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Fashion industry Индустрия моды

Fashion industry - Индустрия моды

«У витрины» 1960-е Гаврилкевич Евгений Григорьевич (1929-2004) «У витрины» 1960-е Гаврилкевич Евгений Григорьевич (1929-2004)
«У витрины» 1960-е Гаврилкевич Евгений Григорьевич (1929-2004)

СОБЫТИЯ


29.01.2026 «Яндекс Маркет» и Melon Fashion Group подключили к самовывозу более 400 магазинов по всей стране

иться в рознице, где к выбранным вещам наши консультанты помогут подобрать дополнения к образу. Для fashion-ретейла это новая возможность объединить онлайн- и офлайн-шопинг». Светлана Баканина,
11.12.2025 Российские fashion-ретейлеры теряют выручку из-за особенностей UX-решений

имодействия. Об этом CNews сообщили представители Kokoc Group. Онлайн-канал становится ключевым для fashion-рынка: 69% покупателей регулярно приобретают одежду и обувь в интернете, а каждый сед
05.12.2025 МТС AdTech назвал самые популярные приложения в ритейле

оанализировали поведение пользователей Рунета и определили лучшие российские приложения в сегментах fashion, beauty, DIY и food retail. По итогам девяти месяцев 2025 г. совокупная аудитория моб
03.12.2025 Избранные товары топ-брендов: в России появился новый сервис «Ozon Селект»

Ozon запустил сервис с избранными брендами fashion-сегмента. Ассортимент «Ozon Селект» отбирали вручную — это трендовые вещи среднего и

17.11.2025 Melon Fashion Group разместила ключевые системы в облаке Cloud.ru и повысила уровень надежности и защиты от потери данных

Melon Fashion Group, один из участников российского fashion-ретейла, управляющий брендами Zarina, Befree, Love Republic, Sela и Idol, перенес часть ecom-инфраструктуры собственных интернет-маг
12.08.2025 В России вышло в продажу умное фэшн-кольцо KOD

Российская ИТ-компания «Исходный Код» представила «умный» fashion-девайс, который помогает снижать тревожность и справляться с хронической усталостью. По данным стартапа, от 23% до 47% женщин в возрасте 25-45 лет регулярно испытывают тревогу и ощущени
15.07.2025 Независимый fashion-ритейл планирует нарастить присутствие в онлайн-каналах в ближайшие три года

70 % fashion-брендов планируют развивать сайт и мобильное приложение, наращивать каналы продаж в и
27.02.2025 Sellty: российский рынок fashion будет конкурировать с глобальным за счет собственных интернет-магазинов

на сервисы, предназначенные для быстрого запуска интернет-магазина, со стороны участников индустрии fashion вырос на 30%. Такую динамику по итогам 2024 г. отметили в компании Sellty. По мнению

20.01.2025 BIA Technologies повысила производительность высоконагруженных 1С-систем в Melon Fashion Group

Эксперты ИТ-интегратора провели аудит продуктивности работы 1С-систем fashion-ретейлера России Melon Fashion Group, управляющего брендами Zarina, Befree, Love Republic, Sela и Idol. Об этом CNews сообщили представители BIA Technologies. Компания использует
14.10.2024 Ozon протестирует новую ленту отзывов на платформе Ozon Fashion

ора одежды более интерактивным. Новый функционал станет продолжением развития модной платформы Ozon Fashion, запущенной в июле 2024 г. Лента отзывов позволит просматривать контент в Ozon Fas
21.02.2024 Ozon запустил новый раздел проверенных брендов — Ozon Fashion

Ozon запустил новый раздел проверенных брендов — Ozon Fashion. Вход в Ozon Fashion находится на главном экране приложения Ozon — он обозначе
03.12.2020 AliExpress и KupiVip объявили о совместном развитии fashion-бизнеса

commerce объединяют усилия по принципу win-win: KupiVip расширит ассортимент AliExpress в категории fashion, а AliExpress предоставит KupiVip доступ к аудитории из 9 млн пользователей, посещающ
13.05.2020 Global Fashion Group объявила о назначении СЕО Lamoda

Global Fashion Group (GFG) объявила о назначении Джери Калмиса (Jere Calmes) на пост Chief Executive Officer компании Lamoda, онлайн платформы GFG на рынках России и СНГ. Джери приступит к исполнению

01.08.2019 IBM уволила 100 тысяч сотрудников, чтобы стать «клевой» и «модной»

, а одной из основных причин массовых увольнений стало стремление повысить свою привлекательность для миллениалов (людей, родившихся после 1981 г., также известных как «поколение Y») и быть такой же «клевой и модной» (cool and trendy), как Google или Amazon. В число уволенных из IBM входят люди всех возрастов, включая лиц старшего поколения. Одним из следствий глобального сокращения числа р
24.07.2019 Softline реализовала SAM-проект по защите персональных данных клиентов Fashion Company

В рамках первого европейского проекта SAM GDPR Assessment Softline проанализировала эффективность управления ИТ-ресурсами компании Fashion Company, одного из крупнейших ритейлеров модной одежды в Восточной Европе. По итогам SAM-оценки клиент получил рекомендации по приведению ИТ-инфраструктуры в соответствие GDPR, регламен
21.09.2018 Конференция Fashion Tech Day пройдет 24 октября в Москве

Более 500 руководителей и владельцев международного и российского Fashion бизнеса соберутся на одной площадке. Только практические вопросы и реализованные прое
08.06.2017 «КОРУС Консалтинг» завершила внедрение системы лояльности в рознице Melon Fashion Group

Консалтинг» завершила проект по внедрению новой системы лояльности в магазинах розничной сети Melon Fashion Group. Как рассказали CNews в компании, решение на платформе Microsoft DynamicsAX 201
17.05.2017 Melon Fashion Group построила оперативную отчетность на базе SAP Business Objects

г» завершили проект по внедрению системы отчетности на базе SAP Business Objects для компании Melon Fashion Group. Новый инструмент позволяет принимать решения в режиме реального времени, опира
14.04.2017 Orange Business Services создал онлайн-примерочные для Melon Fashion Group

Международный сервис-провайдер Orange Business Services объявил о завершении проекта создания онлайн-примерочных для трех брендов Melon Fashion Group — Zarina, Love Republic и befree. Инновационный подход к моделированию и примеркам помог качественно оптимизировать работу дизайнеров, исключить лишние логистические расходы и мом
07.04.2017 «Корус Консалтинг» завершил проект внедрения в Melon Fashion Group с помощью Microsoft Dynamics AX

оекта по внедрению новой системы лояльности и кассового решения на базе продуктов Microsoft в Melon Fashion Group. Как рассказали CNews в компании, один из крупнейших российских fashion-
10.10.2016 «Мэлон Фэшн Груп» реализовала стратегию омниканальности совместно с «Корус Консалтингом»

ГК «Корус Консалтинг» завершила проект по внедрению и тиражированию кассового решения на базе Microsoft Dynamics POS 2012 R3 в центральном офисе компании «Мэлон Фэшн Груп» и 483 магазинах ее розничной сети. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». «Мэлон Фэшн Груп» — отечественная компания сегмента mass market, которая выполняет полный цикл
29.07.2016 «Мэлон Фэшн Груп» автоматизирует бизнес-процессы на базе Directum

Компания «Мэлон Фэшн Груп», управляющая брендами модной одежды befree, Zarina, Love Republic, перешла к полноценной эксплуатации системы электронного документооборота Directum. Проект успешно выполнил генераль
26.07.2016 «Корус Консалтинг» разработал решение по анализу данных для fashion-ритейлеров

нсалтинг» выводит на рынок новое собственное решение, позволяющее ритейлерам, работающим в сегменте fashion, анализировать большие массивы данных и находить слабые места в ключевых бизнес-проце
25.03.2016 Christian Louboutin выбрал Infor Fashion для оптимизации управления магазинами и поставками

Компания Infor, поставщик программных приложений для бизнеса, объявила о том, что обувной бренд Christian Louboutin выбрал Infor Fashion — новое решение для управления магазинами, контроля за поставками и работы с коллекциями. Внедрение оптимизированного инструмента ведения бизнеса и единой системы управления, как ожидае
21.12.2015 «Корус Консалтинг» провел аудит эффективности системы на базе «1С» в «Мэлон Фэшн Груп»

Компания «Корус Консалтинг» завершила проект по техническому экспресс-анализу производительности ключевых операций приложения «1С» в компании «Мэлон Фэшн Груп». Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». «Мэлон Фэшн Груп» управляет брендами модной одежды befree, Zarina и Love Republic. Компания осуществляет полный цикл деятельност
07.12.2015 ALP Group обеспечит бесперебойную работу системы Digital Signage для Takko Fashion

ский поставщик услуг ИТ-аутсорсинга и ИТ-аудита — объявила о подписании контракта на ИТ-обслуживание системы видеорекламы на мониторах (Digital Signage), охватывающей все магазины торговой сети Takko Fashion в России. Об этом говорится в заявлении ALP Group, поступившем в редакцию CNews. Takko Fashion — немецкий fashion-бренд, созданный в 1982 г. Под этим брендом продается оде
31.10.2014 Ридер PocketBook 630 Fashion поступил в продажу в России

Компания PocketBook объявила, что электронный E Ink ридер PocketBook 630 Fashion поступил в продажу в России. Ридер PocketBook 630 Fashion выполнен в новом оригинальном дизайне с узкими полями вокруг экрана. Клавиши листания, расположенные на задней панели ри
18.04.2013 FIT автоматизировала первый магазин Takko Fashion в России

Компания France Informatique & Technologie (FIT) сообщила об автоматизации первого магазина модной одежды международной сети Takko Fashion, открытого в России 6 апреля 2013 г. в ТРЦ «Золотой Вавилон». Как рассказали CNews в компании, решение по автоматизации сети Takko Fashion объединяет систему SAP R/3 и интегриров
15.10.2012 Startup Women выведет fashion-индустрию в интернете на новый уровень

Сообщество Startup Women проведет 24 октября, в центре MOD Design, мероприятие Fashion&Home Startups, целью которого является соединить на одной площадке проекты из индустр
29.08.2012 Телеканал Fashion TV запустил испанскую версию

Международный телеканал о моде Fashion TV начал вещание на испанском языке. Канал появился на спутнике Eutelsat 16A 16 гр. E в некодированном виде. Испанская версия будет транслироваться круглосуточно. Ранее сообщалось, что

19.08.2011 Softline разработала типовое аналитическое решение для fashion-отрасли на платформе SAP BusinessObjects

ля среднего бизнеса, разработала типовое аналитическое решение на платформе SAP BusinessObjects для fashion-индустрии. Стоимость и сроки внедрения решения, в котором реализованы специфические д
26.10.2010 Сеть магазинов Almaty Fashion Company автоматизировала учет с помощью «1С:Предприятия 8»

Фирма «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) завершила проект автоматизации учета и торговых процессов компании Almaty Fashion Company (сеть магазинов одежды) на базе решения «1С:Предприятие 8. Управление торговым предприятием для Казахстана». Благодаря внедрению продукта в едином информационном пространстве ра
31.08.2010 «Акадо» запустил в своей сети телеканал «Fashion TV HD»

«Акадо-Столица» объявила о запуске в своей сети «Fashion TV HD» – популярного телеканала о моде, стиле и красоте в формате HD. «Fashion TV HD» начнет вещание с 1 сентября 2010 г. и станет 11-м по счету каналом высокой четкости в сети «
20.06.2008 В Finn Flare внедряют SAP for Retail Fashion

мпания Finn Flare, один из ведущих производителей одежды, обуви и аксессуаров casual, объявили о начале проекта по созданию корпоративной системы управления на базе отраслевого решения SAP for Retail Fashion. Проект по внедрению корпоративной информационной системы был инициирован в связи с необходимостью централизовать и унифицировать бизнес-процессы и управленческую информацию. Имеющаяся

27.10.2006 Fashion Park автоматизирует бизнес-процессы

Компания «Корус Консалтинг» приступила к проекту по автоматизации основных бизнес-процессов компании-производителя мужской деловой одежды Fashion Park Co.Ltd. (Санкт-Петербург). В рамках проекта впервые на российском швейном предприятии будет внедрена ERP-система Microsoft Dynamics NAV. Вместе с тем, планируется автоматизация так
02.12.2004 Philips представил в России эксклюзивный телефон для модников

Компания Philips совместно с международным телеканалом Fashion TV выпустила в ограниченном количестве эксклюзивную модель мобильного телефона под названием Philips 855 Fashion TV Special Edition, впервые представленного в Москве 30 ноября. Д

Публикаций - 364, упоминаний - 440

Fashion industry и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 31
Yandex - Яндекс 9216 29
Apple Inc 13154 29
Sony 6739 21
9594 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 18
Microsoft Corporation 25775 17
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 17
Nikon 646 15
Lenovo Motorola 3566 15
Canon 1439 14
Amazon Inc - Amazon.com 3277 13
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 12
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 12
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 11
Casio 338 11
Olympus 475 11
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 11
Seiko Epson Corporation 908 11
Google LLC 12688 11
Eastman Kodak - Кодак 509 10
Rekam 34 10
Noritsu Koki 24 10
SAP SE 5601 10
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 10
HP - Hewlett-Packard 3662 10
Siemens AG - Siemens Group 2673 9
Meta Platforms - Facebook 4621 9
Konica Minolta 423 8
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 8
Luxe Retail - Люкс Ритейл - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 74 7
МегаФон 10742 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 7
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 7
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 7
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 6
ProViS - Provideo Systems 9 6
Syrus Systems - Сайрус Системс Инжиниринг - Сайрус Системз - Сайрус Системс Корпорейшн 28 6
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 94 27
GFG - Lamoda - Купишуз 219 24
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 18
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 17
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 16
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 13
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
Adidas - Адидас 170 11
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 11
KupiVip - Приват Трэйд 82 9
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 9
Nike 195 9
Finn Flare - ФФ Стайл 46 8
Dyson 157 8
Связной ГК 1401 8
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 8
Prada 58 7
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 7
SBF - Sinar Bron Foba - Синар Брон Фоба 10 7
eBay Inc 1640 7
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 6
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 6
Kering - Yves Saint Laurent, YSL - Kering Eyewear - Gucci - Дом моды Гуччи - Bottega Veneta - Alexander McQueen - Balenciaga - Boucheron - Lanvin - Pinault-Printemps-Redoute, PPR 58 6
Hallmark 19 6
Телко Медиа 11 6
Почта России ПАО 2370 6
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 6
PVH Corp - Calvin Klein 19 5
Евросеть 1421 5
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 39 5
Gloria Jeans - Глория Джинс 49 5
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 4
Miele - Миле 139 4
ECCO Sko - ЭККО Рос 28 4
Diesel 15 4
Levi Strauss & Co - Levi’s - Леви Страусс - Леви Штраусс Москва - Глобал Деним 45 4
Concept Group - Концепт Груп - Concept Club, Acoola, Infinity Lingerie, Bestia 13 4
H&M 25 4
M&S - Marks & Spencer - Маркс и Спенсер 39 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 7
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 6
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Федеральное казначейство России 1949 4
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 75 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
Районные суды РФ 196 1
РЦИС ООГО - Российский центр интеллектуальной собственности - Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности - Общероссийская общественно-государственная организация 22 1
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Роскачество - Российская система качества 49 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
ФРИИ Акселератор 59 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 6
IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
РусБренд 7 2
Руспродсоюз - Ассоциация производителей и поставщиков 2 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
Дом с маяком - Благотворительный фонд 9 1
MSPA - Mystery Shopping Providers Association 1 1
POPAI - Point of Purchase Association International - Международная ассоциация маркетинга в ритейле 3 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 91
Аксессуары 4282 77
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 67
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 65
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 61
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 47
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 43
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 43
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 42
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 41
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 37
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 36
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 36
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 35
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 32
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 32
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 31
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 30
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 30
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 27
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 26
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 25
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 25
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 25
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 23
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 22
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 22
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 22
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 21
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 20
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 19
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 19
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 19
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 19
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 18
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 18
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 18
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 17
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1313 17
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 16
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 24
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 14
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 14
Google Android 15243 13
Microsoft Dynamics 1197 13
Adobe Photoshop 804 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 8
Microsoft Windows 2000 8678 7
Apple iOS 8583 7
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 96 7
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 6
Linux OS 11533 6
Microsoft Windows 16882 6
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 5
Luxe Retail - TradeX 60 5
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 5
Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 121 5
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 4
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 4
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson K - серия мобильных телефонов 83 4
Samsung SGH - Samsung WiTu - серия смартфонов 186 4
Luxe Retail - PosX Кассовая инфраструктура 45 4
Apple iPad 4011 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 4
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 4
Oracle Java - язык программирования 3469 4
Apple iPhone 6 4861 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 4
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 86 4
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 4
Omni - криптовалюта 99 3
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 24 3
Samsung SVR-диктофон 464 3
НПО Аналитика - Retail Instruments 14 3
Microsoft Dynamics POS 3 3
СДЭК Шоппинг - CDEK Shopping 40 3
Midjourney - нейросеть 121 3
Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Электронная коммерция, Райдтех и Доставка 47 3
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus WMS - Columbus Warehouse Management 11 3
Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Muted 6 3
Recher Urs - Рехер Урс 10 10
Eismann Katrin - Айсман Катрин 7 7
Холязников Владимир 14 6
Рыбакова Любовь 17 5
Майоров Дмитрий 10 5
Морозов Алексей 62 5
Сафронов Юрий 68 4
Махов Геннадий 11 4
Calmes Jerry - Калмес Джерри - Calmes Jere - Калмис Джери 21 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
Анкудинов Алексей 25 4
Ващилов Дмитрий 16 4
Сахаров Игорь 6 3
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Willmore Ben - Вилмор Бен 3 3
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Аксенов Алексей 12 2
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Бутман Евгений 29 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 268
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 88
Европа 24964 50
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 41
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 37
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 34
Казахстан - Республика 6048 24
Беларусь - Белоруссия 6289 24
Германия - Федеративная Республика 13221 24
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 19
Армения - Республика 2449 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 15
Италия - Итальянская Республика 4508 15
Украина 7928 15
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Швеция - Королевство 3782 6
Польша - Республика 2031 6
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Испания - Королевство 3840 6
Грузия 1332 6
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 6
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 5
Россия - УФО - Свердловская область 1951 5
США - Нью-Йорк 3180 5
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 161
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 94
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 64
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Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 16
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FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 661 14
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National Geographic 95 6
Euronews - телеканал 52 6
РБК ТВ - телеканал 83 6
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 36 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 6
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 5
FashionTV 16 4
Bloomberg 1627 4
Sanoma Independent - Independent Media Sanoma Magazines - Independent Media - Индепендент Медиа 29 2
Vogue 25 2
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
Android Authority 62 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
Newsweek 39 1
Marie Claire 8 1
Cosmopolitan 25 1
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Cellular News 234 1
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Independent 111 1
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EWDN - East-West Digital News 8 1
Harper's Bazaar 4 1
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Electronic Times 20 1
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Государственный Русский музей 52 1
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День молодёжи - 27 июня 1087 11
Фотофорум 48 10
CSTB Telecom & Media 83 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
Red Dot Design Award 57 2
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Photokina 60 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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