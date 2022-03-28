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PostgreSQL свободная объектно-реляционная СУБД

PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД


28.03.2022 Российская транспортная отрасль переходит на отечественный PostgreSQL взамен зарубежного ПО
23.03.2022 Росфинмониторинг переводит свои системы на PostgreSQL
17.12.2021 Россияне создали СУБД, которая на «Эльбрусах» обгоняет PostgreSQL на Intel
01.11.2021 В России создается единая платформа школьного ПО на Linux и PostgreSQL
02.09.2021 Кинонаследие России изымут из баз на ПО Microsoft, чтобы сложить в ИС на российском Linux и PostgreSQL
29.06.2021 DataLine разработала катастрофоустойчивое решение для баз данных PostgreSQL
23.03.2021 Бесплатный PostgreSQL Сбербанка согласились поддерживать только создатели коммерческого PostgreSQL
10.02.2021 БФТ реализовала проект по миграции на СУБД PostgreSQL в комитете финансов Волгоградской области
05.11.2020 MaxPatrol SIEM выявляет атаки на СУБД PostgreSQL
05.11.2020 Обновленная платформа Docsvision поддерживает работу с PostgreSQL
27.07.2020 ФОРС помог банку «Ренессанс Кредит» осуществить миграцию на PostgreSQL
08.06.2020 Началась ковровая атака перебором паролей против WordPress, MySQL и PostgreSQL
30.03.2020 Счетная палата избавляется от Oracle, но остается верна Windows
24.03.2020 «Сетевая академия Ланит» стала авторизованным учебным партнером Postgres Professional
11.03.2020 Москва создает мобильное рабочее место на Android, Linux и PostgreSQL
27.02.2020 Патч российского разработчика принят в свободно распространяемую PostgreSQL
22.10.2019 Devicelock включил в свои продукты поддержку Postgres Pro и PostgreSQL
18.10.2019 Эксклюзивный ИТ-поставщик «Газпрома» создал загадочного конкурента СУБД Postgres Pro
02.10.2019 Российские разработчики СУБД PostgreSQL получили «грозное письмо-проклятие»
10.06.2019 Разработчики ядра PostgreSQL впервые пустили в свои ряды женщину из России
21.05.2019 В России впервые начинают выдавать сертификаты специалистов по PostgreSQL
13.05.2019 Россияне в два раза ускорили СУБД PostgreSQL
15.04.2019 «Форс» создал инструмент разработки веб-приложений на PostgreSQL
02.04.2019 «Ланит» создал новую компанию для развития продукта на PostgreSQL и TensorFlow
18.03.2019 Москомархитектура переезжает с IBM на PostgreSQL
14.03.2019 «Форс» перевел реестр госуслуг Югры с Oracle на PostgreSQL
25.01.2019 «Ростех» строит базу данных радиоэлектроники на «1С-Битрикс» и PostgreSQL
25.01.2019 Microsoft купила разработчика на PostgreSQL, чтобы «победить Amazon в облаках»
14.08.2018 Свердловские чиновники перешли с американского ПО на PostgreSQL и СЭД «Спутник»
14.08.2018 «Корус консалтинг» перевел СЭД Правительства Свердловской области на СУБД PostgreSQL
20.04.2018 Системы «Галактики» «поженят» с СУБД PostgreSQL в пику Oracle и Microsoft
15.03.2018 «Мой офис» создал решение для чиновников и крупного бизнеса на PostgreSQL
14.03.2018 Postgres Professional помог «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» оптимизировать работу СУБД PostgreSQL
10.11.2017 Merlion добавил в портфель СУБД от Postgres Professional
12.10.2017 Postgres Professional выпустила русскоязычную документацию по PostgreSQL 10.0
14.09.2017 Россияне скрестили PostgreSQL и блокчейн
14.09.2017 Расширение PostgreSQL упростит работу с Ethereum
15.08.2017 «Техносерв» начал раздавать из «облака» Oracle, PostgreSQL, MySQL и MS SQL
10.07.2017 ВТБ впервые внедрил Hadoop и PostgreSQL для работы с большими данными
10.07.2017 IBM представила решение для ускорения работы открытых БД как сервиса на платформе Power Systems

Публикаций - 614, упоминаний - 666

PostgreSQL упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 107
IBM - International Business Machines Corp 8941 63
Yandex - Яндекс 5015 44
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 30
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 22
Intel Corporation 11262 21
Amazon Inc - Amazon.com 2650 17
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 336 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 15
Huawei 3222 15
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 9
1С-Битрикс - Bitrix 443 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 9
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 7
Apple Inc 10683 7
Softline - Софтлайн 1870 6
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар 413 6
Новые облачные технологии (НОТ) 277 6
Telegram Group 805 6
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 6
Рикор Холдинг - Rikor 91 6
Галактика - Корпорация 1077 6
Ланит - Консист Бизнес Групп 72 5
Samsung Electronics 9333 5
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 283 5
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 323 5
AMD - Advanced Micro Devices 3661 4
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 65 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 3
HP - Hewlett-Packard 3567 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 3
Панорама КБ - Конструкторское бюро 87 2
VK - Mail.ru Цифровые технологии 56 2
Blender 32 2
UIPath 46 2
Дата инновации 0 1
Pervasive Software 4 1
Lexmark - Лексмарк 282 1
НЦПР - Национальный центр поддержки и разработки - FlexLab 23 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 33
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 26
Почта России ПАО 1853 18
РЖД - Российские железные дороги 1458 16
Альфа-Банк 1476 11
Ренессанс Страхование 83 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 3
Societe Generale Group 68 2
IKEA - ИКЕА 124 2
X5 Group - Пятёрочка 309 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 106 2
ПСБ - Промсвязьбанк 682 2
Bonduelle - Бондюэль 8 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 54 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 1
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 55 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 108 1
Открытие ФК - Росгосстрах 266 1
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование 1 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 133
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 112
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 72
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 26
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 19
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 17
Счётная палата РФ 628 16
Президент Российской Федерации 3770 13
Таможня - Таможенная служба 421 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 10
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 5
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 104 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 54 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 2
Петербургский метрополитен ГУП 73 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 1
Правительство Австрии - Österreichische Bundesregierung - Государственные органы власти Австрийской Республики 1 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 102 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 12
Web development - Веб-разработка 0 4
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 248
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 102
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 45
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 42
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 40
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 39
Визуализация 1338 35
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 32
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 31
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 24
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 753 21
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Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 17
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 17
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 17
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 898 16
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