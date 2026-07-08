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PostgreSQL свободная объектно-реляционная СУБД

PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД

PostgreSQL — объектно-реляционная система управления базами данных с открытым исходным кодом. Облачная версия платформы помогает создавать масштабируемые хранилища данных, создавать среду для разработки или тестирования без капитальных затрат на ИТ-инфраструктуру.

 

Андрей Ивкин, Главный эксперт-аналитик, ФОРС Дистрибуция "Какую базу данных использовать в 2025: PostgreSQL или YDB | СУБД Яндекса?" Конференция CNews 08.07.2025 "СУБД: технологии, миграция и администрирование"

СОБЫТИЯ

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08.07.2026 Videotronic IPT 2.6 получила 17 модулей видеоаналитики, поддержку PostgreSQL и обновленный Web-клиент

получила интеграцию с Telegram, включая возможность отправки групповых уведомлений. Отдельное внимание в обновлении уделено инфраструктуре и совместимости. В Videotronic IPT добавлена поддержка СУБД PostgreSQL, расширена совместимость с операционными системами Debian, «Ред ОС», Astra Linux 1.7.6 и Ubuntu 24. Linux-версия платформы стала стабильнее и производительнее, а также получила подде
30.06.2026 Postgres Professional выпустила книгу «PostgreSQL 18 изнутри»

Postgres Professional представила новое издание книги «PostgreSQL 18 изнутри» — подробного технического руководства по внутреннему устройству свободно распространяемой СУБД PostgreSQL. Книгу можно бесплатно скачать в формате PDF на сайте ком
16.06.2026 Выпущена СУБД Tantor Postgres 18.3 с передовыми функциями для высоконагруженных бизнес-приложений

Лабс» представила новую версию системы управления базами данных Tantor Postgres 18.3, основанную на PostgreSQL 18. Включены как возможности PostgreSQL 18 и 18.3, так и собственные разраб
16.06.2026 «Солар» устранил «слепую зону» для привилегированных пользователей при переходе на СУБД «Ятоба» через PostgreSQL

лар» подтвердила совместимость PAM-платформы Solar SafeInspect с отечественной системой управления базами данных (СУБД) «Ятоба» от компании «Газинформсервис». Интеграция реализована на базе протокола PostgreSQL, который лежит в основе большинства российских СУБД. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар». По данным Центра стратегических разработок, объем рынка СУБД в России в 2025 г.

11.06.2026 Платформа Tantor 6.4: поддержка СУБД Tantor Polar, новые возможности ИИ-ассистента, аудита и мониторинга

«Тантор Лабс» представила новую версию платформы Tantor 6.4, решения для централизованного администрирования, мониторинга и эксплуатации PostgreSQL-инфраструктуры. Обновление включает расширенные возможности аналитики и мониторинга, поддержку используемой в машине баз данных Tantor XData Gen3 СУБД Tantor Polar, улучшения ИИ-асси
04.06.2026 «Турбо Облако» расширило возможности управляемых баз данных PostgreSQL и MySQL

Российский облачный провайдер «Турбо Облако», входящий в ГК РТК-ЦОД, обновил сервисы управляемых баз данных PostgreSQL и MySQL. Новая функциональность упрощает настройку и эксплуатацию СУБД, помогает быстрее адаптировать базы данных под разные типы нагрузки и снижает объем ручной работы при сопровожд
Российские СУБД на базе PostgreSQL сравнили по 200 параметрам

Российские СУБД на базе PostgreSQL сравнили по 200 параметрам Российские разработчики предложили рынку собственные ди
01.06.2026 «Корус Консалтинг» адаптировал HRM-платформу K-Team для работы на PostgreSQL

HRM-платформа K-Team от ГК «Корус Консалтинг» теперь может работать не только на базе СУБД (системы управления базами данных) MySQL, но и на PostgreSQL. Такое решение делает продукт доступным для компаний, где PostgreSQL является корпоративным стандартом. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг». K-Team HRM

27.05.2026 Каждый 11-й участник разработки PostgreSQL 18 — сотрудник Postgres Professional

Команда Postgres Professional стала одним из самых заметных контрибьюторов PostgreSQL 18 — акутальной версии открытой СУБД, выпущенной PostgreSQL Global Developm
08.05.2026 Госфильмофонд заплатит сотни миллионов спецам по PHP и PostgreSQL за объединение своих интернет-ресурсов в единую платформу

ибридный подход, сочетая микросервисы для интеграции и критичных к масштабированию компонентов с модульным монолитным ядром для стабильных функций. В качестве системы управления базами данных выбрана PostgreSQL, языки программирования — преимущественно PHP. Все компоненты должны поддерживать горизонтальное и вертикальное масштабирование, а пользовательские интерфейсы — корректно отображатьс
20.04.2026 «Первый Бит» протестировал российские СУБД для «1С» и подтвердил их готовность к Enterprise‑нагрузкам

«Спортивная») сообщила о проведении комплексного нагрузочного тестирования российских СУБД на базе PostgreSQL в реальных условиях эксплуатации «1С:ERP» с учетом боевых сценариев: одновременная
13.04.2026 Российский разработчик решил главную проблему PostgreSQL для крупного бизнеса

Популярность и главный недостаток PostgreSQL PostgreSQL входит в четверку самых популярных СУБД в мире. Если у традиционных лид
08.04.2026 Новая корпоративная машина баз данных от «Тантор Лабс» устраняет архитектурные ограничения PostgreSQL

ических запросов (HTAP) и предназначено для крупных корпоративных заказчиков, которые до сих пор не имели возможности полностью заместить зарубежные СУБД ввиду архитектурных ограничений классического PostgreSQL. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Машина баз данных (МБД) Tantor XData Gen3 предназначена для крупных корпоративных заказчиков и решает ключевую задачу импортозам
23.03.2026 Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет

начительно ниже, заказчики фокусируются на транзакционных СУБД, аналитических хранилищах и создании PostgreSQL-экосистем», — начала свое выступление Анжела Патракова, редактор, журналист-аналит
СУБД Jatoba получила ИИ-защиту от SQL-инъекций в PostgreSQL

СУБД Jatoba получила ИИ-защиту от SQL-инъекций в PostgreSQL «Газинформсервис» представил новую линейку CУБД «Ятоба» на 18 ядре РоstgreSQL. В о
26.02.2026 Nexign представила новую версию СУБД Nexign Nord 6 с расширенной функциональностью и поддержкой PostgreSQL 18

айн») выпустила новую версию СУБД Nexign Nord 6. Ключевым нововведением стала полноценная поддержка PostgreSQL 18, что позволяет пользоваться всеми масштабными улучшениями в области производите
17.02.2026 «Форс Телеком» разработал дополнительный инструмент репликации данных из СУБД Oracle в СУБД PostgreSQL

ему инструментальных средств для проектов импортозамещения и разработали Ora2PgSyncX — специальную утилиту, использующую функции сервера Oracle XStream Out для репликации данных из СУБД Oracle в СУБД PostgreSQL. Благодаря этому процесс репликации выполняется в режиме реального времени с минимальным лагом между исходной и целевой базой данных. Об этом CNews сообщили представители ГК «Форс».

09.02.2026 MWS Cloud запустила в промышленную эксплуатацию сервис Managed PostgreSQL в облаке MWS Cloud Platform

MWS Cloud, входящая в МТС Web Services, сообщает о запуске управляемого сервиса Managed PostgreSQL в общий доступ (GA) на облачной платформе MWS Cloud Platform. Сервис позволит бизн
04.02.2026 «Хайстекс» анонсировал нативную поддержку бэкапа PostgreSQL в новом релизе «Акура» 4.5

ии функциональных возможностей платформы «Хайстекс Акура». В релизе 4.5, запланированном на март 2026 г., появится инструмент нативного файлового резервного копирования баз данных, ориентированный на PostgreSQL. До текущего момента основным сценарием защиты БД в «Акуре» был подход Lift&Shift (создание полной копии виртуальной машины). Новый функционал предлагает более привычный для админист
26.01.2026 PostgreSQL по-русски: как вывести отечественные СУБД на мировой уровень

Другие игроки также заняли свои ниши: CrunchyData развивает Postgres для государственных и высокозащищенных сред, а EnterpriseDB после многих лет работы на рынке миграции из Oracle в собственный форк PostgreSQL, теперь делает ставку на интеграцию с искусственным интеллектом. Повторюсь, общее у всех этих проектов одно: они выводят Postgres на качественно новый уровень за счет глубокого измен
22.01.2026 Yandex B2B Tech поможет банкам и ритейлерам обрабатывать миллионы транзакций быстрее и надежнее

сервис для быстрого горизонтального масштабирования самой популярной опенсорсной базы данных в мире PostgreSQL. Теперь крупные компании смогут более гибко масштабировать базы данных по мере рос
30.12.2025 «Росатом» почти за миллиард покупает лицензии PostgreSQL под российские процессоры «Эльбрус», «Альт» и Astra Linux

, индексов или объем больших бинарных объектов. Поддержка таблиц размером от 32 ТБ и полей объемом от 1 ГБ является обязательной. Фото: rosatom.ru «Росатом» почти за миллиард рублей покупает лицензии PostgreSQL Особое внимание уделено совместимости с российскими аппаратными платформами и операционными системами. СУБД должна корректно работать на архитектурах x86-64 и «Эльбрус-8С/4С». Перече
27.11.2025 Postgres Pro Standard 18: ускорение за счет ядра PostgreSQL 18 и более эффективные инструменты безопасности

пания Postgres Professional выпустила Postgres Pro Standard 18 — версию СУБД на базе новейшего ядра PostgreSQL 18 с оптимизацией для производительности, мониторинга и корпоративной безопасности
10.11.2025 Разработчик «Яндекса» вошел в топ-50 главных контрибьюторов PostgreSQL

ель разработки СУБД с открытым исходным кодом в Yandex Cloud, вошел в топ-50 главных контрибьюторов PostgreSQL, самой популярной опенсорсной СУБД в мире. Андрей получил такой статус за стабильн
29.10.2025 Москва создаст собственную платформу нейросетей на базе PostgreSQL и Kubernetes

Kubernetes для оркестрации, Jupyter для разработки и обучения моделей, GitLab для управления репозиториями и CI/CD, Airflow для оркестрации workflows, MIflow для управления жизненным циклом моделей, PostgreSQL для хранения метаданных и MinIO в качестве объектного хранилища. Проект разбит на три этапа и включает 65 задач. Подрядчик должен выполнить 13 задач, указанных в техническом задании,
06.10.2025 СУБД PostgreSQL обновилась до версии 18

Глобальное сообщество разработчиков PostgreSQL (PGDG) объявило о выходе PostgreSQL 18 — новой версии системы управления базами данных с открытым исходным кодом. Релиз включает масштабные улучшения в области производительно
Вадим Яценко, Tantor Labs: Наша СУБД готова полноценно конкурировать с предложениями западных вендоров

онкурировать с предложениями западных вендоров Вадим Яценко Генеральный директор В октябре 2022 года компания Tantor Labs, российский разработчик СУБД Tantor и платформы управления и мониторинга СУБД PostgreSQL, присоединилась к ГК «Астра», производителю ОС Astra Linux. Они поставили перед собой цель создать продукты, способные заменить предложения западных вендоров. Что это за продукты и к
02.09.2025 Москва заплатит больше миллиарда спецам по PostgreSQL и фирменной московской ОС за модернизацию информсистемы

т 12 сентября. Официальный сайт правительства Москвы Москва платит больше миллиарда специалистам по PostgreSQL и фирменной московской ОС В рамках развития системы планируется реализация новых ф
01.09.2025 Москва строит нейросеть для проверки документов мигрантов на основе Ubuntu Linux и PostgreSQL

я система В качестве серверной операционной системы планируется использование Windows Server 2012 и выше или Ubuntu Server 16.04.7 и выше. Управление базами данных будет осуществляться с помощью СУБД PostgreSQL 16 или аналогичных решений, обеспечивающих реляционную или объектно-реляционную модель данных, поддержку многопроцессорной архитектуры и механизмов контроля целостности. Клиентская ч
06.08.2025 НИУ ВШЭ перевел «Галактику РУЗ» на PostgreSQL

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» завершил важный этап технологической трансформации — перевод системы «Галактика РУЗ» с Microsoft SQL Server на PostgreSQL. Этот проект подтвердил возможность работы сложной университетской ИТ-системы на открытой СУБД и стал значимым шагом в программе импортозамещения. Проект был выполнен в первой полови
01.08.2025 «Роскадастр» закупает отечественного ПО для виртуализации MS SQL, Oracle и PostgreSQL

в безагентском и агентском режимах широкого спектра объектов: ВМ (VMware, Hyper-V, Zvirt), физических серверов и рабочих станций (под различными ОС, включая российские), приложений (MS SQL, Exchange, PostgreSQL, Oracle, MySQL, MariaDB, Ред База Данных и др.), пространств имен Kubernetes. Ключевые функции включают защиту от вирусов-шифровальщиков, создание аварийных загрузочных носителей для
25.07.2025 Хозяин «крупнейшей в мире дизель-ледокольной флотилии» переходит на PostgreSQL и ОС «Аврора»

Импортозамещение в «Росморпорте» Как выяснил CNews, «Росморпорт» переводит свою систему единого документооборота (ЕОСЭД) с американской системы управления базами данных (СУБД) MS SQL на PostgreSQL, также планируется переход на ОС Astra Linux и «Аврора». На импортозамещение выделено 49,8 млн руб. Об этом стало известно из опубликованного на сайте госзакупок технического задания
16.07.2025 Вышел новый релиз Arenadata Prosperity 4.0 с поддержкой геокластеров, шардирования и PostgreSQL 17.5

ржку географически распределенных и катастрофоустойчивых кластеров (Disaster Recovery), версию ядра PostgreSQL 17.5, интеграцию механизма шардирования, а также более 160 других доработок для по
19.06.2025 Вышла Tantor Postgres 17 с рекордным количеством новинок и улучшений

Что нового? СУБД Tantor Postgres 17.5.0 от «Тантор Лабс» основана на комьюнити-версии PostgreSQL 17, обладает расширенными по сравнению с ней функциональными возможностями и повышенной производительностью, и доступна в нескольких редакциях, включая оптимизированную для использов
11.06.2025 «Гарда» помогает сохранить данные и упростить аудит PostgreSQL и «Яндекс DB»

Новая версия продукта «Гарда DBF» расширяет возможности мониторинга и аудита баз данных, позволяя работать, в том числе, с шифрованным трафиком. Решение снижает потери информации при работе с PostgreSQL, а также обеспечивает работу с российскими продуктами «Яндекс Database» и Arenadata Catalog. Об этом CNews сообщили представители «Гарда»/ «Гарда DBF» обеспечивает прозрачность перед
29.05.2025 «Тантор Лабс» представила обновление платформы Tantor 5.3 с поддержкой PostgreSQL 17 и интеграцией с Mattermost

Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») объявила о выпуске новой версии 5.3 платформы Tantor —комплексного решения для администрирования, мониторинга и оптимизации баз данных PostgreSQL. Релиз включает улучшения, направленные на повышение удобства работы, производительности и интеграционной совместимости. Центральным нововведением стала поддержка PostgreSQL 1
24.04.2025 Разработчики Linux написали кривой код и едва не убили Nginx и PostgreSQL. Откатить изменения удалось в последний момент

снижающей производительность самых разных технологий. Как пишет портал Phoronix, из-за этого бага втрое падает скорость работы как минимум ПО для веб-серверов Nginx и системы управления базами данных PostgreSQL. Linux 6.15 пока не вышел. К моменту выхода материала была доступна лишь третья тестовая сборка (RC3), датированная 20 апреля 2025 г. Публикация стабильной версии Linux 6.15 ожидаетс
18.04.2025 В России строится ГИС для развития Арктики на Astra Linux и PostgreSQL

ической системы по снабжению товарами районов крайнего Севера. В качестве основы ГИС будет использоваться единая цифровая платформа (ЕЦП) «Гостех», отечественная ОС Astra Linux Special Edition и СУБД PostgreSQL. Новая платформа призвана оптимизировать логистику, снизить риски сбоев в поставках жизненно важных грузов и обеспечить прозрачность процессов для участников. Реализация проекта запл
03.04.2025 Более 1500 серверов PostgreSQL заражены бесфайловыми криптомайнерами

Бес файловый, криптовалютный Более 1500 серверов PostgreSQL оказались скомпрометированы вредоносными криптомайнерами. Эти майнеры являются бес
12.03.2025 Один из крупнейших электросетевых холдингов в мире меняет PostgreSQL на другую СУБД

На российское ПО Как выяснил CNews, ПАО «Россети» меняет PostgreSQL на СУБД из реестра российского ПО в своей системе автоматической диагностики и пов

Публикаций - 1768, упоминаний - 1930

PostgreSQL и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7074 457
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 335
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 282
9594 243
Microsoft Corporation 25775 222
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс - Тантор Дата Интернейшенл - Тантор ДиЭлЭйч 313 113
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 380 102
IBM - International Business Machines Corp 9699 98
Yandex - Яндекс 9216 91
SAP SE 5601 81
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 71
Diasoft - Диасофт 1144 67
Broadcom - VMware 2610 64
Ростелеком 10948 60
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 59
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 302 59
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 274 59
Red Hat 1378 52
Nginx - Энджайникс 209 50
Google LLC 12688 50
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 260 48
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 47
Газинформсервис - ГИС 496 47
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 45
Intel Corporation 12811 42
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 160 42
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 39
Softline - Софтлайн 3743 39
Directum - Директум 1268 38
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 37
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 37
Крок - Croc 1964 36
Telegram Group 2940 35
Amazon Inc - Amazon.com 3277 34
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 33
Ред Софт - Red Soft 1236 33
VK - Mail.ru Group 3602 32
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 32
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 32
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 31
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 95
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 60
РЖД - Российские железные дороги 2096 34
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 33
Газпром ПАО 1493 30
Почта России ПАО 2370 29
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 27
ГПБ - Газпромбанк 1273 22
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 22
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 21
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 20
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 20
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 19
Альфа-Банк 1979 19
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 19
Газпром нефть 725 18
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 18
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 16
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 16
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 16
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 15
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 15
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 14
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 14
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 14
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 13
Роснефть НК - нефтяная компания 562 13
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 13
ВТБ - Почта Банк 514 11
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 11
НСПК - Национальная система платежных карт 948 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 10
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 10
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 10
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 10
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 10
Русагро Группа Компаний 379 9
ПСБ - Промсвязьбанк 963 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
Россети Ленэнерго 1699 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 311
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 292
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 68
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 57
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 56
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 52
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 51
Федеральное казначейство России 1949 48
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 43
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 41
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 41
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 38
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 37
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 27
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 25
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 23
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 23
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 22
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 22
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 20
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 19
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 18
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 17
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 17
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 17
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 16
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 16
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 16
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 14
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 13
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 13
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 13
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 10
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 10
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 10
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 10
Судебная власть - Judicial power 2500 9
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 9
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 29
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 14
Apache Software Foundation - ASF 231 13
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 11
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 7
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 6
ГосИнформСистемы 160 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 4
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 4
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 4
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 3
Единая Россия - Политическая партия 321 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 2
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 2
ФПА - Федеральная палата адвокатов 5 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
OSI - Open Source Initiative 80 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
Russian Open Source Foundation 8 2
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 2
FIAF - International Federation of Film Archives - Международная федерация киноархивов 1 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Станкоинструмент 3 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
Linux Foundation - OpenSSF - Open Source Security Foundation 6 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1364
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 894
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 827
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 594
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 590
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 517
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 496
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 397
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 333
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 315
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 291
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 285
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 254
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 248
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 244
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 237
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 236
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 205
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 205
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 190
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 189
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 184
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 161
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 158
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 156
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 154
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 150
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 148
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 140
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 138
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 136
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 133
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 132
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 119
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 119
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 115
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 113
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 108
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 105
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 97
Linux OS 11533 467
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 436
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 307
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 231
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 203
Microsoft Windows 16882 195
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 166
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 147
Oracle Java - язык программирования 3469 138
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 110
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 110
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 96
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 188 95
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 251 94
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 93
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 91
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 256 87
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data - RESP - REdis Serialization Protocol 145 83
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 352 81
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 81
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 80
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 80
Docker - Платформа распределённых приложений 543 77
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 75
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 360 74
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 323 71
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 347 67
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 133 66
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem Clouden - ISPsystem BILLmanager 253 65
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 260 65
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 63
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 60
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 60
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 58
Microsoft Office 4170 58
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 58
Газинформсервис - Jatoba - Ятоба СУБД 138 56
Новые облачные технологии - МойОфис 958 54
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 52
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 52
Панченко Иван 197 93
Яценко Вадим 104 59
Бартунов Олег 54 46
Тятюшев Максим 215 32
Шадаев Максут 1210 29
Никифоров Николай 1138 20
Сушкевич Антон 67 20
Сигаев Федор 22 20
Кирьянова Александра 169 18
Путин Владимир 3454 17
Воронин Павел 196 16
Сивцев Илья 174 16
Урусов Виктор 157 16
Ващенков Константин 24 15
Глазков Александр 151 15
Осипов Юрий 74 15
Натрусов Артем 313 13
Нестеров Алексей 175 12
Галкин Николай 140 12
Кузнецов Андрей 115 12
Аникин Дмитрий 68 11
Родионова Любовь 14 11
Рубанов Владимир 76 11
Смирнов Алексей 269 11
Stonebraker Michael - Стоунбрейкер Майкл 11 11
Татаринов Алексей 16 10
Коротков Александр 13 10
Флейта Андрей 14 10
Тараканов Дмитрий 52 10
Пустарнаков Роман 54 10
Врацкий Андрей 175 10
Мишустин Михаил 787 9
Абакумов Евгений 227 9
Дергилёв Никита 44 9
Зятьков Юрий 13 9
Кубарев Алексей 59 9
Нартов Максим 36 8
Мартынов Евгений 42 8
Желтухин Вадим 72 8
Вихровский Кирилл 19 8
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1327
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 224
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 154
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 84
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 68
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 56
Европа 24964 49
Германия - Федеративная Республика 13221 38
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 34
Беларусь - Белоруссия 6289 31
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 25
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 23
Украина 7928 22
Казахстан - Республика 6048 21
Россия - СФО - Новосибирск 4876 21
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 18
Азия - Азиатский регион 5920 17
Франция - Французская Республика 8177 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 16
Южная Корея - Республика 7052 16
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 15
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 15
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 14
Индия - Bharat 5869 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 13
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 12
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 12
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 12
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 11
США - Калифорния 4829 11
Россия - УФО - Свердловская область 1951 10
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 10
Канада 5081 10
Ближний Восток 3154 10
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Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 614
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 608
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 374
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 205
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 60
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S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 6
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Discovery Research Group 22 1
HFS Research 49 1
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IDC FinTech Ranking 8 1
Mordor Intelligence 35 1
Grand View Research 25 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 13
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 11
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