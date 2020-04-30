Создано первое решение для МФЦ на «Эльбрусах», отечественной СУБД и российском Linux

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Комплексное решение для МФЦ

Как стало известно CNews, российские компании «Базальт СПО», ЭОС, Postgres Professional и «Норси-транс» создали программно-аппаратный комплекс (ПАК) для автоматизации деятельности многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Новый ПАК, получивший название «МФЦ плюс», полностью построен на отечественном оборудовании и ПО. Все входящие в него программы включены в Единый реестр российского ПО при Минкомсвязи, а «железо» – в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции при Минпромторге. По заявлению разработчиков комплекса, это первое в России подобное решение.

МФЦ в России занимаются оказанием государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом. К 2019 г. сеть МФЦ, насчитывала 13 тыс. офисов. В ней работает свыше 70 тыс. специалистов. Ежегодно сеть МФЦ обрабатывает почти 100 млн обращений граждан по государственным и муниципальным услугам.

Создано первое комплексное решение для МФЦ на российском ПО и «железе»

Для работы с большими объемами данных, генерируемых МФЦ, в том числе из категории персональных, требуется современная надежно защищенная технологически независимая цифровая среда, считают разработчики ПАК «МФЦ плюс». Именно на удовлетворение данной потребности и нацелено их новое совместное решение.

Состав комплекса

ПАК «МФЦ плюс» состоит из четырех независимых друг от друга компонентов: физического сервера, операционной системы, системы управления базами данных (СУБД) и автоматизированной информационной системы (АИС), предназначенной для информационного обеспечения МФЦ. Совместимость составных частей комплекса обеспечена объединенными усилиями их разработчиков и подтверждена четырехсторонним сертификатом.

Аппаратная часть комплекса реализована на базе линейки серверов «Яхонт-УВМ» (могут использоваться модели Э12, Э24 и Э124) производства компании «Норси-транс». «Сердцем» серверов «Яхонт-УВМ» является микропроцессор компании МЦСТ «Эльбрус-8С». Печатные платы для систем разработаны его партнером – ИНЭУМ. «Норси-транс» созданы конструкции корпусов, плат управления питанием, индикации, интерфейсных плат для подключения накопителей (бэкплейнов) SAS/SATA, коммутационных плат расширения (поворотных райзеров), а также схема коммутации интерфейсных линий, электроснабжения, теплоотвода и снижения вибрации.

В качестве операционной системы выбран «Альт сервер» – отечественное решение на основе ядра Linux. Разработкой ОС занимается «Базальт СПО».

Другим важным системным компонентом ПАКа является СУБД Postgres Pro, разработанная компанией Postgres Professional на базе свободной СУБД PostgreSQL.

АИС МФЦ «Дело», разработанная компанией ЭОС («Электронные офисные системы») – автоматизированная информационная система, предназначенная для информационного обеспечения МФЦ. Система позволяет автоматизировать процессы оказания госуслуг, а также минимизировать число совершаемых сотрудниками МФЦ действий и ошибок в процессе приема, выдачи и обработки документов.

Ближайшие планы по внедрению

По словам Алексея Малькова, директора ЭОС по управлению качеством, такой ПАК уже используется в калининградском учебном центре для сотрудников МФЦ.

В ближайшее время планируется установка комплекса в систему межведомственного электронного взаимодействия МФЦ Калининградской области, утверждает генеральный директор «Норси-транса» Сергей Овчинников. «Система позволяет всем организациям, участвующим в оказании электронных услуг, оперативно обмениваться данными. Таким образом, будет сделан первый шаг к созданию импортонезависимой ИТ-инфраструктуры органов региональной власти», – считает он.

Несколько слов о разработчиках комплекса

«Базальт СПО» – разработчик семейства отечественных операционных систем «Альт» для серверов и рабочих станций, дополненных наборами свободного прикладного ПО для полноценной работы. Разработки «Базальта» опираются на собственный «независимый» репозиторий свободных программ «Сизиф» (Sisyphus).

«Базальт СПО» создан в 2016 г. основной командой разработчиков компании «Альт линукс» во главе с ее бывшим заместителем гендиректора Алексеем Новодворским.

ЭОС занимается созданием и поставкой систем автоматизации документооборота, ECM-систем и электронных архивов. Системы компании ЭОС позволяют осуществлять единое комплексное управление различными документационными процессами организации, которые адаптируются под потребности конкретной отрасли, компании и индивидуального пользователя.

Postgres Professional является разработчиком СУБД Postgres Pro и оказывает поддержку пользователей полного цикла: аудит, помощь в миграции, техподдержка, обучение, заказные разработки, сертификация.

Компания создана в 2015 г. ведущими российскими разработчиками СУБД PostgreSQL – Олегом Бартуновым, Федором Сигаевым, Александром Коротковым, Иваном Панченко, а также инвестором Антоном Сушкевичем с целью развития отечественной экспертизы, создания конкурентоспособной российской СУБД и ее продвижения на российском и международном рынках. В апреле 2020 г. CNews сообщал о планах Федерального казначейства по замещению СУБД Oracle отечественной Postgres Pro Enterprise.

Компания «Норси-транс» известна как разработчик аппаратно-программных решений в области систем обеспечения информационной безопасности, легального контроля, мониторинга сети, аналитических комплексов и платформ для бизнес-аналитики. «Норси-транс» также занимается созданием систем хранения данных (СХД), в том числе «под закон Яровой».