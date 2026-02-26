Разделы

UC Irvine, UCI University of California, Irvine Калифорнийский университет в Ирвайне

UC Irvine, UCI - University of California, Irvine - Калифорнийский университет в Ирвайне

СОБЫТИЯ


26.02.2026 Советник Трампа: Apple врет о переносе производства iPhone в США 2
02.10.2025 Исследование: как применяются в России low-code платформы 1
17.06.2025 Торговая война США и Китая: TP-Link уволила большинство разработчиков микросхем 1
11.02.2025 Google заразила интернет шпионским ПО, ворующим данные под видом полезного сервиса. С ним сталкивался каждый, и каждого оно бесит 2
24.07.2024 Доказано: тесты CAPTCHA бесполезны. Они не защищают от ботов, зато отнимают у людей время, эквивалентное миллиардам долларов 2
20.09.2022 Шутка над беспилотными автомобилями выявила у машин серьезные проблемы 2
03.08.2022 Пожилые программисты в большой беде. Работодатели «отшивают» их в текстах вакансий. Но все в рамках закона 1
31.05.2022 Искусственный интеллект научился делать цветные снимки лиц в темноте 2
16.09.2020 Apple представила умные часы Apple Watch Series 6 1
25.02.2018 Правильное планирование сократит количество тепловых пятен в городах 1
12.09.2017 Из-за особенностей таяния льдов некоторые регионы Земли затопит раньше других 2
02.11.2016 Broadcom поглотит Brocade за $5,9 млрд 1
25.10.2016 Новым ИТ-директором NetApp назначен Уильям Миллер 1
25.10.2016 Уильям Миллер назначен новым ИТ-директором NetApp 1
20.06.2016 Анонимный браузер Tor включил защиту от спецслужб. Опрос 2
27.05.2016 Ученые случайно создали батарейку, способную пережить смартфон 2
22.04.2016 Создан прототип «вечной батареи» 2
27.07.2015 IBM вместе с университетами по всему миру будет готовить разработчиков облачных сервисов 2
05.05.2015 Длительный полет лишит космонавтов ума 1
29.07.2013 Гражданское оружие – математический расчет 1
05.07.2013 Ловите мяч? Не поймайте инфекцию 1
03.06.2013 Время суток влияет на риск инфекции 2
26.03.2013 Модели ошибочны: уровень углерода в океане неравномерен 2
19.10.2007 Создан нанорадиоприемник 1
26.07.2007 Впервые зафиксирован процесс формирования памяти во время обучения 1
29.01.2007 "Царица полей" поступила на службу к метеорологам 1
23.11.2006 Уровень метана в атмосфере странным образом стабилизировался 1
23.11.2006 Уровень метана в атмосфере странным образом стабилизировался 1
17.10.2006 Выявлен механизм, определяющий детальность воспоминаний 1
17.10.2006 Выявлен механизм, определяющий детальность воспоминаний 1
20.03.2006 На заключенных повесят GPS-браслеты 1
21.12.2005 Цивилизация "окультурила" гены человека 2
21.12.2005 Цивилизация "окультурила" гены человека 2
14.12.2005 В США вырастили мышей с человеческими клетками мозга 1
14.12.2005 В США вырастили мышей с человеческими клетками мозга 1
29.11.2001 Printronix представила новый линейно-матричный принтер 1

Broadcom Inc - Avago Technologies 571 3
Google LLC 12360 3
Sabal Systems 2 2
NetApp - Network Appliance 648 2
Apple Inc 12780 2
IBM - International Business Machines Corp 9568 2
Printronix 9 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1622 1
Amazon Inc - Amazon.com 3168 1
Microsoft Corporation 25356 1
Meta Platforms - Facebook 4560 1
TP-Link - ТП-Линк 218 1
Fujitsu 2070 1
EA - Electronic Arts 1299 1
Blizzard Entertainment 334 1
Brocade Communications Systems 244 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 753 1
Microsoft - Activision Blizzard 489 1
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 109 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1544 1
Wedbush Securities - Wedbush Morgan Securities 47 1
Лента - Сеть розничной торговли 2301 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 37 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 1
Nike 192 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1178 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3434 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1368 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5785 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1630 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3128 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 422 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 360 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 151 2
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 41 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74171 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18973 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57806 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14980 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32213 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10271 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4555 3
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 720 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13084 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12128 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21857 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3581 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34162 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8241 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9744 2
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 442 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2468 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13703 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23129 2
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 115 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8416 2
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1301 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6652 2
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 639 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4386 2
Clone - Клонирование 528 2
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1206 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7208 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3946 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1831 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3350 1
Принтер - скорость печати 590 1
Оповещение и уведомление - Notification 5418 1
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация и очистка воздуха - Очиститель воздуха 135 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1092 1
Высотомер - Альтиметр 21 1
Cognitive computing - Когнитивные вычисления - Cognizant computing - Осмысленные вычисления 51 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2696 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6242 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17249 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7420 2
Google - reCaptcha - re:CAPTCHA - NoCAPTCHA 24 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5145 2
Google YouTube - Видеохостинг 2922 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 165 1
Apple iOS 8338 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1242 1
Apple Siri - Голосовой помощник 422 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5233 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 283 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 187 1
Apple iPhone 11 278 1
Apple WatchOS 83 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1891 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1538 1
Apple iPod 1550 1
Blizzard - World of Warcraft 360 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 442 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 550 1
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 334 1
Overwatch - Компьютерная игра - "Шутер" от первого лица 24 1
Blizzard - Hearthstone 18 1
IBM Watson Analytics 8 1
Blizzard - Battle.net 40 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 481 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Blizzard - Diablo - компьютерная игра (action) 157 1
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 64 1
Blizzard - StarCraft - компьютерная игра - стратегия в реальном времени 114 1
IBM System i - IBM eServer iSeries - IBM eServer i5 - IBM AS/400 - IBM Application System/400 86 1
Nike Run Club 4 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Data Storage Distribution - DaZed - портативный медиаплеер 10 1
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 87 1
Miller Bill - Миллер Билл 7 2
Miller William - Миллер Уильям 2 2
Pasek Ron - Пасек Рон 3 2
Snyder Evan - Снайдер Эван 2 2
Penner Reginald - Пеннер Реджинальд 2 2
Bush George - Буш Джордж 335 2
Firoozi Daniel - Фирузи Дэниел 1 1
Searles Andrew - Сирлз Эндрю 1 1
Burke Peter - Берк Питер 4 1
Woodford Jeanne - Вудфорд Джинни 2 1
Lutnick Howard - Лютник Говард 10 1
Водясов Алексей 222 1
Williams Jeff - Уильямс Джефф 20 1
Комарова Наталья 16 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 633 1
США - Калифорния 4784 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53636 16
Россия - РФ - Российская федерация 158923 5
США - Калифорния - Лос-Анджелес 812 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13598 3
Земля - планета Солнечной системы 10704 3
Сингапур - Республика 1916 3
Япония 13580 2
США - Нью-Йорк 3156 2
США - Флорида 776 2
США - Калифорния - Сан-Диего 369 2
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 772 2
США - Мичиган 271 2
Мировой океан - World Ocean 523 2
Сатурн - Титан (спутник) 508 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18420 1
Азия - Азиатский регион 5777 1
Ирландия - Республика 1030 1
Индия - Bharat 5739 1
Америка - Американский регион 2192 1
Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 314 1
Израиль 2791 1
Германия - Федеративная Республика 12974 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1080 1
Великобритания - Лондон 2412 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3388 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1443 1
Австрия - Австрийская Республика 1337 1
США - Колумбия - Вашингтон 1460 1
США - Вашингтон - Сиэтл 404 1
США - Иллинойс - Чикаго 433 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 411 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3252 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 677 1
США - Колорадо 385 1
США - Огайо 291 1
США - Пенсильвания 366 1
США - Техас - Остин 179 1
США - Аляска 244 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 323 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32087 14
Зоология - наука о животных 2795 6
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1297 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55235 5
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2926 5
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1978 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9737 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8924 4
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1687 4
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 877 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6307 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4783 3
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 491 2
Приматы - Primates - отряд плацентарных млекопитающих (обезьяны и полуобезьяны) 207 2
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 566 2
Ботаника - Растения - Plantae 1119 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3724 2
Биология молекулярная - Стволовые клетки - Эмбриональные стволовые клетки - Stem cells 241 2
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины - иммунопрофилактика 514 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1315 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 2
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 470 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2817 2
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 197 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5922 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1166 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15313 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4694 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10559 2
Здравоохранение - Болезнь Паркинсона 110 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1303 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7620 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6986 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6437 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8568 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1329 2
Газы - Метан - methanum - болотный газ 364 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10798 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1046 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 867 1
New Scientist 1448 4
The Register - The Register Hardware 1733 2
Bloomberg 1561 2
ScienceDaily 400 2
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 2
SCMP - South China Morning Post 33 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2726 1
Wikipedia - Википедия 606 1
TechSpot 168 1
South China Morning Post 82 1
Phys.org 972 1
Microsoft Research 142 1
CNews Мишень 173 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 7
UCF - University of Central Florida - Университет Центральной Флориды 30 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 282 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 2
University of California - Калифорнийский университет 100 2
Ben-Gurion University of the Negev - Университет имени Бен-Гуриона 21 1
U.S. Department of Energy - SLAC National Accelerator Laboratory - Stanford Linear Accelerator Center - Национальная ускорительная лаборатория 22 1
University of Liverpool - Liverpool Hope University - Ливерпульский университет Хоуп 24 1
Universität Stuttgart - University of Stuttgart - Штутгартский университет - Университет Штутгарта 13 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 983 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1308 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 638 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 88 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 155 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 40 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 119 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 78 1
Information Management Forum 2 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
