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AliExpress и KupiVip объявили о совместном развитии fashion-бизнеса

Интернет E-commerce
, Текст: Владимир Бахур

KupiVip и AliExpress Россия объявили о начале эксклюзивного партнерства: на AliExpress открывается официальный магазин KupiVip — компания пока не планирует выходить на другие российские маркетплейсы. Таким образом, два крупных российских игрока рынка e-commerce объединяют усилия по принципу win-win: KupiVip расширит ассортимент AliExpress в категории fashion, а AliExpress предоставит KupiVip доступ к аудитории из 9 млн пользователей, посещающих маркетплейс ежедневно.

На AliExpress будет представлено 100 тысяч товаров из ассортимента интернет-магазина KupiVip. Логистику заказов в магазине обеспечит сам KupiVip: после получения заказа сотрудники компании упакуют, соберут и доставят его покупателю. Заказывая товары из ассортимента KupiVip на AliExpress, покупатели смогут выбрать наиболее удобный способ доставки: забрать заказ в пункте выдачи или получить его от курьера.

Это не первый опыт сотрудничества KupiVip и AliExpress: с апреля 2020 года компания является партнером «Цайняо» – крупнейшего логистического провайдера группы Alibaba и логистического партнера AliExpress. KupiVip оказывает «Цайняо» и продавцам AliExpress услуги фулфилмента: принимает товары, производит складскую обработку, хранение, формирование и отгрузку готовых заказов для покупателей.

Буркхард Биндер, вице-президент AliExpress Россия, сказал: «В этом году мы планировали качественно усилить fashion-направление, и нам это удалось: с весны ассортимент одежды, обуви и аксессуаров в российских магазинах на AliExpress вырос в 7 раз, превысив отметку в 250 тысяч товаров. Мы были первым маркетплейсом, предложившим коллекцию виртуальной одежды. Мы запускали кампании по поддержке локальных fashion-брендов. Мы создали максимально комфортные условия для продавцов, предоставив им льготы и возможность выбора условий работы. И мы существенно повысили уровень сервиса для покупателей, ускорив доставку. Вместе с KupiVip мы обеспечим им возможность выбирать продукцию любимых брендов в привычном для них месте — на AliExpress».

Олег Минаев, CEO KupiVip, отметил: «Новая договоренность – продолжение нашего плодотворного сотрудничества с AliExpress. Ранее мы предоставляли «Цайняо» услуги складской обработки fashion-товаров, так как обладаем эксклюзивной экспертизой в этой сфере. Теперь же мы не только обрабатываем заказы для «Цайняо» и продавцов AliExpress, но и размещаем ассортимент товаров KupiVip на крупнейшей в России и странах СНГ площадке. Я уверен, что наше партнерство приведет к невероятно высоким бизнес-показателям: когда лидеры в сфере e-commerce объединяются вместо того, чтобы конкурировать, каждая сторона от этого только выигрывает».

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