Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
PostgreSQL свободная объектно-реляционная СУБД
Публикаций - 614, упоминаний - 666
PostgreSQL упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 12
|Web development - Веб-разработка 0 4
|ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 1
|Рахметов Руслан 34 3
|Чернышенко Дмитрий 320 2
|Кандыбович Дмитрий 10 1
|Кузнецов Александр 85 1
|Bezos Jeff - Безос Джефф 141 1
|Гришин Дмитрий 185 1
|Фомин Дмитрий 20 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 243 7
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 3
|РИА Новости 766 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 2
|FT - Financial Times 1118 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1187780, в очереди разбора - 951971.
Создано именных указателей - 84518.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1187780, в очереди разбора - 951971.
Создано именных указателей - 84518.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru