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Сигаев Федор
Сигаев Федор и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 1
|ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 176 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3253 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 698 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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