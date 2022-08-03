Пожилые программисты в большой беде. Работодатели «отшивают» их в текстах вакансий. Но все в рамках закона

Объявления о вакансиях для ИТ-специалистов могут отталкивать пожилых соискателей, если в их тексте содержатся завуалированные намеки на ограничения по возрасту. Ученые доказали, что подобная практика существует. При этом привлечь работодателей к ответственности за дискриминацию по возрасту нельзя – в текстах вакансий нет прямых указаний на такого рода ограничения.

Новое проявление дискриминации по возрасту

Описания вакансий к должностям в сфере ИТ могут отпугнуть взрослых и пожилых специалистов, даже если в них нет прямых указания на ограничения по возрасту, пишет The Register. На это влияет стиль написания объявлений о приеме на работу – многие из них содержат завуалированные возрастные стереотипы.

Об этом говорится в исследовании, проведенном группой ученых – Яном Берном (Ian Burn, Ливерпульский университет, Великобритания), и сотрудниками Калифорнийского университета в Ирвине (США) Дэниелом Фирузи (Daniel Firoozi), Дэниелом Лэддом (Daniel Ladd) и Дэвидом Ноймарком (David Neumark). Полученные результаты они опубликовали в статье «Действительно нужна помощь? Влияние возрастных стереотипов в объявлениях о вакансиях о заявлениях от пожилых работников».

«Мы нашли убедительные доказательства того, что эйджистский язык, связанный с коммуникативными навыками, физическими способностями и техническими навыками, даже если он не связан явно или конкретно с возрастом, удерживает пожилых работников от подачи заявок на работу», – говорится в статье. Эйджизм (ageism – англ.) – это дискриминация по возрасту в том или ином виде ее проявления. Термин используется с 1969 г., но особую популярность и распространение он обрел в начале прошлого десятилетия.

ИТ - одна из немногих отраслей, в которых опыт пожилых специалистов почти не ценится

Ученым удалось доказать, что объявления о вакансиях, в которых используется эйджистский язык, привлекает более молодых соискателей. В то же время вакансии, описание которого составлено без использования намеков на ограничения по возрасту, напротив, интересуют более взрослых специалистов.

Как проходило исследование

В поиске доказательств своей теории ученые сгенерировали несколько поддельных онлайн-объявлений о поиске специалистов в ИТ-сфере. Создание текстов авторы эксперимента доверили алгоритмам искусственного интеллекта, натасканным на генерирование фраз, которые семантически похожи на возрастные стереотипы, но не являются очевидными.

Результат не заставил себя ждать. Согласно собранной ими статистике, вакансии, включают завуалированные возрастные стереотипы, действительно отбивают у пожилых работников желание оставлять отклик.

Полученных данных оказалось достаточно для того, чтобы ученые сделали неутешительные выводы. По их словам, стиль, скрытая дискриминация по возрасту в текстах вакансий на технические должности имеет примерно столь же ярко выраженный негативный эффект, как и прямая дискриминация при приеме на работу – например, отклонение заявлений все соискателей старше заранее определенного компанией возраста.

В исследовании не рассматривается фактическое поведение конкретных работодателей, несмотря на то, что оно опирается на язык объявлений о вакансиях, опубликованных реально существующими организациями. Притом подобная практика не является чем-то незаконным, поскольку в объявлениях нет прямых указаний на возрастные ограничения. Привлечь работодателя к ответственности за эйджизм в объявлениях, в отличие от прямой дискриминации по возрасту в реальной жизни, в данном случае не получится. Другими словами, компании и дальше могут продолжать вести подобную политику, если хотят видеть в своем штате лишь молодых специалистов.

Масса примеров

Помешать пожилому специалисту откликнуться на вакансию может текст объявления, составленный как небольшой компанией, так и гигантской транснациональной корпорации. Последние, с учетом их всемирной известности, регулярно становятся участниками скандалов, связанных с дискриминацией «возрастных» сотрудников.

Амир Даутов, InfoWatch: Корпоративный периметр из-за удаленки превратился в «решето» с уязвимостями Защита данных

Один из ярчайших примеров современности – это IBM. Сама будучи 111-летней (она основана в 1911 г.), IBM «прославилась» тем, что на протяжении многих лет увольняла сотрудников только лишь из-за их возраста.

Как сообщал CNews, IBM начала практиковаться в увольнении пожилых сотрудников в 2014 г. Известно об этом стало лишь спустя пять лет, и за это время на улице по воле топ-менеджмента IBM оказалось более 100 тыс. человек. Компания, по данным Bloomberg, стремилась повысить свою привлекательность для миллениалов (людей, родившихся после 1981 г., также известных как «поколение Y») и быть такой же «клевой и модной» (cool and trendy), как Google или Amazon. Представители консультативного отдела IBM открыто назвали миллениалов «в целом гораздо более инновационными и восприимчивыми к технологиям» в сравнении с «бэби-бумерами». Так называют людей, родившихся в период между 1946 и 1964 гг.

IBM без труда уволит сотрудника, если на его место метит более молодой специалист

Япония, известная своей проблемой стареющего населения, тоже замешана в подобном. В этой стране есть компания Fujitsu, руководство которой в марте 2022 г. решило радикально подойти к вопросу «омоложения» своего штата. Результат будет достигнут за счет увольнения всех сотрудников в возрасте от 50 лет. CNews писал, что компания очень хочет заменить их всех более молодыми специалистами.

Для IBM массовое увольнение «возрастных» сотрудников вылилось в лавину судебных исков. Но это не единственная американская компания, призванная к ответу из-за эйджизма. К примеру, в 2019 г. интернет-гигант Google был вынужден выплатить $11 млн в качестве компенсации для урегулирования коллективного иска о дискриминации по возрасту. Под ним стояло 227 подписей.

Стоит ли пытаться повысить операционную эффективность с помощью цифрового аудита: опыт «Алроса» Цифровизация

В подобной ситуации многократно оказывалась и компания Apple. С 2012 по 2016 гг. она получила, по меньшей мере, 90 исков о дискриминации по возрасту.