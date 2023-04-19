Индексная книга CNews*
Вибрация Vibratio Виброзвонок Вибро-функции Вибрационные нагрузки
Публикаций - 791, упоминаний - 836
Вибрация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Наумов Максим 97 5
|Песков Дмитрий 97 3
|Jobs Steve - Джобс Стив 1000 3
|Попова Мария 140 3
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 263 3
|Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 182 2
|Овчинников Сергей 37 2
|Кожевников Алексей 65 2
|Мельникова Алиса 38 2
|Мылицын Роман 101 2
|Колмычек Павел 18 2
|Лысенко Алексей 7 2
|Lee Rowina - Ли Ровина 3 2
|Whitson Peggy - Уитсон Пегги 50 2
|Корзун Валерий 17 2
|Евтушенко Олег 140 2
|Медведев Дмитрий 1635 2
|Путин Владимир 2785 2
|Сахненко Сергей 84 2
|Кулешов Денис 13 2
|Zaback Jonathan - Забак Джонатан 1 1
|Иванов Дмитрий 61 1
|Бочаров Алексей 13 1
|Лебедев Артемий 98 1
|Демидов Михаил 133 1
|Дружинин Виктор 5 1
|Ускова Ольга 155 1
|Соловьев Александр 67 1
|Врацкий Андрей 66 1
|Блинов Дмитрий 34 1
|Рудычева Наталья 91 1
|Чернышенко Дмитрий 467 1
|Борисов Юрий 115 1
|Аликошвили Георгий 16 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 374 1
|Вольпе Борис 89 1
|Зайцев Михаил 196 1
|Абрамов Сергей 71 1
|Мантуров Денис 86 1
|Новиков Олег 7 1
|CNews - ZOOM.CNews 1761 54
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2713 10
|Phys.org 973 8
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11029 7
|Thomson Reuters - Рейтер 5787 5
|91Mobiles 1723 5
|Nature 796 3
|9to5Google 86 3
|DigiTimes - Издание 1297 3
|9to5Mac 150 3
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1186 2
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 526 2
|Wikipedia - Википедия 442 2
|Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 1
|Neowin 77 1
|Physical Review Letters 112 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1316 1
|Optics 141 1
|PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 88 1
|TechOnLine 3 1
|Nonlinearity 1 1
|AP - Associated Press 1994 1
|Gizmodo 122 1
|The Guardian - Британская газета 343 1
|AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 632 1
|КиноПоиск - портал о кино 164 1
|N+1 - Издание 139 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1252 1
|Tom’s Hardware 195 1
|Bloomberg 1135 1
|The Register 1426 1
|FT - Financial Times 1176 1
|Forbes - Форбс 651 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1231999, в очереди разбора - 863273.
Создано именных указателей - 117893.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1231999, в очереди разбора - 863273.
Создано именных указателей - 117893.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.