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Сигаев Федор


27.03.2025 Выручка разработчика главной российской СУБД превысила выручку Oracle 1
22.07.2024 Настало время готовиться к выходу на рынки дружественных стран 1
28.06.2024 Российские постгресисты впервые провели публичное ревью патчей в открытую PostgreSQL 18 1
04.08.2023 Разработчик главной российской СУБД строит за полмиллиарда ИИ, в разы ускоряющий создание лекарств 1
27.04.2023 Россияне выбились в лидеры среди разработчиков СУБД PostgreSQL 1
13.04.2023 Выручка разработчика главной российской СУБД выросла в 3,3 раза, чистая прибыль — 3,5 миллиарда 1
14.11.2022 Самая популярная российская СУБД для малого бизнеса заработала на «Эльбрусах» и отвергла Windows 1
07.09.2022 Главный эксперт Oracle СНГ перешел на работу в российскую Postgres Professional 1
04.04.2022 Выручка главного российского разработчика СУБД выросла в 8,5 раз 1
30.04.2020 Создано первое решение для МФЦ на «Эльбрусах», отечественной СУБД и российском Linux 1
02.10.2019 Российские разработчики СУБД PostgreSQL получили «грозное письмо-проклятие» 1
10.06.2019 Разработчики ядра PostgreSQL впервые пустили в свои ряды женщину из России 1
13.05.2019 Россияне в два раза ускорили СУБД PostgreSQL 1
26.02.2015 Runa Capital вложила 3 млн евро в разработчика культовой СУБД 1
28.01.2015 Основатель «Энвижн» инвестировал в российскую команду разработчиков PostgreSQL 1
17.12.2014 Хроники импортозамещения: Российские разработчики PostgreSQL годами не могут найти спонсора 1
06.07.2011 Российский астроном предложил стране национальную СУБД 1
13.08.2009 Ведущим системным архитектором Mail.Ru стал Федор Сигаев 2

Публикаций - 18, упоминаний - 19

Сигаев Федор и организации, системы, технологии, персоны:

Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 404 14
Oracle Corporation 6735 10
Microsoft Corporation 24731 6
NVision Group - Энвижн Груп 679 5
Yandex - Яндекс 7527 4
IBM - International Business Machines Corp 9457 3
VK - Mail.ru Group 3470 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 922 3
Apple Inc 12192 2
8346 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 378 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1085 2
Amazon Inc - Amazon.com 3026 2
Fujitsu 2043 2
Meta Platforms - Facebook 4449 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1481 1
Норси-Транс - НТ 110 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
Базальт СПО - BaseALT 675 1
Галактика - Корпорация 1473 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 232 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1804 1
Yahoo! 3699 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2219 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1167 1
Stack Group - Стек Групп 162 1
Nginx - Энджайникс 169 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 302 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 1
EnterpriseDB - EDB 18 1
Jelastic 27 1
Oracle - MySQL AB 35 1
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 256 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1970 1
SAS Institute 980 1
PostgreSQL Global Development Group - The PostgreSQL Foundation 6 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 254 1
Broadcom - VMware 2390 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 800 1
Махаон ГК - Machaon Group 7 1
Газпром нефть 627 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 916 2
Runa Capital 158 1
Intel Capital 148 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7452 1
Почта России ПАО 2133 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2838 1
Лента - Сеть розничной торговли 2103 1
ПСБ - Промсвязьбанк 861 1
Газпром ПАО 1351 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 460 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 75 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11840 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4248 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2924 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1805 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 2
Федеральное казначейство России 1792 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3017 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2940 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1040 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1393 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 345 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 318 1
Судебная власть - Judicial power 2325 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6011 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 176 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11562 16
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Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 934 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1297 17
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 724 12
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1095 7
СКБ Контур - Контур.Фокус 1101 5
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 595 4
Microsoft Windows 15795 4
Linux OS 10106 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 999 3
Postgres95 8 3
Ingres - СУБД 17 3
VoltDB - СУБД класса newSQL и in-memory database 8 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1669 3
IBM Informix СУБД 135 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 936 2
IBM DB2 371 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5332 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 198 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1440 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 131 1
Норси-Транс - Яхонт-УВМ Э 15 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1649 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2093 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 490 1
Last.fm 52 1
MariaDB - SkySQL 41 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 191 1
TechMedia Мой Круг 33 1
МФЦ Плюс ПАК 4 1
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2296 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 541 1
TimescaleDB 4 1
JavaScript - JS - язык программирования 1206 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 73 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 42 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 1
Microsoft Azure 1415 1
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Python PyTorch 50 1
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Коротков Александр 11 8
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Yu Andrew - Ю Эндрю 6 3
Chen Jolly - Чен Джолли 6 3
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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

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