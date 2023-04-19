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Индексная книга CNews*
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Вибрация Vibratio Виброзвонок Вибро-функции Вибрационные нагрузки



19.04.2023 Лучшие электросамокаты для детей: выбор ZOOM 1
23.03.2023 Умные фонари «Ростелекома» помогли сэкономить Южному Уралу 22 млн киловатт электроэнергии 1
14.03.2023 Новая игровая клавиатура Bloody S98 Aviator 1
13.02.2023 «Спутникс» и КузГТУ с помощью спутника соберут данные для проектирования новых космических аппаратов 1
10.02.2023 «Мегафон» построил для ММК частную сеть LTE на базе российских технологий 1
24.01.2023 Polywell Computers выпустила встраиваемый компьютер 12 поколения Nano-U12L2C 1
03.01.2023 9 советов для экономии заряда смартфона: продлеваем жизнь батареи 1
19.12.2022 Лучшая бытовая техника в подарок на Новый год: выбор ZOOM 1
17.12.2022 Лучшие электрические и аккумуляторные снегоуборочные машины: выбор ZOOM 1
02.12.2022 Создана революционная система охлаждения для сверхтонких ноутбуков. О шумных вентиляторах можно забыть 2
25.11.2022 «Сибур» присоединился к Альянсу в сфере искусственного интеллекта 1
25.10.2022 Умная охрана дома: лучшие системы безопасности с датчиками движения и сиреной 1
24.10.2022 ОКТРОН выводит на российский рынок вибродатчики с поддержкой LoRaWAN 1
28.09.2022 Лучшие электрические зубные щетки для детей: выбор ZOOM 1
08.09.2022 Побороть продовольственный кризис и инфляцию: на ИИ возлагают все новые и новые надежды 1
06.09.2022 Оборудование «Росэлектроники» для связи в полевых условиях принято на снабжение МЧС 1
15.08.2022 В России вышел новый смартфон POVA 3 от Tecno 1
05.08.2022 В ОЭЗ «Технополис Москва» начали производить аппарат для реабилитации после травм 1
26.06.2022 Погружные скважинные насосы до 25 000 рублей: хиты продаж 1
10.06.2022 «СИБУР» представил комплексные решения для импортозамещения в промышленной цифровизации 1
08.05.2022 Лучшие приложения для автомагнитол на Android: выбор ZOOM 1
26.04.2022 «АТБ Электроника» выпустила обновленную линейку ОЕМ-оборудования для интернета вещей 1
26.04.2022 Обзор электросамоката Acer Electric Scooter ES Series 1: стиль большого города 1
01.04.2022 СИБУР развивает разработки для импортозамещения в области промышленного интернета вещей 1
09.03.2022 Как оцифровать виниловые пластинки в домашних условиях: подробная инструкция 1
06.03.2022 8 гаджетов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM 1
17.02.2022 Техника для рыбаков: лучшие гаджеты для зимней и летней рыбалки 1
15.02.2022 Как настроить виниловый проигрыватель и ухаживать за пластинками: советы ZOOM 1
04.02.2022 Современные проигрыватели виниловых пластинок: выбор ZOOM 1
31.01.2022 Обзор Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 AMD: бизнес-ноутбук с лучшей клавиатурой 1
14.01.2022 Выбираем защищенный внешний жесткий диск: 8 лучших моделей 1
18.12.2021 Действительно ли стандарты MIL-SPEC и MIL-STD делают смартфоны неуязвимыми? 1
09.12.2021 Снегоуборочные машины для частного дома: хиты продаж до 60 000 рублей 1
02.12.2021 Cognitive Pilot роботизирует внедрение автопилотов 1
25.11.2021 Лучшие узкие стиральные машины: хиты продаж 1
28.10.2021 Что сегодня умеют мобильные обходчики? 1
20.10.2021 Как меняется отношение к импортозамещению 1
20.10.2021 Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате 1
13.10.2021 Лучшие электрические зубные щетки: хиты продаж 1
02.10.2021 Как вибрация от двигателя может повредить камеру смартфона 2

Публикаций - 791, упоминаний - 836

Вибрация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9806 63
Intel Corporation 11722 53
Sony 6491 50
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 43
Apple Inc 11330 39
Microsoft Corporation 23687 38
Zoom Int - Zoom Video Communications 1345 33
LG Electronics 3548 31
Google LLC 11076 30
Toshiba Corporation 2898 24
Nvidia Corp 3235 22
Canon 1381 20
Ростех - Автоматика Концерн 1515 20
Western Digital Corporation - WDC 520 20
Philips 2055 20
HP Inc. 5579 19
Xiaomi 1356 19
IBM - International Business Machines Corp 9234 19
Lenovo Group 2187 18
Seagate Technology 717 18
Bosch and Siemens Home Appliances Group, BSH - БСХ бытовые приборы 390 18
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2848 17
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5614 16
Siemens AG - Siemens Group 2551 15
Dell EMC 4945 15
AMD - Advanced Micro Devices 3898 15
РТИ Микрон - Micron 1267 14
Nikon 612 14
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2430 14
Huawei 3562 14
Olympus 467 14
5nine Software 1817 13
ASUS - AsusTek Computer Inc 1961 13
Lenovo Motorola 3505 12
Platformix - СИЛА 1 12
SAS Institute 915 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9744 11
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1569 11
Meta Platforms - Facebook 4350 11
HP - Hewlett-Packard 3602 11
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6684 64
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2539 29
Россети Ленэнерго 2378 18
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 614 16
Dyson 113 11
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 330 10
Boeing 988 8
Лента - Сеть розничной торговли 1763 8
Miele - Миле 133 8
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 338 7
Beko 66 7
Gorenje 89 7
Carl Zeiss AG 299 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 687 6
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 239 5
Открытие ФК - Банк Открытие 2842 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6004 5
Возрождение - Коммерческий банк 331 5
Студия Артемия Лебедева 93 4
Lockheed Martin 751 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 252 4
Gaggenau 35 4
Май - Майский чай - российская торговая компания 1043 4
Hyundai Motor Company 344 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 942 3
Liebherr Group - Либхерр Русланд 49 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 721 3
Beurer - Бойрер 17 3
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 103 3
Композит 85 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1887 3
Совкомбанк Совесть 269 3
РВК - Российская венчурная компания 539 3
Automobili Lamborghini S.p.A. 54 3
Связной ГК 1347 3
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 398 3
Ardo - Ардо 32 3
X5 Group 847 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 919 2
GM - General Motors 448 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18348 28
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3399 23
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4641 17
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1929 16
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2859 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1925 10
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 505 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1225 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3093 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2756 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10559 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3003 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9425 5
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1195 5
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 62 4
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 286 4
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 339 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1341 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 988 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2473 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 562 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2488 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3817 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 212 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3038 3
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 189 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 865 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 551 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 287 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 207 2
Федеральное казначейство России 1585 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 893 2
Судебная власть - Judicial power 2130 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по энергетике 16 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 285 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 164 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 80 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 111 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 71 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6107 24
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1801 7
4CIO 725 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 441 3
8K Association - Ассоциация 8K 164 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 193 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 248 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 87 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 65 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 1
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11966 170
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40208 165
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8783 164
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12896 153
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19403 149
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80139 125
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21746 125
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13381 122
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17589 120
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9401 116
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5722 107
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6789 107
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22362 107
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11676 102
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9936 87
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4081 85
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9127 83
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54665 81
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8545 79
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11412 78
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6175 76
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22555 72
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6508 72
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5772 72
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9504 72
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12748 68
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25696 68
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5693 67
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26522 67
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15214 65
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17750 64
Наушники - Headphones 3615 59
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26317 58
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 964 58
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13713 56
Фотокамеры - Фотоаппараты - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4467 52
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2812 52
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 1956 48
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1299 48
Микрофон - Microphone 2185 46
Google Android 12779 62
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4379 59
Microsoft Windows 14619 44
Apple iPhone - серия смартфонов 6704 36
Microsoft Windows 2000 12783 35
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1235 30
Apple iOS 6945 29
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1291 26
Intel Core - Семейство процессоров 1766 22
Apple iPhone 6 6265 22
Linux OS 8442 17
Google Play - Google Store - Android Market 3007 17
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 476 15
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 564 14
Apple - App Store 2652 13
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1888 12
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 385 12
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 596 11
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 653 11
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2525 11
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 951 11
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 771 10
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1444 10
Microsoft Windows 10 1545 10
Microsoft Windows 7 1892 10
Apple MacBook - серия ноутбуков 864 9
VK - Mail.ru Одноклассники 1499 9
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 403 9
Pokemon Go 78 8
Microsoft Windows BitLocker 1290 8
Intel Core i - Cерия процессоров 474 8
Oracle Java - язык программирования 2794 8
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6690 8
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 408 8
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1493 8
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2345 8
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 474 7
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 649 7
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 791 7
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3958 7
Наумов Максим 97 5
Песков Дмитрий 97 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 3
Попова Мария 140 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 263 3
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 182 2
Овчинников Сергей 37 2
Кожевников Алексей 65 2
Мельникова Алиса 38 2
Мылицын Роман 101 2
Колмычек Павел 18 2
Лысенко Алексей 7 2
Lee Rowina - Ли Ровина 3 2
Whitson Peggy - Уитсон Пегги 50 2
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Абрамов Сергей 71 1
Мантуров Денис 86 1
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Россия - РФ - Российская федерация 125371 276
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50516 138
Солнце - звезда Солнечной системы 4929 73
Европа 21469 54
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15332 46
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17224 45
Земля - планета Солнечной системы 9842 45
Япония 13018 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39941 42
Германия - Федеративная Республика 12146 32
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13047 31
Южная Корея - Республика 6326 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13313 22
Франция - Французская Республика 7110 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15401 18
Италия - Итальянская Республика 4241 16
Солнечная система - Solar system 2459 14
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США - Калифорния 4684 11
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2398 9
Азия - Азиатский регион 5090 9
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Казахстан - Республика 4959 8
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2645 7
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Америка 2159 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2690 7
Турция - Турецкая республика 2107 6
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США - Нью-Йорк 3100 5
Украина 7353 4
Беларусь - Белоруссия 4440 4
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 918 4
Израиль 2622 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1178 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4386 91
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15419 80
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3531 75
Экстремальная ситуация - экстремальные условия 836 52
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21084 52
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4780 52
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24692 51
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9481 47
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8084 46
Ergonomics - Эргономика 1504 41
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42678 40
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4934 39
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3886 34
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 5067 34
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10810 34
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8458 33
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42871 31
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9442 29
Английский язык 6213 26
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1269 25
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6228 24
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10145 24
Энергетика - Energy - Energetically 4486 23
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1709 23
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4653 22
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7024 21
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3539 20
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3081 20
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4274 20
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 830 19
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2485 18
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1355 18
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 1166 18
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 1891 18
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3995 17
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products 1108 16
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1272 16
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4397 16
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5538 16
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1632 15
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