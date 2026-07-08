PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД

Videotronic IPT 2.6 получила 17 модулей видеоаналитики, поддержку PostgreSQL и обновленный Web-клиент получила интеграцию с Telegram, включая возможность отправки групповых уведомлений. Отдельное внимание в обновлении уделено инфраструктуре и совместимости. В Videotronic IPT добавлена поддержка СУБД PostgreSQL, расширена совместимость с операционными системами Debian, «Ред ОС», Astra Linux 1.7.6 и Ubuntu 24. Linux-версия платформы стала стабильнее и производительнее, а также получила подде

Postgres Professional выпустила книгу «PostgreSQL 18 изнутри» Postgres Professional представила новое издание книги «PostgreSQL 18 изнутри» — подробного технического руководства по внутреннему устройству свободно распространяемой СУБД PostgreSQL. Книгу можно бесплатно скачать в формате PDF на сайте ком

Выпущена СУБД Tantor Postgres 18.3 с передовыми функциями для высоконагруженных бизнес-приложений Лабс» представила новую версию системы управления базами данных Tantor Postgres 18.3, основанную на PostgreSQL 18. Включены как возможности PostgreSQL 18 и 18.3, так и собственные разраб

«Солар» устранил «слепую зону» для привилегированных пользователей при переходе на СУБД «Ятоба» через PostgreSQL лар» подтвердила совместимость PAM-платформы Solar SafeInspect с отечественной системой управления базами данных (СУБД) «Ятоба» от компании «Газинформсервис». Интеграция реализована на базе протокола PostgreSQL, который лежит в основе большинства российских СУБД. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар». По данным Центра стратегических разработок, объем рынка СУБД в России в 2025 г.

Платформа Tantor 6.4: поддержка СУБД Tantor Polar, новые возможности ИИ-ассистента, аудита и мониторинга «Тантор Лабс» представила новую версию платформы Tantor 6.4, решения для централизованного администрирования, мониторинга и эксплуатации PostgreSQL-инфраструктуры. Обновление включает расширенные возможности аналитики и мониторинга, поддержку используемой в машине баз данных Tantor XData Gen3 СУБД Tantor Polar, улучшения ИИ-асси

«Турбо Облако» расширило возможности управляемых баз данных PostgreSQL и MySQL Российский облачный провайдер «Турбо Облако», входящий в ГК РТК-ЦОД, обновил сервисы управляемых баз данных PostgreSQL и MySQL. Новая функциональность упрощает настройку и эксплуатацию СУБД, помогает быстрее адаптировать базы данных под разные типы нагрузки и снижает объем ручной работы при сопровожд

Российские СУБД на базе PostgreSQL сравнили по 200 параметрам Российские СУБД на базе PostgreSQL сравнили по 200 параметрам Российские разработчики предложили рынку собственные ди

«Корус Консалтинг» адаптировал HRM-платформу K-Team для работы на PostgreSQL HRM-платформа K-Team от ГК «Корус Консалтинг» теперь может работать не только на базе СУБД (системы управления базами данных) MySQL, но и на PostgreSQL. Такое решение делает продукт доступным для компаний, где PostgreSQL является корпоративным стандартом. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг». K-Team HRM

Каждый 11-й участник разработки PostgreSQL 18 — сотрудник Postgres Professional Команда Postgres Professional стала одним из самых заметных контрибьюторов PostgreSQL 18 — акутальной версии открытой СУБД, выпущенной PostgreSQL Global Developm

Госфильмофонд заплатит сотни миллионов спецам по PHP и PostgreSQL за объединение своих интернет-ресурсов в единую платформу ибридный подход, сочетая микросервисы для интеграции и критичных к масштабированию компонентов с модульным монолитным ядром для стабильных функций. В качестве системы управления базами данных выбрана PostgreSQL, языки программирования — преимущественно PHP. Все компоненты должны поддерживать горизонтальное и вертикальное масштабирование, а пользовательские интерфейсы — корректно отображатьс

«Первый Бит» протестировал российские СУБД для «1С» и подтвердил их готовность к Enterprise‑нагрузкам «Спортивная») сообщила о проведении комплексного нагрузочного тестирования российских СУБД на базе PostgreSQL в реальных условиях эксплуатации «1С:ERP» с учетом боевых сценариев: одновременная

Российский разработчик решил главную проблему PostgreSQL для крупного бизнеса Популярность и главный недостаток PostgreSQL PostgreSQL входит в четверку самых популярных СУБД в мире. Если у традиционных лид

Новая корпоративная машина баз данных от «Тантор Лабс» устраняет архитектурные ограничения PostgreSQL ических запросов (HTAP) и предназначено для крупных корпоративных заказчиков, которые до сих пор не имели возможности полностью заместить зарубежные СУБД ввиду архитектурных ограничений классического PostgreSQL. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Машина баз данных (МБД) Tantor XData Gen3 предназначена для крупных корпоративных заказчиков и решает ключевую задачу импортозам

Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет начительно ниже, заказчики фокусируются на транзакционных СУБД, аналитических хранилищах и создании PostgreSQL-экосистем», — начала свое выступление Анжела Патракова, редактор, журналист-аналит

СУБД Jatoba получила ИИ-защиту от SQL-инъекций в PostgreSQL СУБД Jatoba получила ИИ-защиту от SQL-инъекций в PostgreSQL «Газинформсервис» представил новую линейку CУБД «Ятоба» на 18 ядре РоstgreSQL. В о

Nexign представила новую версию СУБД Nexign Nord 6 с расширенной функциональностью и поддержкой PostgreSQL 18 айн») выпустила новую версию СУБД Nexign Nord 6. Ключевым нововведением стала полноценная поддержка PostgreSQL 18, что позволяет пользоваться всеми масштабными улучшениями в области производите

«Форс Телеком» разработал дополнительный инструмент репликации данных из СУБД Oracle в СУБД PostgreSQL ему инструментальных средств для проектов импортозамещения и разработали Ora2PgSyncX — специальную утилиту, использующую функции сервера Oracle XStream Out для репликации данных из СУБД Oracle в СУБД PostgreSQL. Благодаря этому процесс репликации выполняется в режиме реального времени с минимальным лагом между исходной и целевой базой данных. Об этом CNews сообщили представители ГК «Форс».

MWS Cloud запустила в промышленную эксплуатацию сервис Managed PostgreSQL в облаке MWS Cloud Platform MWS Cloud, входящая в МТС Web Services, сообщает о запуске управляемого сервиса Managed PostgreSQL в общий доступ (GA) на облачной платформе MWS Cloud Platform. Сервис позволит бизн

«Хайстекс» анонсировал нативную поддержку бэкапа PostgreSQL в новом релизе «Акура» 4.5 ии функциональных возможностей платформы «Хайстекс Акура». В релизе 4.5, запланированном на март 2026 г., появится инструмент нативного файлового резервного копирования баз данных, ориентированный на PostgreSQL. До текущего момента основным сценарием защиты БД в «Акуре» был подход Lift&Shift (создание полной копии виртуальной машины). Новый функционал предлагает более привычный для админист

PostgreSQL по-русски: как вывести отечественные СУБД на мировой уровень Другие игроки также заняли свои ниши: CrunchyData развивает Postgres для государственных и высокозащищенных сред, а EnterpriseDB после многих лет работы на рынке миграции из Oracle в собственный форк PostgreSQL, теперь делает ставку на интеграцию с искусственным интеллектом. Повторюсь, общее у всех этих проектов одно: они выводят Postgres на качественно новый уровень за счет глубокого измен

Yandex B2B Tech поможет банкам и ритейлерам обрабатывать миллионы транзакций быстрее и надежнее сервис для быстрого горизонтального масштабирования самой популярной опенсорсной базы данных в мире PostgreSQL. Теперь крупные компании смогут более гибко масштабировать базы данных по мере рос

«Росатом» почти за миллиард покупает лицензии PostgreSQL под российские процессоры «Эльбрус», «Альт» и Astra Linux , индексов или объем больших бинарных объектов. Поддержка таблиц размером от 32 ТБ и полей объемом от 1 ГБ является обязательной. Фото: rosatom.ru «Росатом» почти за миллиард рублей покупает лицензии PostgreSQL Особое внимание уделено совместимости с российскими аппаратными платформами и операционными системами. СУБД должна корректно работать на архитектурах x86-64 и «Эльбрус-8С/4С». Перече

Postgres Pro Standard 18: ускорение за счет ядра PostgreSQL 18 и более эффективные инструменты безопасности пания Postgres Professional выпустила Postgres Pro Standard 18 — версию СУБД на базе новейшего ядра PostgreSQL 18 с оптимизацией для производительности, мониторинга и корпоративной безопасности

Разработчик «Яндекса» вошел в топ-50 главных контрибьюторов PostgreSQL ель разработки СУБД с открытым исходным кодом в Yandex Cloud, вошел в топ-50 главных контрибьюторов PostgreSQL, самой популярной опенсорсной СУБД в мире. Андрей получил такой статус за стабильн

Москва создаст собственную платформу нейросетей на базе PostgreSQL и Kubernetes Kubernetes для оркестрации, Jupyter для разработки и обучения моделей, GitLab для управления репозиториями и CI/CD, Airflow для оркестрации workflows, MIflow для управления жизненным циклом моделей, PostgreSQL для хранения метаданных и MinIO в качестве объектного хранилища. Проект разбит на три этапа и включает 65 задач. Подрядчик должен выполнить 13 задач, указанных в техническом задании,

СУБД PostgreSQL обновилась до версии 18 Глобальное сообщество разработчиков PostgreSQL (PGDG) объявило о выходе PostgreSQL 18 — новой версии системы управления базами данных с открытым исходным кодом. Релиз включает масштабные улучшения в области производительно

Вадим Яценко, Tantor Labs: Наша СУБД готова полноценно конкурировать с предложениями западных вендоров онкурировать с предложениями западных вендоров Вадим Яценко Генеральный директор В октябре 2022 года компания Tantor Labs, российский разработчик СУБД Tantor и платформы управления и мониторинга СУБД PostgreSQL, присоединилась к ГК «Астра», производителю ОС Astra Linux. Они поставили перед собой цель создать продукты, способные заменить предложения западных вендоров. Что это за продукты и к

Москва заплатит больше миллиарда спецам по PostgreSQL и фирменной московской ОС за модернизацию информсистемы т 12 сентября. Официальный сайт правительства Москвы Москва платит больше миллиарда специалистам по PostgreSQL и фирменной московской ОС В рамках развития системы планируется реализация новых ф

Москва строит нейросеть для проверки документов мигрантов на основе Ubuntu Linux и PostgreSQL я система В качестве серверной операционной системы планируется использование Windows Server 2012 и выше или Ubuntu Server 16.04.7 и выше. Управление базами данных будет осуществляться с помощью СУБД PostgreSQL 16 или аналогичных решений, обеспечивающих реляционную или объектно-реляционную модель данных, поддержку многопроцессорной архитектуры и механизмов контроля целостности. Клиентская ч

НИУ ВШЭ перевел «Галактику РУЗ» на PostgreSQL Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» завершил важный этап технологической трансформации — перевод системы «Галактика РУЗ» с Microsoft SQL Server на PostgreSQL. Этот проект подтвердил возможность работы сложной университетской ИТ-системы на открытой СУБД и стал значимым шагом в программе импортозамещения. Проект был выполнен в первой полови

«Роскадастр» закупает отечественного ПО для виртуализации MS SQL, Oracle и PostgreSQL в безагентском и агентском режимах широкого спектра объектов: ВМ (VMware, Hyper-V, Zvirt), физических серверов и рабочих станций (под различными ОС, включая российские), приложений (MS SQL, Exchange, PostgreSQL, Oracle, MySQL, MariaDB, Ред База Данных и др.), пространств имен Kubernetes. Ключевые функции включают защиту от вирусов-шифровальщиков, создание аварийных загрузочных носителей для

Хозяин «крупнейшей в мире дизель-ледокольной флотилии» переходит на PostgreSQL и ОС «Аврора» Импортозамещение в «Росморпорте» Как выяснил CNews, «Росморпорт» переводит свою систему единого документооборота (ЕОСЭД) с американской системы управления базами данных (СУБД) MS SQL на PostgreSQL, также планируется переход на ОС Astra Linux и «Аврора». На импортозамещение выделено 49,8 млн руб. Об этом стало известно из опубликованного на сайте госзакупок технического задания

Вышел новый релиз Arenadata Prosperity 4.0 с поддержкой геокластеров, шардирования и PostgreSQL 17.5 ржку географически распределенных и катастрофоустойчивых кластеров (Disaster Recovery), версию ядра PostgreSQL 17.5, интеграцию механизма шардирования, а также более 160 других доработок для по

Вышла Tantor Postgres 17 с рекордным количеством новинок и улучшений Что нового? СУБД Tantor Postgres 17.5.0 от «Тантор Лабс» основана на комьюнити-версии PostgreSQL 17, обладает расширенными по сравнению с ней функциональными возможностями и повышенной производительностью, и доступна в нескольких редакциях, включая оптимизированную для использов

«Гарда» помогает сохранить данные и упростить аудит PostgreSQL и «Яндекс DB» Новая версия продукта «Гарда DBF» расширяет возможности мониторинга и аудита баз данных, позволяя работать, в том числе, с шифрованным трафиком. Решение снижает потери информации при работе с PostgreSQL, а также обеспечивает работу с российскими продуктами «Яндекс Database» и Arenadata Catalog. Об этом CNews сообщили представители «Гарда»/ «Гарда DBF» обеспечивает прозрачность перед

«Тантор Лабс» представила обновление платформы Tantor 5.3 с поддержкой PostgreSQL 17 и интеграцией с Mattermost Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») объявила о выпуске новой версии 5.3 платформы Tantor —комплексного решения для администрирования, мониторинга и оптимизации баз данных PostgreSQL. Релиз включает улучшения, направленные на повышение удобства работы, производительности и интеграционной совместимости. Центральным нововведением стала поддержка PostgreSQL 1

Разработчики Linux написали кривой код и едва не убили Nginx и PostgreSQL. Откатить изменения удалось в последний момент снижающей производительность самых разных технологий. Как пишет портал Phoronix, из-за этого бага втрое падает скорость работы как минимум ПО для веб-серверов Nginx и системы управления базами данных PostgreSQL. Linux 6.15 пока не вышел. К моменту выхода материала была доступна лишь третья тестовая сборка (RC3), датированная 20 апреля 2025 г. Публикация стабильной версии Linux 6.15 ожидаетс

В России строится ГИС для развития Арктики на Astra Linux и PostgreSQL ической системы по снабжению товарами районов крайнего Севера. В качестве основы ГИС будет использоваться единая цифровая платформа (ЕЦП) «Гостех», отечественная ОС Astra Linux Special Edition и СУБД PostgreSQL. Новая платформа призвана оптимизировать логистику, снизить риски сбоев в поставках жизненно важных грузов и обеспечить прозрачность процессов для участников. Реализация проекта запл

Более 1500 серверов PostgreSQL заражены бесфайловыми криптомайнерами Бес файловый, криптовалютный Более 1500 серверов PostgreSQL оказались скомпрометированы вредоносными криптомайнерами. Эти майнеры являются бес