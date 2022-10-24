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Вибрация Vibratio Виброзвонок Вибро-функции Вибрационные нагрузки

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


24.10.2022 ОКТРОН выводит на российский рынок вибродатчики с поддержкой LoRaWAN

Компания ОКТРОН, российский дистрибутор продуктов автоматической идентификации и сбора данных, предлагает российскому потребителю промышленные датчики вибрации с поддержкой протокола LoRaWAN от китайского производителя Sumyoung Technology. Об этом CNews сообщили представители ОКТРОН. Samyoung Technology – технологическая компания, основанная

02.10.2021 Как вибрация от двигателя может повредить камеру смартфона

Совсем недавно на странице службы поддержки Apple появилось заявление, что воздействие вибрации, например, от мощных двигателей мотоциклов, способно нанести вред камерам iPhone. Ра
09.07.2018 Вибрация автомобиля как причина многих аварий

Сонливость, снижение концентрации и внимания появляются у водителей уже через 15 минут после начала пути. Возникновению такого состояния способствуют естественные вибрации автомобилей, показывает исследование австралийских ученых. Это тревожная статистика, так как много аварий происходят именно из-за усталости водителей.  Исследователи из Мельбурнского к
23.10.2013 Вибрация полезна для беспроблемной эксплуатации

с DC52, оснащённый технологией вибрирующих наконечников циклонических камер Cinetic. Циклонические пылесосы Dyson хорошо известны в нашей стране благодаря безмешковому режиму эксплуатации. Технология вибрации камер ещё больше упрощает обслуживание этих пылесосов. Оснащённые гибкими наконечниками сопла камер генерации циклонов вибрируют с высокой частотой и не дают пыли возможности забивать

02.10.2013 Оптоволоконные датчики сделают поезда безопаснее

ежать несчастного случая. Во время семилетних испытаний датчики около 30 раз фиксировали аномальные вибрации. И в некоторых случаях вибрации действительно представляли опасность для поез
19.04.2013 Гибридный генератор забирает энергию из света и вибрации

бридное устройство может найти широкое применение, прежде всего в городских условиях, в портах, на железной дороге, трассах, аэропортах и других местах, где в избытке шума и света. Гибридные солнечно-вибрационные панели могут обеспечить "дармовой" энергией уличные фонари, подсветку знаков, системы кондиционирования и т.д. Более того, полезным побочным эффектом будет небольшое снижение уровн
10.07.2012 Ученые создали чип, который берет энергию от света, тепла и вибрации

бщает Physorg. Глава кафедры института по электротехнике и вычислительной технике Сурав Бандиопадхай (Saurav Bandyopadhyay) создал чип, способный "черпать" энергию из окружающей среды: света, тепла и вибрации. Ранее исследования в этом направлении уже проводились. Коллега ученого Ананта Чандракасан (Anantha Chandrakasan) научился брать электрическую энергию из трех различных источников по-о
07.02.2012 Вибрация ракеты-носителя: переделывать не придется

а заключительном этапе запуска астронавты будут подвергаться ускорению 4 g, плюс 0,7 g в результате вибрации. К сожалению, даже небольшая вибрация в 0,7 g делает текст на экране неразборчивым.

15.09.2011 Энергия вибрации: беспроводные датчики снабдят новой батарейкой

В Массачусетском технологическом институте придумали, как использовать естественные вибрации для обеспечения приборов электричеством. Системы беспроводных датчиков помогают контролировать состояние путепроводов, железнодорожных путей, мостов и даже лесов в пожароопасный период
18.10.2010 У iPhone 4 проблема с вибрацией. ВИДЕО

цам iPhone 4 следует обращаться в службу поддержки AppleCare (по телефону +7 (495) 580-95-57). Тест вибрации iPhone 4 Отметим, что недавно компания SquareTrade из Сан-Франциско, занимающаяся га
19.07.2010 Зарядка от вибрации

Компания Brother Industries Ltd. представила первые в мире батарейки, которые могут заряжаться от вибрации. Трясти в данном случае надо сразу две батарейки типоразмеров AA и AAA. Производитель сообщает, что зарядить их можно и обычным способом.
08.02.2008 Заложники красоты: пар, вибрация и вакуум

еет три режима работы: массаж, прогревание инфракрасным излучением и смешанный режим. Такое устройство может быть полезным для тех, кто часто страдает от болей в области шеи и позвоночника. Сочетание вибрации и прогревающего излучения даст хорошие результаты при лечении миозита и остеохондроза. Массажёр Bremed BD 7400 может быть полезным для тех, кто часто страдает от болей в области шеи и 
01.11.2007 Вибрации помогут мышам обрести стройность

аник, Рубин сначала попытался объяснить образование дополнительной костной ткани физическими нагрузками. После нескольких лет научных изысканий он, наконец, пришел к выводу, что на рост костей влияют вибрации. Рубин предположил, что когда мускулы дрожат при сокращении, они образуют более тесный контакт со скелетом. Значит, дрожание является стимулирующим сигналом для роста костей. Поскольку
23.10.2007 "Фантомные вибрации": новый психологический феномен

Пользователи мобильного телефона часто удивляются, что после характерной вибрации в набедренном кармане выясняется, что телефона там нет вовсе. Другие слышат жужжание
02.12.2005 Выбор ZOOM.CNews: пять лучших коммуникаторов

ль Мультимедиа(max 3) Клавиатура(max 2) Сумма баллов 1 palmOne Treo 650 - Полифонический динамик - MP3-плеер - Стерео-выход - Стерео динамики - Диктофон, встроенный микрофон - Подключение гарнитуры - Виброзвонок - Фотокамера(3) Есть(2) 5 2 HP iPAQ hw6515 - Полифонический динамик - MP3-плеер - Стерео-выход - Диктофон, встроенный микрофон - Подключение гарнитуры - Виброзвонок - Фотокам
10.07.2002 IBM представила жесткий диск с системой поглощения вибрации

ционных вибраций (RVS), которая, по словам представителей компании, позволяет значительно ослабить суммарную вибрацию при объединении нескольких устройств на едином шасси. Технология RVS компенсирует вибрации, вызванные одновременной работой нескольких дисков. Система автоматически определяет направление и интенсивность вибрации и подавляет ее разрушительный эффект. Новые накопители


Публикаций - 1013, упоминаний - 1068

Вибрация и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 88
Intel Corporation 12811 58
Sony 6739 56
Apple Inc 13154 47
Microsoft Corporation 25774 46
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 46
LG Electronics 3735 37
Google LLC 12687 34
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 33
Lenovo Motorola 3566 28
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 26
Toshiba Corporation 2980 26
Siemens AG - Siemens Group 2673 26
HP Inc. 5883 23
Nvidia Corp 4002 23
Huawei 4675 22
Xiaomi - Сяоми 2231 22
Philips 2099 22
Western Digital Corporation - WDC 589 21
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 21
Lenovo Group 2446 21
Canon 1439 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 20
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Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 20
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AMD - Advanced Micro Devices 4641 19
Acer Group - Acer Inc 2776 18
Dell EMC 5180 17
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 17
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 15
Nikon 646 15
Yandex - Яндекс 9215 14
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SAS Institute 1082 14
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Olympus 475 14
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 14
Россети Ленэнерго 1699 18
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 15
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 12
Dyson 157 11
Haier - Candy Group - Канди 101 9
Родник 91 9
Hansa - Ханса 114 9
Boeing 1031 8
Miele - Миле 139 8
Braun GmbH 79 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 7
Hyundai Motor Company 436 7
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 7
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 7
Beko - Beko Electronics 83 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 6
Carl Zeiss AG 307 6
Возрождение - Коммерческий банк 359 6
Совкомбанк Совесть 279 6
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
Ardo - Ардо 36 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Северсталь ПАО - Severstal 629 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 4
Студия Артемия Лебедева 101 4
Lockheed Martin 777 4
Liebherr Group - Либхерр Русланд 51 4
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 117 4
Swarovski AG 74 4
Bosch - Gaggenau 36 4
101Hotels.com 456 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 3
Beurer - Бойрер 19 3
СиЭс Медика - CS Medica 8 3
Makita - Макита 25 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 23
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 15
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 10
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 4
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 3
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 3
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 3
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
РНФ - Российский научный фонд 201 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 2
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 57
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Попова Мария 141 5
Набоков Сергей 27 5
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 4
Ежов Василий 48 4
Лаптева Марина 114 4
Поторочина Ольга 7 4
Horn Scott - Хорн Скотт 8 3
Priya Shashank - Прия Шашанк 3 3
Овчинский Владислав 230 3
Путин Владимир 3454 3
Песков Дмитрий 129 3
Кожевников Алексей 66 3
Гордеева Анна 36 3
Dyson James - Дайсон Джеймс 29 3
Криницкий Игорь 26 3
Lee Rowina - Ли Ровина 3 2
Whitson Peggy - Уитсон Пегги 50 2
Lucid Shannon - Люсид Шеннон 5 2
Douady Stephane - Дуади Стефан 2 2
Bursch Daniel - Bursch Dan - Берш Дениэл 13 2
Dellaert Frank - Деллерт Франк 3 2
Федорук Михаил 17 2
Walz Carl - Вальц Карл 15 2
Семин Вячеслав 3 2
Fukumoto Masaaki - Фукумото Масааки 5 2
Shedlock Kaye - Шедлок Кай 2 2
Walker Bruce - Уокер Брюс 2 2
Armes Raymond - Армес Раймонд 17 2
Bagnold Ralph - Багнольд Ральф 2 2
Giugiaro Giorgetto - Джуджаро Джорджетто 3 2
McNeil Calum - Макнейл Калум 2 2
Ghodssi Reza - Годси Реза 2 2
Mitchell Robert - Митчелл Роберт 2 2
Аронсон Михаил 33 2
Россия - РФ - Российская федерация 166163 385
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 161
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 97
Европа 24962 75
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 62
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 61
Земля - планета Солнечной системы 10865 57
Япония 13807 55
Германия - Федеративная Республика 13220 38
Южная Корея - Республика 7051 36
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 35
Франция - Французская Республика 8176 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 28
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 23
Азия - Азиатский регион 5920 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 22
Италия - Итальянская Республика 4508 20
Солнечная система - Solar system 2569 18
Китай - Тайвань 4245 15
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 13
Финляндия - Финляндская Республика 3697 12
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 12
США - Калифорния 4828 12
Индия - Bharat 5869 11
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 11
Казахстан - Республика 6047 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 9
Швеция - Королевство 3781 9
Америка - Американский регион 2205 9
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 9
Канада 5081 9
Россия - СФО - Новосибирск 4875 9
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 9
США - Нью-Йорк 3180 8
Ближний Восток 3154 8
Африка - Африканский регион 3640 7
США - Джорджия 335 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 6
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 6
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 123
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 89
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 72
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 48
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 47
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 43
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6169 43
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 36
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 35
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 34
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Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 31
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 31
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 29
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 28
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 26
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Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 24
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 24
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 8
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 8
Phys.org 972 8
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 4
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EurekAlert 291 4
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РАН - Российская академия наук 2122 7
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PU - Purdue University - Университет Пердью 144 4
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 4
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 3
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U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 3
U.S. NSF - SAFOD - San Andreas Fault Observatory at Depth 2 2
Newcastle University - Ньюкаслский университет - Университет Ньюкасла - Университет Ньюкасла-апон-Тайн 18 2
Université Pierre et Marie Curie - Pierre and Marie Curie University - Университет Пьера и Марии Кюри 21 2
Loughborough University - Университет Лафборо 9 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 2
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 2
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 2
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 2
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 2
University at Buffalo - Университет штата Нью-Йорк в Буффало 33 2
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 64 2
ВНИИР ФГБУ - МНИИРИП - Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов ФГУП 8 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 1
RMIT - Royal Melbourne Institute of Technology - Мельбурнский королевский технологический университет 14 1
День молодёжи - 27 июня 1087 9
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 7
CeBIT 614 7
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 6
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 5
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 4
Red Dot Design Award 57 3
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 3
Международный женский день - 8 марта 418 3
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 2
CNews FORUM Кейсы 313 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 2
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
MEDICA 10 2
NASCAR - National Association of Stock Car Auto Racing - Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей 32 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
Black Hat - Конференция 120 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
Defcon 45 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
Embedded World 10 1
День Защитника отечества - 23 февраля 66 1
iF Design Awards 26 1
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 24 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
Samsung Forum 14 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Связь-Экспокомм 276 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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