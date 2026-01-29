Fashion industry - Индустрия моды

«Яндекс Маркет» и Melon Fashion Group подключили к самовывозу более 400 магазинов по всей стране иться в рознице, где к выбранным вещам наши консультанты помогут подобрать дополнения к образу. Для fashion-ретейла это новая возможность объединить онлайн- и офлайн-шопинг». Светлана Баканина,

Российские fashion-ретейлеры теряют выручку из-за особенностей UX-решений имодействия. Об этом CNews сообщили представители Kokoc Group. Онлайн-канал становится ключевым для fashion-рынка: 69% покупателей регулярно приобретают одежду и обувь в интернете, а каждый сед

МТС AdTech назвал самые популярные приложения в ритейле оанализировали поведение пользователей Рунета и определили лучшие российские приложения в сегментах fashion, beauty, DIY и food retail. По итогам девяти месяцев 2025 г. совокупная аудитория моб

Избранные товары топ-брендов: в России появился новый сервис «Ozon Селект» Ozon запустил сервис с избранными брендами fashion-сегмента. Ассортимент «Ozon Селект» отбирали вручную — это трендовые вещи среднего и

Melon Fashion Group разместила ключевые системы в облаке Cloud.ru и повысила уровень надежности и защиты от потери данных Melon Fashion Group, один из участников российского fashion-ретейла, управляющий брендами Zarina, Befree, Love Republic, Sela и Idol, перенес часть ecom-инфраструктуры собственных интернет-маг

В России вышло в продажу умное фэшн-кольцо KOD Российская ИТ-компания «Исходный Код» представила «умный» fashion-девайс, который помогает снижать тревожность и справляться с хронической усталостью. По данным стартапа, от 23% до 47% женщин в возрасте 25-45 лет регулярно испытывают тревогу и ощущени

Независимый fashion-ритейл планирует нарастить присутствие в онлайн-каналах в ближайшие три года 70 % fashion-брендов планируют развивать сайт и мобильное приложение, наращивать каналы продаж в и

Sellty: российский рынок fashion будет конкурировать с глобальным за счет собственных интернет-магазинов на сервисы, предназначенные для быстрого запуска интернет-магазина, со стороны участников индустрии fashion вырос на 30%. Такую динамику по итогам 2024 г. отметили в компании Sellty. По мнению

BIA Technologies повысила производительность высоконагруженных 1С-систем в Melon Fashion Group Эксперты ИТ-интегратора провели аудит продуктивности работы 1С-систем fashion-ретейлера России Melon Fashion Group, управляющего брендами Zarina, Befree, Love Republic, Sela и Idol. Об этом CNews сообщили представители BIA Technologies. Компания использует

Ozon протестирует новую ленту отзывов на платформе Ozon Fashion ора одежды более интерактивным. Новый функционал станет продолжением развития модной платформы Ozon Fashion, запущенной в июле 2024 г. Лента отзывов позволит просматривать контент в Ozon Fas

Ozon запустил новый раздел проверенных брендов — Ozon Fashion Ozon запустил новый раздел проверенных брендов — Ozon Fashion. Вход в Ozon Fashion находится на главном экране приложения Ozon — он обозначе

AliExpress и KupiVip объявили о совместном развитии fashion-бизнеса commerce объединяют усилия по принципу win-win: KupiVip расширит ассортимент AliExpress в категории fashion, а AliExpress предоставит KupiVip доступ к аудитории из 9 млн пользователей, посещающ

Global Fashion Group объявила о назначении СЕО Lamoda Global Fashion Group (GFG) объявила о назначении Джери Калмиса (Jere Calmes) на пост Chief Executive Officer компании Lamoda, онлайн платформы GFG на рынках России и СНГ. Джери приступит к исполнению

IBM уволила 100 тысяч сотрудников, чтобы стать «клевой» и «модной» , а одной из основных причин массовых увольнений стало стремление повысить свою привлекательность для миллениалов (людей, родившихся после 1981 г., также известных как «поколение Y») и быть такой же «клевой и модной» (cool and trendy), как Google или Amazon. В число уволенных из IBM входят люди всех возрастов, включая лиц старшего поколения. Одним из следствий глобального сокращения числа р

Softline реализовала SAM-проект по защите персональных данных клиентов Fashion Company В рамках первого европейского проекта SAM GDPR Assessment Softline проанализировала эффективность управления ИТ-ресурсами компании Fashion Company, одного из крупнейших ритейлеров модной одежды в Восточной Европе. По итогам SAM-оценки клиент получил рекомендации по приведению ИТ-инфраструктуры в соответствие GDPR, регламен

Конференция Fashion Tech Day пройдет 24 октября в Москве Более 500 руководителей и владельцев международного и российского Fashion бизнеса соберутся на одной площадке. Только практические вопросы и реализованные прое

«КОРУС Консалтинг» завершила внедрение системы лояльности в рознице Melon Fashion Group Консалтинг» завершила проект по внедрению новой системы лояльности в магазинах розничной сети Melon Fashion Group. Как рассказали CNews в компании, решение на платформе Microsoft DynamicsAX 201

Melon Fashion Group построила оперативную отчетность на базе SAP Business Objects г» завершили проект по внедрению системы отчетности на базе SAP Business Objects для компании Melon Fashion Group. Новый инструмент позволяет принимать решения в режиме реального времени, опира

Orange Business Services создал онлайн-примерочные для Melon Fashion Group Международный сервис-провайдер Orange Business Services объявил о завершении проекта создания онлайн-примерочных для трех брендов Melon Fashion Group — Zarina, Love Republic и befree. Инновационный подход к моделированию и примеркам помог качественно оптимизировать работу дизайнеров, исключить лишние логистические расходы и мом

«Корус Консалтинг» завершил проект внедрения в Melon Fashion Group с помощью Microsoft Dynamics AX оекта по внедрению новой системы лояльности и кассового решения на базе продуктов Microsoft в Melon Fashion Group. Как рассказали CNews в компании, один из крупнейших российских fashion-

«Мэлон Фэшн Груп» реализовала стратегию омниканальности совместно с «Корус Консалтингом» ГК «Корус Консалтинг» завершила проект по внедрению и тиражированию кассового решения на базе Microsoft Dynamics POS 2012 R3 в центральном офисе компании «Мэлон Фэшн Груп» и 483 магазинах ее розничной сети. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». «Мэлон Фэшн Груп» — отечественная компания сегмента mass market, которая выполняет полный цикл

«Мэлон Фэшн Груп» автоматизирует бизнес-процессы на базе Directum Компания «Мэлон Фэшн Груп», управляющая брендами модной одежды befree, Zarina, Love Republic, перешла к полноценной эксплуатации системы электронного документооборота Directum. Проект успешно выполнил генераль

«Корус Консалтинг» разработал решение по анализу данных для fashion-ритейлеров нсалтинг» выводит на рынок новое собственное решение, позволяющее ритейлерам, работающим в сегменте fashion, анализировать большие массивы данных и находить слабые места в ключевых бизнес-проце

Christian Louboutin выбрал Infor Fashion для оптимизации управления магазинами и поставками Компания Infor, поставщик программных приложений для бизнеса, объявила о том, что обувной бренд Christian Louboutin выбрал Infor Fashion — новое решение для управления магазинами, контроля за поставками и работы с коллекциями. Внедрение оптимизированного инструмента ведения бизнеса и единой системы управления, как ожидае

«Корус Консалтинг» провел аудит эффективности системы на базе «1С» в «Мэлон Фэшн Груп» Компания «Корус Консалтинг» завершила проект по техническому экспресс-анализу производительности ключевых операций приложения «1С» в компании «Мэлон Фэшн Груп». Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». «Мэлон Фэшн Груп» управляет брендами модной одежды befree, Zarina и Love Republic. Компания осуществляет полный цикл деятельност

ALP Group обеспечит бесперебойную работу системы Digital Signage для Takko Fashion ский поставщик услуг ИТ-аутсорсинга и ИТ-аудита — объявила о подписании контракта на ИТ-обслуживание системы видеорекламы на мониторах (Digital Signage), охватывающей все магазины торговой сети Takko Fashion в России. Об этом говорится в заявлении ALP Group, поступившем в редакцию CNews. Takko Fashion — немецкий fashion-бренд, созданный в 1982 г. Под этим брендом продается оде

Ридер PocketBook 630 Fashion поступил в продажу в России Компания PocketBook объявила, что электронный E Ink ридер PocketBook 630 Fashion поступил в продажу в России. Ридер PocketBook 630 Fashion выполнен в новом оригинальном дизайне с узкими полями вокруг экрана. Клавиши листания, расположенные на задней панели ри

FIT автоматизировала первый магазин Takko Fashion в России Компания France Informatique & Technologie (FIT) сообщила об автоматизации первого магазина модной одежды международной сети Takko Fashion, открытого в России 6 апреля 2013 г. в ТРЦ «Золотой Вавилон». Как рассказали CNews в компании, решение по автоматизации сети Takko Fashion объединяет систему SAP R/3 и интегриров

Startup Women выведет fashion-индустрию в интернете на новый уровень Сообщество Startup Women проведет 24 октября, в центре MOD Design, мероприятие Fashion&Home Startups, целью которого является соединить на одной площадке проекты из индустр

Телеканал Fashion TV запустил испанскую версию Международный телеканал о моде Fashion TV начал вещание на испанском языке. Канал появился на спутнике Eutelsat 16A 16 гр. E в некодированном виде. Испанская версия будет транслироваться круглосуточно. Ранее сообщалось, что

Softline разработала типовое аналитическое решение для fashion-отрасли на платформе SAP BusinessObjects ля среднего бизнеса, разработала типовое аналитическое решение на платформе SAP BusinessObjects для fashion-индустрии. Стоимость и сроки внедрения решения, в котором реализованы специфические д

Сеть магазинов Almaty Fashion Company автоматизировала учет с помощью «1С:Предприятия 8» Фирма «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) завершила проект автоматизации учета и торговых процессов компании Almaty Fashion Company (сеть магазинов одежды) на базе решения «1С:Предприятие 8. Управление торговым предприятием для Казахстана». Благодаря внедрению продукта в едином информационном пространстве ра

«Акадо» запустил в своей сети телеканал «Fashion TV HD» «Акадо-Столица» объявила о запуске в своей сети «Fashion TV HD» – популярного телеканала о моде, стиле и красоте в формате HD. «Fashion TV HD» начнет вещание с 1 сентября 2010 г. и станет 11-м по счету каналом высокой четкости в сети «

В Finn Flare внедряют SAP for Retail Fashion мпания Finn Flare, один из ведущих производителей одежды, обуви и аксессуаров casual, объявили о начале проекта по созданию корпоративной системы управления на базе отраслевого решения SAP for Retail Fashion. Проект по внедрению корпоративной информационной системы был инициирован в связи с необходимостью централизовать и унифицировать бизнес-процессы и управленческую информацию. Имеющаяся

Fashion Park автоматизирует бизнес-процессы Компания «Корус Консалтинг» приступила к проекту по автоматизации основных бизнес-процессов компании-производителя мужской деловой одежды Fashion Park Co.Ltd. (Санкт-Петербург). В рамках проекта впервые на российском швейном предприятии будет внедрена ERP-система Microsoft Dynamics NAV. Вместе с тем, планируется автоматизация так