyMedia с Solar Dozor и Solar inRights «Ростелеком-Solar», разработчик продуктов и сервисов для целевого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью, и «Интертраст» завершили интеграцию продуктов, совместное использование которых позволит заказчикам разграничивать права доступа сотрудников в системе электронного документооборота и защититься от

«ИнтерТраст» интегрировала СЭД CompanyMedia с почтой Zimbra для «Волгоуралнипигаза» рг» — «Волгоуралнипигаз» — СЭД CompanyMedia была интегрирована с корпоративной почтой Zimbra. Интеграция почтового приложения и системы электронного документооборота проведена специалистами компании «ИнтерТраст». По итогам проекта пользователи «Волгоуралнипигаза» перешли к использованию современного почтового решения, отличающегося легкостью в установке и администрировании, сообщили CNews в

«ИнтерТраст» и «НТЦ ИТ Роса» договорились о технологическом партнерстве Компания «ИнтерТраст», отечественный разработчик систем электронного документооборота, объявила о техно

«Интертраст» обновила систему управления документами CompanyMedia до версии 4.5 Компания «Интертраст» объявила о выпуске новой версии корпоративной системы управления документами, зад

Postgres Professional и «Интертраст» договорились о сотрудничестве Компании Postgres Professional и «Интертраст» заключили соглашение о сотрудничестве. Цель партнерства компаний — совместное продвижение прикладных решений на базе СЭД CompanyMedia и СУБД PostgreSQL, сообщили CNews в Postgres Pr

«Астерра» автоматизировала договорную работу с помощью CompanyMedia Компания «ИнтерТраст» завершила проект по автоматизации договорной деятельности в инвестиционно-девелоперской группе компаний «Астерра». Внедренное решение позволило сократить сроки согласования контракт

Администрации поселков Ямала будут подключены к СЭД CompanyMedia Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа и компания «ИнтерТраст» объявили о начале проекта по подключению к системе электронного документооборота CompanyMedia администраций поселковых муниципальных образований ЯНАО. Поселковые муниципальные образ

«ИнтерТраст» приняла участие в конференции «ИКТ в госсекторе: первые итоги перезагрузки» 26 сентября компания «ИнтерТраст» приняла участие в конференции «ИКТ в госсекторе: первые итоги перезагрузки», проведенной CNews Analytics и CNews Conferences. Основными темами конференции стали электронное правител

«ИнтерТраст» обновила мобильное рабочее место для руководителя в СЭД CompanyMedia Компания «ИнтерТраст» представила обновленную версию мобильного рабочего места для руководителя в системе электронного документооборота CompanyMedia. Новый продукт под названием iDocsVIP отличается от «с

«ИнтехБанк» переводит региональные отделения на электронный документооборот Компания «ИнтерТраст» сообщила о том, что «ИнтехБанк» (Татарстан) подключает филиалы к электронному док

«ИнтерТраст» запустила мобильное бизнес-приложение для BlackBerry Компания «ИнтерТраст», разработчик систем поддержки принятия решений, управления документами, делами, в

"Интертраст" занялась документами "Рострабанка" В "Рострабанке" стартовал проект по организации электронного документооборота на основе СЭД CompanyMedia от компании "Интертраст". Планируется, что в ближайший квартал система будет установлена на 30 рабочих мест сотрудников банка и охватит отделы делопроизводства, договорной службы, финансовый и кадровый цент

"ИнтерТраст" заняла пятое место в ежегодном рейтинге DSS Consulting По данным аналитической компании DSS Consulting, в 2011 году компания "ИнтерТраст" заняла пятое место по количеству реализованных проектов внедрения тиражных ECM-продуктов на территории России в 2011 году, и аналогичную позицию по количеству автоматизированных раб

"Интертраст" прошел проверку ISO 9001:2008 Компания "Интертраст" в очередной раз подтвердила соответствие системы менеджмента качества (СМК) требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 и национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Серии

Как построить безопасную СЭД? Итоги бизнес-завтрака "Интертраст" 28 июня 2012 года компания "Интертраст" провела бизнес-завтрак, посвященный вопросам безопасности СЭД, - "Строим вместе б

Строим вместе безопасную СЭД В рамках инициативы "СЭД CompanyMedia – строим открыто!" компании "ИнтерТраст" пришло время поговорить о вопросах защиты информации. Корпоративная информационная система электронного документооборота и делопроизводства CompanyMedia, разработанная компанией "

Компания "ИнтерТраст" подводит итоги бизнес-завтрака ьные задачи. Как эта необходимость реализуется в разрабатываемой сейчас новой версии СЭД CompanyMedia, рассказал Эдуард Михайлов, начальник отдела развития типового программного обеспечения компании "ИнтерТраст", в выступлении "КоБРа – конструктор бизнес-решений. Новые возможности для повышения эффективности бизнеса". Конструктор бизнес-решений (КоБРа) в составе CompanyMedia позволяет быстр

"ИнтерТраст" на Docflow 2012 рассказала о новых возможностях современных СЭД 15 мая 2012 года компания "ИнтерТраст", разработчик систем электронного документооборота и управления контентом, приняла

«ИнтерТраст» разработала электронный тренажер для пользователей «CompanyMedia-Делопроизводство» Компания «ИнтерТраст» разработала новый продукт — электронный тренажер для предметных пользователей системы электронного документооборота CompanyMedia. Он включает интерактивный курс лекций по основам ра

СЭД CompanyMedia интегрирована с МЭДО Компания «ИнтерТраст» сообщила о включении в типовую версию системы электронного документооборота CompanyMedia модуля, обеспечивающего ее интеграцию с системой межведомственного электронного документообо

Lotusphere 2012 глазами "Интертраст": что ждет ПО от IBM? С 27 по 31 января 2012 года в Орландо (штат Флорида, США) компания "Интертраст", бизнес-партнер корпорации IBM, принимала участие в ежегодной выставке-конференции Lotusphere, посвященной технологиям Lotus. Мероприятие собрало около 7 тысяч участников: пользоват

"ИнтерТраст" договорилась с OpenText Компания "ИнтерТраст", российский разработчик систем электронного документооборота, автоматизации делоп

На бизнес-завтраке обсудили мобильность в СЭД 26 января 2012 года компания "ИнтерТраст", разработчик систем электронного документооборота и управления контентом, провела бизнес-завтрак для клиентов, журналистов и независимых разработчиков, посвященный актуальной и акти

«ИнтерТраст» протестировала новый веб-интерфейс СЭД CompanyMedia 4.0 Компания «ИнтерТраст» объявила об успешных результатах тестирования нового веб-интерфейса СЭД CompanyMedia 4.0, разрабатываемого совместно со специалистами «Студии Артемия Лебедева». Новый веб-интерфейс

"ИнтерТраст" будет использовать в своей СЭД платформу IBM FileNet Компания "ИнтерТраст" намерена расширять набор платформ, поддерживаемых ее программными решениями в области организации электронного документооборота и взаимодействия: компания получила разрешение IBM на

CompanyMedia: рынку показали интерфейс СЭД от "Студии Лебедева" мнение и собственные требования к СЭД. Два шага вперед Открывая круглый стол, генеральный директор "Интертраст" Андрей Линев обозначил стратегическую цель разработки. Это – выведение системы на

Топ-менеджеров «Евразийского банка» обеспечили мобильным доступом к корпоративной почтовой системе Специалисты компании «ИнтерТраст» завершили проект по организации доступа топ-менеджмента «Евразийского Банка» к корпоративной почтовой системе с мобильных устройств. Корпоративная почтовая система, развернутая на б

«ИнтерТраст» перевел «Энергопром Менеджмент» на новую версию СЭД CompanyMedia желанием дальнейшей оптимизации информационной системы предприятия, модернизации с ее помощью новых важных процессов. Перевод CompanyMedia с версии 3.2 на 3.6 был осуществлен специалистами компании «ИнтерТраст» за две недели. В результате были оптимизированы существующие и автоматизированы новые процессы. В частности, с помощью нового модуля «Специализированный почтовый ящик» была организо

«ИнтерТраст» создала рабочее место руководителя в СЭД CompanyMedia 3.6 под iPad Компания «ИнтерТраст» объявила о завершении создания рабочего места руководителя высшего звена в СЭД CompanyMedia 3.6 под Apple iPad. Создание мобильного рабочего места для руководителей продиктовано их

«ИнтерТраст» обновил СЭД CompanyMedia до версии 3.6 Компания «ИнтерТраст» объявила о выпуске новой – 3.6 – версии системы корпоративного электронного документооборота CompanyMedia. В рамках данной версии получили дальнейшее развитие возможности, обеспечив

«ИнтерТраст» представил рабочее место в СЭД CompanyMedia на планшетном устройстве Apple iPad Компания «ИнтерТраст» совместно с компанией Flexis завершает создание нового рабочего места системы электронного документооборота CompanyMedia на iPad для руководителей высшего звена. Автоматизированное

«ИнтерТраст» организовал веб-сервисный доступ к СЭД CompanyMedia в ФСФР России Специалисты компании «ИнтерТраст», российского разработчика систем электронного документооборота и управления контентом, завершили проект по созданию веб-сервисного доступа к СЭД CompanyMedia в Федеральной службе по

«ИнтерТраст» оптимизировал ИТ-среду «ИФД КапиталЪ» Компания «ИнтерТраст» завершила проект по обследованию ИТ-инфраструктуры и почтовой системы Группы «ИФД КапиталЪ» (диверсифицированный холдинг). Выданные в ходе обследования рекомендации по оптимизации п

СЭД CompanyMedia – базис для создания электронного правительства Самарской области Компании «Профессиональные информационные системы», бизнес-партнер московской компании «ИнтерТраст» в Приволжском федеральном округе, сообщила о промежуточных итогах проекта построения системы электронного документооборота для органов исполнительной власти Самарской области: в дек