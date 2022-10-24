ОКТРОН выводит на российский рынок вибродатчики с поддержкой LoRaWAN Компания ОКТРОН, российский дистрибутор продуктов автоматической идентификации и сбора данных, предлагает российскому потребителю промышленные датчики вибрации с поддержкой протокола LoRaWAN от китайского производителя Sumyoung Technology. Об этом CNews сообщили представители ОКТРОН. Samyoung Technology – технологическая компания, основанная

Как вибрация от двигателя может повредить камеру смартфона Совсем недавно на странице службы поддержки Apple появилось заявление, что воздействие вибрации, например, от мощных двигателей мотоциклов, способно нанести вред камерам iPhone. Ра

Вибрация автомобиля как причина многих аварий Сонливость, снижение концентрации и внимания появляются у водителей уже через 15 минут после начала пути. Возникновению такого состояния способствуют естественные вибрации автомобилей, показывает исследование австралийских ученых. Это тревожная статистика, так как много аварий происходят именно из-за усталости водителей. Исследователи из Мельбурнского к

Вибрация полезна для беспроблемной эксплуатации с DC52, оснащённый технологией вибрирующих наконечников циклонических камер Cinetic. Циклонические пылесосы Dyson хорошо известны в нашей стране благодаря безмешковому режиму эксплуатации. Технология вибрации камер ещё больше упрощает обслуживание этих пылесосов. Оснащённые гибкими наконечниками сопла камер генерации циклонов вибрируют с высокой частотой и не дают пыли возможности забивать

Оптоволоконные датчики сделают поезда безопаснее ежать несчастного случая. Во время семилетних испытаний датчики около 30 раз фиксировали аномальные вибрации. И в некоторых случаях вибрации действительно представляли опасность для поез

Гибридный генератор забирает энергию из света и вибрации бридное устройство может найти широкое применение, прежде всего в городских условиях, в портах, на железной дороге, трассах, аэропортах и других местах, где в избытке шума и света. Гибридные солнечно-вибрационные панели могут обеспечить "дармовой" энергией уличные фонари, подсветку знаков, системы кондиционирования и т.д. Более того, полезным побочным эффектом будет небольшое снижение уровн

Ученые создали чип, который берет энергию от света, тепла и вибрации бщает Physorg. Глава кафедры института по электротехнике и вычислительной технике Сурав Бандиопадхай (Saurav Bandyopadhyay) создал чип, способный "черпать" энергию из окружающей среды: света, тепла и вибрации. Ранее исследования в этом направлении уже проводились. Коллега ученого Ананта Чандракасан (Anantha Chandrakasan) научился брать электрическую энергию из трех различных источников по-о

Вибрация ракеты-носителя: переделывать не придется а заключительном этапе запуска астронавты будут подвергаться ускорению 4 g, плюс 0,7 g в результате вибрации. К сожалению, даже небольшая вибрация в 0,7 g делает текст на экране неразборчивым.

Энергия вибрации: беспроводные датчики снабдят новой батарейкой В Массачусетском технологическом институте придумали, как использовать естественные вибрации для обеспечения приборов электричеством. Системы беспроводных датчиков помогают контролировать состояние путепроводов, железнодорожных путей, мостов и даже лесов в пожароопасный период

У iPhone 4 проблема с вибрацией. ВИДЕО цам iPhone 4 следует обращаться в службу поддержки AppleCare (по телефону +7 (495) 580-95-57). Тест вибрации iPhone 4 Отметим, что недавно компания SquareTrade из Сан-Франциско, занимающаяся га

Зарядка от вибрации Компания Brother Industries Ltd. представила первые в мире батарейки, которые могут заряжаться от вибрации. Трясти в данном случае надо сразу две батарейки типоразмеров AA и AAA. Производитель сообщает, что зарядить их можно и обычным способом.

Заложники красоты: пар, вибрация и вакуум еет три режима работы: массаж, прогревание инфракрасным излучением и смешанный режим. Такое устройство может быть полезным для тех, кто часто страдает от болей в области шеи и позвоночника. Сочетание вибрации и прогревающего излучения даст хорошие результаты при лечении миозита и остеохондроза. Массажёр Bremed BD 7400 может быть полезным для тех, кто часто страдает от болей в области шеи и

Вибрации помогут мышам обрести стройность аник, Рубин сначала попытался объяснить образование дополнительной костной ткани физическими нагрузками. После нескольких лет научных изысканий он, наконец, пришел к выводу, что на рост костей влияют вибрации. Рубин предположил, что когда мускулы дрожат при сокращении, они образуют более тесный контакт со скелетом. Значит, дрожание является стимулирующим сигналом для роста костей. Поскольку

"Фантомные вибрации": новый психологический феномен Пользователи мобильного телефона часто удивляются, что после характерной вибрации в набедренном кармане выясняется, что телефона там нет вовсе. Другие слышат жужжание

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